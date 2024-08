10 technik i narzędzi poprawiających pamięć

Pewnego dnia będziesz w stanie natychmiast poprawić swoją pamięć dzięki sztucznej inteligencji - cóż, może. 🤖

W międzyczasie istnieje wiele technik i narzędzi do zapamiętywania, które pozwalają nie tylko przechowywać informacje, ale także lepiej przywoływać i zapamiętywać większe ustawienia informacji.

Praktycznie każdy jest w stanie poprawić swoją zdolność zapamiętywania czegokolwiek. W rzeczywistości,

badania sugerują

przy wystarczająco długotrwałej praktyce w okresie około tygodnia, przeciętna osoba może zwiększyć obciążenie swojej pamięci roboczej do wyższej zdolności przywoływania od jednego do nawet czterech elementów.

Umysły to niesamowite miejsca. Ale nie wierz nam na słowo.

Przeczytaj ten wpis na blogu, aby dowiedzieć się, jak te 10 najlepszych technik zapamiętywania może działać dla ciebie i jakich konkretnych narzędzi możesz użyć, aby poprawić swoją pamięć.

Jak działa zapamiętywanie?

Zapamiętywanie działa jako dwuetapowy proces: kodowanie i odzyskiwanie. Podczas sceny kodowania, nowe informacje są przechowywane w formie wspomnień przy użyciu różnych procesów poznawczych, takich jak opracowanie, skojarzenia i obrazy wizualne. Wspomnienia te są następnie przywoływane w fazie odzyskiwania poprzez połączenia neuronowe.

Badania sugerują, że niektóre techniki zapamiętywania są bardziej skuteczne w długoterminowym zapamiętywaniu informacji niż inne. Wykazano, że niektóre z tych technik zapamiętywania, takie jak powtarzanie z zachowaniem przestrzeni i kodowanie rozwijające, są bardziej skuteczne w długotrwałym zapamiętywaniu.

Inne, takie jak chunking i mnemotechniki, mają tendencję do ułatwiania przypominania sobie materiału w krótkim okresie czasu.

Jak zapamiętać wszystko w 4 krokach

Proces zapamiętywania, no prawie wszystkiego, można podzielić na cztery ogólne kroki. Pomyśl o nich jak o powtórkach dla twojego mózgu. To bardzo plastyczny mięsień, który rośnie tym bardziej, im częściej go używasz.

Wykonaj te cztery kroki, aby zacząć więcej zapamiętywać.

Krok 1: Uwaga

Po pierwsze-

skupienie się na materiale

który próbujesz zapamiętać i bądź go świadomy w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, nie słuchaj biernie, nie czytaj ani nie oglądaj, gdy próbujesz coś zapamiętać. Staraj się nie spieszyć i zwracać uwagę na każdy szczegół, pozwalając materiałowi wsiąknąć.

Wykonując tę czynność wielokrotnie, trenujesz swój mózg, aby mniej informacji umknęło uwadze. ♻️

Krok 2: Kodowanie

Kodowanie działa zarówno z pamięcią długotrwałą, jak i krótkotrwałą. Aby upewnić się, że przyswajane informacje pozostają w pamięci długotrwałej, często pomocne jest połączenie materiału z innymi powiązanymi lub podobnymi pomysłami, koncepcjami i doświadczeniami.

Pomoże to wzmocnić pamięć i pozwoli na łatwiejsze przechowywanie materiału.

Krok 3: Przechowywanie

Po zakodowaniu informacji i połączeniu ich z innymi znanymi pojęciami, powinieneś przechowywać materiał w powtarzalny sposób, który jest łatwy do zapamiętania, np. używając pałacu pamięci lub fiszek (więcej o tych technikach poniżej).

Pomoże ci to przypomnieć sobie materiał na miejscu, co jest jedną z najlepszych korzyści płynących z poprawy pamięci! 💪

Krok 4: Odzyskiwanie

Wreszcie, aby upewnić się, że materiał został poprawnie zapamiętany, stosuj aktywne praktyki przypominania, takie jak zadawanie sobie pytań, nauka w grupie lub korzystanie z gier pamięciowych. Nie zapomnij regularnie ćwiczyć materiału.

Możesz ćwiczyć te ćwiczenia za pomocą recytacji lub aktywnego przypominania. Ta metoda zapamiętywania opiera się na fakcie, że pamięć słabnie z czasem.

Werbalne i wizualne techniki zapamiętywania

Jeśli chodzi o techniki zapamiętywania, dwie popularne metody to wizualna i werbalna.

