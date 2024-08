15 najlepszych alternatyw i konkurentów Jasper AI w 2024 roku

Jasper AI pozostaje popularną platformą do generowania tekstów dla marketerów i profesjonalistów dzięki skupieniu się na głosie marki i wysokiej jakości wydrukach. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyna sztuczna inteligencja (AI) na rynku narzędzie do pisania tam. Istnieje wiele alternatyw dla Jaspera - ale jak wypadają one w porównaniu?

W tym przewodniku podzielimy się spostrzeżeniami na temat niektórych z najlepszych konkurentów Jasper. Odkryj ich mocne strony, ograniczenia, ceny i oceny, aby znaleźć najlepsze alternatywy Jasper AI dla swoich potrzeb.

Czym jest Jasper AI?

Jasper AI (wcześniej znany jako Jarvis) jest jedną z wielu alternatyw dla Jasper AI Narzędzi do pisania AI które pomagają pisać wysokiej jakości treści dopasowane do głosu i stylu marki. Pakiet produktów obejmuje narzędzia do pisania, sekcję głosu marki, briefing kampanii, bibliotekę szablonów i Jasper Chat.

przez Jasper To oprogramowanie do pisania AI doskonale nadaje się zarówno do długich, jak i krótkich tekstów, z szablonami, które pomagają firmom pisać angażujące reklamy Google, nagłówki, posty na blogach i nie tylko. Jasper AI posiada również wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, możliwość uruchamiania powtarzalnych przepływów pracy i wykorzystuje wiele modeli sztucznej inteligencji, aby pomóc w niezawodności i jakości wyników.

Jasper jest reklamowany jako coś więcej niż tylko pisarz AI - jest to narzędzie wysoce zoptymalizowane pod kątem głosu marki i spójności. Jako takie, jest idealne dla zespołów marketingowych i agencji, które chcą tworzyć wysokiej jakości treści, które są spójne w różnych kanałach.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do pisania AI, takim jak Jasper?

Podczas gdy Jasper był jednym z pierwszych narzędzi do pisania AI, które pozostają popularne, zdecydowanie nie jest to jedyna opcja. Niektóre z nowszych narzędzi są niezwykle wyspecjalizowane, koncentrując się na konkretnych elementach, takich jak gramatyka, długa forma kopii lub posty w mediach społecznościowych . Inne obejmują wiele typów treści lub wykorzystują starszy model języka naturalnego do generowania danych wyjściowych.

Rozważając alternatywy Jasper AI, zwróć uwagę na następujące kluczowe funkcje i odpowiedz na te pytania:

Przyjazność dla użytkownika Doświadczenie: Czy narzędzie wydaje się łatwe w użyciu?

Czy narzędzie wydaje się łatwe w użyciu? Typy treści: Czy narzędzie specjalizuje się w potrzebnym typie treści?

Czy narzędzie specjalizuje się w potrzebnym typie treści? Integracje: Czy nowe narzędzie współpracuje z tym, z czego już korzystasz?

Czy nowe narzędzie współpracuje z tym, z czego już korzystasz? Cena : Czy platforma jest bardziej lub mniej przystępna cenowo niż Jasper?

: Czy platforma jest bardziej lub mniej przystępna cenowo niż Jasper? Model cenowy: Czy płacisz miesięczną subskrypcję czy opłatę za słowo?

Czy płacisz miesięczną subskrypcję czy opłatę za słowo? Miejsca dla użytkowników: Ile ich jest? Czy istnieje wysoka opłata za dodanie członków zespołu?

Ile ich jest? Czy istnieje wysoka opłata za dodanie członków zespołu? Zadowolenie klientów: Czy konkurencja Jasper jest wysoko oceniana?

Czy konkurencja Jasper jest wysoko oceniana? Obsługa klienta: Czy istnieją sposoby na skontaktowanie się z obsługą klienta w razie potrzeby?

Podczas gdy niektóre zespoły marketingowe mogą potrzebować narzędzia, które pomoże im pisać różne rodzaje treści na dużą skalę, inne mogą skupiać się wyłącznie na treściach blogowych zoptymalizowanych pod kątem SEO. Możesz chcieć nieograniczonej liczby słów lub być zadowolonym z płacenia w oparciu o to, czego faktycznie używasz. Każdy zespół jest inny, ale znajomość swoich celów pomoże ci podejść do procesu w najlepszy sposób i zdecydować się na najlepszą alternatywę Jasper AI.

