Coda vs. Notion: Co jest lepsze dla Twojego zespołu?

Kiedy zaczęto poszukiwać wydajnych obszarów roboczych, istniały dokumenty i arkusze kalkulacyjne. Były to dwa różne narzędzia, dopóki zarządzanie projektami i zaawansowane aplikacje do tworzenia list rzeczy do zrobienia stały się codzienną koniecznością.

Przy tak wielu opcjach, które stały się łatwo dostępne, rozgorzała debata między Coda a Notion.

Zarówno Coda, jak i Notion dostarczają unikalnych rozwiązań w zakresie cyklu pracy, które łączą ustrukturyzowane dane i długie formularze dokumentów, ale warto znać główne różnice między tymi dwoma narzędziami!

Notion vs. Coda: opinie na temat współpracy cyfrowej

Notion i Coda to dwaj liderzy w dziedzinie cyfrowej dokumentacji i rozwiązań do zarządzania wiedzą. Są to aplikacje do robienia notatek umożliwiają wykonywanie tradycyjnych zadań, czy to organizowanie informacji, czy po prostu edytowanie i tworzenie dokumentów.

Dodatkowo, obie pełnią funkcję zaawansowanych list do zrobienia, co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli szukasz dokładnego strategii robienia notatek . Możesz też użyć tych aplikacji internetowych do skalowania bardziej złożonych procesów i cykli pracy, podkreślając je bardziej jako aplikacje do zarządzania projektami.

Narzędzia te działają poprzez połączenie pisania, notatek i arkuszy kalkulacyjnych w dostępny, scentralizowany hub dla osób i teamów. Zarówno Coda, jak i Notion mają swoje własne zalety i funkcje, które wyróżniają je na tle konkurencji.

Czym jest Coda?

Coda to narzędzie do zarządzania projektami uruchomione w 2019 roku. Mimo że istnieje już od kilku lat, jego powstanie było odpowiedzią na fakt, że arkusze kalkulacyjne i dokumenty wykorzystywały fizyczne analogi do pobierania danych. Nadszedł czas, aby na nowo wyobrazić sobie, jak połączyć dane między arkuszami kalkulacyjnymi i dokumentami.

Elastyczna platforma umożliwia tworzenie dokumentów Coda zawierających informacje z różnych źródeł i w różnych formatach w jednym dokumencie, wszystkie niestandardowe dla konkretnych zadań lub projektów.

Funkcje Coda

Coda sprawia, że poruszanie się między dokumentami jest dziecinnie proste. Przydaje się w czasach, gdy praca zdalna stała się rzeczywistością dla wielu firm i oferuje następujące funkcje:

Rozszerzenia pakietu

Umożliwia dodawanie przycisków Lubię to z poziomu stron. Dzięki wtyczce Coda, Packs, możesz połączyć swoje dokumenty z aplikacjami innych firm, takimi jak Github, Figma, Shopify i Gmail w obszarze roboczym. Ponadto możesz pracować z danymi w czasie rzeczywistym, ponieważ możesz automatycznie przesyłać aktualizacje lub pobierać dane na żywo z narzędzi na platformie do dokumentu, którym się zajmujesz.

Podczas zarządzania oś czasu dla zadań, wtyczki są połączone ze Slackiem i e-mailem, aby wysyłać alerty i przypomnienia, dając okresowe widoki codziennie lub co tydzień. Galeria dokumentów obsługuje wszystkie wątpliwości wynikające z opublikowanych dokumentów, które można kopiować, przechowywać do wykorzystania w przyszłości lub udostępniać innym użytkownikom Coda.

Biblioteka szablonów

Podczas zapoznawania się z opcjami, oprogramowanie pozwala wybrać odpowiedni Szablon Coda z galerii szablonów do wykorzystania na platformie w zależności od potrzeb i celów. Oprogramowanie dostosowuje swoje funkcje do różnych pól - od zadań zawodowych, takich jak HR i marketing, po zadania osobiste, takie jak zarządzanie zadaniami domowymi w celu zwiększenia wydajności.

