10 najlepszych programów i narzędzi do zarządzania treścią w 2024 roku

Aby pozostać konkurencyjnym w dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym świecie, kluczowe znaczenie dla Twojej firmy ma tworzenie wysokiej jakości treści. Krajobraz oprogramowania i narzędzi do zarządzania treścią stale ewoluuje, a ponad 800 systemów zarządzania treścią do wyboru w 2024 roku! Ale jak określić, który z nich jest odpowiedni dla Ciebie?

W tym artykule podzielimy się 10 najlepszymi narzędziami i oprogramowaniem do zarządzania treścią w 2024 roku. Niezależnie od tego, czy jesteś marketerem, twórcą treści czy właścicielem firmy, ten kompleksowy przewodnik będzie dla Ciebie pomocny. Odkryjesz wiodące w branży rozwiązania, które pozwolą Ci przejąć kontrolę nad treściami online.

Czy jesteś gotowy, aby uwolnić potencjał zarządzania treścią w 2024 roku i zrewolucjonizować sposób tworzenia, zarządzania i dostarczania treści do odbiorców? Zaczynajmy!

Czym jest system zarządzania treścią?

System zarządzania treścią (CMS) to aplikacja, która umożliwia tworzenie, zarządzanie i modyfikowanie treści cyfrowych. Zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do tworzenia, edytowania i publikowania treści bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej lub umiejętności kodowania.

Czy kiedykolwiek opublikowałeś bloga lub edytowałeś stronę internetową? W takim razie korzystałeś z systemu zarządzania treścią!

CMS składa się z dwóch głównych komponentów:

Aplikacja do zarządzania treścią :Umożliwia ona tworzenie, edytowanie, organizowanie i publikowanie treści cyfrowych. Obejmuje ona edytory tekstu,kalendarze treścinarzędzia do zarządzania mediami i profile użytkowników. Wszystko to ułatwia zespołom współpracę nad tworzeniem i publikacją treści

:Umożliwia ona tworzenie, edytowanie, organizowanie i publikowanie treści cyfrowych. Obejmuje ona edytory tekstu,kalendarze treścinarzędzia do zarządzania mediami i profile użytkowników. Wszystko to ułatwia zespołom współpracę nad tworzeniem i publikacją treści Aplikacja do dostarczania treści: Ten komponent zarządza prezentacją i dostarczaniem treści do użytkowników końcowych. Obsługuje zadania takie jak pobieranie treści z bazy danych CMS, stosowanie szablonów lub motywów oraz serwowanie treści odwiedzającym

Platformy CMS oferują różne inne funkcjonalności i funkcje, takie jak zarządzanie zasobami , wtyczki i rozszerzenia oraz analityka.

Rodzaje systemów zarządzania treścią

Przed wyborem platformy CMS ważne jest, aby dokładnie rozważyć różne typy systemów zarządzania treścią. Oto najpopularniejsze typy CMS i ich zastosowania:

System zarządzania treścią internetową (WCMS): Obejmuje tworzenie stron internetowych, hosting i CMS typu open source

(WCMS): Obejmuje tworzenie stron internetowych, hosting i CMS typu open source System zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM): Centralizacja zasobów, treści, przepływów pracy i operacji w wielu jednostkach biznesowych, działach i zespołach

System zarządzania treścią przedsiębiorstwa (ECM): System, który pomaga organizacjom gromadzić, przechowywać, dostarczać i zarządzać nieustrukturyzowanymi danymi. Obejmuje to wiadomości e-mail, dokumenty biurowe, zeskanowane dokumenty, raporty i inne

(ECM): System, który pomaga organizacjom gromadzić, przechowywać, dostarczać i zarządzać nieustrukturyzowanymi danymi. Obejmuje to wiadomości e-mail, dokumenty biurowe, zeskanowane dokumenty, raporty i inne Komponentowy system zarządzania treścią (CCMS): CCMS umożliwia organizacjom efektywne śledzenie, zarządzanie i przechowywanie treści w różnych komponentach, takich jak słowa, akapity, frazy lub zdjęcia

Zalety narzędzi i oprogramowania do zarządzania treścią

Tworzenie wysokiej jakości treści powinno być głównym aspektem strategii marketingowej. A CMS właśnie w tym pomaga.

Możesz zatrudnić influencerów aby próbowali sprzedawać Twoje produkty i usługi za Ciebie, co może w pewnym stopniu pomóc. Ale bez własnych treści, nie będziesz w stanie stać się zaufanym głosem, ani nie będziesz w stanie sprzedawać swoich produktów zbudować klienta lojalność.

Znalezienie odpowiedniego CMS i narzędzi marketingowych może usprawnić przepływy pracy, poprawić współpracę zespołu, a co najważniejsze, skalować firmę. Bez narzędzi do zarządzania treścią trudniej byłoby tworzyć i dostarczać treści na dużą skalę.

Na szczęście obecnie dostępne są różne rodzaje narzędzi do zarządzania treścią, które pomagają zespołowi i firmie zarządzać każdą częścią pracy. Te systemy zarządzania treścią mogą działać niezależnie lub razem, aby ułatwić tworzenie treści i zarządzanie nimi, usprawnić współpracę, a także zapewnić spójny branding, poprawić optymalizację pod kątem wyszukiwarek i wspierać potrzeby w miarę skalowania firmy.

Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

1. Łatwe tworzenie treści

System zarządzania treścią wspiera Twoją firmę na kilka sposobów. Aktualizuj platformy cyfrowe, zwiększaj produktywność i dostarczaj odbiorcom odpowiednie treści, a wszystko to bez specjalistycznej wiedzy technicznej. CMS upraszcza proces tworzenia i zarządzania treściami cyfrowymi - a z pomocą Narzędzia do pisania AI dzięki czemu jest to jeszcze łatwiejsze.

Funkcje repromptingu umożliwiają przepisywanie dużych ilości treści w celu dopasowania ich do określonego tonu głosu

Bez CMS potrzebowałbyś profesjonalnego programisty, który wie, jak kodować. Dzięki CMS kod jest już dostępny. Ty siedzisz za kierownicą, aby tworzenie treści oszczędzając czas i pieniądze.

