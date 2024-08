ponad 25 najlepszych rozszerzeń Chrome zwiększających produktywność w 2024 roku

Czy pracujesz więcej w przeglądarkach internetowych niż w aplikacjach komputerowych?

Od blokowania rozpraszających elementów po zarządzanie projektami, możesz poprawić swoje wrażenia z przeglądania (i ogólną wydajność!) z pomocą Rozszerzenia Google Chrome .

Rozszerzenia Chrome to programy stworzone w celu zapewnienia dodatkowych funkcji w przeglądarce Chrome.

Z ponad 100.000 dostępnych rozszerzeń Chrome, do zrobienia jest wybór, które z nich będą pomocne zaoszczędzić czas i wysiłku? Trafiłeś we właściwe miejsce! Zebrałem kolekcję najlepszych rozszerzeń Google Chrome, które pomogą ci w pełni wykorzystać możliwości Chrome.

Zaczynajmy! ⚡️

20 najlepszych rozszerzeń Chrome dla wydajności

1. Rozszerzenie do Chrome ClickUp

The Rozszerzenie Chrome ClickUp to jedno z najlepszych rozszerzeń do Chrome, które przenosi ulubione funkcje zarządzania projektami do okna przeglądarki. Niezależnie od tego, czy wykonujesz swoją pracę na platformie ClickUp, czy poza nią, zaoszczędzisz czas i przyspieszysz swój cykl pracy.

ClickUp to najlepszy hack na wydajność !

Dzięki jednej funkcji z rozszerzenia ClickUp Google Chrome, jesteś na swoim drodze do szczytowej wydajności :

Rób notatki za pomocą edycji tekstu sformatowanego w aplikacjiNotatnik w ClickUp* Zakładka strony i zapisywanie jako zadanie

Zrzut ekranu całej zakładki przeglądarki lub wybierz określony obszar, aby dodać go do zadania lub pobrać na komputer

Lokalizacja zadania w rozszerzeniu i wybranie go w celu rozpoczęcia śledzenia czasu

Załączanie e-maili z Gmaila lub Outlooka do zadań i tworzenie zadań z e-maili

Pływający przycisk ClickUp daje szybki dostęp do Notatnika, Zakładek, Zrzutów ekranu, Śledzenia czasu i tworzenia zadania z dowolnej strony internetowej

Średnia ocena: 4.9/5 (100+ recenzji) Pobierz

2. OneTab

Mówiąc o kłopotach z zakładkami, OneTab może je rozwiązać. Zamiast mieć wszystkie te zakładki otwarte, to rozszerzenie Google Chrome umieszcza je na podręcznej liście w tylko jednej nowej zakładce. W ten sposób wszystkie kluczowe połączenia są dostępne za jednym kliknięciem.

Możesz zaoszczędzić do 95% pamięci przeglądarki internetowej, ponieważ nie będziesz mieć wielu otwartych zakładek.

Nie ma problemu, nie ma więcej zakładek. Zapewnia to wydajność i czysty pulpit komputera.

Średnia ocena: 4.6/5 (13,000+ recenzji) Pobierz

3. Loom dla Chrome

Dzięki Loom można łatwo nagrywać wideo, a następnie udostępniać je zespołowi. Przestań wysyłać bezsensowne e-maile i wyjaśnij się jaśniej i bardziej kompleksowo za pomocą szybkiego wideo. Loom's Rozszerzenie Chrome do nagrywania ekranu to idealne rozszerzenie do przeglądarki internetowej dla szybko zmieniających się i wirtualnych Teams którzy chcą osobistego połączenia.

Ciekawi, aby dowiedzieć się więcej o najlepsze oprogramowanie do nagrywania ekranu , oprogramowanie do nagrywania ekranu bez znaków wodnych oraz alternatywy dla Loom ? Sprawdź Clip ClickUp'a funkcja umożliwiająca nagrywanie ekranu bezpośrednio w zadaniu!

