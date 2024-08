10 najlepszych narzędzi i asystentów do kodowania AI w 2024 roku

Jako twórcy oprogramowania wiemy, że technologia ma ułatwiać życie. I tak, chcemy ułatwić życie naszym klientom, opracowując produkty najwyższej klasy. Ale... byłoby miło uczynić nasze życie - i nasz proces rozwoju produktu - łatwiejszym, gdy już to robimy. W tym miejscu wkraczają narzędzia kodu AI... a może zawsze tu były, a ta egzystencja jest tylko skomplikowaną symulacją? 🤯

Szczerze mówiąc, kiedy wpatrujemy się w ten sam fragment zepsutego kodu przez 30 minut, nie jesteśmy w odpowiednim stanie umysłu, aby zastanawiać się nad tymi ważnymi egzystencjalnymi pytaniami. Wolimy raczej wejść do matrixa i poprosić o pomoc przyjaznego bota. 🤖

A wraz z niedawnym skokiem naprzód w technologii AI, istnieje wiele przyjaznych botów gotowych nam pomóc. Narzędzia do kodowania AI mogą pisać, sprawdzać i debugować kod, a wszystko, co musimy zrobić, to wyjaśnić, czego od nich potrzebujemy, używając zwykłych ludzkich słów.

Oto 10 narzędzi do kodowania AI, które udowadniają, że sztuczna inteligencja jest naszym przyjacielem.

Czym są narzędzia do kodowania AI?

Narzędzia do kodowania AI to programy, które wykorzystują sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego, aby pomóc programistom w ich zadaniach związanych z kodowaniem. Narzędzia te mogą wykonywać różne zadania, takie jak pisanie i debugowanie kodu, analizowanie jakości kodu, a nawet sugerowanie ulepszeń lub rozwiązań problemów z kodowaniem.

Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego asystenta AI, musisz upewnić się, że poradzi on sobie z zadaniami związanymi z kodowaniem, które Twój zespół wykonuje każdego dnia. Musi również obsługiwać używane narzędzia i języki. Zanim więc zainwestujesz w narzędzia do kodowania AI, upewnij się, że te funkcje są zgodne z Twoim przepływem pracy. 💪

Generowanie kodu a przegląd kodu: Czy chcesz, aby technologia AI pisała kod, czy po prostu pomagała w debugowaniu i rozwiązywaniu problemów z istniejącym kodem? Niektóre generatory kodu AI wykonują obie te czynności, ale inne specjalizują się w jednym lub drugim

Integracje: Jeśli korzystasz już ze zintegrowanego środowiska programistycznego, takiego jak Visual Studio Code, JetBrains IDEs, RubyMine lub Xcode, narzędzie do tworzenia kodu AI będzie musiało płynnie zintegrować się z Twoim IDE

Języki programowania: Wiele narzędzi AI specjalizuje się w konkretnych językach uczenia maszynowego. A nawet jeśli oferują wiele języków, mogą działać lepiej w jednym niż w drugim. Jeśli twój zespół pracuje głównie w Javie, nie będziesz chciał narzędzia, które jest najlepsze w Pythonie. A jeśli używasz głównie CSS, nie będziesz chciał narzędzia opracowanego do uzupełniania kodu HTML

10 najlepszych narzędzi do kodowania AI do wykorzystania w 2024 roku

Te 10 narzędzi pomoże ci szybciej generować kod, przeglądać kod i debugować. Współpracują one z zespołem programistów, aby uczynić ich życie łatwiejszym i mniej frustrującym.

Generowanie kodu za pomocą ClickUp Brain

ClickUp to jedna aplikacja, która zastąpi je wszystkie. Jest to narzędzie sztucznej inteligencji narzędzie do tworzenia oprogramowania narzędzie do zarządzania projektami planowanie sprintu narzędzie do rozwoju biznesu i narzędzie do burzy mózgów (z ClickUp Whiteboards ) wszystko w jednym.

Oprócz dostarczania sztucznej inteligencji w celu przyspieszenia przepływu pracy, program ten oferuje również szablony do zarządzania produktami i zwinne szablony . Istnieją nawet formularze do szczegółowego zgłaszania błędów , żądań funkcji i przeglądu kodu. Jeśli więc szukasz sztucznej inteligencji, aby poprawić wydajność swojego zespołu programistycznego, jest to najbardziej wydajna opcja na liście. ✨ ClickUp Brain jest dostosowany do roli każdej osoby w organizacji. Jest zaprogramowany z setkami ręcznie wykonanych i popartych badaniami podpowiedzi, dzięki czemu programiści mogą poprosić o pomoc w generowaniu kodu, przeglądaniu kodu lub uruchamianiu testów jednostkowych. Ta technologia sztucznej inteligencji wkrótce stanie się najbardziej przydatnym narzędziem w zestawie narzędzi programistycznych. 🛠️

