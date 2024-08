Wordtune vs. Grammarly: Które narzędzie do pisania AI jest najlepsze?

Chcesz zidentyfikować błędy gramatyczne? potrzebujesz sugestii dotyczących właściwej struktury zdań? sprawdzić._ Wyczerpująca informacja zwrotna na temat zawartości, tonu i stylu? sprawdź

Podczas gdy dobry Narzędzie do pisania AI nie wszystkie są sobie równe. Niektóre oferują nowe, błyszczące możliwości AI, inne oferują podstawowe funkcje redakcyjne, a do tego dochodzi kwestia tego, co mają do powiedzenia klienci.

Pomimo wielu opcji, wyróżniają się dwa narzędzia: Wordtune i Grammarly

W tym przewodniku dokonamy przeglądu Wordtune vs Grammarly i porównamy między innymi najważniejsze funkcje, ceny i poziom wsparcia.

Dołączyliśmy również trzeci wybór, który może być narzędziem AI do pisania, którego szukałeś!

Czym jest Wordtune?

przez Wordtune Wordtune to generatywne narzędzie AI, które usprawnia pisanie dzięki rekomendacjom AI. Dostępne dla pulpitu, smartfona lub ulubionej aplikacji, Wordtune usprawnia komunikację w locie.

Skorzystaj z tego narzędzia, aby poprawić komunikację w postach w mediach społecznościowych, przeprowadzić burzę mózgów nad kolejnym dużym pomysłem, napisać tekst techniczny i nie tylko.

Oto krótki przegląd jego funkcji:

Funkcje Wordtune

Funkcja pisania AI w Wordtune obejmuje każdy aspekt pisania pisanie zawartości

do poprawiania błędów gramatycznych, cytowania źródeł danych, ulepszania napisanej zawartości i nie tylko.

Odpowiedzi AI

Wordtune dostarcza zawartość merytoryczną po sprawdzeniu krzyżowym z co najmniej pięcioma zaufanymi źródłami. Dokładność merytoryczna platformy jest lepsza niż narzędzi takich jak Grammarly lub ChatGPT .

Możesz utworzyć spersonalizowany bazę wiedzy w bibliotece Wordtune za pomocą funkcji Odpowiedzi AI Wordtune.

Asystent pisania AI

Przez Wordtune

Asystent AI Wordtune oferuje sugestie AI, które pozostają wierne Twojemu unikalnemu stylowi, a jednocześnie pozwalają pisać szybciej. Możesz przełączać się między formalnym i swobodnym tonem zawartości jednym kliknięciem przycisku.

Wordtune oferuje opcje tonowania zawartości.

Możesz spersonalizować pisanie żartami lub najnowszymi statystykami. Asystent AI może przejąć kwestie techniczne, takie jak gramatyka, pisownia itp.

Create with AI

Możesz personalizować szablony dostępne w Wordtune i tworzyć wysokiej jakości zawartość od podstaw. Twórz kreatywne nagłówki, posty na LinkedIn, e-maile i nie tylko.

Wordtune Rewrite

Wordtune Rewrite ułatwia życie, oferując rekomendacje AI, które przepisują zdania w ciągu kilku sekund - od pojedynczego słowa do całej strony

Na przykład, napisałeś oryginalny wpis na blogu i chcesz go promować w mediach społecznościowych. Oto co musisz zrobić:

Wklej blog do narzędzia Parafraza Wordtune

Użyj streszczonej zawartości do promocji bloga w krótkich i długich formatach treści:

Narzędzie parafrazy Wordtune

Cennik Wordtune:

Wersja Free: $0 /miesiąc

/miesiąc Plus : $$9,99 /miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie (30 Rewrites and Spices, 5 podpowiedzi AI i pięć podsumowań dziennie, nielimitowane poprawki tekstu, nielimitowane rekomendacje tekstu)

: /miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie (30 Rewrites and Spices, 5 podpowiedzi AI i pięć podsumowań dziennie, nielimitowane poprawki tekstu, nielimitowane rekomendacje tekstu) Unlimited : 14,99$ miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie (nielimitowane Rewrites and Spices, podpowiedzi AI, podsumowania, korekty tekstu, rekomendacje tekstu, wsparcie premium)

: miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie (nielimitowane Rewrites and Spices, podpowiedzi AI, podsumowania, korekty tekstu, rekomendacje tekstu, wsparcie premium) Business: Niestandardowy cennik (nielimitowane funkcje dla wszystkich członków zespołu)

Sprawdź te Alternatywy dla Wordtune !

