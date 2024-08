Smartsheet vs Asana - które narzędzie jest najlepsze dla Twojego zespołu?

Zarządzanie projektami (PM) to jedno z najbardziej wymagających zadań. Nieustannie oddelegowujesz zadania i monitorujesz ich realizację współpracę i wydajność zespołu przy jednoczesnym śledzeniu kondycji wielu projektów.

PM nie polega już jednak wyłącznie na wyjątkowych umiejętnościach przywódczych lub zdolnościach koordynacyjnych. Możesz wygrać tak długo, jak masz odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami pomaga planować, harmonogramować i śledzić złożone cykle pracy.

Smartsheet i Asana stoją wysoko w krajobrazie oprogramowania PM, oferując wiele funkcji - takich jak interaktywne pulpity, automatyzacja zadań i śledzenie czasu - do zarządzania połączonymi strumieniami pracy. Chociaż na pierwszy rzut oka nie różnią się one zbytnio, istnieją znaczące różnice, które należy wziąć pod uwagę, jeśli zagłębisz się w dyskusję Smartsheet vs. Asana w celu uzyskania najlepszych wyników narzędzia do zarządzania projektami .

Pomożemy Ci rozwiązać ten dylemat dzięki naszemu bezstronnemu porównaniu Smartsheet vs Asana i przedstawimy alternatywę oprogramowanie do zarządzania projektami które może być odpowiedzią na wszystkie problemy związane z zarządzaniem projektami 😉

Co to jest Smartsheet?

Via: Smartsheet Smartsheet nie jest typowym narzędziem do zarządzania projektami - to potężne kombinacja funkcji PM i Excela. Spodoba ci się ten znajomy format arkusza kalkulacyjnego, jeśli już znasz się na Excelu i Arkuszach Google. 📊

Smartsheet oferuje solidne funkcje PM, które pozwalają mieć oko orła na każdym etapie projektu cyklu życia projektu . 👁️

Umożliwia różne spojrzenia na projekty poprzez różne widoki, zapewniając, że nie przegapisz nawet najmniejszego szczegółu. Masz do dyspozycji setki narzędzi, które pomogą Ci w drodze od projektu od planu do zakończonego projektu .

Podziel projekty na mniejsze, możliwe do śledzenia segmenty, ustaw automatyzację cyklu pracy oraz zarządzaj budżetem i zasobami z poziomu jednej platformy. Smartsheet może usprawnić zarządzanie projektami i zarządzanie zadaniami procesy w celu zmniejszenia wąskich gardeł wydajności i poprawy współpracy zespołu, zadowolenia klientów i strumieni przychodów. 💰

Jego interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny może być zarówno mocną, jak i słabą stroną, zależnie od poziomu komfortu użytkownika. Będzie łatwiej zrozumieć Smartsheet, jeśli jesteś przyzwyczajony do arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli jednak jesteś nowicjuszem, platforma może okazać się nieco trudna do zrozumienia i nawigacji, przynajmniej na początku.

Funkcje Smartsheet

Smartsheet to jednym z najlepszych graczy w grze PM, ale co czyni go tak wyjątkowym? Przejdźmy do sedna sprawy i przeanalizujmy flagowe funkcje tego popularnego narzędzia. 🧐

1. Szablony do zarządzania projektami

Smartsheet oferuje mnóstwo szablonów do zarządzania projektami, które pozwalają utrzymać się na właściwej ścieżce i zaoszczędzić czas

Rozpoczynając pracę w Smartsheet, masz dwie opcje - zbudować swój cykl pracy do zarządzania projektami od podstaw lub skorzystać z platformy podstawowe szablony .

Szablony Smartsheet są podstawą każdego projektu, oferując ramy dla praktycznie wszystkiego, co można napotkać podczas jazdy pociągiem do zarządzania projektami. 🚂

Szablony są posortowane według branży, typu i poziomu. Na przykład, możesz wybrać Agile Project With Gantt Template, aby wizualizować zadania w zespołach Agile lub Scrum, identyfikować problemy i informować interesariuszy na bieżąco.

Wykorzystaj szablon Budżet projektu Szablon do monitorowania planowanych i rzeczywistych wydatków, załącznik alokacja kosztów dokumentację do projektów i automatyzację zatwierdzania zmian w budżecie.

Inne ulubione funkcje zarządzania projektami obejmują Daily Task Manager Template. Pomaga on w organizowaniu list do zrobienia, sprawdzaniu terminów i podejmowaniu odpowiednich działań. Szablon umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym umożliwiając widok plików i elementów pracy załączonych przez pracowników.