ClickUp najlepsze cechy

Wiele przypadków użycia: Nie tylko narzędzie do kodowania, ClickUp Brain może być używany w każdym dziale w organizacji, od kodowania po programowanieTworzenie treści AI *Niestandardowe automatyzacje:ClickUp ClickAppsmożesz wybierać z biblioteki automatyzacji lub zaprogramować własną, aby automatycznie wykonywać powtarzalne zadania związane z kodem

Nie tylko narzędzie do kodowania, ClickUp Brain może być używany w każdym dziale w organizacji, od kodowania po programowanieTworzenie treści AI *Niestandardowe automatyzacje:ClickUp ClickAppsmożesz wybierać z biblioteki automatyzacji lub zaprogramować własną, aby automatycznie wykonywać powtarzalne zadania związane z kodem Zautomatyzowane sprinty: ClickApps może również automatycznie tworzyć sprinty rozwoju oprogramowania, aby usprawnić przepływ pracy

ClickApps może również automatycznie tworzyć sprinty rozwoju oprogramowania, aby usprawnić przepływ pracy Integracje: Możesz użyć ClickUp, aby zastąpić dużą część swojego stosu technologicznego, ale jeśli masz narzędzia, bez których nie możesz żyć, możesz również połączyć je z ClickUp za pomocąponad 1000 obsługiwanych integracji *Rozszerzenie Chrome: Dodaj moc ClickUp do swojej przeglądarki za pomocą rozszerzeniaRozszerzenie Chrome które ułatwia dostęp do funkcji w dowolnym miejscu

Możesz użyć ClickUp, aby zastąpić dużą część swojego stosu technologicznego, ale jeśli masz narzędzia, bez których nie możesz żyć, możesz również połączyć je z ClickUp za pomocąponad 1000 obsługiwanych integracji *Rozszerzenie Chrome: Dodaj moc ClickUp do swojej przeglądarki za pomocą rozszerzeniaRozszerzenie Chrome które ułatwia dostęp do funkcji w dowolnym miejscu Tablice:Zespoły produktowe mogą korzystać z tablic do burzy mózgów i planowania wprowadzania produktów na rynek

Ograniczenia ClickUp

Krzywa uczenia się: Ponieważ ClickUp oferuje tak wiele funkcji i jest w pełni dostosowywany do indywidualnych ról, nauczenie się, jak w pełni korzystać z aplikacji, może zająć nowym użytkownikom trochę czasu

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze: Najlepszy do użytku osobistego

Najlepszy do użytku osobistego Nieograniczony: 7 USD za członka miesięcznie, najlepszy dla małych zespołów

7 USD za członka miesięcznie, najlepszy dla małych zespołów Biznes: 12 USD za członka miesięcznie, najlepsze dla średnich zespołów

12 USD za członka miesięcznie, najlepsze dla średnich zespołów Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niestandardowy cennik, najlepszy dla wielu dużych zespołów

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niestandardowy cennik, najlepszy dla wielu dużych zespołów ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za przestrzeń roboczą na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

2. ChatGPT

przez ChatGPT Być może najbardziej znany Narzędzie AI chatGPT został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na pytania, zadawać pytania uzupełniające, kwestionować błędne pomysły i odrzucać nieodpowiednie żądania. Pod pewnymi względami praca z ChatGPT przypomina więc podrzucanie pomysłów sprytnemu współpracownikowi.

Ponieważ jego głównym celem jest odpowiadanie na pytania, można go zastosować w wielu przypadkach - od pisania kodu, przez debugowanie, po planowanie proces rozwoju produktu . I chociaż ChatGPT może nie popełniać mniej błędów niż inne narzędzia kodu AI, jest zaprogramowany tak, aby przyznawać się do błędów, więc dajemy mu dodatkowe punkty za pokorę. 🤭

Ta technologia AI otrzymała również niedawną aktualizację do modelu GPT-4. W porównaniu do GPT-3, GPT-4 może wykonywać bardziej złożone instrukcje, rozumieć bardziej skomplikowaną składnię i rozwiązywać trudniejsze problemy.

Sprawdź te_ Szablony AI z podpowiedziami ChatGPT !

