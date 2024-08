Porównanie Coda vs. Airtable: Które narzędzie jest lepsze? 2024

Wierz lub nie, ale zarządzanie bazami danych jest o wiele przyjemniejsze niż kiedyś.

Dawno minęły czasy przestarzałych i wymagających interfejsów wczorajszych arkuszy kalkulacyjnych - teraz mamy narzędzia takie jak Coda i Airtable, które sprawiają, że nasze dane i baza wiedzy są bardziej intuicyjne, wartościowe i angażujące.

Podczas gdy Coda jest bardziej oparty na dokumentach, a Airtable jest, no cóż, skoncentrowany na tabelach, oba programy pomagają zespołom osiągnąć podobne cele.

Niezależnie od tego, czy pracują zdalnie, czy osobiście, Teams mogą zarządzać projektami, aktualizacjami, błędami i nie tylko, korzystając z narzędzi do zarządzania bazami danych Coda i Airtable, integracji, raportowania i nie tylko.

Ale które z nich wybrać?

Stworzyliśmy ten szczegółowy przewodnik, aby pomóc Ci podjąć tę decyzję 🙂

Śledź, jak Coda i Airtable idą łeb w łeb w ostatecznym starciu. Porównamy ich kluczowe funkcje, plany cenowe, narzędzia bezpieczeństwa - a nawet przedstawimy inną alternatywę oprogramowania, która wyróżnia się w obszarach, w których Coda i Airtable nie są w stanie.

Czym jest Coda? Coda jest dostawcą kompleksowego zestawu narzędzi do edycji i

konfigurowalne szablony Coda aby ułatwić szybkie powstanie i współpracę wszystkich rodzajów danych. Każdy element, taki jak arkusze kalkulacyjne, listy zadań, osie czasu i obrazy, jest wygodnie dostępny w dokumencie, umożliwiając kierownikom projektów łatwe śledzenie zmian. 🪄

Oparty na dokumentach interfejs Coda został zaprojektowany z myślą o wydajnej nawigacji, zachęcając użytkowników do dostosowywania cyklu pracy w zależności od potrzeb. Co więcej, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji o projekcie z dowolnego urządzenia i lokalizacji dzięki płynnej integracji z platformami takimi jak Slack i Google Drive!

przez Coda

Czym jest Airtable? Airtable to oprogramowanie oparte na arkuszu kalkulacyjnym, zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania projektami i ich organizacji. Posiada intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki któremu członkowie zespołu mogą łatwo przechowywać i sortować informacje, śledzić postępy w projekcie i współpracować z innymi. 🤝

Dzięki Airtable kierownicy projektów mogą łatwo organizować swoje zadania w różne widoki i tworzyć cykle pracy i potoki, aby lepiej zarządzać projektami za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Oprogramowanie oferuje również aktualizacje zadań i postępów w projektach w czasie rzeczywistym, zapewniając kierownikom projektów większą widoczność ich zadań.

przez Airtable Porównywanie Coda i Airtable jest jak próba wyboru między ulubionym smakiem lodów z dzieciństwa a hot fudge sundae: Oba są pyszne, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do listy funkcji, które nie podlegają negocjacjom. Rozważmy więc dokładnie dostępne opcje, zanim zdecydujemy, która z nich zaspokoi nasz apetyt! 🍨

Coda vs. Airtable: Porównanie funkcji

Coda oferuje wszystko - od dokumentów w chmurze po bazy danych, wszystko na jednej platformie. Z drugiej strony, Airtable bardziej przypomina imponujące Arkusze Google z automatyzacją. Oto jak te dwie relacyjne bazy danych wypadają na tle innych.

