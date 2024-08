10 fajnych aplikacji ułatwiających życie i zwiększających produktywność w 2024 roku

Niektóre z najfajniejszych rzeczy są tworzone przez największych nerdów. A jeśli chodzi o fajne aplikacje, chcielibyśmy podziękować wszystkim technologicznym nerdom. 🤓

Zapomnij o "fajnych dzieciakach" W grze o życie, entuzjaści technologii są tymi, których chcemy w naszym przedmeczowym huddle, pomagając nam wymyślić najlepszy sposób na osiągnięcie tego celu. W rzeczywistości założylibyśmy drużynę cheerleaderek tylko po to, by kibicować deweloperom technologii. "1-2-3-4, tworzysz aplikacje, a my chcemy więcej!" 📣

Poniżej chwalimy 10 najfajniejszych aplikacji, które można pobrać już teraz. Więc, chodź i daj się ponieść aplikacji!

Czego szukać w fajnych aplikacjach?

Fajne aplikacje powinny pomagać w rozwiązywaniu problemów, osiąganiu celów lub zrealizować projekt . Niezależnie od tego, czy chodzi o osiągnięcie celów treningowych, ustalanie priorytetów zadań w pracy , bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami lub bycie bardziej kreatywnym, odpowiednia aplikacja pozwala przejąć kontrolę.

I choć aplikacje mogą być online, najlepsze z nich pomagają osiągać cele offline.

10 fajnych aplikacji do wykorzystania w 2024 roku

Zacznij ustawiać swoje cele w kolejce i przygotuj się na ich realizację jeden po drugim. 🎳

Te 10 aplikacji może zmienić cię w osobę osiągającą wysokie wyniki i ułatwić ci codzienne życie. Pobierz je ze swoich ulubionych platform (większość z nich jest dostępna zarówno na iOS, jak i Androida) i zacznij działać.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby uporządkować swoje codzienne zadania

Jeśli chcesz wydobyć jak najwięcej z jak najmniejszej liczby aplikacji, potrzebujesz ClickUp. 😎

ClickUp to aplikacja zwiększająca wydajność, która zastąpi wszystkie aplikacje. Oferuje zarządzanie zadaniami, listy do zrobienia, śledzenie czasu, budżetowanie, raportowanie i interaktywną tablicę - a to tylko kilka z nich korzyści, które sprawiają, że ClickUp jest wyjątkowy .

To najlepsza aplikacja do planowania projektów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Możesz ustalić zakres pracy dla następnego projektu klienta, śledzenie swoich celów fitness, tworzenie kalendarza zawartości dla swojego bloga, znalezienie idealnego mieszkania, stworzenie wykresu obowiązków domowych, zaplanowanie imprezy wakacyjnej, śledzenie poszukiwania pracy lub rozpoczęcie przebudowy domu - i są szablony, które przeprowadzą Cię przez to wszystko. 👣 Funkcje ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby pomóc w ustawieniu i osiągnięciu celów - oraz śledzeniu każdego kamienia milowego po drodze. Istnieją nawet automatyzacje, które pomagają usprawnić powtarzające się zadania i pracować wydajniej.

ClickUp można pobrać jako aplikację internetową lub jako aplikację mobilną na iPhone'a i Androida.

ClickUp najlepsze funkcje

Szablony do zarządzania zadaniami : Istnieją tysiące gotowych list zadań, które przeprowadzą Cię przez każdy projekt. Theszablony zwiększają wydajność pracy i poprawiają organizację projektu, a ponadto są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można usuwać lub dodawać zadania w zależności od potrzeb

Istnieją tysiące gotowych list zadań, które przeprowadzą Cię przez każdy projekt. Theszablony zwiększają wydajność pracy i poprawiają organizację projektu, a ponadto są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można usuwać lub dodawać zadania w zależności od potrzeb Wbudowane AI:* ClickUp AI to pierwszy w historii asystent AI oparty na rolach. ToNarzędzie AI* zostało przeszkolone w zakresie zadań związanych z setkami różnych zawodów i zawiera sugerowane podpowiedzi, które pomogą Ci dowiedzieć się, jak najlepiej je wykorzystać