Najlepsze cechy ChatGPT

Elastyczność: Możesz używać tego chatbota AI do znacznie więcej niż kodowania. Ponieważ jest to po prostu narzędzie do zadawania pytań i odpowiadania na nie, może usprawnić przepływ pracy w każdej roli w organizacji

Możesz używać tego chatbota AI do znacznie więcej niż kodowania. Ponieważ jest to po prostu narzędzie do zadawania pytań i odpowiadania na nie, może usprawnić przepływ pracy w każdej roli w organizacji Pytania uzupełniające: Niektóre generatory kodowania AI zawodzą na pierwszym etapie, ponieważ nie rozumieją pełnego kontekstu pytania. Ponieważ ChatGPT zadaje pytania uzupełniające, może pomóc zidentyfikować informacje, które należy podać, aby uzyskać dokładną odpowiedź

Niektóre generatory kodowania AI zawodzą na pierwszym etapie, ponieważ nie rozumieją pełnego kontekstu pytania. Ponieważ ChatGPT zadaje pytania uzupełniające, może pomóc zidentyfikować informacje, które należy podać, aby uzyskać dokładną odpowiedź Przegląd kodu: ChatGPT jest szczególnie biegły w identyfikowaniu błędów w kodzie i pomaga je poprawić

Ograniczenia ChatGPT

Ograniczony kontekst: Niektórzy użytkownicy skarżą się, że w dłuższych rozmowach chatbot ma tendencję do gubienia wątku. Może zapomnieć o informacjach, które podałeś mu wcześniej w rozmowie i nie udzielić spójnych odpowiedzi

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że w dłuższych rozmowach chatbot ma tendencję do gubienia wątku. Może zapomnieć o informacjach, które podałeś mu wcześniej w rozmowie i nie udzielić spójnych odpowiedzi Ogólne odpowiedzi: Niektórzy twierdzą również, że program ten ma tendencję do udzielania tych samych standardowych odpowiedzi w kółko, nawet gdy kontekst jest inny

Ceny ChatGPT

ChatGPT : Darmowy

: Darmowy ChatGPT Plus: $20 miesięcznie

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

Check out these Alternatywy dla ChatGPT !

3. CodeT5

przez Kod open-source CodeT5 w serwisie GitHub CodeT5 ma wbudowany model kodera i model dekodera, które pozwalają mu tłumaczyć język naturalny na kod (podobnie jak ChatGPT), ale także tłumaczyć kod na język naturalny. Możesz więc nie tylko powiedzieć CodeT5, co ma robić, ale także powiedzieć, co robi dany fragment kodu. To dwukierunkowa konwersacja. 🗣️

Naukowcy zajmujący się danymi w Salesforce zaprojektował program aby mieć głębsze zrozumienie języków programowania. Ich celem było nadrobienie pewnych niedociągnięć w innych narzędziach kodu sztucznej inteligencji, które ich zdaniem zbyt mocno koncentrowały się na przetwarzaniu języka naturalnego w danych szkoleniowych, a niewystarczająco na językach.

W rezultacie powstało darmowe narzędzie typu open source, które może wykonywać podsumowywanie kodu, generowanie kodu, udoskonalanie kodu i tłumaczenie kodu na kod.

Najlepsze cechy CodeT5

Generowanie kodu z tekstu na kod : Podobnie jak w przypadku chatbota AI, możesz dać CodeT5 podpowiedź, a on napisze kod pasujący do twojego żądania

: Podobnie jak w przypadku chatbota AI, możesz dać CodeT5 podpowiedź, a on napisze kod pasujący do twojego żądania Tłumaczenie kodu na kod: Jeśli twój zespół pracuje w wielu językach programowania, CodeT5 może pobrać kod w jednym języku, takim jak Python, i przetłumaczyć go na inny, taki jak JavaScript

Jeśli twój zespół pracuje w wielu językach programowania, CodeT5 może pobrać kod w jednym języku, takim jak Python, i przetłumaczyć go na inny, taki jak JavaScript Podsumowanie kodu: Ten program może wyjaśnić, co robi fragment kodu w prostym języku, co może pomóc nawet doświadczonym programistom w nauce nowych języków i frameworków

Ograniczenia CodeT5

Możliwe zagrożenia bezpieczeństwa: Zespół, który zaprojektował CodeT5 twierdzi, że oprogramowanie to może zawierać wrażliwe dane osobowe, takie jak adresy i numery identyfikacyjne, i może generować kod podatny na ataki

Ceny CodeT5

Darmowy i otwarty dla wszystkich

Oceny i recenzje CodeT5

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

4. Codiga

przez Codiga Jeśli twój zespół programistów kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo, to Codiga może być twoim nowym najlepszym (sztucznym) przyjacielem.

