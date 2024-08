13 przykładów marketingu produktowego, które zainspirują Cię w 2024 roku

Spośród ponad 30 000 produktów wprowadzanych na rynek każdego roku, 95 procent kończy się niepowodzeniem . Internet jest pełen przykładów marketingu produktów (dobrych i złych), jeśli chcesz uczyć się od tych, którzy przetestowali wody.

Każdy produkt kiedykolwiek wprowadzony na rynek niesie ze sobą szereg wniosków. Możesz wykorzystać te marketingowe studia przypadków, aby zainspirować się lub przewidzieć potencjalne przeszkody podczas tworzenia strategii wprowadzania produktu na rynek.

W tym artykule przeanalizujemy niektóre z najlepszych i najgorszych przykładów marketingu produktowego znanych i mniej znanych marek.

Czym jest marketing produktowy? Marketing produktów komunikuje USP (Unique Selling Proposition) produktu docelowym odbiorcom. Obejmuje on prowadzenie badań rynkowych w celu zrozumienia docelowych odbiorców i konkurencji, tworzenie atrakcyjnych komunikatów w celu podkreślenia unikalnej propozycji wartości produktu oraz opracowywanie strategii wprowadzania produktów na rynek i ciągłej promocji.

Proces ten obejmuje trzy kroki:

Identyfikacja bolączek klientów w celu dostosowania przekazu do grupy docelowej

Analiza sposobu, w jaki produkt rozwiązuje ich problemy, aby jasno przedstawić propozycję wartości produktu

Promocja produktu w celu zwiększenia świadomości marki i zdobycia udziału w rynku

Mówiąc najprościej, marketing produktu jest siłą napędową, która wprowadza produkty na rynek i utrzymuje je na nim. Marketerzy produktu współpracują z zespołami o różnych funkcjach, tworzą materiały marketingowe i pracują nad wsparciem sprzedaży, aby zwiększyć popyt, sprzedaż i zmaksymalizować powodzenie produktu na rynku.

Przeanalizujmy kilka przykładów marketingu produktowego, aby zrozumieć, wdrożyć i ulepszyć strategię marketingu produktowego.

13 przykładów niesamowitego marketingu produktowego

Na tej liście zebraliśmy dobre i złe przykłady marketingu produktów od startupów i MNC - wypełnione nauką i wnioskami na 2024 rok.

Przykłady marketingu produktów, z których można czerpać wydajność

1. ClickUp

Mapuj swoją wizję produktu, dopasuj swój zespół i sprintuj na rynek dzięki kompleksowej platformie zarządzania produktem ClickUp.

W 2017 roku ClickUp był świadkiem jednej z najtrudniejszych premier na rynku produktów. Ze względu na późne wejście, krajobraz zarządzania projektami był już zatłoczony popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Monday.com.

W 2024 roku ClickUp obsługuje ponad 10 milionów użytkowników i generuje 158,7 mln USD rocznego przychodu.

W jaki sposób ClickUp pokonał konkurencję?

Trzy rzeczy:

Dostosowanie produktu

Marketing zawartości

Oferty freemium

Założyciel Zeb Evans zdawał sobie sprawę z wyzwania, jakim było wyróżnienie się wśród konkurencji, dopóki narzędzie nie mogło dostarczyć dokładnie tego, czego ludzie potrzebują.

Evans zdradził więc sekretny sposób na stworzenie produktu zorientowanego na użytkownika - strategię koła zamachowego. Zaczyna się ona od ciągłego zbierania opinii użytkowników i łączenia ich z dużą szybkością dostarczania.

Strategia ta była wystarczająco skuteczna, aby ustanowić silne pętle sprzężenia zwrotnego z niestandardowymi klientami. Teams był otwarty na opinie i aktywnie ich poszukiwał poprzez formularze ankiet i wywiady.

Zbieranie informacji zwrotnych było codziennym rytuałem.