2. Usprawnia współpracę

CMS ułatwia współpracę między członkami zespołu. Wielu użytkowników może pracować jednocześnie, przyczyniając się do tworzenia i edycji treści. Mieć wielofunkcyjne zespoły pracujących w różnych lokalizacjach? Zarządzanie przepływem pracy i kontrola wersji są koniecznością. Zapewnia to dokładność treści i ułatwia wydajną pracę zespołową.

Usprawnij współpracę zespołu, scentralizuj informacje zwrotne i przyspiesz procesy zatwierdzania dzięki Proofing w ClickUp -przypisywanie komentarzy bezpośrednio do załączników zadań, plików PDF, obrazów i filmów

3. Oferuje elastyczność i obsługuje skalowalność

CMS pomaga również w rozwoju i adaptacji firmy. Możesz dodawać nowe strony, sekcje lub funkcje w miarę ewolucji wymagań. Ta elastyczność pozwala dostosować się do rosnących potrzeb bez konieczności wprowadzania znaczących zmian lub przebudowy.

Skalowalne platformy CMS często posiadają funkcje replikacji i dystrybucji treści. Pozwala to na replikację treści na wielu serwerach. Oznacza to, że serwery nie są przeciążone. Mówiąc prościej, zwiększa to wydajność, dzięki czemu witryna nie pęka przy dużym natężeniu ruchu.

4. Zapewnia spójny branding

Przez używanie szablonów brandingowych i motywów, system CMS zapewnia jednolity i profesjonalny wygląd całej obecności cyfrowej. Zwiększa to tożsamość marki, wzmacnia rozpoznawalność klientów i poprawia komfort użytkowania, aby poprawić zaangażowanie klientów .

CMS powinien mieć scentralizowany katalog do zarządzania zasobami cyfrowymi, takimi jak logo, grafiki, obrazy i filmy. Dzięki temu zasoby marki są łatwo dostępne dla twórców treści. Minimalizuje to ryzyko korzystania z nieaktualnych lub nieautoryzowanych materiałów. Utrzymując centralny system zarządzania zasobami, CMS wymusza spójność w całej witrynie.

5. Poprawia SEO

Nie musisz być czarodziejem SEO, aby znaleźć swoją witrynę. Wiele platform CMS ma wbudowane narzędzia SEO. Chcesz zoptymalizować stronę główną, strony produktów lub posty na blogu? Dobry CMS zwiększy ruch organiczny i pomoże dotrzeć do docelowych odbiorców.

Dobry system zarządzania treścią, który obsługuje Zarządzanie projektami SEO może mieć duże znaczenie dla Twojej firmy. Zaoszczędzi czas, zapewni elastyczność i da większą kontrolę nad treściami online. W ostatecznym rozrachunku system CMS pomaga zapewnić lepsze wrażenia odbiorcom i osiągnąć cele biznesowe.

Utwórz dwukierunkowy punkt dostępu między bazą danych treści a klastrami, łącząc swoją mapę myśli bezpośrednio z zadaniami za pomocą Tablice ClickUp

Co sprawia, że oprogramowanie do zarządzania treścią jest dobre?

Wybierając odpowiednie oprogramowanie do zarządzania treścią, należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

Przyjazny dla użytkownika: Szukaj CMS z intuicyjnym interfejsem i prostymi funkcjami. Tworzenie, edytowanie i publikowanie treści nie powinno wymagać umiejętności kodowania. Przyjazny dla użytkownika CMS umożliwi twojemu zespołowi efektywne zarządzanie treścią

Szukaj CMS z intuicyjnym interfejsem i prostymi funkcjami. Tworzenie, edytowanie i publikowanie treści nie powinno wymagać umiejętności kodowania. Przyjazny dla użytkownika CMS umożliwi twojemu zespołowi efektywne zarządzanie treścią Elastyczny edytor: Dobry CMS powinien oferować elastyczny edytor, który umożliwia łatwe tworzenie i formatowanie treści. Poszukaj narzędzi takich jakWYSIWYG edytory, przeciąganie i upuszczanie oraz zarządzanie multimediami. Usprawnia to proces twórczy i zapewnia płynną edycję

Dobry CMS powinien oferować elastyczny edytor, który umożliwia łatwe tworzenie i formatowanie treści. Poszukaj narzędzi takich jakWYSIWYG edytory, przeciąganie i upuszczanie oraz zarządzanie multimediami. Usprawnia to proces twórczy i zapewnia płynną edycję Współpraca: Rozważ CMS, który obsługuje funkcje współpracy. Zwróć uwagę na role i uprawnienia, przepływy pracy i kontrolę wersji. Funkcje te umożliwiają wielu użytkownikom współpracę oraz przeglądanie i zatwierdzanie treści, dzięki czemu zespół nigdy nie przegapi żadnego momentu

Rozważ CMS, który obsługuje funkcje współpracy. Zwróć uwagę na role i uprawnienia, przepływy pracy i kontrolę wersji. Funkcje te umożliwiają wielu użytkownikom współpracę oraz przeglądanie i zatwierdzanie treści, dzięki czemu zespół nigdy nie przegapi żadnego momentu Dostosowanie: Wybierz CMS, który oferuje opcje dostosowywania do wymagań związanych z brandingiem i projektowaniem. Poszukaj możliwości dostosowywania szablonów, motywów i układów. Wysoce konfigurowalny CMS pozwala na stworzenie unikalnego i spersonalizowanego doświadczenia cyfrowego dla odbiorców

Wybierz CMS, który oferuje opcje dostosowywania do wymagań związanych z brandingiem i projektowaniem. Poszukaj możliwości dostosowywania szablonów, motywów i układów. Wysoce konfigurowalny CMS pozwala na stworzenie unikalnego i spersonalizowanego doświadczenia cyfrowego dla odbiorców Integracje : Sprawdź CMS pod kątem kompatybilności z popularnymi wtyczkami, rozszerzeniami lub interfejsami API. Integracje takie jakGeneratory treści AI,narzędzia marketingowelubautomatyczne śledzenie czasu pracy może znacznie ułatwić Ci życie. Celem integracji jestusprawnienie przepływu pracy i synchronizacja danych we wszystkich systemach

: Sprawdź CMS pod kątem kompatybilności z popularnymi wtyczkami, rozszerzeniami lub interfejsami API. Integracje takie jakGeneratory treści AI,narzędzia marketingowelubautomatyczne śledzenie czasu pracy może znacznie ułatwić Ci życie. Celem integracji jestusprawnienie przepływu pracy i synchronizacja danych we wszystkich systemach Wsparcie: Twój CMS powinien być dostarczany z solidnym dostępem do wsparcia. Poszukaj dokumentacji, forów użytkowników i kanałów obsługi klienta. Responsywne wsparcie może być kluczowe w rozwiązywaniu wszelkich napotkanych problemów

Biorąc pod uwagę te elementy, znajdziesz system zarządzania treścią, który spełni Twoje potrzeby bez względu na wielkość Twojej firmy.

