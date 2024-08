10 najlepszych pakietów biurowych w 2024 roku (recenzje i ceny)

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu, czy menedżerem, który chce zwiększyć wydajność, potrzebujesz zależnego oprogramowania pakietu biurowego, które pozwoli ci zrobić więcej w krótszym czasie.

Wyobraź sobie: pakiet biurowy dostosowany do Twoich potrzeb, usprawniający współpracę i zwiększający wydajność.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak przetwarzanie dokumentów, kompatybilność międzyplatformowa i przechowywanie, odpowiednie oprogramowanie i aplikacje pakietu biurowego wspierają współpracę i zwiększają wydajność organizacji.

Zrozumienie zalet i wad dostępnych na rynku opcji oprogramowania pakietu biurowego pomoże wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Nasza wyselekcjonowana lista zawiera 10 najlepszych pakietów biurowych, które kształtują sposób pracy, tworzenia i udostępniania zawartości cyfrowej oraz zwiększają wydajność.

Czego należy szukać w oprogramowaniu Office Suite zwiększającym wydajność?

Oto, czego należy szukać w pakietach biurowych zwiększających wydajność.

Funkcje i wydajność: Najlepsze pakiety biurowe Microsoft Office oferują solidne funkcje tworzenia dokumentów i prezentacji, narzędzia do edycji dla użytkowników,zarządzanie zadaniamii są kompatybilne z popularnymi formatami plików

Najlepsze pakiety biurowe Microsoft Office oferują solidne funkcje tworzenia dokumentów i prezentacji, narzędzia do edycji dla użytkowników,zarządzanie zadaniamii są kompatybilne z popularnymi formatami plików Współpraca i komunikacja między zespołami: Skuteczny pakiet biurowy umożliwia zespołom pracującym nad wieloma projektami jednocześnie współpracę w czasie rzeczywistym z jednoczesną edycją, komentowaniem i dodawaniem notatek. Pakiet oprogramowania biurowego powinien oferować aplikacje komunikacyjne, takie jak e-mail i wiadomości do zrobienia, aby promować pracę zespołową i zrobić więcej razem

Skuteczny pakiet biurowy umożliwia zespołom pracującym nad wieloma projektami jednocześnie współpracę w czasie rzeczywistym z jednoczesną edycją, komentowaniem i dodawaniem notatek. Pakiet oprogramowania biurowego powinien oferować aplikacje komunikacyjne, takie jak e-mail i wiadomości do zrobienia, aby promować pracę zespołową i zrobić więcej razem Intuicyjny interfejs: Chcesz, aby Twoje Teams spędzały więcej czasu do zrobienia niż na zastanawianiu się, jak działa oprogramowanie pakietu biurowego. Wybierz pakiety biurowe z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, aby promować szybkie wdrażanie, skrócić czas szkolenia, zwiększyć wydajność i zwiększyć efektywność pracyskupienie *Możliwości integracji: Czy rozwiązanie integruje się z istniejącym stosem technologii? Integracja z systemami zaplecza, systemami operacyjnymi i platformami przechowywania danych w chmurze pomaga usprawnić zarządzanie danymi

Chcesz, aby Twoje Teams spędzały więcej czasu do zrobienia niż na zastanawianiu się, jak działa oprogramowanie pakietu biurowego. Wybierz pakiety biurowe z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, aby promować szybkie wdrażanie, skrócić czas szkolenia, zwiększyć wydajność i zwiększyć efektywność pracyskupienie *Możliwości integracji: Czy rozwiązanie integruje się z istniejącym stosem technologii? Integracja z systemami zaplecza, systemami operacyjnymi i platformami przechowywania danych w chmurze pomaga usprawnić zarządzanie danymi Bezpieczeństwo danych : Wybierz pakiet wydajności z zaawansowanym szyfrowaniem, bezpieczeństwem danych, kontrolą dostępu i bezpiecznym udostępnianiem, aby chronić wrażliwe dane biznesowe

