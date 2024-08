13 najlepszych narzędzi AI do pisania treści w 2024 roku

Od tego czasu ChatGPT OpenAI została zaprezentowana światu, marketerzy, małe firmy i autorzy treści szukali narzędzia AI do pisania treści, które ułatwiłoby im obciążenie pracą.

Ale podczas gdy ChatGPT był używany do wielu celów - od planu finansowego, przez porady dietetyka po Posty AI w mediach społecznościowych nie jest to jedyne narzędzie w mieście.

Można znaleźć wiele Generator zawartości AI platformy z zaawansowanymi funkcjami, które pomagają w pisaniu blogów, pisaniu opisów produktów, przeprowadzaniu badań słów kluczowych, a nawet ocenie istniejącej zawartości. Wszystko to może wydawać się przytłaczające, jeśli nie masz pewności, od czego zacząć.

Na szczęście zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, abyś nie musiał tego robić. Poniżej udostępniamy 13 najlepszych Narzędzia do pisania AI porównując funkcje, zalety, wady, recenzje i ceny.

Czego należy szukać w narzędziu do pisania AI?

Narzędzia do pisania oparte na sztucznej inteligencji (AI) bazują na dużych modelach językowych (LLM). LLM są szkolone przy użyciu samonadzorowanego uczenia maszynowego i technik przetwarzania języka naturalnego na ogromnych ilościach danych. Na przykład ChatGPT-4 firmy OpenAI był wytrenowany na 300 miliardach słów .

Po przeszkoleniu modele sztucznej inteligencji są wypuszczane na wolność. Każdy może z nich korzystać, wprowadzając "podpowiedzi" (tak samo jak w przypadku wyszukiwarek w celu znalezienia słów kluczowych), a narzędzia AI generują odpowiedzi i tworzą zawartość. Stąd termin generatywna sztuczna inteligencja.

Wybrane oprogramowanie do pisania AI powinno mieć następujące funkcje:

Narzędzia zbudowane na LLM: Rozmiar ma znaczenie, jeśli chodzi o modele językowe. Wybierz ChatGPT lub modele oparte na uczeniu maszynowym o podobnym rozmiarze do pisania zawartości. W przeciwnym razie nawet szczegółowe podpowiedzi będą generować spam i niskiej jakości zawartość

Rozmiar ma znaczenie, jeśli chodzi o modele językowe. Wybierz ChatGPT lub modele oparte na uczeniu maszynowym o podobnym rozmiarze do pisania zawartości. W przeciwnym razie nawet szczegółowe podpowiedzi będą generować spam i niskiej jakości zawartość Duża kontrola nad tekstem wyjściowym: Powinieneś być w stanie wpływać na styl, ton, język i zawartość tworzoną przez oprogramowanie do pisania AI

Powinieneś być w stanie wpływać na styl, ton, język i zawartość tworzoną przez oprogramowanie do pisania AI Przyjazna dla użytkownika aplikacja internetowa: Narzędzia AI do pisania zawartości powinny ułatwiać, a nie utrudniać pracę. Poszukaj takiego, które jest tak wygodne, jak każde inneoprogramowanie agencji marketingowej którego już używasz. Powinien on działać jakoAsystent pisania AI a nie zastępujący pisarza

Narzędzia AI do pisania zawartości powinny ułatwiać, a nie utrudniać pracę. Poszukaj takiego, które jest tak wygodne, jak każde inneoprogramowanie agencji marketingowej którego już używasz. Powinien on działać jakoAsystent pisania AI a nie zastępujący pisarza Przystępna cena w stosunku do zawartości: Rynek technologii i oprogramowania generatywnego AI szybko ewoluuje, więc ceny prawdopodobnie będą się zmieniać wraz z rozwojem nowych funkcji. Ale nie chcesz wydawać dużo, jeśli używasz narzędzia do pisania AI do generowania pomysłów lubstreszczania dokumentów Zobaczmy teraz, jak wypada porównanie najlepszych narzędzi AI do pisania.

13 najlepszych narzędzi AI dostępnych obecnie w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, autorem zawartości, czy częścią zespołu marketingowego, narzędzia AI do pisania mogą usprawnić proces pisania i zmniejszyć liczbę powtarzalnych, czasochłonnych zadań - takich jak podsumowanie najnowszej kampanii, tworzenie e-maili sprzedażowych lub generowanie pomysłów na posty na blogu.

