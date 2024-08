10 najlepszych alternatyw i konkurentów Wordtune w 2024 r

Jako doświadczony menedżer treści spędziłem niezliczone godziny testując i badając różne narzędzia AI do pisania, starając się znaleźć najlepszą opcję do kreatywnego i wydajnego tworzenia zawartości. Osobiście pracując z Wordtune i doceniając jego solidne funkcje, byłem również świadomy jego niedociągnięć. Problemy takie jak niedokładna zawartość, przeoczone błędy ortograficzne lub gramatyczne oraz czasami rozpraszający interfejs to z pewnością wady. Dobra wiadomość! Świat alternatyw Wordtune rozciąga się daleko i szeroko, dostarczając wielu innych opcji.

W moim poszukiwaniu idealnego towarzysza pisania, zebrałem najlepsze alternatywy Wordtune, które moim zdaniem spełniają swoje zadanie. Nasza dyskusja zagłębi się w rozszerzenie przeglądu najlepszych funkcji każdego narzędzia, potencjalnych wad, cen i ogólnej oceny wydajności.

Niezależnie od tego, czy jesteś blogerem solo, czy prowadzisz duży zespół zajmujący się zawartością, odpowiednie narzędzie może znacząco

zmaksymalizować poziom wydajności

. Zapoznaj się z tym szczegółowym przewodnikiem i odkryj najlepsze alternatywy Wordtune odpowiednie dla Twoich unikalnych potrzeb. Zanurzmy się!

Czego należy szukać w alternatywach dla Wordtune?

Korzystanie z narzędzia AI do przeformułowywania lub przepisywania zawartości jest jednym z najlepszych sposobów na

zwiększyć wydajność

. Narzędzia te oszczędzają czas, sprawiają, że zawartość jest wyjątkowa i pomagają w łatwiejszej zmianie przeznaczenia treści w wielu kanałach. ✍️

Jednak przy dziesiątkach opcji trudno jest określić, które narzędzie jest najlepsze dla twojego biznesu - niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym blogerem, czy częścią większego zespołu zajmującego się tworzeniem danych. Oto kilka rzeczy, których warto szukać w alternatywach dla Wordtune:

Współpraca: Jeśli potrzebujesz Narzędzia AI do pisania z którego może korzystać cały zespół, poszukaj takiego, które umożliwia wbudowaną współpracę i plany dla wielu użytkowników

Jeśli potrzebujesz Narzędzia AI do pisania z którego może korzystać cały zespół, poszukaj takiego, które umożliwia wbudowaną współpracę i plany dla wielu użytkowników Różne rodzaje treści: Niektóre narzędzia AI do pisania są przeznaczone do jednego rodzaju zawartości - postów w mediach społecznościowych, e-maili lub artykułów na blogu. Jeśli chcesz tworzyć różne formaty zawartości, sprawdź narzędzie, które oferuje wsparcie dla tej funkcji

ClickUp Brain pozwala zespołom sprzedażowym na większą pewność siebie w komunikacji poprzez korektę, skracanie lub redagowanie treści e-maili

Przyjazne dla budżetu opcje cenowe: Niezależnie od tego, czy jesteś blogerem solo, czy częścią zespołu zajmującego się zawartością, potrzebujesz narzędzia, które pasuje do Twojego budżetu. Wybierz alternatywę Wordtune, która oferuje różne poziomy cenowe, aby zaspokoić swoje potrzeby

10 najlepszych alternatyw dla Wordtune w 2024 roku

Gotowy do rozpoczęcia korzystania z

narzędzia do pisania

wspierane przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe? Tutaj stworzyłem listę 10 najlepszych alternatyw dla Wordtune. Skorzystaj z nich

fajne aplikacje

do przepisywania wszystkiego, od opisów produktów i tekstów sprzedażowych po e-maile marketingowe i długą zawartość. 👀

1.

ClickUp

Najlepsze do zarządzania projektami AI

Dostosuj wyniki, aby szybciej dotrzeć do lepszej zawartości za pomocą podpowiedzi w ClickUp Brain

ClickUp to

oprogramowanie do zarządzania projektami

z którego korzystają Teams na całym świecie w celu zwiększenia wydajności i szybszego tworzenia zawartości. Wykorzystując supermoce swojego zaawansowanego asystenta AI,

ClickUp Brain

można zautomatyzować cykl pracy nad tworzeniem zawartości bez obniżania jej jakości.

