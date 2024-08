12 zwinnych szablonów dla projektów w ClickUp, Excelu i Arkuszach Google

Niczym nieoszlifowany diament, rola kierownika projektu jest wieloaspektowa i twardsza niż stal. 💎💪🏼

Kierownicy projektów są odpowiedzialni za tworzenie i nadzorowanie procesów projektowych związanych z planowaniem, organizowaniem, wykonywaniem, raportowaniem i monitorowaniem - by wymienić tylko kilka z nich. Ponadto są oni odpowiedzialni za terminowe przekazywanie aktualizacji klientom i interesariuszom.

Dla Zwinne zespoły presja jest jeszcze większa! The Metodologia Agile w zarządzaniu projektami koncentruje się na ciągłym ulepszaniu produktu poprzez serię sprintów. A jeśli myślisz o każdym sprincie jako o mini-projekcie, praca nigdy się nie kończy. 😳

Dlatego właśnie Oprogramowanie do zwinnego zarządzania projektami i konfigurowalne szablony są takimi zasobami dla zespołów wielofunkcyjnych. Używane razem, zasoby te poprawiają współpracę zespołu, usprawniają procesy, promują przejrzystość projektu i po prostu utrzymywać rzeczy w ruchu.

Przejrzeliśmy tysiące szablonów w sieci, aby przedstawić najlepsze z najlepszych! Czytaj dalej, aby uzyskać dostęp i pobrać 12 szablonów Agile dla swoich ulubionych tradycyjnych stylów zarządzania projektami i oprogramowania, w tym ClickUp, Microsoft i Google Sheets.

Czym jest zwinna metodyka zarządzania projektami? Zwinne zarządzanie projektami jest szczególnie popularne wśród zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania i przyjmuje podejście iteracyjne w celu ciągłego dostarczania ulepszeń projektu przez cały jego cykl życia. Zaletą wielu iteracji (powtarzających się cykli) jest to, że promuje zdolność adaptacji i szybkość, gdy zespoły zmierzają do ukończenia projektu.

Pomysł polega na podzieleniu dużych projektów na mniejsze i łatwiejsze w zarządzaniu fazy w stałych odstępach czasu zwanych sprintami. Sprinty trwają od jednego tygodnia do jednego miesiąca i mogą pomóc w konsekwentnym uwzględnianiu opinii klientów w aktualizacjach produktu.

Twórz sprinty trwające od tygodnia do miesiąca dzięki podejściu Agile w ClickUp

W rzeczywistości istnieje cały Manifest Agile, który określa 12 podstawowych zasad podejścia - a głos klienta znajduje się na samym szczycie listy. Metodologia ta wspiera ideę, że jedynym sposobem na osiągnięcie całkowitej satysfakcji klienta jest częste dostarczanie wysokiej jakości, działającego oprogramowania.

Te 12 zasad można sprowadzić do czterech wartości Agile:

Osoby i interakcje ponad procesami i narzędziami Działające oprogramowanie ponadkompleksowa dokumentacja projektu3. Współpraca z klientem nad negocjacjami umowy Reagowanie na zmiany zgodnie z planem

Uruchomienie projektu wymaga całego zespołu - w którym klient, zespół programistów i kierownik projektu wzajemnie się uzupełniają. Przyjęcie metodologii Agile może wydawać się trudne, jeśli nie jesteś przyzwyczajony do tempa i popytu, ale szablony są doskonałym sposobem na sprostanie tym wyzwaniom i dają ci przewagę w tym nowym (dla ciebie) podejściu!

Lub, jeśli jesteś wypróbowanym i prawdziwym miłośnikiem Agile, prawdopodobnie już głosisz dobre słowo o szablonach! Oto 10 naszych ulubionych szablonów dla niektórych z wiodących darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami .

12 darmowych szablonów do zwinnego zarządzania projektami

Bez względu na to, jak dobrze znasz zwinne zarządzanie projektami, elastyczny szablon w połączeniu z wydajnym oprogramowaniem jest kluczem do regularnego wdrażania usprawnionych procesów. Szablony te zostały zaprojektowane tak, aby pomóc ci w pełni wykorzystać funkcje narzędzia do zarządzania projektami przejść do podejścia Agile tak szybko, jak to możliwe.

Uzyskaj dostęp do dowolnego z tych 12 szablonów zarządzania projektami Agile od ClickUp, Microsoft, Excel i Google Sheets, aby planować mapy drogowe, tworzyć sprinty, śledzić zadania i dostarczać wartościowe produkty.

1. Szablon do zarządzania projektami Agile od ClickUp

Szablon Agile Project Management by ClickUp

Podobnie jak całość Biblioteka szablonów ClickUp, the Szablon zwinnego zarządzania projektami od ClickUp jest wyposażony w funkcje, które pomagają zespołowi dostarczać i stosować informacje zwrotne, zmieniać się w razie potrzeby i pracować razem w zorganizowanej i opartej na współpracy przestrzeni.