Średnia ocena: 4.8/5 (10,000+ recenzji) Pobierz

4. HubSpot

Wysyłanie e-maili i docieranie do klientów może być jednym z najbardziej czasochłonnych i powtarzalnych zadań, z którymi muszą sobie radzić zespoły obsługi klienta lub sprzedaży. Jeśli szukasz skrócić czas pisania e-maili, rozszerzenie Chrome firmy HubSpot jest świetnym rozwiązaniem. Rozszerzenie można pobrać za darmo i uzyskać natychmiastowy dostęp do wielokrotnego użytku szablonów e-maili śledzenie komunikacji, CRM dla Gmaila i sprzedaż narzędzia zwiększające wydajność w skrzynce odbiorczej.

Z ponad 900 000 użytkowników, rozszerzenie HubSpot oznacza mniej e-maili, więcej wyników i o tonę większą wydajność dla Ciebie i Twojego biznesu.

Średnia ocena: 4.5/5 (8,000+ recenzji)

Bonus:_ AI Chrome Extensions ! Pobierz

5. Prawa skrzynka odbiorcza

Zmień sposób korzystania z konta Gmail dzięki rozszerzeniu zwiększającemu wydajność Gmaila - Right Inbox. Right Inbox pozwala użytkownikom spędzać mniej czasu w skrzynce odbiorczej, a więcej na rzeczach, które mają znaczenie.

Dzięki 11 funkcjom jest to niezbędny dodatek dla każdego użytkownika poczty e-mail.

Funkcje te obejmują:

Powtarzające się e-maile: przestań wysyłać w kółko te same e-maile

Śledzenie e-maili: dowiedz się, kto i kiedy otwiera twoje e-maile

Sekwencje e-maili: Automatyzacja procesu śledzenia wiadomości e-mail w Gmailu

Mail Merge: Skaluje-mail outreach dzięki możliwości masowego wysyłania e-maili.

Średnia ocena: 4.7/5 (12 250+ recenzji) Pobierz

6. Zapisz w kieszeni

Szczerze mówiąc, nie wiem, jak przetrwałbym dzień bez Pocket. Chcesz udostępniać coś innego? Zapisz w Pocket. Jest to obecnie najlepsza witryna do wycinania stron internetowych, pokonująca Instapaper i inne ze względu na silnik rekomendacji, świetny interfejs i funkcje społecznościowe.

Zapisuję całą zawartość, którą chcę przeczytać później za pomocą ikony rozszerzenia Pocket, a następnie udostępniam ją znajomym w sieciach społecznościowych z mojej skrzynki odbiorczej.

Gdy przeglądam strony internetowe i natrafiam na interesującą mnie zawartość, zapisuję ją w mojej skrzynce odbiorczej za pomocą tego przydatnego rozszerzenia do Chrome. Tekst, połączony link lub obraz pojawia się na moim telefonie lub tablecie, gdzie mogę go później kliknąć.

Jest to świetna skrzynka odbiorcza web clippera, dająca wiele możliwości późniejszego powrotu i przeglądania.

Średnia ocena recenzji: 4.1/5 (ponad 7 500 recenzji) Pobierz

7. Grammarly dla Chrome

Och, jak ja cię kocham, Grammarly, pozwól mi policzyć sposoby!

Poprawiasz wszystko, co robię źle (a nawet niektóre rzeczy, które robię dobrze). Grammarly przenosi sprawdzanie pisowni na inny poziom, ponieważ jest w stanie sprawdzić pisownię bez względu na program, w którym się znajdujesz, w tym Dokumenty Google i WordPress, gdzie Grammarly najczęściej mi się ujawnia.

Dzięki rozszerzeniu Grammarly może również poprawiać posty w mediach społecznościowych, e-maile i dowolną inną zawartość w przeglądarce Chrome. Ponadto, jest to narzędzie do sprawdzania pisowni przesyłanych plików internetowych, dzięki czemu wszyscy możemy zachować zdrowy rozsądek.

Ponadto, można skorzystać z funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki na stronie Grammarly i mieć swój Dysk Google przesłane pliki są sprawdzane pod kątem wszelkiego rodzaju literówek.