Oto lista 13 najlepszych narzędzi AI do pisania ze wszystkimi szczegółami, które musisz znać.

1. ClickUp Najlepszy do zarządzania projektami zintegrowanymi z AI

Asystent ClickUp AI sprawia, że wszystko, od pisania e-maili po treści społecznościowe i pomysły na blogi, staje się szybsze

ClickUp, wszechstronna platforma wydajności, obejmuje teraz ClickUp Brain , generator zawartości AI, menedżer projektów i menedżer wiedzy, który jest najlepszym wirtualnym asystentem do zrobienia pracy szybciej. ClickUp Brain's AI Writer for Work jest pomocny w pokonywaniu bloków pisarskich, burzy mózgów i usprawnianiu procesu tworzenia danych.

Został zaprojektowany, aby przyspieszyć wydajność dzięki popartym badaniami podpowiedziom dla każdej roli i przypadku użycia. Obejmuje to dziesiątki podpowiedzi dla teamów marketingowych, menedżerów treści i pisarzy, które pomagają tworzyć wszystko, od briefów i studiów przypadku po wysokiej jakości teksty marketingowe, opisy produktów i zawartość blogów.

Najlepszą częścią ClickUp jest to, że możesz korzystać z narzędzi AI do pisania atrakcyjnych tekstów, a także zachować wszystkie swoje dane Dokumenty w jednym miejscu. Możesz też użyć Notatnik ClickUp do zapisywania pomysłów i przechowywania ich na platformie.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz stworzyć kalendarz marketingowy lub plan mediów społecznościowych , ClickUp jest jedynym oprogramowaniem zapewniającym wydajność dla teamów dowolnej wielkości w każdej branży. Podnieś swoje umiejętności pisania i szybko ożyw swoje myśli dzięki ClickUp Brain.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Zawiera wiele funkcji, więc może wystąpić krzywa uczenia się (na szczęście istnieje szczegółowy opisCentrum pomocy,webinaria, szablony, przewodniki iwsparcie aby pomóc ci w pełni wykorzystać platformę)

Integracje Slack nie są jeszcze idealne

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Opinie klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3000 opinii)

2. Rytr

Najlepszy do generowania zawartości

przez Rytr Rytr to narzędzie do pisania AI zbudowane na API GPT-3 OpenAI, stworzone specjalnie dla generatorów zawartości i pisarzy, SEO i copywriterów.

Dlaczego więc używać Rytr (lub dowolnej platformy do pisania AI) zamiast Chat GPT? Jedną z zalet korzystania z asystenta pisania opartego na AI jest to, że podpowiedzi i szablony są wbudowane dla ponad 40 przypadków użycia, od pisania kopii reklam na Facebooku lub postów w mediach społecznościowych po tworzenie postów na blogu briefy.

Najlepsze funkcje Rytr

Pisanie zawartości w ponad 30 językach i używanie ponad 20 tonów i stylów

Sprawdzanie plagiatu podczas pisania artykułów i edytowania tekstu wyjściowego

Tworzenie obrazów opartych na AI na podstawie podpowiedzi

Tworzenie niestandardowych przypadków użycia do generowania zawartości dzięki subskrypcji premium

Limity Rytr

Recenzje i nasze badania pokazują, że nie jest tak potężny jak inni asystenci pisania AI

Aplikacja do pisania AI ma limity liczby słów, nawet w planie bez limitu

Ceny Rytr

Free plan

Plan oszczędzania: 9 USD miesięcznie lub 90 USD rocznie

9 USD miesięcznie lub 90 USD rocznie Plan Unlimited: 29 USD miesięcznie lub 290 USD rocznie

Opinie klientów Rytr

G2: 4,7/5 (750+ recenzji)

4,7/5 (750+ recenzji) Trustpilot: 4.8/5 (ponad 2,100 recenzji)

3. Uproszczony

Najlepszy do usprawnienia procesu pisania

przez Uproszczone Z 1 milionem użytkowników i dziesiątkami nagród G2, Simplified jest jednym z liderów rynku w pisaniu AI i aplikacji do tworzenia zawartości . Pakiet AI writer pomaga tworzyć wysokiej jakości zawartość stron docelowych, opisów produktów i treści blogów. To sprawia, że lista najlepszych narzędzi do pisania AI, ponieważ pomaga również w innych formatach, takich jak projektowanie graficzne, planowanie mediów społecznościowych, a nawet edycja wideo.