: Wybierz pakiet wydajności z zaawansowanym szyfrowaniem, bezpieczeństwem danych, kontrolą dostępu i bezpiecznym udostępnianiem, aby chronić wrażliwe dane biznesowe Skalowalność i kompatybilność: Wybierz pakiet biurowy, który będzie rozwijał się wraz z Twoim biznesem i zaspokajał zmieniające się potrzeby. Kompatybilność z wieloma urządzeniami i dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnych to konieczność, aby zapewnić pracownikom wydajność w podróży

10 najlepszych pakietów biurowych zwiększających wydajność w 2024 roku

1. ClickUp

Odkryj ClickUp, aby zarządzać projektami i zwiększyć wydajność dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań

Jako menadżer zajmujący się kilkoma projektami i współpracujący w różnych zespołach, potrzebujesz odpowiedniego rozwiązania do zarządzania wszystkimi aspektami swojej pracy. Oparte na chmurze rozwiązanie ClickUp narzędzie do zwiększania wydajności pozwala na niestandardowe dostosowanie cyklu pracy i zadań. Szablony oferowane przez ClickUp pomagają zespołowi skupić się na zakończeniu priorytetowych zadań i zapewniają, że nic nie zostanie pominięte.

Wraz z wieloma dostępnymi szablonami, funkcje takie jak ClickUp AI umożliwia tworzenie dokumentów od podstaw zgodnie z własnymi wymaganiami. Sortowanie dokumentów w celu ich szybkiej lokalizacji i przechowywanie ich w obszarze roboczym w celu szybkiego dostępu.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Rozwiązanie ClickUp pomaga zrozumieć sekwencję zadań, które muszą zostać zakończone przez Twoje Teams i mapować współzależności, aby zapewnić płynną realizację. Dzięki całościowemu widokowi zarządzanie zasobami w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i minimalnego nakładania się zadań jest łatwe.

Spraw, aby Twoje zarządzanie projektami proste i bezproblemowe dzięki przyjaznemu dla użytkownika i konfigurowalnemu interfejsowi. Najnowsza wersja ClickUp upraszcza udostępnianie plików oraz współpracę w czasie rzeczywistym połączenie wszystkich osób w ramach cyklu pracy w celu uzyskania informacji od zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje

Planuj i ustalaj priorytety swoich zadań biurowych z widocznością wszystkich szczegółów projektu i tego, jak chcesz je dostosować do celów firmy

UżyjDokumenty ClickUp aby uzyskać dostęp do wszystkiego w jednym miejscu poprzez połączenie Dokumentów i zadań. Dodaj widżety, aby aktualizować cykle pracy, aktualizować statusy projektów, przydzielać zadania,udostępnianie plikówi nie tylko

Tablica ClickUp to doskonała kanwa do wizualizacji pomysłów, tworzenia cykli pracy zespołowej do burzy mózgów, strategii i map oraz dodawania kontekstu do pracy poprzez łączenie zadań, dokumentów i plików

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Twórz elementy akcji i podzadania w oparciu o kontekst zadań i dokumentów za pomocąClickUp AI i wprowadź kreatywność do cyklu pracy nad zawartością

Utwórzszablony zadań dla typowych zadań i dodawać funkcje, takie jak rozbudowana edycja, etykiety zadań i listy kontrolne zadań, dzięki czemu nie musisz się martwić o pominięte zadania

Jednoczesna edycja dokumentów w celu łatwegowspółpracę w Teams i przypisuj zadania oraz komentarze członkom zespołu

Zautomatyzuj śledzenie zespołu dzięki ClickUp Goals, pozostań na dobrej drodze do osiągnięcia swoich ośmiu czasów dzięki jasnym celom i ustaw cele, aby śledzić zwycięstwa

Śledzenie postępów związanych z celami za pomocą pulpitu nawigacyjnego ClickUp Goals

ClickUp umożliwia bezproblemową migrację międzyplatformową - na przykład z obszarów roboczych Google, Asana, Microsoft Excel lub Monday.com - oraz płynną integrację z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Zoom i Slack

Limity ClickUp

Nowe funkcje wymagają nauki

Wersja Free nie zapewnia dostępu do zaawansowanych funkcji, takich jak analityka czy oś czasu projektu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc/użytkownik

$7/miesiąc/użytkownik Business: $12/miesiąc/użytkownik

$12/miesiąc/użytkownik Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp oceny i recenzje

2. Microsoft 365

przez Microsoft 365 Intuicyjna platforma typu "wszystko w jednym" umożliwia tworzenie, udostępnianie i współpracę w jednym miejscu, dzięki czemu praca zespołowa jest płynna. Microsoft Office 365 jest opartą na chmurze oprogramowanie do zarządzania biurem które pomaga małym firmom i dużym organizacjom współpracować w jednym miejscu ze wszystkimi ulubionymi aplikacjami.

