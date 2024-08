10 najlepszych alternatyw i konkurentów dla Perplexity AI w 2024 roku

Połączenie sztucznej inteligencji i wyszukiwarek przyniosło znaczący i pozytywny wpływ oraz zmianę w sposobie, w jaki znajdujemy i wykorzystujemy informacje online.

Wyniki wyszukiwania zdecydowanie się poprawiły, a łatwość korzystania z tej nowej usługi wyszukiwarki w AI - przenosząc nasze ogólne możliwości wyszukiwania na zupełnie nowy poziom. Ograniczenia tradycyjnej wyszukiwarki internetowej zostały wyeliminowane przez narzędzia wyszukiwarki AI, takie jak Perplexity AI.

Dla dzisiejszych wyszukiwarek, Perplexity AI staje się jednym z najbardziej popularnych narzędzi najczęściej wykorzystywanych narzędzi AI dla ludzi ze wszystkich branż.

Perplexity AI świetnie radzi sobie z przekształcaniem złożonych zapytań w łatwe do zrozumienia odpowiedzi, ale nie jest to jedyne narzędzie wykorzystujące wyszukiwarki AI. Nie brakuje dostawców w tej przestrzeni, z których wszyscy rywalizują o uwagę jako wyszukiwarka lub narzędzie chatbota oparte na sztucznej inteligencji.

Omówmy najważniejsze cechy Perplexity AI, w jaki sposób ta wyszukiwarka AI może pomóc w zaspokojeniu konkretnych potrzeb i zbadajmy niektóre z najlepszych alternatyw Perplexity AI, abyś mógł znaleźć idealną aplikację dla swojego przypadku użycia.

Czym jest Perplexity AI?

Perplexity AI jest wyszukiwarką opartą na sztucznej inteligencji, którą można poprosić o odpowiedzi w sposób przypominający czat. Zadaj pytanie Perplexity AI, a ona przeszuka Internet, aby dowiedzieć się o twoim zapytaniu, a następnie przyniesie ci odpowiedź na podstawie tego, co znalazła.

Narzędzie to różni się od tradycyjnej wyszukiwarki, ponieważ zostało zaprojektowane tak, aby było bardziej konwersacyjne, podobnie jak używanie naszego naturalnego języka. Zamiast szukać "przykładów automatyzacji marketingu", możesz zapytać ją "Jaki jest najlepszy system automatyzacji marketingu" przykład marketingu automation w 2024 roku?" i odpowie w sposób konwersacyjny.

Perplexity AI Rozszerzenie Chrome używane w wyszukiwarce

Perplexity AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i zaawansowane modele językowe, aby uzyskać potrzebne odpowiedzi w sposób, który ma sens dla każdego. Nie musisz już przeglądać wielu stron internetowych, aby dowiedzieć się czegoś na dany temat - zamiast tego możesz poprosić Perplexity AI o podsumowanie. 📚

Czego szukać w alternatywie dla Perplexity AI

Każdego miesiąca na świecie pojawiają się nowe narzędzia wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji. Wybór odpowiedniej alternatywy dla Perplexity AI polega na rozważeniu swoich celów, potrzeb i oczekiwań.

Oto, co należy wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla Perplexity AI:

Funkcje: Czy alternatywna wyszukiwarka ma wszystkie funkcje, których potrzebuję? Czy oferuje mi coś więcej?

Czy alternatywna wyszukiwarka ma wszystkie funkcje, których potrzebuję? Czy oferuje mi coś więcej? Doświadczenie użytkownika: Jakie jest doświadczenie użytkownika? Czy jest łatwa w użyciu i nawigacji?

Jakie jest doświadczenie użytkownika? Czy jest łatwa w użyciu i nawigacji? Szkolenie: Czy trudno jest nauczyć się jej obsługi? Czy mogę łatwo wdrożyć cały mój zespół?

Czy trudno jest nauczyć się jej obsługi? Czy mogę łatwo wdrożyć cały mój zespół? Ceny: Czy nowe narzędzie jest darmową wyszukiwarką AI? Czy mieści się w moim budżecie?