Średnia ocena recenzji: 4.5/5 (40,000+ recenzji) Pobierz

8. Momentum

Uruchamiaj to tło z każdą nową zakładką w przeglądarce Chrome. Ta strona zapewni ci chwilę spokoju z inspiracją do większej wydajności. Zainspiruj się codziennym obrazem i cytatem, ustaw codzienną koncentrację i śledź swoją listę do zrobienia.

Wyeliminuj rozpraszanie uwagi i pokonaj prokrastynację dzięki przypomnieniu o skupieniu na dany dzień na wszystkich stronach internetowych.

Średnia ocena: 4.4/5 (13 500+ recenzji) Pobierz

9. StayFocusd

StayFocusd to przydatne rozszerzenie do Chrome, które monitoruje ilość czasu spędzonego na określonych stronach i daje możliwość blokowania tych popularnych, takich jak Reddit, Facebook, Twitter lub inne nieznośne witryny społecznościowe, abyś mógł skupić się na zadaniu.

Jeśli jednak chcesz zmienić swoje ustawienia, musisz odpowiedzieć i zakończyć wyzwanie, które utrudni ci powrót do starych nawyków!

Średnia ocena: 4.5/5 (7,000+ recenzji) Pobierz

10. Dashlane - Menedżer haseł

Jedno z bardziej pomocnych rozszerzeń Google Chrome, Dashlane jest pomocne, gdy wchodzisz na każdą stronę internetową i nie pamiętasz swojego hasła.

Problemem nie jest pamięć, lecz świat, w którym żyjemy (a przynajmniej tak mi się wydaje). Ale świat nie jest taki zły, zwłaszcza gdy Teams z Dashlane przychodzi na ratunek, aby uchronić cię przed koszmarami związanymi z hasłami. Wystarczy kliknąć przycisk Dashlane, a aplikacja udostępni potrzebne hasło.

Możesz dowiedzieć się więcej o Dashlane i innych rozwiązaniach w tym poście na temat menedżery haseł .

Średnia ocena recenzji: 4.4/5 (1,500+ recenzji) Pobierz

11. Timewarp

Jest to jedno z tych rozszerzeń przeglądarki, które brzmi jak żart, ale potem zdajesz sobie sprawę, że jest to dokładnie to, czego brakowało ci przez całe życie.

Podobne do StayFocusd, ale po wpisaniu nieproduktywnego, marnowanie czasu strona internetowa, przenosi cię z powrotem do bardziej wydajnej, do motywującego cytatu, obrazu lub timera, w którym pokazuje, ile czasu już spędziłeś na stronie.

Czas na do zrobienia rzeczy gotowych , a TimeWarp zapewnia, że masz dużo czasu do zrobienia.

Średnia ocena w recenzjach: 4.5/5 (200+ recenzji) Pobierz

12. Email Tracker dla Gmaila - Mailtrack

Zastanawiałeś się kiedyś, czy dana osoba otworzyła Twojego e-maila, czy nie? Dzięki Mailtrack nie będziesz musiał.

To darmowe rozszerzenie Chrome dla Gmaila pokaże ci to:

Czy Twój e-mail został odebrany

Czy został otwarty

Kiedy został otwarty

Ile razy został otwarty

Możesz nawet filtrować swoje e-maile na podstawie tego, które z nich zostały otwarte, a które nie. Jest to świetna aplikacja, jeśli zarządzasz klientami i chcesz wiedzieć, czy otrzymali twój e-mail, czy nie.

Średnia ocena: 4.4/5 (ponad 11 000 recenzji) Pobierz

13. RescueTime dla Chrome i Chrome OS

Tak, RescueTime monitoruje witryny odwiedzane w sieci, ale dzięki RescueTime to Ty decydujesz, które witryny są wydajne, a które nie, dzięki sugestiom dotyczącym tego, co stanowi "produktywną" stronę internetową (bez oszukiwania, daj spokój).

Pod koniec dnia lub tygodnia narzędzie podaje wynik wydajności, dzięki czemu właściciele firm wiedzą, ile czasu spędzili na produktywnych stronach internetowych w porównaniu z tymi brzydkimi, nieproduktywnymi. To narzędzie jest niezbędne dla każdego poważnego przedsiębiorcy!

