10 najlepszych narzędzi AI do robienia notatek w 2024 roku

Jeśli nie korzystasz ze sztucznej inteligencji w swoich notatkach, pozostawiasz wiele produktywności i czasu na stole. W rzeczywistości możesz nawet przegapić niektóre ze swoich najlepszych pomysłów, kontaktów i pisania.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele narzędzi AI. Wydaje się jednak, że robieniu notatek poświęca się mniej uwagi, niż na to zasługuje. Sztuczna inteligencja całkowicie zmienia sposób, w jaki robimy notatki i wchodzimy z nimi w interakcję.

Mówiąc najprościej, jeśli jeszcze nie korzystasz ze sztucznej inteligencji w swoich notatkach, lepiej się tym zajmij, a na szczęście ten artykuł jest tutaj, aby nadrobić zaległości 😉

Zaczniemy od zbadania, czym jest sztuczna inteligencja i jakie korzyści zapewnia, a także na co zwrócić uwagę, szukając idealnego narzędzia. Przedstawimy 10 najlepszych narzędzi do robienia notatek AI, które są obecnie dostępne!

Czym jest sztuczna inteligencja do tworzenia notatek?

Tworzenie notatek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji odnosi się do wykorzystania sztucznej inteligencji do przechwytywania, organizowania i przetwarzania informacji zawartych w naszych notatkach. Narzędzia do robienia notatek oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego (NLP), uczenie maszynowe i transkrypcje głosowe, aby poprawić jakość robienia notatek i zwiększyć produktywność.

Systemy te są zaprojektowane tak, aby rozumieć kontekst, odróżniać kluczowe punkty od bezczynnej paplaniny i interpretować z ludzkim zrozumieniem. To jak posiadanie osobistego asystenta, do którego można zadzwonić w dowolnym momencie przy bardzo niskich kosztach.

Pisz notatki w ClickUp Docs i podnieś swoje umiejętności pisania dzięki ClickUp AI - szybko ożyw swoje myśli w jasny, zwięzły i atrakcyjny sposób za pomocą kliknięcia przycisku

Rodzaje aplikacji do robienia notatek AI (cechy i funkcjonalność)

Wybierając aplikację AI do robienia notatek, ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoje indywidualne preferencje i specyficzne wymagania. Dostępnych jest kilka rodzajów aplikacji AI, z których każda oferuje unikalne funkcje i korzyści. Oto kilka najpopularniejszych typów aplikacji AI do robienia notatek:

Transkrypcja mowy na tekst : Konwertuje wypowiadane słowa na tekst pisany

: Konwertuje wypowiadane słowa na tekst pisany Inteligentne tworzenie notatek : Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do automatycznego porządkowania i kategoryzowania notatek

: Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do automatycznego porządkowania i kategoryzowania notatek Oparte na OCR (optyczne rozpoznawanie znaków): Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, aby wyodrębnić tekst z obrazów i umożliwić jego edycję i przeszukiwanie

(optyczne rozpoznawanie znaków): Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, aby wyodrębnić tekst z obrazów i umożliwić jego edycję i przeszukiwanie Notowanie kontekstowe : Opiera się na sztucznej inteligencji, aby zrozumieć kontekst, w którym sporządzane są notatki i zapewnić odpowiednie sugestie lub działania

: Opiera się na sztucznej inteligencji, aby zrozumieć kontekst, w którym sporządzane są notatki i zapewnić odpowiednie sugestie lub działania Podsumowanie : Skraca długie notatki do kluczowych punktów, ułatwiając przeglądanie i zrozumienie informacji

: Skraca długie notatki do kluczowych punktów, ułatwiając przeglądanie i zrozumienie informacji Wspólne sporządzanie notatek : Umożliwia wielu użytkownikom wspólną pracę nad tym samym zestawem notatek w czasie rzeczywistym

: Umożliwia wielu użytkownikom wspólną pracę nad tym samym zestawem notatek w czasie rzeczywistym Wykres wiedzy: Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do tworzenia połączonych ze sobą notatek i powiązanych ze sobą informacji, umożliwiając nawigację po sieci połączonych pomysłów

Ostatecznie, aplikacja do tworzenia notatek AI, której powinieneś używać, musi być zgodna z pożądanymi funkcjami i potrzebami AI.

Korzyści płynące z tworzenia notatek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Aplikacje AI do robienia notatek oferują kilka korzyści, w tym

Poprawa dokładności : Aplikacje do robienia notatek oparte na sztucznej inteligencji mogą dokładnie transkrybować wypowiadane słowa na tekst, zmniejszając ryzyko błędów, które mogą wystąpić podczas ręcznego robienia notatek

: Aplikacje do robienia notatek oparte na sztucznej inteligencji mogą dokładnie transkrybować wypowiadane słowa na tekst, zmniejszając ryzyko błędów, które mogą wystąpić podczas ręcznego robienia notatek Oszczędność czasu : Dzięki aplikacjom AI można robić notatki szybciej i wydajniej niż tradycyjnymi metodami. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja może przechwytywać informacje w czasie rzeczywistym, pozwalając skupić się na rozmowie lub wykładzie

: Dzięki aplikacjom AI można robić notatki szybciej i wydajniej niż tradycyjnymi metodami. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja może przechwytywać informacje w czasie rzeczywistym, pozwalając skupić się na rozmowie lub wykładzie Organizacja : Aplikacje AI mogą pomóc uporządkować notatki, automatycznie kategoryzując je na podstawie słów kluczowych lub tematów. Ułatwia to późniejsze wyszukiwanie konkretnych informacji

: Aplikacje AI mogą pomóc uporządkować notatki, automatycznie kategoryzując je na podstawie słów kluczowych lub tematów. Ułatwia to późniejsze wyszukiwanie konkretnych informacji Dostępność : Aplikacje AI do robienia notatek są dostępne z dowolnego miejsca, co ułatwia przeglądanie notatek w podróży lub udostępnianie ich innym osobom

: Aplikacje AI do robienia notatek są dostępne z dowolnego miejsca, co ułatwia przeglądanie notatek w podróży lub udostępnianie ich innym osobom Dostosowanie: Wiele aplikacji do robienia notatek AI umożliwia dostosowanie formatu i stylu notatek, dzięki czemu są one bardziej atrakcyjne wizualnie i łatwiejsze do odczytania

Ogólnie rzecz biorąc, aplikacje do robienia notatek ze sztuczną inteligencją mogą pomóc zaoszczędzić czas , poprawić dokładność i zachować porządek, dzięki czemu są cennym narzędziem dla studentów, profesjonalistów i każdego, kto musi regularnie robić notatki.

10 najlepszych aplikacji do robienia notatek AI w 2024 roku

1. ClickUp #### Najlepszy do pisania w AI, robienia notatek, współpracy zespołowej i kompleksowego zarządzania projektami

Generuj dokładne notatki ze spotkań bez wysiłku dzięki technologii opartej na sztucznej inteligencji ClickUp

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie narzędzie do zarządzania projektami stworzone, aby pomóc zespołom i firmom usprawnić przepływ pracy, poprawić współpracę zespołową i zwiększyć produktywność całej firmy. 👏

Co więc sprawia, że ClickUp jest jedną z najlepszych dostępnych obecnie aplikacji do robienia notatek AI?