Pakiet Microsoft Office 365 obejmuje Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office for the Web i Microsoft Skype for Business Online. Oprogramowanie pakietu biurowego online pozwala użytkownikom zwiększyć wydajność z praktycznie dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Możliwość projektowania wszystkiego, od budżetów, postów społecznościowych, wideo i innych, bez żadnego doświadczenia w projektowaniu graficznym

Ujednolicony interfejs Microsoft Office do tworzenia dokumentów, prezentacji i arkuszy

OneDrive organizuje i przechowuje wszystkie niezbędne pliki w ramach Office 365

Funkcje współpracy dla zespołu i klientów, umożliwiające współpracę z dowolnego miejsca na wszystkich urządzeniach

Limity Microsoft 365

Nie można zakupić poszczególnych wydajności usługi Office 365

Niska przepustowość łącza może powodować wolne działanie pakietu Office

Ceny usługi Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/użytkownika/miesiąc

6,00 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Standard: $10.62/użytkownika/miesiąc

$10.62/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/użytkownika/miesiąc

22,00 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/użytkownika/miesiąc

8,25 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 E3: 36,00 USD/użytkownika/miesiąc (roczne zobowiązanie)

36,00 USD/użytkownika/miesiąc (roczne zobowiązanie) Microsoft 365 E5: $57.00/użytkownika/miesiąc (roczne zobowiązanie)

$57.00/użytkownika/miesiąc (roczne zobowiązanie) Microsoft 365 F3: 8,00 USD/użytkownika/miesiąc (zobowiązanie roczne)

8,00 USD/użytkownika/miesiąc (zobowiązanie roczne) Microsoft 365 Family : 99,99 USD/rok

: 99,99 USD/rok Microsoft 365 Personal: 69,99 USD/rok

Oceny i recenzje Microsoft 365

G2: 4.7/5 (4900+ recenzji)

4.7/5 (4900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (13400+ recenzji)

3. Obszary robocze Google

przez Obszar roboczy Google Google Workspace to internetowy pakiet biurowy online, który płynnie integruje cele biznesowe z potrzebami zespołu. Ich najnowszy Duet AI jest wielkim hack wydajności który pomaga zwiększyć wydajność firmy dzięki generatywnemu AI.

W ramach tej alternatywy dla pakietu Microsoft Office można łączyć się, tworzyć i współpracować za pomocą poczty e-mail, czatu, plików i spotkań. Najnowsza wersja Gmaila jest odpowiednia dla organizacji i firm na poziomie Enterprise i zawiera pulpit analityczny oraz konfigurację bezpieczeństwa danych.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Kompatybilność z wieloma urządzeniami umożliwia pracownikom współpracę z biura lub z domu na wielu urządzeniach, w tym w aplikacjach mobilnych

Infrastruktura chmury zapewnia bezpieczeństwo i ochronę informacji, tożsamości, aplikacji takich jak Dokumenty Google i urządzeń

Integracja udostępnianych stron z Kalendarzem Google pozwala przechowywać wszystkie dokumenty dotyczące spotkań w jednym miejscu

14-dniowa wersja próbna, aby doświadczyć pakietu wydajności Google

Obszary robocze Google

Brak kompatybilności z innymi platformami udostępniania dokumentów

Oprogramowanie internetowe nie pozwala na pracę w trybie offline

Cennik obszaru roboczego Google

Wersja Free : Przez 14 dni

: Przez 14 dni Individual Plan: $9.99/miesiąc (rabat dostępny przy rocznym zobowiązaniu)

$9.99/miesiąc (rabat dostępny przy rocznym zobowiązaniu) Business Starter : $6/miesiąc/użytkownika (roczne zobowiązanie)

