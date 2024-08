Przetestowaliśmy 10 najlepszych sumatorów dokumentów AI w 2024 roku

Jako pracownicy wiedzy spędzamy dni i tygodnie na czytaniu i przyswajaniu informacji, które pomagają nam lepiej wykonywać naszą pracę. Pomiędzy stale rosnącym stosem raportów branżowych, badań klientów i zwykłych e-maili służbowych i dokumentów procesowych, coś nowego zawsze wymaga naszej uwagi poznawczej.

A co najgorsze? Lista rzeczy do przeczytania nigdy się nie zmniejsza. Pomimo poświęcania jej codziennie tak dużo czasu, wciąż czuję, że muszę nadrobić zaległości.

Właśnie dlatego byłem podekscytowany podsumowaniami AI. Te przydatne narzędzia mogą poradzić sobie z 50-stronicowymi roboczymi plikami PDF lub podsumować kluczowe punkty z długich raportów badawczych w ciągu kilku minut. A jeśli jesteś podobny do mnie, to prawdopodobnie wypróbowałeś już niektóre z nich!

W tym wpisie na blogu omówię kilka najlepszych generatorów podsumowań AI, które mój zespół i ja niedawno przetestowaliśmy. Pomogą one nam szybciej nadrobić zaległości w czytaniu i w końcu zamknąć dwieście trzydzieści siedem otwartych kart.

Zaczynamy!

Czego należy szukać w generatorach streszczeń dokumentów AI?

Podczas tworzenia tej listy przetestowałem ponad tuzin narzędzi do podsumowywania AI. Wiele z nich wykorzystywało silnik GPT OpenAI do tworzenia zwięzłych podsumowań. Znalazłem jednak również kilka opartych na zastrzeżonych dużych modelach językowych (LLM). Podczas gdy te ostatnie oferowały więcej opcji dostosowywania, miały również wyższe ceny.

Oto czego szukałem podczas testowania tych aplikacji:

Model językowy : Czy narzędzie wykorzystuje niestandardowy duży model językowy (LLM), czy też wykorzystuje istniejące modele, takie jak GPT? A jeśli to drugie, to którą wersję silnika GPT powinniśmy subskrybować?

: Czy narzędzie wykorzystuje niestandardowy duży model językowy (LLM), czy też wykorzystuje istniejące modele, takie jak GPT? A jeśli to drugie, to którą wersję silnika GPT powinniśmy subskrybować? Dostosowania : Czy mogę zmodyfikować długość lub format podsumowania? Może dać specjalne instrukcje lub poprosić o konkretne informacje?

: Czy mogę zmodyfikować długość lub format podsumowania? Może dać specjalne instrukcje lub poprosić o konkretne informacje? Jakość wygenerowanego podsumowania : Oceniłem, jak dobrze każde narzędzie uchwyciło istotę oryginalnego dokumentu. Czy zachowały oryginalne sformułowania i uchwyciły kluczowe zdania, czy też uprościły język dla lepszej czytelności?

: Oceniłem, jak dobrze każde narzędzie uchwyciło istotę oryginalnego dokumentu. Czy zachowały oryginalne sformułowania i uchwyciły kluczowe zdania, czy też uprościły język dla lepszej czytelności? Koszt : Poza ceną, zagłębiłem się w propozycję "kosztu do wartości" płatnych narzędzi. Czy dodatkowe opłaty odblokowują przydatne funkcje, czy też są to dzwonki i gwizdki?

: Poza ceną, zagłębiłem się w propozycję "kosztu do wartości" płatnych narzędzi. Czy dodatkowe opłaty odblokowują przydatne funkcje, czy też są to dzwonki i gwizdki? Łatwość użycia: Jak intuicyjne i przyjazne dla użytkownika były interfejsy? Obejmowało to opcje przesyłania plików, rozszerzenia Chrome i nawigację po interfejsie użytkownika

W przypadku podsumowań AI, które obsługują wiele języków, przetestowałem również niektóre z tych możliwości, koncentrując się na ich dokładności w języku francuskim i hiszpańskim (oprócz angielskiego).

Kontynuujmy naszą recenzję i zobaczmy, jak wypadły poszczególne narzędzia do podsumowywania AI!

10 najlepszych podsumowywaczy dokumentów AI do wykorzystania w 2024 roku

W tej sekcji przeanalizujemy poszczególne podsumowania, przedstawiając ich mocne i słabe strony, abyś mógł dokonać świadomego wyboru.