W 2018 roku ClickUp opublikował 287 nowych funkcji plus mnóstwo ulepszeń skoncentrowanych na doświadczeniu użytkownika. Ale czy 287 funkcji to nie za dużo? Cóż! Oto jak to zostało zrobione:

ClickUp wykorzystał platformę Zestaw narzędzi do zarządzania produktami ClickUp aby scentralizować komunikację związaną z projektem w jednym miejscu, przeprowadzać burze mózgów za pomocą Tablic i opracowywać plany za pomocą narzędzi do współpracy.

ClickUp oferuje łatwą personalizację, dostosowując się płynnie w miarę powiększania się lub zmniejszania naszego zespołu.

Co najlepsze, narzędzie eliminuje chaos związany z aplikacjami. Teams może planować, tworzyć i wysyłać produkty z poziomu jednej aplikacji. Pomaga to również utrzymać jedno źródło prawdy, utrzymując wszystkich na tej samej stronie, bez względu na zdalną lokalizację.

Po upewnieniu się, że produkt pasuje do idealnej persony klienta, ClickUp udostępniał organiczną zawartość, aby być bardziej odkrywczym i pokonać konkurencję.

ClickUp ułatwił ludziom wizualizację rozwiązania jako lepszej alternatywy dla popularnych rozwiązań narzędzi do zarządzania projektami na rynku, pozycjonując ClickUp jako "jedną aplikację, która zastąpi je wszystkie"

Ponadto nasz zespół eksperymentował z humorystycznymi materiałami wideo i reklamami skierowanymi wyraźnie do potencjalnych klientów i konkurentów, aby wyróżnić się z tłumu.

Wreszcie, ClickUp oferuje model freemium i bardzo przystępne płatne poziomy.

Brownie wskazuje na Przewodnik po zarządzaniu produktami ClickUp i Szablony wizualnej mapy drogowej produktów ClickUp które sprawiają, że cały proces jest bezproblemowy, od planu produktu do rozwój produktu i współpraca w zakresie strategii marketingowych produktów.

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, śledzeniu i zarządzaniu rozwojem produktu.

Kluczowy wniosek: Korzystanie z zestawu narzędzi do zarządzania projektami ClickUp to nie tylko dobra organizacja - dzięki niemu cała komunikacja w projekcie znajduje się w jednym miejscu, dzięki czemu praca zespołowa staje się dziecinnie prosta, skalowanie staje się dziecinnie proste, a bałagan w aplikacjach odchodzi do lamusa. Jest to płynny sposób radzenia sobie z planowaniem i rozwojem produktu oraz opracowywaniem wspólnych strategii wejścia na rynek.

2. Coca-Cola

jak sprzedać napoje gazowane masom? Zapytaj Coca-Colę!

Coca-Cola wygenerowała Przychody w wysokości 45,03 mld USD sprzedając prosty gazowany napój słodzony. Jednak zanim został wprowadzony na rynek, nic takiego nie istniało - brak świadomości produktu, brak potencjalnych odbiorców docelowych lub brak dopasowania produktu do rynku.

Jak więc Coca-Cola doszła do uosobienia powodzenia?

Coca-Cola wykorzystała branding i psychologiczne skojarzenia do penetracji rynku. Firmy wykorzystują tę strategię marketingową, aby skojarzyć produkt z pozytywnymi emocjami i doświadczeniami.

Coca-Cola kojarzyła się ze "szczęściem".

Coke zainwestowała znaczne środki w promocję marki poprzez reklamy i inne działania offline i offline marketing cyfrowy kanały. Nadrzędnym celem było ustalenie, że Coca-Cola równa się szczęściu w umysłach konsumentów.

Coca-Cola nieprzemijający slogan , "Open Happiness", jest przykładem marketingu produktu poprzez projektowanie skojarzeń.

W wyniku powodzenia skojarzenie wody sodowej i szczęścia przyniosło marce miliardowe zyski.