10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do zarządzania treścią w 2024 roku

Zacznijmy od ważnego zastrzeżenia. Zidentyfikowanie "najlepszego CMS" jest niemożliwe. Czytając tę listę, sugerujemy rozważenie funkcji każdego CMS w oparciu o swoje potrzeby przed podjęciem decyzji. Rozważ zalety i wady i wypróbuj niektóre z nich. Większość z nich oferuje bezpłatną wersję próbną lub demo.

Przyjrzyjmy się zatem 10 najlepszym dostępnym opcjom oprogramowania do zarządzania treścią.

1. ClickUp #### Najlepsze do zarządzania zasobami cyfrowymi, automatyzacji przepływu pracy i współpracy zespołowej

Zbuduj zorganizowany widok swojej pracy, usprawnij zarządzanie treścią i zarządzaj każdym typem treści, takim jak posty w mediach społecznościowych, blogi, strony docelowe i inne w ClickUp

Kiedy myślisz o ClickUp, prawdopodobnie myślisz o oprogramowaniu do zarządzania projektami. To prawda. Ale ponieważ jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje w pełni konfigurowalną platformę, każdy zespół z różnych działów a firmy każdej wielkości mogą skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich unikalnych potrzeb i różnych przypadków użycia, w tym zarządzanie treścią . 🙌

ClickUp może zarządzać Twoimi działaniami content marketingowymi z setkami zaawansowanych funkcji marketingowych i współpracy zespołowej, wraz z kompleksowymi szablony marketingowe które można dostosować do dowolnego przypadku i potrzeby, np:

Te funkcje w ClickUp mogą być Twoimi pomocnikami w usprawnianiu procesu planowania i zarządzania treścią dla różnych kanałów, w tym strony internetowej, bloga, media społecznościowe i kampanie e-mailowe.

Co więcej, ClickUp oferuje ponad 15 sposobów przeglądania swojej pracy, w tym Widok kalendarza do planowania i harmonogramowania kalendarza treści, widok listy do zarządzania projektami treści, Widok tablicy do łatwego zarządzania treścią i śledzenia postępów, a także wiele więcej.

Nie możemy też zapomnieć o ClickUp AI -wbudowany w ClickUp asystent pisania oparty na rolach. ✍️⚡️

ClickUp AI został stworzony, aby pomóc Ci pisać szybciej, komponować angażujące treści, dopracowywać pisanie i pomagać Ci pozostać w twórczym przepływie. Niezależnie od tego, czy piszesz bloga, tworzysz kopię postu społecznościowego, czy tworzysz strategie content marketingowe i pomysły na kampanie, ClickUp AI może pomóc pokonać blokadę pisarską i zrobić więcej w krótszym czasie.

Używanie ClickUp AI do generowania wpisów na blogu, tekstów społecznościowych, pomysłów na strategię treści i nie tylko w Dokumenty ClickUp Te zaawansowane funkcje i wiele innych zapewniają płynne korzystanie z ClickUp i funkcjonalnych rozwiązań, które pomagają zarządzać zespołami i każdą częścią przepływu pracy związanego z zarządzaniem treścią.

Kluczowe funkcje

Ponad 15 niestandardowych widoków projektów : Przeglądaj swoją pracę na swój sposób dziękiniestandardowe widoki projektów w ClickUp, w tym widok kalendarza, tablicy, osi czasu i formularza

: Przeglądaj swoją pracę na swój sposób dziękiniestandardowe widoki projektów w ClickUp, w tym widok kalendarza, tablicy, osi czasu i formularza W pełni konfigurowalna platforma : Skonfiguruj ClickUp tak, aby pasował do wszelkich potrzeb, preferencji przepływu pracy i nie tylko, dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jakClickApps *ClickUp AI: Asystent pisania AI w ClickUp, aby pomóc Ci pisać szybciej i tworzyć lepsze treści

: Skonfiguruj ClickUp tak, aby pasował do wszelkich potrzeb, preferencji przepływu pracy i nie tylko, dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jakClickApps *ClickUp AI: Asystent pisania AI w ClickUp, aby pomóc Ci pisać szybciej i tworzyć lepsze treści Pola niestandardowe : Dodaj własnePola niestandardowe aby zbudować potężny i spersonalizowany widok dostosowany do projektów, zespołów i dowolnego rodzaju pracy

: Dodaj własnePola niestandardowe aby zbudować potężny i spersonalizowany widok dostosowany do projektów, zespołów i dowolnego rodzaju pracy Niestandardowe statusy : Usprawnij przepływ treści i nadaj każdej fazie projektu określony status, tworząc własne niestandardowe statusy

: Usprawnij przepływ treści i nadaj każdej fazie projektu określony status, tworząc własne niestandardowe statusy Automatyzacja przepływu pracy: Użyj gotowych receptur lub zbuduj niestandardową automatyzację przepływu pracy w ClickUp, aby przyspieszyć przepływ pracy i zachować spójność procesów

Użyj gotowych receptur lub zbuduj niestandardową automatyzację przepływu pracy w ClickUp, aby przyspieszyć przepływ pracy i zachować spójność procesów Współpraca zespołowa i komunikacja : Uzyskaj dostęp do zestawu funkcji współpracy zespołowej i komunikacji, takich jak tablice do burzy mózgów i planowania treści, dokumenty do SOP i blogów, widok czatu do wiadomości błyskawicznych, sprawdzanie adnotacji, przypisane komentarze i wiele więcej

: Uzyskaj dostęp do zestawu funkcji współpracy zespołowej i komunikacji, takich jak tablice do burzy mózgów i planowania treści, dokumenty do SOP i blogów, widok czatu do wiadomości błyskawicznych, sprawdzanie adnotacji, przypisane komentarze i wiele więcej Konfigurowalne szablony: Wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dla każdego zespołu i różnych przypadków użycia, aby rozpocząć pracę i dostosować je do swoich potrzeb i preferencji