ClickUp nie tylko zapewnia w pełni konfigurowalną platformę do obsługi wszystkich typów zespołów i firm, ale także podwaja się jako bezpłatna aplikacja do robienia notatek.

Dostęp do wielu zaawansowanych funkcji do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, w tym najnowocześniejszych narzędzi do robienia notatek z zaawansowanymi ustawieniami i funkcją Asystent pisania AI w ramach Notatnik ClickUp oraz Dokumenty ClickUp aby poprawić jakość robienia notatek i skonsolidować wszystkie notatki, dokumenty, zespół i pracę - wszystko w jednym miejscu.

Notatnik świetnie nadaje się do szybkich notatek i list kontrolnych, podczas gdy ClickUp Docs może być używany do każdego rodzaju notatek, od prostych list kontrolnych do zrobienia po szczegółowe posty na blogu, notatki ze spotkań , mapy drogowe projektów, agendy spotkań, retrospektywy i inne.

A co najlepsze?

ClickUp Docs i Notepad są wyposażone we wbudowanego asystenta pisania AI ClickUp Brain aby pomóc Ci pisać lepsze notatki, myśleć bardziej kreatywnie, pracować szybciej i zrobić więcej w krótszym czasie. ⚡️

Dzięki ClickUp AI Writer for Work i niestandardowym podpowiedziom możesz z łatwością tworzyć ważne dokumenty i studia przypadków

ClickUp Brain jest jedynym asystentem opartym na sztucznej inteligencji, który jest wyraźnie dostosowany do Twojej roli - jego narzędzia oparte na badaniach zapewniają wysokiej jakości treści za pomocą podpowiedzi dostosowanych do konkretnych ról. Niezależnie od pełnionej funkcji, ClickUp Brain może zmienić sposób, w jaki pracujesz!

Jako najlepszy asystent pisania, ClickUp Brain może przenieść Twoje umiejętności robienia notatek na wyższy poziom, pomagając Ci wykonać następujące czynności:

Poprawa jakości pisania : Podnieś jakość pisania, aby było jasne, zwięzłe i wciągające dzięki opcjom takim jak: Edytuj ze sztuczną inteligencją, Ulepsz pisanie, Popraw pisownię i gramatykę, Skróć, Uprość pisanie i nie tylko

: Podnieś jakość pisania, aby było jasne, zwięzłe i wciągające dzięki opcjom takim jak: Edytuj ze sztuczną inteligencją, Ulepsz pisanie, Popraw pisownię i gramatykę, Skróć, Uprość pisanie i nie tylko Pokonaj blokadę pisarską i popraw sesje burzy mózgów: Używaj podpowiedzi, takich jak Dłużej i Kontynuuj pisanie, aby rozwinąć to, co zacząłeś

sesje burzy mózgów: Używaj podpowiedzi, takich jak Dłużej i Kontynuuj pisanie, aby rozwinąć to, co zacząłeś Podsumowywanie długich treści w kilka sekund : Pisz streszczenia notatek ze spotkań, aktualizacji projektów i innych długich treści, korzystając z podpowiedzi Wyjaśnij to i Podsumuj to

: Pisz streszczenia notatek ze spotkań, aktualizacji projektów i innych długich treści, korzystając z podpowiedzi Wyjaśnij to i Podsumuj to Generowanie elementów działań : Natychmiastowe wyciąganie elementów działań i spostrzeżeń z Dokumentów i zadań

: Natychmiastowe wyciąganie elementów działań i spostrzeżeń z Dokumentów i zadań Oszczędzaj czas dzięki sformatowanej zawartości : Oszczędność czasu dzięki wstępnie ustrukturyzowanym nagłówkom, tabelom i nie tylko

: Oszczędność czasu dzięki wstępnie ustrukturyzowanym nagłówkom, tabelom i nie tylko Upewnij się, że kluczowe punkty zostały wspomniane : Dodaj punkty do rozmowy, aby pomóc ClickUp AI wygenerować kopię, która wspomina kluczowe punkty

: Dodaj punkty do rozmowy, aby pomóc ClickUp AI wygenerować kopię, która wspomina kluczowe punkty Dostosuj ton głosu i poziom kreatywności : Wybierz preferowany ton głosu i poziom kreatywności, aby dopasować je do swoich potrzeb

: Wybierz preferowany ton głosu i poziom kreatywności, aby dopasować je do swoich potrzeb Tłumaczenie języka: Łatwe tłumaczenie treści na język francuski, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, arabski i inne

Twórz podsumowania, zadania i przeprowadzaj burze mózgów za pomocą ClickUp AI

Jako kolejna warstwa funkcjonalności, ClickUp Docs ma przydatną funkcję, w której użytkownicy mogą dodawać niestandardowe etykiety, aby organizować i grupować dokumenty w celu lepszego ich wykorzystania dwukierunkowe łączenie i zarządzanie dokumentami i opcje stylizacji do formatowania dokumentów, a także umożliwia osadzanie plików, takich jak nagrania spotkań i arkusze kalkulacyjne, na stronach.

A dzięki funkcji wspólnej edycji i wykrywania, zespoły mogą pracować na tej samej stronie w czasie rzeczywistym, ułatwiając tworzenie, edytowanie i robienie notatek razem. 😌

Najlepsze funkcje

Ponad 15 Niestandardowe widoki do zarządzania projektami: Wizualizuj zadania, projekty i przepływy pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki dostosowywanym widokom ClickUp

Niestandardowe widoki do zarządzania projektami: Wizualizuj zadania, projekty i przepływy pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki dostosowywanym widokom ClickUp Pakiet narzędzi do pracy i współpracy : Aplikacja do robienia notatek z wbudowanymi narzędziami do współpracy, takimi jak tablice cyfrowe, ClickUp Docs, wbudowana funkcja czatu, mapy myśli i wiele innych

: Aplikacja do robienia notatek z wbudowanymi narzędziami do współpracy, takimi jak tablice cyfrowe, ClickUp Docs, wbudowana funkcja czatu, mapy myśli i wiele innych Asystent pisania ClickUp AI : Ponad 100 narzędzi opartych na badaniach zapewnia wysokiej jakości treści dzięki wykorzystaniu podpowiedzi dostosowanych do konkretnych ról

: Ponad 100 narzędzi opartych na badaniach zapewnia wysokiej jakości treści dzięki wykorzystaniu podpowiedzi dostosowanych do konkretnych ról System organizacji i tagowania notatek : Dodaj zagnieżdżone strony w dokumencie, aby stworzyć strukturę i uporządkować notatki, oraz dodaj tagi, aby dodać kolejną warstwę organizacyjną do dokumentu

: Dodaj zagnieżdżone strony w dokumencie, aby stworzyć strukturę i uporządkować notatki, oraz dodaj tagi, aby dodać kolejną warstwę organizacyjną do dokumentu Dokumentacja i tworzenie notatek : Twórz notatki, wiki, bazy wiedzy, SOP, listy kontrolne zadań do wykonania i wszystko inne, co musisz zanotować, i przechowuj wszystkie swoje notatki w jednym miejscu

: Twórz notatki, wiki, bazy wiedzy, SOP, listy kontrolne zadań do wykonania i wszystko inne, co musisz zanotować, i przechowuj wszystkie swoje notatki w jednym miejscu Opcje formatowania i stylizacji : Łatwe dostosowywanie i personalizowanie dowolnych stron za pomocą opcji typograficznych, takich jak kolor czcionki, rozmiar czcionki, wyróżnienia, banery i inne