Funkcja #1: Dane powstania i zarządzanie bazą danych

Coda to idealne narzędzie dla zapracowanych kierowników projektów, którzy muszą nadążać za bazami danych dokumentów. Jego elegancki interfejs ułatwia grupowanie i sortowanie danych w dokumentach za pomocą szybkich skrótów klawiszowych. Niezależnie od tego, czy jesteś w głębokim sesji burzy mózgów lub budowanie złożonych osi czasu projektu, masz możliwość ustrukturyzowania zawartości w dokumencie w dowolny sposób! 🎨

Oto jak to działa: Formatowanie dokumentów Coda w celu utworzenia plany projektów jest jak budowanie z klocków LEGO. Najpierw musisz określić elementy potrzebne do budowy. Pomyśl o tym jak o zbieraniu celów, oś czasu i informacji o budżecie. Gdy masz już wszystkie elementy, ułóż je w bloki danych, takie jak listy kontrolne, tabele i wykresy Gantta. Następnie dostosuj bloki wokół dokumentu, aż zaprojektujesz idealny plan projektu.

przez Coda Obszary robocze i bazy Airtable są jak szafki na dokumenty dla zespołów projektowych. Każda baza pełni funkcję indywidualnej szuflady do oddzielania różnych typów projektów i zasobów. Zorganizowana struktura ułatwia znajdowanie potrzebnych informacji, a konfigurowalne cykle pracy pozwalają tworzyć unikalne systemy, które najlepiej sprawdzają się w przypadku danego zespołu. Największą wadą relacyjnej bazy danych Airtable jest jednak brak możliwości synchronizacji poszczególnych rekordów między bazami.

przez Airtable Zwycięzca: Wybór gracza! ♠️

Niektórzy ludzie pracują lepiej w interfejsach opartych na dokumentach, a inni w arkuszach kalkulacyjnych.

jeśli widok zadania w wielu bazach danych jest niezbędną funkcją w codziennej pracy, sprawdź ClickUp! Funkcja Tasks in Multiple Lists dodaje to samo zadanie do różnych list w obszarze roboczym. Więc kiedy międzyfunkcyjne Teams pracują nad tym samym zadaniem, nie muszą przekraczać cyfrowych mostów, aby dotrzeć do zadania! ⚡️ Zarządzanie zadaniami w ClickUp

Funkcja #2: Integracje

Integrując Coda z innymi aplikacjami i narzędziami, Teams może odblokować zakres potężnych możliwości. Możliwości integracji Coda pozwalają Teams dostosować przechowywane dane do ich konkretnych potrzeb, korzystając z niestandardowych opcji, takich jak gotowe przyciski.

Jest to możliwe dzięki rozszerzeniu Coda Pack. Rozszerzenie Pack otwiera drzwi do niestandardowego wyglądu, pracy i integracji dokumentów. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli obecnie używasz oprogramowanie do zarządzania projektami i chcesz, aby członkowie zespołu mogli pobierać żądania z narzędzia do śledzenia projektów lub uzyskiwać dostęp do danych na żywo z połączonych dokumentów Coda. Zadania mogą przebiegać szybciej i płynniej, bez żadnych opóźnień! 🔌

przez Coda Integracja Airtable z innymi aplikacjami i narzędziami jest potężnym sposobem na rozszerzenie danych biznesowych. Na przykład, integracja Airtable z CRM (Customer Relationship Management) pozwala organizacjom zarządzać codzienną komunikacją z klientami. Integracja ta pozwala również organizacjom na tworzenie zautomatyzowanych procesów, dzięki czemu zadania i aktualizacje są sprawnie obsługiwane.

Dodatkowo, użytkownicy mogą korzystać z danych przechowywanych w Airtable z poziomu innych aplikacji, co ułatwia im zarządzanie cyklem pracy w jednym miejscu.

Poniżej przedstawiamy kilka opcji integracji bez użycia kodu i z użyciem niewielkiej ilości kodu:

Rozszerzenia dla partnerów utrzymywane przez zespół Airtable

Import/eksport CSV w celu dodania danych do tabeli

API i systemy zewnętrzne do uruchamiania zaplanowanych zadań

przez Airtable Zwycięzca: Jest remis! 🏅

Oba mają zróżnicowane ustawienie integracji, aby połączyć swoje ulubione aplikacje i narzędzia.

Funkcja #3: Raportowanie i wizualizacja

Dzięki Coda, Teams mogą łatwo wizualizować swoje wyniki w oparciu o różne wskaźniki, aby na bieżąco informować wszystkich o postępach i wydajności oraz łatwo identyfikować obszary, w których należy podjąć działania - wszystko w ramach pulpitu.

