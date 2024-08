10 najlepszych rozszerzeń AI do Chrome zwiększających produktywność w 2024 roku

Jeśli kiedykolwiek miałeś otwartych tak wiele zakładek, że nie mogłeś już przeczytać ich tytułów, to rozumiesz przeciążenie aplikacjami. Kiedy próbujemy zrobić coś gotowego - i ciągle przełączamy się z jednej aplikacji internetowej na drugą - zarówno nasze przeglądarki, jak i nasze mózgi są napięte do granic możliwości.

Potrzebujemy aplikacji z rozszerzeniami do przeglądarek, które zapewnią nam spotkanie w połowie drogi.

Rozszerzenia Google Chrome zmniejszają obciążenie naszych zakładek, a rozszerzenia z wbudowaną sztuczną inteligencją zmniejszają również nasze obciążenie psychiczne.

Oto 10 najlepszych rozszerzeń AI do Chrome, które pomogą ci zrobić więcej w krótszym czasie (z mniejszą liczbą zakładek).

Czego szukać w rozszerzeniach AI do Chrome? Narzędzia AI nie mogą przejąć pracy na wysokim poziomie. Mogą jednak usprawnić cykl pracy, sprawdzając błędy, pisząc, podsumowując i obsługując inne powtarzalne zadania. Idealnie byłoby, gdyby narzędzia te odciążyły cię od ciężkiej pracy.

Najlepsze rozszerzenie AI do Chrome zależy od roli, jaką pełnisz. Kierownicy projektów będą chcieli AI narzędzia do zarządzania projektami z funkcjami tworzenia notatek. Ale Rozszerzenia Chrome dla programistów muszą zawierać Narzędzia do kodowania AI . Szukaj funkcji związanych z zadaniami, które wykonujesz najczęściej.

Ponadto poszukaj tych trzech kluczowych funkcji, aby upewnić się, że rozszerzenie Chrome ułatwi Ci życie:

Przetwarzanie języka naturalnego : Narzędzia AI żyją lub umierają dzięki swoim umiejętnościom przetwarzania języka naturalnego - ich zdolności do rozumienia twoich podpowiedzi i prawidłowego reagowania. Narzędzia zbudowane na dużych modelach językowych, takich jak GPT-4 lub na uczeniu maszynowym, zapewnią najlepsze przetwarzanie języka naturalnego

Powinieneś być w stanie wywołać swojego chatbota AI z dowolnej strony internetowej, na której się znajdujesz, przekazać mu podpowiedź, uzyskać odpowiedź i kontynuować swój dzień Szybkość: Dobre rozszerzenia Chrome nigdy nie powinny spowalniać przeglądarki i zawsze pomagać oszczędzać czas

10 najlepszych rozszerzeń AI do Chrome w 2024 roku

Mając na uwadze te niezbędne funkcje, zebraliśmy 10 najlepszych Rozszerzenia Chrome dla wydajności -wszystkie z wbudowaną sztuczną inteligencją, która pomoże ci usprawnić cykl pracy. Podzieliliśmy je według typów zadań, które te narzędzia wykonują najlepiej, aby ułatwić ci spotkanie ze sztuczną inteligencją. 👯

1. ClickUp #### Najlepsze do podsumowywania notatek

Rozszerzenie ClickUp do Chrome łączy pięć najbardziej niepowiązanych funkcji zarządzania projektami w jedną niesamowitą aplikację. Twórz zadania, śledź czas, przechowuj zrzuty ekranu, zakładki stron internetowych, zapisuj notatki i załączaj e-maile - wszystko to z poziomu rozszerzenia ClickUp dla Chrome

ClickUp to lekarstwo na przeciążenie aplikacjami. 🩺

Dzięki narzędziom do współpracy, pisania, burzy mózgów, planowania i szablony wydajności ta jedna aplikacja może zastąpić wszystkie inne. Oprócz aplikacji webowej i aplikacji mobilnych na iOS i Androida, dostęp do funkcji ClickUp można uzyskać z poziomu aplikacji Rozszerzenie do Chrome ClickUp .

