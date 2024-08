10 najlepszych alternatyw i konkurentów Writesonic w 2024 r

Writesonic może być przydatnym narzędziem dla Teams, którzy chcą przyspieszyć tworzenie danych powstania z pomocą sztucznej inteligencji (AI), ale nie jest to jedyne oprogramowanie tego typu. W 2024 roku będziesz rozpieszczany wyborem, jeśli chodzi o narzędzia i aplikacje zaprojektowane w celu ułatwienia pisania, edytowania i optymalizacji zawartości.

W tym artykule omówimy najlepsze dostępne obecnie alternatywy dla Writesonic. Udostępnimy ich funkcje, korzyści, ograniczenia, ceny i oceny produktów, abyś mógł odkryć najlepszą opcję dla swoich potrzeb.

Poznajmy najlepszych konkurentów Writesonic dostępnych obecnie na rynku.

Czego należy szukać w alternatywach dla Writesonic?

Zanim przeskoczysz do innego narzędzia do pisania AI, musisz najpierw zastanowić się, czego szukasz.

Writesonic oferuje funkcje pisania zawartości oparte na AI, takie jak parafrazowanie, podsumowywanie artykułów, rozszerzanie tekstu i opisy produktów. Zastanów się, które z nich są dla ciebie niezbędne i zbuduj wokół nich swoją krótką listę.

Zastanów się, co podoba ci się w Writesonic, a co nie. Niektórzy ludzie lubią system oparty na kredytach, podczas gdy inni wolą narzędzie z nieograniczoną liczbą dostępnych słów. Dodatkowe funkcje Writesonic, takie jak generatory obrazów i kreatory chatbotów, mogą ci się spodobać, a może wolisz z nich zrezygnować i przejść na narzędzie, które skupia się na pisaniu i współpracy.

Zastanów się, czego oczekujesz od Narzędzie do pisania AI do zrobienia dla ciebie i poszukaj opcji opartych na tym.

10 najlepszych alternatyw dla Writesonic do wykorzystania w 2024 roku

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

W dzisiejszych czasach zawsze potrzebujemy więcej zawartości, aby zapełnić nasze kalendarze zawartości oraz narzędzia do pisania są jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie skali. ClickUp oferuje sposób na przyspieszenie procesu pisania poprzez posiadanie wszystkich dokumentów, wiki i plików w jednym miejscu - dzięki czemu można usprawnić cykl pracy i pracować wydajniej.

Uproszczony interfejs ClickUp i wbudowane narzędzia zapewniają proste, a jednocześnie bogate w funkcje miejsce do pracy nad wysokiej jakości zawartością. Niezależnie od tego, czy tworzysz zarys nowego wpisu na blogu, czy piszesz proces wprowadzania produktu na rynek, ClickUp oprogramowanie do edycji tekstu jest intuicyjne i łatwe w użyciu.

Korzystaj z szablonów, aby wyeliminować wrażenie pustej strony, dodawaj opcje formatu i stylu oraz sprawdzaj liczbę słów i czas czytania. Współpracuj z członkami Teams nad zmianami w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, a następnie udostępniaj zawartość interesariuszom i freelancerom za pomocą łatwych do udostępniania linków.

ClickUp jest niesamowitym, wielowymiarowym narzędziem do zwiększania wydajności i współpracy, dlatego zdecydowanie warto go zbadać jako rozwiązanie dla szerszych potrzeb twojego zespołu. Plus, ClickUp AI na zawsze zmieni sposób pracy nad zawartością w ClickUp.