: Łatwe dostosowywanie i personalizowanie dowolnych stron za pomocą opcji typograficznych, takich jak kolor czcionki, rozmiar czcionki, wyróżnienia, banery i inne Opcje osadzania : Osadzaj zakładki, dodawaj tabele i nie tylko, aby formatować dokumenty do dowolnych potrzeb, od map drogowych po bazy wiedzy

: Osadzaj zakładki, dodawaj tabele i nie tylko, aby formatować dokumenty do dowolnych potrzeb, od map drogowych po bazy wiedzy Bezpieczne udostępnianie notatek każdemu : Chroń swoje dokumenty za pomocą kontroli prywatności i edycji oraz łatwo eksportuj notatki lub udostępniaj je innym za pośrednictwem linków publicznych lub prywatnych

: Chroń swoje dokumenty za pomocą kontroli prywatności i edycji oraz łatwo eksportuj notatki lub udostępniaj je innym za pośrednictwem linków publicznych lub prywatnych Niestandardowa i wbudowana automatyzacja : Oszczędzaj cenny czas, automatyzując rutynowe działania w oparciu o określone wyzwalacze i warunki. Skorzystaj z gotowej automatyzacji lub stwórz własną, aby ograniczyć ręczne procesy i przyspieszyć przepływ pracy

: Oszczędzaj cenny czas, automatyzując rutynowe działania w oparciu o określone wyzwalacze i warunki. Skorzystaj z gotowej automatyzacji lub stwórz własną, aby ograniczyć ręczne procesy i przyspieszyć przepływ pracy Możliwości integracji : Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji roboczych, w tym z najczęściej używanymi aplikacjami i wiodącymi narzędziami do wideokonferencji, takimi jak Google Meet i Slack, aby usprawnić przepływ pracy

: Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji roboczych, w tym z najczęściej używanymi aplikacjami i wiodącymi narzędziami do wideokonferencji, takimi jak Google Meet i Slack, aby usprawnić przepływ pracy Biblioteka niestandardowych rozwiązań szablony dla każdego zespołu : Dostęp do ponad 1000 konfigurowalnych szablonów, w tym Kompletny przewodnik po szablonach ClickUp Docs które pomogą przyspieszyć pracę i zachować spójność procesów we wszystkich obszarach

: Dostęp do ponad 1000 konfigurowalnych szablonów, w tym Kompletny przewodnik po szablonach ClickUp Docs które pomogą przyspieszyć pracę i zachować spójność procesów we wszystkich obszarach Aplikacja mobilna: Dostęp do ClickUp w dowolnym momencie z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej

Ograniczenia

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik

Free Forever : Bogaty w funkcje plan darmowy

: Bogaty w funkcje plan darmowy Nieograniczony : 7 USD miesięcznie/użytkownika

: 7 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,7 na 5 (ponad 7000 recenzji)

4,7 na 5 (ponad 7000 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3700 opinii) ### 2. Reflect

Najlepsze do tworzenia osobistych notatek AI

Odzwierciedla sposób, w jaki działa Twój umysł, kojarząc notatki za pomocą linków zwrotnych. Aplikacja Reflect tworzy drugi mózg, do którego można odwoływać się w dowolnym momencie. Reflect to świetna aplikacja do robienia notatek, ponieważ zapewnia optymalne rozwiązanie do osobistego robienia notatek z prostym interfejsem użytkownika i oferuje kluczowe integracje AI. Jest również szybka, bezpieczna, niezawodna i przyjazna dla użytkownika, dzięki czemu robienie notatek jest przyjemniejsze.

Ta aplikacja do robienia notatek AI ma wbudowane transkrypcje głosowe Whisper AI, a także asystenta GPT-4, który pomaga przekształcać notatki. Dostępna jest również wtyczka ChatGPT, która umożliwia zapisywanie informacji bezpośrednio z ChatGPT. Możesz połączyć Reflect z aplikacjami takimi jak Zillow, Kayak i Zapier, aby skonfigurować powtarzające się przepływy pracy ze sztuczną inteligencją, które pojawiają się bezpośrednio w twoich notatkach.

Zobacz, jak używać sztucznej inteligencji w swoich notatkach za pomocą Reflect w tym artykule instrukcja .

Najlepsze cechy

Asystent AI i edytor : Reflect'sAsystent AI i edytor korzystający z GPT-4 do przekształcania notatek. Twórz podsumowania, listy kluczowych wniosków, korzystaj z edytora kopii w swoich notatkach lub rób wszystko, co tylko możesz wymyślić! To naprawdę jak posiadanie asystenta wykonawczego w swoich notatkach. Reflect udostępnia również wszystkie swoje podpowiedzi AI i pozwala zapisywać własne niestandardowe podpowiedzi

: Reflect'sAsystent AI i edytor korzystający z GPT-4 do przekształcania notatek. Twórz podsumowania, listy kluczowych wniosków, korzystaj z edytora kopii w swoich notatkach lub rób wszystko, co tylko możesz wymyślić! To naprawdę jak posiadanie asystenta wykonawczego w swoich notatkach. Reflect udostępnia również wszystkie swoje podpowiedzi AI i pozwala zapisywać własne niestandardowe podpowiedzi transkrypcje głosowe AI : Reflect jest również jedną z pierwszych aplikacji do robienia osobistych notatek, która integruje się z Whisper. Jest to integracja z OpenAI, która pozwala nagrywać i transkrybować notatki głosowe z dokładnością zbliżoną do ludzkiej. Jest to nowy, beztarciowy sposób tworzenia notatek, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki rejestrujemy nasze myśli i notatki

: Reflect jest również jedną z pierwszych aplikacji do robienia osobistych notatek, która integruje się z Whisper. Jest to integracja z OpenAI, która pozwala nagrywać i transkrybować notatki głosowe z dokładnością zbliżoną do ludzkiej. Jest to nowy, beztarciowy sposób tworzenia notatek, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki rejestrujemy nasze myśli i notatki Wtyczka ChatGPT : Zapisywanie informacji z ChatGPT bezpośrednio w notatkach. Połącz swoje notatki z innymi wtyczkami aplikacji, aby osiągnąć nowe rzeczy i zautomatyzować przepływy pracy. Na przykład, możesz zlecić ChatGPT korzystanie z Kayak, aby znaleźć najtańsze loty na podróż, a następnie przekształcić je w alert, który pojawia się w notatkach każdego ranka

: Zapisywanie informacji z ChatGPT bezpośrednio w notatkach. Połącz swoje notatki z innymi wtyczkami aplikacji, aby osiągnąć nowe rzeczy i zautomatyzować przepływy pracy. Na przykład, możesz zlecić ChatGPT korzystanie z Kayak, aby znaleźć najtańsze loty na podróż, a następnie przekształcić je w alert, który pojawia się w notatkach każdego ranka Niestandardowe i otwarte podpowiedzi : Niewiele narzędzi pozwala na dostosowanie podpowiedzi, które są wykorzystywane przez sztuczną inteligencję, a jeszcze mniej udostępnia własne podpowiedzi. Reflect pozwala ci zrobić jedno i drugie, co jest niezbędne do korzystania ze sztucznej inteligencji jako prawdziwego asystenta

: Niewiele narzędzi pozwala na dostosowanie podpowiedzi, które są wykorzystywane przez sztuczną inteligencję, a jeszcze mniej udostępnia własne podpowiedzi. Reflect pozwala ci zrobić jedno i drugie, co jest niezbędne do korzystania ze sztucznej inteligencji jako prawdziwego asystenta Bezpieczeństwo : Wszystkie notatki Reflect są szyfrowane i bezpieczne, dzięki czemu bardzo łatwo jest wiedzieć, co jest wysyłane do OpenAI

: Wszystkie notatki Reflect są szyfrowane i bezpieczne, dzięki czemu bardzo łatwo jest wiedzieć, co jest wysyłane do OpenAI Używaj własnych kluczy API: Funkcja AI Reflect pozwala na wprowadzenie własnych kluczy API OpenAI, dzięki czemu można z niej korzystać i pisać dowolną liczbę zapytań

Ograniczenia

Sztuczna inteligencja nie ma dostępu do twoich notatek ze względów bezpieczeństwa, co oznacza, że nie może na przykład przeszukiwać ich wszystkich.

