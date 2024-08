Jak używać Notion do zarządzania projektami (baza danych, wykres Gantta, oś czasu, CRM)?

Ciekawy Notion zarządzanie projektami _?

Minęły zaledwie cztery lata, odkąd Notion pojawił się na scenie, a oprogramowanie już zrobiło furorę w branży.

ale co to jest pojęcie ?_

Notion to potężna aplikacja do robienia notatek ( podobna do Evernote ) i narzędzie do współpracy, które pomaga zespołom organizować swoją pracę i dokumenty.

Podczas gdy obszar roboczy Notion jest zdecydowanie bardziej odpowiedni do tworzenia notatek, posiada on kilka funkcji ukierunkowanych na zarządzanie zadaniami projektowymi.

jednak to, jak pomocne są te funkcje, to już zupełnie inna historia.

Na szczęście ta historia zaczyna się właśnie tutaj!

W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób Notion pomaga w zarządzaniu projektami, jakie są jego zalety, ograniczenia i jak obejść jego problemy za pomocą łatwiejszej alternatywy!

Zaczynajmy.

Czym jest Notion?

Via Pojęcie Notion to cyfrowa przestrzeń robocza, która pozwala zorganizować całą pracę i zadania firmy.

To narzędzie produktywności zasadniczo pozwala tworzyć dokumenty i współpracować z zespołem.

Ale to nie wszystko. Notion może również odgrywać rolę w zarządzaniu projektami.

jeśli w dzieciństwie lubiłeś bawić się klockami lego, może Cię to zainteresować..

Notion oferuje różne bloki, które można wykorzystać do tworzenia własnych unikalnych układów i szablonów dla projektu. W ten sposób można łączyć różne bloki informacji, aby stworzyć spójną przestrzeń projektu.

Do czego służy Notion?

Większość firm używa Notion przede wszystkim jako aplikacji do robienia notatek i wewnętrznej bazy wiedzy.

Jest ona w dużej mierze wykorzystywana do:

projektu plany projektu * tworzenie i przechowywanie ważnych przewodników i samouczków

tworzenie bazy danych

Jednak przestrzeń robocza Notion nie jest przeznaczona tylko dla zespołów; może być używana przez każdego, kto chce zorganizować swoje życie.

Możesz robić wiele interesujących rzeczy, takich jak przechowywanie ulubionych przepisów, osobistych celów i nie tylko.

Jakie są kluczowe funkcje Notion Project Management?

Aplikacja Notion może wyglądać jak kompaktowe oprogramowanie do zarządzania projektami, ale ma w zanadrzu kilka interesujących funkcji.

Przyjrzyjmy się najlepszym z nich: