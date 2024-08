10 Rytr AI Alternatywy & Konkurenci w 2024 roku

Żyjemy w niezwykłych czasach, w których narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc nam w wykonywaniu wielu zadań, od tworzenia zawartości po analizę danych. Jednym z takich narzędzi AI, które zyskało niezwykłą reputację, jest Rytr, wszechstronna platforma znana z umiejętności tworzenia zawartości.

Ale co jeśli Rytr nie spełnia wszystkich twoich wymagań lub preferencji? Nie martw się, ponieważ możesz znaleźć liczne alternatywy Rytr AI, które pomogą Ci w copywritingu i wielu innych zadaniach.

W tym artykule zbadamy 10 najlepszych opcji, które mogą konkurować z Rytr AI i potencjalnie oferują jeszcze większe możliwości dla następnego AI narzędzie do pisania .

Czym jest Rytr AI?

Rytr AI jest aplikacją typu asystent pisania który może bez wysiłku tworzyć różne rodzaje zawartości, w tym posty na blogu, e-maile, propozycje biznesowe i strony docelowe. Oparty na przełomowej technologii GPT-3, Rytr wyróżnia się szybkim tworzeniem angażujących artykułów.

Wszystko, czego wymaga, to krótkie opis pożądanej zawartości .

Via: Rytr Narzędzie pozwala wybrać ton pisania z rozwijanej listy, dzięki czemu tekst można dostosować do konkretnych potrzeb. Jest dobrze zorientowane w generowaniu zawartości na różne tematy.

Rytr zawiera podstawowe sprawdzanie gramatyki, więc nie musisz martwić się o pisownię. Może również generować zawartość w ponad 30 językach, dzięki czemu jest bardzo praktyczny, jeśli zwracasz się do globalnej publiczności. 👏

Czego szukać w alternatywie dla Rytr AI dla potrzeb copywritingu

W miarę rozwoju sztucznej inteligencji pojawiło się wiele narzędzi opartych na AI, które obiecują łatwe tworzenie zawartości i nienaganne SEO. Jednak nie wszystkie są tak dobre, a tym bardziej lepsze od Rytr AI.

Oto, czego należy szukać w alternatywnym rozwiązaniu:

Jakość zawartości : Priorytetowo traktuj narzędzia, które mogą tworzyć oryginalną i angażującą zawartość, zwłaszcza że wiele artykułów generowanych przez AI ma tendencję do powtarzania się lub nonsensownego brzmienia

: Priorytetowo traktuj narzędzia, które mogą tworzyć oryginalną i angażującą zawartość, zwłaszcza że wiele artykułów generowanych przez AI ma tendencję do powtarzania się lub nonsensownego brzmienia Niestandardowość : Poszukaj narzędzi, które pozwalają spersonalizować generowaną zawartość poprzez określenie tonu, stylu i kąta, aby spełnić określone wymagania

: Poszukaj narzędzi, które pozwalają spersonalizować generowaną zawartość poprzez określenie tonu, stylu i kąta, aby spełnić określone wymagania Wsparcie językowe: Upewnij się, że alternatywa Rytr AI może generować zawartość w językach, których potrzebujesz dla swoich globalnych lub wielojęzycznych odbiorców

Renderuj niemal idealne interpretacje swojej zawartości w ponad 10 językach za pomocą akcji Translate w ClickUp AI

Łatwość użytkowania : Wybierz intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza dane powstania zawartości, zaspokajając potrzeby zarówno doświadczonych pisarzy, jak i początkujących

: Wybierz intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza dane powstania zawartości, zaspokajając potrzeby zarówno doświadczonych pisarzy, jak i początkujących Koszty i wsparcie: Weź pod uwagę ceny i dostępność obsługi klienta, aby dokonać opłacalnego i dobrze obsługiwanego wyboru w odniesieniu do następnej aplikacjinarzędzie do copywritingu 👍

10 najlepszych alternatyw Rytr w 2024 roku

Sprawdź nasze zwięzłe recenzje 10 najlepszych alternatyw Rytr, których możesz użyć, aby przyspieszyć produkcję zawartości bez obniżania jakości. ✍️

Funkcje repromptingu umożliwiają przepisywanie dużych ilości zawartości w celu dopasowania jej do określonego tonu głosu

ClickUp to projekt najwyższej klasy i zarządzanie zadaniami narzędzie usprawniające komunikację i cykl pracy poprzez centralizację informacji związanych z projektami, zadaniami i terminami. Dzięki konfigurowalnym funkcjom i integracjom, ClickUp zapewnia, że Teams mogą efektywnie planować, realizować i monitorować swoje projekty, ostatecznie zwiększając wydajność i pracę zespołową. 💫 ClickUp AI to innowacyjne narzędzie natywne dla platformy wydajności ClickUp, obiecujące na nowo zdefiniować sposób, w jaki wykorzystujemy sztuczną inteligencję do różnych celów, w tym copywritingu. Może generować długie lub krótkie formularze na podstawie danych wejściowych - wystarczy wybrać rodzaj zawartości, główny temat i grupę docelową, a narzędzie wygeneruje nienaganne blogi lub opisy produktów w ciągu kilku sekund!

Jeśli nie masz pewności, jak pokierować asystentem pisania AI, aby stworzyć pożądaną zawartość, platforma oferuje gotowe podpowiedzi do pisania atrakcyjnych i pouczających tekstów, które trafią do odbiorców docelowych.

Ponadto, ClickUp AI działa jako osobisty redaktor dla autorów zawartości lub przedstawicieli handlowych, dopracowując tekst i sprawdzając go pod kątem gramatyki, stylu i przejrzystości. Oszczędza również czas i nerwy, dostarczając wstępnie ustrukturyzowane nagłówki i tabele, przeformatowując tekst i upraszczając złożone dokumenty za pomocą podsumowań.

Tymczasem, Dokumenty ClickUp pozwala łatwo zarządzać, edytować i udostępniać każdą zawartość stworzoną za pomocą ClickUp AI. Wielu członków zespołu może jednocześnie współtworzyć, edytować i przeglądać dokumenty, nigdy nie opuszczając platformy ClickUp.

ClickUp najlepsze funkcje

Upraszcza dane powstania dokumentów dla propozycji, e-maili i projektów

Zawiera szablony i sugestie dotyczące stylu

Tłumaczy i dostosowuje zawartość

Tworzy zwięzłe i pouczające streszczenia lub umożliwia tworzenie długich formatów zawartości

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą uznać początkową krzywą uczenia się za nieco stromą

Ta alternatywa Rytr ma funkcję AI jako płatny dodatek

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Copy.ai

Via: Copy.ai Copy.ai upraszcza tworzenie zawartości dzięki generatorowi Freestyle AI, który pomaga tworzyć wszystko, od reklam na Facebooku i listów motywacyjnych po konspekty esejów. Zamiast zaczynać od zera, dostawca dostarcza kontekst, a AI generuje zawartość, którą można następnie dopracować w wbudowanym edytorze.

Copy.ai wyróżnia się wszechstronnością, ponieważ oferuje ponad 90 szablonów dla różnych potrzeb w zakresie zawartości, w tym przydatne narzędzia do poprawy SEO i kampanii informacyjnych. Alternatywa dla Rytr jest doskonała do usprawnienia zadań związanych z pisaniem - niezależnie od tego, czy jest to długa, czy krótka zawartość - i zwiększa wydajność.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tego typu oprogramowaniu, przeczytaj o odpowiednich Alternatywy dla Copy.ai .

Najlepsze funkcje Copy.ai

Oferuje ponad 90 szablonów

Udoskonala i dopracowuje zawartość za pomocą zintegrowanego edytora

Dostawca analiz i pomocy w zakresie SEO

Zawiera funkcje wspomagające kampanie informacyjne

Limity Copy.ai

Nie nadaje się idealnie do długich formularzy

Ceny Copy.ai

Free Plan

Pro: $36/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Copy.ai oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

3. Writesonic

Via: Writesonic Writesonic jest liderem w dziedzinie Narzędzi AI do pisania zdolne do generowania wysokiej jakości długiej i krótkiej zawartości. Umożliwia płynne przechodzenie między wyjściami jakości AI, przełączając się w razie potrzeby z GPT-3.5 na bardziej zaawansowany GPT-4.