Kluczowy wniosek: Skojarz swój produkt z emocjami. Emocje szybko się sprzedają i pozostawiają niestandardowe wrażenie na klientach.

3. Slack

W 2012 roku Stewart Butterfield i jego zespół opracowali oprogramowanie do współpracy - Slack. Szybko do przodu do 2023 roku, Slack ma ponad 54 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie w tym 77% firm z listy Fortune 100.

Jednak Slack osiągnął wycenę 1,1 miliarda dolarów bez CMO na pokładzie. I wiemy, że nie zatrudnili zespołu sprzedaży wychodzącej do 2016 roku.

Jak więc Slack doszedł do zrobienia takich wyników? Obalmy strategię marketingową produktu Slack.

Na początku Butterfield polegał na swojej sieci testów beta i marketingu szeptanym.

Oto dokładnie, jak mu się to udało:

Butterfield zaangażował swoich kolegów z innych firm jako pierwszych beta testerów - coś, czego mogą spróbować również firmy testujące oprogramowanie. Pomysł polegał na:

Generowanie świadomości wśród firm

Pomiar dopasowania produktu do rynku (między zespołami i działami)

Zebranie informacji zwrotnych w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów

Slack chciał zaznaczyć wszystkie Boxy przed oficjalną premierą.

W sierpniu 2013 r. Slack zaprosił ludzi do sprawdzenia wersji zapoznawczej. Nazwali ją "wersją zapoznawczą", a nie wersją beta.

Źródło: Blog Foundationninc Butterfield zauważył, że ludzie często postrzegają "betę" jako fazę testową, która jest niewiarygodna. Zespół wybrał więc termin, który wzbudziłby ciekawość i podekscytowanie, zachęcając więcej osób do rejestracji.

To podejście zadziałało jak magia. W ciągu pierwszych 24 godzin 8 tys. osób zarejestrowało się w wersji zapoznawczej. Dwa tygodnie później liczba ta wzrosła do 15 tys. i dalej rosła.

Gdyby tego było mało, Slack stworzył wroga: Email.

Spójrzmy prawdzie w oczy: E-maile utrudniają współpracę i śledzenie konwersacji. Slack wykorzystał tę wadę jako haczyk dla potencjalnych klientów i zmusił ich do wypróbowania Slacka.

Ich zespół ds. marketingu produktu zrobił wszystko, co było konieczne. Zaczęli pozycjonować Slack jako "zabójcę e-maili" za pośrednictwem artykułów.

Źródło: Fast Company Lub ten opublikowany przez Business Insider:

Źródło: Business Insider Rzeczywiście, stało się jasne, że Slack jest tutaj, aby zastąpić e-maile. Będąc porównywanym do takiego giganta, Slack przyciągnął ciekawość wielu niestandardowych klientów.

Wtedy właśnie rzucił swoją ostatnią kartę - członkostwo freemium. Slack nie oferował zamkniętej wersji próbnej. Zamiast tego zdobył zaufanie użytkowników, oferując darmową wersję produktu.

Kluczowy wniosek: Dla Slack, małe rzeczy miały znaczenie od samego początku. Od testowania produktu z odpowiednimi ludźmi po świetny produkt freemium, Slack wykorzystał marketing szeptany, aby wzbudzić zaufanie, zbudować wiarygodność i zdobyć klientów.

4. Air Jordan firmy Nike

Nike próbował szczęścia na rynku aerobiku i obuwia codziennego, ale nie udało mu się pokonać Reeboka.

W wywiadzie dla Harvard Business Review były dyrektor generalny Nike Inc., Phil Knight, powiedział:

_"Spójrz na markę Nike. Od samego początku wszyscy rozumieli, że Nike to firma produkująca buty do biegania, a marka oznacza doskonałość w dziedzinie śledzenia toru i pola. To był bardzo jasny przekaz i Nike odniosło powodzenie. Ale buty codzienne wysyłały inny komunikat. Ludzie byli zdezorientowani, a Nike zaczęło tracić swoją magię."