Jest to jedno z najlepszych rozszerzeń Chrome dla osób zarządzających projektami. Umożliwia tworzenie zadań, załączanie e-maili z Gmaila lub Outlooka, robienie i oznaczanie zrzutów ekranu, dodawanie stron internetowych do zadań, śledzenie czasu oraz robić notatki z dowolnego miejsca w Internecie. ClickUp AI ułatwia robienie notatek poprzez generowanie podsumowań i identyfikację elementy akcji w kilka sekund. Dzięki temu można szybciej dotrzeć do sedna sprawy. 😍

Najlepsze funkcje

Uzyskaj TL;DR dla notatek ze spotkań, sesji burzy mózgów i długich rozmów z automatycznym podsumowaniem

Znajdowanie elementów działań w długich notatkach i przekształcanie ich w zadania jednym kliknięciem

Dodawanie kontekstu do zadań i notatek poprzez załączanie e-maili,zrzuty ekranulub strony internetowe

Limity

Funkcja AI nie jest zawarta w planie Free

Cennik

Free Forever

Unlimited: $7 za członka miesięcznie

$7 za członka miesięcznie Business: $12 za członka miesięcznie

$12 za członka miesięcznie Business Plus: 19$ za członka miesięcznie

19$ za członka miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik AI Add-On : Dodatkowe $5 za członka miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 8,300 recenzji)

4.7/5 (ponad 8,300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,750+ recenzji)

2. Seamless.ai

Najlepsze do podsumowywania notatek

przez Seamless.ai Zaprojektowany z myślą o zespołach sprzedażowych, Seamless.ai jest jednym z rozszerzeń Chrome opartych na AI, które będą przełomem w procesie poszukiwania potencjalnych klientów. Opisują siebie jako wyszukiwarkę leadów sprzedażowych B2B. Dzięki rozszerzeniu Chrome ich aplikacja integruje się z ulubioną wyszukiwarką. 🔍

Seamless umożliwia zbieranie leadów sprzedażowych z Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter lub dowolnej witryny B2B w Internecie. Aplikacja może wyszukiwać dane kontaktowe osób decyzyjnych na stronach B2B lub korzystać z konta LinkedIn danej osoby w mediach społecznościowych, aby zapewnić zweryfikowany numer telefonu i adres e-mail.

Program ten nie tylko pomoże ci w budowaniu listy, ale także dostarczy cennych informacji sprzedażowych, dzięki którym twoje działania będą bardziej skuteczne. Zobaczysz dane dotyczące intencji, dowiesz się o obecnym stosie technologicznym swoich potencjalnych klientów i odkryjesz ich najpilniejsze potrzeby biznesowe.

Następnie możesz zaimportować notatki dotyczące potencjalnych klientów do Salesforce, HubSpot lub preferowanego CRM za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje

Tworzenie list idealnych klientów ze zweryfikowanymi danymi kontaktowymi B2B, w tym numerami telefonów komórkowych i numerami kierunkowymi

Importowanie notatek dotyczących generowania leadów do CRM za pomocą jednego kliknięcia

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o potencjalnych klientach, które mogą zwiększyć skuteczność działań

Limity

Niektórzy klienci raportują, że nie zawsze otrzymują dokładne dane, co może prowadzić do wysokiego współczynnika odrzuceń

Seamless.ai nie ma listy cen na swojej stronie ani nie zapewnia przejrzystości cen, a wielu obecnych klientów opisuje ją jako drogą

Ceny

**Free

Basic Plan: Widok ceny po darmowej rejestracji

Widok ceny po darmowej rejestracji Plan Pro: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny Enterprise Plan: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1100 recenzji)

4,2/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 3.8/5 (135+ opinii)

3. Jasper

Najlepszy do generowania tekstów

Via Jasper.ai Jasper nie zastąpi Twojego zespołu copywriterów. Roboty i ludzie mogą współistnieć! ✌️

Ale ten program może przyspieszyć marketingowy cykl pracy wypluwając zarówno stworzoną przez AI długą, jak i krótką zawartość wysokiej jakości. Może błyskawicznie stworzyć pierwszą wersję roboczą i pozwolić zespołowi kreatywnemu skupić się na bardziej złożonych rzeczach - takich jak dodanie ludzkiego akcentu.

Możesz wybrać ton dla swojej zawartości i przeszkolić Jaspera w zakresie głosu marki, dzięki czemu z czasem będzie on coraz dokładniejszy. Ponadto narzędzie AI jest w stanie konwertować istniejącą zawartość na nowe formaty, dzięki czemu można napisać jeden wpis na blogu i natychmiast przekształcić go w podcast, wideo na YouTube, post w mediach społecznościowych lub newsletter e-mail .

Dzięki rozszerzeniu Chrome opartemu na AI firmy Jasper można korzystać z następujących funkcji Narzędzia AI wszędzie tam, gdzie piszesz online, od Gmaila po Dokumenty Google.