Średnia ocena: 4.1/5 (200+ recenzji) Pobierz

14. Las: pozostań skupiony, bądź obecny

Popularny narzędzie wydajności jest również dostępne w sklepie internetowym Chrome.

Forest pomaga ustawienie bloków czasu do zrobienia zadań z listy rzeczy do zrobienia bez ulegania impulsom prokrastynacji. Celem tego rozszerzenia do listy rzeczy do zrobienia w Chrome jest wyhodowanie drzewa poprzez skupienie się na jednym zadaniu na raz, bez wchodzenia na strony znajdujące się na czarnej liście.

Średnia ocena: 4/5 (900+ recenzji) Pobierz

15. Robienie zrzutów ekranu w całości - FireShot

Fireshot to kolejna pozycja obowiązkowa w arsenale rozszerzeń. Każdy wie, jak pomocna jest funkcja zrzutu ekranu na urządzeniach mobilnych. Fireshot przenosi tę funkcję na pulpit. Możesz robić zrzuty ekranu całej strony lub wybrać sekcję do przechwycenia w ciągu kilku sekund.

Widzisz na stronie przepis, który ci się podoba? Zrób zrzut ekranu. Chcesz zrobić zrzut niektórych danych znalezionych w sieci? Zrób zrzut ekranu. Znalazłeś fajną koszulkę, którą chcesz kupić, ale potrzebujesz drugiej opinii? Zrób zrzut ekranu.

Fireshot pozwala przechwytywać, edytować i zapisywać zrzuty ekranu jako pliki PDF, JPEG, GIF i PNG. Możesz nawet dodać je bezpośrednio do OneNote lub schowka. Wszystkie te pliki będą przechowywane lokalnie i można z nich korzystać nawet w trybie offline!

Średnia ocena: 4.9/5 (32 000+ recenzji) Pobierz

16. Marinara: Pomodoro® Assistant

Jest to idealne rozszerzenie do Chrome w sklepie internetowym Chrome, które pozwala utrzymać się na zadaniu, a jednocześnie znaleźć czas na przerwy.

The Technika Pomodoro to technika zarządzania czasem która koncentruje twoją pracę w określonych przedziałach czasowych, a następnie daje ci czas na odpoczynek.

Pomodoro trwa zwykle 25 minut, po czym następuje od trzech do pięciu minut przerwy. Następnie, po kilku kolejnych Pomodoro, otrzymujesz bardziej wydłużone przerwy trwające zwykle od 15 do 30 minut.

Korzystanie z tego rozszerzenia przeglądarki Pomodoro pozwala na śledzenie czasu Pomodoro bezpośrednio w przeglądarce Chrome bez korzystania z dodatkowego narzędzia do śledzenia czasu.

Otrzymuj powiadomienia w przeglądarce lub na pulpicie.

Średnia ocena: 4.9/5 (1,000+ recenzji) Pobierz

17. MightyText - SMS z komputera i tekst z komputera

W porządku, ten jest przeznaczony tylko dla użytkowników Androida, ale może być przełomem. Dzięki MightyText wiadomości tekstowe przychodzą do przeglądarki, więc nie musisz wyciągać telefonu i klikać przycisku strony głównej za każdym razem, gdy brzęczy.

Zaoszczędzi to mnóstwo czasu. Można łatwo powiązać miłość z nienawiścią, ponieważ czasami wolałbyś w ogóle nie otrzymywać żadnych wiadomości, zwłaszcza że żyjemy w społeczeństwie przeciążenia powiadomieniami z mediów społecznościowych .

Dzięki aplikacji MightyText można to wyłączyć. Oczywiście konieczne będzie również zainstalowanie aplikacji internetowej na telefonie.

Średnia ocena: 4.1/5 (ponad 8 800 recenzji) Pobierz

18. Hunter - Rozszerzenie do wyszukiwarki e-maili

Jeśli jesteś podobny do mnie, oznacza to, że nienawidzisz konieczności przeszukiwania stron internetowych w celu znalezienia adresu e-mail do wsparcia lub konkretnego działu.