Jak więc Nike wróciło na właściwe tory? - Air Jordan.

Źródło: Nike Projekt Air Jordan wynikał z pilnej potrzeby wyprodukowania kolejnego świetnego buta do biegania Nike. W przeciwieństwie do butów codziennych, w koszykówce chodziło o wydajność, a AirJordan słusznie pasował do wizerunku marki. Co więcej, skojarzenie z Michaelem Jordanem podniosło pasek jeszcze wyżej.

But był bez wątpienia wspaniały. Był jednak tak kolorowy, że NBA zakazała to. 👎

Nike potraktowało to jako okazję marketingową, do zrobienia czegoś niekonwencjonalnego, lub w słowach marki: 'Po prostu do zrobienia!"

Michael Jordan nosił buty, mimo że groziły mu grzywny. Był legendarnym graczem; fani gromadzili się, aby kupić markę, gdy nosił Nike. W rezultacie sprzedaż Nike po prostu wzrosła.

The strategia marketingowa była tak wyjątkowa i nieszablonowa, że zmieniła sposób, w jaki Knight myślał o swojej firmie.

"Przez lata myśleliśmy o sobie jako o firmie zorientowanej na wydajność, co oznacza, że kładliśmy nacisk na projektowanie i wytwarzanie produktu. Ale teraz rozumiemy, że najważniejszą rzeczą, do zrobienia jest marketing produktu i marki."

Kluczowy wniosek: Historia powodzenia Air Jordan podkreśla znaczenie połączenia produktu z atrakcyjną narracją i charyzmatyczną osobowością. Nike stworzyło emocjonalne połączenie z konsumentami poprzez skojarzenie marki z ikoniczną postacią.

5. Apple

Apple jest potentatem w marketingu swoich produktów poprzez kampanie reklamowe lub porównywanie ich z ofertą konkurencji.

Kampania "Get a Mac" z Justinem Longiem i Johnem Hodgmanem w rolach odpowiednio Maca i PC, rozpoczęła się w 2006 roku i trwał przez trzy lata.

Image via Apple's 'Get a Mac' Campaign

Kampania składała się z serii reklam. W reklamach widać, jak Mac "jest miły" dla komputera PC, ponieważ technicznie rzecz biorąc, chciano pokazać, że komputery PC są gorsze od komputerów Mac.

Czy była to więc powodzenie kampanii marketingowej produktu?

Jak najbardziej! Nie tylko sprzedaż komputerów Mac wystrzeliła w górę w 2006 r., ale Apple nakręciło 66 różnych spotów telewizyjnych w ciągu trzech lat.

Kluczowy wniosek: Nawet jeśli masz produkt jedyny w swoim rodzaju, komunikuj się w sposób, który rezonuje z tym, na czym zależy twoim odbiorcom.

6. Poo-Pourri

Źródło: Strona internetowa poo-pourri Poo-Pourri jest doskonałym przykładem jak wprowadzić na rynek produkt, którego sprzedaż jest kłopotliwa

Poo-Pourri, produkt, to spray do toalet, który usuwa nieprzyjemne zapachy związane z łazienką, zazwyczaj po kupie.

Oczywiście niezręcznie jest rozmawiać na ten temat. Ale Poo-Pourri znalazło sposób na przełamanie odwiecznego tabu i wprowadziło swój produkt na rynek w humorystyczny sposób.

Oto jak to zrobili:

Firma wykorzystała wizualizacje, takie jak zdjęcia i wideo, aby zilustrować typowe scenariusze, w których można użyć ich produktu

Następnie wykorzystała reklamy telewizyjne i wideo, aby przyciągnąć wzrok do swoich humorystycznych reklam. Jej pierwszy w historiireklama wideo stała się wirusowa* Firma stworzyła również personę klienta, aby celować w konkretnych odbiorców i sytuacje. Każdy robi kupę, ale nie każdy chce sprayu

Wreszcie, Poo-Pourri polegał na opiniach klientów, aby zdobyć zaufanie potencjalnych klientów

Źródło: Strona internetowa poo-pourri Kluczowy wniosek: Nie sprzedawaj produktu; zamiast tego sprzedawaj rozwiązanie. Wszystko można sprzedać, jeśli ma odpowiednią pozycję.