Ograniczenia

Liczba dostępnych funkcji i opcji dostosowywania może wymagać nauki, ale ClickUp oferuje zasoby, takie jak ClickUp University, blogi edukacyjne i całodobową obsługę klienta

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji

Ceny

Darmowy na zawsze Plan

Nieograniczony: $5 za użytkownika miesięcznie

$5 za użytkownika miesięcznie Biznes: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Biznes Plus: 19 USD za użytkownika miesięcznie

19 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI: Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; dodaj ją do dowolnego płatnego obszaru roboczego za jedyne 5 USD za członka/miesiąc ### 2. WordPress

Najlepszy do tworzenia stron internetowych i zarządzania treścią

Wygląd i motywy WordPress (przez WordPress) WordPress to szeroko stosowany i wszechstronny CMS. Znany jest z łatwości użytkowania, rozbudowanego ekosystemu wtyczek i konfigurowalnych motywów.

WordPress umożliwia użytkownikom na wszystkich poziomach umiejętności tworzenie, zarządzanie i dostosowywanie swoich stron internetowych. Dzięki tysiącom dostępnych motywów i wtyczek, WordPress oferuje niezrównane opcje dostosowywania. Posiada również dużą i wspierającą społeczność, zapewniającą zasoby, aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa.

WordPress jest wysoce skalowalny, dzięki czemu nadaje się zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Ponad 40% Internetu działa na WordPressie. Dowodzi to, że będzie on nadal rozwijany i pozostanie kompatybilny z różnymi dostawcami usług hostingowych i integracjami.

Ważne jest, aby pamiętać, że istnieje różnica między WordPress.org i WordPress.com. Główna różnica polega na tym, że WordPress.com to hostowana usługa blogowania, która umożliwia utworzenie strony internetowej za pomocą oprogramowania WordPress. WordPress.org jest hostowany samodzielnie, co oznacza, że użytkownik tworzy witrynę samodzielnie. WordPress.org jest znacznie bardziej konfigurowalny i przystępny cenowo w dłuższej perspektywie.

Najlepsze funkcje

Intuicyjny interfejs : WordPress ułatwia początkującym tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi bez rozległej wiedzy technicznej

: WordPress ułatwia początkującym tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi bez rozległej wiedzy technicznej Elastyczne zarządzanie treścią: Bezproblemowe tworzenie, edytowanie i organizowanie różnego rodzaju treści, w tym postów na blogu, stron, plików multimedialnych i innych

Bezproblemowe tworzenie, edytowanie i organizowanie różnego rodzaju treści, w tym postów na blogu, stron, plików multimedialnych i innych Rozbudowany ekosystem wtyczek: Wtyczki obejmują szeroki zakres funkcji, w tym e-commerce, SEO, integrację z mediami społecznościowymi, ulepszenia bezpieczeństwa i wiele innych

Wtyczki obejmują szeroki zakres funkcji, w tym e-commerce, SEO, integrację z mediami społecznościowymi, ulepszenia bezpieczeństwa i wiele innych Opcje dostosowywania: Użytkownicy mogą personalizować swoje witryny, korzystając z niestandardowych szablonów, stylów, widżetów, menu, dostosowywania CSS i nie tylko

Użytkownicy mogą personalizować swoje witryny, korzystając z niestandardowych szablonów, stylów, widżetów, menu, dostosowywania CSS i nie tylko Silne wsparcie społeczności: Z milionami użytkowników na całym świecie, WordPress korzysta z kwitnącej społeczności programistów, projektantów i entuzjastów, którzy przyczyniają się do jego rozwoju

Ograniczenia

Chociaż WordPress jest wszechstronną platformą i wysoce skalowalną, strony internetowe mogą napotkać wyzwania podczas obsługi dużej ilości treści lub dużego ruchu, co wymaga dodatkowych potrzeb serwera

Ze względu na swoją popularność i powszechne zastosowanie, WordPress może być celem hakerów i złośliwych podmiotów

Cennik

Darmowe oprogramowanie open-source dla WordPress.org

oprogramowanie open-source dla WordPress.org Plany WordPress.com:

Darmowy na zawsze Podstawowy: $4/miesiąc Premium: $8/miesiąc Biznes: $25/miesiąc Handel: $45/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $25,000/rok



Opinie i oceny klientów

G2: 4,5 na 5 (8 650 opinii)

4,5 na 5 (8 650 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (14 635 opinii)

3. Drupal

Najlepszy framework do zarządzania treścią o otwartym kodzie źródłowym dla prostych stron internetowych

Widok pulpitu nawigacyjnego w Drupalu (przez Drupal) Drupal jest solidny, skalowalny i bardzo elastyczny. Oferuje potężne możliwości zarządzania treścią. Jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu nadaje się do złożonych i dużych witryn internetowych.

Modułowa architektura Drupala pozwala na łatwą integrację z systemami innych firm. Posiada on również rozbudowane opcje personalizacji, dzięki czemu można go dopasować do swojej marki. Dzięki zaawansowanej kontroli uprawnień i funkcjom bezpieczeństwa jest idealny do projektów na poziomie korporacyjnym. Aktywna społeczność użytkowników przyczynia się do rozwoju Drupala ciągłego doskonalenia . Dzięki temu zawsze będziesz otrzymywać częste aktualizacje i bogate zasoby.

Drupal to niezawodny wybór dla firm o zróżnicowanych i zmieniających się potrzebach w zakresie zarządzania treścią.