Standardowe funkcje mają limit 60 tys. znaków po wyjęciu z pudełka, więc w przypadku długich fragmentów tekstu będziesz musiał użyć kluczy API

Cennik

Darmowy okres próbny : 2-tygodniowy okres próbny

: 2-tygodniowy okres próbny Płatny plan: 15 USD miesięcznie lub 120 USD rocznie

Oceny i recenzje klientów

Product Hunt : 4.9 na 5 (69 recenzji)

: 4.9 na 5 (69 recenzji) G2: 4,7 na 5 (40 opinii)

3. Notion AI

Najlepszy do edycji treści

Podsumowanie działań i kluczowe wnioski z Notion AI Notion notion, wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność, zintegrowało możliwości sztucznej inteligencji, które zostały zaprojektowane tak, aby tworzenie notatek było bardziej wydajne i skuteczne. Notion AI służy jako połączony asystent, który może przekształcać tekst, automatyzować zadania i generować nową zawartość w obszarze roboczym.

Może tworzyć odpowiedzi tekstowe w oparciu o pytania użytkowników i kontekst, umożliwiając użytkownikom ulepszanie istniejących treści, generowanie podsumowań i tworzenie nowych tekstów z łatwością. Nie tylko doskonale organizuje myśli, ale także pomaga wyodrębnić przydatne elementy z notatek ze spotkań i wydestylować spostrzeżenia z notatek z badań klientów.

Dodatkowo, aplikacja może nawet generować wysokiej jakości tłumaczenia, co czyni ją niezwykle wszechstronnym narzędziem do sporządzania notatek.

Najlepsze funkcje

Popraw pisownię i gramatykę : Skanuje napisane treści w poszukiwaniu błędów, identyfikując i poprawiając błędnie napisane słowa i niepoprawną gramatykę. Może to być pomocne narzędzie do poprawy ogólnej jakości tekstu poprzez zapewnienie, że jest on wolny od takich błędów

: Skanuje napisane treści w poszukiwaniu błędów, identyfikując i poprawiając błędnie napisane słowa i niepoprawną gramatykę. Może to być pomocne narzędzie do poprawy ogólnej jakości tekstu poprzez zapewnienie, że jest on wolny od takich błędów Tłumacz : Konwersja napisanej treści na inny język. Może to być szczególnie przydatne do komunikowania się z osobami, które mówią różnymi językami lub do zrozumienia treści napisanych w języku, którym nie posługujesz się biegle

: Konwersja napisanej treści na inny język. Może to być szczególnie przydatne do komunikowania się z osobami, które mówią różnymi językami lub do zrozumienia treści napisanych w języku, którym nie posługujesz się biegle Edytuj głos i ton : Może dostosować ton dokumentu

: Może dostosować ton dokumentu Skracanie lub wydłużanie : Generowanie streszczeń lub tworzenie rozszerzonych treści. Sztuczna inteligencja może wydestylować kluczowe punkty z dokumentu, skutecznie skracając go poprzez podsumowanie. Może również rozwinąć wypunktowania lub inne krótkie notatki, aby stworzyć dłuższy, bardziej szczegółowy dokument

: Generowanie streszczeń lub tworzenie rozszerzonych treści. Sztuczna inteligencja może wydestylować kluczowe punkty z dokumentu, skutecznie skracając go poprzez podsumowanie. Może również rozwinąć wypunktowania lub inne krótkie notatki, aby stworzyć dłuższy, bardziej szczegółowy dokument Wyjaśnij: Opracowywanie lub dostarczanie wyjaśnień na podstawie dostarczonej treści

Ograniczenia

Może być dość drogi, ponieważ jest to płatny dodatek do płatnego planu

Cennik

Funkcje AI można dodać do dowolnego płatnego planu za 8 USD za członka/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje klientów

Academic Help: 81.6 na 100 (69 opinii)

Sprawdź te Alternatywy dla Notion AI !

4. Mem

Najlepsze do dwukierunkowego notowania

Usprawnij organizację i wyszukiwanie informacji dzięki Mem Mem Sztuczna inteligencja to pr

narzędzie produktywności

zaprojektowany, aby zintegrować się z codziennym przepływem pracy i zapewnić ujednoliconą przestrzeń dla wszystkich informacji, pomysłów i zadań. Pozwala użytkownikom na łatwe przechwytywanie, organizowanie i odzyskiwanie wspomnień, notatek, zadań i innych danych.

Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest solidna funkcja wyszukiwania, która może szybko znaleźć określone informacje, takie jak numer Marriott Bonvoy, przeszukując połączone konta e-mail. Mem posiada jedne z najlepszych funkcji sztucznej inteligencji, ale ma jeszcze wiele do zrobienia w kwestii błędów i niezawodności.

Najlepsze funkcje

Przeszukiwanie poprzednich notatek Mem : Mem pozwala użytkownikom przeszukiwać przeszłe notatki za pomocą zapytań w języku naturalnym. Oznacza to, że możesz wpisać pytanie lub stwierdzenie w pasku wyszukiwania, a Mem wyświetli odpowiednie notatki w oparciu o kontekst zapytania. Na przykład, jeśli wcześniej zapisałeś swój numer Marriott Bonvoy w notatce, możesz go łatwo odzyskać, wpisując "Marriott Bonvoy" w pasku wyszukiwania, a numer pojawi się w wynikach wyszukiwania

: Mem pozwala użytkownikom przeszukiwać przeszłe notatki za pomocą zapytań w języku naturalnym. Oznacza to, że możesz wpisać pytanie lub stwierdzenie w pasku wyszukiwania, a Mem wyświetli odpowiednie notatki w oparciu o kontekst zapytania. Na przykład, jeśli wcześniej zapisałeś swój numer Marriott Bonvoy w notatce, możesz go łatwo odzyskać, wpisując "Marriott Bonvoy" w pasku wyszukiwania, a numer pojawi się w wynikach wyszukiwania Zapisywanie przy użyciu sztucznej inteligencji (Mem X) : Mem X to funkcja sztucznej inteligencji Mem, która pomaga generować nowe treści tekstowe. Pozwala ona na pisanie nowego tekstu, który czerpie wiedzę z innych notatek. Może to być korzystne, gdy chcesz utworzyć nową treść, ale chcesz odwołać się lub wykorzystać informacje przechowywane w innych notatkach. Niestety, nie udało mi się znaleźć bardziej szczegółowych informacji na temat działania tej funkcji lub konkretnych przypadków użycia