Techniki wizualne polegają na wykorzystaniu obrazów, map i diagramów w celu ułatwienia zapamiętywania. Metoda ta koncentruje się na tworzeniu mentalnego obrazu lub wizualnej reprezentacji uczonych informacji. Na przykład, jeśli próbujesz zapamiętać listę elementów, możesz stworzyć mentalny obraz tych elementów ułożonych w określony sposób. Niektóre przykłady technik zapamiętywania wizualnego to:

Mapy myśli

Fiszki

Kodowanie kolorami

Infografiki

Diagramy

Mnemotechniki

Z drugiej strony, techniki werbalne obejmują użycie słów i języka, aby pomóc w przywołaniu pamięci. Metoda ta obejmuje powtarzanie, mnemotechniki i akronimy, które pomagają zapamiętać informacje. Na przykład, jeśli próbujesz zapamiętać numer telefonu, możesz powtórzyć numery na głos lub użyć urządzenia mnemonicznego, takiego jak skojarzenie każdego numeru ze słowem, które się z nim rymuje. Niektóre przykłady werbalnych technik zapamiętywania to:

Chunking

Ancronimy

Asocjacja

Nagrywanie

Powtórzenie

Aliteracja

Przyjrzyjmy się bliżej tym technikom!

10 najlepszych technik zapamiętywania, których możesz użyć

Nie wszystkie techniki zapamiętywania sprawdzą się u każdego. Istnieje jednak wiele metod, które warto wypróbować! Sprawdź naszą listę 10 najlepszych technik zapamiętywania, które pomogą ci lepiej przypominać sobie dane.

1. Przestrzenie powtarzania

Powtarzaj materiał w coraz większych odstępach czasu. Ta metoda przypominania opiera się na psychologicznym zjawisku zaniku pamięci, które sugeruje, że zarówno pamięć, jak i pamięć utrata pamięci (lub pamięć zanika) wraz z upływem czasu.

Antidotum na zaniki pamięci zarówno krótko-, jak i długoterminowej jest okresowe ćwiczenie przypominania sobie lub "powtarzania" tego, co zostało commitowane do pamięci.

2. Rozbudowane kodowanie

Połącz materiał z innymi znanymi pojęciami. Załącznik tego, czego się uczysz w znaczący sposób do istniejącej wiedzy to skuteczny sposób na zapamiętywanie informacji.

Rozbudowane kodowanie jest rodzajem mnemotechniki, co oznacza prostą technikę, która pomaga w zapamiętywaniu. Jednym ze sposobów na łatwe powiązanie nowego materiału z tym, co już wiesz, jest utworzenie

tablica wizualna

.

Narzędzia takie jak

Tablica ClickUp

ułatwiają łączenie zadań i korzystanie z

techniki burzy mózgów

w uporządkowany sposób. Rysuj bez końca

diagramy cyklu pracy

, zapisz je i odwołuj się do nich, gdy potrzebujesz odświeżenia.

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

Chcesz zacząć od prostej Tablicy, aby zacząć rejestrować swoje pomysły i przepływy pracy? Wypróbuj

Szablon Wprowadzenie do Tablic ClickUp

!

3. Chunking

Dzielenie długich fragmentów informacji na łatwe do opanowania części. Jest to łatwy sposób na zapamiętywanie informacji, ponieważ jest mniej przytłaczający i jesteś w stanie zapamiętać mniejsze fragmenty informacji znacznie szybciej.

Niektóre badania pokazują, że dzielenie zmniejsza opłatę konieczność zapamiętywania dużych fragmentów informacji obciąża pamięć roboczą. W miarę zapamiętywania informacji kawałek po kawałku, z czasem tworzą one większy formularz danych, który jest łatwiejszy do przywołania i nadaje sens pamięci.

4. Mnemoniki

Używanie technik takich jak rymowanki, akronimy lub obrazy wizualne do zapamiętywania informacji w niezapomniany sposób nazywa się mnemotechnikami. To sposób na to, by zapamiętywanie stało się zabawą. W rzeczywistości,

badania sugerują

wystarczający trening mnemotechnik ortograficznych przekształca sieci mózgowe w celu wsparcia lepszej pamięci i recytowania informacji.

Prostym przykładem tej techniki jest recytowanie ABC do muzyki, aby łatwiej je zapamiętać. Być może twój nauczyciel plastyki nauczył cię "Roy G Biv" jako mnemotechnicznego sposobu na zapamiętanie kolorów tęczy we właściwej kolejności - czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy.