W tradycyjnym rozumieniu pulpity to wysokopoziomowe przeglądy pracy całego zespołu, działu lub projektu. Jednak konfigurowalne pulpity nawigacyjne Coda mogą wydawać się dziwne ze względu na podejście oparte na logice filtrów. Będziesz potrzebował podstawowej znajomości języka formuł Coda (więcej czytania) oraz dogłębnej znajomości punktów odniesienia i ustawień (większy wysiłek). ⌛️

przez Coda Chociaż zarówno Coda, jak i Airtable mają pomocne narzędzia do podsumowywania danych, Airtable ma prostsze podejście, ponieważ interfejs platformy jest przeznaczony dla zespołów do współpracy nad wspólnym widokiem danych tabeli.

Teams pracujący nad tym samym projektem, takim jak wydarzenie lub wprowadzenie produktu na rynek, mogą szybko wprowadzić niezbędne zmiany bez konieczności ustawienia zupełnie nowego widoku.

Zwycięzca: Airtable! 📊

przez Airtable

Coda vs. Airtable: Ceny i bezpieczeństwo

Chociaż ceny i bezpieczeństwo mogą brzmieć nieco nudno i technicznie, oba są ważne dla rozwoju i skalowalności w organizacji. Coda i Airtable oferują bogate w funkcje narzędzia, które ułatwiają życie zawodowe - ale oto prawdziwy kicker: ich poziomy bezpieczeństwa i podejścia do płatności są różne, więc pamiętaj, aby je ocenić przed podjęciem decyzji! ⚖️

Plany cenowe

Zależnie od sposobu korzystania z oprogramowania, może ono przynieść oszczędności budżetowe lub je nadszarpnąć. Wybór oprogramowania przez Business może drastycznie wpłynąć na jego wyniki finansowe. Poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i usprawnienie operacji, wysokiej jakości oprogramowanie może obniżyć koszty ogólne. Jeśli jednak firma wybierze oprogramowanie nieodpowiednie do swoich potrzeb, może skończyć z wysokim rachunkiem. Źle zarządzane oprogramowanie i brak szkolenia zespołu mogą prowadzić do kosztownych rezultatów. 💸

przez Coda

Ceny Coda

Free plan : $0 Połączone tabele, wykresy, tablice Kanban i formularze Narzędzia i usługi innych firm za pośrednictwem pakietów Potężne formuły i automatyzacja, i wiele więcej

: $0 Plan Pro : 10 USD/miesiąc za dokument Doc Maker Nieograniczony rozmiar dokumentów Dostęp do dedykowanego wsparcia 30-dniowa historia wersji i nie tylko

: 10 USD/miesiąc za dokument Doc Maker Plan Teams : 30 USD/miesiąc za Doc Maker Nieograniczone automatyzacje Nieograniczona historia wersji Blokowanie dokumentów i nie tylko

: 30 USD/miesiąc za Doc Maker Plan Enterprise : Skontaktuj się z Coda w sprawie cen Zaawansowana kontrola dostępu Zaawansowane zarządzanie użytkownikami Priorytetowe wsparcie i nie tylko

: Skontaktuj się z Coda w sprawie cen

Cennik Airtable

Free Plan : $0 Do 5 twórców lub redaktorów Nieograniczona liczba komentujących i użytkowników tylko do odczytu Projektant interfejsu i nie tylko

: $0 Plus plan : $10/miesiąc za licencję rozliczaną rocznie Automatyczna synchronizacja tabel 5 000 rekordów na bazę 5 GB załączników na bazę i więcej

: $10/miesiąc za licencję rozliczaną rocznie Pro plan : 20 USD/miesiąc za licencję rozliczane rocznie Szczegółowe uprawnienia do interfejsu Uprawnienia do edycji pól i tabel Widoki Gantta i osi czasu i nie tylko

: 20 USD/miesiąc za licencję rozliczane rocznie Enterprise : Skontaktuj się z Airtable, aby uzyskać wycenę Zaawansowana kontrola interfejsu Nieograniczone obszary robocze na organizację 250 000 rekordów na bazę i więcej