: Mem X to funkcja sztucznej inteligencji Mem, która pomaga generować nowe treści tekstowe. Pozwala ona na pisanie nowego tekstu, który czerpie wiedzę z innych notatek. Może to być korzystne, gdy chcesz utworzyć nową treść, ale chcesz odwołać się lub wykorzystać informacje przechowywane w innych notatkach. Niestety, nie udało mi się znaleźć bardziej szczegółowych informacji na temat działania tej funkcji lub konkretnych przypadków użycia Edycja tekstu : Mem pozwala przekształcać i edytować tekst, podobnie jak inne narzędzia do tworzenia notatek AI. Nie jest to rewolucyjna funkcja, ale jest niezbędna do korzystania ze sztucznej inteligencji w tworzeniu notatek

: Mem pozwala przekształcać i edytować tekst, podobnie jak inne narzędzia do tworzenia notatek AI. Nie jest to rewolucyjna funkcja, ale jest niezbędna do korzystania ze sztucznej inteligencji w tworzeniu notatek Grupowanie notatek : Mem wykorzystuje sztuczną inteligencję do kategoryzowania notatek w większym stopniu niż niektóre z wcześniej wymienionych narzędzi. Wymaga to zapewnienia sztucznej inteligencji dostępu do wszystkich notatek, ale gdy już to zrobisz, może pomóc ci je uporządkować, grupując podobne notatki razem

: Mem wykorzystuje sztuczną inteligencję do kategoryzowania notatek w większym stopniu niż niektóre z wcześniej wymienionych narzędzi. Wymaga to zapewnienia sztucznej inteligencji dostępu do wszystkich notatek, ale gdy już to zrobisz, może pomóc ci je uporządkować, grupując podobne notatki razem Współpraca (plan zespołowy): Mem oferuje funkcje zespołowe, które ułatwiają współpracę, takie jak tagowanie tematów i współpracowników. Pozwala to wielu użytkownikom pracować nad tymi samymi notatkami lub projektami i śledzić, kto nad czym pracuje

Ograniczenia

Użytkownicy zgłaszają znalezienie wielu błędów w Mem, co może utrudniać korzystanie z aplikacji. Zdarzały się również przypadki zagubienia notatek

Bardzo niewiele opcji dostosowywania funkcji AI

Ceny

Darmowy plan : Dostępny

: Dostępny Plan MemX : 10 USD miesięcznie

: 10 USD miesięcznie MemX Teams: 15 USD miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

Product Hunt: 4.9 na 5 (8 recenzji)

4.9 na 5 (8 recenzji) TrustPilot: 3.6 na 5 (3 recenzje)

5. Wydra

Najlepszy do transkrypcji głosu

Asystent spotkań, który nagrywa dźwięk, zapisuje notatki, automatycznie przechwytuje slajdy i generuje podsumowania. Otter.ai to potężna usługa transkrypcji oparta na sztucznej inteligencji, która może konwertować język mówiony na tekst pisany z niezwykłą dokładnością. Jest to szczególnie przydatne do transkrypcji spotkań audio i wideo, wywiadów, wykładów i wszelkich innych wydarzeń mówionych.

Oprócz transkrypcji, Otter.ai oferuje również funkcje takie jak identyfikacja mówcy, wyodrębnianie słów kluczowych i generowanie podsumowań. Funkcje współpracy pozwalają na wspólny dostęp i edycję transkrypcji, co czyni ją nieocenionym narzędziem dla zespołów. Platforma jest dostępna za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych, a także dobrze integruje się z popularnymi narzędziami do wideokonferencji, oferując usługi transkrypcji w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje

Automatyczna transkrypcja : Wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznej transkrypcji języka mówionego na tekst pisany

: Wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznej transkrypcji języka mówionego na tekst pisany Identyfikacja mówcy : Algorytmy AI Otter.ai mogą rozróżniać różnych mówców w rozmowie, oznaczając każdą sekcję transkrypcji imieniem i nazwiskiem mówcy, jeśli zostało podane, lub po prostu oznaczając ich jako różnych mówców

: Algorytmy AI Otter.ai mogą rozróżniać różnych mówców w rozmowie, oznaczając każdą sekcję transkrypcji imieniem i nazwiskiem mówcy, jeśli zostało podane, lub po prostu oznaczając ich jako różnych mówców Identyfikacja słów kluczowych : Sztuczna inteligencja może również identyfikować słowa kluczowe i frazy w transkrypcjach, ułatwiając wyszukiwanie określonych tematów w długiej rozmowie lub nagraniu.

: Sztuczna inteligencja może również identyfikować słowa kluczowe i frazy w transkrypcjach, ułatwiając wyszukiwanie określonych tematów w długiej rozmowie lub nagraniu. Generowanie podsumowań : Otter.ai może wygenerować podsumowanie kluczowych punktów w rozmowie lub spotkaniu dzięki zrozumieniu treści przez jego AI

: Otter.ai może wygenerować podsumowanie kluczowych punktów w rozmowie lub spotkaniu dzięki zrozumieniu treści przez jego AI Redukcja szumów: Algorytmy AI mogą redukować hałas w tle i skupiać się na wyraźnej ludzkiej mowie, aby uzyskać lepsze wyniki transkrypcji

Ograniczenia

Otter jest prawie wyłącznie przydatny podczas spotkań, a nie do sporządzania notatek tekstowych

Czasami sztuczna inteligencja może popełniać błędy transkrypcji w przypadku wielu mówców

Ceny

Plan darmowy : Ograniczony do trzech przesłanych plików

: Ograniczony do trzech przesłanych plików Plan Pro : 8,33 USD miesięcznie

: 8,33 USD miesięcznie Business: 20 USD miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4.1 na 5 (110 recenzji)

4.1 na 5 (110 recenzji) GetApp: 4.5 na 5 (63 opinie)

Check out these Otter AI alternatywy !

6. Obsydian

Najlepsze do zarządzania wiedzą

Obsidian ma strukturę grafu wiedzy, w której wszystkie notatki są ze sobą połączone poprzez dwukierunkowe łączenie Obsidian to solidne narzędzie do tworzenia notatek, które służy jako osobista baza wiedzy, umożliwiając użytkownikom tworzenie i utrzymywanie sieci powiązanych ze sobą notatek.

Obsidian, znany z potężnego oprogramowania do robienia notatek i zarządzania wiedzą, zintensyfikował swoją grę, wprowadzając funkcje sztucznej inteligencji, rewolucjonizując sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z naszymi cyfrowymi obszarami roboczymi.

Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, Obsidian AI oferuje imponujące możliwości, od generowania treści i wydobywania spostrzeżeń po ulepszoną funkcjonalność wyszukiwania i automatyzację rutynowych zadań.