Aplikacja Hunter rozwiązuje ten problem, przeszukując witrynę w poszukiwaniu adresów e-mail i zwracając wszystkie wyniki w ciągu kilku sekund wraz z nazwą, adresem e-mail i działem. Następnie kliknij ikonę rozszerzenia w przeglądarce Chrome i masz wszystko, czego potrzebujesz.

A co najlepsze, do zrobienia za darmo i za pośrednictwem rozszerzenia. Inne serwisy pobierają setki opłat do zrobienia tego samego z ich strony internetowej!

Alternatywnie, możesz również użyć Wyszukiwarka e-maili UpLead .

Średnia ocena recenzji: 4.9/5 (12,000+ recenzji) Pobierz

19. Clockify Time Tracker

Śledzenie czasu staje się coraz bardziej popularne, ponieważ ludzie próbują swoich sił jako freelancerzy zamiast pracować od 9 do 5.

Właściciele firm mogą korzystać z Clockify do generowania kart czasu pracy free. Clockify posiada również aplikację mobilną, a co najlepsze, bezproblemowo integruje się z ClickUp. W wyniku tego, właściciele firm nie będą musieli zmagać się z frustracją, próbując zapamiętać, za ile godzin powinni wystawić klientowi rachunek!

Średnia ocena: 4/5 (ponad 100 recenzji) Pobierz

20. Ghostery - bloker reklam zapewniający prywatność

Uzyskaj kontrolę nad swoimi danymi i reklamami dzięki temu rozszerzeniu Adblock Chrome. Ten Adblock zapewnia szybsze przeglądanie, ponieważ zajmie się trackerami w reklamach.

Podobnie jak Ublock Origin i Mercury Reader, Ghostery zmniejsza bałagan, taki jak wyskakujące okienka lub złośliwe oprogramowanie podczas przeglądania, aby zminimalizować frustrację.

Ten Adblock pozwala ci zdecydować, czy chcesz blokować trackery w reklamach na dowolnych stronach internetowych lub umieścić je na białej liście. Następnie wszystko zależy od użytkownika. Przeglądanie będzie również anonimowe, aby pomóc w obawach o prywatność.

Średnia ocena: 4.6/5 (ponad 13 000 recenzji) Pobierz

21. Win The Day

To Free rozszerzenie Chrome jest częścią narzędzie do śledzenia nawyków po części narzędzie do wyznaczania celów. Użytkownik ustawia termin realizacji celu, od jednego dnia do 13 tygodni, a następnie śledzi swoje postępy.

Możesz także monitorować i sprawdzać swoją codzienną aktywność aby formułować lepsze nawyki - takie jak ćwiczenie, pisanie lub ćwiczenie nowego języka.

Ikona rozszerzenia Chrome to świetne miejsce na cele, ponieważ znajduje się dokładnie tam, gdy otwierasz ekran, aby rozpocząć dzień pracy.

Bonus: aplikacja internetowa blokuje również najbardziej rozpraszające witryny, dzięki czemu możesz zabrać się do pracy.

Średnia ocena: 4/5 (40+ recenzji) Pobierz

22. Noisli

Wtyczka Noisli zyskała na popularności dzięki obiecującemu założeniu: stwórz hałas w tle, który chcesz usłyszeć (nie określony przez losową kawiarnię)! Posiada różne kombinacje dźwięków do czytania, pisania lub skupienia.

W połączeniu z timerem wydajności, otrzymujemy idealnego dźwiękowego towarzysza dnia.

Średnia ocena: 4/5 (800+ recenzji) Pobierz

23. Menedżer zakładek Workona

Nie trać więcej artykułów na wirtualnym cmentarzu z powodu przeciążenia zakładek Chrome!

To rozszerzenie Google Chrome jest dla Ciebie, jeśli nie możesz już zobaczyć, czym jest pojedyncza zakładka, ponieważ 36 jest upakowanych w jednym oknie Chrome.