15 najlepszych alternatyw Jasper do wykorzystania w 2024 roku

Istnieje wielu konkurentów Jasper, ale nie wszyscy są porównywalni. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z najlepszych alternatyw Jasper AI do generowania treści już dziś.

1. ClickUp - Najlepszy asystent pisania AI

Funkcje sztucznej inteligencji ClickUp ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych informacji dokumentów, takich jak studium przypadku Gotowy do podsumowywania notatek, tworzenia list, burzy mózgów i ulepszania tekstu za pomocą zaledwie kilku kliknięć? Możesz zrobić to wszystko (i więcej) dzięki ClickUp Brain !

Jako asystent oparty na sztucznej inteligencji, ClickUp Brain został zaprojektowany, aby zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach dzięki czemu możesz poświęcić więcej cennego czasu na inne zadania. Szybko podsumowuj notatki i twórz punkty agendy zamiast ponownie czytać notatki i ręcznie tworzyć listę zadań. Poproś narzędzie o pomoc w generowaniu nowych pomysłów na posty w mediach społecznościowych, tematy wiadomości e-mail lub promocje wydarzeń, zamiast zastanawiać się nad nimi godzinami.

Zautomatyzuj przepływy pracy i skaluj swój biznes SaaS dzięki ClickUp AI

Z ClickUp AI możesz wykorzystać to, co już jest świetne w ClickUp i uczynić to jeszcze lepszym. Poproś narzędzie o pomoc w przepisaniu wewnętrznych dokumentów, aby były bardziej zwięzłe, lub raportów skierowanych do klientów, aby były bardziej angażujące. Szybsze generowanie dokumentów dzięki wbudowanemu szablony zarządzania projektami i sprawić, by wyglądały świetnie dzięki wstępnie ustrukturyzowanemu formatowaniu.

Teraz, gdy ClickUp AI jest tutaj, aby wypełnić lukę między zarządzaniem projektami a sztuczną inteligencją . Teraz możesz cieszyć się zaletami narzędzia do pisania opartego na sztucznej inteligencji - nawet bez opuszczania swojego cyfrowego obszaru roboczego. 🤩

Najlepsze cechy ClickUp AI

Podsumowywanie notatek iDokumenty ClickUp w kilka sekund

Zadawaj pytania sztucznej inteligencji z dowolnego miejsca w ClickUp

Zadawaj pytania dotyczące konkretnych dokumentów i zadań

Generowanie osobistych standupów i aktualizacji zespołu

Podsumowywanie zadań, wątków komentarzy i dokumentów

Pisz z naszym asystentem specyficznym dla roli

Korzystaj z ponad 100 gotowych podpowiedzi opartych na rolach

Generowanie podzadań za pomocą sztucznej inteligencji

Tworzenie automatyzacji przy użyciu języka naturalnego

Ograniczenia ClickUp

Przy tak wielu funkcjach znalezienie najlepszego sposobu korzystania z nich wszystkich może zająć trochę czasu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że czasy ładowania stron mogą być czasami powolne

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 opinii)

2. Writesonic - najlepszy dla marketerów

Via WritesonicWritesonic to narzędzie do pisania AI zaprojektowane, aby pomóc marketerom i pisarzom tworzyć wysokiej jakości treści dzięki wbudowanemu silnikowi GPT-4. Użytkownicy mogą tworzyć długie treści, posty w mediach społecznościowych, kopie reklam, strony docelowe i nie tylko . Narzędzie oferuje również Rywal ChatGPT , Chatsonic, i możliwość korzystania z niego w sieci, aby być na bieżąco Tworzenie treści oparte na sztucznej inteligencji .

Najlepsze cechy Writesonic

Rozszerzenie Chatsonic Chrome umożliwia korzystanie z narzędzia w dowolnym miejscu w sieci

Algorytm AI pomaga znaleźć możliwości poprawy pisania

Duża biblioteka wbudowanych podpowiedzi

Ograniczenia Writesonic

Niektórzy użytkownicy życzą sobie wyższego miesięcznego limitu słów dla treści generowanych przez AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powtarzalność w generowanych treściach

Ceny Writesonic

Darmowa wersja próbna na 10 000 słów

Pro: Od $19/miesiąc za 200,000 słów

Od $19/miesiąc za 200,000 słów Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

4.7/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700 recenzji)

