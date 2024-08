10 najlepszych alternatyw i konkurentów dla Google Sheets 2024

Arkusze kalkulacyjne są niezbędnym narzędziem biznesowym i księgowym które organizują i kategoryzują dane w logiczne formaty. Poza tym, w dzisiejszych czasach nie znajdziesz wielu decyzji biznesowych bez bogactwa danych pochodzących ze szczegółowego arkusza kalkulacyjnego Excel lub Google Sheets.

Ale może szukasz Google Arkusze alternatywne, aby lepiej dopasować się do potrzeb zespołu.

Co jest dostępne poza dwiema najpopularniejszymi opcjami? Omówiliśmy już najlepsze alternatywy dla Excela ale co jeszcze jest dostępne?

Dzięki odpowiedniemu narzędziu powinieneś być w stanie wprowadzać, śledzić, analizować i przechowywać swoje dane. Ostatecznie, arkusze kalkulacyjne są integralną częścią operacji, niezależnie od wielkości firmy lub obsługiwanego zestawu danych.

Tak wiele organizacji polega na Arkuszach Google jako swojej platformie arkuszy kalkulacyjnych. Ta oparta na chmurze platforma została zaprojektowana, aby pomóc firmom każdej wielkości współpracować i tworzyć, edytować i wykorzystywać dane w arkuszach kalkulacyjnych.

Niestety, Google Sheets cierpi na poważne spowolnienia, zwłaszcza podczas pracy z dużymi rzędami danych. Poza tym wymaga stałego dostępu do Internetu, co skłania do poszukiwania alternatywy.

Na szczęście istnieje wiele świetnych opcji tworzenia szczegółowych i skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych, które z łatwością rywalizują z Arkuszami Google. Oto 10 najlepszych alternatyw dla Google Sheets dostępnych obecnie na rynku.

10 najlepszych alternatyw dla Arkuszy Google

1. ClickUp

Wybierz dane ze swojej tabeli w ClickUp, aby skopiować je i wkleić do innych programów

najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami**_ ClickUp pozostaje najlepszym rozwiązaniem do zarządzania projektami. Użytkownicy mogą wykorzystać to narzędzie do zarządzania projektami, zapewniając bardziej przemyślaną współpracę i centralizację pracy, szczególnie w zdecentralizowanych środowiskach pracy.

Ciekawym elementem ClickUp jest to, jak bardzo platformę można dostosować do dowolnej wielkości zespołów. Ponieważ prawdopodobnie jesteś zainteresowany przyjaznymi dla użytkownika alternatywami dla Arkuszy Google, sugerujemy korzystanie z Notatnika, Map myśli, Tablic i Dokumentów w celu uzyskania najwyższej produktywności.

Widok tabeli ClickUp Pasek narzędzi wielozadaniowości

Zalety ClickUp

Zadania są uporządkowane według statusu, a każde z nich ma kilka kolumn do pracy

Narzędzie do śledzenia czasu, które dokładnie szacuje daty zakończenia projektu

Scentralizowane centrum konwersacji

Obsługiwane na urządzeniach mobilnych

Użytkownicy mogą zapisywać niestandardowe szablony dla powtarzających się przepływów pracy

Responsywny zespół obsługi klienta

Wady ClickUp

Nie wszystkie funkcje ClickUp są obecnie dostępne w aplikacji mobilnej

Dostosowywanie CickUp może być skomplikowane dla niektórych początkujących, ale jest potężne, aby uruchomić / stworzyć prawie wszystko

Ceny ClickUp

ClickUp ma różne plany cenowe, dzięki czemu jest jedną z najlepszych alternatyw dla Arkuszy Google.

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Biznes : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny klientów ClickUp

4,7 na 5 z ponad 3880 recenzji zarejestrowanych na G2

4,7 na 5 z 2480 opinii zarejestrowanych w serwisie Capterra

wypróbuj te_ *Dodatki do Arkuszy Google* _!**_

2. Smartsheet

Smartsheet's ma wiele widoków do śledzenia projektów i zasobów

najlepszy dla małych i średnich firm**_ Smartsheet to wiodąca platforma oparta na chmurze, zaprojektowana z myślą o dynamicznej pracy. Korzystając z Smartsheet, zespoły i organizacje mogą dynamicznie planować, wykonywać i raportować dane oraz pracować na dużą skalę. Rezultatem są bardziej wydajne procesy i innowacyjne rozwiązania, które przynoszą lepsze wyniki biznesowe.

