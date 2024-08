Jak korzystać z Notion AI: Maksymalizacja wydajności dzięki Notion AI

Czytasz tego bloga, co oznacza, że albo korzystasz z Notion AI, aby wziąć notatek ze spotkań , przygotuj Wiki, zarządzaj projektami lub dowiedz się o tym.

Notion ma społeczność fanów dzięki swoim wielopłaszczyznowym funkcjom, stając się narzędziem dla 30 milionów użytkowników. Skoro już tak przytakujesz, to czy słyszałeś o Notion AI?

To Notion, ale lepsze - większa moc i automatyzacja. Notion AI jest otwarte dla wszystkich użytkowników, więc nie ma powodu, dla którego nie powinieneś wypróbować funkcji AI.

Przed określeniem, które funkcje AI powinny być twoimi najważniejszymi, zacznijmy od dowiedzenia się więcej o Notion AI.

W miarę postępów będziemy poruszać kwestie efektywnego korzystania z Notion AI, najlepszych szablonów Notion, limitów Notion AI i potężnej alternatywy Notion, którą warto rozważyć.

Czym jest Notion AI?

Notion AI to inteligentny pomocnik z funkcjami AI, który pozwala szybciej zakończyć pracę i zwiększyć wydajność.

Wyobraźmy sobie, że tworzysz zarys swojego wpisu na blogu.

Poproś Notion AI o szczegóły, takie jak to, co planujesz osiągnąć dzięki blogowi i grupie docelowej. Uzyskaj dostęp do Notion AI, a przedstawi on zarys, który możesz od razu udostępnić swojemu teamowi.

Widzisz, co się stało?

Przyspieszyłeś proces pisania - nie musisz poświęcać godzin na badania, aby zidentyfikować najważniejsze punkty w konspekcie. Wlej swoje myśli i wykorzystaj Notion AI do zrobienia ciężkiej roboty.

Możliwości Notion AI

Dotknęliśmy mocy funkcji AI w poprzedniej sekcji; zanurzmy się głębiej i zbadajmy pozostałe funkcje.

Summarizer

Podziel cały dokument, aby uzyskać sedno w mgnieniu oka dzięki podsumowaniu AI. Skopiuj zawartość, wklej ją do obszaru roboczego Notion i użyj "/summarize" Jeśli chcesz podsumować tylko jedną sekcję, zaznacz tekst i kliknij "Ask A'I", aby uzyskać wyniki.

Notion AI może być Twoim cennym asystentem i pomóc Ci w burzy mózgów, generowaniu zawartości i streszczaniu długich tekstów

Elementy akcji

Wybierz elementy akcji z transkrypcji rozmów i notatek ze spotkań przy użyciu elementów akcji w ramach funkcji AI. Dowiedz się, co musisz zrobić w następnej kolejności i zrealizuj swoje zadania na czas.

Formatowanie zawartości

Dodawaj wypunktowania i poproś AI o przekształcenie ich w akapity. Lub do zrobienia tego na odwrót - znajdź krytyczne punkty z dużego zbioru danych w punktach lub podsumuj je w tabeli.

Ton pisania

Niestandardowy styl pisania poprzez zmianę tonu istniejącej zawartości. Niech brzmi ona bardziej profesjonalnie lub osobiście. Nie ma potrzeby przepisywania całego szkicu od nowa - dopracuj go za pomocą AI.

Via Notion

Tłumaczenie

Udostępniaj zawartość globalnym teamom, tłumacząc istniejące treści na wiele języków za pomocą Notion AI. Nie musisz zatrudniać zewnętrznej agencji.

Notion AI tłumaczy kopię i zapisuje wersję roboczą w obszarze roboczym Notion.

Błędy w pisaniu

Popraw błędy ortograficzne i gramatyczne w swojej zawartości podczas pisania na narzędziach AI, takich jak Notion. Zintegrowany redaktor podświetli błędy, które można natychmiast poprawić.

Definicje i synonimy

Zdefiniuj nieznane słowa podczas czytania dokumentu w Notion, podświetlając tekst. Podobnie, unikaj zbyt częstego powtarzania tych samych słów, używając synonimów. Po prostu podświetl tekst, który chcesz zastąpić i wyraź swoje myśli bez powtórzeń.

Jak efektywnie korzystać z Notion AI?