Ten oparty na sztucznej inteligencji asystent kodu jest bardziej skoncentrowany na przeglądzie kodu niż na jego generowaniu. Może tworzyć fragmenty kodu, ale nie jest przeznaczony do pisania całych linii kodu. Zamiast tego Codiga najlepiej radzi sobie z czyszczeniem kodu zespołu. 🧹

Może przeglądać i automatycznie naprawiać błędy znalezione w kodzie, a Ty możesz uczyć dowolnych reguł przeglądu kodu, które chcesz egzekwować. Ponadto można łatwo udostępniać nowe reguły i fragmenty kodu całemu zespołowi.

Najlepsze cechy Codiga

Przegląd kodu : Codiga zapewnia dokładne przeglądy kodu, które mogą zmniejszyć liczbę naruszeń i luk w kodzie

Codiga zapewnia dokładne przeglądy kodu, które mogą zmniejszyć liczbę naruszeń i luk w kodzie Dostosowanie : Tworzenie niestandardowych reguł przeglądu kodu w mniej niż pięć minut, a następnie udostępnianie ich zespołowi, aby wszyscy byli na tej samej stronie 📖

Tworzenie niestandardowych reguł przeglądu kodu w mniej niż pięć minut, a następnie udostępnianie ich zespołowi, aby wszyscy byli na tej samej stronie 📖 Nacisk na bezpieczeństwo: Codiga sprawdza oprogramowanie pod kątem wszystkich typowych zagrożeń i może automatycznie naprawiać luki w zabezpieczeniach w IDE

Ograniczenia Codiga

Ograniczona liczba integracji IDE: Codiga integruje się tylko z VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab i Bitbucket. Jeśli korzystasz z innego IDE, to narzędzie sztucznej inteligencji nie będzie działać z twoim obecnym przepływem pracy

Codiga integruje się tylko z VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab i Bitbucket. Jeśli korzystasz z innego IDE, to narzędzie sztucznej inteligencji nie będzie działać z twoim obecnym przepływem pracy Ograniczenia dotyczące PHP: Chociaż Codiga obsługuje 15 różnych języków, niektórzy użytkownicy narzekają, że nie radzi sobie tak dobrze z PHP

Ceny Codiga

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro: $14 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Codiga

G2 : 4.6/5 (20+ recenzji)

4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

5. OpenAI Codex

przez OpenAI Codex OpenAI, ta sama firma, która stoi za ChatGPT, ma wielkie cele w zakresie sztucznej inteligencji: Ich celem jest opracowanie sztucznej inteligencji, która będzie w stanie rozwiązywać problemy na poziomie ludzkim. Ich system wykorzystuje głębokie uczenie dużych modeli językowych (LLM), proces, który polega na uczeniu sztucznej inteligencji wykonywania zadań - w tym przypadku zadań kodowania - poprzez dostarczanie jej ogromnej ilości danych.

Wyszkolili oni system Codex za pomocą możliwości przetwarzania języka naturalnego swojej platformy GPT-3 i miliardów wierszy kodu. Ten dogłębny proces szkoleniowy pozwala Codex tłumaczyć pisemne podpowiedzi na wysokiej jakości kod w czasie rzeczywistym.

Ale ten asystent kodowania AI jest lepszy w dostarczaniu fragmentów kodu niż kompletnego kodu.

Najlepsze cechy OpenAI Codex

Szybka konfiguracja: Ponieważ OpenAI poświęciło tak dużo czasu na szkolenie swojego systemu kodowania, większość programistów może od razu wskoczyć do gry bez konieczności dostarczania Codex własnych zestawów danych szkoleniowych

Ponieważ OpenAI poświęciło tak dużo czasu na szkolenie swojego systemu kodowania, większość programistów może od razu wskoczyć do gry bez konieczności dostarczania Codex własnych zestawów danych szkoleniowych Narzędzie do uzupełniania kodu AI: Podczas pracy Codex może służyć jako inteligentne narzędzie do uzupełniania kodu, sugerując fragmenty kodu do automatycznego uzupełniania typowych zadań kodowych

Podczas pracy Codex może służyć jako inteligentne narzędzie do uzupełniania kodu, sugerując fragmenty kodu do automatycznego uzupełniania typowych zadań kodowych Naturalny język prompting: Możesz napisać podpowiedź, prosząc Codex o rozwiązanie problemu z kodowaniem, a on odpowie sugestiami kodu

Ograniczenia OpenAI Codex

Niewiele obsługiwanych języków: Codex działa najlepiej z Pythonem. Chociaż obsługuje również JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript i Shell, sugestie dotyczące kodu mogą być mniej dokładne w tych językach

Codex działa najlepiej z Pythonem. Chociaż obsługuje również JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript i Shell, sugestie dotyczące kodu mogą być mniej dokładne w tych językach Brak kodu Recenzja: OpenAi Codex to przede wszystkim generatywna sztuczna inteligencja. Nie jest przeznaczony do sugerowania ulepszeń w już napisanym kodzie

Ceny OpenAI Codex

Darmowy i otwarty dla wszystkich

Oceny i recenzje OpenAI Codex

Ponieważ OpenAI Codex jest platformą open-source, nie ma recenzji użytkowników na typowych platformach oprogramowania. Ale ponieważ jest darmowy, nie ma też żadnych wad, aby go wypróbować i samemu zdecydować.