Z ponad 100 Narzędzi AI i szablonów do Twojej dyspozycji, Writesonic znacznie upraszcza sposób tworzenia zawartości.

Narzędzia AI, takie jak to, są również świetne do pomocy w tworzeniu długich postów specjalnie dla wyszukiwarek. Alternatywa Rtyr posiada integracje z SEMrush, WordPress i Zapier - usprawniając cykl pracy poprzez wyeliminowanie konieczności przełączania się między platformami.

W przeciwieństwie do większości Alternatywy Writesonic to narzędzie do pisania AI może wygenerować długie posty na blogu w mniej niż minutę, zakończone odpowiednimi obrazami, oparte wyłącznie na dostarczonych słowach kluczowych.

Najlepsze funkcje Writesonic

Dostawca sugestii i rekomendacji opartych na AI

Dodaje odpowiednie obrazy do generowanej zawartości

Umożliwia rozmowę w czasie rzeczywistym z chatbotem AI

Integruje się z narzędziami innych firm

Limity Writesonic

Limit słów na miesiąc

Cennik Writesonic

Unlimited : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Business : $12.67/miesiąc na użytkownika

: $12.67/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4.8/5 (1,000+ recenzji)

: 4.8/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ reviews)

4. Copysmith

Via: Copysmith Copysmith doskonale radzi sobie z tworzeniem wysokiej jakości zawartości dla odbiorców, dzięki technologii GPT-3. To, co wyróżnia Copysmith, to bezproblemowa integracja z innymi platformami, takimi jak Hootsuite, Shopify, Google Ads i Zapier, co pozwala usprawnić cykl pracy bez opuszczania platformy.

Współpraca Copysmith z Frase SEO oferuje unikalną funkcję, umożliwiając użytkownikom łatwe odkrycie słów kluczowych SEO dla dowolnej zawartości wygenerowanej przez AI.

Zintegrowane narzędzie do sprawdzania plagiatu skutecznie rozwiązuje istotną kwestię dla marketerów, zapewniając autentyczność zawartości.

Najlepsze funkcje Copysmith

Wykorzystuje technologię GPT-3 do tworzenia wysokiej jakości długich i krótkich formularzy

Posiada wbudowany moduł sprawdzania plagiatu

Integruje się z różnymi narzędziami i aplikacjami

Odkrywa słowa kluczowe SEO i może pomóc w Google Ads

Limity Copysmith

Kredyty mogą wygasnąć, jeśli nie zostaną wykorzystane w określonym czasie

Ceny Copysmith

**Free

Plan: $16/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Copysmith

G2 : 4.3/5 (10+ recenzji)

: 4.3/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (20+ recenzji)

5. QuillBot

Via: QuillBot QuillBot różni się od innych narzędzi AI do pisania, ponieważ nie tworzy zawartości od zera. Zamiast tego, jego główną funkcją jest kreatywne przeformułowanie istniejącego tekstu.

Wykracza poza podstawowe zastępowanie synonimów, przeformułowując zawartość w celu uzyskania zwięzłości i przejrzystości lub rozszerzając ją o dodatkowe istotne szczegóły. QuillBot oferuje unikalne rozszerzenia, w tym narzędzie AI do wyszukiwania w Internecie, generator cytatów i zakończone zdanie do wspólnego pisania. 📝

Narzędzie to jest dostępne za pośrednictwem rozszerzeń Microsoft Word, dodatku do Google Chrome i rozszerzenia Dokumentów Google.

Jeśli chcesz zapoznać się z podobnym oprogramowaniem, sprawdź te fantastyczne QuillBot alternatywy .

QuillBot najlepsze funkcje

Kreatywnie przeformułowuje istniejącą zawartość

Integruje się z Microsoft Word i Dokumentami Google

Oferuje różne rozszerzenia

Ograniczenia QuillBot

Ograniczone funkcje w planie Free

Ceny QuillBot

Free Forever

Premium: 9,95 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

QuillBot oceny i recenzje

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

6. Anyword

Via: Anyword Anyword pomaga w pisaniu, ale koncentruje się również na prowadzeniu sprzedaży i konwersji. Dzięki modelowi predykcyjnemu copywritingu opartemu na AI, może on zwiększyć współczynniki konwersji i przyciągnąć większą bazę klientów.