2. Automatyzacja cyklu pracy

Przykład automatyzacji cyklu pracy w Smartsheet

Smartsheet wyróżnia się pod względem automatyzacji cykli pracy. Nie musisz być wybitnym informatykiem, aby korzystać z tej funkcji - intuicyjna konstrukcja Smartsheet sprawia, że optymalizacja powtarzalnych, pracochłonnych procesów jest dziecinnie prosta, dając Twojemu zespołowi więcej czasu na skupienie się na zadaniach przynoszących wartość dodaną. 🦾

Możesz zautomatyzować cykl pracy w Smartsheet za pomocą wizualnie załadowanych flowchart bubble . Te funkcje współpracy oferują inteligentne rozwiązanie, które daje wyraźny przegląd tego, co należy zautomatyzować oraz warunków wyzwalacza i konsekwencji.

Istnieje możliwość ustawienia reguł dla równoległych cykli pracy, co pomaga w automatyzacji zadań na dowolnym etapie, niezależnie od tego, czy jest to zaopatrzenie lub fakturowanie w ramach kompleksowych narzędzi do zarządzania projektami i funkcji. 📦

3. Zarządzanie projektami i zadaniami

via Smartsheet

Wyobraź sobie planowanie wielofunkcyjnego cyklu pracy z wieloma ruchomymi częściami w napiętym terminie. Jedno błędne oszacowanie może sprawić, że cały projekt runie jak domek z kart. 🃏

Planowanie zadań i osi czasu jest najtrudniejszym obszarem zarządzania projektami, ale Smartsheet oferuje znakomite funkcje zarządzania zadaniami, które upraszczają to frustrujące przedsięwzięcie.

Zacznij od tworzenia konspektów cele i kamienie milowe projektu następnie dodać zależności i ograniczenia, aby uzyskać realistyczne rozwiązania. Inne dostępne opcje obejmują:

Ustawienie zadań nadrzędnych i podzadań

Modyfikowanie poprzedników i następników w celu tworzenia opartych na hierarchii cykli pracy w działach

w celu tworzenia opartych na hierarchii cykli pracy w działach Korzystanie z wykresów Gantta do wizualizacji osi czasu i śledzenie aktualizacji w czasie rzeczywistym, gdy zmieniają się daty zadań i zależności

do wizualizacji osi czasu i śledzenie aktualizacji w czasie rzeczywistym, gdy zmieniają się daty zadań i zależności Tworzenie raportów zależności w celu przeglądu wzajemnie powiązanych zadań, upewnienia się, że działają one we właściwym tempie, wykrycia błędów i wprowadzenia korekt

Tworzenie wielu rodzajów pulpitów do pomiaru określonych celów lub wskaźników KPI w Smartsheet

Platforma oferuje solidne opcje oceny kluczowych wskaźników projektu i konsolidacji danych w arkuszach, które mogą pomóc w planowaniu przyszłych projektów.

Kolejnym cennym dodatkiem jest funkcja Smartsheet Critical Chain Project Management (CCPM). Pozwala ona na przegląd sieci projektów i obliczenie ścieżkę krytyczną -najkrótsza droga do zakończenia celu. Można również zidentyfikować inne ścieżki zakończone w celu zaplanowania buforów czasu i zasobów.

Cennik Smartsheet

Free : $0

: $0 Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Czym jest Asana?

Via Asana Trudno znaleźć kierownika projektu, który nie słyszałby o Asanie. 🧘

Platforma jest pełna funkcji do zarządzania zespołami wielofunkcyjnymi, ustalania priorytetów zadań identyfikacja ryzyka i śledzenie postępów.

Zapomnij o przeskakiwaniu między zakładkami i oknami co kilka sekund podczas zarządzania wieloma projektami. Asana centralizuje Twoją pracę poprzez integrację z setkami popularnych aplikacji i programów do współpracy, wydajności i komunikacji.

Widok pulpitu projektu w Asanie

Jednym z kluczowych powodów, dla których Asana jest tak popularna wśród osób zarządzających projektami, jest jej wszechstronność. Platforma jest łatwa w użyciu i może dostosować się do różnych metodologii projektów, wielkości firm i nisz.