1. ClickUp: Najlepszy do zarządzania dokumentami AI

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania pracą, która pomaga w współpracy nad dokumentami zarządzanie projektami i komunikacja wewnętrzna z poziomu jednej aplikacji.

A co najlepsze? Wszystkie te narzędzia są ściśle zintegrowane z ClickUp Brain . Ten asystent AI może pomóc we wszystkim, od wyszukiwania informacji i pisania treści po podsumowywanie aktualizacji projektów i tłumaczenie dokumentów.

Podsumowywanie spotkań

Użyj ClickUp Brain, aby dodać podsumowanie do każdego dokumentu transkrypcji spotkania, aby uzyskać streszczenie rozmowy

Wszystko, co musisz zrobić, to dodać swoje dokumenty do ClickUp Docs (wbudowane oprogramowanie do współpracy nad dokumentami) i poprosić AI o podsumowanie tekstu. Możesz również podać podpowiedzi dotyczące tonu podsumowania, poziomu czytelności i odbiorców, aby uczynić je bardziej kontekstowym.

Tworzenie list zadań na podstawie wyodrębnionych informacji

Innym sposobem wykorzystania ClickUp Brain jest poproszenie go o znalezienie pewnych informacji, a następnie utworzenie z nich dokumentu lub listy zadań. Na przykład, mogę poprosić ClickUp, aby opowiedział mi o procesie wdrażania w mojej firmie, a następnie stworzyć listę zadań w ClickUp dla nowego pracownika.

Przekształcanie dokumentów w listy zadań w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Podsumuj wątki projektu

Podsumuj wątki projektów, aby uzyskać szybką aktualizację ich postępów za pomocą ClickUp Brain Projekty ClickUp zapewnia również przycisk "podsumuj" dla wszystkich Zadania ClickUp i wątki komentarzy. Wszystko, co muszę zrobić, to kliknąć ten przycisk, aby podsumować wszystkie aktualizacje projektu . Pomaga mi to być na bieżąco bez konieczności ręcznego przekopywania się przez 50 wiadomości.

Podsumuj aktualizacje statusu

Ponadto możesz skorzystać z funkcji Ask AI w ClickUp, aby otrzymywać aktualizacje pracy i śledzić tygodniowe (lub dzienne) postępy swojego zespołu.

Użyj ClickUp Brain, aby szybko podsumować aktualizacje projektu, Workspace Q&A, raporty standup i inne

Jest to wygodna funkcja, szczególnie dla menedżerów.

Generuj automatyczne podsumowania postępów pracy swojego zespołu dzięki AI Standups od ClickUp

Wszystko, co musisz zrobić, to dodać członków zespołu, których aktualizacje pracy potrzebujesz, wybrać interwał - tygodniowy, dzienny lub niestandardowy - i zdecydować, w jakim formacie chcesz je prezentować. Możesz uzyskać wszystkie ich aktualizacje lub poprosić ClickUp Brain o podsumowanie lub listę wypunktowaną. Ta ostatnia opcja może być korzystna, jeśli masz wiele aktualizacji do przejrzenia.

Zautomatyzuj generowanie podsumowań

Chcesz śledzić wiele projektów jednocześnie? Możesz użyć Pola niestandardowe ClickUp aby dodać podsumowania AI i aktualizacje projektów AI jako dwie kolumny w zadaniach - i otrzymywać automatyczne podsumowania bez konieczności otwierania zadań lub projektów za każdym razem.

Generuj zbiorcze podsumowania swoich projektów i zadań, ustawiając podsumowania AI jako niestandardowe pole w ClickUp Tasks

Tłumaczenie (i podsumowywanie) treści

Komunikacja z globalnym zespołem lub klientami nieanglojęzycznymi może być czasami trudna. Przezwyciężyłem to, dodając moje dokumenty w języku angielskim i prosząc ClickUp Brain o podsumowanie ich w innym języku, które mogę udostępnić moim nieanglojęzycznym klientom.

