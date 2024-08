Zwinny zespół: Czym jest oraz jak go zbudować i nim zarządzać

chcesz zrozumieć, czym jest zespół Agile i dowiedzieć się, jak się nim stać?

W związku z tym, że mnóstwo firm stosuje podejście Agile w swoich projektach, szybko staje się ono popularnym podejście do zarządzania w celu zwiększenia wydajności.

ale czym jest zespół zwinny? I jak Twój team może się nim stać?

Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Zacznijmy.

Czym jest zwinny zespół?

Zespół Agile to wyspecjalizowany zespół projektowy, który został stworzony, aby sprostać potrzebom zwinnego zarządzania projektami.

Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnienia struktury zespołu Agile, konieczne jest zrozumienie, czym jest zarządzanie projektami Agile:

Co to jest zwinne zarządzanie projektami? Zwinne zarządzanie projektami to nowoczesna metoda zarządzania projektami, która dzieli cały projekt na mniejsze cykle rozwoju. Dzieląc projekt na mniejsze cykle, będziesz w stanie stale uwzględniać opinie klientów i dostarczać im produkt końcowy, z którego będą zadowoleni.

Te cykle lub "sprinty" są następnie przypisywane do różnych, niezależnych zwinnych teamów projektowych w firmie, aby zwiększyć szybkość i wydajność.

Opierając się na Manifeście Agile, ten proces zarządzania nadaje priorytet rozwojowi opartemu na testach w odpowiedzi na opinie klientów.

Do zrobienia czego służą sprinty?

Dzięki tym sprintom możesz rozbić swój projekt w celu uwzględnienia opinii klientów na wszystkich poziomach

Na przykład, jeśli pracujesz nad aplikacją, możesz opracować jedną funkcję podczas każdego sprintu. Po zakończeniu każdej funkcji (sprintu) można poprosić klientów o jej wypróbowanie i przekazanie informacji zwrotnych na temat tego, co im się podoba, a co nie.

Po uwzględnieniu ich opinii możesz przejść do następnego ustawienia funkcji (sprint)!

_Jak to może pomóc?

Ponieważ nie zakładasz, czego chce klient, możesz dać mu produkt końcowy, który faktycznie został zbudowany z jego udziałem!

Struktura zespołu Agile

Zespoły Agile są zazwyczaj małymi, wydajnymi teamami składającymi się z 5-11 członków o uzupełniających się umiejętnościach. W przeciwieństwie do innych zespołów projektowych, zespoły Agile muszą być bardzo elastyczne i samowystarczalne.

dlaczego?

Ponieważ muszą radzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami klientów na każdej scenie projektu!

Aby osiągnąć taką dynamikę zespołu, są one zazwyczaj zorganizowane w następujący sposób:

A. Właściciel Produktu

Właściciel produktu jest połączonym ogniwem między klientem a zespołem. Nadzoruje on całą operację i zbiera informacje zwrotne od klientów. Przekazuje wymagania klienta zespołowi projektowemu i upewnia się, że zespół pozostaje skoncentrowany na tych wymaganiach.

B. Kierownik projektu

Kierownik projektu utrzymuje odpowiedzialność członków zespołu i pomaga im w razie potrzeby. Menedżerowie otrzymują informacje zwrotne od właściciela produktu i prowadzą zespół przez sprint.

C. Członkowie zespołu

Członkowie teamu są tymi, którzy pracują nad projektem. Chociaż są oni w większości samowystarczalni, kierownik projektu może pokierować nimi, aby skupili się na swoich zadaniach i działaniach.

D. Interesariusze projektu

Choć niekoniecznie zaangażowani w tworzenie projektu, interesariusze projektu mają z nim połączenie.

Interesariusze obejmują członków o różnych ustawieniach umiejętności, takich jak starsi kierownicy projektów, marketerzy i członkowie zespołu wsparcia, których wkład kieruje projektem we właściwym kierunku.

Notatka nt Zespół Scrum Pamiętaj, że zwinne zarządzanie projektami to szeroki styl zarządzania, który ma wiele odmian.

Spośród tych odmian, podejście Scrum jest jedną z najpopularniejszych metod Agile. W przeciwieństwie do innych odmian Agile, Scrum ma bardzo specyficzną strukturę zespołu.