Najlepsze funkcje

UżyjPisanie w AI do tworzenia dowolnej zawartości, od postów w mediach społecznościowych, przez blogi, po skrypty podcastów

Pisanie z AI w dowolnym internetowym edytorze tekstu

Wybierz pożądany ton dla każdej zawartości i dopasuj go do własnego procesu pisania

To niezbędne narzędzie pozwoli zaoszczędzić czas, ucząc, jak pisać głosem marki i podążać za stylem pisania

Limity

Wielu użytkowników zgłasza, że zawartość zawiera błędy merytoryczne, więc nadal będziesz potrzebować ludzkich weryfikatorów, aby utrzymać uczciwość tego bota

Nie ma wbudowanych narzędzi SEO, więc będziesz potrzebować drugiego narzędzia, jeśli chcesz zoptymalizować zawartość pod kątem rankingów wyszukiwarek

Ceny

Twórca: 39 USD miesięcznie

39 USD miesięcznie Teams: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

Bonus:_ Jasper AI Alternatives !

4. Compose AI

Najlepsze do generowania tekstów

przez Compose AI Ten asystent pisania AI został stworzony specjalnie dla przeglądarki Chrome. Podczas gdy wiele innych aplikacji z tej listy oferuje aplikacje internetowe i mobilne oprócz rozszerzeń dla Chrome, Compose AI jest wyłącznie rozszerzeniem.

Więc jeśli zakochasz się w prostocie, Compose AI czeka, aby cię złapać. 💘

Ten program oferuje pięć kluczowych funkcji pisania AI: skomponuj cokolwiek, łatwa odpowiedź e-mail, skomponuj e-mail, autouzupełnianie i przeformułowanie. Może napisać kilka akapitów na podstawie jednej podpowiedzi lub pomóc w szybszym pisaniu, dostarczając opcje autouzupełniania, aby zakończyć zdania w czasie rzeczywistym. Pisz e-maile o połowę szybciej dzięki płynnej integracji z przeglądarką Google Chrome.

Najlepsze funkcje

Szybkie pisanie i odpowiadanie na e-maile dzięki funkcji łatwego odpowiadania na e-maile, która może napisać pełną odpowiedź na podstawie poprzedniego wątku e-maila i tylko kilku dodatkowych słów od Ciebie

Przeformułuj swój tekst, aby brzmiał bardziej profesjonalnie, przyjaźnie lub zabawnie

Poproś Compose AI o pomoc w napisaniu zupełnie nowej zawartości na podstawie podpowiedzi

Limity

Ten program jest stosunkowo nowy i nieprzetestowany w porównaniu do innych asystentów pisania AI na tej liście

Wielu recenzentów w Chrome Web Store zgłasza trudności z anulowaniem płatnej subskrypcji po zarejestrowaniu się

Ceny

Free

Premium: $9.99 miesięcznie

$9.99 miesięcznie Ultimate: $29.99 miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

5. ChatGPT dla Google

Najlepsze do generowania tekstów

przez ChatGPT Być może najbardziej znanym chatbotem AI jest ChatGPT firmy OpenAI. Jest on zaprogramowany na modelu językowym GPT-4 firmy OpenAI, który jest jednym z najlepszych dużych modeli językowych. Stanowi on formularz dla wielu różnych chatbotów AI, więc wygląda na to, że wiele z tych botów ma podobne DNA. 🧬

ChatGPT zawsze był dostępny za darmo w ramach misji OpenAI tworzenia sztucznej inteligencji, która przynosi korzyści całej ludzkości. Jest więc również dostępny jako bezpłatne rozszerzenie Chrome.

Rozszerzenie ChatGPT do Chrome umożliwia wyświetlanie wyników ChatGPT obok wyników wyszukiwania. Możesz używać ChatGPT dla Google w dowolnej wyszukiwarce używanej w Chrome, w tym w wyszukiwarce Google, Bing, Yahoo i Duck, Duck, Go.

Najlepsze funkcje

Poproś ChatGPT o napisanie oryginalnej zawartości na podstawie podpowiedzi i wskazówek

Poproś ChatGPT o przeformułowanie, podsumowanie lub uproszczenie zawartości, którą już napisałeś

Korzystaj z ChatGPT podczas wyszukiwania treści, zadając mu pytania dotyczące wyników wyszukiwania

Limity

Podobnie jak większość chatbotów, ChatGPT często popełnia błędy rzeczowe w swojej zawartości, więc będziesz musiał sprawdzać wszystko, co napisze

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że zawartość pisana przez ChatGPT może brzmieć ogólnikowo lub nieoryginalnie

Ceny

Free

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (290+ recenzji)

4.7/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

bonus: *Alternatywy ChatGPT* _!**_

6. Grammarly

Najlepsze do korekty

przez Grammarly Wyobraź sobie swoje licealne zadania z angielskiego zaznaczone czerwonym długopisem, a natychmiast zrozumiesz wartość Grammarly. ✍️

Ta wtyczka do korekty poprawia gramatykę i sugeruje uproszczenie procesu pisania podczas pracy. Posiada również narzędzie do sprawdzania plagiatu, dzięki czemu możesz upewnić się, że cała twoja praca jest zgodna z Tablicą - ponieważ nawet gdy piszesz własną zawartość, niezamierzony plagiat wciąż może się wkraść.