Twórz przetłumaczone streszczenia treści za pomocą ClickUp Brain i usprawnij komunikację

Najlepsze funkcje ClickUp

Podsumuj wszystko: Od wątków projektu donotatki ze spotkań i wiadomości na czacie, wygeneruj podsumowanie całej zawartości bezpośrednio w ClickUp

Od wątków projektu donotatki ze spotkań i wiadomości na czacie, wygeneruj podsumowanie całej zawartości bezpośrednio w ClickUp Dodaj pole podsumowania : Daj członkom zespołu streszczenie każdego dokumentu lub strony w ClickUp, wstawiając automatycznie wygenerowany blok podsumowania

: Daj członkom zespołu streszczenie każdego dokumentu lub strony w ClickUp, wstawiając automatycznie wygenerowany blok podsumowania Wyciągaj elementy działań : Pozwól ClickUp Brain przejrzeć Twoje dokumenty, czaty i transkrypcje spotkań i stworzyć dla Ciebie listę działań lub kolejnych kroków

: Pozwól ClickUp Brain przejrzeć Twoje dokumenty, czaty i transkrypcje spotkań i stworzyć dla Ciebie listę działań lub kolejnych kroków Tłumaczenie tekstu : Generuj szybkie podsumowania dokumentów w różnych językach i utrzymuj globalne zespoły na tej samej stronie

: Generuj szybkie podsumowania dokumentów w różnych językach i utrzymuj globalne zespoły na tej samej stronie Pobierz podsumowania na urządzenia mobilne: Jeśli korzystasz z ClickUp na smartfonie, możesz włączyć automatyczne podsumowania wątków komentarzy i wiadomości w skrzynce odbiorczej

Ograniczenia ClickUp

Nie można bezpośrednio podsumować pliku PDF (z wyjątkiem kopiowania i wklejania całej zawartości)

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Biznes : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje kliknięć

G2 : 4.7/5 (9500+ recenzji)

: 4.7/5 (9500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4000+ recenzji)

2. Get Digest: Najlepsze do generowania streszczeń o różnej długości

przez Get Digest Kolejnym testowanym przeze mnie narzędziem był Get Digest, prosty streszczacz AI z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i potężnym podsumowaniem dokumentów.

To, co wyróżnia to narzędzie, to możliwość wyboru spośród różnych trybów podsumowania i określenia jego długości. Sekcja "% źródła" ma sześć opcji do wyboru - 5, 15, 25, 35, 45 i 55. Im większa liczba, tym dłuższe podsumowanie.

Polecam to narzędzie do podsumowywania, jeśli wiesz, ile informacji potrzebujesz z tekstu. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać tylko najważniejsze informacje z artykułu, możesz wybrać "5%". Jeśli chcesz uzyskać sedno całego artykułu, prawie połowę jego długości, wybierz "55".

Ale jego zdolność do podsumowywania artykułów jest ograniczona - daje ci kilka słów kluczowych i streszczenie kluczowych punktów. Nie można uzyskać podsumowania dokumentu w jednym akapicie ani poprosić o konkretne wyróżnienia.

Najlepsze funkcje Get Digest

Generowanie podsumowań poprzez bezpośrednie wklejanie tekstu, wprowadzanie adresu URL lub przesyłanie dokumentów PDF

Pobieranie podsumowań jako plików tekstowych

Pobieranie podsumowań tekstu w ponad 33 językach

Określanie liczby słów kluczowych, które można wyodrębnić z tekstu

Ograniczenia funkcji Get Digest

Ma górny limit 7000 słów

Podsumowania wygenerowane z adresów URL były mniej wiarygodne i wyczerpujące niż w przypadku bezpośredniego wklejenia tekstu ze źródła lub przesłania dokumentu

Ceny Get Digest

Darmowy

Biznes: Od 133 USD za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Get Digest

G2 : Recenzje niedostępne

: Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

3. Scribbr: Najlepszy darmowy streszczacz tekstu do badań akademickich

przez Scribbr Scribbr zapewnia Narzędzia do pisania AI dla naukowców i badaczy, z funkcjami takimi jak pisanie i edycja akademicka, edycja w stylu APA, cytaty i oczywiście podsumowania.

Najlepsze jest to, że nie trzeba się rejestrować, aby korzystać z tego narzędzia. Możesz nawet sprawdzić, czy wygenerowane streszczenie nie zawiera plagiatu. I to również odbywa się bezpłatnie. Tak więc, jeśli jesteś studentem szukającym ekonomicznego narzędzia do podsumowywania, jest to dobra opcja.