Kluczem do wydajnego i skutecznego zarządzania projektami Agile jest zapewnienie, że każdy element płynnie ze sobą współpracuje. Przygotowanie zespołu do osiągnięcia sukcesu w tym zakresie może być jednym z najbardziej czasochłonnych czynników, ale w ciągu kilku minut ten kompleksowy szablon może dostosować zespół do metodologii zarządzania projektami Agile przy użyciu 30 statusów niestandardowych, dwóch pól niestandardowych, 10 tagów, 13 statusów niestandardowych ClickApps osiem widoków projektów, dwie automatyzacje i wiele więcej. 🤩

Choć szablon ten jest bardzo rozbudowany, ClickUp prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy jego tworzenia. Stosując ten szablon Agile do swojej przestrzeni roboczej, zostaniesz poproszony o nazwanie swojej przestrzeni, zaimportowanie danych i ustawienie ważnych terminów. Od tego momentu Twój projekt zaczyna nabierać kształtów.

Uzyskaj dostęp do wstępnie utworzonych folderów dla Scrum Management, Intake, Roadmaps, Epics, Outbound Backlog i innych. W każdym folderze możesz uzyskać dostęp do gotowych list, dodawać nowe zadania i wizualizować swój projekt w konfigurowalnych widokach list, tablic, kalendarza i obciążenia ClickUp. Ten szablon to kompletny pakiet, więc jeśli jesteś gotowy, aby zaangażować się w sposób Agile, pozwól temu szablonowi prowadzić! Pobierz ten szablon

2. Szablon zarządzania Agile Scrum od ClickUp

Szablon zarządzania Agile Scrum od ClickUp

Szablon Struktura Scrum jest zakorzeniony w metodologii zarządzania projektami Agile i jest powszechnie stosowany przez zespoły wielofunkcyjne w celu zachowania organizacji, posiadania własnych ról i lepszej komunikacji. Jeśli myślisz o słowie Agile jako o szerokim, rozległym terminie, Scrum jest jedną z wielu gałęzi, które wywodzą się z większej filozofii.

Podobnie jak zwinne zarządzanie projektami, Agile Scrum koncentruje się na sprintach i wykorzystuje szybkie i częste testowanie i rozwój, aby podzielić większe projekty na wiele krótszych ram czasowych.

Współpraca jest podstawą każdej funkcji ClickUp i Szablon zarządzania Agile Scrum od ClickUp nie jest inny. Umożliwia on samoorganizującemu się zespołowi scrumowemu tworzenie sprintów, wspólną pracę nad zadaniami i automatyzację powtarzalnych elementów działań, aby utrzymać projekt na właściwym torze.

W tym szablonie znajdziesz:

30 niestandardowych statusów zadań

Pola niestandardowe

Tagi

13 ClickApps

Sześć widoków projektu

Automatyzacja

I wiele więcej! W tym gotowe listy dla Backlogów, Sprintów i Retrospektyw. Dodatkowo, podręczny poradnik ClickUp Doc aby nauczyć się podstaw. Pobierz ten szablon

3. Szablon planowania sprintu Agile by ClickUp

Planuj, śledź postępy i zarządzaj zasobami podczas planowania sprintu, korzystając z szablonu Agile Sprint Planning firmy ClickUp

Utrzymanie płynności sprintów jest łatwe po wdrożeniu tego szablonu Szablon planowania sprintu Agile od ClickUp . Ustal realistyczne oczekiwania w oparciu o możliwości zespołu, a następnie z łatwością śledź postępy i zarządzaj zasobami podczas każdego sprintu. Na koniec przejrzyj różnicę między szacowanymi godzinami a rzeczywistymi godzinami podczas Retrospektywy Sprintu, aby upewnić się, że wszystkie cele zostały osiągnięte szybko i skutecznie!

Szablon zawiera zadania związane z planowaniem sprintów, wyznaczaniem celów i zadań, zarządzaniem zasobami, śledzeniem postępów i nie tylko. Ponadto można go łatwo dostosować do potrzeb każdego zespołu lub firmy! Zacznij korzystać z tego szablonu, aby zmaksymalizować wydajność swojego zwinnego procesu i przejąć kontrolę nad każdym sprintem. Pobierz ten szablon

4. Zwinny szablon marketingowy od ClickUp

Zwinny marketing jest kluczem do utrzymania konkurencyjności w ciągle zmieniającym się krajobrazie cyfrowym

Zarządzanie procesami marketingowymi może być nie lada wyzwaniem Szablon zwinnego marketingu od ClickUp usprawnij swoje działania! Wykorzystanie tego szablonu zapewni strukturę dla kreatywnych kampanii, pomoże zmierzyć ich sukces i ułatwi burzę mózgów. Będziesz mieć również zorganizowany przegląd zadań całego zespołu marketingowego.