Co to jest Grammarly?

przez Grammarly Grammarly ewoluowało z narzędzia do sprawdzania pisowni i gramatyki. Jest to jeden z najlepszych darmowych Asystenci pisania AI dzisiaj, z lojalną bazą fanów. Użytkownicy korzystają z platformy, aby pisać pewnie i wyczyszczone, z odpowiednim formatem, przepisywaniem i strukturą zdań.

Grammarly jest przydatne, ponieważ mówi ci dlaczego musisz coś zmienić. Uczysz się więc z narzędziem, gdy piszesz więcej:

Powiedzmy, że piszesz pracę naukową i czujesz, że wstęp mógłby być bardziej szczegółowy. Użyj Grammarly jako tablicy dźwiękowej, aby uzyskać pomysły na poprawę pisania.

Grammarly staje się dodatkową parą oczu, która wyłapuje rzeczy, które można przeoczyć. Możesz uzupełnić luki w zawartości za pomocą kontrargumentów z narzędzia.

Prawdopodobnie dlatego ponad 30 milionów ludzi i 50 000 Teams codziennie korzysta z Grammarly, aby pisać lepiej. Ponadto Grammarly wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe, aby zrozumieć kontekst i ton pisania.

Generatywny asystent AI Grammarly jest dostępny dla systemów Windows, Mac, Chrome, Edge i Grammarly Editor. Możesz korzystać z generatywnych możliwości pisania AI na LinkedIn, Medium, Gmailu i dowolnej innej platformie.

Funkcje Grammarly

Grammarly oferuje funkcje przyjazne pisarzom, które dodają kreatywności i zwiększają wydajność pracy. Wprowadź odpowiednie podpowiedzi, aby wygenerować tekst na żądanie do artykułów, e-maili, raportowania i nie tylko.

Oto jego najcenniejsze możliwości:

AI Writer

Funkcja generowania tekstu w Grammarly

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji możesz korzystać z asystenta komunikacji AI Grammarly do burzy mózgów pomysłów na zawartość.

Skorzystaj z gotowego do użycia współtwórcy AI Grammarly, aby wymyślać, komponować, przepisywać do woli i szybciej osiągać swoje cele komunikacyjne.

Podpowiedzi Grammarly dla dopracowanych wersji roboczych

Możesz dostarczyć podstawowe instrukcje za pomocą podpowiedzi kontekstowych i pozwolić, aby przetwarzanie języka naturalnego Grammarly przekazało Twoją wiadomość:

Grammarly może wygenerować cały blog na podstawie podpowiedzi.

Możesz także eksperymentować z wieloma wersjami, aby stworzyć najlepszą możliwą wersję.

Pomoc głosowa

Ale jaka jest funkcja wyróżniająca Grammarly? Jego generatywna AI niestandardowo dostosowuje zawartość pod kątem tonu, formalności i znaczenia zawodowego.

Konfiguracja tonacji zawartości generowanej przez AI

Możesz także przeprowadzić burzę mózgów z narzędziem na stronie pomysły, zarysy i perspektywy i rozpocząć proces twórczy.

Cennik Grammarly:

Free: 0 USD /miesiąc (dostępne sugestie dotyczące gramatyki, błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, dostęp do 100 podpowiedzi miesięcznie)

/miesiąc (dostępne sugestie dotyczące gramatyki, błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, dostęp do 100 podpowiedzi miesięcznie) Grammarly Premium : 12 USD/ miesiąc, rozliczane rocznie (Grammarly Premium zapewnia dostęp do 1000 podpowiedzi miesięcznie, solidną pomoc AI z zaawansowanymi funkcjami sugestii dotyczących pisania, opcji wyboru słów, formatu, przepisywania pełnych zdań i nie tylko)

: miesiąc, rozliczane rocznie (Grammarly Premium zapewnia dostęp do 1000 podpowiedzi miesięcznie, solidną pomoc AI z zaawansowanymi funkcjami sugestii dotyczących pisania, opcji wyboru słów, formatu, przepisywania pełnych zdań i nie tylko) Business : 15 USD /członka miesięcznie, rozliczane rocznie (dostęp do 2000 podpowiedzi/członka/miesiąc, pulpit analityczny, odcienie marki itd.)