Najlepsze funkcje Simplified AI Writer

ponad 50 szablonów do generowania różnych rodzajów zawartości

Możliwość tworzenia krótkich lub długich formularzy w ponad 10 tonach i ponad 30 językach

Zmiana przeznaczenia opublikowanej zawartości dzięki funkcjiNarzędzie Rewriter oparte na AI Uproszczone limity

Wyjścia tekstów nie są dużo lepsze niż ChatGPT-4, ponieważ pobiera dane wyjściowe z ich API

Limity liczby członków zespołu w każdym planie cenowym (nie więcej niż 5)

Limit przestrzeni dyskowej wynoszący 1 GB w wersji Free i do 500 GB w droższym planie

Uproszczony cennik

Plan Free

Mały zespół: 30 USD miesięcznie dla 5 użytkowników

30 USD miesięcznie dla 5 użytkowników Business: 50$ miesięcznie (5 użytkowników)

50$ miesięcznie (5 użytkowników) Rozwój: 125 USD miesięcznie (5 użytkowników)

125 USD miesięcznie (5 użytkowników) Enterprise lub agencja: Skontaktuj się z Simplified, aby uzyskać wycenę

Opinie klientów Simplified

G2: 4,7/5 (ponad 850 opinii)

4,7/5 (ponad 850 opinii) Capterra: 4,7/5 (88 opinii)

4. Frase

Najlepsze dla zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO

przez Frase Frase łączy badania SEO i pisanie AI, dzięki czemu jest wszechstronnym generatorem zawartości i narzędziem do optymalizacji AI. To dobre rozwiązanie dla SEO i menedżerów zawartości, którzy potrzebują kompleksowego rozwiązania do szybkiego tworzenia briefów. Dzięki Frase możesz zarządzać kompleksowym cyklem życia zawartości, od badań po optymalizację.

Najlepsze funkcje Frase

Analiza SERP iocena konkurencji generowanie konspektów dla zawartości bloga i tekstów marketingowych

Wbudowane narzędzie copywritera generuje sekcje kopii, takie jakpropozycje projektów, wprowadzenia i FAQ

Ograniczenia Frase

Aby wygenerować więcej niż 4000 słów, dodatek Pro kosztuje 35 USD miesięcznie

Brak dokładności podczas generowania słów kluczowych SEO i rekomendacji opartych na SERP

Brak prawdziwej darmowej wersji w porównaniu do niektórych innych narzędzi AI

Ceny Frase

Solo: 14,99 USD za użytkownika miesięcznie

14,99 USD za użytkownika miesięcznie Basic: $44.99 za użytkownika miesięcznie

$44.99 za użytkownika miesięcznie Teams: $114.99 (3 użytkowników i $25 miesięcznie za dodatkowych członków zespołu)

Opinie klientów Frase

G2: 4.9/5 (280+ recenzji)

4.9/5 (280+ recenzji) Capterra: N/A

5. Narrato

Najlepszy do pomocy w kreatywnym pisaniu

przez Narrato Narrato jest względnym nowicjuszem na scenie pisania narzędzi AI, choć nie w content marketingu. Menedżerowie zawartości i profesjonaliści SEO mogą z niego korzystać Narzędzia AI do pisania zawartości i copywritingu w celu tworzenia briefów, przydzielania ich autorom za pośrednictwem Narrato Marketplace i zarządzania cyklem pracy z zawartością za pomocą platformy.

Najlepsze funkcje Narrato

Narzędzia do zarządzania projektami content marketingowymi

Realizacja w ciągu 24-48 godzin, niskie ceny i nieograniczona liczba poprawek

Wbudowany moduł sprawdzania plagiatu podczas procesu tworzenia zawartości

Limity Narrato

Narzędzie AI nie zawsze trafia w cel z zawartością wyjściową

miesięczny limit 76 000 słów w narzędziu do sprawdzania plagiatu

Ceny Narrato

Pro: 65 USD miesięcznie (do 5 użytkowników)

65 USD miesięcznie (do 5 użytkowników) Business: $125 miesięcznie (do 5 użytkowników)

$125 miesięcznie (do 5 użytkowników) Niestandardowy: Skontaktuj się z Narrato w celu ustalenia ceny

Opinie klientów Narrato

G2: 4.2/5 (5 recenzji)

4.2/5 (5 recenzji) Trustpilot: 3.2/5 (8 opinii)

6. WordAI

Najlepszy do generowania języka naturalnego

przez WordAI WordAI jest Narzędzie AI do copywritingu zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności zawartości poprzez przeformułowanie, przepisanie i restrukturyzację zdań i sekcji tekstu we wszystkim, od kopii internetowej po opisy produktów i oferty sprzedaży. Może utworzyć do 1000 zmian SEO z jednej zawartości za pomocą narzędzi do generowania języka naturalnego.