: Skontaktuj się z Airtable, aby uzyskać wycenę

Bezpieczeństwo

Kiedy masz zamiar dokonać dużego zakupu, ważne jest, aby przeczytać drobny druk. A w przypadku produktów SaaS oznacza to upewnienie się, że rozumiesz ich politykę bezpieczeństwa przed podjęciem decyzji. 🔐

W końcu kupując oprogramowanie, powierzasz poufne informacje. Zanim więc przygotujesz Teams do migracji na nowe oprogramowanie, upewnij się, że sprawdziłeś standardy bezpieczeństwa swojej organizacji i ich listę niepodlegających negocjacjom wymagań bezpieczeństwa dla wszystkich zakupów.

Zespoły IT, zakupów i finansów docenią Twoją dokładność! 🔎

Zarówno Coda, jak i Airtable mają dedykowane strony bezpieczeństwa w swoich witrynach, aby uzyskać ogólny przegląd aktywnych kroków, które podejmują w celu regularnego zabezpieczania danych.

przez Airtable Jeśli szukasz rozwiązanie bazodanowe które dostarcza to, co najlepsze z obu światów - elastyczność w obsłudze Teams i danych, a także niestandardowe i kompleksowe bezpieczeństwo - nie szukaj dalej niż ClickUp! 🦄

Spotkanie ClickUp - Najlepsza alternatywa dla Coda i Airtable

Nie ma potrzeby zadowalania się jednym lub drugim, jeśli chodzi o zarządzanie projektami opartymi na arkuszach kalkulacyjnych lub dokumentach. Zamiast tego, warto sięgnąć po oprogramowanie, które jest w stanie wesprzeć oba rozwiązania!

W bitwie Coda vs. Airtable, zwycięzca jest oczywisty - ClickUp. ✅

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp to potężne oprogramowanie zapewniające wydajność z setkami dynamicznych funkcji, które pomagają wielofunkcyjnym teamom scentralizować swoją pracę na jednej, bezpiecznej platformie. Zostało zaprojektowane z myślą o niestandardowym dostosowaniu przez każdego użytkownika, umożliwiając Teams, członkom, a nawet całemu Businessowi strukturyzowanie, dostosowywanie i zarządzanie procesami aż do ostatniego podzadania.

ClickUp jest intuicyjny w obsłudze i wysoce wizualny z natury, z kolorowymi statusami zadań, ponad 15 unikalnymi widokami projektów i konfigurowalnymi pulpitami zapewniającymi pełny obraz postępów w jednym spojrzeniu. A dzięki ponad 1000 integracji z innymi narzędziami do pracy, nigdy nie będziesz zmuszony do otwierania kolejnej zakładki lub odświeżania okna, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Twórz niestandardowe pulpity w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd całej swojej pracy

Jest pełen zaawansowanych narzędzi w każdym planie cenowym, w tym darmowy tablica cyfrowa oprogramowanie, wbudowany czat, nagrywanie ekranu i wiele więcej. Ale to, co sprawia, że ClickUp jest idealnym wyborem pomiędzy Coda i Arirtable, to jego dynamiczny charakter redaktor dokumentów , widok tabeli i gotowe szablony.

Dynamiczne dokumenty ClickUp

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Jeśli kochasz Coda za jego intuicyjny edytor dokumentów i integracje, to pokochasz ClickUp Docs jeszcze więcej! Z wykrywaniem na żywo do edytuj dokumenty obok zespołu, oddelegowane komentarze i widżety do bezpośredniego połączenia Docs z Twoimi cyklami pracy, ClickUp Docs jest tak samo nastawiony na współpracę, jak i wydajność!

Twórz wszystko, od prostych zadań do zrobienia, po pięknie zorganizowane wiki z zagnieżdżonymi stronami do tworzyć wizualną hierarchię . Następnie użyj poleceń / i bogatych opcji formatu, aby dodać styl i funkcje, w tym banery, tabele, załączniki, bloki kodu i inne.