Wszystko jasne. 🌈

5. Aktywne przywołanie

Regularnie sprawdzaj swoją pamięć na materiale, którego się nauczyłeś. Im częściej to zrobisz, tym łatwiej będzie ci przypomnieć sobie zarówno nowy, jak i starszy materiał. Na przykład, jeśli jesteś studentem, aktywne zapamiętywanie jest przydatną techniką nauki.

Kiedy ćwiczysz aktywne zapamiętywanie, zasadniczo zmuszasz swój mózg do przypomnienia sobie informacji, które chcesz zapamiętać bez żadnej pomocy. Ta metoda jest świetna do zapamiętywania.

6. Wizualizacja

Jak wspomnieliśmy wcześniej, korzystanie z wizualizacji to kolejny skuteczny sposób na zapamiętywanie zawartości. Kiedy tworzysz mentalne obrazy materiału i kojarzysz je z wizualną reprezentacją, technika ta ogromnie pomaga commitować informacje w pamięci.

Korzystanie z oprogramowania do tworzenia

Mapy myśli

pomagają w wizualnej części procesu. Z

Mapy myśli ClickUp

umożliwia szybkie mapowanie planów, pomysłów i procesów w efektowne wizualizacje. Twórz połączenia z wizualizacji i dodawaj kontekst do procesu zapamiętywania, aby tworzyć wizualizacje wokół pomysłów, które chcesz zapamiętać.

Łatwo dodawaj węzły, zadania i połączenia do intuicyjnej mapy myśli ClickUp

7. Stowarzyszenie

Połącz podobne informacje z innymi podobnymi informacjami. Łączenie podobnych informacji razem, zwłaszcza jeśli nie trzeba ich zapamiętywać w kolejności, ułatwia zapamiętywanie.

Technika ta jest szczególnie pomocna podczas pracy z liczbami lub terminami zaczynającymi się na tę samą pierwszą literę. Nasz mózg przetwarza pierwszą literę i pomaga nam skojarzyć potrzebne informacje.

8. Recytacja

Powtarzaj na głos materiał, którego się uczysz. Tak, nawet jeśli jesteś sam. Ludzki mózg to uwielbia!

Pomocne jest jednak zrobienie tego z przyjacielem. Podobnie jak uczenie się słów nowej piosenki poprzez słuchanie jej i śpiewanie, recytacja pomaga zapamiętać informacje we właściwej kolejności. Wiemy, że właśnie przypominasz sobie ten chwytliwy dżingiel z reklamy. 🎵

9. Organizacja

Organizowanie powiązanych elementów razem w strukturze, która jest łatwa do naśladowania i zapamiętania. Ułatwia to chronologiczne przywoływanie złożonych informacji. Jest to świetny przykład dla tych, którzy muszą commitować informacje do pamięci w określonej kolejności.

W rzeczywistości niektórzy lubią używać tej techniki do tworzenia listy zakupów, ponieważ pozwala im ona wizualnie organizować elementy w znanym miejscu lub układzie.

10. Pałac pamięci

Tworzenie pałacu pamięci oznacza po prostu wykorzystanie wyobraźni do stworzenia mapy mentalnej materiału, którego się uczysz, poprzez skojarzenie go z miejscem, które dobrze znasz. Kiedy wizualizujesz znajome przestrzenie i łączysz je z poszczególnymi informacjami, mózgowi łatwiej jest przypomnieć sobie nowe informacje, które są połączone z dobrze znanymi przestrzeniami.

Aby ta technika pamięciowa zadziałała, najpierw poświęć trochę czasu na określenie swojego pałacu pamięci. Czy będzie to dom z dzieciństwa? Znajomy park? Twoja stara szkoła?

Następnie mentalnie wskaż funkcje w tej przestrzeni, które się wyróżniają. Upewnij się, że wskazujesz je w kolejności. Ta technika pałacu pamięci opiera się na obrazie mentalnym.

Jeśli wizualizujesz sobie spacer po domu, możesz najpierw napotkać kolorowe drzwi frontowe. Po wejściu do środka napotkasz schody, następnie psa, a jeśli będziesz szedł dalej, wbiegniesz prosto do kuchni.

Teraz skojarz każdą z najbardziej godnych uwagi funkcji, które wizualizujesz w swoim pałacu pamięci - jak te, które właśnie wymieniliśmy - z ważną informacją, aż każdy punkt zostanie skojarzony z przestrzenią w tej technice opowiadania historii.

Wreszcie, aby przywołać dane, zwizualizuj swoją podróż przez tę technikę pamięci jeszcze raz i spróbuj przypomnieć sobie każdą informację związaną z każdą przestrzenią lub godnym uwagi elementem. Zrób to wystarczająco dużo razy, a zapamiętywanie nowych informacji i innych materiałów do nauki stanie się dziecinnie proste!