7. Red Bull

Czy Red Bull dodaje skrzydeł? Oczywiście nie dosłownie, ale produkt z powodzenie kojarzy się z energią i adrenaliną.

W czasach, gdy Red Bull miał zostać wprowadzony na rynek, nie było rynku napojów energetycznych. Takie produkty jeszcze nie istniały. Szybko do przodu do 2023 roku, firma sprzedała 12.138 miliardów puszek na całym świecie tylko w ciągu jednego roku.

Jak Red Bull doszedł do zrobienia skrzydeł?

Red Bull uznał studentów za jeden ze swoich głównych celów. Firma wykorzystała "marketing partyzancki", aby zachęcić studentów do spróbowania napoju. Jedną z pierwszych metod marketingowych były "dziewczyny Red Bulla" rozdające puszki Red Bulla studentom.

Ta taktyka marketingowa znacznie zwiększyła sprzedaż i widoczność marki. Widząc wyniki, Red Bull nadal celował w środowiska młodzieżowe, takie jak imprezy studenckie, paski, kawiarnie, biblioteki itp.

Na tym jednak nie koniec; Red Bull zaczął sponsorować wydarzenia związane z poszukiwaniem przygód, zgodne z wizerunkiem marki. Jeden z takich wyczynów miał miejsce w 2012 roku, kiedy wszyscy oglądaliśmy skok Felixa Baumgartnera z krawędzi przestrzeni kosmicznej. Spadając z powrotem na ziemię, pobił kilka rekordów świata.

Źródło: Red Bull Rozgłos medialny był ogromny, a miliony oglądały transmisję na żywo na YouTube. Oszałamiający koszt 30 milionów dolarów został przyćmiony przez raportowanie 500 milionów dolarów sprzedaży, które Red Bull osiągnął dzięki kampanii marketingowej.

Kluczowy wniosek: Przewaga pierwszego gracza jest realna. Jeśli masz unikalny produkt, który pasuje do określonego segmentu, skojarzenie go z uczuciem lub emocją jest kluczem do wygenerowania miliardów.

8. Volkswagen

Volkswagen to kolejny doskonały przykład marketingu produktowego. Producent samochodów zawsze koncentrował się na zrównoważeniu "dostępności i jakości premium" swoich samochodów. Niewątpliwie subtelne połączenie tych dwóch elementów zrobiło cuda do zrobienia dla firmy motoryzacyjnej.

Jednak zauważalna zmiana preferencji nabywców samochodów z "wydajności i ceny" na "bezpieczeństwo" nie pozostała niezauważona przez zespół marketingowy Volkswagena.

Teams zdał sobie sprawę, że ludzie są skłonni zapłacić więcej za gwarancję bezpieczeństwa. Zadbali więc o to, by ich produkt zapewniał je w najlepszy możliwy sposób.

Obecnie podstawowa strategia marketingowa Volkswagena skupia się bardziej na bezpieczeństwie jego pojazdów. Strona internetowa skutecznie przekazuje to przesłanie za pomocą ocen bezpieczeństwa i innych dowodów bezpieczeństwa.

Źródło: Volkswagen Kluczowe wnioski: Dostosuj swój produkt do preferencji rynkowych. Jeśli bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie na rynku, upewnij się, że Twój produkt aktywnie demonstruje i nadaje priorytet funkcjom bezpieczeństwa.