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. PolyCoder

przez Kod źródłowy PolyCoder w serwisie GitHub Narzędzie o otwartym kodzie źródłowym, które może konkurować z Codex, Polycoder różni się od innych narzędzi o otwartym kodzie źródłowym, ponieważ nie tylko sztuczna inteligencja jest publicznie dostępna za darmo, ale także wszystkie dane szkoleniowe. Tak więc każdy, kto chce dodać lub ulepszyć zbiór danych, może to zrobić - jest to sztuczna inteligencja, która jest otwarta dla wszystkich ciągłe doskonalenie .

Naukowcy z Uniwersytetu Carnegie Mellon

zaprojektowali PolyCoder w oparciu o język GPT-2 OpenAI i twierdzą, że ta sztuczna inteligencja jest lepsza w pisaniu kodu w języku C niż jakakolwiek inna sztuczna inteligencja ucząca się maszynowo i generująca kod.

Sztuczna inteligencja została przeszkolona w 12 językach programowania w oparciu o 2,7 miliarda parametrów.

Najlepsze cechy PolyCoder

Ciągłe uczenie się: Każdy może ulepszyć PolyCoder, ucząc go nowych języków programowania, zasilając go zestawami danych z dodatkowych repozytoriów kodowania lub poprawiając jego rozumienie języka naturalnego, co czyni go jednym z najbardziej ekscytujących projektów open-source od czasu WordPressa

Każdy może ulepszyć PolyCoder, ucząc go nowych języków programowania, zasilając go zestawami danych z dodatkowych repozytoriów kodowania lub poprawiając jego rozumienie języka naturalnego, co czyni go jednym z najbardziej ekscytujących projektów open-source od czasu WordPressa Kodowanie w języku C: Podczas gdy PolyCoder jest biegły w 12 językach programowania, jest najsilniejszy w C. Inne narzędzia do kodowania AI mogą działać lepiej w Javie, Pythonie lub SQL, ale zawsze możesz trenować PolyCoder, aby poprawić jego możliwości w preferowanym języku

Ograniczenia PolyCoder

Większe podatności: **Ponieważ jest to oprogramowanie typu open-source, twórcy PolyCoder obawiają się, że programiści mogą nauczyć sztuczną inteligencję złośliwego zachowania lub wprowadzić luki w zabezpieczeniach do kodu źródłowego

Ceny PolyCoder

Darmowy i otwarty dla wszystkich

Oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

7. Tabnine

przez Tabnine Ten asystent AI został zaprojektowany specjalnie dla programistów. Jest to narzędzie do uzupełniania kodu AI, które przyspiesza przepływ pracy poprzez pisanie pełnych funkcji i całych linii kodu. Może przewidzieć i zasugerować następną linię kodu na podstawie składni.

Pomyśl o tym jak o sugestiach tekstowych na smartfonie. Sugestie mogą nie zawsze być tym, co miałeś na myśli, ale kiedy są, wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć i wysłać. Następnie możesz przejść do następnej sekcji kodu. ⛵️

Narzędzie to może również uczyć się na podstawie wzorców kodowania, aby konsekwentnie dostarczać dokładniejsze sugestie.

Najlepsze cechy Tabnine

Predykcyjne kodowanie: Najlepszą funkcją oszczędzającą czas Tabnine jest jego zdolność do sugerowania następnej linii kodu podczas pisania za pomocą funkcji przewidywania uczenia maszynowego

Najlepszą funkcją oszczędzającą czas Tabnine jest jego zdolność do sugerowania następnej linii kodu podczas pisania za pomocą funkcji przewidywania uczenia maszynowego Elastyczny hosting: Tabnine można uruchomić z laptopa, z serwera chronionego zaporą ogniową lub z chmury, dzięki czemu narzędzie to będzie pasować do protokołów bezpieczeństwa firmy

Tabnine można uruchomić z laptopa, z serwera chronionego zaporą ogniową lub z chmury, dzięki czemu narzędzie to będzie pasować do protokołów bezpieczeństwa firmy Wiele języków programowania: Tabnine obsługuje zarówno główne, jak i niszowe języki programowania, w tym JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go i Bash

Ograniczenia Tabnine

Ograniczone możliwości w ramach frameworków UI : Niektórzy użytkownicy narzekają, że jeśli pracujesz z frameworkami JavaScript UI, sugestie są mniej dokładne i często błędne