Najlepsze cechy

Elastyczna architektura treści: Drupal oferuje wysoce elastyczną architekturę treści, która pozwala użytkownikom tworzyć i organizować złożone typy treści z niestandardowymi polami

Drupal oferuje wysoce elastyczną architekturę treści, która pozwala użytkownikom tworzyć i organizować złożone typy treści z niestandardowymi polami Skalowalność i wydajność: Drupal został zaprojektowany do obsługi witryn o dużym natężeniu ruchu i może się wydajnie skalować dzięki wbudowanym mechanizmom buforowania i obsłudze sieci dostarczania treści

Drupal został zaprojektowany do obsługi witryn o dużym natężeniu ruchu i może się wydajnie skalować dzięki wbudowanym mechanizmom buforowania i obsłudze sieci dostarczania treści Rozbudowany ekosystem modułów: Moduły CMS obejmują wiele funkcji, w tym e-commerce, SEO, zarządzanie użytkownikami, obsługę mediów i wiele innych

Moduły CMS obejmują wiele funkcji, w tym e-commerce, SEO, zarządzanie użytkownikami, obsługę mediów i wiele innych Solidna obsługa wielu języków: Obsługa wielu języków i wbudowane funkcje tłumaczenia sprawiają, że jest to idealny wybór dla globalnych stron internetowych

Obsługa wielu języków i wbudowane funkcje tłumaczenia sprawiają, że jest to idealny wybór dla globalnych stron internetowych Silne funkcje bezpieczeństwa: Architektura Drupala obejmuje kilka środków bezpieczeństwa, takich jak szczegółowe uprawnienia użytkowników, filtrowanie danych wejściowych i kontrole dostępu, pomagając chronić strony internetowe przed potencjalnymi zagrożeniami

Ograniczenia

Użytkownicy mogą potrzebować zainwestować więcej czasu i wysiłku w naukę koncepcji, konfiguracji i praktyk programistycznych Drupala

Moduły Drupala mogą wymagać starannego planowania i testowania w celu zapewnienia kompatybilności i uniknięcia potencjalnych zakłóceń funkcjonalności witryny

Ceny

Darmowe oprogramowanie open-source

Opinie i oceny klientów

G2: 3,8 na 5 (403 recenzji)

3,8 na 5 (403 recenzji) Capterra: 4,2 na 5 (427 opinii)

4. Joomla

Najlepszy dla CMS open source i tworzenia stron internetowych

Widok pulpitu nawigacyjnego w Joomla (przez Joomla) Joomla to przede wszystkim łatwość użytkowania, rozszerzalność i wszechstronność. Joomla oferuje prosty interfejs, dostępny dla początkujących i nietechnicznych użytkowników. Biblioteka rozszerzeń ułatwia dostosowywanie i integrację.

Joomla jest wysoce skalowalna i zdolna do obsługi złożonych stron internetowych i aplikacji. Podobnie jak Drupal, kładzie nacisk na rozwój oparty na społeczności. Zawsze będziesz otrzymywać regularne aktualizacje, poprawki bezpieczeństwa i wspierającą społeczność użytkowników. Dzięki połączeniu funkcji, elastyczności i rozszerzeń, Joomla jest doskonałym wyborem, jeśli szukasz potężnego i elastycznego rozwiązania CMS.

Najlepsze funkcje

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Joomla oferuje przejrzysty i intuicyjny panel administracyjny, który upraszcza zadania związane z zarządzaniem witryną

Joomla oferuje przejrzysty i intuicyjny panel administracyjny, który upraszcza zadania związane z zarządzaniem witryną Wydajne zarządzanie treścią: Funkcje takie jak wbudowane wersjonowanie artykułów, planowanie treści i tagowanie treści umożliwiają wydajne zarządzanie treścią

Funkcje takie jak wbudowane wersjonowanie artykułów, planowanie treści i tagowanie treści umożliwiają wydajne zarządzanie treścią Szeroka gama rozszerzeń: Rozszerzenia obejmują szablony, moduły, komponenty i wtyczki, pozwalając użytkownikom dostosować swoje strony internetowe do ich specyficznych wymagań.

Rozszerzenia obejmują szablony, moduły, komponenty i wtyczki, pozwalając użytkownikom dostosować swoje strony internetowe do ich specyficznych wymagań. Obsługa wielu języków: Joomla zapewnia wbudowaną obsługę wielu języków, umożliwiając użytkownikom tworzenie stron internetowych w wielu językach

Joomla zapewnia wbudowaną obsługę wielu języków, umożliwiając użytkownikom tworzenie stron internetowych w wielu językach Kontrola dostępu i zarządzanie użytkownikami: Joomla oferuje wszechstronne funkcje kontroli dostępu i zarządzania użytkownikami, takie jak tworzenie grup użytkowników, przypisywanie określonych uprawnień użytkownikom lub grupom użytkowników oraz zarządzanie metodami uwierzytelniania użytkowników

Ograniczenia

Podobnie jak Drupal, użytkownicy mogą uznać, że Joomla ma stromą krzywą uczenia się ze swoją złożoną strukturą.

Chociaż Joomla zapewnia szereg bezpłatnych szablonów, domyślne opcje projektowania mogą być bardziej ograniczone w porównaniu z niektórymi innymi platformami CMS.

Ceny

Darmowe oprogramowanie open-source

Recenzje

G2: 4.0 na 5 (375 recenzji)

4.0 na 5 (375 recenzji) Capterra: 4.1 na 5 (583 opinii)

Dowiedz się więcej najlepsze narzędzia dla programistów Mac !

5. Sitecore Experience Platform

Najlepsza do zarządzania wieloma lokalizacjami i obsługi wielokanałowej

Widok pulpitu nawigacyjnego w Sitecore (przez Sitecore)

Gotowy do tworzenia potężnych i osobistych doświadczeń cyfrowych? Zapoznaj się z Sitecore. Sitecore Experience Platform to kompleksowy system CMS. Jego platforma cyfrowego doświadczenia, możliwości personalizacji i funkcje na poziomie korporacyjnym sprawiają, że jest to solidna opcja CMS. Obejmuje publikowanie wielokanałowe, przepływy pracy, wersjonowanie treści i ma rozległy ekosystem integracji.

Szukasz opcji targetowania treści? Zaawansowane narzędzia Sitecore do personalizacji i zarządzania doświadczeniem klienta załatwią to za ciebie. Zapewnia skalowalną i bezpieczną platformę, która jest idealna dla większych projektów.

