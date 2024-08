10 najlepszych narzędzi do obiegu dokumentów w 2024 roku

Optymalizacja cyklu pracy z dokumentami jest kluczem do dobrego prowadzenia działalności. Nie jest to jednorazowe ćwiczenie, ale coś, co należy wykonywać regularnie, aby zapewnić maksymalną wydajność.

Należy stale zadawać sobie pytanie, czy przepływy pracy są wydajne i dobrze zorganizowane. Czy zapewniają szybkie zatwierdzenia i wskazują jasne obowiązki? A może są one powolne i zdezorganizowane, z opóźnieniami i zamieszaniem utrudniającym postęp?

Zastanów się nad cyklem pracy w Twojej firmie związanym z dokumentami. Rozważ następujące scenariusze, aby ocenić, na jakim etapie znajduje się Twoja organizacja:

Czy zatwierdzenia są podpowiedziane szybko, żądania projektów dokładnie rejestrowane, a role krystalicznie jasne?

A może masz do czynienia z opóźnionymi zatwierdzeniami, wnioskami o projekty, które utknęły w martwym punkcie i powszechnym zamieszaniem dotyczącym tego, kto co robi?

Jeśli twoje doświadczenia skłaniają się ku temu drugiemu, oznacza to, że twoje procesy wymagają transformacji. Z pomocą przychodzi oprogramowanie do obiegu dokumentów - gwarantowane rozwiązanie usprawniające codzienne operacje. Narzędzia te poprawią wydajność poprzez usprawnienie procesów biznesowych.

Wybór odpowiedniego oprogramowania do obiegu dokumentów ma kluczowe znaczenie dla udoskonalenia i optymalizacji maszyny organizacyjnej.

Czym jest oprogramowanie do cyklu pracy nad dokumentami?

Oprogramowanie do obiegu dokumentów pomaga zarządzać całym cyklem życia dokumentu. Usprawnia dane powstania dokumentu, zaczynając od pomysłu i obejmuje kontrolę wersji, śledzenie zatwierdzeń, udostępnianie i przechowywanie zawartości.

Sprawdźmy, jak najlepsze narzędzia do obiegu dokumentów w 2024 roku mogą zrewolucjonizować operacje biznesowe.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do cyklu pracy

Szukając najlepszego oprogramowania do obsługi cyklu pracy, należy skupić się na funkcjach, które poprawiają wydajność, usprawniają operacje i chronią dane. Kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę to:

Automatyzacja cyklu pracy: Wybierz oprogramowanie do obiegu dokumentów, które może zautomatyzować powtarzalne zadania, od routingu dokumentów po procesy zatwierdzania, uwalniając zespół od ręcznych zadań

Wybierz oprogramowanie do obiegu dokumentów, które może zautomatyzować powtarzalne zadania, od routingu dokumentów po procesy zatwierdzania, uwalniając zespół od ręcznych zadań Zarządzanie dokumentami w chmurze : Dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, zapewniając, że zespół pozostaje na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy pracuje zdalnie, czy w biurze

: Dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, zapewniając, że zespół pozostaje na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy pracuje zdalnie, czy w biurze Kompleksowy obieg dokumentów: Szukaj rozwiązań, które oferują solidny system zarządzania dokumentami - od danych powstania, skanowania i archiwizacji po wyszukiwanie i usuwanie - usprawniając zarządzanie cyklem życia dokumentów

Szukaj rozwiązań, które oferują solidny system zarządzania dokumentami - od danych powstania, skanowania i archiwizacji po wyszukiwanie i usuwanie - usprawniając zarządzanie cyklem życia dokumentów Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: Upewnij się, że oprogramowanie do obiegu dokumentów posiada solidne protokoły bezpieczeństwa, w tym uprawnienia dostępu i ścieżki audytu, aby chronić poufne informacje

Upewnij się, że oprogramowanie do obiegu dokumentów posiada solidne protokoły bezpieczeństwa, w tym uprawnienia dostępu i ścieżki audytu, aby chronić poufne informacje Możliwości integracji: Wybierz oprogramowanie do obiegu dokumentów, które płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami i systemami, umożliwiając ujednolicony obieg dokumentów