Rozszerzenie Grammarly do Chrome pozwoli ci zachować uczciwość i sprawi, że twoje teksty będą bardziej przejrzyste. A dzięki GrammarlyGO, asystentowi Grammarly opartemu na sztucznej inteligencji, możesz poprosić o pomoc w przepisaniu dużych fragmentów lub podpowiedzieć chatbotowi AI, aby napisał za Ciebie nowy tekst - z dowolnego miejsca w przeglądarce Chrome.

Z GrammarlyGO można nawet korzystać w ramach planu Free, ale tylko w przypadku ograniczonej liczby podpowiedzi w każdym miesiącu.

Najlepsze funkcje

Pisz bez błędów dzięki poprawkom gramatycznym w czasie rzeczywistym

Uprość pisanie i spraw, by twoje pomysły były bardziej przejrzyste dzięki sugestiom dotyczącym przeformułowania zdań

Sprawdzanie tekstu pod kątem przypadkowego plagiatu przed jego opublikowaniem lub wysłaniem

Limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że sugestie Grammarly dotyczące przeformułowania mogą sprawić, że ich tekst będzie brzmiał zbyt formalnie

Narzędzie do sprawdzania plagiatu i bardziej zaawansowane poprawki są dostępne tylko dla płatnych subskrybentów

Ceny

**Free

Premium: $12 miesięcznie

$12 miesięcznie Business: $15 na członka miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,900+ opinii)

7. Speak AI

Najlepszy do konwersji audio

przez Speak AI Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w wykładzie, tworzysz transkrypcję do swojego podcastu, czy próbujesz przechwycić notatki z samouczka YouTube, Speak AI może do zrobienia za Ciebie. 🏋️‍♀️

Ta aplikacja konwertuje dźwięk na pisemne transkrypcje. Rozszerzenie do Chrome umożliwia przechwytywanie dźwięku z dowolnej strony internetowej. Następnie możesz użyć wbudowanego chatbota AI - Speak Magic Prompts - aby przeczesać transkrypcję i udzielić szybkich odpowiedzi. 🧙

Tak więc w dni, kiedy twój harmonogram jest napięty i nie masz czasu na słuchanie dźwięku lub czytanie transkrypcji, możesz uzyskać wnioski na wysokim poziomie od Speak AI.

Najlepsze funkcje

Tworzenie transkrypcji dowolnych materiałów audio, od spotkań zespołu, przez podcasty, po materiały wideo na YouTube

Zadawanie chatbotowi AI pytań dotyczących transkrypcji w celu uzyskania ogólnych wniosków lub szybkiej lokalizacji informacji w długiej zawartości

Automatyzacja wyciągania wniosków opartych na danych z transkrypcji za pomocą zautomatyzowanych analiz, wykresów i diagramów

Limity

Transkrypcja długich plików audio nadal zajmuje dużo czasu, prawie tak długo, jak sam plik audio

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że format przeglądów transkrypcji jest trudny do odczytania i nie jest atrakcyjny wizualnie

Ceny

Pay-as-You-Go: $$a 0 z góry, płatność za wykorzystaną funkcję

$$a 0 z góry, płatność za wykorzystaną funkcję Starter: 57 USD miesięcznie

57 USD miesięcznie Niestandardowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 5/5 (9+ recenzji)

5/5 (9+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

8. Otter.ai

Najlepszy do konwersji audio

przez Otter.ai Kolejna aplikacja do transkrypcji z wbudowanym chatbotem AI, Otter została zaprojektowana specjalnie na spotkania. 👥

Możesz zaprosić tę aplikację na spotkanie Zoom lub Google Teams lub użyć jej do nagrywania dźwięku podczas wykładu, rozmowy telefonicznej z klientem lub spotkania osobistego. Aplikacja pojawi się na liście uczestników, podobnie jak inny członek zespołu.

Otter.ai oferuje również chatbota, który może odpowiadać na pytania podczas spotkań. Jeśli więc ktoś przegapił ważne informacje, może je błyskawicznie nadrobić. To tak, jakbyś zawsze miał swojego biurowego przyjaciela na spotkaniach.

