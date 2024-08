Monday vs. Airtable: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Od zarządzania członkami zespołu i przydzielania zadań po śledzenie terminów, kierownicy projektów muszą mieć oko na wszystko. 👀

Ale ponieważ nie można być wszędzie na raz, oprogramowanie do zarządzania projektami jest koniecznością.

Jeśli szukasz narzędzia, które poważnie usprawni śledzenie czasu, zarządzanie zadaniami i powiadomienia o terminach, prawdopodobnie natknąłeś się na Monday.com i Airtable. Oba są narzędzia do zarządzania projektami , ale mają różne funkcje, integracje i funkcje.

W tym przewodniku przedstawimy szczegółowe informacje na temat Airtable vs. Monday.com, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję dla Twojej firmy. Dorzucimy nawet niespodziewanego konkurenta, który (nie chwaląc się) zdmuchuje obie platformy do zarządzania projektami z wody. 🌊

Czym jest Monday? Monday to platforma do zarządzania pracą, która łączy projekty, zadania i procesy w jeden pulpit.

Zarządzaj zasobami, przeglądaj projekty klientów na wysokim poziomie oraz zarządzaj wnioskami i zatwierdzeniami na jednej intuicyjnej platformie. Monday posiada integracje z Google Drive, Slack, Zoom, Zapier i Microsoft Teams, aby połączyć wszystkie istniejące narzędzia w jeden cykl pracy. ⚒️

Via Monday.com Warto zauważyć, że Monday ma trzy różne ramiona produktowe. Jako PM musisz martwić się tylko o funkcję zarządzania pracą. Ale jeśli potrzebujesz bardziej zintegrowanego rozwiązania, warto wiedzieć, że Monday ma również sprzedaż CRM i zarządzanie projektami funkcje dla programistów.

Funkcje Monday

Monday reklamuje się jako narzędzie dla twórców, programistów, HR itp. Aplikację można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, ale są to najważniejsze funkcje Monday.

1. Zarządzanie celami i zadaniami

Dobrze wiesz, że twoje cele projektu nie są jedynymi celami, które Twój zespół musi osiągnąć - muszą również osiągnąć cele firmy. 🎯

Podłącz tych złych chłopców do Monday, a platforma pomoże Ci stworzyć ustrukturyzowany plan osiągnięcia tych celów. Śledzenie celów i kluczowych wyników (OKR) w Monday automatycznie mierzy wydajność w miarę postępów.

Via Monday

Dzięki funkcji Portfolio Management można uzyskać ogólny widok wydajności we wszystkich projektach i działach, niezależnie od tego, czy jesteś małym Businessem, czy przedsiębiorstwem. Ponadto funkcja planowania zasobów w Monday ułatwia tworzenie planów, przydzielanie zasobów i zarządzanie obciążeniem pracą zespołu.

2. Zarządzanie procesami

Monday to przede wszystkim narzędzie do zarządzania projektami więc jego funkcje zarządzania procesami są nie do pogardzenia. Monday w czasie rzeczywistym pulpity projektów ustrukturyzuj swoją pracę w różnych widokach - wraz z mnóstwem ładnych kolorów - abyś zawsze wiedział, co masz na talerzu na dany dzień.

Ale jeśli chcesz bardziej niestandardowego widoku, Monday ma dla Ciebie wsparcie. Zobacz oś czasu projektu w ponad 10 różnych widokach, w tym:

Widok kalendarza

Widok osi czasu

Tablica Kanban

Ganttwykresy

Porównaj bieżące tempo projektu z planowaną osią czasu, korzystając z funkcji Gantt Baseline w Monday

Chcesz zobaczyć, nad czym pracuje Twój zespół? Monday wyświetla dziennik aktywności każdej osoby, dzięki czemu zawsze wiesz, kto się czym zajmuje - idealne rozwiązanie dla złożonych projektów.

Jeśli przechodzisz przez proces QA/QC, Monday ma również odpowiednią funkcję. Utwórz niestandardowy formularz, aby przyspieszyć zarządzanie danymi i ich gromadzenie oraz zautomatyzować zatwierdzanie projektów w jak największym stopniu. Zamiast czekać na żądania lub zatwierdzenia, oprogramowanie do zarządzania projektami automatycznie przeprowadzi Cię przez proces predefiniowany cykl pracy do zrobienia lepszej pracy, szybciej.

3. Zarządzanie zadaniami

Stwórz Tablicę dla swoich projektów i właścicieli, terminów i poziomy priorytetów dla każdego zadania. Jako narzędzie PM, Monday pozwala również komentować zadania, dodawać załączniki do plików i oznaczać innych członków projektu.

