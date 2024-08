10 najlepszych alternatyw i konkurentów Coda 2024 (funkcje, ceny)

Można śmiało powiedzieć, że wszyscy mieliśmy w przeszłości problemy z dokumentami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ich uporządkowanie, upewnienie się, że wszystkie dane są na swoim miejscu, czy nawet ich udostępnianie, współpraca nad dokumentami wymaga wiele wysiłku.

Gdyby tylko istniał sposób na rozwiązanie wszystkich tych problemów..

Oto Coda.

Coda twierdzi, że jest następną generacją dokumentów, która "łączy Teams", łącząc najlepsze funkcje dokumentu i arkusza kalkulacyjnego w jednym oprogramowaniu.

Ale jeśli już szukasz Alternatywy Coda wiesz, że ta kombinacja nie działa.

Po pierwsze, Coda wymaga ręcznego zarządzania zadaniami.

Brzmiałoby to świetnie, gdybyś szukał fajnego projektu artystycznego, ale do zarządzania zadaniami?

nie tak bardzo

Nie martw się, jesteśmy tu dla Ciebie.

W tym artykule omówimy cztery powody, dla których potrzebujesz alternatywy dla Coda i 10 najlepszych alternatyw dla Coda, które mogą z łatwością przezwyciężyć jego wady.

Naprawdę mamy to na myśli, kiedy mówimy, że jesteśmy tu dla Ciebie. 🤝

Powody, dla których potrzebujesz alternatyw dla Coda

Coda dostarcza kilka przetwarzanie tekstu funkcje edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, które można łączyć w celu tworzenia zaawansowanych dokumentów.

Ale korzystanie z dokumentu nie jest tym, co przychodzi ci do głowy, gdy chcesz zarządzać wieloma zadaniami i projektami.

Oto cztery powody, dla których warto poszukać lepszej alternatywy dla Coda:

1. Ręczne zarządzanie zadaniami Coda udostępnia wbudowany szablon do zarządzania zadaniami.

Ale to wszystko.

Żadne inne funkcje zarządzania zadaniami nie są łatwo dostępne.

Na przykład, można włączyć ustalanie priorytetów i zależności między zadaniami w dokumencie, ale będziesz musiał utworzyć je ręcznie.

A gdyby to nie było wystarczająco rozczarowujące, musiałbyś również do zrobienia sporo kodowania.

westchnienie_. 😔

2. Brak pulpitu i funkcji raportowania

Wyobraź to sobie.

Jest poniedziałkowy poranek. Teams jest rozproszony.

Chcesz szybko sprawdzić, kto nad czym pracuje i ustalić, jak zarządzać nadchodzącymi projektami. Kompleksowy raport wydajności byłby teraz błogosławieństwem.

Logujesz się do swojego obszaru roboczego Coda i zdajesz sobie sprawę, że nie ma w nim również pulpit projektu ani żadnej wbudowanej funkcji raportowania. Sytuacja jest hipotetyczna, ale współczujemy. 😟

3. Brak aplikacji komputerowej

Wiemy, co sobie myślisz.

Aplikacja komputerowa to dość podstawowa funkcja, prawda?

Niestety, Coda jej nie posiada.

Będziesz musiał używać go jako aplikacji internetowej, która działa jak strona internetowa, całkowicie zakończona połączeniem internetowym.

4. Nie nadaje się do zarządzania projektami

Coda nie nadaje się do zarządzania projektami.

To w zasadzie fantazyjny arkusz dokumentów (dokument + arkusz kalkulacyjny) ze stromą krzywą uczenia się i nadmiernymi niestandardowymi ustawieniami.

Phoebe nie miał "pla" dla "planu"

Wygląda na to, że Coda Docs nie ma "pro" dla "zarządzania projektami"

To powiedziawszy, nadszedł czas, aby zbadać lepsze alternatywy dla Coda.

10 najlepszych alternatyw dla Coda w 2024 roku

Przyjrzymy się dziesięciu alternatywom dla Coda, wraz z ich kluczowymi funkcjami, cenami i ocenami, aby odkryć, która z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

1. ClickUp

Wielu członków zespołu edytujących dokument jednocześnie w ClickUp Docs

ClickUp to potężne narzędzie typu "wszystko w jednym" zapewniające wydajność pracy. ClickUp jest znany z bogatego zestawu w pełni konfigurowalnych funkcji, w tym wbudowanego redaktor dokumentów do tworzenia wszystkiego, od prostych list rzeczy do zrobienia po szczegółowe wiki, a następnie połączenia ich bezpośrednio z cyklem pracy.

Zaprojektowany z myślą o współpracy, ClickUp ma funkcje takie jak czat w czasie rzeczywistym i zautomatyzowane cykle pracy - dzięki czemu Twój zespół zawsze będzie na tej samej stronie.

Ponadto, ClickUp pozwala na połączenie zadań ze wszystkim, od innych dokumentów ClickUp po źródła zewnętrzne - dzięki czemu można szybko i łatwo zsynchronizować się z osobami, które jeszcze nie korzystają z ClickUp.

Kluczowe funkcje ClickUp

Dokumenty ClickUp .

8. Notion

Via NotionNotion to świetna aplikacja do robienia notatek i narzędzie do współpracy dla Teams. Funkcja zarządzania pomysłami pozwala na tworzenie wiki i bogato formatowanych dokumentów.

Jednak jego interfejs jest dość podobny do skomplikowanego interfejsu Coda.

Kluczowe funkcje Notion

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym

Wiele widoków, w tym lista zadań, widok tabeli i widok kalendarza

Aplikacja komputerowa dla platform Mac i Windows

Integracja z aplikacjami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, Instagram itp

Notion ceny

Notion ma trzy opcje cenowe:

Personal Plan (Free)

Nielimitowane strony

Nieograniczone bloki

Udostępnianie pięciu gościom

I więcej

Personal Pro Plan ($5/miesiąc)

Nieograniczone przesyłanie plików

Nieograniczona liczba gości

Historia wersji

I więcej

Plan Teams ($10/użytkownika na członka)

Nieograniczona liczba członków zespołu

Obszar roboczy do współpracy

I więcej

Oceny klientów Notion

G2: 4.5/5 (180+ opinii)

Compare Notion vs. Coda !

9. Quip

Via Quip Quip to pakiet wydajności który pomaga zespołom komunikować się i współpracować bardziej efektywnie.

Łączy dokumenty, arkusze kalkulacyjne, czat i zarządzanie zadaniami w jedną potężną platformę. Quip oferuje intuicyjny interfejs z wieloma funkcjami, które pomagają w pełni wykorzystać wysiłki zespołu w zakresie współpracy. Quip umożliwia udostępnianie dokumentów, omawianie pomysłów na czatach w czasie rzeczywistym, tworzenie zadań i śledzenie postępów.

Kluczowe funkcje

Zarządzanie dokumentami i cyklem pracy

Dyskusje i fora

Czat zespołowy lub 1-1/czat i edycja w czasie rzeczywistym

Możliwości integracji

Śledzenie statusu

Dostęp mobilny

Quip ceny

Starter: $10/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

$10/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Plus: $25/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

$25/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Zaawansowane: 100 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny niestandardowe

G2 : 4/5 (1,602+ recenzji)

: 4/5 (1,602+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (182+ recenzji)

10. Evernote

Via Evernote Evernote to silna alternatywa dla Coda. Jest to łatwa w użyciu aplikacja do robienia notatek, która umożliwia robienie notatek, przechowywanie ich w bezpiecznej lokalizacji i łatwy dostęp do nich w razie potrzeby. Świetnie nadaje się do organizowania projektów, planowania podróży, a nawet śledzenia codziennych zadań.

Kluczowe funkcje Evernote

Strona główna pulpitu z widżetami

Wyszukiwanie geograficzne

Historia notatek

Zadania

Ceny Evernote

Free

Personal: $8.99/miesiąc

$8.99/miesiąc Profesjonalny: $10.99/miesiąc

$10.99/miesiąc Teams: $14.99/użytkownika/miesiąc

Oceny klientów Evernote

G2 : 4.5/5 (1,965+ opinii)

: 4.5/5 (1,965+ opinii) Trust Radius: 8.3/10 (1,649+ opinii)

ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Coda

Chociaż Coda jest zabawnym i interaktywnym narzędziem do tworzenia dokumentów, brakuje mu niezbędnych funkcji kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami.

Przejrzyj dziesięć narzędzi do zarządzania projektami na liście, aby znaleźć narzędzie, które najbardziej Ci odpowiada.

Dla przykładu, ClickUp jest jedną z najlepszych dostępnych obecnie DARMOWYCH alternatyw dla Coda.

Dzięki funkcjom takim jak Dokumenty, konfigurowalne widoki, narzędzia do współpracy i łatwy interfejs użytkownika, ClickUp jest idealnym narzędziem do zarządzania projektami dla twojego zespołu. Wypróbuj ClickUp za darmo i poznaj najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami, które połączy Twój zespół, tym razem naprawdę!