Niektórzy użytkownicy narzekają, że jeśli pracujesz z frameworkami JavaScript UI, sugestie są mniej dokładne i często błędne Zużywa dużo pamięci: Ten program zużywa dużo pamięci RAM i czasami wymaga ponad 1 GB pamięci do uruchomienia

Ceny Tabnine

Start: Darmowy

Darmowy Pro: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Tabnine w sprawie cen

Oceny i recenzje Tabnine

8. Kod Snyk

przez Snyk To narzędzie AI pochodzi od Snyk, aplikacji do tworzenia oprogramowania skoncentrowanej na bezpieczeństwie. Podobnie jak inne produkty Snyk, narzędzie to koncentruje się w szczególności na pomocy w tworzeniu bezpiecznego kodu.

Snyk Code nie pisze kodu ani nie pomaga w automatyzacji zadań, ale przeprowadza statyczne testy bezpieczeństwa aplikacji w czasie rzeczywistym. Identyfikuje luki w zabezpieczeniach i zapewnia porady dotyczące środków zaradczych, dzięki czemu zespół może natychmiast naprawić problemy z bezpieczeństwem. Ponieważ aplikacja działa w czasie rzeczywistym, zespół nie musi czekać na raporty SAST, aby zająć się kwestiami bezpieczeństwa.

Najlepsze cechy Snyk

Zwiększone bezpieczeństwo: Ze względu na skupienie się na bezpiecznym kodzie, ta aplikacja naprawdę dobrze radzi sobie z bezpieczeństwem

Ze względu na skupienie się na bezpiecznym kodzie, ta aplikacja naprawdę dobrze radzi sobie z bezpieczeństwem Łatwość użycia: Większość użytkowników może od razu zacząć korzystać z tego programu bez konieczności uczenia się narzędzi uczenia maszynowego

Większość użytkowników może od razu zacząć korzystać z tego programu bez konieczności uczenia się narzędzi uczenia maszynowego Integruje się z większością IDE : Snyk oferuje wtyczki dla JetBrains, Visual Studio, VS Code i Eclipse

Ograniczenia Snyk

Ograniczone funkcje: Ponieważ Snyk Code koncentruje się tylko na bezpieczeństwie, może być konieczne dodanie drugiego narzędzia kodu AI, jeśli chcesz mieć chatbota, który może pisać pełne linie do tworzenia wysokiej jakości kodu

Ponieważ Snyk Code koncentruje się tylko na bezpieczeństwie, może być konieczne dodanie drugiego narzędzia kodu AI, jeśli chcesz mieć chatbota, który może pisać pełne linie do tworzenia wysokiej jakości kodu Brak obsługi niszowych języków: Snyk Code obsługuje 10 najpopularniejszych języków programowania, w tym Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby i TypeScript. Jeśli wolisz pracować w bardziej niszowym języku, możesz potrzebować innego narzędzia do uczenia maszynowego

Ceny Snyk

Darmowy: 0 USD z nieograniczoną liczbą współpracujących programistów

0 USD z nieograniczoną liczbą współpracujących programistów Zespół: 25 USD miesięcznie dla maksymalnie 10 współpracowników

25 USD miesięcznie dla maksymalnie 10 współpracowników Enterprise: Skontaktuj się z Snyk w sprawie cen

Oceny i recenzje Snyk

G2 : 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

: 4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

9. GitHub Copilot

przez GitHub Copilot GitHub Copilot jest oparty na API OpenAI Codex, co może sprawić, że będziesz się zastanawiać, dlaczego powinieneś płacić za to narzędzie do kodowania sztucznej inteligencji, skoro możesz korzystać z narzędzia Codex o otwartym kodzie źródłowym za darmo.

Kiedy GitHub zbudował swój produkt na bazie OpenAI Codex, rozszerzył możliwości programu. Copilot obsługuje więc więcej modeli języków programowania i generuje bardziej kompletny kod niż Codex. Copilot może nawet pomóc Twojemu zespołowi szybciej nauczyć się nowych języków programowania i frameworków. 🧑‍✈️

Najlepsze cechy programu Copilot

Wiele języków programowania: Funkcje sztucznej inteligencji GitHub wygenerują kod w wielu różnych językach programowania, w tym Python, JavaScript, Go, C++ i TypeScript

Funkcje sztucznej inteligencji GitHub wygenerują kod w wielu różnych językach programowania, w tym Python, JavaScript, Go, C++ i TypeScript Para programistów AI: Ten asystent kodowania oparty na uczeniu maszynowym reaguje na polecenia w języku naturalnym w dziesiątkach języków