Do tej pory musisz wiedzieć, jaką moc wnosi Notion AI do Twojej codziennej pracy. Odkryjmy kilka przypadków użycia Notion AI, zacznijmy i przenieśmy Twoją pracę na wyższy poziom.

Usprawnienie zarządzania projektami

Notion jest już popularną aplikacją do zarządzania projektami narzędzie do zarządzania projektami . AI pozwala zespołom w miejscu pracy pracować szybciej, z większą szczegółowością i przejrzystością. Daj im większą swobodę w niestandardowym kontekście ich projektów za pomocą bloków AI.

Twórz ID dla konkretnych zadań, aby śledzić je bardziej efektywnie. Masz również możliwość tworzenia zadań podrzędnych, ustawienia nowych powiadomień na poziomie strony i właściwości oraz podglądu projektów Figma w bazie danych. Co więcej, funkcja autouzupełniania AI automatycznie generuje aktualizacje projektów dla wszystkich nieruchomości.

Burza mózgów

Podczas burzy mózgów, aby zaplanować projekt lub nową kampanię kreatywną, aktywuj Notion AI za pomocą niestandardowego podpowiedzi, który spełni Twoje potrzeby.

Na przykład, jeśli planujesz napisać nowy wpis na blogu, ale masz blok pisarski, poproś Notion AI o wygenerowanie konspektu bloga, pamiętając o najistotniejszych punktach, które docelowi odbiorcy chcą przeczytać.

Wystarczy wybrać opcję burzy mózgów z menu AI. Twoja strona Notion, wypełniona nowymi pomysłami, zapewni ci tak bardzo potrzebny start.

Automatyzacja rutynowych zadań

Jednym z najlepszych zastosowań Narzędzia AI takich jak Notion jest możliwość skrócenia czasu spędzanego na powtarzalnych zadaniach, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na zadaniach strategicznych i krytycznych dla misji firmy.

Korzystając z uczenia maszynowego, Notion AI może wyciągać liczby z zawartości, takiej jak e-mail, menu kontekstowe, prosta tabela lub inne zasoby cyfrowe.

Podobnie, generowanie raportów z bazy danych w ciągu kilku sekund, co zajmuje godziny, gdy jest zrobione ręcznie. Ograniczenie ręcznych wysiłków to solidny punkt, który przechyla szalę na korzyść Notion. Czytaj Notion kontra ChatGPT jeśli jesteś odsetki w analizie.

Poprawa komunikacji

Komunikacja w globalnym miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnego środowiska pracy. Jednak różnice kulturowe i językowe to główne przeszkody, które można pokonać dzięki Notion i zawartości generowanej przez AI.

Tłumacz wiadomości, aby poprawić współpracę między międzynarodowymi pracownikami pracującymi nad tymi samymi projektami. Tłumacz dane szkoleniowe i oficjalne umowy w lokalnych językach, aby łatwo wdrażać partnerów i zachować przejrzystość.

Funkcje pisania AI pomagają również w tworzeniu komunikatów dla całej firmy, takich jak informacje prasowe. Użyj Notion, aby zmienić ton zawartości, poprawić pisownię i ogólnie poprawić pisanie.

Przeprowadzaj lepsze spotkania

Dużym zabójcą motywacji jest pozostawianie pracowników zdezorientowanych po spotkaniu lub z uczuciem "to mógł być e-mail". Pracownicy mają limit czasu w pracy i nie mają czasu na bezsensowne spotkania.

Zapisz swoje przemyślenia lub wklej wstępną zawartość, którą masz gotową w innym dokumencie w obszarze roboczym Notion. Użyj klucza przestrzeni i wybierz opcję "podsumuj", aby zachować najistotniejsze i najważniejsze punkty w długim tekście.

Z pomocą innej opcji AI, "elementy akcji" precyzyjnie poinformuj swój zespół o tym, co powinien zrobić po spotkaniu.

Dzięki dodatkowi AI, twoje nieustrukturyzowane myśli są teraz jasnymi punktami z solidną agendą spotkania i konkretnymi zadaniami dla pracowników.

Integracja z istniejącymi narzędziami

Jedną z najmocniejszych funkcji Notion AI, która czyni go niezbędnym narzędziem sztucznej inteligencji, jest możliwość integracji z narzędziami innych firm. Notion cieszy się dobrą reputacją dzięki integracji z wieloma narzędziami, ułatwiając współpracę.