Najlepsze funkcje Scribbr

Generowanie tekstowych lub punktowych podsumowań tekstu

Możliwość dostosowania treści podsumowania poprzez wybór słów kluczowych

Pobieranie pliku TXT z podsumowaniami

Użyj opcji Re-summarize, aby zmienić długość generowanego podsumowania

Ograniczenia Scribbr

Ponieważ ma limit 600 słów, podsumowanie długiego artykułu może być trudne

Ceny Scribbr

Darmowy

Oceny i recenzje Scribbr

G2 : Recenzje niedostępne

: Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

4. Generator podsumowań: Najlepsze dla studentów i osób nieobeznanych z technologią

przez Generator podsumowań Przedstawiłem Summary Generator - podstawowy podsumowywacz dokumentów z minimalnym interfejsem użytkownika (tylko trzy przyciski) - dla studentów lub osób nieobeznanych z technologią, które mogą być onieśmielone bardziej zaawansowanymi narzędziami z tej listy.

Oto jak to działa - dodajesz blok tekstu, a on daje ci jego prostszą, łatwo przyswajalną wersję, z dołączonymi listami. Możesz nacisnąć przycisk "Kopiuj" i wkleić ten tekst do edytora tekstu lub notatnika.

Ponieważ narzędzie ma minimalne funkcje, nie można pobrać podsumowania jako pliku tekstowego ani poprosić o konkretne wyróżnienia.

Najlepsze cechy generatora podsumowań

Generowanie zwięzłych i czytelnych podsumowań w kilka sekund

Ograniczenia generatora podsumowań

Nie można generować niestandardowych podsumowań

Reklamy mogą sprawić, że doświadczenie będzie nieco zagracone

Ceny generatora podsumowań

Darmowy

Oceny i recenzje generatora podsumowań

G2 : Recenzje niedostępne

: Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

5. Notta: Najlepsza do podsumowywania transkrypcji spotkań

przez Notta.ai Ponieważ Notta jest przede wszystkim aplikacją do robienia notatek, jest całkiem dobra w analizowaniu niuansów w dialogu. To czyni ją idealnym narzędziem do podsumowywania webinarów i transkrypcji podcastów.

Podoba mi się sposób, w jaki Notta tworzy rozdziały dla każdego podsumowania transkrypcji - sprawia to wrażenie, jakbyś czytał post na blogu lub książkę, a nie tylko kilka wypunktowanych punktów.

Aplikacji Notta można również używać do dokumenty podsumowujące spotkanie aby uzyskać przydatne informacje.

Najlepsze cechy Notta

Generowanie podsumowań rozdziałów wszystkich transkrypcji itworzenie dokumentów procesowych* Korzystaj z konfigurowalnych szablonów dla różnych typów spotkań

Udostępnianie podsumowanego tekstu za pomocą linku

Ograniczenia Notta

Generator podsumowań jest dostępny tylko w planie płatnym

Nie można bezpośrednio podsumowywać plików PDF ani artykułów internetowych

Ceny Notta

Darmowy

Pro: $14.99/użytkownika miesięcznie

$14.99/użytkownika miesięcznie Biznes: $27.99/użytkownik miesięcznie

$27.99/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notta

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: Niedostępne

6. Paraphraser.io: Najlepszy darmowy streszczacz długich tekstów

przez Paraphraser.io Chcesz podsumować duże dokumenty? Paraphraser.io to świetna opcja. Próbowałem streścić artykuł naukowy o objętości 15 000 słów i wyniki były świetne.

Aplikacja pokazuje również szczegóły, takie jak liczba słów, znaków, zdań i akapitów oryginalnego tekstu. Pomaga to porównać streszczenie z oryginałem. Nie można jednak tworzyć niestandardowych podsumowań w oparciu o takie elementy jak ton lub słowa kluczowe.

Chociaż Paraphraser.io pozwala również generować podsumowania w formie wypunktowań, to w niektórych przypadkach wydawały mi się one chaotyczne i pozbawione oryginalnego kontekstu. Przetestowałem również jego francuskie możliwości podsumowywania i wyniki były na miejscu.