Czy nowe narzędzie jest darmową wyszukiwarką AI? Czy mieści się w moim budżecie? Reputacja: Czy dostawca oprogramowania ma dobrą reputację? Czy jest to zupełna nowość na rynku?

Czy dostawca oprogramowania ma dobrą reputację? Czy jest to zupełna nowość na rynku? Recenzje: Co inni użytkownicy mówią o tej konkretnej wyszukiwarce? Czy spełnia ona oczekiwania?

Perplexity AI to proste w obsłudze narzędzie z ograniczonym zestawem funkcji. Oznacza to, że można łatwo porównać inne wyszukiwarki oparte na sztucznej inteligencji, aby znaleźć najlepszą dla siebie lub zbadać alternatywy w tej przestrzeni, które mogą zaoferować jeszcze więcej funkcji.

10 najlepszych alternatyw dla Perplexity AI w 2024 roku

Gotowy, aby zobaczyć, co jeszcze jest dostępne? Zebraliśmy listę najlepszych dostępnych obecnie alternatyw dla Perplexity AI. Odkryj wyszukiwarki AI, narzędzia, które pomogą Ci napisać kod i platformy, które mogą stać się Twoim miejscem docelowym dla wszystkich treści i AI.

Dostosuj wyniki, aby szybciej dotrzeć do lepszych treści, korzystając z funkcji reprompting w ClickUp AI

ClickUp niedawno uruchomił asystenta AI, który rzuca wyzwanie wszystkim innym. ClickUp Brain to pierwsza na świecie sieć neuronowa łącząca zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę Twojej firmy ze sztuczną inteligencją. Posiada trzy różne narzędzia, które mogą dać Ci przewagę w pracy, niezależnie od Twojej roli:

AI Knowledge Manager: Daje natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Twojej pracy w dowolnym miejscu w ClickUp. Możesz zadawać mu pytania dotyczące notatek o produktach, map drogowych, procesów, zadań i wielu innych; pobiera informacje z zadań, dokumentów i wszystkich połączonych obszarów roboczych.

Daje natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Twojej pracy w dowolnym miejscu w ClickUp. Możesz zadawać mu pytania dotyczące notatek o produktach, map drogowych, procesów, zadań i wielu innych; pobiera informacje z zadań, dokumentów i wszystkich połączonych obszarów roboczych. AI Project Manager: Pomaga efektywniej zarządzać projektami dzięki automatycznym aktualizacjom zadań i tworzeniu podzadań w ramach aplikacjiClickUp Tasks. Może wysyłać aktualizacje postępów, tworzyć osobiste i zespołowe standupy oraz podsumowywać długie dokumenty i wątki komentarzy zClickUp Docs z elementami działań. Ponadto, możesz przekazać mu proste instrukcje tekstowe, aby utworzyć niestandardową automatyzację dla określonych scenariuszy.

Pomaga efektywniej zarządzać projektami dzięki automatycznym aktualizacjom zadań i tworzeniu podzadań w ramach aplikacjiClickUp Tasks. Może wysyłać aktualizacje postępów, tworzyć osobiste i zespołowe standupy oraz podsumowywać długie dokumenty i wątki komentarzy zClickUp Docs z elementami działań. Ponadto, możesz przekazać mu proste instrukcje tekstowe, aby utworzyć niestandardową automatyzację dla określonych scenariuszy. AI Writer for Work: Ten asystent AI może pomóc ci poprawić pisanie. Zapytaj o pomysły, uzyskaj kreatywną inspirację i skorzystaj z narzędzia, które pomoże Ci wyjaśnić i udoskonalić pisanie. Nasze narzędzie AI jest również świetne do pomocy w polerowaniu dokumentów - z dostępnymi funkcjami, takimi jak wstępnie ustrukturyzowane nagłówki i tabele. 💻

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawnij swoje przepływy pracy za pomocą ClickUp Brain jako najlepszego narzędzia do zarządzania dokumentamihack produktywności* Edytuj i dopracowuj swoje treści - od e-maili sprzedażowych po artykuły naukowe

Używaj ClickUp Docs jako miejsca do przechowywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję

Generuj listy zadań, które łączą się z ClickUp Tasks

Szybkie rozpoczęcie pracy z pomocąSzablony ClickUp* Korzystaj z narzędzi sztucznej inteligencji ClickUp nie tylko w aplikacji internetowej, ale także w aplikacji mobilnej - już wkrótce!