Aktualizuj statusy zadań i nadawaj priorytety swoim zadaniom do zrobienia dzięki funkcjom zarządzania zadaniami w Monday

Monday oferuje kilka automatyzacji zadań. Nie ma zbyt wielu wstępnie załadowanych opcji, ale platforma oferuje automatyzację opartą na wyzwalaczach dla zmian statusu, powtarzających się zadań, zależności i przenoszenia elementów.

Możesz również stworzyć własną niestandardową automatyzację dla konkretnego przypadku użycia, ale jak zawsze, sprawdź ją dokładnie, zanim wypuścisz ją na wolność. 🤸

Monday pricing

Free plan

Plan podstawowy : 8 USD/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie

8 USD/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie Plan standardowy : 10 USD/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie

10 USD/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie Plan Pro : 19 USD/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie

19 USD/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie Plan Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Powiązane:_ ClickUp Vs Monday - Które narzędzie do zarządzania projektami jest lepsze dla zespołów

Co to jest Airtable? Airtable to przede wszystkim

zarządzanie cyklem pracy i automatyzacji. Jeśli potrzebujesz zaawansowanej technologicznie platformy z narzędziami bez kodowania, Airtable jest właśnie tym, co zamówił lekarz.

Airtable stawia na niestandardowe cykle pracy, które tworzy się poprzez zbudowanie bazy danych, połączenie danych i wizualizację wszystkiego w niestandardowym widoku. Dobrą wiadomością jest to, że dzięki temu platformę można dostosowywać w nieskończoność.

Via Airtable Wadą jest to, że nowicjusze mogą łatwo zostać zawróceni, więc osoby podłączające cykle pracy muszą posiadać podstawową wiedzę na temat baz danych. Ale Airtable reklamuje się jako inteligentne narzędzie dla zespołów programistycznych.

Przy odpowiednim ustawieniu można używać jego kluczowych funkcji w złożonych projektach z zakresu marketingu, sprzedaży, HR lub operacji.

Integruje się również z Slack, Gmail, Arkusze Google, Salesforce, Jira, Basecamp i Zendesk, dzięki czemu idealnie pasuje zarówno do zespołów technicznych, jak i nietechnicznych. ✨

Funkcje Airtable

Airtable naprawdę błyszczy, gdy używasz go do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych, ale ma kilka innych sztuczek w rękawie.

1. Cykle pracy AI

Czy wiesz, że Airtable integruje w sobie generatywne AI do swojej platformy? Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji beta dla obecnych użytkowników, ale wkrótce powinna być dostępna dla wszystkich subskrybentów.

Przez Airtable

Nie musisz wiedzieć, jak budować modele uczenia maszynowego - które zwykle są super techniczne - aby zbudować własną niestandardową tablicę AI w Airtable. Platforma no-code pomoże ci przeciągnąć i upuścić swoją drogę do zwycięstwa AI. 🏆

Haczyk? Opiera się na relacyjnych bazach danych i danych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że nadal musisz wiedzieć co nieco o danych, aby wykorzystać Airtable AI.

Łatwo jest zepsuć tę funkcję, jeśli nie wiesz, co robisz, więc najpierw wdróż ją w małym projekcie i zobacz, jak to działa.

2. Rynek rozszerzeń

Airtable's Extension Marketplace oferuje ponad 1000 szablonów, skryptów i aplikacji do wyboru.

Ponownie, niektóre rzeczy w Marketplace są nieco techniczne, więc bądź ostrożny z tym, czego tu używasz. Jednak narzędzie do zarządzania projektami ma wiele skryptów do połączonych rekordów, planowania zmian, tworzenia wykresów i nie tylko. 📈

Nawet jeśli nie chcesz używać niestandardowego skryptu, Airtable dostarcza gotowe rozszerzenia dla:

Tworzenie wykresu organizacyjnego

Wizualizacja wszystkich tabel, pól i powiązań

Tworzenie wykresów słupkowych, liniowych, kołowych lub punktowych

Projektowanie tabel obrotowych

Przykład wykresów w Airtable

Istnieją również rozszerzenia dla popularnych narzędzi, takich jak Pexels, Miro i Typeform, jeśli chcesz zintegrować je z kontem Airtable.

3. Biblioteka zasobów

Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu zasobami cyfrowymi (DAM)? Biblioteka zasobów Airtable umożliwia przesyłanie zasobów takich jak arkusze kalkulacyjne zawartość, kod i dokumenty. Stamtąd można katalogować te zasoby w Airtable i połączyć je z projektami, wykresami i projektami.

Przez Airtable

Ta funkcja jest zasadniczo DIY baza wiedzy która zawiera wszystkie dokumenty i procedury. Jeśli często przełączasz się między oddzielną platformą do zarządzania zasobami cyfrowymi a narzędziem do zarządzania projektami, biblioteka zasobów Airtable łączy obie funkcje na tej samej platformie.