Nowy ClickUp AI Writer for Work działa jak osobisty redaktor, pomagając w przepisywaniu wysokiej jakości zawartości szybciej niż kiedykolwiek. Wystarczy podłączyć istniejącą zawartość do pola tekstowego i użyć funkcji edycji, aby usunąć błędy ortograficzne i gramatyczne.

Korzystając z paska narzędzi AI, można podpowiedzieć modelowi językowemu, aby poprawił tekst, wydłużył go lub skrócił, a także kontynuował pisanie na podstawie wprowadzonego tekstu. Dostępne są również narzędzia do podsumowywania zawartości, upraszczania jej i tworzenia

elementów akcji

.

Ponadto,

ClickUp's ChatGPT Podpowiedzi do szablonu copywritingu

generuje podpowiedzi oparte na AI, aby tworzyć zawartość, która buduje Twoją markę. Szablon pozwala odkryć najlepsze słowa kluczowe do użycia w każdym fragmencie, tematy do zbadania i wskazówki dotyczące formatu dla łatwej do odczytania zawartości.

Użyj go, aby wygenerować nowe pomysły na słowa kluczowe, na które należy celować za pomocą zmienionej zawartości i ulepszyć istniejące elementy, aby były bardziej angażujące. 🏆

ClickUp najlepsze funkcje

Dzięki 100 narzędziom badawczym dostosowanym do konkretnych działów, otrzymujesz wszystko w jednym narzędzie do zarządzania zawartością

Lista rozwijana dla tonu głosu, podsumowania i uproszczenia pozwala szybko przeredagować zawartość

Wskocz do narzędzia AI w kilka sekund, wpisując /AI i natychmiast wymyślaj nowe pomysły, aby zawartość była jeszcze lepsza

Usprawnij cykl pracy, tworząc elementy akcji i zadania do publikacji i promocji zawartości oraz przypisując je członkom zespołu lub sobie

Limity ClickUp

ClickUp Brain nie jest dostępny w planach Free Plan i nie mogą z niego korzystać użytkownicy w Chinach i Rosji

ClickUp Brain jest przeznaczony dla jednego obszaru roboczego. Jeśli masz więcej niż jeden obszar roboczy lub chcesz, aby korzystało z niego kilku członków zespołu, będziesz musiał go kupić dla każdego z nich

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Quillbot AI

Najlepszy do podsumowań

przez

Quillbot

Quillbot

to narzędzie do parafrazowania dla osób piszących zawartość, umożliwiające szybkie czyszczenie tekstów w 23 różnych językach, w tym angielskim, niemieckim i francuskim. Wbudowany moduł sprawdzania gramatyki i plagiatu zapewnia, że zawartość jest unikalna i spełnia standardy jakości pisania. Narzędzie do generowania zawartości oferuje funkcje podsumowań, lepszą czytelność i kreator cytatów.

Najlepsze funkcje Quillbot AI

Wbudowane narzędzie do sprawdzania gramatyki wyłapuje błędy ortograficzne i gramatyczne, co pozwala na ponowne napisanie tekstu

Narzędzie do sprawdzania plagiatu zapewnia, że zawartość jest wolna od plagiatu, skanując fragment i podświetlając obszary, w których sformułowanie jest dokładnie takie samo lub wymaga niewielkich zmian

Suwak synonimów ułatwia znalezienie nowych sposobów powiedzenia tego samego, aby urozmaicić zawartość

Ograniczenia AI Quillbot

Istnieją limity znaków zarówno w wersji Free, jak i w płatnych planach

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że redaktor przeoczył błędy gramatyczne i nie był najlepszy w korekcie

Ceny Quillbot AI

**Free

Premium: $19.95/miesiąc

$19.95/miesiąc Teams: $5.83/miesiąc do $7.50/miesiąc za licencję w zależności od wielkości firmy

Quillbot AI oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

3. Rytr

Najlepszy do pisania postów na blogu i tekstów marketingowych

przez

Rytr

Wykorzystując połączenie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i zaawansowanych algorytmów, Rytr jest potężnym narzędziem dla zespołów zajmujących się marketingiem zawartości i blogerów indywidualnych. The

Narzędzie AI do copywritingu

ma łatwy w użyciu interfejs i funkcje dla dziesiątek różnych typów zawartości. Użyj go do przepisania

dokumentacja projektu

, stron docelowych lub wysoko pozycjonowanej zawartości dla wyszukiwarek.