Niezależnie od tego, czy zarządzanie operacyjne lub technicznymi cyklami pracy, Asana może być kreatorem PM, który pomoże Ci planować z precyzją i zminimalizować ryzyko opóźnień i błędów. 🪄

Funkcje Asany

Asana oferuje kilka przydatnych rozwiązań do zarządzania projektami i zadaniami. Sprawdźmy niektóre z najbardziej kolorowych funkcji, które wyróżniają ją w bitwie Smartsheet vs Asana. 🎨

1. Narzędzia do współpracy Teams

Wysyłaj wiadomości bezpośrednio do innych osób w Asanie

Zarządzanie projektami idzie w parze ze współpracą zespołową. Niestety, wiele Narzędzi PM nie oferują wystarczających funkcji do wsparcia pracy zespołowej w czasie rzeczywistym, ale w przypadku Asany nigdy nie stanowi to problemu.

Niezależnie od tego, czy masz zespół zdalny, czy hybrydowy, Asana łączy wszystkich w wirtualnym hubie. Platforma umożliwia udostępnianie plików, komentowanie zadań i dodawanie odpowiednich członków zespołu jako "obserwujących" określone zadania i projekty.

Platforma tworzy dedykowaną przestrzeń do dyskusji i rozmów w zespole. Możesz także wysyłać bezpośrednie wiadomości do członków zespołu, aby komunikować się w sprawach prywatnych.

2. Wiele widoków projektów

Widok tablicy Asana

Czasami wystarczy zmiana perspektywy, aby uzyskać lepszy wgląd w projekty i dostrzec problemy, które wymagają naprawy. 🩹

Asana pozwala oddzielić diabła od szczegółu dzięki wielu widokom projektów. 👿

Dzięki Tablicom Kanban możesz organizować i aktualizować pracę za pomocą notatek samoprzylepnych. Kalendarze i osie czasu pozwalają monitorować harmonogram i wykrywać nakładanie się i opóźnienia. Szczegółowe podziały projektów i mikroprocesów dzięki listom Asany.

Każdy członek zespołu może dowolnie przełączać się między widokami. Jako przełożony możesz korzystać z zaawansowanych widoków projektów, które koncentrują się na różnych aspektach zarządzania projektami, takich jak śledzenie obciążenia pracą członków zespołu lub zarządzanie portfolio.

3. Wsparcie dla Agile i Scrum

Skorzystaj ze słowniczka Asany, aby zrozumieć, w jaki sposób platforma tłumaczy koncepcje Agile Scrum

Agile i Scrum mogą być hamowane przez niepewność, nieporozumienia lub niewłaściwą komunikację, ale Asana ułatwia ustalenie odpowiedzialności.

Dzięki funkcjom takim jak planowanie sprintu, mapy drogowe, śledzenie błędów i iteracji zadań, możesz prowadzić swoje projekty technologiczne z pełną przejrzystością i elastycznością.

Mapuj swoje sprinty na zakładce Oś czasu, aby upewnić się, że Twój zespół ma wystarczająco dużo czasu na realizację zadań. Użyj zakładki Obciążenie pracą, aby wizualizować i monitorować obciążenie, dokonywać korekt kadrowych i minimalizować ryzyko wypalenia zawodowego.

Asana ma nawet słownik pojęć Agile Scrum, który pomoże ci szybko oswoić się z platformą. 🛋️

Ceny Asany

Podstawowy : Free forever

: Free forever Premium : $10.99/miesiąc za użytkownika

: $10.99/miesiąc za użytkownika Business : $24.99/miesiąc na użytkownika

: $24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Smartsheet vs Asana: Porównanie funkcji

Wybór faworyta w starciu Asana vs. Smartsheet nie jest łatwy, ponieważ oba produkty mają solidne ustawienia funkcji. Porównajmy je w trzech podstawowych kategoriach - widoki projektów, interfejs użytkownika i zarządzanie projektami. 🥊

1. Asana vs Smartsheet: Widoki projektów

Nasi rywale oferują po cztery układy projektów. Smartsheet ma widoki Grid (domyślny), Gantt, Kalendarz i Karty - wszystkie w dużej mierze skoncentrowane na danych z dużą ilością miejsca na niestandardowe ustawienia. Natywne funkcje raportowania pozwalają skonsolidować kluczowe dane z wielu arkuszy w jednym oknie.

W przypadku Asany, punkt ciężkości widoków przenosi się z danych na projekty. Platforma oferuje widoki Tablic, List, Osi czasu i Kalendarza, podczas gdy domyślny widok w stylu Kanban jest bardziej odpowiedni dla śledzenia projektów na różnych scenach.