Cennik Airtable

Plan Free

Plan Teams: 20 USD/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie Business Plan: $45/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie

$45/miesiąc za licencję, rozliczane rocznie Plan Enterprise: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Potrzebujesz więcej szczegółów? Sprawdź nasze szczegóły_ Airtable Project Management Review 2023 (Funkcje, Plusy, Minusy, Ceny)

Airtable vs. Monday.com: Porównanie funkcji

Która platforma króluje w starciu Airtable vs. Monday.com?

Nie ma ostatecznego zwycięzcy, ponieważ te narzędzia do zarządzania projektami służą różnym potrzebom. Omówimy ich największe różnice, aby pomóc Ci zdecydować, czy powinieneś zarejestrować się w którymś z nich.

Zadania kontra tabele

Monday jest odpowiedni dla niemal każdego rodzaju firmy lub działu. Jego funkcje są na tyle ogólne, że można go używać w HR, marketingu, sprzedaży i nie tylko. Z drugiej strony, Airtable jest bardziej przeznaczony dla programistów.

Czy możesz go używać jako osoba niebędąca programistą? Oczywiście. Ale niektóre funkcje Airtable są na tyle techniczne, że możesz wpaść w poważne kłopoty, jeśli nie wiesz, co robisz. 🤷

Airtable wyświetla cykle pracy w tabelach skoncentrowanych na danych. Można go używać do śledzenia projektów, ale między tymi dwiema platformami do zarządzania projektami, Airtable opiera się bardziej na stronie danych. Monday, z drugiej strony, jest bardziej skoncentrowany na cyklu pracy i zawiera więcej narzędzi do zarządzania projektami do współpracy zespołowej.

Zwycięzca: To naprawdę zależy od konkretnych potrzeb

Doświadczenie mobilne

Zarówno Monday, jak i Airtable posiadają responsywne, łatwe w użyciu aplikacje mobilne na Androida i iOS.

Airtable jest jednak nieco bardziej nieporęczny na urządzeniach mobilnych, ponieważ zawiera tak wiele danych. (To w zasadzie gigantyczna baza danych, pamiętasz?) Airtable nie ma również wielu funkcji w wersji mobilnej, więc musisz poczekać, aż będziesz na pulpicie, aby w pełni wykorzystać oprogramowanie do zarządzania projektami.

Naszym zdaniem aplikacja Monday jest bardziej intuicyjna i przydatna dla zespołów w podróży.

Zwycięzca: Monday

Łatwość użytkowania

Jeśli potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami, do którego można się zalogować i z którego można korzystać bez dużej krzywej uczenia się, wybierz Monday. Jego przyjazne dla użytkownika ustawienia cyklu pracy są podobne do innych platform do zarządzania projektami, takich jak Asana lub Trello -jeśli korzystałeś z nich w przeszłości.

Airtable ma bardziej zaawansowane funkcje, które utrudniają korzystanie z niego. Ale zaawansowane funkcje mogą być świetne, jeśli twój zespół potrzebuje dzwonków i gwizdków. 🔔

Dodatkowa złożoność nie zawsze jest zła, ale musisz wziąć pod uwagę czas szkolenia, jeśli zarejestrujesz się w Airtable.

Zwycięzca: Monday

Cennik

W starciu Monday.com vs. Airtable zdecydowanie musimy wziąć pod uwagę różnicę w cenach. Monday premium kosztuje tylko 8 USD za użytkownika rocznie, rozliczane rocznie. Airtable kosztuje 20 USD za użytkownika rocznie, rozliczane rocznie. 💰

Airtable jest ponad dwukrotnie droższy od Monday, a różnica w cenie szybko się sumuje, jeśli chcesz kupić wiele licencji. Cena premium daje dostęp do Airtable AI, ale nawet wtedy jest to wysoki koszt.

Jeśli zależy ci na cenie, Monday jest bardziej przystępną opcją.

Zwycięzca: Monday

AI kontra automatyzacja

Dobrą wiadomością jest to, że zarówno Monday, jak i Airtable są wyposażone w funkcje zmniejszające obciążenie pracą. Monday wykorzystuje automatyzację opartą na wyzwalaczach, podczas gdy Airtable wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję.

Nie ma nic złego w automatyzacji, ale nadal wymaga ona wiele ręcznego wkładu ze strony zespołu, aby działała poprawnie. Automatyzacje nie "uczą się" z czasem jak AI - będą robić to samo, dopóki nie powiesz im inaczej. 💡

Airtable AI jest obecnie dostępne tylko w wersji beta, ale wykorzystuje rzeczywistą sztuczną inteligencję do zrobienia bardziej złożonych zadań. Jeśli chcesz tworzyć niestandardowe narzędzia AI bez poznawania tajników modeli uczenia maszynowego, Airtable jest najlepszym rozwiązaniem.