Najlepsze funkcje WordAI

Zaprojektowany, aby uniknąć powielania i wykrywania sztucznej inteligencji

Platforma generowania zawartości przepisuje całe artykuły w kilka sekund

Kontrola redakcyjna pozwala zdecydować, jak blisko oryginalnej zawartości pozostać

Limity WordAI

Niewiele recenzji, z których wiele opisuje WordAI jako narzędzie do przeformułowywania lub przekształcania zawartości

Ograniczone funkcje kontroli i edycji dla pisarzy i redaktorów

Ceny WordAI

Miesięcznie: $57 za miesiąc

$57 za miesiąc Rocznie: $27 za miesiąc (rozliczane rocznie)

$27 za miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Skontaktuj się z WordAI w sprawie cen

Opinie klientów WordAI

G2: 3,9/5 (17 opinii)

3,9/5 (17 opinii) Trustpilot: 2.6/5 (6 opinii)

7. Copy.ai

Najlepszy do copywritingu opartego na AI

przez Copy.ai Copy.ai to kolejny względny nowicjusz na scenie pisania zawartości AI. Zbudowany jest w oparciu o dostęp do API ChatGPT-4, więc powinien stworzyć przyzwoity blog i szkice copywritingu z odpowiednimi podpowiedziami i danymi wejściowymi.

Ten generator treści AI i asystent pisania AI obiecuje zawartość premium w kilka sekund i oferuje szablony do pisania artykułów, tekstów społecznościowych, e-maili i nie tylko. Łatwo wybierać z biblioteki krótkich i długich formularzy, aby pomóc w tworzeniu odpowiednich kopii i sugestii dotyczących stylu na podstawie dokonanego wyboru.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Biblioteka szablonów ułatwiająca tworzenie konspektów blogów i briefów dla autorów

Wyższy poziom bezpieczeństwa sprawia, że jest to lepsze rozwiązanie dla organizacji Enterprise, które martwią się o zgodność danych

Limity Copy.ai

Ostatnie recenzje narzekają, że usługa spada z ChatGPT-4 do GPT-3 po kilku minutach, co ogranicza jakość odpowiedzi

Wiele recenzji mówi, że pytania dotyczące obsługi klienta pozostają bez odpowiedzi, a anulowanie subskrypcji jest trudne

Ceny Copy.ai

Free: Do 2000 słów miesięcznie

Do 2000 słów miesięcznie Pro: 49 USD miesięcznie, z nieograniczoną liczbą słów (limit do 1 użytkownika)

49 USD miesięcznie, z nieograniczoną liczbą słów (limit do 1 użytkownika) Enterprise: Skontaktuj się z Copy.ai w sprawie cen

Opinie klientów Copy.ai

G2: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

8. QuillBot

Najlepszy do upraszczania złożonej zawartości

przez QuillBot QuillBot jest Generator tekstów AI narzędzie do parafrazowania krótkich i długich formularzy. Nie generuje nowego tekstu, ale można go użyć do podsumowania lub parafrazowania dokumentu, artykułu lub czegokolwiek, co mu dasz.

Ta prosta aplikacja internetowa może pomóc uniknąć plagiatu. Zmiany w sparafrazowanym tekście są oznaczone kolorami, dzięki czemu można śledzić zmiany w słowie pisanym, co może pomóc nowym pisarzom w zespole.

Najlepsze funkcje QuillBot

Siedem trybów, które pozwalają ustawić ton lub cel modyfikacji

Tezaurus oparty na AI do wyszukiwania i zamiany nadużywanych słów

Ograniczenia QuillBot

Problemy techniczne mogą zmusić użytkowników do spędzania nadmiaru czasu na rozwiązywaniu problemów

Ograniczona liczba miesięcznych stron i słów, nawet w płatnych planach

Ceny QuillBot

**Free

Premium: $19.95 miesięcznie (1 użytkownik)

$19.95 miesięcznie (1 użytkownik) Teams: $7.50 za pisarza miesięcznie (minimum 5 użytkowników)

QuillBot opinie niestandardowe

Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Trustpilot: 2.3/5 (75 recenzji)

9. Writerly

Najlepszy do kopiowania i korekty

przez Writerly Writerly to pakiet oprogramowania AI do zwiększania wydajności dla zespołów marketingowych, obsługi klienta i e-commerce. Oprócz narzędzia AI do pisania, Writerly oferuje również generatywny Rozszerzenie AI Chrome . Rozszerzenie do Chrome pozwala czerpać pomysły z artykułów podczas ich przeglądania i tworzyć briefy zawartości dla swoich autorów.