Rytr najlepsze funkcje

Ponad 40 przypadków użycia i szablonów ułatwia tworzenie dowolnego rodzaju zawartości dla dowolnej grupy odbiorców

Ponad 20 opcji głosowych oznacza, że możesz przeformułować zawartość, aby dotrzeć do różnych odbiorców docelowych w ciągu kilku sekund

Wsparcie dla 30 różnych języków pozwala tworzyć zawartość dla odbiorców na całym świecie 🌏

Limity Rytr

Istnieją limity znaków, więc możesz napotkać wyzwania, jeśli przepisywana zawartość jest zbyt długa

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że narzędzia SERP są ograniczone, co utrudnia przepisywanie zawartości dla nowych słów kluczowych

Ceny Rytr

**Free

Oszczędność: $9/miesiąc

$9/miesiąc Unlimited: $29/miesiąc

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.4/5 (9 recenzji)

4. Małe narzędzia SEO

Najlepsze dla zawartości SEO generowanej przez AI

przez

Małe narzędzia SEO

Small SEO Tools to oparte na narzędziach AI narzędzie do pisania zawartości, które ma kilka funkcji pomocniczych, w tym przeformułowanie zdań, narzędzie do parafrazowania oraz

narzędzie do przepisywania artykułów

. Oprócz narzędzi do pisania, aplikacja ma również narzędzia do edycji obrazów, badania słów kluczowych i zarządzania witryną. Wiele z jej funkcji jest w 100% Free, co czyni ją doskonałym wyborem dla małych Business i indywidualnych twórców zawartości.

Małe narzędzia SEO najlepsze funkcje

Wbudowany moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania plagiatu i redaktor online ułatwiają przepisywanie zawartości w celu poprawy tonu i stylu

Konwerter tekstu na obraz tworzy pomoce wizualne, które sprawiają, że przeredagowana zawartość jest jeszcze lepsza

Narzędzia słów kluczowych pomagają przezwyciężyć blok pisarski i przekształcić istniejącą zawartość w elementy zoptymalizowane pod kątem SEO

Ograniczenia małych narzędzi SEO

Istnieją limity liczby słów skanowanych miesięcznie za pomocą narzędzi do plagiatu i przepisywania artykułów

Niektórzy użytkownicy raportowali nieścisłości w generowanej zawartości

Free plan

Plagiarism Checker PRO: Ceny w zakresie od $4.99/tydzień do $599.80 za trzy miesiące, w oparciu o różne poziomy limitów wyszukiwania i pożądanych funkcji

Ceny w zakresie od $4.99/tydzień do $599.80 za trzy miesiące, w oparciu o różne poziomy limitów wyszukiwania i pożądanych funkcji Paraphrasing Tool PRO Basic: $22/miesiąc

$22/miesiąc Paraphrasing Tool PRO Premium: $29/miesiąc

Oceny i recenzje małych narzędzi SEO

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Writesonic

Najlepsza pomoc w pisaniu AI

przez

Writesonic

Writesonic jest

narzędzie do blogowania

i asystent pisania oparty na AI, który oszczędza czas, jeśli chodzi o generowanie nowych pomysłów i ulepszanie starej zawartości. Wszystkie płatne plany są zbudowane na GPT-4, oferując najnowszą technologię AI w celu wsparcia potrzeb związanych z przepisywaniem.

Redaktor Sonic (ulepszona wersja Dokumentów Google) umożliwia przepisywanie e-maili sprzedażowych, długich formularzy, wpisów na blogach i nie tylko. Parafrazator pomaga znaleźć nowe sposoby mówienia tych samych rzeczy, jeśli chodzi o oferty sprzedaży i kampanie marketingowe. 🌻

Najlepsze funkcje Writesonic

Ponad 100 funkcji, w tym możliwości zamiany tekstu na grafikę i pomysły na rozwój, pozwalają ulepszyć zawartość w zaledwie kilka sekund

Podczas gdy niektóre alternatywy są zbudowane na starych wersjach, takich jak GPT-3, technologia GPT-4 obejmuje wsparcie dla bieżących wydarzeń, dzięki czemu przepisana zawartość jest aktualna

Writesonice integruje się z LinkedIn, YouTube i Facebook Ads - a ponadto dostępne jest rozszerzenie do Google Chrome - aby przepisywać zawartość w różnych kanałach