Zalety Smartsheet

Inteligentny pulpit nawigacyjny zapewniający wgląd w ważne wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym

Możliwość usprawnienia pracy dzięki ustawieniu automatycznych żądań aktualizacji

Smartsheet Wady

Trudno wskazać, gdzie błędy użytkownika przyczyniają się do ogólnych błędów matematycznych

Ograniczony, ponieważ nie obsługuje zbyt specyficznych dokumentów i formatowania

Sprawdź teAlternatywy dla Smartsheet ### Ceny Smartsheet

Istnieją trzy poziomy cenowe, w tym bezpłatny okres próbny.

Pro : 7 USD za użytkownika miesięcznie

: 7 USD za użytkownika miesięcznie Business : $25 za użytkownika miesięcznie

: $25 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny klientów Smartsheet

4,4 na 5 z 8213 opinii na G2

4,5 na 5 z 2330 opinii w serwisie Capterra

3. Microsoft Excel Online

Przykład szablonu wykresu Gantta w programie Microsoft Excel

Najlepszy dla zespołów księgowych zarządzających długimi i uciążliwymi zestawami danych

Od lat, Microsoft Excel był flagowym narzędziem dla arkuszy kalkulacyjnych. Narzędzie to oferuje użytkownikom wiele najnowocześniejszych funkcji, które można wykorzystać do organizacji i sortowania danych.

Jako użytkownik masz do wyboru program Excel, który jest dostępny jako instalacja sprzętowa i alternatywa w chmurze. To narzędzie produktywności może być używane do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i wykonywania zarówno statystyk, jak i analiz. Posiada ponad 100 funkcji i ponad 235 wbudowanych formuł. Ogólnie rzecz biorąc, oferuje solidny zestaw narzędzi, które powinny pomóc w tworzeniu, formatowaniu i udostępnianiu arkuszy kalkulacyjnych bez kłopotów.

Excel to koronny program Microsoftu, który wykracza poza podstawowy poziom, umożliwiając wykonywanie szybkich obliczeń i tworzenie niezwykle szczegółowych wykresów. Ale nawet z jego spuścizną w grze arkuszy kalkulacyjnych, nadal jest świetną opcją na naszej liście alternatyw dla Arkuszy Google.

Zalety programu Microsoft Excel

Wspiera współpracę, ponieważ jest szybki i łatwy w użyciu

Excel jest standardem w branży finansowej

Wady Microsoft Excel

Droższe plany niż inne na tej liście

Mniej szablonów, a użytkownicy są ograniczeni do rocznego raportu finansowego, planisty projektów Gantta i kwartalnych raportów sprzedaży

Niektóre złożone szablony

Cennik Microsoft Excel

Excel jest oferowany w ramach subskrypcji Microsoft 365 i ma dwa plany biznesowe.

Business Basic : 6 USD za użytkownika miesięcznie

: 6 USD za użytkownika miesięcznie Business Standard: $12,50 za użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Microsoft Excel

4,8 na 5 z 16995 recenzji na Capterra

4,7 na 5 z 2230 recenzji na G2

4. Zoho Sheet

Przykład Zoho Sheet kalendarz

Najlepszy dla analityków danych, księgowych lub urzędników finansowych

Załóżmy, że jesteś na rynku darmowych aplikacji online oprogramowanie do zarządzania projektami które umożliwia organizowanie i kategoryzowanie danych w logicznym formacie. W takim przypadku, Zoho jest alternatywą dla arkuszy kalkulacyjnych której szukasz.

Użytkownicy mogą używać Zoho Sheet do tworzenia, edytowania i udostępniania arkuszy kalkulacyjnych w chmurze. Dodatkowo można wykorzystać interaktywną komunikację. Co więcej, możesz łatwo zastosować walidację danych do komórek, w tym wstępnie ustawionych list rozwijanych, i śledzić postępy projektu za pomocą list kontrolnych.