Uzyskaj lepsze wyniki z narzędzi AI dziękiPodpowiedzi ChatGPT do pisania artykułów naukowych iPodpowiedzi ChatGPT dotyczące copywritingu Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy sugerują, że może istnieć stroma krzywa uczenia się, ponieważ ClickUp jest tak wszechstronnym narzędziem programowym

ClickUp Brain jest stosunkowo nowy, więc z czasem dodawane są nowe funkcje

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cennika

Kontakt w sprawie cennika ClickUp Brain jest dostępny jako dodatek do każdego płatnego planu za 5 USD/miesiąc na członka Workspace

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (8,700+ recenzji)

4.7/5 (8,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Bard

Via Bard Bard (znany również jako Google Bard AI) to darmowa wyszukiwarka AI, która jest odpowiedzią Google na wyniki wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji. Załaduj Bard i możesz zacząć rozmawiać ze sztuczną inteligencją, aby zadawać jej pytania, zachęcać ją do rozwiązywania problemów lub poprosić ją o pomoc w wymyśleniu kreatywnych pomysłów na kampanię marketingową w mediach społecznościowych. 📱

Najlepsze cechy Bard

Uzyskiwanie odpowiedzi za pośrednictwem aplikacji opartej na czacie i sztucznej inteligencji

Weryfikacja źródła informacji w celu sprawdzenia faktów

Zgłaszano, że ma dostęp do bardziej aktualnych danych niż niektóre inne aplikacje

Zbudowany przez Google z dobrą reputacją w zakresie wysokiej jakości narzędzi programowych

Ograniczenia Bard

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że Bard nie jest tak biegły w kodowaniu pytań, jak inne narzędzia

Google otwarcie mówi o tym, że Bard jest eksperymentem, więc wyniki mogą nie zawsze być oparte na faktach

Niedostępny w wielu wyszukiwarkach - w przeciwieństwie do Perplexity AI

Ceny Bard

Darmowy

Oceny i recenzje Bard

G2: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

4.3/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: N/A

3. Bing

Via Bing Bing, wyszukiwarka Microsoftu, niedawno wydała wyszukiwarkę opartą na sztucznej inteligencji z zaawansowanym algorytmem. Podobnie jak Perplexity AI, możesz użyć Bing (znanego również jako Bing Chat lub Bing AI), aby znaleźć odpowiedzi na wszelkie palące pytania dotyczące biznesu lub życia. 💭

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem Microsoft i szukasz alternatywy dla Perplexity AI, to jest to narzędzie dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Bing

Zintegrowany z ekosystemem Microsoft

Wspierany przez wysokiej jakości wyniki wyszukiwania

Zapytaj Bing, aby znaleźć odpowiedzi, zaplanować harmonogramy i nie tylko

Pisanie kodu z pomocą Bing w językach takich jak Python

Ograniczenia Bing

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że Bing nie zawsze zwraca trafne wyniki dla złożonych pytań

Na przykładNarzędzie AIzawsze dokładnie sprawdzaj, czy cytowane dane lub statystyki są rzeczywiście prawdziwe

Ceny Bing

Darmowy

Oceny i recenzje Bing

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper W przeciwieństwie do Bing i Bard, Jasper to nie tylko wyszukiwarka AI. Zamiast tego jest to platforma zaprojektowana, aby pomóc Ci wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia treści dla Twojej marki. Jasper ma szereg funkcji copywritingu AI, w tym Jasper Chat - przyjaznego dla użytkownika chatbota, którego można używać w podobny sposób jak Perplexity AI. 🤖

Najlepsze funkcje Jasper

Obszerna baza wiedzy na tematy zarówno szerokie, jak i niszowe

Możliwość odwoływania się w ramach rozmowy w celu dodania kontekstu

Zadawanie pytań, monitowanie o podsumowania i generowanie pomysłów

Szeroki zakresNarzędzia do pisania AI i funkcje

Ograniczenia Jasper

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że Jasper Chat może czasami działać wolno