Workona pozwala pogrupować powiązane zakładki Chrome w osobne pulpity (obszary robocze), dzięki czemu można wygodnie przełączać się między nimi. System zarządzania zakładkami pomaga skupić się na wykonywanym zadaniu bez konieczności zamykania i ponownego otwierania kart każdego dnia.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które pracują nad wieloma projektami jednocześnie. Wraz z rozwojem projektu, elastyczne obszary robocze również się rozwijają!

Średnia ocena recenzji: 5/5 (ponad 2500 recenzji) Pobierz

24. Cite This For Me - Web Citer

Jest rok 2005, a ty jesteś o jedną literówkę od zakończenia pracy badawczej... chociaż wiesz, że nie możesz zakończyć zadania bez wymaganych cytatów. Kilka godzin (i płaczów) później, zakończona lista referencyjna została sfałszowana!

Wygląda na to, że sformatowałeś ją w stylu APA, a nie preferowanym stylu MLA. 🥲

Dziś możesz automatycznie tworzyć cytaty w ciągu kilku sekund! Kliknij ikonę Cite This For Me, aby skopiować i wkleić wybrany styl do swojej zawartości lub zapisać go w bibliografii online na później.

Średnia ocena recenzji: 4.9/5 (500+ recenzji) Pobierz

25. Clean Master - Chrome Cache Cleaner

_Tak, już to zrobiłem

Pierwsze kłamstwo, które powiedziałem informatykom, gdy zapytali: "wyczyściłeś pamięć podręczną?" Kiedy jestem (wirtualnie) wybierany, aby doświadczyć gniewu powolnego Internetu, jestem wściekły i nie wierzę, że to coś prostego jak wyczyszczenie pamięci podręcznej .

Pamięć podręczna to miejsce, w którym przeglądarka internetowa przechowuje pobrane elementy na dysku twardym, co spowalnia działanie podczas odwiedzania witryn.

To rozszerzenie Chrome wyczyści pamięć podręczną, opróżniając dane, dzięki czemu przy następnej wizycie na stronie obrazy i formaty zostaną pobrane na nowo.

Drugie kłamstwo, które powiedziałem IT, brzmi: "Zapamiętam to na następny raz!"

Średnia ocena recenzji: 5/5 (2,700+ recenzji) Pobierz

26. Scribe - Zarządzanie wiedzą

Tworzysz dużo dokumentacji dla pracowników, członków zespołu lub niestandardowych klientów? Czy tworzenie wideo lub dołączanie do szybkiej rozmowy telefonicznej w celu pokazania procesu zajmuje zbyt dużo czasu? Scribe tworzy takie przewodniki. Przechwytuje kliknięcia myszą i naciśnięcia klawiszy podczas zakończonego procesu, a następnie przekształca je w przewodnik - wraz z krokami i zrzutami ekranu.

Przewodniki są tworzone natychmiast i gotowe do udostępniania lub mogą być edytowane w celu dodawania lub usuwania kroków, dodawania dodatkowych notatek, redagowania poufnych informacji i nie tylko.

Aplikacja jest dostępna jako rozszerzenie do przeglądarki Chrome lub aplikacja komputerowa.

Średnia ocena: 5/5 (ponad 100 recenzji) Pobierz Szukasz więcej informacji? Sprawdź nasz przewodnik na_ najlepsze rozszerzenia Chrome dla programistów

To, co dodajesz do swojej przeglądarki ma znaczenie

Mam nadzieję, że powyższa lista pomogła ci zawęzić zakres poszukiwań najlepszych rozszerzeń Chrome zwiększających wydajność, które pozwolą ci zaoszczędzić czas i wysiłek. Jeśli zastanawiasz się, które rozszerzenie wypróbować jako pierwsze, polecam rozszerzenie ClickUp do Chrome! Zapewnia ono dostęp do popularnych funkcji, takich jak Platforma ClickUp w całej sieci:

Unlimited notatki

Konwersja notatek do zadań

Załączanie e-maili do zadań i tworzenie zadań z e-maili

Zapisywanie stron internetowych na później za pomocą jednego kliknięcia

Śledzenie czasu i nie tylko

Pobierz aplikację Rozszerzenie do Chrome ClickUp dzisiaj i szczęśliwego skupienia! 💡