Dostępność platformy

Działa na różnych urządzeniach z systemem iOS, Android i platformach internetowych. Wszystkie te opcje umożliwiają niestandardowe dostosowanie aplikacji do potrzeb firmy lub osobistych w miarę rozwoju platformy od pustej strony, od której zacząłeś. Co więcej, dzięki takim aktualizacjom na żywo możesz podejmować decyzje dotyczące problemów, ponieważ Coda jest wsparciem, którego Twój zespół potrzebuje do burzy mózgów i podejmowania decyzji.

Bloki

Coda pozwala na edycję danych w tabelach i informacji w dokumentach, aby podnieść konwersację między informacjami a członkami zespołu. Ponadto wszystkie aktualizacje synchronizują się automatycznie, co jest niezbędne do śledzenia projektów i potrzeby zarządzania.

Jeśli zdecydujesz się na Coda, zaczniesz od strony dokumentu, na której prześlesz dokumenty i tabele, których będziesz używać. Strona ta łączy tekst i tabele w obszar roboczy, który ułatwia płynne zarządzanie projektami. Oprócz arkuszy kalkulacyjnych możesz stosować formuły w dowolnym dokumencie i pobierać dane z dowolnej sekcji dokumentu.

Coda cena

Coda ma kilka limitów w swoim planie Free. Ma różne plany cenowe, w tym opcje pro, enterprise i team.

Zalety Coda

Obsługuje liczne integracje

Możliwość przechowywania dokumentów Coda w zorganizowany sposób

Umożliwia tworzenie podstron, które ułatwiają śledzenie wszystkich zadań i dokumentów

Ułatwia współpracę

Wady Coda

Okres wdrażania to długa krzywa uczenia się

Może ingerować w format dokumentu

Interfejs wymaga aktualizacji

Czym jest Notion? Notion to narzędzie do robienia notatek z możliwością współpracy

narzędzia do zarządzania projektami i zarządzanie zadaniami funkcji, która ma ponad 20 milionów użytkowników.

Funkcje bazy danych z Notion była niezbędna do jej uruchomienia w 2016 roku po tym, jak zdała sobie sprawę, że papier i szafki na pliki były przestarzałym podejściem do zarządzania cyklami pracy.

Funkcje Notion

Chociaż istnieje wiele Notion alternatywy na przykład Evernote to narzędzie było ogromnym ulepszeniem dla tych, którzy przeszli z procesów ręcznych na cyfrowe zarządzanie cyklem pracy rozwiązania. Oto, co oferuje Notion:

Wiele obszarów roboczych

Notion sprawi, że Twoje Teams w wielu strefach czasowych będą na bieżąco. Aspekt współpracy w Notion rozwija się w obszarze roboczym, który tworzysz. Tutaj możesz stworzyć zespół, zapraszając współpracowników do swojego obszaru roboczego.

Możesz tworzyć wiele obszarów roboczych dla różnych celów, przełączać się między nimi i usuwać te, których już nie potrzebujesz. Te obszary robocze umożliwiają oddzielenie różnych typów zawartości. W tych obszarach roboczych opcje obejmują możliwość zapraszania innych uczestników jako gości, aby mogli wyświetlać, edytować, komentować lub udostępniać niektóre strony w obszarze roboczym.

Zgodność z urządzeniami

Funkcje oprogramowania można powielać na tabletach i telefonach. Replikacja zwiększa wydajność, ponieważ można pracować nad stronami na platformie z dowolnej lokalizacji na obsługiwanych urządzeniach, dzięki czemu członkowie zespołu mogą pracować wirtualnie ze sobą.

Synchronizacja ta promuje pracę zdalną, ponieważ zapewnia członkom zespołu informacje w czasie rzeczywistym, przekazując powiadomienia i aktualizacje dotyczące różnych projektów, dzięki czemu pracują oni zgodnie z terminami.