: /członka miesięcznie, rozliczane rocznie (dostęp do 2000 podpowiedzi/członka/miesiąc, pulpit analityczny, odcienie marki itd.) Enterprise: Niestandardowy cennik; dostęp do AI dla całej organizacji z nieograniczoną liczbą podpowiedzi na użytkownika miesięcznie

Sprawdź te_ Alternatywy gramatyczne !

Wordtune vs. Grammarly: Porównanie funkcji

Zarówno Wordtune, jak i Grammarly oferują szerokie możliwości pisania AI w celu tworzenia zawartości wolnej od błędów. Ale czy jedna z nich jest lepsza od drugiej? Przekonajmy się!

Wordtune vs. Grammarly: W porównaniu

Poniżej przedstawiamy sześć najważniejszych funkcji obu tych platform i sprawdzamy, jak wypadają one w porównaniu:

1. Sprawdzanie gramatyki

Grammarly's Free narzędzie do sprawdzania gramatyki dostarcza szczegółowych sugestii dotyczących naprawy błędów i poprawy przejrzystości zawartości.

Dla porównania, możliwości gramatyczne Wordtune wypadają słabo. Zwycięzca w naprawianiu błędów gramatycznych i ortograficznych? Grammarly, bezapelacyjnie!

2. Narzędzie do sprawdzania plagiatu

Grammarly oferuje również solidną funkcję sprawdzania plagiatu, która wykrywa plagiat w tekście, jednocześnie wyszukując inne problemy związane z pisaniem.

Możesz skorzystać z oryginalnych sugestii narzędzia i zastąpić splagiatowaną zawartość planem premium.

Wordtune nie oferuje sprawdzania plagiatu. Zamiast tego, narzędzie narzędzie może przepisać zdania zachowując nienaruszone znaczenie, aby zawartość była wolna od plagiatu.

Grammarly ma więc przewagę nad Wordtune.

3. AI writing

Funkcja Spices w Wordtune może przepisać zawartość za Ciebie jednym kliknięciem przycisku:

Możesz zmieniać styl pisania na swobodny i formalny. Skrócić lub rozszerzyć zawartość o faktyczne dane.

Wreszcie, możesz wybierać spośród wielu "przypraw" (czytaj: podpowiedzi) zależnie od swoich unikalnych potrzeb i umiejętności pisania:

Spices jest dostępny w Google Chrome jako rozszerzenie. Można go również używać w Dokumentach Google, dodatku Edge, aplikacji mobilnej iOS i nie tylko.

Grammarly, będąc asystentem pisania AI, nie jest tak biegły w przepisywaniu tekstu. Narzędzie to jest bardziej pomocne w naprawianiu błędów ortograficznych i gramatycznych zamiast parafrazowania. Dla wszystkich potrzeb związanych z pisaniem (i przepisywaniem) w AI, Wordtune jest lepszym wyborem.

4. Integracja

Wordtune integruje się z popularnymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Outlook, Dokumenty Google, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn itp.

Grammarly oferuje również integrację z ponad 500 000 aplikacji i stron internetowych, w tym Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn itp. Obie platformy oferują integracje z powszechnie używanymi narzędziami, co sprawia, że jest to remis.

5. Języki

Grammarly wspiera obecnie tylko język angielski.

Z kolei Wordtune jest świetnym rozwiązaniem dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Może tłumaczyć różne języki globalne, takie jak hiszpański, niemiecki, francuski, mandaryński, hindi, koreański, arabski, hebrajski, rosyjski lub portugalski na angielski.

Grammarly vs. Wordtune: Inne przydatne funkcje

Tone Checker w Grammarly zapewnia, że wiadomość jest dobrze odbierana przez czytelników. Użyj tej funkcji, aby ocenić zawartość pod kątem formalności, pewności siebie i optymizmu.

Możesz również zatrudnić "profesjonalnego redaktora", który może zapewnić ludzką perspektywę zawartości - coś, czego brakuje w Wordtune.