3. Copy.ai - najlepsze rozwiązanie do AI Copywritingu

Via Copy.aiCopy.ai jest popularnym AI copywriting narzędzie, które pomaga zespołom marketingowym tworzyć więcej kopii na dużą skalę. Ta alternatywa Jasper AI pozwala pisać przemyślane elementy przywództwa, strony docelowe, długie posty na blogu i e-maile. Copy.ai działa w oparciu o model cenowy z nieograniczoną liczbą słów, co czyni go praktyczną opcją dla zespołów o wysokich wymaganiach użytkowych.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Generowanie treści w dużych ilościach

Szeroki zakres szablonów, w tymgeneratory bio Ograniczenia Copy.ai

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że produktom brakuje ludzkiego charakteru

Porządkowanie projektów może być trudne bez podfolderów w porównaniu z innymi narzędziami do copywritingu opartymi na sztucznej inteligencji

Ceny Copy.ai

Plan darmowy

Pro: 49 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę słów

49 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę słów Enterprise: Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4. QuillBot - najlepszy do parafrazowania

Via QuillBot Naszą kolejną alternatywą dla Jasper AI jest QuillBot dobrze znane narzędzie do parafrazowania, które uruchomiło również funkcję pisania AI znaną jako Co-Writer. Funkcja ta pozwala zobaczyć, co jest już dostępne w sieci, tworzyć treści przy użyciu sztucznej inteligencji i ulepszać je za pomocą wbudowanego narzędzia do sprawdzania gramatyki i plagiatu.

Najlepsze funkcje QuillBot

Wyszukiwanie istniejących treści za pomocą wbudowanej wyszukiwarki internetowej

Wbudowane narzędzia do sprawdzania gramatyki i plagiatu (tylko w płatnym planie)

Przepisz zdania, aby brzmiały lepiej z parafrazą narzędzie

Ograniczenia QuillBota

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby narzędzie do sprawdzania plagiatu miało wyższe limity użytkowania

Opcje formatowania tekstu są ograniczone w porównaniu z niektórymi innymi narzędziami do pisania AI z tej listy

Ceny QuillBot

Plan darmowy

Premium: $19.95/miesiąc

Oceny i recenzje QuillBot

G2: n/a

n/a Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

5. Rytr - najlepszy do szybkiego pisania

Via Rytr Rytr to asystent oprogramowania do pisania AI zaprojektowany, aby pomóc zespołom marketingowym szybciej pisać treści. The Generator treści AI narzędzie twierdzi, że pomaga napisać treść z 10-krotną prędkością dzięki najnowocześniejszej sztucznej inteligencji, różnym tonom głosu i formułom copywritingu.

Najlepsze cechy Rytr

Wbudowane motywy fabularne i kategorie

Funkcje przepisywania i przeformułowywania

Szybkie generowanie treści

Ograniczenia Rytr

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby liczba słów i wykorzystanie kredytów były bardziej przejrzyste

Miesięczny limit kredytowy może być frustrujący dla niektórych użytkowników

Ceny Rytr

Plan darmowy

Saver: $9/miesiąc za 100 000 znaków miesięcznie

$9/miesiąc za 100 000 znaków miesięcznie Nieograniczony: $29/miesiąc za nieograniczoną liczbę znaków miesięcznie

Oceny i recenzje Rytr

G2: 4.7/5 (700+ recenzji)

4.7/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 10 recenzji)

Check out these Rytr alternatywy !

6. Copysmith - najlepsze rozwiązanie dla zespołów e-commerce

Via Copysmith Copysmith to narzędzie do pisania AI, które pomaga zespołom e-commerce szybciej tworzyć angażujące treści. Idealna dla agencji i zespołów content marketingowych, ta alternatywa Jaspera jest przydatna do masowego tworzenia treści i pisania opisów produktów i reklam cyfrowych na dużą skalę.

Najlepsze cechy Copysmith

Możliwość zaimportowania katalogu produktów e-commerce

Integracja z najlepszymi platformami e-commerce, takimi jak Shopify i Amazon

Wbudowane zadania i moderacja recenzji

Ograniczenia Copysmith

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wyniki mogą być bardzo podobne w różnych projektach

Kredyty wygasają, jeśli nie są używane

Ceny Copysmith

Darmowy okres próbny

Starter: $19/miesiąc za 20 000 słów

$19/miesiąc za 20 000 słów Pro: $49/miesiąc za nieograniczoną liczbę słów

$49/miesiąc za nieograniczoną liczbę słów Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Copysmith

G2: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

4.3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

7. Notion AI - najlepszy do robienia notatek

Via PojęciePojęcie niedawno ogłosiła dodatek do swojego popularnego produktu - Notion AI. Możesz dodać to narzędzie AI do swojego obszaru roboczego, aby uzyskać dostęp do korzyści, takich jak kategoryzacja i tagi generowane przez sztuczną inteligencję, podsumowania treści oraz pisanie i narzędzia do tworzenia pomysłów .