9. Colgate

Colgate-Palmolive to amerykańska firma produkująca środki czyszczące, dentystyczne i inne produkty higieny osobistej. Firma opanowała globalne przejęcia rynkowe, z powodzeniem pozycjonując swoje produkty w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie.

Najbardziej wpływowa strategia marketingowa Colgate pojawiła się w centrum uwagi podczas penetracji rynku indyjskiego. Pozycja produktu była tak trafna, że przez prawie dekadę Colgate był uważany za synonim pasty do zębów w Indiach, zyskując popularność na całym świecie 77.21% udziału indyjskiego rynku past do zębów (1,5 mld USD).

Jak Colgate udało się tego dokonać? -Lokalizacja!

Colgate spodziewał się, że wejście na rynek indyjski nie będzie łatwe, dopóki kierownictwo nie zorientowało się, że 82% zakupów pasty do zębów jest nieplanowanych!

To spostrzeżenie wystarczyło. Colgate skupił cały swój marketing produktowy wokół tego faktu i wymyślił wiele sposobów, aby się sprzedać:

Sprzedawali swoje szczoteczki do zębów jak paczkę gumy do żucia lub małą czekoladę

Programy "kup jeden za jeden" (wzrost sprzedaży o 170%)

Podczas gdy inne firmy koncentrowały się na billboardach, aby przyciągnąć klientów docelowych, Colgate prowadził marketing za pomocą banerów w sklepach, aby przyciągnąć uwagę klientów wewnątrz sklepu

Firma zaangażowała ekspertów w danej dziedzinie, takich jak dentyści i matki, do promowania marki w reklamach internetowych. Podawali zapadające w pamięć slogany, takie jak "Dentist ka sujhaya no.1 brand" (Marka nr 1 polecana przez dentystów); "Kya aapke toothpaste mein namak hai" (Czy Twoja pasta do zębów zawiera sól?)

Kluczowe wnioski: Lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla konkurowania na rynku globalnym.

10. Airbnb

Kiedyś hotele były najpopularniejszym wyborem na wakacje. Jednak, gdy Airbnb wszedł na rynek, zmienił sposób, w jaki ludzie podróżują. Airbnb konkurował z odwiecznym monopolem hoteli w branży hotelarskiej.

A więc, do zrobienia rewolucji przez Airbnb?

Nie tylko wynajem Airbnb był przystępny cenowo, ale cały projekt UI/UX aplikacji był łatwy w użyciu dla każdego. Ostatecznie oferując alternatywę dla tradycyjnych hoteli dla podróżnych.

źródło:_ AirBnB Później firma uznała, że to nie wystarczy, aby spenetrować rynek.

Tak więc, wykorzystując naukę o danych i marketing produktów, Airbnb zidentyfikował obszary o wysokim obłożeniu, aby rozpowszechnić swoje oferty wynajmu wakacyjnego w najlepszych lokalizacjach i hotspotach turystycznych.

Obecnie wyszukiwarki Airbnb traktują priorytetowo wynajem, jeśli znajduje się on w obszarze o dużym zagęszczeniu rezerwacji Airbnb, co dodatkowo optymalizuje wrażenia użytkownika.

Kluczowy wniosek: Ta zmiana w sposobie, w jaki Airbnb wyświetla swoje produkty istniejącym klientom, aby zapewnić lepsze wrażenia, jest przykładem synergicznego powiązania danych i marketingu produktów.

Złe przykłady marketingu produktowego, z których można się uczyć

Wszyscy słyszeliśmy powiedzenie: "Mądry człowiek uczy się na cudzych błędach" marketing produktów błędy, z których można się uczyć - zakaz marketingu.

11. Dove

Źródło: The Guardian W ramach kampanii na rzecz płynu do mycia ciała Dove, w mediach społecznościowych opublikowano krótkie wideo, w funkcji którego wystąpiły trzy kobiety o różnym pochodzeniu etnicznym.