ClickUp AI to pierwszy w historii asystent AI oparty na rolach. ToNarzędzie AI* zostało przeszkolone w zakresie zadań związanych z setkami różnych zawodów i zawiera sugerowane podpowiedzi, które pomogą Ci dowiedzieć się, jak najlepiej je wykorzystać Ustawienie celu: Zanim stworzysz listę rzeczy do zrobienia, potrzebujesz celu. Ustawienie celu w ClickUp pomoże ci ustalić twój osobisty lubcelów zawodowych i śledzenie kamieni milowych na drodze do ich osiągnięcia 🏆

Zanim stworzysz listę rzeczy do zrobienia, potrzebujesz celu. Ustawienie celu w ClickUp pomoże ci ustalić twój osobisty lubcelów zawodowych i śledzenie kamieni milowych na drodze do ich osiągnięcia 🏆 Śledzenie czasu: Możesz śledzić, ile czasu zajmuje zakończenie każdego zadania, aby zrozumieć, dokąd zmierza Twój czas i poprawić planowanie w przyszłości

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się: Ponieważ ClickUp jest tak bogaty w funkcje, wielu użytkowników raportuje, że potrzeba czasu, aby dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać aplikację

Ceny ClickUp

**Free Forever

Unlimited: 5$ za członka miesięcznie

5$ za członka miesięcznie Business: $12 za członka miesięcznie

$12 za członka miesięcznie Business Plus: 19$ za członka miesięcznie

19$ za członka miesięcznie Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 250 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 250 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Habitica

via Habitica Jeśli jesteś niezwykle zmotywowany, aby osiągnąć kolejny poziom w grze wideo, ale nie możesz zebrać motywacji, aby ćwiczyć, planować posiłki lub posprzątać swoją szafę, musisz sprawić, by codzienne zadania były przyjemniejsze. Oto grywalizacja. 🎮

Habitica pomaga kształtować zdrowe nawyki za pomocą tych samych nagród, które inspirują do grania w ulubioną grę wideo. Za każdym razem, gdy nitkujesz zęby, chodzisz na siłownię lub jesz owoc, możesz zaznaczyć to w aplikacji i zdobyć złoto oraz inne nagrody (takie jak zbroja, zwierzaki i magiczne moce).

Następnie możesz wykorzystać to złoto do dokonywania zakupów w aplikacji lub kupowania niestandardowych nagród, które ustawisz dla siebie (takich jak możliwość oglądania ulubionego programu telewizyjnego lub jedzenia ulubionej przekąski).

Habitica jest dostępna w Apple App Store i Google Play Store.

Najlepsze funkcje Habitica

Śledzenie nawyków: Dodaj swoje cele i zdrowe nawyki, które chcesz ukształtować, a następnie zaznaczaj je, gdy zostaną zakończone

Dodaj swoje cele i zdrowe nawyki, które chcesz ukształtować, a następnie zaznaczaj je, gdy zostaną zakończone Nagrody i kary: Zdobywaj przewagę w grze, gdy zakończysz swoją listę kontrolną, lub trać nagrody w dni, w których się obijasz

Zdobywaj przewagę w grze, gdy zakończysz swoją listę kontrolną, lub trać nagrody w dni, w których się obijasz Niestandardowe nagrody: Ustaw własne nagrody w oparciu o to, co najbardziej cię motywuje, a następnie kup je za złoto, które zdobędziesz po zakończeniu codziennych zadań

Limity Habitica

Powiadomienia: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie otrzymują codziennych powiadomień lub otrzymują je o niewłaściwych porach, nawet jeśli mają je poprawnie ustawione w aplikacji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie otrzymują codziennych powiadomień lub otrzymują je o niewłaściwych porach, nawet jeśli mają je poprawnie ustawione w aplikacji Opóźnienia: Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień podczas dodawania nowych nawyków lub muszą wielokrotnie sprawdzać te same elementy do zrobienia

Ceny Habitica

Free

Habitica oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

3. ChatGPT

przez ChatGPT Jeśli zawsze chciałeś zaprzyjaźnić się z robotem, niczym w futurystycznym filmie sci-fi, to twoja przyszłość zaczyna się teraz. ChatGPT może nie mieć rąk i nóg robota, ale jest w stanie odpowiadać na pytania i prowadzić rozmowę, więc ta aplikacja jest gotowa i czeka, aby zostać twoim robotycznym przyjacielem. 🦾

Możesz użyć tego Narzędzie AI do badania, pisania, kodowania i nie tylko. Aby odkryć unikalne sposoby, aby ChatGPT pracował dla Ciebie, możesz przejść przez listę Podpowiedzi ChatGPT do wypróbowania . O cokolwiek zapytasz, ChatGPT da ci odpowiedź, więc jedynym limitem jest twoja wyobraźnia.