Najlepsze funkcje

Asystent tekstu z GPT-3.5 i GPT-4 : Przekształcanie i reorganizacja napisanego tekstu w podsumowania i kluczowe wnioski

: Przekształcanie i reorganizacja napisanego tekstu w podsumowania i kluczowe wnioski Generowanie obrazów z DALL-E2 : Pozwala generować obrazy AI przy użyciu DALLE-2 bezpośrednio w notatkach

: Pozwala generować obrazy AI przy użyciu DALLE-2 bezpośrednio w notatkach Zamiana mowy na tekst za pomocą Whisper : Nagrywaj doskonale transkrybowane notatki audio przy użyciu tej samej technologii Whisper, która jest używana w Reflect

: Nagrywaj doskonale transkrybowane notatki audio przy użyciu tej samej technologii Whisper, która jest używana w Reflect Wtyczki AI: Podłącz Obsidian do innych narzędzi do funkcji AI, aby uczynić ją jeszcze potężniejszą

Ograniczenia

Wiele integracji jest wykonywanych za pomocą wtyczek, a nie wbudowanych natywnie w aplikację

Sztuczna inteligencja nie jest zbyt konfigurowalna w natywnej aplikacji

Ceny

Personal : Dostępny jest bezpłatny plan

: Dostępny jest bezpłatny plan Catalyst : $25+ miesięcznie

: $25+ miesięcznie Komercyjny: 50 USD miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

Product Hunt: 4.9 na 5 (412 opinii)

Sprawdź te_ Obsydialne alternatywy !

7. Dex

Najlepsze do zarządzania relacjami osobistymi i przypomnień

Generuj odpowiednie początki konwersacji na podstawie własnych notatek dzięki Dex AI Assist Dex to świetna aplikacja do robienia notatek ze sztuczną inteligencją, szczególnie jeśli jesteś sprzedawcą lub po prostu szukasz rozwiązania CRM. Produkt ma na celu wzmocnienie i umocnienie relacji, niezależnie od tego, czy są one do celów zawodowych, czy osobistych. Warto również zauważyć, że wiele funkcji sztucznej inteligencji również najlepiej się do tego nadaje, więc jest to lepszy menedżer ludzi niż osobiste narzędzie do robienia notatek.

Najlepsze funkcje

AI conversation starters : Dex zapewnia funkcję o nazwie "AI Assist", która pomaga generować odpowiednie początki rozmowy, aby dotrzeć do kogoś

: Dex zapewnia funkcję o nazwie "AI Assist", która pomaga generować odpowiednie początki rozmowy, aby dotrzeć do kogoś Wiadomości LinkedIn z GPT : Rozszerzenie przeglądarki Dex umożliwia użytkownikom tworzenie i odpowiadanie na wiadomości LinkedIn za pomocą GPT

: Rozszerzenie przeglądarki Dex umożliwia użytkownikom tworzenie i odpowiadanie na wiadomości LinkedIn za pomocą GPT Szybsze rozpoczynanie konwersacji AI : Dex ulepszył startery konwersacji AI; są szybsze i brzmią bardziej naturalnie

: Dex ulepszył startery konwersacji AI; są szybsze i brzmią bardziej naturalnie @ Mention: Chociaż nie jest to wyraźnie sztuczna inteligencja, funkcja ta została rozszerzona na aplikację mobilną Dex i umożliwia użytkownikom oznaczanie kontaktów w Dex, ułatwiając dodawanie wielu kontaktów

Ograniczenia

Przydatne szczególnie dla sprzedawców i pracy CRM

Brak funkcji tworzenia osobistych notatek

Ceny

12 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje klientów

SprawdźCapterra dla opinii klientów ### 8. Copy.ai

Najlepsze do generowania pomysłów i sugestii

Przykład podpowiedzi w Copy.ai Copy.ai to narzędzie do tworzenia treści oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane specjalnie dla marketerów i firm dążących do wysokiej jakości, angażujących treści.

Oprogramowanie zaspokaja różne potrzeby związane z treścią, takie jak treści na blogu, kopie sprzedażowe, kopie reklam cyfrowych, kopie stron internetowych, kopie eCommerce i inne, z misją ułatwienia firmom zwiększania ruchu, zwiększania konwersji i ostatecznie zwiększania wzrostu.

Funkcje sztucznej inteligencji obsługują tworzenie treści, pozwalając marketerom skoncentrować się na strategii i kreatywności, dzięki czemu jest to bardziej kompleksowe narzędzie marketingowe niż tradycyjny kreator treści.

Najlepsze funkcje

Tworzenie treści blogowych : Funkcja "Blog Content" Copy.ai szybko generuje wysokiej jakości posty na blogu, rozumiejąc zamierzony temat, badając go i tworząc dobrze napisany i angażujący post

: Funkcja "Blog Content" Copy.ai szybko generuje wysokiej jakości posty na blogu, rozumiejąc zamierzony temat, badając go i tworząc dobrze napisany i angażujący post Kopiowanie reklam cyfrowych : Funkcja "Digital Ad Copy" tworzy kopie reklam cyfrowych, które mogą przyciągnąć docelowych odbiorców, generować kliknięcia i napędzać konwersje

: Funkcja "Digital Ad Copy" tworzy kopie reklam cyfrowych, które mogą przyciągnąć docelowych odbiorców, generować kliknięcia i napędzać konwersje Treści w mediach społecznościowych : Copy.ai oferuje również funkcję "Social Media Content", która tworzy angażujące treści na platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, Facebook, Instagram i inne

: Copy.ai oferuje również funkcję "Social Media Content", która tworzy angażujące treści na platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, Facebook, Instagram i inne SEO-Optimized Website Copy : Funkcja "Website Copy" tworzy angażujące i zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek kopie dla stron internetowych, zwiększając widoczność online

: Funkcja "Website Copy" tworzy angażujące i zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek kopie dla stron internetowych, zwiększając widoczność online Kopia sprzedażowa : Ta funkcja tworzy przekonujące teksty sprzedażowe, aby pomóc firmom zwiększyć konwersje, napędzać sprzedaż i ostatecznie rozwijać się

: Ta funkcja tworzy przekonujące teksty sprzedażowe, aby pomóc firmom zwiększyć konwersje, napędzać sprzedaż i ostatecznie rozwijać się eCommerce Copy: Funkcja "eCommerce Copy" tworzy wysokiej jakości opisy produktów, nazwy produktów i nie tylko, aby pomóc firmom eCommerce wyróżnić się i zwiększyć sprzedaż

Ograniczenia

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do niektórychAlternatywy dla Copy AI* Jakość treści zależy od jakości sztucznej inteligencji i danych, na których została przeszkolona

Wymaga subskrypcji, co może stanowić barierę dla niektórych użytkowników

Cennik

Plan darmowy : Pozwala na 2000 słów miesięcznie

: Pozwala na 2000 słów miesięcznie Plan Pro : 49 USD miesięcznie; oferuje nieograniczoną liczbę słów

: 49 USD miesięcznie; oferuje nieograniczoną liczbę słów Plan Enterprise: Do automatyzacji przepływów pracy, ceny nie zostały określone

Oceny i recenzje klientów

Product Hunt: 4.7 na 5 (205 opinii)

9. Writesonic

Najlepszy do generowania kopii dla marketingu

Twórz treści przyjazne SEO dla blogów, reklam na Facebooku, reklam Google i Shopify za pomocą Writesonic Writesonic to wyjątkowe narzędzie do generowania treści oparte na sztucznej inteligencji, które zostało zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb marketerów, twórców treści i firm, które chcą zautomatyzować proces tworzenia treści.