Dla porównania, Wordtune to ekonomiczne narzędzie do sprawdzania gramatyki, które umożliwia dostosowanie tonu zawartości w czasie rzeczywistym. Można jednak wybierać tylko między stylem formalnym, neutralnym i swobodnym.

Wordtune vs. Grammarly na Reddit

Oto, co ludzie mają do powiedzenia na temat Grammarly vs Wordtune na Reddit .

Większość ludzi skłania się ku Grammarly, szczególnie ze względu na jego pisownię, poprawki gramatyczne, funkcje edycji i zawartość wolną od błędów:

"Jestem redaktorem, więc Grammarly jest moim towarzyszem, zwłaszcza że ma ten zgrabny przycisk "kliknij to, a wszystkie te błędy zostaną naprawione". Wszystko jest w jednym małym, przewijanym okienku"

Na osobnej stronie wątek kilku użytkowników Reddita twierdzi, że Wordtune pomaga poprawić strukturę zdań.

Wordtune vs. Grammarly: Czy istnieje właściwy wybór?

W szerokiej analizie Wordtune vs Grammarly, główna różnica między tymi dwoma narzędziami polega na ich nacisku: Wordtune specjalizuje się w ulepszaniu stylu i tonu zawartości za pomocą zaawansowanej pomocy w przepisywaniu wspieranej przez AI, podczas gdy Grammarly kładzie nacisk na poprawianie błędów gramatycznych, ortograficznych i dostarczanie sprawdzania plagiatu.

Oba narzędzia doskonale sprawdzają się w różnych przypadkach i zastosowaniach. Wordtune daje większą kontrolę nad pisaniem zawartości, podczas gdy Grammarly pomaga rozwiązać kluczowe problemy z pisaniem na poziomie lotu ptaka.

To, które narzędzie wybierzesz, będzie ostatecznie zależało od tego, jak, dlaczego i co chcesz napisać!

Jeśli jednak szukasz rozwiązania typu "wszystko w jednym", to jest jeszcze jeden godny konkurent!

Spotkanie z najlepszą alternatywą dla Wordtune vs. Grammarly

witamy pierwsze na świecie rozwiązanie AI, które można dostosować do swojej roli!

ClickUp Brain

Generuj pomysły, blogi, posty w mediach społecznościowych, e-maile sprzedażowe, optymalizuj zawartość, przewiduj trendy i nie tylko dzięki asystentowi pisania ClickUp Brain

Asystent AI ClickUp jest tutaj

ClickUp Brain to narzędzie AI do pisania - komponowania e-maili, pisania postów na blogu i pokonywania bloków pisarskich! Freelancerzy skorzystają z jednego z najlepszych asystentów pisania.

ClickUp Brain oferuje setki ręcznie stworzonych i popartych badaniami

Narzędzia AI

dla wszystkich ról i przypadków użycia, jakie można sobie wyobrazić - od produktu i inżynierii po zarządzanie projektami.

Użyj tego narzędzia, aby rozpalić tę kreatywną iskrę. Na przykład:

Generować podsumowania długich tekstów (np. wątków komentarzy, notatek ze spotkań itp.)

Tworzyć elementy działań i spostrzeżeń z dokumentów i zadań

Używać wstępnie ustrukturyzowanych nagłówków, tabel i innych elementów w celu uzyskania doskonałego formatu

Burza mózgów pomysłów na kolejną kampanię, ankietę, slogan marketingowy, wydarzenie itp

Pisz spójnie i przejrzyście z redaktorem tekstu

Użyj ClickUp Brain, aby edytować, podsumowywać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

Moje dokumenty i praca, wszystko w jednym miejscu

Potężny

Dokumenty ClickUp

umożliwia dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Wystarczy połączyć dokumenty i zadania i zacząć działać.

Możesz zmieniać statusy projektów, dodawać widżety, aby aktualizować cykle pracy, przypisywać zadania i nie tylko - wszystko to w edytorze. Ale na tym nie koniec.

Za pomocą ClickUp Docs możesz tworzyć piękne wiki z zagnieżdżonymi stronami i uzupełniać je wieloma opcjami stylizacji (takimi jak dodawanie tabel, osadzanie zakładek i nie tylko) w celu formatowania dokumentu.

Większość ludzi zmaga się z tworzeniem map drogowych i baz wiedzy. Już nie.