Najlepsze cechy Notion AI

Podsumowywanie treści, które już znajdują się na koncie Notion

Dostosowywanie tonu i przeformułowań w celu tworzenia bardziej angażujących treści

Możliwość korzystania z elastycznego edytora tekstu typu "przeciągnij i upuść

Ograniczenia Notion AI

Bezpłatna wersja próbna może wydawać się ograniczona

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że pomysły na treści AI mogą wydawać się powtarzalne

Ceny Notion AI

Notion AI jest opcjonalnym dodatkiem do dowolnego darmowego lub płatnego planu za 10 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje Notion AI

Chociaż nie ma samodzielnych ocen dla Notion AI, oto oceny i recenzje dla Notion:

G2: 4.7/5 (4,600+ recenzji)

4.7/5 (4,600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,600+ recenzji)

Check out these Alternatywy dla Notion AI !

8. Dashword - najlepszy dla treści SEO

Via Dashword Kolejną alternatywą Jasper AI jest Dashword, narzędzie do optymalizacji treści SEO, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc w pisaniu wysokiej jakości treści dla wyszukiwarek. Narzędzie to zapewnia agencjom, zespołom marketingowym i twórcom treści przyjazny dla użytkownika sposób generowania briefów SEO, pisania zoptymalizowanych wersji roboczych i monitorowania wpływu treści w czasie.

Najlepsze cechy Dashword

Tworzenie briefów treści skoncentrowanych na SEO dla autorów

Optymalizacja treści w oparciu o aktualne rankingi

Śledzenie opublikowanych treści w celu identyfikacji trendów i możliwości

Ograniczenia Dashword

Dashword koncentruje się na pisaniu treści zoptymalizowanych pod kątem SEO, więc przypadki użycia są ograniczone

Niektórzy użytkownicy mogą uznać funkcje wyszukiwania słów kluczowych za zbyt podstawowe

Ceny Dashword

Startup : 99 USD/miesiąc za 20 raportów treści i 50 000 słów napisanych przez AI

: 99 USD/miesiąc za 20 raportów treści i 50 000 słów napisanych przez AI Biznes: 349 USD/miesiąc za ponad 100 raportów treści i nieograniczoną liczbę słów pisanych przez AI

Oceny i recenzje Dashword

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

9. Wordtune - najlepszy do przepisywania treści

Via WordtuneOprogramowanie Wordtune do pisania ze sztuczną inteligencją pomaga znaleźć lepszy sposób na powiedzenie tego, co masz na myśli. Ta alternatywa Jasper ułatwia przepisywanie zdań, aby były bardziej atrakcyjne, miały inny ton lub były dłuższe lub krótsze.

Najlepsze cechy Wordtune

Integruje się z narzędziami takimi jak Microsoft Word i Google Chrome

Poprawia gramatykę i styl dzięki funkcji przepisywania

Rozumie intencje użytkownika i generuje przejrzyste wyniki

Ograniczenia Wordtune

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że rozszerzenie Chrome może być czasami niestabilne

Nie ma interfejsu API, co oznacza ograniczoną liczbę integracji w porównaniu z innymi alternatywami Jasper AI

Ceny Wordtune

Plan darmowy

Plus: 24,99 USD/miesiąc za 30 powtórzeń dziennie

24,99 USD/miesiąc za 30 powtórzeń dziennie Nieograniczony: $37.50 za nieograniczone użycie

$37.50 za nieograniczone użycie Premium dla zespołów: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wordtune

G2: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4.4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

10. Hypotenuse.ai - najlepszy dla długich treści

Via Hypotenuse.ai Asystent pisania AI Hypotenuse ma na celu pomóc rozwiązać blokadę pisarską, przekształcając pustą stronę w treść w ciągu kilku minut. Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji narzędzie wykorzystuje podpowiedzi słów kluczowych do tworzenia pełnowymiarowych artykułów i kopii reklam, pomagając w tworzeniu treści na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Hypotenuse.ai

Możliwość generowania szczegółowych tekstów na podstawie kilku podpowiedzi

Wbudowane narzędzia do generowania obrazów

Narzędzie do sprawdzania plagiatu

Ograniczenia Hypotenuse.ai

Nie ma możliwości usuwania treści na dużą skalę

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wynik wymaga więcej przeróbek niż oczekiwano