Dzięki AI w Notion możliwości integracji są jeszcze większe. AI pozwala ustawić konfigurowalne cykle pracy dla wielu narzędzi, aby przekazywać dane w bardziej przejrzysty sposób.

Wyobraź sobie, że używasz innego narzędzia do zarządzania zadaniami. Dzięki integracji tego narzędzia z Notion, AI analizuje tablicę zadań, inteligentnie kategoryzuje zadania i sugeruje zależności. W ten sposób Twoje zadania są automatycznie priorytetyzowane, a Ty szybciej podejmujesz decyzje dotyczące planowania dalszych działań.

Szablony Notion AI

Czy Notion AI może być jeszcze lepsze? Tak. Podczas gdy AI zajmuje się automatyzacją codziennych zadań, szablony ułatwiają ich wykonywanie.

Czym są szablony Notion AI?

Szablony Notion AI to gotowe do użycia, wstępnie zaprojektowane struktury lub plany w obszarze roboczym. Struktura ma już symbole zastępcze i elementy, takie jak tabele, pola wyboru i listy dostosowane do konkretnego zadania.

Jeśli chcesz stworzyć coś w Notion, wybierz odpowiedni szablon i zacznij.

Na przykład, zatrudniasz konsultanta ds. mediów społecznościowych, który zajmie się kompleksową obsługą postów w mediach społecznościowych.

Aby utworzyć opis stanowiska - wybierz szablon opisu stanowiska Notion z przeglądem firmy i miejscami na szczegóły stanowiska. Wypełnij szczegóły dla każdej sekcji zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi roli. Użyj AI Notion, aby automatycznie wygenerować tekst dla roli.

Dzięki gotowym szablonom i AI nie musisz robić rzeczy od zera, co zwiększa Twoją wydajność.

Najlepsze szablony Notion AI

Notion oferuje ponad 10 000 szablonów do wyboru. To imponujący zakres, który spełni Twoje wymagania biznesowe.

Oto pięć naszych najlepszych szablonów Notion AI, które powinieneś rozważyć przy następnym projekcie. Nie jest to wyczerpująca lista i zalecamy sprawdzenie innych źródeł, takich jak Thomas Frank, jeden z najlepszych szablonów Notion twórcy aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

Szablon notatki ze spotkania

Ten szablon to idealny układ do dokumentowania notatek ze spotkań i usprawnienia procesu. Zawiera sekcje takie jak porządek obrad, uczestnicy, punkty działania i zadania uzupełniające. Szablon Notion zawiera wyczyszczone sekcje Narzędzie AI do tworzenia notatek śledzenie zadań, przydzielanie obowiązków i monitorowanie wydajności członków zespołu w szybki i łatwy sposób.

Szablon do planowania bloga

Ten szablon jest idealny dla zespołu ds. treści do planowania, zarządzania i przeglądania zawartości. Szablony baz danych, takie jak blog planner, stają się pojedynczym punktem odniesienia dla zespołu do organizowania wpisów na blogu zgodnie z hubami. Korzystając z Notion AI, Twoi autorzy zidentyfikują słowa kluczowe i uzyskają wskazówki dotyczące struktury zawartości.

Szablon do zbierania opinii

Jest to jeden z darmowych szablonów oferowanych przez Notion. Zbieranie opinii jest niezbędne dla rozwoju biznesu - od pracowników, potencjalnych klientów lub obecnych użytkowników. Dzięki temu szablonowi możesz zbierać i organizować dane wejściowe bez konieczności ręcznej pracy. Gdy już to zrobisz, AI Notion identyfikuje powtarzające się tematy i zapewnia dogłębny wgląd.

Szablon do śledzenia celów Śledzenie celów drużyny i bądź na bieżąco z postępami. Grupuj cele zgodnie z projektem, monitoruj kroki podejmowane przez zespół i wizualizuj postępy w formie wykresów lub prostych tabel.

Zasięg sprzedaży

Pisanie może wymagać pracy od sprzedawców. Jeśli planujesz napisać e-mail do swoich klientów ogłaszający podwyżkę cen, zazwyczaj kontaktujesz się z marketingiem lub zespołem ds. zawartości, aby pomóc w napisaniu e-maila.

Mamy hack wydajności który nie wymaga kontaktowania się z innymi Teamsami.