Poniżej przyjrzymy się bliżej procesowi Scrum i jego budowie zespołu:

Proces Scrum - Jak np Proces Agile scrum rozbija duży projekt na małe kawałki, którymi zespoły projektowe (zespoły Scrum) zajmują się jeden po drugim.

Jak np Proces Agile scrum rozbija duży projekt na małe kawałki, którymi zespoły projektowe (zespoły Scrum) zajmują się jeden po drugim. Zespół Scrum Idealny zespół Scrum to zazwyczaj mały zespół składający się z 5-6 członków. Kierownik projektu staje się "Scrum Masterem" i zajmuje się codziennymi zadaniami Spotkania Scrum aby utrzymać członków zespołu na właściwym torze.



Jak Agile Team wypada na tle innych teamów?

Tradycyjny projekt działania zespołowe są bardzo sztywne i ustrukturyzowane.

Zazwyczaj w takich systemach zaangażowane są całe działy - co może wydłużyć czas trwania projektu do ponad trzech-czterech miesięcy!

Oto jak Agile ulepsza te tradycyjne metody:

A. Lepsze przygotowanie do radzenia sobie ze zmieniającymi się potrzebami klientów

Tradycyjne projekty zazwyczaj nie uwzględniają opinii klientów, dopóki produkt nie zostanie już zakończony i wydany.

Chociaż pozwala to zespołom na nieprzerwaną pracę, może to skutkować tym, że klienci otrzymają produkt, który nie spełnia ich potrzeb.

Ponieważ proces rozwoju Agile daje klientom wiele możliwości uzyskania informacji zwrotnej, łatwo jest dostosować produkt końcowy do ich potrzeb. Nie tworzysz produktu na podstawie tego, co myślisz, że oni chcą - w rzeczywistości ich angażujesz!

Tradycyjne Teams nie mają możliwości wprowadzania częstych zmian w produkcie.

Ale zwinne Teams są - cóż - "zwinne"! Są zorganizowane tak, aby szybko dostosowywać się do zmian kierunku zgodnie z opiniami klientów.

B. Lepsza odpowiedzialność

Jednym z głównych problemów związanych z tradycyjnym zarządzaniem projektami jest brak odpowiedzialności. Przy dużych projektach zrobionych przez duże grupy ludzi, pracownikom łatwo jest nie znać dokładnie swojej roli lub tego, czego się od nich oczekuje.

Jednak dzięki praktykom Agile każdy dokładnie wie, co ma do zrobienia.

dlaczego?

Ponieważ zespół jest tak mały, łatwo jest wszystkim wiedzieć, co dokładnie zostało zrobioneprzypisane do nich Dzięki kierownikowi projektu (lub mistrzowi Scrum) i właścicielowi produktu nadzorującemu pracę, mogą oni natychmiast uzyskać szybką informację zwrotną na temat swojej pracy

Dodatkowo, jako że produkt Agile może stale się zmieniać w tak krótkich ramach czasowych, każdy MUSI być na bieżąco ze wszystkim, aby wszystko było zrobione na czas!

Jak Agile Teams może zwiększyć wydajność?

zespoły Agile to małe, samowystarczalne zespoły, w których wkład każdego członka ma swoją wartość. Ponieważ zwinna struktura zespołu pozwala na szybki czas realizacji, łatwiej jest utrzymać budżet

Podejście Agile było kiedyś ograniczone do tworzenia oprogramowania, ale już tak nie jest. Zwinne tworzenie oprogramowania nie jest jedynym sposobem na skorzystanie z tego podejścia.

Agile może pomóc każdemu zespołowi!

Oto jak:

1. Szybsze czasy realizacji

Dzieląc projekty na mniejsze, łatwe do zarządzania części, łatwiej jest się nimi zająć.

Ponadto, ponieważ metody Agile są zbudowane tak, aby radzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami projektu, informacje zwrotne nie spowalniają realizacji Agile w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych projektów.

2. Opłacalność pracy zwinnych teamów

Ponieważ struktura zespołu Agile pozwala na szybki czas realizacji, łatwiej jest utrzymać budżet.

pomyśl o tym_.