Limity Writesonic

Jeśli chcesz korzystać z wersji Free, nie możesz dodawać dodatkowych użytkowników

Istnieją limity kredytowe dla zawartości, co stanowi wyzwanie, jeśli próbujesz przeformułować lub stworzyć długi formularz

Ceny Writesonic

Wersja próbna: Jeden użytkownik z maksymalnie 10 000 słów

Jeden użytkownik z maksymalnie 10 000 słów Długi formularz: $12.67/miesiąc dla jednego użytkownika z maksymalnie 60 000 słów

$12.67/miesiąc dla jednego użytkownika z maksymalnie 60 000 słów Niestandardowy: Dostosowany cennik dla teamów

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 1700 recenzji)

4,7/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1,700 recenzji)

Check out these Writesonic alternatywy !

6. Speedwrite

Najlepsze do szybkiego i wydajnego przepisywania zawartości

przez

Speedwrite

Speedwrite to pisarz AI, który pozwala poprawić zawartość w kilka sekund. Zacznij od podłączenia badań - takich jak fragment konkurencji, który Ci się podoba lub cytaty w celu ulepszenia istniejącej zawartości. Następnie dodaj własne unikalne pomysły na frazowanie i ton głosu. Kliknij "przewiduj" i natychmiast uzyskaj zaktualizowaną zawartość z lepszą strukturą zdań i nowymi sformułowaniami.

Najlepsze funkcje Speedwrite

Prosty interfejs nie rozprasza użytkownika setkami funkcji

Automatyczny generator tekstu szybko wypluwa nowe pomysły na urozmaicenie istniejącego tekstu bez spędzania nad nim godzin

Limity Speedwrite

Brak dodatkowych narzędzi, takich jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania plagiatu czy redaktor gramatyczny

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że obsługa klienta w Speedwrite nie jest tak solidna, jak by chcieli

Ceny Speedwrite

Miesięcznie: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Półroczny: $11.65/miesiąc

$11.65/miesiąc Roczny: $8.33/miesiąc

Speedwrite oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Check out these Alternatywy szybkiego zapisu !

7. Copy.ai

Najlepsze do aktualizacji istniejącej zawartości

przez

Copy.ai

Copy.ai

jest jednym z największych nazwisk w grze AI. Z ponad 10 milionami użytkowników - w tym w Microsoft, eBay i Nestle - nic dziwnego, że narzędzie to ląduje na wielu listach alternatyw Wordtune. Narzędzie pomaga przepisać ogromną różnorodność zawartości, w tym kopię strony internetowej, kopię e-commerce i reklamy cyfrowe. 📝

Najlepsze funkcje Copy.ai

Dzięki ponad 90 narzędziom i szablonom aktualizacja istniejącej zawartości i znalezienie sposobów na przepisanie fragmentów, aby były odpowiednie, nigdy nie było łatwiejsze

Interfejs użytkownika jest prosty i intuicyjny, dzięki czemu nowi użytkownicy nie spędzą godzin na przygotowaniu się do pracy

Współpraca w czasie rzeczywistym z członkami zespołu w celu osiągnięcia wspólnych celów

Limity Copy.ai

Narzędzie to jest jedną z droższych opcji na liście, co stanowi wyzwanie dla małych Businessów, które szukają atrakcyjnych cen

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że wygenerowanemu tekstowi brakuje ludzkiego komponentu i mógłby być bardziej kreatywny

Ceny Copy.ai

Free Forever

Pro: $36/miesiąc

$36/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

8. Uproszczony

Najlepszy dla zawartości wielojęzycznej

przez

Uproszczone

Simplified to internetowe narzędzie do pisania AI, którego zespoły marketingu cyfrowego używają do przepisywania zawartości i docierania do szerszego grona odbiorców. Narzędzie Content Rewriter sugeruje nowe pomysły i przeformułowuje zdania, aby były bardziej angażujące. Użyj go, aby urozmaicić zawartość i uczynić ją bardziej smaczną, aby zwiększyć ruch i konwersje w witrynie.