To, co czyni Zoho Sheet realną alternatywą dla Arkuszy Google, to funkcja automatyzacji. Z założenia narzędzie zawiera asystenta AI o nazwie Zia, który działa jak wbudowane wsparcie analizy danych.

Użytkownik ma do dyspozycji ponad 350 funkcji, z których wszystkie zapewniają przyjazne dla użytkownika rozwiązania, które można wykorzystać do agregowania danych, a następnie tworzenia wykresów raportów.

Zalety Zoho Sheet

Łatwe zarządzanie i planowanie projektów

Szczegółowy wgląd w wykresy Gantta

Integracja z aplikacjami takimi jak Dropbox, Zapier i Slack

Płynna współpraca

Wady Zoho Sheet

Mnóstwo zakładek, które mogą być mylące

Często wymaga stromej krzywej uczenia się

Dostępne tylko online

Cennik Zoho Sheet

Zoho Sheet nie udostępnia szczegółów cenowych na swojej stronie internetowej. Potencjalni użytkownicy proszeni są o składanie zapytań dotyczących kosztów różnych planów.

Należy wspomnieć, że Zoho Sheet oferuje bezpłatny okres próbny i darmową wersję dostępną za pośrednictwem głównej strony internetowej.

Oceny klientów Zoho Sheet

4,5 na 5 na podstawie 104 recenzji w serwisie G2

4,5 na 5 na podstawie 882 recenzji Capterra

5. Jotform

Tabela CRM sprzedaży za pośrednictwem Jotform Najlepszy do wizualizacji danych Jotform jest jak Arkusze Google ale jest to bardziej hybrydowe narzędzie arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, które usprawnia przepływ pracy. Informacje zebrane za pomocą tych formularzy są następnie umieszczane w powiązanych tabelach, do których użytkownicy mają dostęp. Pracując z Jotform, otrzymujesz dostęp do zróżnicowanej biblioteki szablonów tabel oraz funkcji współpracy i zarządzania zespołem, które możesz wykorzystać do stworzenia centralnego obszaru roboczego.

Za pomocą Jotform można nie tylko wykonywać złożone obliczenia, ale także analizować i wizualizować informacje w różnych formatach. To wymaga wprowadzanie danych na nowy poziom. Kolejną z kluczowych funkcji Jotform jest integracja z Arkuszami Google, co powinno ułatwić konsolidację gromadzenia danych i późniejszą analizę.

Zalety Jotform

Pełna integracja formularzy

Analiza danych

Automatyzacja przepływu pracy

Wady Jotform

Konfiguracja zaawansowanych funkcji zajmuje dużo czasu

Widżety tabel nie wypełniają się dobrze w arkuszach Google

Ceny Jotform

Jotform oferuje kilka różnych opcji cenowych, a także wersję darmową.

Darmowa : 100 MB przestrzeni dyskowej, 5 formularzy

: 100 MB przestrzeni dyskowej, 5 formularzy Bronze : 24 USD miesięcznie, 1 GB przestrzeni dyskowej, 25 formularzy

: 24 USD miesięcznie, 1 GB przestrzeni dyskowej, 25 formularzy Srebrny : 29 USD miesięcznie, 10 GB przestrzeni dyskowej, 50 formularzy

: 29 USD miesięcznie, 10 GB przestrzeni dyskowej, 50 formularzy Złoty : 79 USD miesięcznie, 100 GB przestrzeni dyskowej, 100 formularzy

: 79 USD miesięcznie, 100 GB przestrzeni dyskowej, 100 formularzy Enterprise: Niestandardowe ceny, nieograniczona przestrzeń dyskowa i formularze

Oceny klientów Jotform

4,7 na 5 w oparciu o 1051 recenzji na G2

4,6 na 5 na podstawie 832 opinii w serwisie Capterra

6. OpenOffice Calc

Via OpenOffice Calc Najlepszy dla startupów z ograniczonym budżetem

Jeśli szukasz aplikacji open-source jako alternatywy dla Google Sheets, rozważ OpenOffice Calc. To oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych jest używane zarówno do danych, jak i późniejszych obliczeń. Działa na wszystkich standardowych komputerach i oferuje niektóre funkcje, które można znaleźć w Excelu i Arkuszach Google.