: $6/miesiąc/użytkownika (roczne zobowiązanie) Business Standard : $12/miesiąc/użytkownika (roczne zobowiązanie)

: $12/miesiąc/użytkownika (roczne zobowiązanie) Business Plus : 18 USD/miesiąc/użytkownik (roczne zobowiązanie)

: 18 USD/miesiąc/użytkownik (roczne zobowiązanie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 42 200 recenzji)

4,6/5 (ponad 42 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 200 opinii)

4. Apple iWork

Via Apple iWork Jeśli chcesz tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje w ekosystemie Apple, Apple iWork jest do tego stworzony. Narzędzia biurowe na stronie iCloud.com umożliwiają otwieranie, edytowanie i eksportowanie dokumentów w formatach takich jak Word, Excel i Presentation.

Pakiety biurowe mają różne szablony, które stanowią wsparcie przy tworzeniu profesjonalnych dokumentów niestandardowych dla Twoich potrzeb. Współpracuj z członkami zespołu dzięki takim funkcjom jak śledzenie zmian, podkreślenia i zintegrowany czat.

Najlepsze funkcje Apple iWork

Tworzenie dokumentów i dodawanie obrazów, wykresów i innych elementów za pomocą dostępnych szablonów

Generowanie arkuszy kalkulacyjnych z wykresami, tabelami, obrazami, inteligentnymi kategoriami i tabelami obrotowymi

Tworzenie i przedstawianie prezentacji samodzielnie lub w zespole przy użyciu Keynotes

Limity Apple iWork

Użytkownicy napotykają niespójności formatu podczas otwierania dokumentów iWork w MS Office i innych programach biurowych

Problemy z kompatybilnością między różnymi wersjami systemu iOS

Ceny Apple iWork

Wersja Free dla każdego z kontem iCloud

Oceny i recenzje Apple iWork

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. WordPerfect

przez WordPerfect WordPerfect to zakończony pakiet oprogramowania z wieloma funkcjami, od edytora tekstu do łatwego w użyciu narzędzia do edycji obrazów, aby zwiększyć wydajność pracy.

Ponadto pakiet Corel WordPerfect Office oferuje zaawansowane funkcje, takie jak wbudowany słownik Oxford, wydawca e-booków i kilka szablonów, które umożliwiają bardziej inteligentną pracę.

WordPerfect najlepsze funkcje

Kompleksowy pakiet biurowy z edytorem tekstu (WordPerfect), arkuszem kalkulacyjnym (Quattro Pro), aplikacją do prezentacji, WordPerfect Lightning i narzędziem do edycji obrazów AfterShot

Otwieranie, edytowanie i zapisywanie najnowszych wersji formatów Microsoft Office w aplikacji WordPerfect Office

WordPerfect Lightning umożliwia użytkownikom zbieranie tekstu i obrazów z różnych źródeł i ponowne ich wykorzystanie w formie dokumentu lub e-maila

Limity WordPerfect

Konwersja tabel i innych elementów do innego narzędzia, takiego jak Word, nie działa idealnie

W porównaniu do Microsoft, redlining wymaga więcej pracy

Ceny programu WordPerfect

Jednorazowa licencja: 249,99 USD

Oceny i recenzje WordPerfect

G2: 4.1/5 (73 recenzje)

4.1/5 (73 recenzje) Capterra: 4.4/5 (190 recenzji)

6. LibreOffice

przez LibreOffice Jeśli szukasz przystępnego, ale prawie zakończonego narzędzia biurowego, które jest opłacalne, z pomocą przychodzi potomek Document Foundation, LibreOffice.

LibreOffice, pakiet biurowy o otwartym kodzie źródłowym, jest następcą OpenOffice. Ten darmowy pakiet biurowy zapewnia doskonałą wydajność pracy niezależnie od formatu i przeznaczenia dokumentu, od listu, przez raportowanie finansowe i prezentacje, po rysunki techniczne.