Ten asystent kodowania oparty na uczeniu maszynowym reaguje na polecenia w języku naturalnym w dziesiątkach języków Integracje: Copilot można sparować z ulubionym edytorem kodu. Integruje się z Visual Studio Code, JetBrains IDE i Neovim

Ograniczenia Copilot

Powolne wdrażanie i wydajność: Niektórzy użytkownicy narzekają, że nauczenie Copilot swojego procesu jest czasochłonne i wymaga dużej ilości danych szkoleniowych. Po uruchomieniu jego funkcje sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym tworzą kod w wolniejszym tempie niż inne narzędzia AI

Niektórzy użytkownicy narzekają, że nauczenie Copilot swojego procesu jest czasochłonne i wymaga dużej ilości danych szkoleniowych. Po uruchomieniu jego funkcje sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym tworzą kod w wolniejszym tempie niż inne narzędzia AI Ograniczona pomoc w debugowaniu : GitHub zapewnia pewną pomoc w debugowaniu, ale nie zapewnia dogłębnego wsparcia

Ceny Copilot

Indywidualny: 10 USD miesięcznie

10 USD miesięcznie Copilot Business: 19 USD za użytkownika miesięcznie

19 USD za użytkownika miesięcznie Copilot Enterprise: $39 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Copilot

Podczas gdy funkcja Copilot w GitHub sama w sobie nie ma wielu recenzji, GitHub ma tysiące recenzji i jest szanowaną platformą dla zespołów programistycznych.

10. Replit Ghostwriter

przez Replit Jeśli chcesz, aby Twój zespół programistów spędzał więcej czasu na kreatywnym myśleniu, a mniej na powtarzalnych zadaniach, Ghostwriter może być Twoim nowym boo. 👻

Ten program pozwala zautomatyzować zadania i zwolnić więcej miejsca w mózgu na kreatywny rozwój. Chatbot pomaga w burzy mózgów nad kreatywnymi projektami, tłumaczy język naturalny na kod i wyjaśnia fragmenty kodu prostym językiem.

Ghostwriter uczy się od ciebie, gdy z nim pracujesz, więc rozwija się, aby zrozumieć kontekst twojego projektu i zaoferować odpowiednie rozwiązania.

Najlepsze cechy Ghostwriter

Obsługa 16 języków programowania: Replit Ghostwriter obsługuje statyczną analizę kodu, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust i SQL

Replit Ghostwriter obsługuje statyczną analizę kodu, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust i SQL Szybki czas odpowiedzi: Średni czas odpowiedzi chatbota Ghostwriter wynosi 500 ms, więc twoi programiści nie będą sfrustrowani niską prędkością

Średni czas odpowiedzi chatbota Ghostwriter wynosi 500 ms, więc twoi programiści nie będą sfrustrowani niską prędkością Głos do kodu: Oprócz wpisywania wiadomości do chatbota, możesz także używać notatek głosowych, aby rozpocząć projekty, gdy jesteś w ruchu

Ograniczenia Ghostwriter

Może nie działać tak dobrze we wszystkich językach: Chociaż obsługuje 16 języków, program ten jest najbardziej skuteczny w Pythonie i JavaScript

Chociaż obsługuje 16 języków, program ten jest najbardziej skuteczny w Pythonie i JavaScript **Ghostwriter jest funkcją zintegrowanego środowiska programistycznego Replit i nie może być używany z żadnym innym IDE. Tak więc, jeśli używasz już Visual Studio Code, XCode, JetBrains lub innej platformy, Ghostwriter nie będzie dla ciebie działał

Ceny Ghostwriter

Ghostwriter to dodatkowe 10 USD miesięcznie oprócz planu Replit. Tylko plan Pro za 20 USD miesięcznie zapewnia dostęp do Ghostwriter, więc łączna kwota wzrośnie do 30 USD miesięcznie.

Ghostwriter oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

Dlaczego warto korzystać z narzędzi wspomagających kodowanie AI?

Wielu twórców oprogramowania waha się przed zaufaniem narzędziom do kodowania sztucznej inteligencji. Łatwo jest uwierzyć, że maszyna nigdy nie zrozumie niuansów i kreatywności związanych z pisaniem kodu. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć wypróbowanie narzędzi do kodowania AI:

Zwiększenie produktywności: Dzięki narzędziom do kodowania AI, zespół programistów możepracować szybciej i wydajniej. Narzędzia te automatyzują żmudne zadania i pomagają generować sugestie dotyczące kodu, o których być może sam byś nie pomyślał.