Jasper jest dostępny tylko z płatnym planem, co czyni go jedną z najmniej przystępnych cenowo alternatyw dla Perplexitiy AI na tej liście

Ceny Jasper

Kreator: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Zespoły: $125/miesiąc za użytkownika

$125/miesiąc za użytkownika Biznes: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700+ opinii)

5. Komo

Via Komo Komo to elegancka, minimalistyczna alternatywa dla Perplexity AI. To narzędzie wyszukiwarki AI umożliwia zadawanie pytań, przeglądanie artykułów informacyjnych i treści cyfrowych oraz wyświetlanie odpowiednich wyników wyszukiwania na podstawie zapytania. 📷

Ponadto Komo szczyci się tym, że jest prywatną wyszukiwarką AI, która jest szybka i niezawodna - a wszystko to bez reklam.

Najlepsze funkcje Komo

Wyszukiwanie w sieci i zadawanie pytań w środowisku wolnym od rozpraszania uwagi i reklam

Zawężanie wyszukiwania, aby wyświetlać tylko treści skoncentrowane na społeczności, takie jak filmy z YouTube i artykuły z wiadomościami

Burza mózgów w oparciu o konkretny temat lub zapytanie

Korzystanie z hybrydowego chatbota i wyszukiwarki w jednym narzędziu

Ograniczenia Komo

Niektórym użytkownikom może przeszkadzać minimalistyczny interfejs użytkownika

W Internecie jest bardzo mało informacji na temat Komo w porównaniu z niektórymi bardziej znanymi alternatywnymi opcjami Perplexity AI na tej liście

Ceny Komo

Darmowy

Oceny i recenzje Komo

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Writesonic

Via WritesonicWritesonic jest sztuczną inteligencją narzędzie do copywritingu które pomaga właścicielom firm i marketerom tworzyć świeże teksty. Oprócz funkcji pisania artykułów, parafrazowania i podsumowywania artykułów, to Narzędzie do tworzenia treści AI chatsonic - konwersacyjna funkcja AI wykorzystująca język naturalny, podobna do Perplexity AI. 🖊️

Ponadto Writesonic twierdzi, że może pomóc w generowaniu całkowicie unikalnych treści, dzięki czemu nie ma ryzyka tworzenia plagiatów.

Najlepsze funkcje Writesonic

Konwersacyjny procesor NLP, który rywalizuje z ChatGPT

Obsługiwany przez wyszukiwanie, zaprojektowany do pisania treści i generowania pomysłów

Użyj Chatsonic do generowania sztuki AI, a także pisemnej kopii

Dostęp do Chatsonic i innychNarzędzia do copywritingu AI w jednym miejscu

Ograniczenia Writesonic

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że limity słów w biznesplanie mogą być czasami frustrujące

Kopia tworzona przez Writesonic może być czasami powtarzalna, niektórzy użytkownicy sugerują

Ceny Writesonic

Nieograniczony: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Biznes: Od $19/miesiąc za użytkownika

Od $19/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

4.8/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

7. Poe

Via Poe Poe to chatbot AI od zespołu programistów w Quora. Ta aplikacja została zaprojektowana jako przeglądarka internetowa i aplikacja mobilna, która zapewnia dostęp do różnych chatbotów w jednym miejscu.

Z Poe użytkownicy mogą uruchamiać podpowiedzi w usługach takich jak Midjourney, ChatGPT, Claude i innych. 🔍

Najlepsze cechy Poe

Rozpoczęcie rozmowy z ogromną liczbą chatbotów, a kolejne są często dodawane

Zadawanie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi i znajdowanie nowych pomysłów z wieloma chatbotami

Znajdowanie nowych, interesujących botów do czatowania dzięki funkcji Explore

Dostępna jako aplikacja na urządzenia z systemem iOS i Android

Ograniczenia Poe

Poe funkcjonuje jako brama do innych chatbotów, a nie jako sam chatbot, co oznacza, że jakość zależy od konkretnego chatbota, z którym się komunikujesz

Obecnie nie jest dostępna subskrypcja korporacyjna dla firm, które chcą wdrożyć wielu użytkowników, choć prace nad nią trwają