Dwie godne uwagi funkcje to Predictive Performance Score i A/B testing, które pozwalają ocenić, w jaki sposób różne słowa kluczowe mogą wpływać na sprzedaż różnych produktów. Dostosowuje niestandardowe komunikaty dla różnych platform, zapewniając optymalizację zawartości pod kątem odbiorców. 💌

To oprogramowanie oparte na AI idzie o krok dalej, oferując burzę mózgów i warianty tekstów, pomagając użytkownikom generować oryginalne pomysły w mgnieniu oka.

Najlepsze funkcje Anyword

Predykcyjny wynik wydajności i testy A/B

Umożliwia dodawanie określonych słów kluczowych do wykorzystania w zawartości

Koncentruje się na zwiększaniu konwersji

Limity Anyword

Brak niektórych szablonów

Ceny Anyword

Starter : 39 USD/miesiąc

: 39 USD/miesiąc Data-Driven Teams : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Business: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

Anyword oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (1,000+ recenzji)

: 4.8/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (300+ recenzji)

7. Frase

Via: Frase Frase to kompleksowy towarzysz w pisaniu AI i optymalizacji zawartości. Jest to kompleksowe rozwiązanie oferujące różne funkcje, od przeprowadzania szczegółowych badań i generowania briefów zawartości, konspektów i szablonów AI po wdrażanie chatbota, który może bez wysiłku tworzyć FAQ i wprowadzenia. Narzędzie to jest cenne dla marketerów, ponieważ obejmuje wgląd i analizy w celu udoskonalenia strategii dotyczących zawartości.

Frase wykorzystuje moc modeli GPT OpenAI i włącza nowsze wersje, gdy tylko stają się dostępne. Cała generowana zawartość jest całkowicie unikalna, zapewniając oryginalność. 💯

Narzędzie płynnie integruje się z Dokumentami Google, Google Search Console (GSC), rozszerzeniami Chrome i WordPress, gwarantując dostępność i użyteczność na różnych platformach.

Najlepsze funkcje Frase

Wykorzystuje modele GPT do generowania unikalnej i wysokiej jakości zawartości

Szablony AI dostosowane do konkretnych wymagań użytkownika

Pisze, edytuje i udostępnia zawartość

Oferuje opcje skracania, rozszerzania i przepisywania tekstu

Frase limits

Brak danych w czasie rzeczywistym

Ceny Frase

Solo : 12,66 USD/miesiąc

: 12,66 USD/miesiąc Basic : $38.25/miesiąc

: $38.25/miesiąc Teams: $97.75/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Frase

G2 : 4.9/5 (200+ recenzji)

: 4.9/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (300+ recenzji)

8. Jasper

Via: Jasper Jasper to cenne narzędzie do pisania, które wykorzystuje zaawansowane możliwości AI do generowania zawartości dostosowanej do Twoich potrzeb. Tworzy unikalną, wysokiej jakości zawartość do różnych zastosowań, w tym postów na blogu, opisów produktów i tekstów marketingowych. Wszystko, czego potrzebuje, to niewielki wkład człowieka. 💬

Narzędzie może podszywać się pod różne tony i dostosowywać się do stylu pisania. Wartą odnotowania zaletą Jaspera w porównaniu do niektórych jego konkurentów jest "Pamięć" funkcja, która uczy go rozumieć Twój biznes, produkty i usługi, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo Twoich danych biznesowych.

Każdy plan subskrypcji obejmuje przyjazny dla użytkownika edytor dokumentów, grafikę generowaną przez AI, responsywną obsługę klienta, funkcję chatbota i nieograniczone użycie słów AI.