Ponieważ masz umiejętności radzenia sobie ze zmieniającymi się wymaganiami, zwiększenie zakresu nie wpłynie na wyniki finansowe zespołu Agile w taki sam sposób, jak w przypadku tradycyjnego zespołu.

3. Lepsze morale pracowników

Ponieważ zespoły Agile są małymi, samowystarczalnymi zespołami, wkład każdego członka ma swoją wartość. Każdy, od członków zespołu Agile po jego interesariuszy, ma do odegrania istotną rolę, co może zwiększyć ich poczucie spełnienia.

Ponadto, ponieważ kierownicy projektów mają jedynie kierować zespołem we właściwym kierunku, to od zespołu zależy, czy rzeczy zostaną zrobione samodzielnie. Zwiększy to ich pewność siebie, podnosząc ich ogólne morale.

4. Dostarczanie wysokiej jakości projektów, które zaspokajają potrzeby klientów

Ostatecznym sprawdzianem wydajności jest produkt końcowy, który niestandardowo podoba się klientom!

Ponieważ twoje wydajne zespoły stale otrzymują opinie klientów na temat wszystkich wydań sprintów, będziesz w stanie dostarczyć swoim klientom produkt końcowy, który zaspokoi ich potrzeby.

zmierz wydajność swojego zespołu Agile za pomocą następujących narzędzi_ *12 metryk Agile* _! 💜**_

Jak zostać zwinnym zespołem

Ostatnie studium przypadku przeprowadzone przez ClickUp wykazało, że 51% amerykańskich pracowników ma wrażenie, że każdego dnia traci co najmniej godzinę na nieefektywność w pracy.

Jeśli będziesz postępować zgodnie z tymi najlepszymi praktykami Agile, możesz zbudować wysokowydajne teamy, które są stworzone do szybkiej i wydajnej pracy.

Oto przewodnik po tym, jak stać się zespołem Agile:

1. Wprowadzenie metodologii i zasad

zanim twój zespół stanie się zespołem Agile, musi zrozumieć, czym są praktyki Agile, prawda?

Wyjaśnij metodologię i role w zespole oraz wyjaśnij dlaczego przechodzisz na tę metodę zarządzania. Przedstaw korzyści i różnice w stosunku do tego, co już robili.

Wyjaśnienie tego na początku sprawi, że przyjęcie Zwinny sposób myślenia łatwiejsze dla zespołu.

2. Plan na pierwszy miesiąc

Po wyjaśnieniu im procesu Agile, możesz zacząć budować środowisko Agile

Pierwszym krokiem jest wybranie projektu, zbudowanie produktu backlog i podzielić go na sprinty (rejestr produktu to wszystkie elementy, nad którymi będziesz pracować w projekcie). Omów również, ile będziesz mieć teamów sprintów i nad czym każdy z nich będzie pracować.

Ważne jest, aby włączyć zespół w proces planowania sprintu i uzyskać ich opinie.

dlaczego?

Angażując ich tutaj, zaznajamiasz ich z braniem większej odpowiedzialności do zrobienia czegoś samemu.

3. Ustal role w zespole

Następnie zdecyduj o rolach dla członków zespołu sprintu.

Ważne jest, aby najpierw wybrać właściciela produktu, a następnie osoby zarządzające projektami dla każdego sprintu. Zazwyczaj właściciel produktu powinien być osobą zaznajomioną z metodologią Agile i doświadczoną w kontaktach z klientami i przekazywaniu informacji zwrotnych.

Kierownikami projektów mogą być doświadczeni pracownicy, którzy docelowo mają zostać menedżerami lub Scrum Masterami.

Nie oznacza to jednak, że zespół projektowy Agile powinien być niedoświadczony.

Pamiętaj, że członkowie zespołu pracującego nad sprintem muszą być samowystarczalni i posiadać uzupełniające się ustawienia umiejętności.

Dlatego też dobrym pomysłem jest przeprowadzenie projektu testowego, który pomoże wszystkim przyjąć sposób myślenia Agile w pozbawionym ryzyka środowisku Agile. To zbuduje ich pewność siebie - pomagając im lepiej zrozumieć ich role w zespole podczas radzenia sobie z potrzebami projektu Agile zarządzanie zespołem.