Najlepsze funkcje Writerly

Writerly Go integruje się z Gmailem, aby zaoszczędzić czas

Chmura twórców zawiera dziesiątki niestandardowych szablonów do pisania zawartości i kopii reklam

Narzędzie AI pomaga wychwycić błędy gramatyczne

Limity Writerly

Mała liczba słów w planach Free i tańszych

Szablony wymagają więcej niestandardowych ustawień niż inne narzędzia AI do pisania zawartości

Ceny Writerly

Free: 1 twórca, do 10 000 słów

1 twórca, do 10 000 słów Creator AI Chat: 4 USD miesięcznie za 1 użytkownika, nieograniczona liczba słów

4 USD miesięcznie za 1 użytkownika, nieograniczona liczba słów Creator AI Studio: 14$ miesięcznie za 1 użytkownika, nieograniczona liczba słów, 50+ szablonów

14$ miesięcznie za 1 użytkownika, nieograniczona liczba słów, 50+ szablonów Team AI Studio: $34 miesięcznie dla maksymalnie 3 użytkowników, nieograniczona liczba słów, 50+ szablonów

Opinie klientów Writerly

G2: 5/5 (5 recenzji)

5/5 (5 recenzji) Capterra: 4,7/5 (15 opinii)

10. Copymatic

Najlepszy do tłumaczeń językowych i parafrazowania

przez Copymatic Copymatic to narzędzie AI, które zapewnia wsparcie dla danych powstania w ponad 20 językach i jest wyposażone w funkcję generowania obrazów AI. Jest to wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzie z szablonami, funkcją czatu, inteligentnym redaktorem i funkcją zamiany tekstu na mowę.

Najlepsze funkcje Copymatic

Możliwość tworzenia zawartości do wszystkiego, od treści w mediach społecznościowych po długie formularze na blogach

Korzystanie z zestawu narzędzi AI w całym Internecie dziękirozszerzenie do Chrome* Zawiera asystenta czatu AI - CopyChat - do podsumowywania zawartości online

Limity Copymatic

Brak przycisku zmiany, więc przepisywanie kosztuje dodatkowo, co może być kosztowne w porównaniu doinne narzędzia AI do tworzenia zawartości* Może mieć trudności z utrzymaniem pożądanego tonu lub stylu zawartości generowanej przez AI

Ceny Copymatic

Pro: $29 za użytkownika miesięcznie

$29 za użytkownika miesięcznie Teams: $49 za miesiąc (do 5 użytkowników)

$49 za miesiąc (do 5 użytkowników) Enterprise: $99 za miesiąc (do 25 użytkowników)

Opinie klientów Copymatic

Trustpilot: 4,8/5 (ponad 1250 recenzji)

4,8/5 (ponad 1250 recenzji) G2: 4.7/5 (29 recenzji)

11. Jasper

Najlepszy do pisania długich formularzy

przez Jasper Jasper AI to zaawansowane narzędzie do pisania AI, które upraszcza dane powstania. Wykorzystuje technologię GPT-3 OpenAI do tworzenia wysokiej jakości zawartości, która wygląda tak, jakby napisał ją człowiek.

Najlepsze funkcje Jaspera

Pisanie długich formularzy: Może generować posty na blogu, posty w mediach społecznościowych, kopie reklam i nie tylko.