ChatGPT zaczynał jako aplikacja internetowa, ale teraz jest również dostępny jako aplikacja na iPhone'a w sklepie Apple.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Wyszukiwanie: Przyspiesz proces wyszukiwania, pytając ChatGPT o potrzebne odpowiedzi. Możesz użyć chatbota, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zrobić przysiad, co zrobić na obiad lub gdzie pojechać na następne wakacje

Przyspiesz proces wyszukiwania, pytając ChatGPT o potrzebne odpowiedzi. Możesz użyć chatbota, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zrobić przysiad, co zrobić na obiad lub gdzie pojechać na następne wakacje Kreatywna burza mózgów: Niezależnie od tego, czy zmagasz się z pomysłami na udekorowanie sypialni dla gości, czy też chcesz zakończyć swój kolejny pitch deck, ChatGPT może pomóc ci znaleźć inspirację, której potrzebujesz

Niezależnie od tego, czy zmagasz się z pomysłami na udekorowanie sypialni dla gości, czy też chcesz zakończyć swój kolejny pitch deck, ChatGPT może pomóc ci znaleźć inspirację, której potrzebujesz AI pisanie: Możesz sprawdzić swoją gramatykę i pisownię lub użyć ChatGPT jakoNarzędzie do pisania AI do tworzenia od podstaw e-maili, postów na blogu, biuletynów, wierszy, tekstów piosenek i nie tylko

Możesz sprawdzić swoją gramatykę i pisownię lub użyć ChatGPT jakoNarzędzie do pisania AI do tworzenia od podstaw e-maili, postów na blogu, biuletynów, wierszy, tekstów piosenek i nie tylko AI zakończone kodu: Użyj ChatGPT jakoNarzędzie do uzupełniania kodu AI pytając, dlaczego dany fragment kodu nie działa lub zlecając napisanie nowego kodu od podstaw

Limity ChatGPT

Brak Aplikacji na Androida : W chwili obecnej ChatGPT oferuje jedynie aplikację na iOS dla iPhone'a i iPada. Użytkownicy Androida będą musieli polegać na aplikacji internetowej

W chwili obecnej ChatGPT oferuje jedynie aplikację na iOS dla iPhone'a i iPada. Użytkownicy Androida będą musieli polegać na aplikacji internetowej Błędy rzeczowe: Wielu użytkowników raportuje, że odpowiedzi udzielane przez ChatGPT i zawartość, którą pisze, mogą zawierać błędne informacje, więc konieczne będzie sprawdzanie faktów

Wielu użytkowników raportuje, że odpowiedzi udzielane przez ChatGPT i zawartość, którą pisze, mogą zawierać błędne informacje, więc konieczne będzie sprawdzanie faktów Ogólna zawartość: Kiedy używasz ChatGPT do burzy mózgów lub pisania, tworzona przez niego zawartość może być nieoryginalna lub powtarzalna. Konieczne może być użycie bardziej szczegółowych podpowiedzi, aby stworzyć oryginalne pomysły

Ceny ChatGPT

Free

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (275+ recenzji)

4.7/5 (275+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 15 recenzji)

4. Otter.ai

via Otter.ai Korzystanie z Otter.ai jest jak posiadanie sekretarki, która podąża za tobą i zapisuje najważniejsze informacje z twojego dnia. 📝

Ta aplikacja AI została zaprojektowana tak, aby służyć jako usługa transkrypcji, robiąc notatki podczas spotkań lub zajęć. Możesz nawet czatować z botem Otter i innymi osobami w grupie. Jeśli więc coś ci umknie, możesz zadać pytanie, a Otter.ai pomoże ci nadrobić zaległości.