Kluczową cechą OpenOffice Calc jest to, że jest darmowy. Jest to bezpłatna aplikacja kompatybilna z innymi głównymi markowymi pakietami biurowymi.

Zalety OpenOffice Calc

Działa w systemach operacyjnych Windows, Mac i Linux

Wyjątkowa funkcja asystenta

Oprogramowanie może odczytywać różne typy plików, na przykład xls, xlsx i csv

Program jest darmowy

Wady OpenOffice Calc

Brak obsługi klienta

Potencjalne kwestie bezpieczeństwa ze względu na kodowanie open source

Ceny OpenOffice Calc

Open-source i darmowy

OpenOffice Calc Opinie klientów

4,3 na 5 z 297 recenzji na G2

4,4 na 5 z 304 opinii w serwisie Capterra

7. Basecamp

Via Basecamp Najlepszy dla zdalnych zespołów Basecamp sprzedaje się jako "kompleksowy zestaw narzędzi do pracy zdalnej" Wyróżnia się na naszej liście alternatyw dla Arkuszy Google przede wszystkim ze względu na bogactwo wbudowanych narzędzi do współpracy. Te ostatnie obejmują tablice ogłoszeń, harmonogramy zespołów i czaty grupowe.

Jako podstawowe narzędzie biznesowe i księgowe, Basecamp wykracza poza tylko zarządzanie zadaniami i listami rzeczy do zrobienia. Jako użytkownik masz do dyspozycji wiele widoków projektów i priorytetów zadań, co sprawia, że praca zdalna z zestawami danych jest dziecinnie prosta.

Zalety Basecamp

Komunikacja w czasie rzeczywistym na temat projektu i istotnych danych

Użytkownicy mają listy zadań do wykonania, co ułatwia dzielenie zadań, przypisywanie terminów i komentowanie

Niestandardowe ustawienia dostępu dla klientów, ponieważ każdy ma bezpośredni dostęp do wszystkich danych

Zryczałtowane ceny

Wady Basecamp

Ograniczone widoki projektów

Użytkownicy nie mogą ustalać priorytetów zadań

Ograniczone śledzenie danych

Niekoniecznie obsługuje złożone zestawy danych i działa lepiej z danymi liniowymi

Sprawdź teAlternatywy dla Basecamp ### Ceny Basecamp

Dla tego narzędzia dostępne są tylko dwa pakiety.

Personal : Darmowy

: Darmowy Biznesowy: 99 USD miesięcznie

Oceny klientów Basecamp

4,1 na 5 w oparciu o 5031 opinii na G2

4,3 na 5 na podstawie 13673 opinii w serwisie Capterra

8. Airtable

Via Airtable Najlepszy do śledzenia statusów projektów Airtable to intuicyjna, ale potężna opcja na naszej liście alternatyw dla Arkuszy Google. Jego platforma zapewnia użytkownikom elastyczność w tworzeniu własnych rozwiązań i przyspiesza przepływ pracy.

Airtable oferuje wiele widoków dla zadań, w tym Kanban, Galeria, Formularz, Siatka i Kalendarz. Korzystając z nich, powinieneś być w stanie przeglądać tablice projektów i harmonogramy w czasie rzeczywistym. Co więcej, dzięki Airtable można łatwo zintegrować się z aplikacjami innych firm, w tym Dropbox i Google Drive, a także dodatkowymi aplikacjami narzędziami do zarządzania, takimi jak Asana , Github i Basecamp.