Ceny Hypotenuse.ai

Indywidualny: 24 USD/miesiąc za 50 000 słów

24 USD/miesiąc za 50 000 słów Wzrost: 49 USD/miesiąc za 120 000 słów)

49 USD/miesiąc za 120 000 słów) Klient: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Hypotenuse.ai

G2: 4.4/5 (4 recenzje)

4.4/5 (4 recenzje) Capterra: 5/5 (1 opinia)

11. Smart Copy by unbounce - najlepsze dla treści biznesowych

Via unbounce W przypadku szybkich tekstów reklamowych i treści zorientowanych na biznes, Smart Copy wyrzeźbiło swoją niszę jako niezawodne narzędzie do pisania AI. Oferuje wiele gotowych szablonów - od reklam Google i LinkedIn po pomysły na blogi i sugestie dotyczące hakowania wzrostu.

Najlepsze funkcje Smart Copy

Szeroka gama szablonów do różnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza w marketingu i reklamie

Uproszczony, intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w użyciu nawet dla początkujących

Częste aktualizacje i nowe funkcje poprawiające jakość treści

Ograniczenia Smart Copy

Ograniczone możliwości kreatywnego pisania

Tworzone treści nie są tak dogłębne i pomysłowe, jak w przypadku niektórych alternatyw

Specjalizuje się w kopiach marketingowych, ograniczając ich użyteczność do szerszych zadań

Ceny Smart Copy

Darmowy

Essentail : $9.00/miesiąc za 3 projekty

: $9.00/miesiąc za 3 projekty Nieograniczony: $49.00/miesiąc dla nieograniczonej liczby projektów

Oceny i recenzje Smart Copy

G2: 4.4/5 (360 recenzji)

4.4/5 (360 recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

12. ChatGPT - najlepsze darmowe narzędzie AI

przez OpenAI GPT-3 od OpenAI wprowadza nowy poziom wyrafinowania w świecie narzędzi do pisania AI, a jego model językowy, ChatGPT, nie zawodzi. Dzięki ChatGPT szczegółowe odpowiedzi na podpowiedzi są czymś więcej niż tylko spójnie zszytym, wcześniej istniejącym tekstem; narzędzie tworzy unikalne treści pisemne w oparciu o szczegółowe zadanie nakreślone przez użytkownika, czasami generując imponująco pomysłowe narracje.

Najlepsze cechy ChatGPT

Generuje wysoce kreatywne, spójnie ustrukturyzowane i szczegółowe treści pisemne

Może być używany do wielu zadań związanych z pisaniem, od profesjonalnych tekstów biznesowych po beletrystykę

Wykorzystuje potężną, najnowocześniejszą sztuczną inteligencję do tworzenia tekstu

Częste aktualizacje w celu poprawy jakości i trafności odpowiedzi

Ograniczenia ChatGPT

Zmienna jakość wyjściowa; im dłuższy tekst, tym bardziej wydaje się tracić spójność

Czasami dostarcza odpowiedzi, które są niepoprawne lub bezsensowne

Najlepsze wyniki często wymagają jasno określonych i wskazanych instrukcji

Ceny ChatGPT

Darmowy

Premium: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla ChatGPT !

13. Wordai - najlepszy dla tekstu przypominającego ludzki

Via WordAi Wordai wyróżnia się wyjątkową siłą w stosunku do swoich konkurentów: inteligentnie rozpoznaje, że słowa mają wiele znaczeń, co pozwala mu generować tekst podobny do ludzkiego. Jest znany ze swoich możliwości przepisywania, ale może również pomóc w tworzeniu świeżej treści.

Najlepsze cechy Wordai

Wyjątkowa zdolność do przeredagowywania i przepisywania tekstu bez utraty oryginalnego znaczenia

Rozumie kontekst i niuanse słów w zdaniu

Nadaje się do praktyk SEO, ponieważ narzędzie może tworzyć wiele odmian jednego tekstu

Ograniczenia Wordai

Jakość wyjściowa może być niespójna, co wymaga ręcznego przeglądu i edycji

Ograniczone szablony i podpowiedzi w porównaniu do innych narzędzi do pisania AI

Jego główną siłą jest przepisywanie, a nie tworzenie oryginalnych treści.

Cennik WordAI

Miesięcznie: 57 USD miesięcznie

57 USD miesięcznie Rocznie: $27 za miesiąc (rozliczane rocznie)

$27 za miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Skontaktuj się z WordAI w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje WordAI

G2: 3.9/5 (17 recenzji)

3.9/5 (17 recenzji) Trustpilot: 2.6/5 (6 opinii)

Check out these Wordai alternatywy !