Asana może mieć przewagę nad Smartsheet, jeśli szukasz lepszych możliwości koordynacji w oprogramowaniu do zarządzania projektami. Niestety, jego natywne funkcje raportowania są ograniczone, więc musisz polegać na integracjach innych firm, aby generować raporty wysokiej jakości.

2. Asana vs Smartsheet: Interfejs użytkownika

Interfejs Asany jest nowoczesny i intuicyjny. Nie potrzebujesz rozszerzonych przewodników, samouczków wideo lub obsługi klienta i trenerów, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po platformie.

Z drugiej strony, Smartsheet zachowuje oldschoolowy interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny, ale wielu użytkowników uważa go za przytłaczający lub mylący . 🧩

Jako początkujący bez zaawansowanej wiedzy na temat arkuszy kalkulacyjnych, ustawienie początkowych cykli pracy w Smartsheet może być wyzwaniem. Ale gdy już pokonasz krzywą uczenia się, narzędzie do zarządzania projektami zachwyci Cię potężnymi funkcjami do tworzenia złożonych sieci projektów!

Użytkownicy skłaniają się ku Asana, jeśli chodzi o przyjazność interfejsu, ale nazwiemy to remisem, ponieważ sprowadza się to do osobistych preferencji.

3. Asana vs Smartsheet: Zarządzanie cyklem pracy

Nieefektywność jest istotną przeszkodą w powodzeniu projektu. Na szczęście oba programy osiągają wysokie wyniki w zwiększaniu wydajności obszarów roboczych. Jednak Smartsheet może wypadać lepiej, jeśli szukasz funkcji planowania na najwyższym poziomie

Asana ma regulowane ustawienia z zadaniami reprezentowanymi jako karty, które można przenosić między scenami. Wsparcie dla większości metodologii zarządzania projektami i utrzymuje zespół na tej samej stronie dzięki doskonałym narzędziom komunikacji jeden na jeden.

Planowanie zadań na platformie nie jest jednak najlepsze i może sprawić, że poczujesz się jak w domu zagubiony i zdezorganizowany . Podejście Smartsheet oparte na wierszach i kolumnach sprawdza się najlepiej przy planowaniu zadań, nawet w skomplikowanych scenariuszach.

Możesz z łatwością automatyzować działania, ustawić powiadomienia i kontrolować, kto może uzyskać dostęp lub modyfikować arkusze, dzięki czemu Twój cykl pracy jest bardziej zdyscyplinowany.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Smartsheet vs Asana

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Wybór między Smartsheet i Asana może prowadzić do kompromisu - priorytetowo traktuj jedną funkcję, a możesz stracić na innych. 🥲

A co jeśli nie musi tak być?

Wejdź ClickUp , kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami i rozwiązanie zwiększające wydajność. Platforma zawiera praktycznie każdą funkcję, której potrzebujesz, aby doprowadzić swoje projekty i Teams do powodzenia. Od planowania i harmonogramowania zadań do zarządzanie niestandardowymi relacjami z klientami clickUp pozwala kontrolować każdy element zarządzania projektami i zasobami.

Dzięki wszechstronnemu ustawieniu funkcji, ClickUp został wybrany jako Narzędzie nr 1 do zarządzania projektami G2 w 2023 r . Oto mały zwiastun trzech najważniejszych funkcji platformy:

1. Użyj ClickUp Goals do ustawienia jasnych osi czasu i mierzalnych KPI

Twórz osobiste cele w ClickUp i ustaw cele, aby śledzić swoje postępy

Ustawienie celów jest kluczowym, choć wywołującym niepokój zadaniem dla osób zarządzających projektami. Nie uciekniesz od niejasnych planów działania. Musisz odpowiedzieć swojemu zespołowi na pytania "co", "kto", "kiedy" i "dlaczego", jednocześnie opracowując wstępnie zdefiniowane i mierzalne cele. Cele ClickUp polega na uporządkowaniu codziennej rutyny zespołu i celów w szerszej perspektywie. 🫡

Dzięki ClickUp ustawienie identyfikowalnych celów, zadań, kamieni milowych i osi czasu jest bardzo proste. W zależności od rodzaju projektu, możesz określić swoje cele ilościowo, użyć języka opisowego lub dodać oceny prawda/fałsz. Zarządzanie Teams to bułka z masłem dzięki automatycznemu śledzeniu postępów poprzez cykle sprintów, backlogów, cotygodniowych kart wyników pracowników i OKR .