Wybierz oprogramowanie do obiegu dokumentów, które płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami i systemami, umożliwiając ujednolicony obieg dokumentów Dostosowanie i skalowalność: Wybierz platformy, które oferują niestandardowe szablony, przetwarzanie formularzy i interfejs typu "przeciągnij i upuść", umożliwiając dostosowanie cyklu pracy do unikalnych procesów biznesowych

Wybierz platformy, które oferują niestandardowe szablony, przetwarzanie formularzy i interfejs typu "przeciągnij i upuść", umożliwiając dostosowanie cyklu pracy do unikalnych procesów biznesowych Zaawansowane zarządzanie użytkownikami: Szukaj kluczowych funkcji, które umożliwiają zarządzanie rolami i obowiązkami użytkowników, zapewniając, że tylko autoryzowany personel może uzyskać dostęp, edytować lub udostępniać dokumenty

10 najlepszych programów do obsługi cyklu pracy w 2024 roku

Odpowiednie oprogramowanie do obiegu dokumentów powinno obsługiwać złożone cykle pracy z finezją i zapewniać skalowalne, bezpieczne i integracyjne oprogramowanie do obiegu dokumentów, aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym programom do obiegu dokumentów w 2024 roku.

1. ClickUp

ClickUp to nie tylko narzędzie do całościowego zarządzania projektami, ale także kompleksowe narzędzie do usprawniania procesu tworzenia, zarządzania i współpracy nad dokumentami. Jest to centralny hub do zarządzania sposobem udostępniania, edytowania, poprawiania i wymiany dokumentów między członkami zespołu, sprzyjający zwiększonej kontroli i organizacji.

Wszechstronność ClickUp jest widoczna w jego szerokich możliwościach rozszerzenia, które stanowią połączenie z ponad 1000 narzędzi. Natywne integracje synchronizują się z istniejącym cyklem pracy i zapewniają ujednoliconą platformę dla zadań i projektów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dokumenty ClickUp DocuWare umożliwia organizacjom usprawnienie operacji w różnych działach, takich jak sprzedaż, HR i finanse. Projektując i automatyzując procesy dostosowane do unikalnych wymagań, DocuWare napędza zespół w kierunku zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje DocuWare

Efektywna automatyzacja niestandardowych cykli pracy dzięki oprogramowaniu do zarządzania obiegiem dokumentów DocuWare za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Zapewnij precyzyjną obsługę dokumentów i podejmowanie decyzji dzięki głębokiej kontroli i przejrzystości

Dostęp do zadań związanych z cyklem pracy w dowolnym miejscu dzięki wsparciu mobilnemu i efektywne zarządzanie zadaniami dzięki automatycznym aktualizacjom, wyczyszczonym przypisaniom, eskalacjom i regułom zastępowania

Limity DocuWare

Praca z dokumentami w trybie offline może stanowić wyzwanie, które może ograniczać wydajność w instancjach bez dostępu do Internetu

Wszechstronna funkcja DocuWare wiąże się z krzywą uczenia się, która może być stroma dla niektórych, zwłaszcza tych bez zaplecza technicznego

Ceny DocuWare

Ceny niestandardowe

Oceny DocuWare

G2: 4.5/5 (220 opinii)

4.5/5 (220 opinii) Capterra: 4.6/5 (88 głosów)

3. Fluix

via Fluix Fluix przekształca uciążliwe procesy papierowe w usprawnione cyfrowe cykle pracy z dokumentami. Wdrożenie Fluix pozwala organizacji na przyjęcie środowiska bez papieru, automatyzację rutynowych zadań i wyeliminowanie wąskich gardeł ograniczających wydajność.

Niezależnie od tego, czy jesteś liderem na rynku, czy rozwijającym się przedsiębiorstwem, pakiet narzędzi Fluix został zaprojektowany w celu wzmocnienia ram operacyjnych dzięki cyfrowym dokumentom i automatyzacji cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Fluix

Scentralizuj oprogramowanie do zarządzania dokumentami za pomocą Fluix, aby zwiększyć dokładność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Uzyskaj kontrolę nad procesami w celu szybszego zatwierdzania i poprawy zgodności z przepisami dzięki Fluix

Przekształcanie danych w strategiczne spostrzeżenia w celu podejmowania świadomych decyzji i usprawnień operacyjnych dzięki Fluix