Najlepsze narzędzia do zapamiętywania, aby poprawić swoje myśli

Znasz już techniki zapamiętywania. Potrzebujesz jednak także narzędzi. Oto kilka z najlepszych narzędzi do zapamiętywania, których warto zacząć używać, aby poprawić swoje wysiłki związane z zapamiętywaniem.

Oprogramowanie do robienia notatek

Szybko zapisuj notatki, formatuj je za pomocą zaawansowanej edycji i przekształcaj wpisy w zadania, które można śledzić i do których masz dostęp z dowolnego miejsca

Korzystaj z narzędzi takich jak ClickUp, gdy Twój mózg jest na limicie, próbując zapamiętać zadania, listy i przypomnienia. Z mapy myśli narzędzia, Tablica , a nawet rozszerzenie Notatnika na Chrome, ClickUp wyposaża Cię we wszystkie narzędzia potrzebne do szybkiego i łatwego przechowywania informacji.

Flashcards

Świetnym narzędziem do zapamiętywania faktów, definicji i ogólnych informacji jest po prostu używanie fiszek. Sprawdziły się one, gdy uczyłeś się do wielkiego testu w szkole podstawowej, więc dlaczego nie użyć ich, aby uzyskać większą pomoc w zapamiętywaniu?

Nagrania audio i wideo

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania dzięki Clip by ClickUp

Dla tych, którzy preferują werbalne techniki zapamiętywania, nauka ze słuchu może być świetnym sposobem na wykorzystanie nagrań własnych słów do wyszukiwania informacji. Nagrania audio to skuteczne techniki zapamiętywania werbalnego, które pomagają w zapamiętywaniu długoterminowym.

Innym świetnym sposobem do zrobienia jest nagranie własnego wideo. Wizualne techniki zapamiętywania sprawdzają się u niektórych osób, gdy nagrywają wideo, na którym coś zakończone. Jest to świetny pomysł dla osób uczących się wzrokowo, które muszą przypomnieć sobie, jak zrobili coś dawno temu.

A jeśli próbujesz zapamiętać proces pracy, pomocne może być użycie

oprogramowanie do nagrywania ekranu

do nagrywania swoich działań. Narzędzia takie jak

Clip w ClickUp

ułatwiają odtwarzanie nagrań i pozwalają zobaczyć, jak coś zostało zrobione.

Quizlet

Quizlet to popularny internetowy zasób edukacyjny, który oferuje wiele technik i narzędzi pamięciowych, takich jak fiszki, quizy i gry. Ten zasób działa jak technika budowania, która pomaga poprawić pamięć przez długi czas.

Uczenie się od rówieśników

Uczenie się z przyjacielem lub w grupie analitycznej pomaga zachęcić do bardziej aktywnego przypominania sobie materiału, a ostatecznie zachować informacje. Niezależnie od tego, czy chodzi o głęboką sesję nauki na lekcje historii, naukę nowego języka, czy ogólnie potrzebę zapamiętania mnóstwa informacji w krótkim czasie - patrzymy na was, studenci medycyny - uczenie się od rówieśników jest jedną z bardziej skutecznych technik zapamiętywania.

Aplikacje pamięciowe

Dostępnych jest wiele aplikacji pamięciowych, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich technik zapamiętywania. Niektóre z tych aplikacji mają wbudowane gry, które pomagają ćwiczyć mięśnie umysłowe.

Dziennikarstwo

Korzystanie z mobilnych lub komputerowych aplikacji do

notatki

lub pisanie streszczeń materiałów jest pomocne w późniejszym ich wykorzystaniu. Jest to również sposób na wykorzystanie powtórzeń, aby commitować informacje do pamięci, gdy piszesz je wielokrotnie.

Gry

Gry edukacyjne lub łamigłówki to wciągające i zabawne sposoby na wzmocnienie pamięci.

Oto coś do zapamiętania - do zrobienia więcej z ClickUp

Niezależnie od tego, czy używasz Tablic lub map myśli do wizualizacji i połączenia informacji w celu ich zapamiętania, czy też decydujesz się na tworzenie kart flash, zapamiętywanie informacji jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.

Zaczyna się jednak od właściwego nastawienia na wydajność , kilka narzędzi i technik zapamiętywania oraz chęć nauczenia się metody. Start a darmowe konto ClickUp i zobacz, jak łatwo jest korzystać z narzędzi wizualnych do zapamiętywania.