Zwinny marketing odnosi się do wykorzystania metodologii Agile w celu tworzenia bardziej wydajnych i skutecznych strategii marketingowych. Dzięki współpracy zespołowej Twój zespół może pracować razem, aby szybko i skutecznie realizować projekty z niesamowitymi wynikami. Pobierz ten szablon

5. Szablon zwinnej opowieści od ClickUp

Skorzystaj z szablonu Agile Story Template firmy ClickUp, aby dostosować indywidualne cele do większych celów w celu uzyskania maksymalnej skuteczności

Szablon zwinnej opowieści ClickUp jest dostosowany do potrzeb zwinnych zespołów programistycznych, których celem jest zwiększenie wydajności i współpracy. Pomaga w organizowaniu funkcji lub wymagań projektu, znanych jako historie Agile lub historie użytkownika, zapewniając ustrukturyzowane podejście.

Dzięki zwinnym wykresom i wizualizacjom szablon ten umożliwia śledzenie postępów, zapewniając przejrzystość i zdolność adaptacji. Dodatkowo, szablon dostosowuje indywidualne cele do nadrzędnych celów projektu, promując maksymalną efektywność.

Niezależnie od tego, czy jest stosowany w projektach wewnętrznych, czy w produktach skierowanych do klientów, szablon Agile Story Template firmy ClickUp umożliwia zespołom utrzymanie porządku i przyspiesza ukończenie projektu. Staje się cennym zasobem dla rozwoju Agile, pomagając w planowaniu, organizacji i skutecznym dostarczaniu wartościowych produktów. Pobierz ten szablon

6. Szablon mapy drogowej zespołu Agile od ClickUp

Komunikuj swoją strategię produktu z interesariuszami za pomocą szablonu mapy drogowej produktu Agile

Szablon Szablon zwinnej mapy drogowej od ClickUp służy jako dynamiczne narzędzie dla zespołów Agile do skutecznego komunikowania strategii produktu z interesariuszami. Zaprojektowany z myślą o elastyczności, szablon umożliwia łatwe dostosowywanie planów w miarę, jak zespoły uzyskują wgląd w rynek i dynamikę produktu.

W ramach tego szablonu zespoły Agile mogą:

Wizualizować mapę drogową na osi czasu: Szablon umożliwia przejrzystą wizualizację mapy drogowej zespołu na osi czasu, zapewniając strategiczny przegląd. Planować sprinty z szacunkami: Zespoły Agile mogą planować sprinty z szacunkami wysiłku i złożoności, zapewniając realistyczne i osiągalne cele. Śledzenie postępów i dostosowywanie planów: Szablon ułatwia bieżące śledzenie postępów, umożliwiając zespołom dynamiczne dostosowywanie planów w oparciu o spostrzeżenia w czasie rzeczywistym i zmieniające się wymagania. Pobierz ten szablon ### 7. Szablon do zarządzania projektem Waterfall od ClickUp

Metodologia zarządzania projektami kaskadowymi obejmuje dobrze zdefiniowaną kolejność realizacji, przy czym fazy projektu nie przechodzą dalej, dopóki nie otrzymają ostatecznego zatwierdzenia.

Szablon zarządzania projektem Waterfall firmy ClickUp jest dostosowany do systematycznej realizacji projektów, zgodnie z dobrze zdefiniowanymi fazami metodologii kaskadowej.

Organizując zadania w mierzalne fazy, szablon zapewnia terminowe zakończenie i oferuje wgląd w postępy na każdym etapie. Idealny dla tych, którzy cenią sobie strukturę, umożliwia efektywne zarządzanie projektami, koncentrując się na sekwencyjnym postępie bez uszczerbku dla jakości lub niedotrzymywania terminów. Pobierz ten szablon

8. Szablon zwinnego wykresu Gantta w programie Excel

Szablon zwinnego wykresu Gantta według Microsoft Szablon wykresu Gantta Agile firmy Microsoft pomaga zespołom w rozbijaniu wieloetapowych zadań i projektów na nawet najmniejsze elementy działań za pomocą oznaczonych kolorami kategorii na wysoce przejrzystym wykresie wizualnym wykresie Gantta przy użyciu Microsoft 365 .

Funkcje takie jak szablony osi czasu karty projektu harmonogram, historie użytkowników i rejestr produktu wraz z wykresem wypalenia w tym szablonie zwinnego zarządzania projektami oferują rzeczywisty i przewidywany wgląd w czas i zasoby wykorzystywane między sprintami.