Ta aplikacja jest dostępna jako aplikacja internetowa lub mobilna.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Notatki ze spotkań: Uzyskaj pełne transkrypcje wszystkich spotkań, w których uczestniczysz lub notatek głosowych, które nagrywasz

Uzyskaj pełne transkrypcje wszystkich spotkań, w których uczestniczysz lub notatek głosowych, które nagrywasz Podsumowanie: Zobacz kluczowe wnioski na pierwszy rzut oka

Zobacz kluczowe wnioski na pierwszy rzut oka Przechwytywanie slajdów: automatyczne dodawanie slajdów prezentacji do notatek ze spotkań

automatyczne dodawanie slajdów prezentacji do notatek ze spotkań Czat: Zadawaj Otter.ai pytania dotyczące spotkania i otrzymuj natychmiastowe wyjaśnienia

Limity Otter.ai

Trudna edycja: Wielu użytkowników zgłasza, że transkrypcje są trudne do edycji i mogą powrócić do oryginalnego tekstu lub wprowadzić dodatkowe nieprawidłowe zmiany w oparciu o zmiany wprowadzone przez użytkownika

Wielu użytkowników zgłasza, że transkrypcje są trudne do edycji i mogą powrócić do oryginalnego tekstu lub wprowadzić dodatkowe nieprawidłowe zmiany w oparciu o zmiany wprowadzone przez użytkownika Problemy z hałasem w tle: Otter.ai działa najlepiej w cichych ustawieniach z jednym mówcą. Może tworzyć mylące lub ograniczone transkrypcje w hałaśliwym otoczeniu lub na spotkaniach, na których ludzie rozmawiają między sobą

Ceny Otter.ai

Basic: Free

Free Pro: $8.33 za użytkownika miesięcznie

$8.33 za użytkownika miesięcznie Business: 20 USD za użytkownika miesięcznie

20 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Otter.ai oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 110 recenzji)

4.1/5 (ponad 110 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 65 recenzji)

5. Discord

przez Discord Jeśli jesteś zmęczony płytką komunikacją, którą promuje większość platform mediów społecznościowych (niekończący się strumień polubień, one-linerów, memów i GIF-ów), to nadszedł czas, aby zaprzyjaźnić się z Discord . 👯

Ta darmowa, prosta aplikacja pomaga kultywować bliższe relacje z ludźmi w sieci społecznościowej. Zamiast publikować najważniejsze wydarzenia ze swojego życia do obejrzenia przez cały Internet - jak w większości aplikacji społecznościowych - Discord pozwala tworzyć prywatne grupy, czaty tematyczne wokół tematów, które Cię pasjonują, dołączać do znajomych, którzy już spędzają czas online i prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym.

Discord jest dostępny w wersji na pulpit lub na urządzenia mobilne z systemami iOS, Linux, Microsoft Windows i Android.

Discord - najlepsze funkcje

Czat wideo, głosowy i tekstowy: Możesz prowadzić rozmowy wideo, udostępniać notatki głosowe lub wysyłać teksty, a za każdym razem, gdy znajomi są już online i czatują, możesz do nich dołączyć

Możesz prowadzić rozmowy wideo, udostępniać notatki głosowe lub wysyłać teksty, a za każdym razem, gdy znajomi są już online i czatują, możesz do nich dołączyć Kanały tematyczne: Aplikacja umożliwia tworzenie czatów tematycznych na dowolny temat - niezależnie od tego, czy jest to gra wideo, w którą nie możesz przestać grać, czy serial kryminalny, na punkcie którego masz obsesję 🕵️

Aplikacja umożliwia tworzenie czatów tematycznych na dowolny temat - niezależnie od tego, czy jest to gra wideo, w którą nie możesz przestać grać, czy serial kryminalny, na punkcie którego masz obsesję 🕵️ Duża społeczność graczy: Discord został pierwotnie stworzony dla graczy wideo i nadal istnieje solidna społeczność. Możesz spotkać ludzi, którzy pasjonują się twoją ulubioną grą i wspólnie streamować 🎮

Limity Discorda

Problemy z filtrem: Discord ma filtr przyzwoitości, ale użytkownicy raportują, że filtr często nie wychwytuje zawartości graficznej i próbuje odfiltrować bezpieczną zawartość

Discord ma filtr przyzwoitości, ale użytkownicy raportują, że filtr często nie wychwytuje zawartości graficznej i próbuje odfiltrować bezpieczną zawartość Zagracony interfejs użytkownika: Wielu użytkowników skarży się, że nowy interfejs użytkownika dla wiadomości tekstowych jest mylący i zagracony i wymaga dodatkowych kroków, aby zlokalizować żądany czat w porównaniu do innych aplikacji

Ceny Discorda

Free

Discord oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. Raindrop

przez Aplikacja Raindrop Nie martw się. To nie jest kolejna aplikacja pogodowa. 🌧️

Raindrop to menedżer zakładek, który umożliwia zapisywanie artykułów online, wideo, zdjęć i stron internetowych, aby można było się do nich później odwołać.