ClickUp najlepsze funkcje:

Zaawansowane opcje stylizacji i formatu - osadzanie zakładek, dodawanie tabel i nie tylko

Łatwe w użyciu szablony, które pomagają wyeliminować blokadę pisarską

Wyświetlanie liczby słów, znaków i czasu czytania w dokumentach

Połączenie dokumentów z cyklami pracy w celu łatwiejszego ich wykonywania

Dodawanie zagnieżdżonych stron w celu łatwego tworzenia baz wiedzy i wiki

Edycja i współpraca w czasie rzeczywistym

Kategoryzowanie dokumentów i organizowanie zasobów

Twórz połączone pliki do udostępniania i zarządzaj uprawnieniami dla różnych poziomów dostępu

Używaj wraz z innymi funkcjami ClickUp, aby ulepszyć swójproces tworzenia zawartości* Integracje z ponad 1000 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do pracy

Limity ClickUp:

ClickUp nie posiada jeszcze funkcjiAI copywriting ale to narzędzie pojawi się wkrótce wraz zClickUp 3.0* Pełne poznanie wszystkich funkcji ClickUp i zrozumienie, jak najlepiej z nich korzystać, może zająć trochę czasu

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (6,700+ recenzji)

4.7/5 (6,700+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 recenzji)

2. Copy.ai

Via Copy.ai Copy.ai był jednym z pierwszych Generatorów zawartości AI na rynku, a to narzędzie do pisania wciąż dodaje nowe funkcje wraz z rozwojem technologii. To Asystent pisania AI może pomóc marketerom, blogerom i twórcom treści w pisaniu wysokiej jakości zawartości ich blogów, reklam na Facebooku i w Google, opisów produktów, stron docelowych i to szybciej - dzięki pomocy AI.

Najlepsze funkcje Copy.ai:

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs

Unlimited słów zamiast systemu opartego na kredytach

Dostęp do ponad 25 języków w ramach płatnej subskrypcji

Limity Copy.ai:

Podobnie jak w przypadku większości narzędzi AI, niektórzy użytkownicy uważają, że wynikom czasami brakuje kreatywności

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma lepszego sposobu nadokumentowania projektów i plików Wycena Copy.ai:

Free plan

Pro: $49/miesiąc dla 5 użytkowników

$49/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Copy.ai oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (160+ recenzji)

4.8/5 (160+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

3. Uproszczony

Przez Uproszczone Następna na naszej liście alternatyw Writesonic jest Simplified. Simplified został zaprojektowany jako kompleksowe rozwiązanie dla teamów, które chcą wykorzystać AI do skalowania. Aplikacja oferuje nie tylko pisarza AI do procesu tworzenia zawartości, ale także grafikę, edycję wideo i Funkcje AI w mediach społecznościowych -wszystko w ramach jednego planu. Jest to przydatne dla Teams, którzy chcą usprawnić swoje doświadczenie.

Uproszczone najlepsze funkcje:

Przydatny system interfejsu "przeciągnij i upuść

Sugeruje powiązane obrazy pasujące do zawartości

Wbudowane zatwierdzenia dla uproszczonego cyklu pracy

Uproszczone limity:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że długa zawartość może wydawać się powtarzalna

Zarządzanie formatami może być czasami trudne

Uproszczone ceny:

Free forever

Mały Teams: $30/miesiąc dla 5 członków

$30/miesiąc dla 5 członków Business: $50/miesiąc dla 5 członków

$50/miesiąc dla 5 członków Wzrost: 125 USD/miesiąc dla 5 członków

Uproszczone oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (800+ recenzji)

4.7/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

4. Jasper

Via Jasper Obok Copy.ai, Jasper AI (wcześniej znany jako Jarvis) zyskał popularność jako teams marketingowe i przedsiębiorcy zaczęli interesować się AI narzędziami do pisania. Jasper koncentruje się na głosie marki, a aplikacja została zaprojektowana tak, aby pomóc Ci jak najlepiej go wykorzystać, tworząc zawartość dostosowaną do Twojego tonu głosu i stylu pisania.