Ceny Poe

Darmowy

Enterprise: Wkrótce

Oceny i recenzje Poe

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi Pi to konwersacyjne narzędzie AI zbudowane przez Inflection AI. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby oferować zabawną, przyjazną atmosferę i działać bardziej jako osobisty asystent niż tradycyjny chatbot. Pi może pomóc użytkownikom w wymyślaniu pomysłów lub inspiracji, planowaniu, odkrywaniu zainteresowań i odpowiadaniu na pytania. 🌻

Najlepsze cechy Pi

Usprawniony, minimalistyczny interfejs użytkownika bez rozpraszania uwagi

Bardziej ludzkie podejście do doświadczenia chatbota

Zadawaj pytania, zdobywaj inspiracje i rozmawiaj o swoim dniu pracy

Łączy wyszukiwanie i odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji z poczuciem coachingu

Ograniczenia Pi

Niektórzy użytkownicy mogą preferować bardziej profesjonalne podejście niż to, które oferuje Pi - zwłaszcza jeśli inwestujesz w oprogramowanie dla całego zespołu

Narzędzie jest stosunkowo nowe, więc obecnie niewiele o nim wiadomo

Ceny Pi

Darmowy

Oceny i recenzje Pi

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. ChatGPT

Via ChatGPTChatGPT jest jednym z najbardziej znanych dostępnych obecnie chatbotów opartych na dużych modelach językowych. Narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji, stworzone przez OpenAI, pomaga użytkownikom wyświetlać odpowiedzi i uzyskiwać informacje na podstawie historii poprzednich rozmów i kontekstu. ⚒️

Najlepsze cechy ChatGPT

Uzyskaj pomoc w zadaniach takich jak planowanie kampanii marketingowej, pisanie wiadomości e-mail lub obsługa trudnej rozmowy

Definiowanie długości, stylu i formatu udzielanych odpowiedzi

Pisanie kodu bez konieczności jego znajomości

Podsumowywanie tekstów i zapewnianie wglądu w dłuższe dokumenty, takie jak eseje lub protokoły ze spotkań

Ograniczenia ChatGPT

Czasami dane wyjściowe nie zawsze są dokładne, podobnie jak w przypadku większości narzędzi do czatu opartych na sztucznej inteligencji, w tym najlepszych alternatyw ChatGPT

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że ChatGPT nie zawsze zachowuje kontekst w złożonych dyskusjach

Ceny ChatGPT

Darmowy

ChatGPT Plus: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

10. GitHub Copilot

Via GitHub Copilot GitHub Copilot różni się nieco od innych alternatyw Perplexity AI na tej liście, ponieważ jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla programistów. Jako najbardziej rozpowszechnione narzędzie dla programistów AI, aplikacja ta zamienia podpowiedzi w języku naturalnym w sugerowany kod w wielu językach. ⌨️

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Usprawnienie funkcjiproces pisania kodu z pomocą sztucznej inteligencji* Sugestie oparte na sztucznej inteligencji na podstawie poprzedniego kodu

Edycja bezpośrednio w edytorze kodu

Naucz się kodować z pomocą GitHub Copilot

Ograniczenia GitHub Copilot

Ta aplikacja została zaprojektowana do pisania kodu, więc jest użyteczną alternatywą dla Perplexity AI tylko wtedy, gdy właśnie do tego jej używasz

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że narzędzie może mieć stromą krzywą uczenia się

Ceny GitHub Copilot

Darmowy

Zespół: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $24/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 5/5 (3 recenzje)

Uzyskaj potrzebne odpowiedzi dzięki tym alternatywom Perplexity AI

Istnieje tak wiele alternatyw dla Perplexity AI, że z pewnością warto je poznać. Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć najlepsze alternatywy Perplexity AI dla funkcji i funkcji, których potrzebujesz.

Szukając świetnego narzędzia do tworzenia treści opartego na sztucznej inteligencji, warto wziąć pod uwagę, że może istnieć narzędzie, które może zaoferować jeszcze więcej - takie jak ClickUp. Nasza kompleksowa platforma ma wszystko, czego potrzebujesz nie tylko do pomocy w zakresie sztucznej inteligencji, ale także do zarządzania projektami, produktywności i zarządzania pracą. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś . ✨