Jest to darmowa aplikacja najlepsza dla twórców, ponieważ możesz zapisywać wszystko, co Cię inspiruje i organizować zawartość w folderach dla różnych pasji i projektów. Utwórz jeden dla przepisów obiadowych, które chcesz wypróbować, jeden dla treningów, które kochasz, i jeden dla fryzur, które dobrze wyglądałyby na Twoim doodle. 🐩

Raindrop jest dostępny do pobrania w Apple App Store dla iPhone'ów i iPadów, w Google Play dla Androida oraz na stronie internetowej aplikacji jako rozszerzenie do przeglądarek Chrome, Safari, Firefox i Edge.

Najlepsze funkcje Raindrop

Kolekcje: Porządkowanie zakładek w folderach na podstawie zainteresowań, projektów i odsetków, aby ułatwić wyszukiwanie zawartości

Porządkowanie zakładek w folderach na podstawie zainteresowań, projektów i odsetków, aby ułatwić wyszukiwanie zawartości Wyszukiwanie pełnotekstowe: Przeszukuj całą zapisaną zawartość pod kątem słów kluczowych, aby szybko znaleźć to, czego szukasz

Przeszukuj całą zapisaną zawartość pod kątem słów kluczowych, aby szybko znaleźć to, czego szukasz Stała biblioteka: Zapisuj artykuły w swojej stałej bibliotece, a będziesz mieć do nich dostęp w Raindrop, nawet jeśli zawartość zostanie usunięta online

Limity Raindrop

Wersja Free brak niektórych z najlepszych funkcji: Wciąż można korzystać z kolekcji w wersji Free, ale wyszukiwanie pełnych tekstów i stała biblioteka są dostępne tylko w wersji płatnej

Wciąż można korzystać z kolekcji w wersji Free, ale wyszukiwanie pełnych tekstów i stała biblioteka są dostępne tylko w wersji płatnej Wolne czasy ładowania na urządzeniach inteligentnych: Niektórzy użytkownicy Androida skarżą się, że aplikacja wolno się ładuje i czasami zawiesza się podczas korzystania z niej. Wielu z nich twierdzi, że lepiej jest korzystać z rozszerzenia w przeglądarce na komputerze niż z aplikacji mobilnej

Ceny Raindrop

**Free

Pro: 28 USD rocznie

Oceny i recenzje Raindrop

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

7. Flipboard

przez Flipboard Aby uzyskać nowy sposób na śledzenie wiadomości, wypróbuj Flipboard. 📰

Ta aplikacja jest jak Pinterest dla ulubionych wiadomości. Umożliwia ona selekcjonowanie artykułów z ulubionych publikacji, takich jak The Atlantic, The New York Times czy Condé Nast Traveler.

Aplikacja przedstawi sugestie oparte na artykułach, które lubisz. Możesz śledzić tematy, które Cię interesują lub innych użytkowników o podobnych odsetkach. Możesz również zapisać artykuły, które lubisz w swoim magazynie, aby znaleźć miejsca podróży na mapach Google na następne wakacje!

Najlepsze funkcje Flipboard

Odkrywanie i udostępnianie wiadomości: Znajduj wiadomości, które Cię odsetki i dodawaj historie do aplikacji, aby ułatwić ich odkrywanie innym osobom

Znajduj wiadomości, które Cię odsetki i dodawaj historie do aplikacji, aby ułatwić ich odkrywanie innym osobom Śledź tematy i osoby: Śledź tematy i osoby, które Cię odsetki, dzięki czemu możesz być na bieżąco z najnowszymi raportowaniami sportowymi, podróżniczymi lub technologicznymi.