Ulepszanie zawartości: Umożliwia użytkownikom ulepszanie istniejącej zawartości poprzez wprowadzenie jej do systemu

Odpowiedni dla różnych potrzeb Business: Możliwość generowania kreatywnych fabuł, tematów i treści e-maili oraz przyjaznych dla SEO wpisów na blogach

Dostawca gotowych szablonów: Zawiera szablony dla różnych potrzeb związanych z pisaniem, od opisów produktów po osobiste biografie

Jasper limits

Jakość zawartości może się różnić: Generowanie bardzo niszowej i wysoce technicznej zawartości może być wyzwaniem dla tej AI

Może generować nieistotne odpowiedzi: Czasami AI może udzielać odpowiedzi, które nie mają sensu lub nie są adekwatne do podpowiedzi

Wymaga edycji: Podobnie jak większość narzędzi AI, zawartość generowana przez Jasper AI wymaga pewnej ludzkiej edycji w celu uzyskania perfekcji

Cennik Jasper

Kreator : Dla hobbystów, za 49 USD miesięcznie

: Dla hobbystów, za 49 USD miesięcznie Pro : Dla użytkowników indywidualnych i małych Teams, w cenie $69 miesięcznie

: Dla użytkowników indywidualnych i małych Teams, w cenie $69 miesięcznie Business: Niestandardowy plan dla rozwijających się Teams i Business

Opinie klientów Jasper

G2 :4.7/5 (ponad 1200 recenzji)

:4.7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700+ recenzji)

12. Speedwrite

Najlepsze do sprawdzania plagiatu

via Speedwrite Speedwrite to asystent pisania AI, który upraszcza proces przepisywania. Został zaprojektowany do przepisywania dowolnej zawartości dostarczonej do niego przy zachowaniu oryginalnego znaczenia tekstu.

Najlepsze funkcje Speedwrite

Zawartość wolna od plagiatu: Pomaga tworzyć oryginalną zawartość poprzez przeredagowanie i parafrazowanie istniejącego tekstu

Kompleksowe podsumowania: Kondensuje długie artykuły do krótkiego podsumowania bez utraty kluczowych punktów

Masowe tworzenie zawartości: Umożliwia użytkownikom przepisywanie wielu artykułów jednocześnie, oszczędzając czas na ręczne przepisywanie

Limity Speedwrite

Ograniczona dywersyfikacja: Często ponownie wykorzystuje ten sam zestaw synonimów, z czego wynika ograniczony zakres słownictwa

Nadużywanie strony biernej: Może często przekształcać zdania czynne w konstrukcję bierną podczas procesu przepisywania

Wymaga korekty: Chociaż przepisuje zawartość, dane wyjściowe często wymagają korekty i edycji przez człowieka

Cennik Speedwrite

Free

Miesięcznie: $7.99

$7.99 Półroczny: $39.95

$39.95 Roczny: $59.95

Speedwrite oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Recenzja niedostępna

13. SpinBot

Najlepsze darmowe narzędzie do pisania AI

przez SpinBot Spinbot to darmowy, zautomatyzowany article spinner, który przepisuje tekst czytelny dla człowieka na dodatkowy tekst, z zamiarem czerpania korzyści z zawartości przy jednoczesnym unikaniu plagiatu.

SpinBot najlepsze funkcje

Brak rejestracji: Użytkownicy mogą zacząć z niego korzystać natychmiast, bez konieczności rejestracji

Zdolny do natychmiastowego tworzenia dużych ilości zawartości

Przyjazny dla SEO: Pomaga w tworzeniu zawartości przyjaznej dla SEO dzięki bogatej bibliotece synonimów i fraz

Limity SpinBot

Zawartości brakuje przejrzystości lub może nie przekazywać dokładnie oryginalnego znaczenia

Nadużywanie synonimów powodujące, że tworzony tekst wydaje się powtarzalny

Limit słów: Dla użytkowników Free istnieje limit słów na każdą sesję

Cennik SpinBot

Free

SpinBot oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

Znajdź najlepsze narzędzie AI do pisania dla swoich potrzeb

Generatory zawartości i narzędzia AI wciąż ewoluują. Jednak nawet na tym scena ich rozwoju mogą usprawnić pracę marketerów i pisarzy podczas procesu tworzenia zawartości.

Dla tych, którzy chcą wyjść poza ChatGPT, istnieje wiele możliwości wyboru. Większość funkcji jest podobna: szablony, interfejsy internetowe i generowanie konspektów. Niektóre są wyposażone w dodatkowe narzędzia, takie jak generowanie obrazów.

Wybierając narzędzie do pisania AI, sprawdź jego funkcje, recenzje i limity. Wybierz takie, które pomoże ci stworzyć potrzebną ilość zawartości przy jednoczesnym zachowaniu jakości, do której dąży twój biznes.

W przypadku narzędzia do pisania AI, które integruje się z potężnym pakietem oprogramowania do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", warto rozważyć ClickUp AI Brain. Nie będzie cię to nic kosztować, a będziesz mógł zarejestrować się za Free już dziś!