Dzięki Notion AI wypełnij informacje o firmie w szablonie działań sprzedażowych, dodaj tematy, które chcesz poruszyć (wzrost cen) i pozwól Notion AI do zrobienia reszty magii.

Wyobraź sobie, że jesteś firmą zajmującą się oprogramowaniem księgowym, która planuje wysyłkę na koniec roku do wszystkich swoich klientów. Poniższa podpowiedź jest jednym z kilku przykładów wykorzystania Notion AI.

Informacje o firmie - Hayes Corp., tworzymy nowoczesne, oparte na chmurze oprogramowanie księgowe dla firm. Naszym celem są dyrektorzy finansowi i menedżerowie finansowi. Nasze oprogramowanie jest przeznaczone dla zespołów finansowych, aby księgowość była łatwa i wydawała się mniej nudna.

Tematy - Księgowość oparta na chmurze, nowy rok = nowy plan, niedrogie oprogramowanie księgowe i zmiana tonu na ciepły, ale profesjonalny i autorytatywny.

Limity korzystania z Notion AI

Podobnie jak inne narzędzia z branży AI, Notion AI ma pewne limity. Aby efektywnie korzystać z Notion AI, powinieneś znać jego limity przed rozpoczęciem.

Limity użytkowania: Notion AI może ograniczać korzystanie ze swoich funkcji wyłącznie w celu zapewnienia optymalnej wydajności dla każdego użytkownika

Funkcja czatu: Jeśli potrzebujesz pomocy podczas korzystania z funkcji Notion AI lub utknąłeś na stronie Notion, być może będziesz musiał sam to rozgryźć, ponieważ nie ma wbudowanej funkcji czatu

Krzywa uczenia się: Krzywa uczenia się jest stroma i zajmuje trochę czasu dla początkujących użytkowników, aby przyzwyczaić się do jej interfejsu, takiego jak menu bloków i innych możliwości AI

Przyjrzyjmy się potężnym funkcjom Alternatywa dla Notion która przezwycięża wady Notion AI.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Notion AI dla Twojego zespołu

Notion AI jest atrakcyjnym zasobem z praktycznymi sposobami organizacji pracy i zrobienia więcej w krótszym czasie. Jednak mnogość funkcji sprawia, że Notion jest przytłaczający dla nowych użytkowników.

W związku z tym, oto krótki przegląd przyjaznego dla początkujących ClickUp, jednej z najlepszych alternatyw dla Notion AI Alternatywy dla Notion AI .

ClickUp AI i dokumenty

The ClickUp AI i Dokumenty funkcja współpracuje ze sobą, aby przekształcić pustą stronę w szkic wypełniony wartościową zawartością i spostrzeżeniami przy użyciu automatyzacji.

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

Planuj, zarządzaj, organizuj i usprawniaj proces pisania od początku do końca dzięki tej alternatywie dla Notion AI.

Korzystaj z ręcznie tworzonych narzędzi AI

Z jednej strony, pisanie dokumentów jest długim procesem i wymaga obszernych badań.

Z drugiej strony, ClickUp posiada szyk narzędzi zaprojektowanych dla konkretnych teamów lub celów i generuje zawartość przy użyciu AI.

Łatwy e-mail marketing dzięki ClickUp AI

Wyobraź sobie, że Twój zespół obsługi klienta chce wygenerować raport o statusie.

Muszą wybrać "Wsparcie" z rozwijanego menu narzędzi AI i wybrać Raport statusu z opcji. Następnie udostępniają AI instrukcje dotyczące tego, co chcą zawrzeć w raporcie.

Raportowanie statusu jest gotowe po kliknięciu przycisku "Generuj". Od tego momentu zespół dopracuje zawartość, doda dane, wyróżni ważny tekst i udostępni raport kierownictwu.

Podsumowanie zawartości

Jedną z najważniejszych funkcji Narzędzia do pisania AI to podsumowanie, które pomaga ograniczyć puch i trzymać się podstaw, niezależnie od tworzonego dokumentu.

Podsumuj notatki ze spotkań w kilka sekund dzięki ClickUp AI

Załóżmy, że wklejasz zawartość do dokumentów ClickUp z długiego raportu, ale interesują Cię tylko kluczowe spostrzeżenia. Dodaj tę zawartość jako wprowadzenie do dokumentu za pomocą bloku "Wstaw podsumowanie" Podobnie, zregeneruj odpowiedź AI, jeśli nie jesteś zadowolony z wyników lub powiedz AI, co należy zrobić dalej.