Dostęp do aktualnych i dokładnych informacji z ujednoliconego źródła, umożliwiający podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Limity Fluix

Możliwości Fluix w zakresie tworzenia formularzy mogą być złożone i stanowić wyzwanie dla codziennych użytkowników

Użytkownicy doświadczają niedogodności związanych z koniecznością przełączania się między różnymi paskami narzędzi w celu podświetlania i zaznaczania, a proces dodawania zakładek jest uciążliwy

Ceny Fluix

Pakiet podstawowy: $$$a 50 za użytkownika miesięcznie, przy minimalnym wymaganiu 10 użytkowników

Oceny Fluix

G2: 4.8/5 (18 opinii)

4.8/5 (18 opinii) Capterra: 4.8/5 (45 głosów)

4. DocuSign

via DocuSign DocuSign oferuje oprogramowanie do obiegu dokumentów usprawniające proces zawierania umów w różnych funkcjach Business. Jest ono przydatne w przypadku podpisów elektronicznych i pomaga przekształcić cały cykl życia umów, od danych powstania do realizacji i zarządzania.

Podstawowe funkcje DocuSign

Cyfrowe wysyłanie, podpisywanie i zatwierdzanie dokumentów za pomocą bezpiecznej i prawnie wiążącej funkcji podpisu elektronicznego DocuSign, dostępnej na dowolnym urządzeniu na całym świecie

Automatyzacja całego procesu zarządzania umowami za pomocą DocuSign CLM, od sporządzania do odnawiania, w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia ryzyka

Automatyczne generowanie dokładnych i spójnych dokumentów oraz wykorzystanie analityki DocuSign do wglądu w procesy związane z umowami w celu optymalizacji obiegu dokumentów

Limity DocuSign

Możliwości DocuSign w trybie offline mogą być czasami ograniczone, co stanowi wyzwanie dla użytkowników, którzy muszą pracować z dokumentami bez dostępu do Internetu

Ceny DocuSign

Personal: 15 USD/miesiąc za podstawowe potrzeby związane z podpisem elektronicznym

15 USD/miesiąc za podstawowe potrzeby związane z podpisem elektronicznym Standard: 45 USD/miesiąc za użytkownika dla Teams

45 USD/miesiąc za użytkownika dla Teams Business Pro: 65 USD/miesiąc za użytkownika

65 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny DocuSign

G2: 4.5/5 (2,327 opinii)

4.5/5 (2,327 opinii) Capterra: 4.8/5 (517 opinii)

5. Avokaado

via Avokaado Avokaado CLM to kompleksowe oprogramowanie do obiegu dokumentów, zaprojektowane w celu umożliwienia teamom z różnych działów automatyzacji, negocjowania, e-podpisywania i zarządzania umowami w łatwy i wydajny sposób. Jego celem jest wyeliminowanie ręcznej pracy, umożliwiając organizacjom skupienie się na strategicznych zadaniach poprzez wykorzystanie mocy automatyzacji cyklu pracy w procesach zawierania umów.

Najlepsze funkcje Avokaado

Automatyzacja tworzenia, negocjowania i zarządzania umowami dzięki Avokaado CLM w celu przyspieszenia cyklu życia i zapewnienia zgodności i dokładności

Usprawnij współpracę Teams nad umowami dzięki Avokaado, umożliwiając płynną komunikację i obieg dokumentów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami

Przyspiesz procesy zatwierdzania dzięki bezpiecznym funkcjom podpisywania elektronicznego Avokaado CLM, umożliwiającym składanie podpisów elektronicznych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Limity Avokaado

Użytkownicy pracujący na małych ekranach laptopów mogą mieć trudności z odczytaniem tekstu w procesie tworzenia wersji roboczej, zwłaszcza gdy opcje pojawiają się po prawej stronie, zasłaniając widok głównego pola tekstowego

Ceny Avokaado

Konto Free: Unlimited użytkowników, do pięciu dokumentów/miesiąc

Unlimited użytkowników, do pięciu dokumentów/miesiąc Prywatny obszar roboczy: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Rozwiązanie on-prem: Ceny niestandardowe