Najlepsze cechy

Silna personalizacja: Sitecore oferuje potężne możliwości personalizacji, umożliwiając firmom dostarczanie ukierunkowanych i odpowiednich treści odwiedzającym ich witrynę

Sitecore oferuje potężne możliwości personalizacji, umożliwiając firmom dostarczanie ukierunkowanych i odpowiednich treści odwiedzającym ich witrynę **Zarządzanie treścią: Sitecore zapewnia kompleksowy system zarządzania treścią (CMS) z intuicyjnymi narzędziami do edycji, kontrolą wersji i zarządzaniem przepływem pracy

Zaawansowana automatyzacja marketingu: Umożliwia efektywnezarządzanie leadamie-mail marketing, testowanie A/B, integrację analityki i wiele więcej, aby zoptymalizować działania marketingowe

Umożliwia efektywnezarządzanie leadamie-mail marketing, testowanie A/B, integrację analityki i wiele więcej, aby zoptymalizować działania marketingowe Dostarczanie wielokanałowe: Sitecore umożliwia płynne dostarczanie treści w wielu kanałach, w tym na stronach internetowych, urządzeniach mobilnych, w mediach społecznościowych i e-mailach

Sitecore umożliwia płynne dostarczanie treści w wielu kanałach, w tym na stronach internetowych, urządzeniach mobilnych, w mediach społecznościowych i e-mailach Skalowalność i możliwości na poziomie korporacyjnym: Jest zbudowany tak, aby sprostać potrzebom dużych witryn korporacyjnych

Ograniczenia

Sitecore został zaprojektowany jako wysokiej klasy platforma klasy korporacyjnej, a koszty licencjonowania i wdrożenia mogą być wysokie

Sitecore to bogata w funkcje i wysoce konfigurowalna platforma, co może prowadzić do złożoności dla osób bez wiedzy technicznej

Ceny

Cennik nie jest dostępny online

Recenzje

G2: 3,9 na 5 (362 opinii)

3,9 na 5 (362 opinii) Capterra: 4.2 na 5 (4 opinie)

6. Treściwy

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania i dystrybucji treści na dowolnej platformie

Widok pulpitu nawigacyjnego w Contentful (za pośrednictwem Contentful) Contentful CMS to bezgłowy system zarządzania treścią . Jest znany z elastyczności, skalowalności i łatwości użytkowania. Oddziela tworzenie i przechowywanie treści od prezentacji. Oznacza to, że firmy mogą płynnie dostarczać treści na różnych kanałach i urządzeniach.

Contentful ma podejście oparte na API. Ułatwia to programistom integrację i dostarczanie treści do dowolnej aplikacji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika użytkownicy nietechniczni mogą tworzyć treści i zarządzać nimi.

Szukasz rozwiązania CMS, które pokochają programiści? Contentful sprawdza również to pole. Deweloperzy uwielbiają architekturę opartą na chmurze.

Najlepsze funkcje

Bezgłowa architektura CMS: Pozwala to na elastyczność w dostarczaniu treści na różne platformy i urządzenia, w tym strony internetowe, aplikacje mobilne, urządzenia inteligentne i inne

Pozwala to na elastyczność w dostarczaniu treści na różne platformy i urządzenia, w tym strony internetowe, aplikacje mobilne, urządzenia inteligentne i inne Modelowanie treści i ustrukturyzowana treść: Efektywna organizacja treści, ponowne wykorzystanie i spójność w różnych kanałach i aplikacjach

Efektywna organizacja treści, ponowne wykorzystanie i spójność w różnych kanałach i aplikacjach Podejście oparte na API: Oferuje łatwą integrację z innymi systemami, aplikacjami i usługami, ułatwiając tworzenie spersonalizowanych i dynamicznych doświadczeń na różnych platformach

Oferuje łatwą integrację z innymi systemami, aplikacjami i usługami, ułatwiając tworzenie spersonalizowanych i dynamicznych doświadczeń na różnych platformach Współpraca i wersjonowanie w czasie rzeczywistym: Contentful oferuje aktualizacje w czasie rzeczywistym, kontrolę wersji i możliwość śledzenia zmian, ułatwiając zespołom współpracę i utrzymanie jakości treści

Contentful oferuje aktualizacje w czasie rzeczywistym, kontrolę wersji i możliwość śledzenia zmian, ułatwiając zespołom współpracę i utrzymanie jakości treści Skalowalność i wydajność: Infrastruktura Contentful, globalne sieci dostarczania treści (CDN) i mechanizmy buforowania zapewniają doskonałą wydajność i skalowalność

Ograniczenia

Konfiguracja Contentful może wymagać wiedzy technicznej lub pomocy

Jako CMS oparty na chmurze, firmy działające na obszarach o ograniczonym lub zawodnym dostępie do Internetu mogą napotkać wyzwania związane z dostępem do treści i efektywnym zarządzaniem nimi

Ceny

Darmowy: Dla osób prywatnych i podstawowych projektów

Dla osób prywatnych i podstawowych projektów Podstawowy: $300/miesiąc dla 20 użytkowników

$300/miesiąc dla 20 użytkowników Premium: ceny niestandardowe

Opinie i oceny klientów

G2: 4,2 na 5 (286 opinii)

4,2 na 5 (286 opinii) Capterra: 4,4 na 5 (55 opinii)

7. HubSpot CMS

Najlepszy do tworzenia i zarządzania stroną internetową

Widok pulpitu nawigacyjnego Hubspot CMS (przez Hubspot) HubSpot CMS to kompleksowe narzędzie do zarządzania treścią. Łączy w sobie tworzenie stron internetowych, marketing, narzędzia zasięgowe i nie tylko. HubSpot CMS umożliwia firmom łatwe tworzenie responsywnych i zoptymalizowanych stron internetowych. Płynnie integruje się z innymi narzędziami HubSpot, takimi jak śledzenie wiadomości e-mail automatyzacja marketingu, zarządzanie leadami i relacje z klientami . Ich rynek aplikacji oferuje ponad 1000 integracji w tym jedna z ClickUp.

HubSpot CMS umożliwia dostarczanie odbiorcom wysoce dostosowanych doświadczeń. Pomogą w tym funkcje takie jak dynamiczna personalizacja i inteligentne treści. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia marketerom i programistom tworzenie, optymalizację i śledzenie wydajności ich treści cyfrowych i kampanii.