Kampania miała na celu pokazanie, że płyn do mycia ciała Dove jest dla każdej kobiety, celebrując różnorodność. Odniosła ona jednak odwrotny skutek, a wielu widzów uznało ją za niestosowną i rasistowską.

Negatywne postrzeganie szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, prowadząc do powszechnego sprzeciwu wobec Dove. Sytuacja eskalowała, a niektóre osoby zareagowały bojkotem produktów Dove.

Aby uspokoić sytuację, Dove usunęło post i opublikowało przeprosiny na Twitterze. Szkody zostały jednak zrobione. Firma straciła już zwolenników i niestandardowych klientów z powodu reakcji.

Kluczowy wniosek: Nie zakładaj, że odbiorcy postrzegają Twoją reklamę zgodnie z jej przeznaczeniem. Przeprowadź testy A/B i porozmawiaj ze swoim zespołem prawnym, aby upewnić się, że nie popełnisz błędu podobnego do Dove.

12. Audi

Źródło: CNN YouTube W lipcu 2017 roku Audi wyemitowało film pt reklama rysowanie gniewu za porównywanie kobiet do używanych samochodów.

Reklama rozpoczyna się ceremonią ślubną, w której panna młoda i pan młody są gotowi do złożenia przysięgi. Sprawy przybierają inny obrót, gdy matka pana młodego przerywa, by "sprawdzić" swoją niedoszłą synową.

Szczypie ją w nos, ciągnie za ucho i sprawdza wnętrze jej ust, zanim w końcu wyrazi zgodę. Następnie scena przechodzi do czerwonego sedana Audi jadącego ulicami miasta z męskim lektorem mówiącym: "Ważna decyzja musi być podjęta ostrożnie"

Reklama odniosła negatywny skutek, a ludzie uznali ją za seksistowską i "obrzydliwą"

Audi wyraziło głębokie ubolewanie z powodu emisji reklamy i stwierdziło, że reklama "w żaden sposób nie odpowiada wartościom naszej firmy"

Kluczowe wnioski: Unikaj nadmiernego komplikowania reklam wyłącznie ze względu na kreatywność. Zamiast tego należy dążyć do unikalności, prostoty i jasności, aby zapewnić odbiorcom docelowym łatwe zrozumienie przekazu.

13. TATA Nano - błędna pozycja produktu

TATA Nano został wprowadzony na rynek w 2008 roku przez największą indyjską firmę motoryzacyjną TATA Motors.

Rynkiem docelowym Nano był sektor klasy średniej i niższej średniej. Dlatego też jego cena wynosiła zaledwie 1300 USD, co było największą zaletą tego samochodu.

Wszystko wskazywało na powodzenie Nano na indyjskim rynku motoryzacyjnym. A więc, od kiedy sprawy zaczęły iść w dół? Tata umieściła etykietę Nano jako "najtańszy samochód", ale to nie była prawda branding był nietrafiony i podważał zwykłe poczucie dumy związane z zakupem samochodu.

Ratan Tata, prezes grupy firm TATA, przyznaje, że etykieta Nano jako "najtańszego samochodu" była błędem.

Początkowa sprzedaż Nano wyniosła tylko około 30 000 egzemplarzy. Co gorsza, fabryka zmontowała tylko jeden egzemplarz Nano w czerwcu 2018 r. przed wstrzymaniem produkcji.

Źródło: The Economic Times Kluczowy wniosek: Słaby branding może być ostatecznym zerwaniem umowy, nawet jeśli masz idealny produkt dla swoich odbiorców.

Kluczowe wnioski z przykładów marketingu produktowego

Bez względu na to, jak innowacyjny jest twój produkt lub jakie podstawowe problemy rozwiązuje, nie uda mu się zaistnieć na rynku, jeśli nie zostanie dobrze wprowadzony na rynek.

Podsumowując, oto kluczowe wnioski płynące z tych przykładów marketingu produktów. Wyciągnij z nich wnioski i zastosuj je przed następnym produktem wprowadzeniem produktu na rynek .