4. Prowadzenie regularnych spotkań

Istotną częścią budowania środowiska Agile jest organizowanie regularnych spotkań.

Dzięki temu wszyscy są informowani o procesie rozwoju i wszyscy są odpowiedzialni.

Zwinne zarządzanie zazwyczaj obejmuje dwa różne rodzaje regularnych spotkań zespołu:

Codzienne Standupy: Są to codzienne spotkania do zrobienia tego, co zrobiliście wczoraj, czego próbujecie dzisiaj i w czym potrzebujecie pomocy. To dobre miejsce, aby ocenić, jak się sprawy mają i budować dynamikę zespołu.

Są to codzienne spotkania do zrobienia tego, co zrobiliście wczoraj, czego próbujecie dzisiaj i w czym potrzebujecie pomocy. To dobre miejsce, aby ocenić, jak się sprawy mają i budować dynamikę zespołu. Retrospektywy sprintów: Są to spotkania przeglądowe odbywające się po zakończeniu sprintu. Tutaj omawia się, jak przebiegł sprint, co poszło nie tak, co się podobało i nie tylko. Jest to doskonały sposób na uzyskanie danych potrzebnych do rozwiązywania nowych historyjek użytkownika (sprintów) w przyszłości.

5. Korzystanie z oprogramowania do zarządzania projektami opartego na Agile

Jeśli chcesz wdrożyć wszystkie te kroki, będziesz potrzebować odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami. Pomoże ci ono scentralizować wszystkie procesy Agile, aby łatwo być na bieżąco ze wszystkim.

Dobry Narzędzie do zwinnego zarządzania projektami pomoże ci:

Rozwijać i utrzymywać backlog produktu

Planować i śledzić sprinty

Komunikować się z zespołem

W ten sposób bez trudu wdrożysz metodę Agile we wszystkich swoich projektach!

Jak zarządzać zespołem Agile z ClickUp: Platforma #1 do zarządzania projektami Agile

nie można zarządzać zespołem Agile bez odpowiedniego narzędzia Agile, prawda?

Właśnie dlatego ClickUp został stworzony do zarządzania projektami Agile!

ClickUp jest światowym najwyżej oceniana free zarządzanie projektami narzędzie. Jest używane zarówno przez osoby prywatne, duże firmy typu Box, jak i małe Businessy i ma mnóstwo funkcji, które pozwolą utrzymać projekty Agile na właściwym torze!

Korzystanie z ClickUp jest bardzo proste i pomoże ci stać się zespołem Agile w mgnieniu oka.

Oto jak ClickUp pomaga zespołowi Agile:

1. Dostosuj się do różnych preferencji zarządzania dzięki wielu widokom

Idealne środowisko Agile jest wysoce adaptowalne do zmian.

Dlatego też narzędzie do zarządzania Agile również musi to odzwierciedlać!

Na szczęście właśnie to otrzymujesz dzięki ClickUp.

Zamiast używać sztywnego narzędzia do zarządzania, które zmusza Cię do dostosowania się do jego interfejsu, ClickUp daje Ci wiele widoków, które dostosowują się do Twojego zespołu!

Oto jak wyglądają te widoki:

1) Wymagane widoki zadań

ClickUp posiada dwa wymagane widoki zadań, które dostosowują się do różnych podejść do zarządzania projektami:

A. Widok Tablicy

Widok tablicy w ClickUp jest świetnym rozwiązaniem dla fanów Kanban Podejście zwinne. Pomaga szybko przenosić zadania, aby nadążyć za zasadami rozwoju Agile. Wystarczy szybki rzut oka, aby określić, na jakiej scenie znajdują się projekty i natychmiast je przenieść!

B. Widok listy Jest to świetny widok dla kierowników projektów, którzy wykonują swoją pracę za pomocą list rzeczy do zrobienia w stylu GTD. Tutaj, zadania członków zespołu są wyszczególnione na prostej liście lista kontrolna . W trakcie postępów, można sprawdzić swoje zadania i przejść do następnego sprintu.

ClickUp

2) Widok Box

Widok Box jest idealnym widokiem dla każdego zespołu Agile. Jest to wysokopoziomowy przegląd wszystkich zadań, które zespół ma obecnie w toku.