Najlepsze funkcje

Tworzenie i zarządzanie treścią: HubSpot CMS zapewnia edytor typu "przeciągnij i upuść", edycję wbudowaną i konfigurowalne szablony, ułatwiając tworzenie i aktualizowanie stron internetowych, postów na blogu, stron docelowych i innych bez konieczności posiadania wiedzy na temat kodowania

HubSpot CMS zapewnia edytor typu "przeciągnij i upuść", edycję wbudowaną i konfigurowalne szablony, ułatwiając tworzenie i aktualizowanie stron internetowych, postów na blogu, stron docelowych i innych bez konieczności posiadania wiedzy na temat kodowania Dynamiczna personalizacja: Możesz dostosować zawartość, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia, zwiększając zaangażowanie i współczynniki konwersji

Możesz dostosować zawartość, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia, zwiększając zaangażowanie i współczynniki konwersji Optymalizacja SEO: HubSpot CMS zawiera wbudowane narzędzia SEO i zalecenia optymalizacyjne, które pomagają poprawić widoczność witryny w wyszukiwarkach

HubSpot CMS zawiera wbudowane narzędzia SEO i zalecenia optymalizacyjne, które pomagają poprawić widoczność witryny w wyszukiwarkach Responsywność na wielu urządzeniach: HubSpot CMS zapewnia, że twoja strona jest responsywna i zoptymalizowana pod kątem różnych urządzeń, w tym komputerów stacjonarnych, tabletów i urządzeń mobilnych

HubSpot CMS zapewnia, że twoja strona jest responsywna i zoptymalizowana pod kątem różnych urządzeń, w tym komputerów stacjonarnych, tabletów i urządzeń mobilnych Integracja marketingowa: Bezproblemowa integracja z Hubspot CRM w celu usprawnienia procesów generowania i pozyskiwania potencjalnych klientów

Ograniczenia

Dostosowanie układu lub projektu poza dostępnymi szablonami może wymagać zaawansowanej wiedzy z zakresu kodowania lub pomocy programisty

Koszt korzystania z HubSpot CMS może być wadą dla firm, które nie wymagają pełnego zakresu funkcji marketingowych HubSpot

Cennik

Darmowy

Starter: $23/miesiąc

$23/miesiąc Profesjonalista: $360/miesiąc

$360/miesiąc Enterprise: $1,200/miesiąc

Opinie i oceny klientów

G2: 4,5 na 5 (1 505 opinii)

4,5 na 5 (1 505 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (69 opinii)

8. Statamic

Najlepszy do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi

Edytowanie opisów w Statamic (vis Statamic) Statamic to wyjątkowy CMS w tym zestawieniu. Jest przeznaczony dla pisarzy, wydawców i programistów. Statamic zdobył nagrodę CMS Critics Choice Award 2021 dla najlepszego CMS z płaskimi plikami. Jego blokowy edytor treści otrzymał entuzjastyczne recenzje.

Oferuje przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu zarządzanie treścią i jej edycja są dziecinnie proste. Dzięki płaskiej architekturze Statamic eliminuje potrzebę posiadania bazy danych. Skutkuje to szybszym działaniem i łatwiejszym wdrażaniem. Potężny system szablonów Statamic i konfigurowalne pola pozwalają na łatwe dostosowywanie treści. Zapewnia również doskonałe narzędzia programistyczne, takie jak solidny interfejs API i obszerną dokumentację.

Statamic to doskonały wybór, jeśli szukasz lekkiego, ale potężnego rozwiązania CMS.

Najlepsze cechy

Architektura płaskich plików: Statamic przechowuje treści i dane w prostych plikach tekstowych zamiast polegać na bazie danych, więc nie ma potrzeby skomplikowanej konfiguracji bazy danych

Statamic przechowuje treści i dane w prostych plikach tekstowych zamiast polegać na bazie danych, więc nie ma potrzeby skomplikowanej konfiguracji bazy danych Elastyczne modelowanie treści: Definiowanie niestandardowych typów treści z polami, relacjami i taksonomiami w celu strukturyzowania i organizowania treści w sposób, który ma dla Ciebie sens

Definiowanie niestandardowych typów treści z polami, relacjami i taksonomiami w celu strukturyzowania i organizowania treści w sposób, który ma dla Ciebie sens Przyjazny dla użytkownika panel sterowania: przejrzysty i intuicyjny interfejs dla autorów i redaktorów treści, umożliwiający tworzenie i aktualizowanie treści bez konieczności posiadania wiedzy technicznej

przejrzysty i intuicyjny interfejs dla autorów i redaktorów treści, umożliwiający tworzenie i aktualizowanie treści bez konieczności posiadania wiedzy technicznej Wbudowana kontrola wersji: Śledzenie i zarządzanie zmianami wprowadzonymi do treści oraz łatwe przywracanie poprzednich wersji, porównywanie zmian i współpraca z wieloma członkami zespołu

Śledzenie i zarządzanie zmianami wprowadzonymi do treści oraz łatwe przywracanie poprzednich wersji, porównywanie zmian i współpraca z wieloma członkami zespołu Rozszerzalność dzięki dodatkom: Dodatki obejmują takie obszary jak e-commerce, SEO, tworzenie formularzy, zarządzanie użytkownikami i wiele innych

Ograniczenia

Użytkownicy nietechniczni mogą mieć trudności z rozpoczęciem korzystania ze Statamic bez dodatkowego szkolenia lub pomocy

Chociaż Statamic ma aktywną i wspierającą społeczność, może mieć mniejszą bazę użytkowników w porównaniu do szerzej przyjętych platform CMS

Ceny

Solo: Darmowy na zawsze

Darmowy na zawsze Pro: 259$ jednorazowej opłaty za projekt; darmowe aktualizacje przez rok, a następnie 59$/rok

259$ jednorazowej opłaty za projekt; darmowe aktualizacje przez rok, a następnie 59$/rok Enterprise: Ceny niestandardowe

Opinie i oceny klientów

G2: 4,8 na 5 (2 opinie)

4,8 na 5 (2 opinie) Capterra: 4,8 na 5 (18 opinii)

9. Adobe Commerce (dawniej Magento)

Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania zakupami

Zarządzanie kompleksową obsługą zakupów w usłudze Adobe Commerce (za pośrednictwem usługi Adobe Commerce) Adobe Commerce , dawniej Magento, to potężny CMS o otwartym kodzie źródłowym. Jest to szeroko stosowany system zarządzania treścią zaprojektowany specjalnie dla witryn e-commerce. Zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania produktami, przetwarzania zamówień i integracji płatności. Magento jest idealnym wyborem dla firm sprzedających produkty online.

Oferuje wysoce konfigurowalną platformę o elastycznej architekturze. Programiści korzystają z rynku rozszerzeń w celu zwiększenia funkcjonalności i integracji z systemami innych firm. Jako skalowalne i bezpieczne rozwiązanie CMS. Adobe Commerce może pomóc Twojej firmie w rozwoju i zarządzać operacjami e-commerce skutecznie.