Najlepsze cechy Paraphraser.io

Generowanie streszczeń w dziewięciu językach, w tym francuskim, tureckim i portugalskim

Parafrazowanie wygenerowanego streszczenia w celu dalszego uproszczenia

Sprawdzanie plagiatu i błędów gramatycznych w ramach bezpłatnego planu

Łatwe streszczanie długich artykułów i dokumentów akademickich

Ograniczenia Paraphraser.io

Brak podpowiedzi podsumowujących

Niektóre funkcje interfejsu użytkownika, takie jak suwak długości podsumowania, mogą być mylące

Ceny Paraphraser.io

Darmowy

Podstawowy: Zaczyna się od $7/użytkownika miesięcznie

Zaczyna się od $7/użytkownika miesięcznie Enterprise: Zaczyna się od $35/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Paraphraser.io

G2 : Recenzje niedostępne

: Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

7. Jasper: Najlepszy dla zespołów korporacyjnych

przez Jasper Jasper jest dobrze znany jako generator treści AI stworzony dla zespołów korporacyjnych. Ale jedna z jego funkcji obejmuje również podsumowanie tekstu AI.

Przesłałem swój tekst do Jasper i wygenerowałem podsumowania, korzystając z jednego z trzech domyślnych podpowiedzi podsumowań i własnego podpowiedzi. Chociaż domyślne podpowiedzi działają dobrze, lepsze wyniki można uzyskać, dodając więcej kontekstu do niestandardowych podpowiedzi.

Jedną z funkcji, którą jestem pod wrażeniem, jest opcja "Odbiorcy", która generuje podsumowanie dla różnych typów odbiorców. Na przykład, otrzymałem całkiem łatwe do zrozumienia podsumowanie artykułu związanego z NFT.

Jasper oferuje 7-dniowy bezpłatny okres próbny (wymagana jest karta kredytowa), dzięki czemu można zapoznać się z jego funkcjami przed zakupem.

Najlepsze funkcje Jasper

Generowanie podsumowań w ponad 25 językach

Rozszerzenie Jasper Chrome do łatwego podsumowywania wiadomości e-mail i Dokumentów Google

Skorzystaj z AI Copilot, aby tworzyć podsumowania w głosie i tonie Twojej marki

Ograniczenia Jasper

Brak bezpłatnego planu

Nie podsumowuje plików PDF

Cennik Jasper

Creator: $49/miejsce na miesiąc

$49/miejsce na miesiąc Pro: $69/miejsce na miesiąc

$69/miejsce na miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2 : 4.7/5 (1200+ recenzji)

: 4.7/5 (1200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1800+ recenzji)

8. Writesonic: Najlepszy streszczacz tekstu AI do generowania haczyków marketingowych

przez Writesonic Chociaż Writesonic wykorzystuje LLM OpenAI do podsumowywania, został przeszkolony specjalnie w zakresie treści marketingowych. To czyni go doskonałym generatorem podsumowań dla marketerów. Można na przykład poprosić go o wygenerowanie haka do postów w mediach społecznościowych na podstawie długiego artykułu. Możesz też zregenerować podsumowanie dla odmiany.

Szczególnie dobrą funkcją jest Article Writer 6. Wszystko, co musiałem zrobić, to podać temat (interaktywne demo) i wybrać kilka referencji. Writesonic stworzył szkic z danymi wejściowymi ze wszystkich tych referencji w ciągu zaledwie kilku minut. Cytuje również odniesienia, dzięki czemu można wrócić do tych artykułów w celu przeprowadzenia głębszych badań.

Spora oszczędność czasu dla pisarzy w fazie badań i konspektu!

Najlepsze funkcje Writesonic

Podsumowywanie wielu postów na blogu i przepisywanie ich jako jeden długi artykuł

Tworzenie specyficznych dla kanału streszczeń artykułów za pomocą jednego kliknięcia i ich łatwa dystrybucja

Generowanie streszczeń w ponad 25 językach, w tym francuskim, hiszpańskim i japońskim

Ograniczenia Writesonic

Jakość podsumowania zależy od liczby kredytów. Generowanie streszczeń o jakości premium może być więc kosztowne

Cennik Writesonic

Standardowy: 99 USD miesięcznie (obejmuje 1 członka zespołu)

99 USD miesięcznie (obejmuje 1 członka zespołu) Profesjonalny: 199 USD miesięcznie (obejmuje 3 członków zespołu)

199 USD miesięcznie (obejmuje 3 członków zespołu) Zaawansowany: 399 USD miesięcznie (obejmuje 5 członków zespołu)

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4.7/5 (1900+ recenzji)

: 4.7/5 (1900+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1900+ recenzji)

9. Gimme Summary AI: Najlepszy darmowy streszczacz artykułów dla przeglądarek Chrome

przez Chrome Web Store Jak często zdarzyło ci się dodać artykuł do zakładek, aby przeczytać go później, ponieważ brakowało ci czasu? Dzięki rozszerzeniom Gimme Summary AI dla przeglądarki Chrome lub Brave mogę w ciągu kilku sekund uzyskać przegląd głównych punktów dowolnego artykułu internetowego.