Zalety Airtable

Kopie zapasowe są wykonywane automatycznie i nie zajmują dużo miejsca na serwerze

Możliwość przekształcenia kart zadań w formularze

Łatwa współpraca, a tym samym możliwość utrzymania zespołu na tej samej stronie

Potężne narzędzia do wizualizacji i formatowania

Wady Airtable

Funkcjonalność interfejsu Airtable wymaga pewnych przeróbek

Ograniczona liczba funkcji

Mniej opcji dostosowywania, zwłaszcza jeśli chodzi o wykresy i tabele

Sprawdź teAlternatywy dla Airtable ### Ceny Airtable

Airtable ma kilka różnych planów, aby zaspokoić potrzeby różnych rozmiarów zespołów.

Darmowy : Do 5 miejsc

: Do 5 miejsc Plus : 10 USD za użytkownika miesięcznie

: 10 USD za użytkownika miesięcznie Pro : 20 USD za użytkownika miesięcznie

: 20 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny klientów Airtable

4,6 na 5 z 1329 opinii na G2

4,7 na 5 z 1327 opinii w serwisie Capterra

9. Coda

Przykład tabeli OKR w Coda.io Najlepszy dla hybrydowych miejsc pracy Coda to alternatywa dla Arkuszy Google która oferuje funkcje arkusza kalkulacyjnego w celu ujednolicenia przepływu pracy z innymi aplikacjami do zarządzania dokumentami. Użytkownicy mogą wykorzystywać formuły, tabele i wykresy do zarządzania zadaniami, projektami i zespołami.

W rzeczywistości Coda oferuje płynną komunikację między arkuszami kalkulacyjnymi i dokumentami. Jest to przydatne, ponieważ umożliwia automatyzację przepływów pracy w ramach jednej platformy.

Należy zauważyć, że Coda zapewnia aplikację zarówno na Androida, jak i iOS, ale nie przewiduje aplikacji komputerowej na komputery PC. Co więcej, można uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zalety Coda

Wbudowany szablon do zarządzania zadaniami

Wady Coda

Ograniczone funkcje zarządzania zadaniami

Brak pulpitu nawigacyjnego lub funkcji raportowania

Brak aplikacji desktopowej

Cena Coda

Darmowy :

: Pro : 10 USD miesięcznie za Doc Maker

: 10 USD miesięcznie za Doc Maker Team : 30 USD miesięcznie za Doc Maker

: 30 USD miesięcznie za Doc Maker Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny klientów Coda

4,7 na 5 w serwisie Capterra

10. Liczby Apple

Via Liczby Apple najlepsze dla użytkowników komputerów Mac, iPadów i iPhone'ów**_

Apple Numbers jest bardzo podobny do Arkusze Google i jest częścią pakietu iWork pakiet produktywności opracowany przez Apple. W rzeczywistości Apple Numbers jest postrzegane jako jedna z najlepszych alternatyw dla Arkuszy Google, jeśli używasz komputera Mac. Platforma jest solidne narzędzie do arkuszy kalkulacyjnych dla komputerów Apple i innych urządzeń, w tym korzystających z systemów macOS i iOS.

Zalety Apple Numbers

Tworzy niesamowicie wyglądające wykresy

Zestawy narzędzi są logicznie rozmieszczone

Krzywa uczenia się nie jest tak stroma

Wady Apple Numbers

Dostępne tylko w ekosystemie Apple

Wbudowane szablony nie są tak przydatne, jak inne narzędzia z tej listy

Ceny Apple Numbers

Bezpłatna dla użytkowników Apple, niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowych opłat

Oceny klientów Apple Numbers

4,3 na 5 w G2

4,3 na 5 Capterra

Lepsza alternatywa dla Arkuszy Google: Your Way in ClickUp

ClickUp oferuje znacznie więcej niż zarządzanie zadaniami i arkusze kalkulacyjne. To najlepsze narzędzie do zarządzania projektami które pomaga analizować dane za pomocą funkcji arkusza kalkulacyjnego, które znasz z najpopularniejszych aplikacji do arkuszy kalkulacyjnych.

A jeśli naprawdę chcesz znaleźć alternatywę dla Google Sheets, to musisz pobrać ClickUp, aby z łatwością dostosowywać, współpracować i integrować.

Nie wierzysz nam? Weź ClickUp na jazdę próbną i zobacz różnicę dzięki wszystkim funkcjom w jednym centralnym narzędziu.