Najlepsze cechy

Solidna funkcjonalność e-commerce: Adobe Commerce zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do efektywnego tworzenia i zarządzania sklepami internetowymi

Adobe Commerce zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do efektywnego tworzenia i zarządzania sklepami internetowymi Elastyczne dostosowywanie i rozszerzalność: Zapewnia modułową architekturę, umożliwiając programistom tworzenie niestandardowych motywów, rozszerzeń i integracji w celu spełnienia określonych potrzeb biznesowych

Zapewnia modułową architekturę, umożliwiając programistom tworzenie niestandardowych motywów, rozszerzeń i integracji w celu spełnienia określonych potrzeb biznesowych Skalowalność i wydajność: Wykorzystuje zaawansowane techniki buforowania, architekturę rozproszoną i zoptymalizowane zapytania do bazy danych, aby zapewnić szybką i skalowalną wydajność

Wykorzystuje zaawansowane techniki buforowania, architekturę rozproszoną i zoptymalizowane zapytania do bazy danych, aby zapewnić szybką i skalowalną wydajność Możliwości omnichannel: Uzyskaj płynną integrację z popularnymi platformami handlowymi, takimi jak Amazon i eBay, a także narzędzia do zarządzania zapasami i zamówieniami w różnych kanałach

Uzyskaj płynną integrację z popularnymi platformami handlowymi, takimi jak Amazon i eBay, a także narzędzia do zarządzania zapasami i zamówieniami w różnych kanałach Analityka i narzędzia marketingowe: Funkcje takie jak segmentacja klientów, spersonalizowane rekomendacje, newslettery, promocje i programy lojalnościowe usprawniają działania marketingowe

Ograniczenia

Bogate w funkcje i przeznaczone dla potrzeb na poziomie korporacyjnym, Adobe Commerce może wiązać się z wysokimi kosztami, co czyni go mniej dostępnym dla mniejszych firm

Cennik

Ceny nie są podane online

Ceny i opinie klientów

G2: 4,0 na 5 (493 opinii)

4,0 na 5 (493 opinii) Capterra: 4,3 na 5 (591 opinii)

10. Squarespace

Najlepszy do tworzenia niestandardowych stron internetowych

Przykład niestandardowej strony internetowej zbudowanej za pomocą Squarespace (przez Squarespace) Squarespace to popularne oprogramowanie do zarządzania treścią. Dzięki prostemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" użytkownicy mogą tworzyć piękne strony internetowe bez znajomości kodowania. Szablony i responsywne układy Squarespace pozwalają tworzyć wspaniałe witryny w mgnieniu oka. Obejmuje zarządzanie treścią, blogowanie, e-commerce, narzędzia SEO i wiele innych.

Squarespace zajmuje się również hostingiem, bezpieczeństwem i aktualizacjami oprogramowania, upraszczając utrzymanie witryny. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i dopracowanym projektom Squarespace jest kompleksowym rozwiązaniem dla potrzeb CMS.

Najlepsze funkcje

Szablony: Squarespace oferuje szeroką gamę profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, które są wizualnie oszałamiające i nowoczesne

Squarespace oferuje szeroką gamę profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, które są wizualnie oszałamiające i nowoczesne Edytor typu "przeciągnij i upuść": Przyjazny dla użytkownika edytor typu "przeciągnij i upuść" ułatwia dostosowanie układu witryny, dodawanie bloków treści i zmianę rozmieszczenia elementów

Przyjazny dla użytkownika edytor typu "przeciągnij i upuść" ułatwia dostosowanie układu witryny, dodawanie bloków treści i zmianę rozmieszczenia elementów Projekt responsywny dla urządzeń mobilnych: Wszystkie szablony Squarespace są zaprojektowane tak, aby były responsywne dla urządzeń mobilnych.

Wszystkie szablony Squarespace są zaprojektowane tak, aby były responsywne dla urządzeń mobilnych. Wbudowane narzędzia SEO: Squarespace zawiera wbudowane funkcje optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), pomagając witrynie uzyskać dobrą pozycję w wynikach wyszukiwania

Squarespace zawiera wbudowane funkcje optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), pomagając witrynie uzyskać dobrą pozycję w wynikach wyszukiwania Funkcjonalność e-commerce: Łatwa konfiguracja sklepu internetowego dzięki wbudowanej funkcji e-commerce Squarespace

Ograniczenia

Zaawansowane dostosowywanie, takie jak modyfikowanie kodu bazowego lub tworzenie złożonych funkcji niestandardowych, może być ograniczone

Jeśli masz złożone lub wysoce specyficzne wymagania, takie jak rozległa integracja z zewnętrznymi systemami lub niestandardowy rozwój, możesz uznać Squarespace za ograniczający pod względem tego, co możesz osiągnąć

Cennik

Osobisty: 16 USD/miesiąc

16 USD/miesiąc Biznes: 23 USD/miesiąc

23 USD/miesiąc Handel (podstawowy): 27 USD/miesiąc

27 USD/miesiąc Handel (Zaawansowany): $49/miesiąc

Opinie i oceny klientów

G2: 4,5 na 5 (1,031 opinii)

4,5 na 5 (1,031 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (2,827 opinii)

Usprawnij swój przepływ pracy dzięki narzędziom i oprogramowaniu do zarządzania treścią

Treść jest królem. Ale aby tworzyć świetne treści, potrzebujesz systemu CMS, któremu możesz zaufać. Cyfrowy krajobraz szybko ewoluuje. Te najlepsze platformy CMS w 2024 roku mogą dostosować się i zaspokoić potrzeby zarówno firm, jak i osób prywatnych.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy prowadzisz dużą korporację, istnieje rozwiązanie CMS dostosowane do Twoich konkretnych wymagań. Dzięki tym opcjom możesz mieć pewność co do swojej podróży w zakresie tworzenia treści. I pamiętaj, że wysokiej jakości treści z czasem prowadzą do rozwoju firmy.

Bez względu na to, który CMS wybierzesz, ClickUp może pomóc zwiększyć produktywność i współpracę Twojego zespołu. Dzięki naszemu oprogramowaniu konsolidujemy całą pracę nad treścią w jednym miejscu.