Oprogramowanie to doskonale radzi sobie z generowaniem treści podobnych do ludzkich w różnych formatach, takich jak posty na blogach, kopie reklam cyfrowych, treści w mediach społecznościowych i nie tylko, działając w ten sposób jako kompleksowe rozwiązanie do tworzenia treści. Choć oprogramowanie to doskonale radzi sobie z szerokim zakresem zadań związanych z treścią, jego szczególnym celem jest tworzenie angażujących, przekonujących tekstów, które zwiększają ruch na stronie, konwersje i ostatecznie rozwijają firmy.

Najlepsze cechy

AI blog content : Umożliwia marketerom generowanie wysokiej jakości postów na blogu w ciągu kilku minut. Sztuczna inteligencja może zrozumieć zamierzony temat, zbadać go i stworzyć dobrze napisany i angażujący wpis na blogu

: Umożliwia marketerom generowanie wysokiej jakości postów na blogu w ciągu kilku minut. Sztuczna inteligencja może zrozumieć zamierzony temat, zbadać go i stworzyć dobrze napisany i angażujący wpis na blogu Kopia reklamy cyfrowej : Ta funkcja tworzy atrakcyjne teksty dla reklam cyfrowych, które mogą przyciągnąć uwagę docelowych odbiorców, generować kliknięcia i prowadzić do konwersji

: Ta funkcja tworzy atrakcyjne teksty dla reklam cyfrowych, które mogą przyciągnąć uwagę docelowych odbiorców, generować kliknięcia i prowadzić do konwersji Treści w mediach społecznościowych : Twórz przyciągające uwagę, wysokiej jakości treści na platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, Facebook, Instagram i inne

: Twórz przyciągające uwagę, wysokiej jakości treści na platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, Facebook, Instagram i inne Tekst sprzedażowy : Pisz przekonujące teksty sprzedażowe, które mogą pomóc firmom zwiększyć konwersje, zwiększyć sprzedaż i ostatecznie rozwinąć ich działalność

: Pisz przekonujące teksty sprzedażowe, które mogą pomóc firmom zwiększyć konwersje, zwiększyć sprzedaż i ostatecznie rozwinąć ich działalność Kopia dla eCommerce: Uzyskaj wysokiej jakości opisy produktów, nazwy produktów i nie tylko, które pomogą firmom eCommerce wyróżnić się i zwiększyć sprzedaż

Ograniczenia

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do innychAlternatywy dla Writersonicniektórzy użytkownicy mogą uznać, że opcje dostosowywania są ograniczone, ponieważ sztuczna inteligencja tworzy treść za użytkownika

Jakość treści generowanych przez sztuczną inteligencję może się różnić w zależności od jakości sztucznej inteligencji i jakości danych, na których została przeszkolona

Korzystanie z Writesonic wymaga subskrypcji, co może stanowić barierę dla niektórych użytkowników

Cennik

Darmowy : Ten plan jest bezpłatny i pozwala na 2000 słów miesięcznie

: Ten plan jest bezpłatny i pozwala na 2000 słów miesięcznie Pro : Ten plan kosztuje 49 USD miesięcznie i oferuje nieograniczoną liczbę słów

: Ten plan kosztuje 49 USD miesięcznie i oferuje nieograniczoną liczbę słów Enterprise: Ten plan jest przeznaczony dla klientów korporacyjnych, którzy muszą zautomatyzować swoje przepływy pracy. Ceny dla tego planu nie są określone

Oceny i recenzje klientów

G2: 4.7 na 5 (1805 opinii)

10. Fireflies.ai

Najlepszy do transkrypcji głosu i podsumowywania notatek

Automatycznie nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą Fireflies Fireflies.ai to osobisty asystent spotkań AI i usługa transkrypcji, która transkrybuje rozmowy głosowe w czasie rzeczywistym lub z przesłanych plików audio lub wideo, obsługuje ponad 40 języków i może obsługiwać różne akcenty, dialekty i terminologie. Ta sztuczna inteligencja może również automatycznie lub ręcznie wykrywać i oznaczać różnych mówców.

Najlepsze funkcje

Integracja : Możliwość połączenia z popularnymi platformami, takimi jak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype i nie tylko

: Możliwość połączenia z popularnymi platformami, takimi jak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype i nie tylko Bogate funkcje edycji tekstu : Poprawiaj, formatuj, podkreślaj, komentuj i dodawaj adnotacje do transkrypcji

: Poprawiaj, formatuj, podkreślaj, komentuj i dodawaj adnotacje do transkrypcji Podsumowania : Możliwość tworzenia inteligentnych podsumowań, które podkreślają kluczowe punkty, działania, pytania i decyzje z rozmów

: Możliwość tworzenia inteligentnych podsumowań, które podkreślają kluczowe punkty, działania, pytania i decyzje z rozmów Wyszukiwanie : Potężne funkcje wyszukiwania i organizacji, które pomagają znaleźć dowolne słowo, frazę lub temat w transkrypcjach

: Potężne funkcje wyszukiwania i organizacji, które pomagają znaleźć dowolne słowo, frazę lub temat w transkrypcjach Udostępnianie i współpraca : Łatwe funkcje udostępniania i współpracy, które umożliwiają udostępnianie transkrypcji dowolnej osobie za pośrednictwem wiadomości e-mail, łącza lub kodu QR

: Łatwe funkcje udostępniania i współpracy, które umożliwiają udostępnianie transkrypcji dowolnej osobie za pośrednictwem wiadomości e-mail, łącza lub kodu QR Transkrypcja głosowa: Nagrywaj spotkania i transkrybuj rozmowy głosowe na generowane przez ai notatki ze spotkań, protokoły ze spotkań i nie tylko

Ograniczenia

Jakość i przejrzystość wejściowych plików audio może wpływać na dokładność transkrypcji. Sztuczna inteligencja może mieć trudności z poprawną transkrypcją niektórych słów lub fraz, jeśli są one nietypowe, techniczne lub niejednoznaczne

Może nie uchwycić niektórych niewerbalnych wskazówek lub emocji wyrażonych tonem, wysokością lub głośnością

Mogą wystąpić problemy z obsługą wrażliwych lub poufnych danych, które wymagają prywatności lub środków bezpieczeństwa

Ceny

Plan darmowy : Umożliwia przechowywanie do 800 minut na miejsce i dostęp do nieograniczonej liczby rozmów

: Umożliwia przechowywanie do 800 minut na miejsce i dostęp do nieograniczonej liczby rozmów Plan Pro : 10 USD za użytkownika/miesiąc przy rozliczeniu rocznym lub 18 USD za użytkownika/miesiąc przy rozliczeniu miesięcznym, z pamięcią do 8000 minut na stanowisko i dostępem do nieograniczonej liczby kredytów na transkrypcje

: 10 USD za użytkownika/miesiąc przy rozliczeniu rocznym lub 18 USD za użytkownika/miesiąc przy rozliczeniu miesięcznym, z pamięcią do 8000 minut na stanowisko i dostępem do nieograniczonej liczby kredytów na transkrypcje Plan biznesowy : 19 USD za użytkownika/miesiąc przy rozliczeniu rocznym lub 29 USD za użytkownika/miesiąc przy rozliczeniu miesięcznym, z nielimitowanymi kredytami na transkrypcję i pamięcią masową

: 19 USD za użytkownika/miesiąc przy rozliczeniu rocznym lub 29 USD za użytkownika/miesiąc przy rozliczeniu miesięcznym, z nielimitowanymi kredytami na transkrypcję i pamięcią masową Plan Enterprise: Zaprojektowany dla dużych organizacji, które potrzebują dodatkowego bezpieczeństwa, kontroli i wsparcia; skontaktuj się w celu wyceny

Oceny i recenzje klientów

Product Hunt : 4.7 na 5 (73 opinie)

: 4.7 na 5 (73 opinie) G2: 4.4 na 5 (70 opinii)

Co wyróżnia dobrą aplikację do robienia notatek AI?