14. Speedwrite - najlepszy dla postów na blogu

Via Speedwrite Speedwrite to potężne narzędzie do pisania AI, które może generować długie treści w ciągu kilku sekund. Uwalnia czas marketerów treści, blogerów i przedsiębiorców cyfrowych, umożliwiając im skupienie się na zadaniach strategicznych.

Najlepsze cechy Speedwrite

Wspomagane pisanie, które generuje pomysły i ramy dla artykułów, postów na blogu i innych długich treści

Narzędzie do ulepszania języka, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy czytelności i jakości treści

Szeroka gama szablonów do wyboru, w tym szablony streszczeń treści, wypunktowań, tekstów reklamowych i innych

Zintegrowany moduł sprawdzania plagiatu, zapewniający oryginalność wszystkich generowanych treści

Opcja bezpośredniego udostępniania, która pozwala użytkownikom na płynne publikowanie gotowych treści na WordPress, Medium i innych platformach blogowych

Ograniczenia Speedwrite

Narzędzie może czasami generować treści, które nie są w pełni dokładne kontekstowo i wymagają ręcznej edycji

Interfejs użytkownika nie jest intuicyjny, co może początkowo stanowić pewne wyzwanie dla początkujących

Ceny Speedwrite

Miesięcznie: $19.99/miesiąc na użytkownika, płatne co miesiąc

$19.99/miesiąc na użytkownika, płatne co miesiąc Półroczny: $11.65/miesiąc na użytkownika, płatne dwa razy w roku

$11.65/miesiąc na użytkownika, płatne dwa razy w roku Roczny: $8.33/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie

Oceny i recenzje Speedwrite

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Check out these **Alternatywy szybkiego zapisu !

15. Frase - najlepsze dla marketerów treści

Via Frase Frase to narzędzie do pisania AI, które pozwala szybciej tworzyć wysokiej jakości treści przyjazne dla SEO. Zostało opracowane dla specjalistów SEO, marketerów treści i agencji w celu usprawnienia procesu tworzenia treści.

Najlepsze cechy Frase

System briefowania treści oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga określić zakres i perspektywę treści

Wbudowane narzędzie słów kluczowych SEO, które identyfikuje i sugeruje odpowiednie słowa kluczowe do zaimplementowania w tworzonej treści

Funkcja optymalizacji treści, która porównuje treści z artykułami o najwyższych rankingach, aby uczynić je bardziej konkurencyjnymi

Integracja z chatbotami i asystentami głosowymi w celu tworzenia treści kompatybilnych z różnymi urządzeniami

Narzędzia do automatyzacji do generowania szkiców i podsumowań na podstawie podanych tytułów

Ograniczenia Frase

Brak szerokiej gamy szablonów dla różnych typów treści

Sugestie narzędzia dotyczące poprawy SEO mogą być czasami ogólne, co wymaga wiedzy specjalistycznej w zakresie SEO w celu efektywnego wykorzystania.

Ceny Frase

Solo: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Basic: $44.99/miesiąc za użytkownika

$44.99/miesiąc za użytkownika Team: $114.99 (trzech użytkowników i $25 miesięcznie dla dodatkowych członków zespołu)

Oceny i recenzje Frase

G2: 4.9/5 (280+ recenzji)

4.9/5 (280+ recenzji) Capterra: N/A

Znajdź najlepsze narzędzie do pisania AI i alternatywę Jasper dla swojego zespołu

Jasper AI oferuje wiele dla profesjonalistów i marketerów, którzy potrzebują pomocy w tworzeniu wysokiej jakości, angażujących treści dla różnych branż. Jest to świetne narzędzie do pisania AI, ale istnieje również wielu konkurentów Jasper, którzy mogą pomóc ci lepiej osiągnąć twoje cele.

Zapoznaj się z alternatywami Jasper na tej liście i porównaj wyniki, aby zobaczyć, która z nich jest najbliżej tego, czego szukasz.

Narzędzie do pisania ze sztuczną inteligencją, które pomaga pracować szybciej, tworzyć angażujące treści i podsumowywać dokumenty, wypróbuj ClickUp . Nasze funkcje oparte na sztucznej inteligencji pozwalają w pełni wykorzystać moc sztucznej inteligencji - wszystko z poziomu platformy ClickUp, którą znasz i kochasz.