Najlepsze funkcje Jasper

Wsparcie dla różnych tonów pisma i naśladowanie stylu pisania użytkownika

funkcja "Pamięć"

Zawiera ponad 50 szablonów

Zawiera przyjazny dla użytkownika edytor dokumentów

Jasper limits

Według niektórych użytkowników powtarza informacje

Ceny Jasper

Creator : 39 USD/miesiąc

: 39 USD/miesiąc Teams : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Business: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Jasper oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,000+ recenzji)

: 4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ reviews)

9. Wordtune

Via: Wordtune Wordtune, przełomowy asystent pisania AI, pomaga poprawić umiejętności pisania, oferując cenne informacje zwrotne na temat stylu pisania, gramatyki i pisowni. Specjalizuje się w poprawianiu przejrzystości i czytelności długich formularzy. 🌟

Możesz dostosować ton swojej zawartości, aby była zwięzła lub rozbudowana. Wordtune jest wygodnie dostępny jako rozszerzenie Chrome i dodatek Edge dla łatwego dostępu i użyteczności.

Oprócz tego, że jest dostępny jako rozszerzenie przeglądarki, Wordtune oferuje edytor online, który bardzo przypomina interfejs Grammarly. Oferuje on kilka imponujących funkcji, w tym płynne tłumaczenie i przeformułowywanie zdań z dziewięciu różnych języków na angielski.

Najlepsze funkcje Wordtune

Oferuje cenne informacje zwrotne na temat gramatyki i pisowni

Poprawia przejrzystość i czytelność tekstów (zarówno krótkich, jak i długich formularzy)

Integruje się z przeglądarkami Chrome i Edge

Limity Wordtune

Ograniczona liczba poprawek dziennie w planie Free

Cennik Wordtune

Free Forever

Plus : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Unlimited : $14.99/miesiąc na użytkownika

: $14.99/miesiąc na użytkownika Business: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Wordtune oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ recenzji)

Sprawdź te Alternatywy dla Wordtune !

10. ChatGPT

Via: ChatGPT ChatGPT to przyjazne dla użytkownika narzędzie AI, które wita Cię interfejsem w stylu czatu, dzięki czemu jest dostępne nawet dla początkujących użytkowników oprogramowania generującego AI. Jest nie tylko biegły w rozumieniu twoich zapytań poprzez przetwarzanie języka naturalnego, ale może również zapamiętać historię konwersacji, dostarczając odpowiedzi dostosowane do bieżącej interakcji. W przeciwieństwie do jednorazowych rozwiązań, ChatGPT opiera się na wcześniejszych rozmowach, tworząc bardziej angażujące i płynne doświadczenie.

Dzięki zaawansowanej technologii AI, możliwości ChatGPT wykraczają poza zwykłe odpowiadanie na pytania. Ułatwia konwersacje podobne do ludzkich i oferuje pomoc w zakresie różnych zadań, niezależnie od tego, czy chodzi o komponowanie e-maili, tworzenie esejów, czy nawet generowanie kodu. Ten wszechstronny model językowy dostosowuje się do potrzeb użytkownika, dzięki czemu jest cennym asystentem do różnych celów, w tym danych powstania.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Doskonale radzi sobie z przetwarzaniem języka naturalnego

Generuje różne rodzaje krótkich i długich formatów zawartości

Ułatwia konwersacje podobne do ludzkich

Zapamiętuje i wykorzystuje poprzednie rozmowy jako punkt odniesienia

Limity ChatGPT

Trudności z utrzymaniem kontekstu

Ceny ChatGPT

Free

Premium: $20/miesiąc za użytkownika

ChatGPT oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

Przejdź od AI Copywriting do pełnego spektrum wydajności z najlepszą alternatywą Rytr

Wykorzystanie AI do tworzenia krótkich i długich formularzy to tylko jeden z aspektów jej potencjału. Warto rozważyć kompleksowe podejście do wykorzystania tej rewolucyjnej technologii w celu zmaksymalizowania wydajności i zarządzania zasobami - przy jednoczesnym wyeliminowaniu bloku pisarskiego.

Kompleksowe platformy wydajności, takie jak ClickUp, mogą usprawnić cykl pracy, pomagając w generowaniu zawartości, a także zarządzaniu zadaniami i projektami. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za Free i poznaj jego pełny potencjał! ✊