Lokalizacja pisania

Niezależnie od tego, czy komunikujesz się z globalnym zespołem, czy prowadzisz kampanię e-mail marketingową dla danego kraju, przetłumacz zawartość, aby była bardziej spersonalizowana dla lokalnych odbiorców.

Zacznij od otwarcia istniejącej zawartości w ClickUp Docs.

Podświetl tekst, kliknij "Przetłumacz" i wybierz język, na który chcesz przetłumaczyć zawartość. Bezpośrednio wstaw tę zlokalizowaną zawartość do otwartej lokalizacji za pomocą opcji "Wstaw". Alternatywnie, wygeneruj nowy tekst, jeśli nie jesteś zadowolony z wyników.

Oprócz tego, co omówiliśmy tutaj, ClickUp AI jest pełnoprawnym asystentem pisania i narzędzie do edycji dokumentów które pomaga poprawić błędy gramatyczne i ortograficzne. Zwiększ zwięzłość lub długość treści i sformatuj dokument za pomocą bloków treści, takich jak nagłówki i tabele.

ClickUp AI i zadania

Jako dodatek AI, ClickUp AI odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu pełnej widoczności zadań bez komplikowania ich. Skróć czas organizowania i monitorowania zadań, aby skupić się na bardziej analitycznych zadaniach.

Wyodrębnij zadanie

Prześlij dokumenty, a ClickUp AI automatycznie wyodrębni zadania, nad którymi musi pracować Twój zespół. Nie musisz ręcznie przeglądać każdego akapitu zawartości, aby przydzielić zadania swojemu zespołowi.

Organizuj i współpracuj

ClickUp AI tworzy listę zadań po wyodrębnieniu zadań z plików. Lista ta porządkuje zadania i udostępnia je zespołowi w celu współpracy. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi działać szybko; użyj funkcji "organizuj i współpracuj", aby wypełnić lukę między planem a wykonaniem.

Na przykład, CMO prosi o przygotowanie strategii GTM dla nowo wprowadzanego produktu w ciągu tygodnia. Skopiuj i wklej zawartość e-maila, a ClickUp AI zaplanuje listę zadań dla Twojego zespołu, którą będą mogli śledzić, aby dotrzymać terminu.

funkcja #### Pro: Szablony dokumentacji technicznej dla zapracowanych organizacji

Wyczyszczona i zwięzła dokumentacja techniczna pomaga zmniejszyć liczbę zgłoszeń serwisowych. Zamiast pisać kod w celu pobrania danych z różnych dokumentów, szablony ClickUp są łatwe w użyciu i stanowią świetny punkt wyjścia dla każdego w organizacji.

Nawet dla nowych pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie produktu, rozwiązywanie problemów i budowanie bazy wiedzy wiki, ClickUp's Szablony dokumentacji technicznej zadbaj o zadowolenie swojego zespołu i niestandardowych klientów.

Spojrzenie poza Notion AI: Wybierz ClickUp dla najlepszych wyników

Aby Notion AI działało dla Ciebie, musisz uzbroić się w cierpliwość. Stroma krzywa uczenia się, brak wsparcia na czacie i limity użytkowania sprawią, że praca z narzędziami do pisania AI będzie na dłuższą metę trudniejsza niż możliwa do opanowania.

Jeśli Notion AI pochłania twój czas i energię, nadszedł czas, aby przejść na ClickUp. Jest to przyjazne dla początkujących narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami sztucznej inteligencji, które pomogą ci pracować szybciej.

Wraz z rozwojem Twojego biznesu, powiększy się również Twój zespół. Będziesz potrzebował solidnego narzędzia do zarządzania projektami z funkcją AI, aby wesprzeć rozwój na wysokim poziomie i skutecznie zarządzać danymi bez przestojów.

W tym miejscu ClickUp jest doskonałą opcją dla Twojego biznesu do automatyzacji operacji i usprawnienia różnych procesów.

Wypróbuj ClickUp AI za darmo i zdobądź praktyczne doświadczenie, w jaki sposób AI przekształca Twój Business i zwiększa wydajność Teams.