Aplikacje AI do robienia notatek robią coraz większą furorę. Ale co tak naprawdę odróżnia dobrą aplikację do robienia notatek AI od reszty? Jakie funkcje przekształcają zwykłe narzędzie do robienia notatek w potęgę produktywności? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.

Wbudowane funkcje AI : Dobra aplikacja do robienia notatek ze sztuczną inteligencją integruje funkcje sztucznej inteligencji ze swoją platformą, oszczędzając czas i utrzymując płynność przepływu pracy. Sztuczna inteligencja powinna pomagać w sporządzaniu notatek, dostosowywać je i formatować, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb użytkownika

: Dobra aplikacja do robienia notatek ze sztuczną inteligencją integruje funkcje sztucznej inteligencji ze swoją platformą, oszczędzając czas i utrzymując płynność przepływu pracy. Sztuczna inteligencja powinna pomagać w sporządzaniu notatek, dostosowywać je i formatować, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb użytkownika Notatki głosowe : Niezbędną funkcją każdej aplikacji do robienia notatek AI jest dokładna transkrypcja notatek głosowych. Niezależnie od tego, czy jesteś na spotkaniu, wykładzie, czy po prostu nagrywasz szybką myśl, aplikacja powinna skutecznie przechwytywać wypowiadane słowa i precyzyjnie konwertować je na tekst

: Niezbędną funkcją każdej aplikacji do robienia notatek AI jest dokładna transkrypcja notatek głosowych. Niezależnie od tego, czy jesteś na spotkaniu, wykładzie, czy po prostu nagrywasz szybką myśl, aplikacja powinna skutecznie przechwytywać wypowiadane słowa i precyzyjnie konwertować je na tekst Przyjazność dla użytkownika i funkcjonalność : Wysokiej jakości aplikacje do robienia notatek AI są szybkie, bezpieczne i niezawodne z minimalną liczbą błędów. Powinny one zapewniać płynne doświadczenie użytkownika, które nie zakłóci jego procesu myślowego. Prywatność jest najważniejsza, ponieważ wiele narzędzi AI przekazuje wszystkie dane w celu zapewnienia funkcjonalności, co jest problematyczne w przypadku sporządzania notatek. Aplikacja powinna szanować prywatność użytkownika i nie naruszać jego danych bez wyraźnej zgody

: Wysokiej jakości aplikacje do robienia notatek AI są szybkie, bezpieczne i niezawodne z minimalną liczbą błędów. Powinny one zapewniać płynne doświadczenie użytkownika, które nie zakłóci jego procesu myślowego. Prywatność jest najważniejsza, ponieważ wiele narzędzi AI przekazuje wszystkie dane w celu zapewnienia funkcjonalności, co jest problematyczne w przypadku sporządzania notatek. Aplikacja powinna szanować prywatność użytkownika i nie naruszać jego danych bez wyraźnej zgody Przystępne plany cenowe : Przystępność cenowa ma kluczowe znaczenie przy wyborze aplikacji do robienia notatek AI. Powinna ona oferować zaawansowane funkcje w przystępnej cenie

: Przystępność cenowa ma kluczowe znaczenie przy wyborze aplikacji do robienia notatek AI. Powinna ona oferować zaawansowane funkcje w przystępnej cenie Możliwość dostosowania i tokeny AI: Opcja włączenia niestandardowych tokenów AI może znacznie poprawić elastyczność i zdolność adaptacji aplikacji. Ta funkcja umożliwia dostosowanie zachowania sztucznej inteligencji do unikalnych wymagań, przekształcając aplikację w rozszerzenie własnego procesu myślenia

Krótko mówiąc, dobre oprogramowanie do robienia notatek AI to takie, które płynnie integruje zaawansowane funkcje AI, ceni prywatność użytkownika, oferuje personalizację i robi to wszystko w przystępnej cenie. Jest to przepis na aplikację, która nie tylko robi notatki, ale także zmienia całe doświadczenie związane z robieniem notatek.

Zmień sposób pracy i pisz lepsze notatki dzięki aplikacjom do robienia notatek AI

Wkraczając w nową erę technologiczną, w której sztuczna inteligencja rewolucjonizuje każdy aspekt naszego życia, nierozsądne byłoby przeoczenie jej implementacji w naszym procesie tworzenia notatek. Sztuczna inteligencja to nie tylko fantazyjna koncepcja, która upraszcza proces sporządzania notatek; to potężne narzędzie produktywności, kanał dla kreatywności i strategiczny partner, który umożliwia podniesienie myśli, pomysłów i skojarzeń na zupełnie nowy poziom. Narzędzia AI oferują wiele funkcji, które kiedyś uważano za science fiction, od notatek głosowych, które precyzyjnie transkrybują twoje myśli, po duże modele językowe, które usprawniają i ulepszają twoje notatki. Korzystając ze sztucznej inteligencji do robienia notatek, można poprawić nie tylko jakość notatek, ale także sposób myślenia, przechwytując ulotne myśli i przekształcając je w namacalne spostrzeżenia.

Chociaż dostępnych jest wiele aplikacji do robienia notatek, tym, co wyróżnia 1% najlepszych platform do robienia notatek AI, jest włączenie funkcji AI bezpośrednio do platformy, niezachwiane zaangażowanie w prywatność użytkowników, dokładna transkrypcja notatek głosowych, zdolność adaptacji i przystępna cena. Aby jak najlepiej wykorzystać swoją przygodę z robieniem notatek AI, wybór aplikacji, która zapewnia te aspekty, nie jest luksusem, ale koniecznością.

Narzędzie do robienia notatek AI to coś więcej niż tylko narzędzie - to transformacyjny towarzysz w podróży poznawczej. Jeśli nadal nie masz pewności co do włączenia sztucznej inteligencji do swoich notatek, teraz jest czas, aby zrobić krok naprzód. Przygotuj się na świat, w którym Twoje notatki nie tylko przechowują informacje, ale kształtują je, wyostrzają i podnoszą, tworząc solidne podstawy dla bardziej produktywnej, kreatywnej i oświeconej przyszłości.

Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć swoją produktywność, stać się bardziej skutecznym liderem, czy też uwolnić pełny potencjał swojej kreatywności, narzędzia do tworzenia notatek AI oferują niezrównaną możliwość urzeczywistnienia tych aspiracji.

Jeśli chcesz zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji w swoich osobistych notatkach, rozpocząć bezpłatną wersję próbną Reflect a jeśli chcesz wykorzystać sztuczną inteligencję, aby przenieść produktywność całego zespołu na inny poziom, funkcjonalność ClickUp Brain może pomóc Ci uprościć każdą część pracy, w tym robienie notatek - to bezpłatny start !

Nie tylko rób lepsze notatki - zmień swój sposób myślenia, uczenia się i tworzenia dzięki sztucznej inteligencji. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś ---

Guest Writer:

sam Claassen jest szefem działu rozwoju w Reflect i założycielem agencji rozwoju Startup Cookie