Ogólnie rzecz biorąc, szablon ten ma na celu pomóc zespołom Agile w wizualnym komunikowaniu postępów wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom, śledzeniu czasu i kamieni milowych sprintu oraz identyfikowaniu zasobów zespołu projektowego w oparciu o prognozy osi czasu. Pobierz ten szablon

9. Arkusze Google Szablon raportowania projektów Agile Scrum

Szablon raportowania projektów Agile Scrum dla Arkusze GoogleArkusze Google jest darmowy do użytku osobistego z kontem Google, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb Zwinne projekty Scrum Szablon raportowania dla Arkuszy Google to ekonomiczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy mają już konto i chcą wdrożyć procesy Agile. Ten szablon zawiera wiele stron arkusza kalkulacyjnego do śledzenia projektów Agile i kategorii w różnych kolumnach, aby pokazać status zadania, priorytety, daty sprintów, identyfikatory zadań i inne. Pobierz ten szablon

10. Szablon planu projektu Office Timeline Agile

Agile Project Plan Template by Oś czasu biura Szablon planu projektu Agile od Office Timeline pomaga zidentyfikować wyzwania i wdrożyć szybkie rozwiązania poprzez uporządkowanie zadań na osi czasu Wykres Gantta przy użyciu programu PowerPoint . To, co jest interesujące i różni się w tym szablonie od innych na tej liście, to fakt, że zawiera on edytowalny plan wydania Agile specjalnie dla programu PowerPoint, aby wizualnie opracować strategiczne możliwości. Szablon ten może być pomocny jako dodatek do innego szablonu Agile lub oprogramowania do zarządzania projektami Agile jako pomoc wizualna podczas spotkań lub prezentacji z interesariuszami lub wyższymi szczeblami. Pobierz ten szablon

11. Szablon zwinnej tablicy Kanban w programie Excel

Szablon zwinnej tablicy Kanban dla programu Excel

Ten szablon tablicy Kanban dla programu Excel może być również dostosowany do Arkuszy Google i został stworzony, aby pomóc zespołom w jak najprostszym wdrożeniu metodologii Agile. Dzięki oddzielnym pasom dla zadań, które są Do zrobienia, W trakcie realizacji lub Zrobione, szablon ten pomaga programistom wizualizować całe projekty, ustawiać jasne Limity pracy w toku i zmaksymalizować ich wydajność. Pobierz ten szablon

12. Arkusze Google Prosty szablon zwinnego zarządzania projektami

Prosty szablon zwinnego zarządzania projektami dla Dokumentów Google

Arkusze kalkulacyjne są podstawowym narzędziem każdego kierownika projektu, ale zaprojektowanie niemal idealnej tabeli dla każdego projektu może zająć dużo czasu i wiele prób - zwłaszcza jeśli nie jest to preferowany styl pracy. Ten prosty szablon do zwinnego zarządzania projektami rozwiązuje ten problem dzięki gotowej tabeli w środku Dokumenty Google .

Jak sama nazwa wskazuje, szablon ten jest prosty w użyciu, z intuicyjną i przejrzystą strukturą do mapowania jasnych ram czasowych dla nadchodzących sprintów. Pomyśl o tym szablonie jak o kołach treningowych dla metodologii Agile. Możesz podzielić zadania na sprinty, story points i status, ten szablon lepiej nadaje się do mniejszych projektów Agile, szybkiego udostępniania informacji i prezentacji wizualnych. Pobierz ten szablon

Zwinność spotyka się z wydajnością dzięki szablonom do zwinnego zarządzania projektami

Bez względu na poziom doświadczenia w zarządzaniu projektami Agile, pomoc jest zawsze mile widziana. Zamiast ograniczać się wyłącznie do zasobów dla kierowników projektów, którzy wciąż uczą się metodologii, warto spojrzeć na szablony jak na zasób, który pozwoli rozpocząć projekt w najbardziej produktywny sposób.

Wybierz szablon, który jest zgodny z Twoim oprogramowaniem do zarządzania projektami Agile, jest w pełni konfigurowalny, umożliwia współpracę i zawiera setki funkcji, które z łatwością przeprowadzą Cię przez każdy sprint.

Wizualizacja Zwinne przepływy pracy dzięki ClickUp Board wyświetlaj i ustawiaj tablice według statusu, terminu, priorytetu i nie tylko, aby lepiej dopasować swój zespół

ClickUp to najlepsza platforma produktywności dla zespołów Agile dowolnej wielkości, umożliwiająca centralizację pracy w różnych aplikacjach, automatyzację procesów i zarządzanie harmonogramami projektów - wszystko w jednym miejscu. Dzięki narzędziom do zarządzania projektami opartymi na współpracy, takim jak Dokumenty, Tablice i ponad 15 konfigurowalnym widokom spakowanym w jednym potężnym obszarze roboczym, ClickUp jest jedynym rozwiązaniem programowym, które pozwala zespołom działać zgodnie z ich pomysłami w momencie ich realizacji.