Najlepsze funkcje Jasper:

Praca zespołowa z edycją w czasie rzeczywistym i funkcjami zarządzania zespołem

Skanowanie witryny w celu określenia tonu głosu i tworzenia powiązanych treści w formie długich formularzy

Wbudowany moduł sprawdzania plagiatu

Jasper Art togenerowanie obrazów sztuki AI Jasper limit:

Istnieje dodatkowa miesięczna opłata, jeśli chcesz dodać Jasper Art, aby uzupełnić swoje pisanie

Niektórzy użytkownicy uważają, że uwierzytelnianie trójczynnikowe jest niewygodne

Ceny Jasper:

Creator: $49/miesiąc dla 1 użytkownika

$49/miesiąc dla 1 użytkownika Teams: $125/miesiąc dla 3 użytkowników

$125/miesiąc dla 3 użytkowników Business: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Jasper:

G2: 4.7/5 (1,200+ recenzji)

4.7/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700+ opinii)

5. Rytr

Via Rytr Rytr to asystent pisania AI zaprojektowany w celu przyspieszenia procesu pisania zawartości. Narzędzie to pełni funkcję ponad 40 szablonów, które pomogą Ci napisać kopię e-commerce, kopię e-maila, kopię reklamy na Facebooku, opisy produktów i nie tylko - nawet jeśli nie jesteś ekspertem w pisaniu zawartości.

Najlepsze funkcje Rytr:

Przyjazna dla użytkownika platforma i interfejs

Tworzenie zadań na podstawie szablonów lub własnychcele i OKRs* Wbudowany ton głosu i ramy copywritingu dladługich formularzy i newsletterów Limity Rytr:

Czasami temat historii i dane wyjściowe nie pasują do siebie

Niektórzy użytkownicy raportują, że dane wyjściowe mogą kończyć się w połowie myśli, zamiast na końcu zdania, gdy użytkownikgenerowania zawartości Ceny Rytr:

Free

Oszczędzanie: $9/miesiąc

$9/miesiąc Unlimited: $29/miesiąc

Rytr oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (750+ recenzji)

4.7/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 5 recenzji)

6. Wordtune

Via Wordtune Wordtune to asystent pisania oparty na AI, zaprojektowany, aby pomóc Ci powiedzieć, co masz na myśli w najlepszy możliwy sposób. Wordtune koncentruje się na pomocy jako pisarz AI, który może również znaleźć błędy ortograficzne. Jest to świetna opcja dla autorów zawartości, ponieważ tworzy kopie, które są nie tylko zoptymalizowane, ale także osobiste i angażujące, co czyni je jedną z naszych najlepszych alternatyw dla Writesonic.

Najlepsze funkcje Wordtune:

Przepisz własne słowa aby dopasować je do swoich intencji lub celów wpisu na blogu

Poprawa gramatyki i struktury zdań

Możliwość łatwego dodawania faktów i cytowania źródeł

Limity Wordtune:

Brak możliwości ustawienia konkretnego tonu głosu, co oferują inne aplikacje

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma API i większej liczby integracji z innym oprogramowaniem, takim jak WordPress

Ceny Wordtune:

Free

Premium: $24.99/miesiąc

$24.99/miesiąc Premium dla Teams: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wordtune:

G2: 4.4/5 (60+ recenzji)

4.4/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 70 recenzji) Sprawdź te alternatywy Wordtune !

7. Anyword

Via Anyword Anyword to aplikacja oparta na AI oprogramowanie do copywritingu narzędzie skupiające się na pomocy w pisaniu różnego rodzaju zawartości zaprojektowanej z myślą o konwersji. Siła tej aplikacji polega na wykorzystaniu analityki predykcyjnej i punktacji kopii, aby zapewnić copywriting z myślą o sprzedaży.

Najlepsze funkcje Anyword:

Przepisywanie zawartości, aby była bardziej angażująca i skoncentrowana na konwersji

Wbudowana optymalizacja SEO dla zawartości blogów

Przeanalizuj kopię w swoimstronie internetowej, kanałach mediów społecznościowych i e-mail marketingu Limity Anyword:

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma wbudowanej usługi lub funkcji cytowania

Mogą występować pewne powtórzenia w obrębiewygenerowana zawartośćszczególnie przy dłuższych odcinkach

Ceny Anyword:

Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Data-Driven: $99/miesiąc

$99/miesiąc Anyword for Business: Kontakt w sprawie ceny

Anyword oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (1,150+ recenzji)

4.8/5 (1,150+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (370+ recenzji)

8. TextWizard

Via TextWizard TextWizard pomaga zespołom tworzyć lepsze teksty marketingowe dzięki narzędziom i funkcjom opartym na AI. Narzędzie pozwala marketerom na zaoszczędzić czas i szybko się skaluje, z zawartością zaprojektowaną tak, aby dobrze pozycjonować się w wyszukiwarkach. Narzędzie jest stosunkowo nowe, z łatwym do odczytania mapa drogowa produktu -dostępne i przyjazne dla użytkownika dzięki ClickUp.