Jedną z wyróżniających się funkcji platformy jest grupowanie celów w foldery i śledzenie postępów w jednym oknie - to ratunek, jeśli zarządzasz ogromnym portfolio. 🍀

ClickUp dostosowuje się do każdej metodologii projektu, w tym Agile i Waterfall. Kontrolujesz, kto może wyświetlać i edytować poszczególne cele, więc nie ma zamieszania ani niechcianych zmian w zespole.

Osadzaj dokumenty ClickUp na żywo bezpośrednio w Tablicach, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektu, badań i kontekstu bez opuszczania tablicy

Jeśli bardziej interesuje Cię wizualne ustawienie celów, pokochasz rozbudowane narzędzia ClickUp do burzy mózgów, takie jak Tablice , schematy blokowe i Mapy myśli .

Nie lubisz planować od zera? Możesz skorzystać z ponad 1000 wbudowanych szablonów platformy, aby szybko śledzić działania, takie jak:

2. Bądź 3 razy bardziej wydajny dzięki ClickUp AI

Dostosuj wyniki, aby szybciej docierać do lepszej zawartości za pomocą repromptingu w ClickUp AI

Nie żartujemy. Możesz stać się prawdziwym ninja zarządzania projektami dzięki ClickUp AI . 🥷

Pomyśl o posiadaniu super inteligentnego asystenta, który pomoże Ci w wykonywaniu obowiązków PM. Dzięki ClickUp AI możesz korzystać z podpowiedzi opartych na danych na każdej scenie projektu, od tworzenia planów działania po zarządzanie sprzedażą.

Platforma łączy Cię z Narzędzie do pisania AI które czyni cuda w zakresie wydajności i kreatywności. Koniec z blokami podczas tworzenia briefów projektów, nazywania funkcji lub redagowania e-maili do klientów. ⬛

Narzędzie do pisania może podsumować długą zawartość, wygenerować elementy akcji z zadań i dokumentów, formatuj swoje e-maile, spraw, by komunikacja była angażująca, pomagaj w kampaniach marketingowych i nie tylko.

ClickUp AI jest jednym z niewielu narzędzi, które kołyszą się na wyobraźnię - wszystko, co musisz zrobić, to nakarmić go podpowiedziami, aby uzyskać wyniki 🕺

Doświadczeni kierownicy projektów są zachwyceni tą funkcją, twierdząc nawet, że dzięki niej są trzykrotnie bardziej wydajni podczas generowania planów i procesów w podróży! ✈️

3. Wykorzystaj ponad 15 widoków ClickUp, aby uzyskać różne perspektywy

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Użytkownicy Asany i Smartsheet muszą zadowolić się czterema widokami projektów. ClickUp natomiast oferuje ponad 15 widoków projektów Widoki ClickUp do monitorowania i analizowania każdego zakamarka Twojego cyklu pracy. Mówiąc o dżinie na ekranie (minus limit trzech życzeń). 🧞

Wybierz standardowe widoki listy, tablicy i kalendarza ClickUp, jeśli lubisz zwykłe arkusze kalkulacyjne lub Konspekty oparte na Kanban . Jeśli jednak chcesz uzyskać bardziej kompleksowe ustawienia ze szczegółowym wglądem, zapoznaj się z zaawansowanymi widokami, takimi jak Gantt, Oś czasu, Aktywność lub Obciążenie pracą.

Aby monitorować swoich kolegów z zespołu, skorzystaj z Box View, aby sprawdzić postępy i wykryć, czy ktoś jest poniżej lub powyżej obciążenia. Jeśli chcesz coś zmienić, masz do dyspozycji poręczne narzędzie do przeciągania i upuszczania, aby przypisać zadania, zmienić priorytety i realokować zasoby Teams .

I tak, możesz przypisać zadania do wielu osób przypisanych! Możesz także skorzystać z Automatyzacja ClickUp aby powtarzalne zadania były wykonywane na autopilocie! 🚁

Opcje Page View w ClickUp kradną show, jeśli szukasz wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym, burzy mózgów lub zarządzania czasem. Na przykład, użyj Widoku dokumentu do pracy nad dokumentami i wiki ze swoim zespołem, Widoku czatu do wymiany pomysłów i przekształcania ich w plany, a Widoku formularza do tworzenia niestandardowych formularzy dla klientów i pracowników. 🥂 porównanie ClickUp vs Asana !

ClickUp - cenny członek Twojego PM Teams!

Na rynku dostępnych jest ponad 200 innych narzędzi do zarządzania projektami, z których każde ma swoje zalety i wady. Jeśli podejmowanie decyzji jest dla Ciebie kłopotliwe, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem typu one-stop-shop.