Śledź tematy i osoby, które Cię odsetki, dzięki czemu możesz być na bieżąco z najnowszymi raportowaniami sportowymi, podróżniczymi lub technologicznymi. Zbieraj historie: Dodawaj ulubione historie do własnego magazynu, aby móc się do nich odwoływać w dowolnym momencie

Limity Flipboard

Brak monitorowania komentarzy: Niektórzy użytkownicy skarżą się, że sekcja komentarzy często zawiera podżegające lub dzielące komentarze z niewielkim lub żadnym monitorowaniem

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że sekcja komentarzy często zawiera podżegające lub dzielące komentarze z niewielkim lub żadnym monitorowaniem Wolne czasy ładowania: Wielu użytkowników twierdzi, że aplikacja długo ładuje artykuły poza podglądem pierwszego akapitu

Cennik Flipboard

Free

Oceny i recenzje Flipboard

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

8. Slite

przez Slite Dla każdego, kogo praca zabiera wszędzie poza biuro, Slite może pomóc nadążyć za pracą. Ta aplikacja służy jako baza wiedzy gdzie można przechowywać kolektywną siłę roboczą swojego biznesu. 🧠

Możesz dokumentować kluczowe decyzje, dodawać pomysły, przekazywać opinie i otrzymywać ważne aktualizacje bez względu na to, gdzie jesteś. Ma nawet wbudowaną sztuczną inteligencję, która może odpowiadać na pytania dotyczące polityki firmy. Tak więc, gdy masz całodniowe spotkania z klientami, jesteś na targach lub po prostu pracujesz z domu, Ty i Twój zespół możecie pozostać na tej samej stronie. 📖

Najlepsze funkcje Slite

Firmowa Wiki: Przechowuj wszystkie informacje o firmie i zasoby pracowników w jednym, łatwo dostępnym miejscu

Przechowuj wszystkie informacje o firmie i zasoby pracowników w jednym, łatwo dostępnym miejscu Notatki ze spotkań: Twórz notatki, aby członkowie zespołu mogli zawsze znaleźć kluczowe wnioski

Twórz notatki, aby członkowie zespołu mogli zawsze znaleźć kluczowe wnioski Dokumentacja procesu: Po ustanowieniu procesu dla firmy lub zespołu, dodaj dokumentację, aby każdy mógł się do niej odwołać

Limity Slite

Brak funkcji w aplikacji mobilnej: Wielu użytkowników skarży się, że aplikacje na urządzenia Apple i Android nie mają tylu funkcji, co aplikacja internetowa

Wielu użytkowników skarży się, że aplikacje na urządzenia Apple i Android nie mają tylu funkcji, co aplikacja internetowa Zewnętrzne udostępnianie jest trudne: Podczas gdy Slite ułatwia udostępnianie dokumentów osobom z wewnętrznego zespołu, niektórzy użytkownicy skarżą się, że trudno jest wyeksportować dokumentację i udostępnić ją zewnętrznym kontrahentom

Ceny Slite

**Free

Standard: $8 za użytkownika miesięcznie

$8 za użytkownika miesięcznie Premium: $12.50 za użytkownika miesięcznie

Slite oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (190+ recenzji)

4.7/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 35 recenzji)

9. Feedly

przez Feedly Ta strona jest przeznaczona dla osób, które uczą się przez całe życie. Widzimy, jak konsumujesz jak najwięcej informacji o wszystkim, co możesz. 👀

Feedly to niezbędna aplikacja do obsługi kanału informacyjnego opartego na AI, który pomaga znaleźć interesujące Cię informacje i odfiltrować resztę. Mówisz mu, co chcesz wiedzieć, a on zbiera artykuły i spostrzeżenia z publikacji w całym Internecie.

Możesz nauczyć Feedly o swoich zaufanych źródłach i najbardziej poszukiwanych informacjach. Ta wspaniała aplikacja zapewni ci wgląd na wysokim poziomie i kluczowe wnioski z całej sieci. Zasadniczo, otrzymujesz tl;dr i artykuł, dzięki czemu możesz zdecydować, czy chcesz przejrzeć, czy zagłębić się w temat.