Najlepsze funkcje TextWizard:

Twórz własne powtarzalne "przepisy na generowanie" w oparciu o swoje cele

Generowanie zawartości o długim formularzu,posty w mediach społecznościowychi nie tylko

Zmiana przeznaczenia istniejącej zawartości w celu szybkiego skalowania

Limity TextWizard:

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma więcej podpowiedzi dla długich formularzy

TextWizard nie jest tak w pełni funkcjonalny, jak inne dostępne obecnie narzędzia AI do pisania

Ceny TextWizard:

Free

Pro: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Teams: $99/miesiąc za użytkownika

TextWizard oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Imbir

Via Imbir Ginger to asystent pisania AI zaprojektowany, aby pomóc osobom i teamom pisać pewniej. To wspierane przez AI narzędzie pomaga poprawić gramatykę, sugeruje bardziej angażujący język oraz dodaje stylu i polotu do codziennej zawartości.

Najlepsze funkcje Ginger:

Popraw błędy gramatyczne i ortograficzne jednym kliknięciem

Przeformułowanie istniejącej zawartości w celu skrócenia zdań lub uczynienia ich bardziej odsetkami

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Microsoft Word i Gmail

Ginger limits:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają kompatybilnośćz pakietem Microsoft Office* Czasami przeformułowanie może zmienić znaczenie lub intencję zdania

Ceny Ginger:

Premium: $13.99/miesiąc

$13.99/miesiąc Ginger Teams: $4.99/miesiąc na członka

Oceny i recenzje Ginger:

G2: 4.3/5 (30+ recenzji)

4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 80 recenzji)

10. Zawartość papryki

Via Zawartość pieprzu (dawniej Pepper Type) Pepper Content - wcześniej Pepper Type - to oparty na AI platforma marketingu zawartości która łączy zespoły, dane i zawartość, aby stać się miejscem, do którego marketer może się udać w celu powstania i optymalizacji treści. Narzędzie to było wcześniej znane jako Peppertype AI, ale od tego czasu platforma rozrosła się i dodała nowe funkcje - i ma nową nazwę.

Najlepsze funkcje Pepper Content:

Pisz zoptymalizowaną zawartość z asystentem pisania SEO

Śledzenie słów kluczowych i wsparcie celów SEO

Bezproblemowe korzystanie z Pepper AI i Pepper Docs do pisania dokumentów

Limity zawartości Pepper:

Niektórzy użytkownicy są rozczarowani zmianą kierunku w stosunku do początków Peppertype

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest czasami przytłaczający

Ceny Pepper Content:

Premium: 399 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

399 USD/miesiąc dla 3 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje zawartości Pepper Content:

G2: 4.6/5 (470+ recenzji)*

4.6/5 (470+ recenzji)* Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)*

*Większość dostępnych recenzji dotyczy tylko typu Pepper.

Znajdź odpowiedniego konkurenta Writesonic dla siebie

Writesonic to świetne narzędzie do pisania oparte na AI, ale istnieją też inne opcje. Skorzystaj z tego przewodnika, aby pomóc ci zdecydować, które alternatywy Writesonic wybrać i przetestować w dążeniu do znalezienia idealnego narzędzia AI do pisania.

Jeśli szukasz narzędzia do zrobienia czegoś więcej niż tylko pisania, wypróbuj ClickUp. Nasza platforma all-in-one łączy pisanie ze współpracą, wydajnością, zarządzaniem zadaniami i nie tylko. Skontaktuj się z naszym Teamsem lub zarejestruj się za Free i zacznij odkrywać funkcje już dziś.