Główną różnicą między Notion i Coda jest to, że Notion ma aplikację komputerową. Dlatego łatwiej jest przechodzić między obszarami roboczymi w Coda niż w Notion. (I odwrotnie, Coda doskonale sprawdza się, jeśli potrzebujesz aplikacji, która przechodzi między narzędziem do tworzenia dokumentów a przestrzeniami)

Możliwe jest przenoszenie zawartości między kontami Notion, jeśli masz ich kilka. Przechodzenie do zadań online nie będzie już przeszkadzać, ponieważ interfejs Notion umożliwia wirtualne osadzanie zawartości online na stronach Notion i zarządzanie integracjami z API Notion.

Narzędzia "przeciągnij i upuść

Niektórzy twierdzą, że struktura Notion przywodzi na myśl koncepcję Lego. Składa się z bloków tekstu, baz danych, obrazów i wszelkich innych informacji, które wchodzą ze sobą w interakcje. Bloki te można znaleźć na platformie w tabelach, listach rzeczy do zrobienia, obrazach, tekstach, osadzonych elementach, nagłówkach i przełączanych listach.

Za pomocą uchwytu bloków Notion można przenosić utworzone bloki, przeciągając je i upuszczając w wybranej lokalizacji. Użyj uchwytu, aby zmienić kształt, kolejność lub układ informacji lub myśli zapisanych w bloku.

Nawet z tymi wszystkimi funkcjami, Notion ma jeszcze więcej do zaoferowania, co widać w jego tablicach w stylu Kanban. Tablice te kierują przepływem zadań przez różne sceny prowadzące do ich zakończenia.

Łatwa nawigacja

Notion posiada pasek boczny ułatwiający nawigację po platformie. Funkcja szybkiego wyszukiwania w oprogramowaniu pozwala poruszać się po informacjach, aby znaleźć to, czego potrzebuje Twój zespół.

Aspekt współpracy pozostaje ekspansywny dzięki możliwości tworzenia stron publicznych z dowolnej strony na platformie. Na przykład, możesz stworzyć w pełni nawigowalną stronę internetową na platformie z połączonymi linkami, jeśli potrzebujesz strony internetowej! Wszechstronność Notion rozciąga się na wsparcie publikacji takich jak blogi, strony docelowe i portfolio.

Bloki kodu Notion to opcje formatu, za pomocą których użytkownik może tworzyć kody programistyczne. Niektórzy programiści używają JavaScript do tworzenia kodów, a Notion ma taką możliwość. Kody są udostępniane innym programistom i pomagają w tworzeniu kolekcji fragmentów kodu.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

Podobnie jak w przypadku każdego oprogramowania przeznaczonego do przetwarzania dokumentów, uzasadnione są obawy dotyczące limitów pamięci masowej. Notion nie zawodzi, ponieważ oferuje nieograniczone obciążenie pamięci we wszystkich swoich planach, ale istnieją limity przesyłania plików.

Dodatkowo, Notion oferuje specjalne uprawnienia do udostępniania informacji w celu ochrony dokumentów.

Notion pricing

Notion ma plan Free Forever, który obejmuje nieograniczoną liczbę stron i bloków do użytku osobistego. Możesz także udostępniać dokumenty maksymalnie pięciu gościom i synchronizować je na różnych urządzeniach.

Krokiem naprzód w stosunku do darmowego planu do użytku osobistego jest osobisty plan pro, który kosztuje $$$a miesięcznie. Obejmuje on trzy dodatkowe funkcje i nieograniczoną liczbę gości z historią wersji trwającą 30 dni.

Notion dla Teams kosztuje $8/miesiąc i zapewnia obszar roboczy do współpracy, integrację API i zaawansowane uprawnienia z nieograniczoną liczbą dostawców.