Najlepsze funkcje Feedly

Przefiltrowane wiadomości: Otrzymuj wiadomości na ulubione tematy z zaufanych źródeł, wyselekcjonowanych specjalnie dla Ciebie

Otrzymuj wiadomości na ulubione tematy z zaufanych źródeł, wyselekcjonowanych specjalnie dla Ciebie Łatwe udostępnianie: Dzielenie się artykułami z przyjaciółmi, rodziną lub zespołem za pomocą jednego kliknięcia

Dzielenie się artykułami z przyjaciółmi, rodziną lub zespołem za pomocą jednego kliknięcia Tryb nocny: Czytaj w dowolnym momencie i nie męcz oczu dzięki trybowi ciemnemu

Limity Feedly

Błędy w ładowaniu obrazów: Niektórzy użytkownicy skarżą się, że obrazy nie ładują się w pełni lub nie reagują na rozmiar ekranu

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że obrazy nie ładują się w pełni lub nie reagują na rozmiar ekranu Wolne ładowanie nowych źródeł: Inni użytkownicy twierdzą, że gdy chcą załadować nowe źródło wiadomości, aplikacja działa wolno i trzeba długo czekać

Ceny Feedly

**Free

Pro: $6 miesięcznie

$6 miesięcznie Pro+: 12 USD miesięcznie

12 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowej wyceny

Feedly oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (75+ recenzji)

4.4/5 (75+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 35 recenzji)

10. Dubsado

przez Dubsado Jeśli jesteś freelancerem, to wiesz, jak to jest pracować. Spotykasz się z klientami, wysyłasz propozycje, ustalasz harmonogram, wystawiasz faktury, planujesz, a gdzieś pomiędzy tym wszystkim wykonujesz pracę, do zrobienia której zostałeś zatrudniony. Dubsado pomaga w utrzymaniu porządku, zarządzaniu informacjami o klientach i automatyzacji zajętej pracy, dzięki czemu można skupić się na pracy rozliczeniowej. Jest dostępny jako aplikacja internetowa lub mobilna, której klienci mogą używać do planowania spotkań, uzyskiwania dostępu do swoich dokumentów i opłacania faktur - ponieważ nie ma nic, co kochamy bardziej niż samowystarczalny klient. 😍

Dubsado najlepsze funkcje

Formularze: Dzięki formularzom Dubsado możesz szybko wysyłać oferty i umowy lub osadzać formularze i kwestionariusze na swojej stronie

Dzięki formularzom Dubsado możesz szybko wysyłać oferty i umowy lub osadzać formularze i kwestionariusze na swojej stronie Planowanie: Pozwala klientom zobaczyć twój harmonogram i zarezerwować spotkania, które działają dla obu harmonogramów

Pozwala klientom zobaczyć twój harmonogram i zarezerwować spotkania, które działają dla obu harmonogramów Fakturowanie: Możliwość wysyłania faktur, połączenia z procesorem płatności i ustawienia automatycznych przypomnień o płatnościach, aby nie trzeba było ręcznie śledzić płatności

Możliwość wysyłania faktur, połączenia z procesorem płatności i ustawienia automatycznych przypomnień o płatnościach, aby nie trzeba było ręcznie śledzić płatności Portale klientów: Ustawienie klientom ich własnego portalu, na którym mogą się logować z pulpitu lub urządzenia mobilnego, przeglądać swoje propozycje i dokumenty projektu oraz opłacać faktury

Ograniczenia Dubsado

Ograniczone funkcje fakturowania : Pomimo tego, że fakturowanie jest jedną z głównych zalet tej aplikacji, użytkownicy często narzekają, że ustawienie różnych typów faktur może być trudne, jeśli projekty są rozliczane w różny sposób lub wystawianie faktur w wielu walutach, jeśli masz międzynarodowych klientów

Pomimo tego, że fakturowanie jest jedną z głównych zalet tej aplikacji, użytkownicy często narzekają, że ustawienie różnych typów faktur może być trudne, jeśli projekty są rozliczane w różny sposób lub wystawianie faktur w wielu walutach, jeśli masz międzynarodowych klientów Krzywa uczenia się: Wielu użytkowników zgłasza, że niektóre funkcje tej aplikacji mogą być onieśmielające do nauczenia się, a sekcja pomocy nie oferuje wystarczającej liczby samouczków, które pomogłyby ci zacząć

Ceny Dubsado

Starter: $200 rocznie

$200 rocznie Premier: 400 dolarów rocznie

Dubsado oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (65+ recenzji)

4.3/5 (65+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

Stay Cool and Collected