**Jak korzystać z tego widoku w zespołach Agile?

Kierownicy projektów mogą go używać, aby uzyskać ogólny przegląd wszystkiego, co się dzieje. Ponieważ zadania sprintu są posortowane według osoba przypisana menedżerowie projektów mogą natychmiast dowiedzieć się, nad czym pracuje każdy członek zespołu i wprowadzić niezbędne zmiany.

3) Widok kalendarza Widok Kalendarza w ClickUp pomaga menedżerom projektów szybko planować i zarządzać harmonogramem pracy. Możesz sprawdzić wszystkie nadchodzące zadania i szybko się do nich przygotować.

Używanie tego widoku w zespołach Agile:

Widoku tego można używać do planowania sprintów i śledzenia nadchodzących zadań. Można go nawet użyć do określenia, kiedy będzie można dodać elementy z zaległości.

Ponieważ rozwój Agile polega na zmianach i adaptacji, kierownik projektu może nawet przełączać się między widokami kalendarza.

Kierownicy projektów mogą wyświetlać swój kalendarz jako:

Dni: Aby wyświetlić zadania projektu zaplanowane na dany dzień

4-Days: Widok zadań zaplanowanych na okres czterech dni

Tydzień: Przeglądanie tygodniowego harmonogramu sprintu

Miesięcznie: Przeglądanie projektu mapa drogowa na następny miesiąc

4) Me Mode Tryb "Me" w ClickUp podświetla tylko komentarze,

podzadania i list zadań przypisanych do ciebie. Zminimalizuje to rozpraszanie uwagi, pomagając lepiej skupić się na swoich zadaniach.

2. Śledzenie sprintów Agile za pomocą Listy sprintów jeśli chcesz efektywnie zarządzać sprintami, musisz tworzyć listy sprintów, prawda?

Oto jak to zrobić w ClickUp:_

Dzięki ClickUp możesz śledzić wszystkie swoje projekty, zadania i podzadania za pomocą list kontrolnych. W ten sposób możesz tworzyć listy sprintów, które dzielą rezultaty na poszczególne odcinki. Po prostu sprawdzaj elementy z tych list w miarę postępów w kolejnym sprincie.

Możesz z łatwością przystąpić do zrobienia planu sprintu, a nawet dodać do niego punkty scrum do każdej z tych list, aby łatwo uporać się z zaległościami produktowymi.

Menedżerowie zespołów Agile mogą również używać tych list kontrolnych jako punktów odniesienia podczas spotkań scrumowych ze swoimi zespołami deweloperskimi. Oto jak ustawić cykl pracy Agile!

3. Wizualne śledzenie projektów za pomocą pulpitów Agile

Podczas stosowania praktyk Agile ważne jest wizualne śledzenie wszystkich danych. Ułatwia to szybkie podsumowanie rezultatów i podjęcie odpowiednich działań.

Oto jak to zrobić w ClickUp:_ Pulpity w ClickUp są idealne do przeglądania działań zespołu Agile na wysokim poziomie. Możesz dodać swoje listy sprintów i zadań do tych pulpitów, aby zobaczyć, jak postępują prace.

Poniżej przyjrzymy się bliżej różnym rzeczom, które można śledzić:

A. Wykresy prędkości Dzięki wykresowi prędkości ClickUp możesz szybko określić tempo zakończenia swoich zadań. Pozwala on podzielić zadania na interwały tygodniowe lub dwutygodniowe i wyświetlić ich średnią prędkość.

ClickUp automatycznie grupuje również dane z listy sprintów, aby ułatwić dodawanie ich do wykresów!

B. Burndown Charts

Dzięki wykresom Burndown w ClickUp możesz zobaczyć, jak dobrze Twój zespół radzi sobie w stosunku do celu. W ten sposób można łatwo zobaczyć, ile pracy pozostało jeszcze do zrobienia.