Zwycięzca: Airtable

Zarządzanie zawartością

Dużą różnicą między Airtable a Monday.com jest system zarządzania zasobami cyfrowymi Airtable. Oczywiście, w Monday można przechowywać dokumenty i pliki, ale nie działa on jak właściwy system DAM.

Funkcja Asset Library w Airtable ułatwia wyszukiwanie, organizowanie i zarządzanie wszystkimi zasobami. Ta gotowa struktura sprawia, że Airtable jest idealnym rozwiązaniem dla każdego biznesu, który potrzebuje pomocy w zarządzaniu wieloma zasobami cyfrowymi.

Zwycięzca: Airtable

Monday vs Airtable na Reddit

Jak widać, Monday jest lepszy w niektórych kwestiach, podczas gdy Airtable wygrywa w innych kategoriach. Aby wyjaśnić, która platforma króluje, udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co zwykli ludzie myślą o Airtable vs Monday.

W sekcji r/ProjectManagers jeden z użytkowników powiedział:

_"Airtable jest bardziej bazą danych niż narzędziem do zarządzania projektami. Widzę, że Airtable daje ci limity i jest uciążliwe dla prostych zadań."

W r/Airtable wątek skomentował inny użytkownik:

"Monday.com działa lepiej dla ludzi, którzy chcą bardzo mało niestandardowych ustawień i lubią funkcje out-of-the-box, które ma na standardowym poziomie. Jeśli chcesz zrobić jakieś większe niestandardowe ustawienia lub potrzebujesz dodatkowych opcji, Airtable jest najlepszym rozwiązaniem."

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Monday i Airtable

Oczywiście, Monday i Airtable mają swoje mocne strony, ale czy próbowałeś zarządzać swoim obciążeniem pracą w ClickUp ?

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest najbardziej znany jako aplikacja do zarządzania projektami, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Łączymy wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia swojej pracy (tak, wszystko) w jednej platformie, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na przełączaniu się między zakładkami, a więcej na faktycznej pracy. 🙌

Nie chcę się chwalić, ale zarządzanie projektami to chleb powszedni ClickUp. Nasze funkcje zarządzania projektami zajmują się ciężką pracą, dzięki czemu masz czas na zarządzanie zespołem, rozwijanie projektów, zarządzanie budżetami i nie tylko.

Zadania

Stwórzmy zarządzanie projektami trochę rozsądniej, prawda? Zadania ClickUp ułatwia planowanie, organizowanie i współpracę nad wszystkimi projektami w jednym miejscu.

Zadania ClickUp są również w 100% konfigurowalne. Dodawaj automatyzacje, niestandardowe dane i nie tylko dzięki ponad 35 gotowym do użycia aplikacjom ClickApp.

Widok tabeli

Potrzebujesz wizualizacji swoich projektów? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. ClickUp oferuje wiele widoków do zarządzania projektami, dzięki czemu możesz zobaczyć wszystkie istotne ruchome części bez poczucia przytłoczenia. 🧘

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Przełącz na Widok zadania widok zadań w stylu arkusza kalkulacyjnego. Zarządzaj zapasami, danymi klientów, budżetami i nie tylko na tej usprawnionej platformie. (Excel, co?) Twórz bazy danych bez użycia kodu i połącz je z zadaniami, dokumentami, zależnościami i nie tylko.

ClickUp AI

Oto mały sekret: ClickUp AI to jedyne na rynku narzędzie AI dostosowane do roli zawodowej. Po prostu powiedz przyjaznemu chatbotowi, że jesteś PM-em, a roboty zajmą się tym od tego momentu. 🤖

Korzystanie z ClickUp AI do tworzenia briefu projektu

Użyj ClickUp AI do:

Podsumowywania notatek ze spotkań

Generowania elementów działań z dokumentów lub zadań

Edytować raportowanie projektów

Formatować zawartość

Co najlepsze, nie ma tu żadnego kodowania ani modelowania. Po prostu wprowadź kilka danych wejściowych, a otrzymasz potrzebną pomoc w mgnieniu oka.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus : $19/miesiąc za użytkownika

Plus : $19/miesiąc za użytkownika Enterprise Plan: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp: Połączenie najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami z narzędziami do współpracy

Wybór między Airtable a Monday.com nie jest tak prosty, jak wybranie najtańszej platformy. Mają one różne funkcje i cele, więc wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Mając to na uwadze, wiemy, że Monday i Airtable nie są idealne. Jeśli potrzebujesz platformy, która zrobi wszystko, a nawet więcej, wybierz ClickUp. Nasza konfigurowalna platforma i narzędzie AI oparte na rolach sprawiają, że zarządzanie projektami jest łatwe jak bułka z masłem. 🥧

Zbierzmy całą Twoją pracę w jednym miejscu. Zarejestruj się w ClickUp teraz - to Free Forever.