Edytuj razem z zespołem, komentuj i deleguj zadania innym członkom bezpośrednio z ClickUp Docs

Możesz mieć pewność, że Twoje dokumenty są zawsze chronione w ClickUp dzięki zaawansowanym i niestandardowym uprawnieniom do kontrolowania, kto może wyświetlać, edytować lub uzyskiwać dostęp do Twoich zasobów w dowolnym momencie. A gdy będziesz gotowy do udostępniania swojej pracy w ClickUp lub poza nim, wystarczy skopiować adres URL.

Błyskawiczny widok tabeli

Uporządkuj wszystkie swoje zadania na siatce wraz z ich kluczowymi szczegółami, w tym statusem, terminem, osobami przypisanymi i nie tylko, dzięki widokowi tabeli w ClickUp

Spośród ponad 15 widoków projektów w ClickUp, Widok tabeli jest tym, który może dać szansę Airtable.

Twórz intuicyjne i potężne wizualne bazy danych w ClickUp, aby efektywnie zarządzać zasobami, relacjami z klientami, postępem zadań i nie tylko w formacie przypominającym arkusz kalkulacyjny.

Połącz wszystko, od zadań po dokumenty i zależności, raportowanie błędów i zamówień klientów, aby wprowadzić więcej kontekstu do każdego wiersza i kolumny Twojej Tabeli, a następnie zarządzaj swoją pracą za pomocą solidnych opcji filtrowania i grupowania ClickUp. Możesz nawet przeciągać i upuszczać kolumny, aby wybrać organizację daty, lub ukrywać i przypinać kolumny, aby uzyskać szybszy dostęp do informacji!

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Widok tabeli to przede wszystkim wydajność - nawet jeśli nigdy wcześniej z niego nie korzystałeś! Rozpocznij swoją bazę danych za pomocą wstępnie zbudowanego szablonu z ClickUp's Template Lub skopiować i wkleić informacje z innych narzędzi bezpośrednio do ClickUp.

I podobnie jak w przypadku ClickUp Docs, gdy jesteś gotowy do zaprezentowania swoich postępów klientom, interesariuszom lub innym działom, możesz udostępnić widok tabeli w ClickUp poprzez eksport lub za pomocą prostego linku.

Szablon zarządzania aktywami ClickUp

Zarządzaj całym swoim sprzętem, zasobami i aktywami w jednej wygodnej lokalizacji za pomocą ClickUp

Jednym z największych wyzwań związanych z tworzeniem bazy wiedzy lub bazy danych przy użyciu edytora dokumentów lub tabeli jest samo rozpoczęcie pracy. Tworzenie tych kompleksowych zasobów wymaga wielu danych, współpracy i nauki, dlatego też szablony są tak kluczowym elementem korzystania z dowolnego oprogramowania do zarządzania projektami.

Na szczęście ogromna biblioteka szablonów ClickUp oferuje setki gotowych szablonów dla każdego przypadku użycia, w tym Szablon do zarządzania zasobami ClickUp Folder do zarządzania zasobami, aktywami i sprzętem pod każdym kątem.

Klikaj między trzema niestandardowymi widokami, w tym dynamicznymi widokami Kalendarza i Listy ClickUp, aby wizualizować swoje zadania, terminy i wszystkie istotne informacje. Następnie pokaż postęp każdego zadania za pomocą 10 gotowych statusów zadań, które są dostarczane z tym szablonem. Ale dość gadania - wypróbuj go sam!

Dokumenty, tabele i wiele więcej w ClickUp

Najlepszą częścią tych zaawansowanych funkcji w ClickUp jest to, że są one oferowane całkowicie za darmo w ClickUp Free Forever Plan !

Więc zamiast czuć się zmuszonym do korzystania z dokumentów lub arkuszy kalkulacyjnych między Codą a Airtable - wybierz oba! Tylko wtedy, gdy wybierzesz ClickUp. 🙂

Uzyskaj dostęp do ClickUp Docs, widoku tabeli, setek gotowych szablonów, ponad 1000 integracji i wielu innych funkcji, wybierając zarejestruj się w ClickUp już dziś !