Oto co to jest wykres burndown najważniejsze wydarzenia:

Cel postępu : Idealne tempo zakończenia zadania potrzebne do dotrzymania terminów

: Idealne tempo zakończenia zadania potrzebne do dotrzymania terminów Projektowany postęp : Bieżący trend w oparciu o aktualnie zakończone zadania

: Bieżący trend w oparciu o aktualnie zakończone zadania Aktywny: Rzeczywista liczba aktualnie zakończonych zadań

C. Wykresy spalania Wykresy spalania pokazują co zostało zakończone w stosunku do pozostałego zakresu

W ten sposób można podsumować dotychczasowe osiągnięcia i zmotywować zespół do osiągnięcia mety.

D. Zbiorcze wykresy przepływów Dzięki skumulowanemu wykresowi przepływu ClickUp możesz wizualizować i śledzić postępy projektu w czasie. Ponieważ zadania są oznaczone kolorami według ich statusu, możesz szybko określić, gdzie znajdują się sprawy i natychmiast zidentyfikować wąskie gardła!

ale co, jeśli Twój team zbyt długo zwleka z podjęciem działań w związku z Twoimi komentarzami?

Jak utrzymać projekty na właściwym torze?

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp, aby temu zapobiec:_

Oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala natychmiast przekształcić komentarz w zadanie i przypisać je członkowi zespołu. Zostaną oni o tym powiadomieni, a zadanie pojawi się nawet w ich schowku, aby pomóc im natychmiast rozpocząć pracę.

Po zrobieniu tego, mogą oznaczyć komentarz jako rozwiązany, aby wyeliminować wszelkie niepotrzebne działania następcze.

5. Ułatwienie współpracy nad projektem dzięki sekcjom komentarzy

Aktywna współpraca zespołu jest jednym z najważniejszych elementów każdego oprogramowania do zarządzania projektami Agile. Teams musi z niego szybko korzystać, aby komunikować aktualizacje projektu i współpracować nad procesem rozwoju.

Oto jak to zrobić *implement it* użycie ClickUp:

Każde zadanie ma własną dedykowaną sekcję komentarzy, aby pomóc zespołowi w wymianie plików i pomysłów. Mogą nawet dodawać etykiety i udostępniać aktualizacje projektu.

Oprogramowanie do zarządzania projektami może również integrować z mnóstwem narzędzi komunikacyjnych, takich jak Slack i Skype, aby upewnić się, że efektywna komunikacja w projekcie jest zawsze na wyciągnięcie ręki!

6. Zarządzaj różnymi etapami projektów Agile dzięki Niestandardowe statusy Piękno metod Agile polega na tym, że można je stosować w wielu różnych dziedzinach.

Nie ma znaczenia, czy jest to sprzedaż , marketing lub tworzenie stron internetowych/oprogramowania lejki - Agile można zastosować do wszystkiego!

Ale to, że można używać tej samej metodologii do różnych projektów, nie oznacza, że są one identyczne.

Każdy projekt ma swoją własną, niszową scenę i wymagania. Nasze narzędzie Agile musi być w stanie poradzić sobie z tymi różnicami.

W jaki sposób ClickUp Ci w tym pomoże:

Tradycyjny narzędzia do zarządzania projektami zazwyczaj oferują standardowy zestaw statusów projektów. ClickUp pozwala jednak na niestandardowe ich ustawienie!

W ten sposób nie utkniesz z gotowym zestawem statusów, które nie odzwierciedlają dokładnie twojej sceny projektu.

Dlaczego miałby to być problem?

wyobraź sobie, że używasz tego samego ustawienia statusów zarówno dla wpisów na blogu, jak i dla projektów rozwoju oprogramowania!

Jednak dzięki konfigurowalnym statusom ClickUp nie stanowi to problemu.

Możesz być tak kreatywny i szczegółowy, jak tylko chcesz - "Editorial Review", "Beta Testing", "Wireframing", _"Quality Check" - to zależy wyłącznie od Ciebie!

Nie są to jednak wszystkie funkcje ClickUp.

To narzędzie do zarządzania projektami oferuje również przydatne funkcje, takie jak:

Wnioski

Stanie się zespołem Agile jest jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie wydajności, skrócenie czasu realizacji i lepsze zrozumienie klientów.

Jeśli chcesz wdrożyć metodologię Agile, dlaczego nie wypróbować oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp?

Posiada ono wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania zespołem i projektami Agile bez wysiłku! Zarejestruj się w ClickUp już dziś !