Oceny Avokaado

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

6. FileHold

via G2 FileHold został zaprojektowany w celu usprawnienia i automatyzacji cyklu pracy z dokumentami, zapewniając bezpieczny i kontrolowany dostęp do dokumentów w całej organizacji. Dostosowany do potrzeb firm poszukujących wydajnych przepływu pracy w zarządzaniu dokumentami fileHold oferuje różne funkcje zwiększające bezpieczeństwo dokumentów, dostępność i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje FileHold

Zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów i zgodności z przepisami dzięki bezpiecznemu, kontrolowanemu dostępowi do dokumentów FileHold tylko dla autorów

Usprawnienie operacji dzięki konfigurowalnym cyklom pracy nad dokumentami do ich przeglądania i zatwierdzania, automatyzacja procesów biznesowych

Utrzymanie wydajności dzięki dostępowi do dokumentów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie z dowolnego urządzenia dzięki FileHold

Limity FileHold

Możliwości aplikacji mobilnej FileHold są ograniczone

Złożoność konfiguracji ról i uprawnień bezpieczeństwa może być zniechęcająca, potencjalnie prowadząc do zagrożeń bezpieczeństwa danych, jeśli nie jest odpowiednio zarządzana

Ceny FileHold

Niestandardowy cennik

Oceny FileHold

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (45 opinii)

7. CFlow

przez CFlow CFlow to bezkodowa platforma obiegu dokumentów, która rewolucjonizuje sposób, w jaki Business obsługuje procesy operacyjne. Eliminuje tradycyjne formularze papierowe, e-maile i arkusze kalkulacyjne, wprowadzając automatyzację przepływu pracy, która obiecuje wydajność i produktywność.

Najlepsze funkcje CFlow

Szybkie rozpoczęcie automatyzacji obiegu dokumentów dzięki bibliotece gotowych do użycia szablonów obiegu dokumentów dla różnych działów

Płynna integracja z narzędziami innych firm dzięki łatwej integracji API Cflow z G Suite, Office 365 i innymi

Zapewnienie bezpieczeństwa danych dzięki solidnemu szyfrowaniu i automatyzacji tworzenia kopii zapasowych w kuloodpornych centrach danych AWS

Możliwość elastycznego zatwierdzania, pozwalająca użytkownikom spoza Cflow na zatwierdzanie wniosków, zwiększając ich użyteczność

limity Cflow

Zdarzały się instancje niskiej wydajności podczas przesyłania dużej ilości danych,

Ceny CFlow

Happy Plan: $12/miesiąc za użytkownika dla minimum 10 użytkowników

$12/miesiąc za użytkownika dla minimum 10 użytkowników Joy Plan: $16/miesiąc za użytkownika dla minimum 10 użytkowników

$16/miesiąc za użytkownika dla minimum 10 użytkowników Bliss Plan: $22/miesiąc za użytkownika przy minimum 10 użytkownikach

Oceny CFlow

G2: 5.0/5 (53 opinie)

5.0/5 (53 opinie) Capterra: Za mało opinii

8. Docsumo

via Docsumo Docsumo to oprogramowanie do obiegu dokumentów dostosowane do wydajnego i dokładnego wyodrębniania danych z nieustrukturyzowanych dokumentów.

Docsumo, którego celem jest przekształcenie obiegu dokumentów w branżach takich jak finanse, ubezpieczenia, nieruchomości i pożyczki, oferuje szereg funkcji zaprojektowanych w celu zminimalizowania wysiłku ręcznego i zmaksymalizowania dokładności danych.

Funkcje Docsumo

Wykorzystanie wstępnie wyszkolonych API Docsumo do natychmiastowego wdrożenia na dokumentach takich jak faktury i ID

Poprawa dokładności ekstrakcji danych dzięki uczeniu maszynowemu Docsumo, które uczy się na podstawie każdego dokumentu

Skuteczne wyodrębnianie danych ze złożonych tabel dokumentów dzięki funkcji Table Vision

Ocena wiarygodności danych za pomocą wyników zaufania dokładności danych Docsumo

Limity Docsumo

Wstępne ustawienia i szkolenie modeli może trwać dłużej niż oczekiwano, szczególnie w przypadku dokumentów o znacznej zmienności

Ceny Docusumo

Growth plan: Zaczyna się od 500 USD/miesiąc

Zaczyna się od 500 USD/miesiąc Business Plan: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise plan: Niestandardowy cennik

Oceny Docusumo

G2: 4.7/5 (46 opinii)

4.7/5 (46 opinii) Capterra: Za mało recenzji

9. Document Logistix

via Document Logistix Document Logistix oferuje rozwiązania do zarządzania dokumentami w celu usprawnienia i automatyzacji procesów obiegu dokumentów w różnych sektorach, w tym w obszarze zobowiązań, zasobów ludzkich, zaopatrzenia i innych. Rozwiązania te są elastyczne i mogą być wdrażane lokalnie, w chmurze lub jako SaaS, aby dostosować się do unikalnych potrzeb różnych Business.