Uproszczone najlepsze funkcje

Ponad 10 tonów pisania pozwala wyrazić siebie i zbudować unikalny wizerunek marki poprzez pisanie

Dzięki ponad 30 językom możesz dotrzeć do odbiorców z bliska i daleka bez konieczności zatrudniania specjalistów językowych

Uproszczone limity

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że darmowa wersja zawartości była limitowana pod względem tonu i unikalności

Inni uważali, że narzędzie nie jest w stanie zrozumieć bardziej złożonych tematów

Uproszczone ceny

AI Writer Free

AI Writer Pro: $12/miesiąc

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1300 recenzji)

4.7/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

9. Paraphraser.io

Najlepszy do sprawdzania plagiatu

przez

Paraphraser.io

Paraphraser to narzędzie AI typu "cztery w jednym" z funkcją pisania artykułów, sprawdzania plagiatu, sprawdzania gramatyki i podsumowywania. Użyj go, aby poprawić swoje umiejętności pisania i zaktualizować starą zawartość w kilka sekund. Aby rozpocząć, prześlij istniejącą zawartość i naciśnij parafrazę, aby odkryć nowe sposoby formułowania myśli. 🤔

Najlepsze funkcje Paraphraser.io

W płatnych planach dostępne są funkcje Creative, Smarten i Shorten, które pozwalają dodać unikalny styl do mojej pracy lub skondensować ją, aby była bardziej czytelna

Wszystkie funkcje przepisywania artykułów są całkowicie zakończone

Prosty i łatwy w użyciu interfejs oferuje niską krzywą uczenia się

Limity Paraphraser.io

Istnieją limity słów, chyba że zdecydujesz się na płatny plan

Niektórzy użytkownicy uważali, że darmowa wersja zawiera zbyt wiele rozpraszających reklam, ale można tego uniknąć, wybierając płatny plan

Ceny Paraphraser.io

Podstawowy tygodniowy: $9/tydzień

$9/tydzień Podstawowy miesięczny: $23/miesiąc

$23/miesiąc Podstawowy roczny: $69/rok

$69/rok Enterprise 1: $50

$50 Enterprise 2: $125

$125 Enterprise 3: 225 USD

Paraphraser.io oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Writecream

Najlepsze dla użytkowników mobilnych

przez

Writecream

Writecream to narzędzie do pisania AI zbudowane na ChatGenie, które łączy w sobie moc ChatGPT i wyszukiwarki Google. Oznacza to, że możesz wykorzystać wydarzenia po 2021 roku do informowania o swojej zawartości, dzięki czemu istniejące elementy będą bardziej trafne niż kiedykolwiek. Użyj trybu komendy, aby poprosić narzędzie o przepisanie zawartości, niezależnie od tego, czy jest to artykuł na blogu, podsumowanie podcastu czy post w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Writecream

Dzięki aplikacji mobilnej możesz tworzyć zawartość, gdziekolwiek jesteś, niezależnie od tego, czy masz dostęp do pulpitu, czy potrzebujesz szybko przepisać treść z telefonu

Ponad 75 języków sprawia, że jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi dla firm z odbiorcami w wielu krajach

W oparciu o pomoce pisarskie, takie jak Before-After-Bridge i Problem-Agitate Solutions, narzędzie to pomaga przezwyciężyć blok pisarski

Limity Writecream

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że wykorzystali kredyty szybciej niż się spodziewali, co oznaczało, że musieli zapłacić więcej za przepisanie potrzebnej zawartości

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że korzystanie z interfejsu wymagało stromej krzywej uczenia się

Ceny Writecream

Free Forever

Unlimited: $29/miesiąc

$29/miesiąc Standardowy: $49/miesiąc

$49/miesiąc Rozszerzony: $69/miesiąc

Writecream oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

Bonus: Wordtune Vs Grammarly !

Szybsze przepisywanie zawartości dzięki alternatywom Wordtune

Dzięki powyższym alternatywom Wordtune, możesz przepisać i sparafrazować zawartość w krótszym czasie, co pozwoli Ci skupić się na spotkaniu z klientem

celów marketingowych

szybciej. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie zawartości bloga, redagowanie sprytnych e-maili czy standaryzację wewnętrznych instrukcji, istnieje narzędzie do zrobienia tego.

Pobierz aplikację ClickUp

już dziś i zacznij przepisywać i parafrazować zawartość w czasie krótszym, niż kiedykolwiek wydawało Ci się to możliwe. Nasze narzędzie AI do pisania z pewnością podsunie Ci kreatywne pomysły i pomoże znaleźć nowe sposoby na udostępnianie swoich myśli. 🙌