Najlepsze funkcje LibreOffice

Free-to-use narzędzie wydajności biurowej z edytorem tekstu, edytorem arkuszy kalkulacyjnych i oprogramowaniem do prezentacji, które jest dostępne w 110 językach

Zgodność z wieloma formatami dokumentów, w tym Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) i Publisher

Rozszerzenie funkcji i automatyzacja zadań dzięki rozszerzeniom z LibreOffice Extension Center i gotowym do użycia szablonom

Limity LibreOffice

Brak opcji zapisywania, udostępniania, automatyzacji i integracji online z innym oprogramowaniem

Przestarzały interfejs w porównaniu do innych pakietów wydajnościowych

Ceny LibreOffice

Free forever

LibreOffice oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (257 recenzji)

4.3/5 (257 recenzji) Capterra: 4.3/5 (2151 recenzji)

7. Apache OpenOffice

przez Apache OpenOffice Mamy rozwiązanie, jeśli dyrektor finansowy zażądał cięć budżetowych, ale nadal potrzebuje pakietu biurowego typu open source.

Apache OpenOffice to darmowy pakiet biurowy o otwartym kodzie źródłowym, który pomaga organizacjom w szybszym przygotowywaniu Excela, prezentacji, grafiki i zarządzaniu danymi.

Najlepsze funkcje Apache OpenOffice

Dostępny w wielu językach i kompatybilny ze wszystkimi standardowymi komputerami

Dane są przechowywane w międzynarodowym formacie otwartego standardu, który może odczytywać i zapisywać pliki utworzone przy użyciu innych standardowych pakietów oprogramowania biurowego

Apache OpenOffice Base umożliwia tworzenie i modyfikowanie tabel, formularzy i raportów w ramach oprogramowania pakietu

Limity Apache OpenOffice

Interfejs użytkownika jest nudny i przestarzały

Niektóre formaty z aplikacji MS Office nie są kompatybilne z Oneoffice

Ceny Apache OpenOffice

Free forever

Oceny i recenzje Apache OpenOffice

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (480+ recenzji)

8. Zoho Workplace

przez Zoho Workplace Twoje Teamsy żonglują wieloma aplikacjami i pracują w silosach?

Firmy mogą wyeliminować tę pracę dzięki ujednoliconemu pulpitowi nawigacyjnemu, który integruje aplikacje i źródła biznesowe w jednym miejscu dzięki Zoho Workplace, zintegrowanemu pakietowi aplikacji i narzędzi zwiększających wydajność .

Zoho Workplace oferuje usługę e-mail, narzędzie do zarządzania plikami oraz pakiet biurowy i do współpracy. Oprogramowanie pakietu wydajności zapewnia współpracę w stylu mediów społecznościowych dla skrzynki pocztowej. W strumieniach Zoho Mail możesz publikować swoje pomysły, przeprowadzać sesje burzy mózgów z zespołem i planować elementy działań jednocześnie.

Najlepsze funkcje Zoho Workplace

Konfigurowalny pulpit umożliwia zmianę motywów i wybór preferowanego języka

Aplikacje mobilne Workplace umożliwiają połączenie i współpracę z zespołem z dowolnego miejsca

Połączenie to społecznościowe rozwiązanie intranetowe do współpracy w całej firmie

Twórz i dostarczaj profesjonalne prezentacje swoim odbiorcom na całym świecie dzięki Zoho Show i wybieraj spośród wielu szablonów i zaawansowanych opcji animacji

Limity Zoho Workplace

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Wyzwania związane z integracją z aplikacjami innymi niż Zoho

Cennik Zoho Workplace

Standard : $3/miesiąc/użytkownika

: $3/miesiąc/użytkownika Profesjonalny : $6/miesiąc/użytkownik

: $6/miesiąc/użytkownik Tylko e-mail : $1/miesiąc/użytkownik

: $1/miesiąc/użytkownik Enterprise: Ceny niestandardowe

Zoho Workplace oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (2300+ recenzji)

4.4/5 (2300+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

9. SoftMaker Office

przez Biuro SoftMaker SoftMaker Office to aplikacja typu Alternatywa dla obszarów roboczych Google z automatycznym tłumaczeniem, łączeniem PDF, podpisem cyfrowym i porównywaniem dokumentów dla smartfonów i tabletów.

Ten zgodny z RODO pakiet wydajności jest kompatybilny z pakietem Microsoft Office, umożliwiając edycję dokumentów w ekosystemie Microsoft.