A co najlepsze? Nie muszę kopiować i wklejać artykułów do różnych kart, aby uzyskać podsumowanie.

Jednakże, ponieważ Gimme Summary AI jest zbudowany w oparciu o ChatGPT, jestem proszony o przejście do okna ChatGPT w celu uwierzytelnienia, gdy proszę o wygenerowanie podsumowania, co może być niewygodne.

Najlepsze cechy Gimme Summary AI

Generowanie podsumowań artykułów internetowych jednym kliknięciem bezpośrednio z ich strony internetowej

Uzyskaj bezpłatne podsumowania AI bez reklam lub konieczności podawania swoich danych

Ograniczenia Gimme Summary AI

Obsługuje tylko język angielski

Ponieważ jest to projekt typu open source, czasami może zawierać błędy

Ceny Gimme Summary AI

Darmowy

Oceny i recenzje Gimme Summary AI

G2 : Recenzje niedostępne

: Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

10. Copy.ai: Najlepsza do masowego podsumowywania dokumentów

przez Copy.ai Czasami nawet podsumowanie treści może stać się ogromnym zabójcą czasu - zwłaszcza jeśli jesteś marketerem, który musi podsumować blogi w punktach dla mediów społecznościowych lub studentem, który musi przeczytać sto różnych artykułów naukowych do pracy, którą piszesz.

Jeśli tak, Copy.ai jest idealnym wyborem. Jego funkcje automatyzacji obiegu dokumentów umożliwiają usprawnienie procesu podsumowywania.

Skorzystałem z niej, aby przygotować wpis na blogu dotyczący przywództwa. Po prostu utworzyłem monit podsumowujący określający moje konkretne wymagania. Copy.ai następnie skondensowało moje wywiady z MŚP, kompilując kluczowe punkty z każdej rozmowy w jedno, zwięzłe podsumowanie.

Najlepsze cechy Copy.ai

Użyj szablonów podsumowań Copy.ai, aby napisać "podpowiedzi podsumowujące" i zaoszczędzić czas

Tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy w celu generowania wielu podsumowań dokumentów lub nawet podsumowań różnych wersji dokumentu za pomocą jednego monitu

Generowanie zoptymalizowanych pod kątem SEO meta tytułów i opisów dla postów na blogu za pomocą jednego kliknięcia

Ograniczenia Copy.ai

Zautomatyzowane przepływy pracy są dostępne tylko w płatnych planach

Copy.ai nie podsumowuje artykułów internetowych z adresów URL

Ceny Copy.ai

Darmowy

Starter: $49/użytkownika miesięcznie

$49/użytkownika miesięcznie Zaawansowany: 249 USD za 5 użytkowników miesięcznie

Oceny i recenzje Copy.ai

G2 : 4.7/5 (150+ recenzji)

: 4.7/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60 recenzji)

Generowanie podsumowań i natychmiastowe uchwycenie kluczowych punktów dzięki ClickUp

Jeśli szukasz generatora podsumowań AI do pracy, aby podsumować dokumenty, wątki czatu, transkrypcje spotkań i tym podobne, to moją najlepszą propozycją jest ClickUp. Potrzebujesz kluczowych punktów spotkania w punktach do szybkiego skanowania? A może chcesz wyróżnić wiadomości od poszczególnych osób w wątku czatu? Wszystko to jest możliwe dzięki ClickUp Brain.

Zgadzam się, że generowanie podsumowań może zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ale dlaczego na tym poprzestać? Dlaczego nie zainwestować w platformę, która robi o wiele więcej, aby uprościć pracę i zaoszczędzić czas?

Właśnie dlatego polecam ClickUp, który oprócz podsumowywania tekstu może również pomóc w zarządzaniu projektami, współpracy z zespołem i organizowaniu zadań. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zdobądź praktyczne doświadczenie z możliwościami podsumowywania AI ClickUp.