Najlepsze funkcje Document Logistix

Automatyzacja operacji front-office i back-office dzięki kompleksowym rozwiązaniom do obiegu dokumentów w celu cyfrowej transformacji dokumentów

Dostęp do aplikacji sektorowych dla logistyki, edukacji, produkcji i innych, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom branżowym

Zwiększenie wydajności dzięki możliwościom integracji ze starszymi wersjami systemów i wiodącymi rozwiązaniami obiegu dokumentów bez zakłócania istniejącego obiegu dokumentów

Limity Document Logistix

Document Logistix nie posiada kompleksowego wsparcia technicznego i usług szkoleniowych, co podkreśla brak satysfakcji klienta i ciągłego uczenia się

Ceny Document Logistix

Niestandardowy cennik

Oceny Document Logistix

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

10. Revver

via Business Review Revver, dawniej eFileCabinet, przekształca systemy zarządzania dokumentami ze złożonego zadania w łatwą czynność zapewniającą wzrost i pozytywny wpływ. Ta innowacyjna platforma oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do digitalizacji, automatyzacji i optymalizacji procesów zależnych od dokumentów, sprzyjając lepszym praktykom pracy i usprawniając operacje biznesowe w różnych sektorach.

Najlepsze funkcje Revver

Automatyzacja przechowywania i organizacji dokumentów w celu wyeliminowania chaosu w zakresie zawartości dzięki Revver

Gwarantuje natychmiastowe wyszukiwanie dokumentów, znacznie skracając czas wyszukiwania

Przyspieszenie obiegu dokumentów dzięki podpisowi elektronicznemu i narzędziom do współpracy umożliwiającym bezproblemowe udostępnianie dokumentów

Zwiększ wydajność i zminimalizuj błędy ludzkie dzięki automatyzacji procesów biznesowych i powtarzalnych zadań

Zapewnienie ochrony dokumentów dzięki zabezpieczeniom na poziomie bankowym i kompleksowym funkcjom zarządzania

Revver limit

Niektórzy użytkownicy wyrazili potrzebę bardziej dostępnych zasobów szkoleniowych, aby w pełni wykorzystać jego funkcje

Ceny Revver

Ceny niestandardowe

Oceny Revver

G2: 4.3/5 (355 recenzji)

4.3/5 (355 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Wzmocnij swoje dokumenty, podnieś swój Business z ClickUp

Analiza opcji oprogramowania do obiegu dokumentów pokazuje, jak ważny jest wybór rozwiązania, które:

Efektywnie zarządza dokumentami Business

Usprawnia operacje dzięki automatyzacji obiegu dokumentów

Wybór odpowiedniego oprogramowania do obiegu dokumentów może przekształcić operacje biznesowe z chaosu w wydajność. Chociaż każda platforma oferuje unikalne funkcje, ClickUp wyróżnia się jako najlepsze oprogramowanie do obiegu dokumentów, wyróżniając się możliwością przekształcania dokumentów papierowych w cyfrowy, łatwy do zarządzania format.

Dzięki wszechstronnym dokumentom ClikUp, konfigurowalnym szablonom i solidnym integracjom, ClickUp upraszcza system zarządzania dokumentami oraz zwiększa współpracę i wydajność. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji dodatkowo usprawniają obieg dokumentów, zapewniając precyzyjne i szybkie zakończenie zadań przez zespół.

Innowacyjna platforma ClickUp to kolejny krok w kierunku napędzania innowacji i rozwoju dla firm gotowych na usprawnienie cyklu pracy z dokumentami. Zarejestruj się za Free już dziś i rozpocznij swoją podróż w kierunku doskonałości operacyjnej.