SoftMaker Office najlepsze funkcje

Automatyczne tłumaczenie, scalanie plików PDF, podpisy cyfrowe i porównywanie dokumentów

Najwyższej jakości czcionki OpenType i TrueType dla systemów Windows, Mac i Linux

Zgodność z RODO i dostępność w aplikacjach mobilnych dla systemów iOS i Android

Limity SoftMaker Office

Brak łatwej synchronizacji z pamięcią masową w chmurze

Użytkownicy narzekają, że aktualizacje są błędne i powolne

Ceny SoftMaker Office

Professional 2024 : $129.95

: $129.95 Standard 2024: $99.95

SoftMaker Office oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. OnlyOffice

przez OnlyOffice Załóżmy, że jesteś kierownikiem działu IT w instytucji edukacyjnej, która chce zintegrować pakiet biurowy ze swoim środowiskiem chmury, aby bezpiecznie przechowywać dokumenty w chmurze. Szukasz alternatywy dla MS Office z hostingiem lokalnym, a OnlyOffice jest idealnym rozwiązaniem.

Pakiet OnlyOffice zapewniający wydajność pozwala nauczycielom i uczniom usprawnić pracę nad projektami, współpracować online, tworzyć i edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje, a także ułatwia proces nauczania i uczenia się.

Najlepsze funkcje OnlyOffice

Intuicyjny panel sterowania do zarządzania cyfrowym obszarem roboczym i dostosowywania go za pomocą wbudowanych schematów kolorów, zastępowania logo, tytułów i połączonych elementów oraz zmiany motywu interfejsu

Pokoje współpracy umożliwiają współtworzenie dokumentów, śledzenie zmian i komunikację w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu czatowi oraz połączeniom audio i wideo

Używaj obszarów roboczych dodokumentacja projektuszyfrowaniewspółpraca nad dokumentami dla bezpieczeństwa Enterprise i analizuj wydajność swojego zespołu za pomocą wykresów Gantta

Limity OnlyOffice

Niestandardowy interfejs użytkownika

Nie synchronizuje się automatycznie z Dyskiem Google

Ceny OnlyOffice

Enterprise : $2,200/serwer dla 50 użytkowników

: $2,200/serwer dla 50 użytkowników Enterprise Plus: $3,300/serwer dla 50 użytkowników

$3,300/serwer dla 50 użytkowników Enterprise Premium: $4,450/serwer dla 50 użytkowników

OnlyOffice oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (63 opinie)

4.4/5 (63 opinie) Capterra: 4.5/5 (324 opinie)

Gotowy do zrewolucjonizowania wydajności swojej organizacji?

Wybór oprogramowania pakietu biurowego jest kompasem prowadzącym do usprawnionej współpracy, wydajnego przetwarzania dokumentów i zwiększonej wydajności organizacyjnej. Wybierz pakiet zapewniający wydajność spójną z cyklem pracy Twojej organizacji, zapewniając zespołom płynne, produktywne i bezpieczne środowisko do realizacji ich celów.

ClickUp to jeden z najlepszych pakietów biurowych dostępnych dla firm, organizacji, instytucji edukacyjnych i każdego, kto chce tworzyć i udostępniać zawartość cyfrową. Zarządzanie cyklem pracy dzieli złożone projekty na łatwe do zarządzania zadania i umożliwia przypisywanie obowiązków, śledzenie postępów i automatyzację ręcznych kroków pracy.

ClickUp's automatyzacja integruje się z innym oprogramowaniem biurowym, zapewniając płynny przepływ informacji między różnymi programami i działami. Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise sprawia, że jest to najczęściej wybierany pakiet biurowy online, nawet w branżach takich jak instytucje edukacyjne.

Zaawansowane funkcje, takie jak szablony arkuszy kalkulacyjnych, narzędzia do współpracy zespołowej, migracja międzyplatformowa i możliwość integracji z innymi aplikacjami komunikacyjnymi sprawiają, że ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą tworzyć i udostępniać cyfrową zawartość swoim klientom i zespołom.

Wypróbuj ClickUp wydajność w biurze oprogramowanie już dziś.