Najlepsze funkcje

Transkrypcja dźwięku ze spotkań Teams w celu szybkiego tworzenia protokołów ze spotkań

Automatyczne przechwytywanie slajdów w celu dodania ich do notatek ze spotkań

Korzystaj z chatbota Otter.ai, aby odpowiadać na pytania i pomagać poszczególnym członkom zespołu nadrobić zaległości bez konieczności przerywania spotkania

Limity

Niektórzy użytkownicy narzekają, że transkrypcja nie działa dobrze, jeśli w tle jest hałas lub ludzie rozmawiają ze sobą

Nie ma opcji ustawienia czasu zatrzymania lub przypomnienia o zatrzymaniu nagrywania, więc niektórzy użytkownicy zgłaszają, że zapomnieli wyłączyć dźwięk i nagrali zbyt wiele informacji, które następnie trudno jest usunąć z transkrypcji

Ceny

**Free

Pro: 8,33 USD za użytkownika miesięcznie

8,33 USD za użytkownika miesięcznie Business: 20 USD za użytkownika miesięcznie

20 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 110 recenzji)

4.1/5 (ponad 110 recenzji) Capterra: 4.5/5 (65+ opinii)

9. AnyPicker

Najlepszy do skrobania danych

przez AnyPicker Dni budowania własnego skrobaka danych dobiegły końca! Nie potrzebujesz już żadnych umiejętności kodowania, aby identyfikować, pobierać i organizować informacje ze stron internetowych, które chcesz indeksować.

AnyPicker jest zasilany przez AI, aby automatycznie rozpoznawać wzorce danych. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na wprowadzenie informacji, które program ma indeksować, a po zrobieniu tego można pobrać informacje w formacie XLS lub CSV. Możesz nawet zapisać swoje formuły, aby szybciej indeksować przyszłe strony internetowe w poszukiwaniu tych samych informacji.

Można go używać do zrobienia porównania cen, zbierania potencjalnych klientów lub badania rynku. Anypicker działa nawet za stronami logowania. Więc z tym skrobakiem, niebo jest limitem. 🏙️

Najlepsze funkcje

Indeksowanie wielu stron internetowych w tym samym czasie w celu przyspieszenia skrobania danych

Automatyczne pobieranie obrazów

Obejście programów wykrywających anty-scraping, takich jak CAPTCHA

Limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z zawieszaniem się aplikacji w trakcie pobierania danych

Wymagane jest konto Google, aby uzyskać dostęp do platformy

Ceny

**Free

Profesjonalny: 39 USD miesięcznie

39 USD miesięcznie Business: 99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

10. Perplexity AI

Najlepsze do podsumowywania stron internetowych

Via Perplexity AI Wyobraź sobie, że masz inteligentnego kumpla bezpośrednio w przeglądarce, gotowego do pomocy - to właśnie Perplexity AI. To rozszerzenie Chrome jest jak zawsze gotowy nauczyciel, odpowiadający na twoje zapytania, generując w locie podsumowania złożonych informacji.

Dzięki łatwemu dostępowi i połączonym z portalem wyszukiwarkom, Perplexity AI przeszukuje Internet, aby dostarczyć ci jasnych, dobrze zacytowanych odpowiedzi, wzbogacając twoją podróż po sieci i oszczędzając czas.

Najlepsze funkcje

Potężne narzędzie wypluwa natychmiastowe podsumowania stron internetowych

Łatwe zadawanie pytań o domenę, stronę docelową i nie tylko w celu uzyskania szybkich podsumowań

Limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że rozszerzenie Chrome kręci się w nieskończoność bez generowania podsumowania

Może ograniczać typy stron, które chcesz podsumować

Ceny

Free

Wersja Pro: 20 USD miesięcznie lub 200 USD rocznie

Oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

wypróbuj te_ *Alternatywy dla AI* _!**_

Rozszerzenie wydajności dzięki rozszerzeniom AI dla Chrome

AI i rozszerzenia Chrome pasują do siebie jak frytki i koktajle mleczne. 🍟🥤

Oba miały na celu ułatwienie i usprawnienie życia. Rozszerzenia umożliwiają korzystanie z ulubionych aplikacji bez opuszczania strony internetowej, nad którą pracujesz. AI umożliwia szybsze wykonywanie powtarzalnych zadań.

Gdy połączysz te dwie rzeczy w rozszerzenia AI do Chrome, Twoja wydajność znacznie wzrośnie.

Aby zwiększyć swoją wydajność, pobierz rozszerzenie Rozszerzenie Chrome ClickUp i zacznij łączyć swoją pracę w sieci z notatkami, zadaniami i projektami.