Dzięki narzędziom do kodowania AI, zespół programistów możepracować szybciej i wydajniej. Narzędzia te automatyzują żmudne zadania i pomagają generować sugestie dotyczące kodu, o których być może sam byś nie pomyślał. Poprawa jakości kodu: Używając sztucznej inteligencji do pomocy w kodowaniu, włączasz również kolejną warstwę kontroli jakości. Narzędzia te mogą pomóc wychwycić błędy i luki w zabezpieczeniach, zanim trafią one do produkcji.

Używając sztucznej inteligencji do pomocy w kodowaniu, włączasz również kolejną warstwę kontroli jakości. Narzędzia te mogą pomóc wychwycić błędy i luki w zabezpieczeniach, zanim trafią one do produkcji. Rozwijanie nowych umiejętności: Praca z narzędziami do kodowania AI może pomóc w szybszej nauce nowych języków programowania i frameworków, otwierając więcej możliwości dla zespołu programistów.

Praca z narzędziami do kodowania AI może pomóc w szybszej nauce nowych języków programowania i frameworków, otwierając więcej możliwości dla zespołu programistów. Uwolnienie czasu na kreatywne myślenie: Dzięki temu, że przyziemne zadania są wykonywane przez sztuczną inteligencję, programiści mają więcej czasu na skupienie się na kreatywnych aspektach swojej pracy. Może to prowadzić do bardziej innowacyjnego i wysokiej jakości kodu.

Dzięki temu, że przyziemne zadania są wykonywane przez sztuczną inteligencję, programiści mają więcej czasu na skupienie się na kreatywnych aspektach swojej pracy. Może to prowadzić do bardziej innowacyjnego i wysokiej jakości kodu. Opłacalność: Niektóre narzędzia do kodowania AI są dostępne za darmo lub oferują przystępne plany cenowe, dzięki czemu są dostępne dla każdego zespołu programistów, niezależnie od ograniczeń budżetowych.

Wyzwania stojące przed programistami, które mogą rozwiązać narzędzia do kodowania AI

Programiści często spędzają godziny na wykonywaniu przyziemnych i powtarzalnych zadań, podczas gdy mogliby skupić się na bardziej krytycznych aspektach, takich jak debugowanie lub planowanie projektu. Narzędzia do kodowania AI oferują rozwiązanie tych wyzwań, w tym:

Powtarzalne zadania

Wiele zadań, z którymi programista ma do czynienia na co dzień, jest powtarzalnych i przyziemnych. Narzędzia AI mogą pomóc zautomatyzować te zadania, uwalniając więcej czasu na kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów.

Nauka nowych języków programowania i frameworków

Nauka nowego języka programowania może być wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych programistów. Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji programiści mogą uczyć się nowych języków szybciej i z większą dokładnością.

Poprawa jakości kodu

Jednym z największych wyzwań stojących przed programistami jest pisanie wysokiej jakości kodu. Nawet doświadczeni programiści od czasu do czasu popełniają błędy. Narzędzia kodu AI mogą pomóc wychwycić te błędy, zanim staną się kosztownymi usterkami.

Mogą również sugerować sposoby ulepszenia kodu, prowadząc do bardziej wydajnych i zoptymalizowanych programów.

Debugowanie

Debugowanie to kolejne żmudne zadanie, które często zajmuje znaczną część czasu programisty. Narzędzia do kodowania AI mogą pomóc szybko zidentyfikować i naprawić błędy, uwalniając więcej czasu dla programistów, aby mogli skupić się na bardziej krytycznych zadaniach.

Rozpocznij generowanie kodu za pomocą narzędzi do kodowania AI

Narzędzia AI mogą ułatwić życie Tobie i całemu zespołowi. Koniec z wpatrywaniem się w uszkodzone fragmenty kodu, aż oczy wyskoczą. Teraz możesz po prostu poprosić o pomoc przyjaznego chatbota.

W najlepszym przypadku, generatory kodu AI mogą działać jak (sztucznie) inteligentni współpracownicy. Mogą pomóc w burzy mózgów, rozwiązywaniu problemów i odkrywaniu pomysłów, które przyspieszą proces rozwoju.

Aby uzyskać aplikację, która będzie zarządzać procesem tworzenia oprogramowania od początku do końca i ma wbudowane narzędzia kodu AI, wypróbuj ClickUp . Możesz utworzyć obszar roboczy i rozpocząć korzystanie z Funkcje tworzenia oprogramowania ClickUp za darmo. Dodatkowa produktywność pozwoli nawet zaoszczędzić czas i pieniądze.

A gdy zaczniesz używać narzędzi AI do zwiększenia swojej produktywności, będziesz mieć więcej czasu na zastanowienie się nad ważniejszymi życiowymi pytaniami, takimi jak Kto koduje AI, która koduje? A może narzędzia AI kodują się same? 🤯