Zalety Notion

Jest łatwy do uruchomienia dzięki prostym instrukcjom i procedurom

Posiada rozszerzone funkcje współpracy, dzięki czemu nadaje się do udostępniania dokumentów

Przystępny plan Free i więcej korzyści za złotówkę

Posiada szyk szablonów do obsługi Teams z różnych branż

Wady Notion

Czasami powoduje nagłe wylogowanie

Uciążliwe błędy

Coda Vs. Notion na Reddicie

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w debacie Coda Vs. Notion. Podczas wyszukiwania Coda Vs. Notion na Reddicie wielu użytkowników wydaje się zgadzać, że Notion jest bardziej konfigurowalny i lepszy do pisania dłuższych notatek:

"Coda nie jest tak dobrze zbudowana do pisania dłuższych fragmentów w bazie danych, wiem, że pozwala na notatki/tekst, ale jest o wiele bardziej niezgrabna i wymaga wysiłku. Nie ma też konfigurowalnych ikon. Zostaję przy Notion"

Inne Reddit użytkownicy zauważyli, że pomimo niestandardowych funkcji Notion, korzystanie z Coda ma również wiele zalet:

"Coda jest znacznie potężniejsza i ma większy pułap. Ma natywne integracje z różnymi platformami i można nawet tworzyć własne (pakiety). Ma automatyzacje, wykresy, formuły w dowolnym miejscu dokumentu i wiele więcej"

ClickUp: zwycięska alternatywa dla Coda vs. Notion 2022

Jeśli nie jesteś do końca przekonany, że Coda lub Notion zapewniają właściwą równowagę między zarządzaniem dokumentami i projektami, nie jesteś sam! Istnieje jednak ważna kategoria, w której te narzędzia wypadają słabo: wydajność osobista i zespołowa.

Wejdź: ClickUp!

Twórz piękne dokumenty, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy, aby realizować pomysły w zespole Pobierz szablon dokumentu ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", umożliwiająca łatwe zarządzanie projektami, inteligentniejszą współpracę i skupienie całej pracy w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp można dostosować do każdej wielkości zespołu - zdalnego lub biurowego - aby uzyskać najlepszą wydajność w swoim życiu. Dokumenty ClickUp udowadniają skalowalność platformy w celu dostosowania do różnych rozmiarów i typów Teams i zadań. (Oznacza to wygodę i wydajność dla Ciebie i Twojego zespołu!)

Oprócz ClickUp Docs, platforma oferuje również inne funkcje dostępne za darmo:

Przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna

ClickUp nie zawodzi w kwestii zapewnienia dostępu do swojej platformy w czasie rzeczywistym z różnych urządzeń! Funkcja przeglądarki rozciąga się na telefony komórkowe, dzięki czemu wygodnie jest śledzić postęp zadań i otrzymywać niezbędne aktualizacje za jednym przesunięciem ekranu i w podróży.

Ponad 15 konfigurowalnych widoków

Potrzebujesz łatwego w utrzymaniu portalu do planowania i śledzenia OKR? Wypróbuj widok pulpitu.

Chcesz organizować zasoby bez technicznego bólu głowy? Dodaj widok obciążenia pracą.

Chcesz zwizualizować, co jest w kolejce dla zespołu projektowego? Otwórz widok Tablica. Widoki w ClickUp w połączeniu z potężnymi funkcjami, takimi jak niestandardowe pola, zapewniają przegląd wielu projektów obok siebie lub jeden po drugim z elastycznym sortowaniem.

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

The Big Picture

To trudne dla Notion i Coda aby zapewnić użytkownikom skalowalność, jaką oferuje ClickUp. Jeśli miałbyś wybrać jedno darmowe narzędzie do zarządzania projektami, aby spersonalizować swój cykl pracy na każdą porę życia, wybierz ClickUp.

Zapoznaj się z naszymi webinarami na żądanie, samouczkami lub samodzielną nauką online w sekcji Centrum pomocy aby dowiedzieć się, jak uczynić ClickUp swoim najlepszym systemem wydajności!