Nie sprzedawaj swojego produktu; sprzedawaj emocje Marketing szeptany to najlepszy sposób na promocję produktu. 77% konsumentów jest bardziej skłonnych do zakupu produktu, jeśli jest on polecany przez kogoś, kogo znają Odważ się do zrobienia tego, czego nie zrobi konkurencja; czasami niekonwencjonalniekampanie marketingowe mogą sprawić, że Twój produkt stanie się ikoną Dostosowanie produktu do potrzeb rynku Lokalizacja to najlepszy sposób na zdobycie rynków zagranicznych Postrzeganie marki przez ludzi robi różnicę w sprzedaży - komunikuj ją mądrze Hasła reklamowe odgrywają kluczową rolę w zapamiętywaniu produktu Gromadzenie i analiza danych są niezbędne do zrozumienia zachowań klientów, poprawy doświadczeń użytkowników i wyróżnienia się na zatłoczonym rynku

ClickUp - "Sekretny sos" dla powodzenia wprowadzenia produktu na rynek

Udane wprowadzenie produktu na rynek opiera się na trzech filarach: rygorystycznym planowaniu, śledzeniu postępów i efektywnej współpracy w zespole. ClickUp pomaga przejąć kontrolę nad strategią marketingową produktu. Od dokumentowania planów po monitorowanie rozwoju w trakcie procesu - ClickUp dba o szczegóły.

Miej zakładki na temat wydajności marketingu produktów, aby ocenić skuteczność strategii i podejmować świadome decyzje. Szablon śledzenia KPI marketingu produktowego ClickUp ułatwia monitorowanie kluczowych wskaźników, które naprawdę mają znaczenie dla Twojego biznesu.

Szablon Product Marketing KPI Tracking firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci skutecznie monitorować i mierzyć wydajność marketingu.

Praktyczny szablon planu marketingowego produktu technologicznego ClickUp umożliwia efektywne wykonywanie zadań, poprawę wydajności i powodzenie na rynku.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Technology-Product-Marketing-Plan-Template.png Szablon Technology Product Marketing Plan firmy ClickUp zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i realizacji strategii marketingowej.

https://app.clickup.com/signup?template=t-206443634&\_gl=1\*1s5wj4h\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Pobierz szablon /%cta/

Co więcej, funkcje komunikacji i współpracy ClickUp pomagają zespołom i interesariuszom pozostać na tej samej stronie. Jednocześnie zapewniając, że pomysły i sugestie wszystkich nigdy nie pozostaną bez echa.

Ożyw swój marketing produktowy dzięki ClickUp - najlepszemu narzędziu do usprawniania zadań, współpracy bez wysiłku i śledzenia krytycznych wskaźników, aby zapewnić płynną jazdę przy następnym dużym wprowadzeniu produktu na rynek!

Najczęściej zadawane pytania

1. Co składa się na powodzenie strategii marketingowej produktu?

Skuteczna strategia marketingowa produktu składa się z trzech podstawowych elementów: badania rynku, zrozumienia docelowych odbiorców i ich bolączek oraz planu dostosowywania strategii w miarę zmian na rynku.

2. Czym różni się marketing produktu od zwykłego marketingu?

Główna różnica polega na jego ukierunkowaniu. Podczas gdy zwykły marketing koncentruje się na działaniach mających na celu promocję firmy, jej marki i jej produktów lub usług, marketing produktowy koncentruje się wyraźnie na promocji i sprzedaży konkretnego produktu. Jednak obie praktyki marketingowe są zgodne z misją i celem firmy.

3. Czy ClickUp wspiera zadania marketingu produktowego?

Tak, ClickUp to kompleksowe narzędzie do współpracy i marketingu produktów zarządzanie produktem narzędzie. Zapewnia wsparcie dla zadań i działań związanych z planowaniem, rozwojem i ostatecznym wprowadzeniem produktu na rynek.