ClickUp Docs oferuje koktajl funkcji oszczędzających czas (np. przegląd i nagłówki, gotowe szablony itp.), które pomogą Ci

tworzenie dokumentacji projektu

:

Ponadto można

poprawić współpracę w zespole

z ClickUp Docs i edytuj w czasie rzeczywistym. Wyobraź sobie możliwość etykietowania innych za pomocą komentarzy i przekształcania tekstu w zadania, które można śledzić - to magia ClickUp Docs.

Bezproblemowa integracja z ponad 1000 narzędzi do ClickUp - za darmo

Połącz ClickUp z najczęściej używanymi aplikacjami, aby usprawnić pracę w różnych narzędziach i umieścić je w jednym, scentralizowanym miejscu

Nienawidzisz technicznych do zrobienia dokumentów API, ale uwielbiasz integracje? ClickUp jest do Twojej dyspozycji. Integracja z ponad 1000 aplikacji i połącz ClickUp z narzędziami, z których korzysta Twój zespół, bez konieczności posiadania wiedzy technicznej! Niektóre z najbardziej wartościowych integracji obejmują Zapier, Salesforce, Kalendarz Google, Facebook, GitLab, Calendly, Google Drive i wiele innych.

Możesz również zintegrować ClickUp z Grammarly i otrzymywać sugestie dotyczące gramatyki i sprawdzania pisowni z dowolnego obszaru tekstu w ClickUp!

Ceny ClickUp:

ClickUp Brain można dodać do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie.

Wersja Free: ClickUp Docs, 100 MB przestrzeni dyskowej, nieograniczona liczba zadań i członków, tablice, czat w czasie rzeczywistym i wiele więcej

ClickUp Docs, 100 MB przestrzeni dyskowej, nieograniczona liczba zadań i członków, tablice, czat w czasie rzeczywistym i wiele więcej Unlimited (7 USD na członka, miesięcznie): Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczona liczba integracji, nieograniczona liczba wykresów Gantta, nieograniczona liczba pulpitów, kompatybilność z AI itp.

Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczona liczba integracji, nieograniczona liczba wykresów Gantta, nieograniczona liczba pulpitów, kompatybilność z AI itp. Business ($12 na członka, na miesiąc): Unlimited teams, niestandardowy eksport, zaawansowane funkcje publicznego udostępniania, zaawansowana automatyzacja, kompatybilność z AI itd

Unlimited teams, niestandardowy eksport, zaawansowane funkcje publicznego udostępniania, zaawansowana automatyzacja, kompatybilność z AI itd Enterprise ()skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen): Enterprise API, biała etykieta, dedykowany Success Manager, kompatybilność z AI itp.

Pisz mądrzej z narzędziami AI

Narzędzia AI do pisania zrewolucjonizowały sposób, w jaki się komunikujemy. Nie tylko poprawiają nasze błędy językowe, ale także pomagają w stylu, tonie i sensie celu w naszej zawartości. Nasze dogłębne porównanie Wordtune i Grammarly pokazuje, że każde z tych narzędzi wnosi do tabeli swoje unikalne zalety. Wordtune wyróżnia się możliwościami pisania i przepisywania AI i jest genialny dla osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, podczas gdy Grammarly wyróżnia się zdolnością do identyfikowania i poprawiania błędów gramatycznych, sprawdzania pisowni i wykrywania plagiatu.

Nie zapominajmy jednak o potężnych możliwościach ClickUp AI Brain, który oferuje kompleksowy zestaw narzędzi AI do pisania dla różnych ról i przypadków użycia. Od burzy mózgów po generowanie streszczeń długich tekstów, ClickUp Brain jest asystentem na każdą potrzebę związaną z pisaniem. Ponadto bez trudu integruje się z wieloma aplikacjami, zapewniając płynne, kompleksowe doświadczenie pisania. Po co więc wybierać między Grammarly i Wordtune, skoro można mieć je wszystkie dzięki ClickUp Brain?

Niezależnie od tego, czy chcesz używać prostego języka, czy też poprawić pisownię i gramatykę, użyj tego narzędzia, aby szybko śledzić swoje pisanie, z zachowaniem przejrzystości i spójności. Zarejestruj się na bezpłatną wersję próbną już teraz!