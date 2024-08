5 strategii, dzięki którym robienie notatek będzie lepsze i bardziej produktywne

Po 24 godzinach zapominamy do 40% nowych informacji uczymy się. Ale możemy zachować do 100% naszej pamięci za pomocą prostego narzędzia: notatki.

W ciągu 2021 w czasopiśmie Journal of Experimental Psychology uczestnicy, którzy robili notatki, byli w stanie lepiej przypomnieć sobie informacje niż ci, którzy tego nie robili lub robili zdjęcia wykładów na swoich telefonach. Kiedy nie próbujemy zachować informacji, nasza pamięć o tym doświadczeniu stopniowo maleje, aż pamiętamy o nim niewiele lub nic.

Na szczęście robienie notatek pomaga w zachowanie pamięci poprzez aktywne angażowanie się w materiał w celu połączenia nowej wiedzy z wcześniejszymi doświadczeniami. 🔗

Najskuteczniejsza strategia robienia notatek zależy od rodzaju zawartości lub gromadzonych informacji, sposobu ich oceny i czasu, jaki masz na ich zapamiętanie.

Twój proces powinien umożliwiać robienie wydajnych notatek w każdym środowisku i zachęcać do efektywnego uczenia się i zapamiętywania informacji. ClickUp przygotował listę wypróbowanych i sprawdzonych strategii usprawniających wirtualne i osobiste sporządzanie notatek oraz zwiększających ich wydajność.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o pięciu najlepszych strategiach, które pomogą każdemu robić lepsze i bardziej wydajne notatki, niezależnie od tego, czy słuchasz podcastu, śledzisz wykład czy oglądasz film dokumentalny.

Przyglądamy się dogłębnie kilkunastu z

najlepsze darmowe aplikacje do robienia notatek

2022 i rozłożyć na czynniki pierwsze możliwości i słabości każdej z nich

1. Wypróbuj tradycyjną metodę robienia notatek

przez Jacob Lund / Shutterstock

Tradycyjne metody sporządzania notatek, takie jak metoda Cornella i metoda Boxa, to dwie z najbardziej wydajnych i powszechnie stosowanych metod. Metody Metoda Cornella opracowana przez Waltera Pauka w latach 50-tych XX wieku, dzieli notatki na trzy części: wskazówkę, notatki i podsumowanie. Sekcje te pomagają poprawić zdolność zapamiętywania i zachowywania informacji w zorganizowany sposób.

Metoda Boxing grupuje różne informacje w małe pudełka i nadaje im etykiety lub zawiera szerszą ideę na górze każdego pudełka. Metoda ta zapewnia zwięzłość i dobrze sprawdza się w przypadku notatek cyfrowych.

Łatwiej jest zmienić kolejność i przenieść sekcje po lekcjach. Inne tradycyjne metody, takie jak bullet journaling lub metoda konspektu, również mogą być skuteczne.

2. Wykorzystaj narzędzia AI do robienia notatek

via Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock Narzędzia AI do robienia notatek tworzą łatwą ścieżkę do poświęcenia każdemu doświadczeniu edukacyjnemu swojej niepodzielnej uwagi. Możesz w pełni uczestniczyć w lekcjach i spotkaniach i być tak pochłoniętym, jak chcesz, bez konieczności żmudnego pisania.

Na pierwszy rzut oka, Narzędzia AI wydają się po prostu transkrybować słowa do notatek . Jednak eliminują one również możliwość błędu ludzkiego, dostarczając transkrypcje ze znacznikiem czasu, które można przeszukiwać, przekształcając pomysły w zadania, które można śledzić, i udostępniając lekcje w wielu językach.

Zostań zorganizowany i wyróżnij się dzięki fantastycznym notatkom ze spotkań. Sprawdź nasze

**darmowe szablony notatek ze spotkań

**_i nigdy więcej nie będziesz musiał zadawać krępujących pytań

3. Skracaj wszystko w swoich notatkach

via Gorodenkoff/ Shutterstock

Używanie skrótów literowych i skrótów ma kluczowe znaczenie dla szybszego sporządzania notatek. Skrót pozwala szybko zebrać wiele informacji.

Podczas gdy litery skrótu może być zbyt dużym zadaniem do wdrożenia, skróty sprawdzają się doskonale. Istnieją trzy techniki skrótów podczas pisania w formie skróconej: użycie kilku pierwszych liter słowa, usunięcie większości samogłosek ze słowa i użycie pierwszych liter fraz do utworzenia akronimów.

Aby jak najlepiej wykorzystać tę strategię, spróbuj umieścić słowniczek w swoim notatniku, aby móc z niego później korzystać.

4. Wizualizuj swoje dzienniki

via Abo Photography/ Shutterstock

Kodowanie kolorami to skuteczny sposób na przywoływanie określonych informacji w notatkach. Metoda ta wykorzystuje kolory do wyróżnienia ważnych informacji i przyspiesza proces czytania, ponieważ łatwo wchodzisz w interakcję z tymi kolorami, aby znaleźć określone punkty w swoich notatkach.

Bądź jeszcze bardziej wizualny, korzystając z narzędzi takich jak Mapy myśli ClickUp i szkic notatki. A mapa myśli to narzędzie ilustrujące, podobne do drzewa, które grupuje informacje wokół głównego tematu.

Notatki szkicowe to notatki wizualne, które wykorzystują kaligrafię, rysunki i elementy takie jak chmury i pudełka, aby uchwycić pomysły na stronie.

Zorganizuj całe swoje życie zawodowe w jednym miejscu dzięki

**ClickUp's Notepad

, lista kontrolna i platforma do zarządzania zadaniami.

5. Wspólne sporządzanie notatek

via Canva

Wspólne pisanie w grupach lub z partnerami może pomóc każdemu w uzyskaniu wielu perspektyw lekcji i krytycznej ocenie pomysłów w danym temacie. Podczas wspólnego sporządzania notatek, zadania są podzielone tak, aby każda osoba mogła zająć się innym elementem - czy to podsumowaniem, wskazówką, czy pomysłami do działania. Wspólne tworzenie notatek może zwiększyć interakcję z tematem i stworzyć przestrzeń do zadawania lepszych, głębszych pytań. Ten styl robienia notatek może również pomóc członkom grupy w śledzeniu tego, co wydarzyło się podczas nauki, aby móc później do tego wrócić.

Przenieś swoje umiejętności robienia notatek na wyższy poziom

Istnieje wiele różnych sposobów sporządzania notatek, a najskuteczniejsze strategie zależą od okoliczności i celów, które chcesz osiągnąć.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz notatek do pracy lub szkoły, czy po prostu szukasz lepszych sposobów na szybkie notowanie i pisanie szczegółowych notatek ze spotkań, ClickUp może pomóc Ci stać się zapalonym notatnikiem dzięki solidnym, ale elastycznym funkcjom notatek, takim jak Notatnik, Dokumenty ClickUp oraz Tablice .

Zintegrowany z platforma do zarządzania projektami te funkcje tworzenia notatek umożliwiają robienie i przechowywanie notatek wraz z pracą. Na wzmiankę zasługuje również fakt, że notatki można w pełni dostosowywać - formatować i organizować w dowolny sposób, zgodnie z potrzebami projektu i osobistymi preferencjami. wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i przenieś swoje umiejętności robienia notatek na wyższy poziom!

Guest Writer:

chidinma Iwu