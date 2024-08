Jak zarządzać projektami content marketingowymi za pomocą ClickUp?

W ClickUp jemy własną karmę dla psów.

Albo, jak ktoś mi ostatnio powiedział, pijemy własnego szampana (Amen!).

Tam, gdzie to możliwe, używamy ClickUp dla naszych psów projekty marketingowe i zadania. A jeśli używamy innych narzędzia do content marketingu które są ze sobą ściśle powiązane, możemy nawet stworzyć je sami.

Jako menedżer ds. content marketingu w ClickUp, zdecydowanie używam ClickUp do zarządzania stronami internetowymi , kalendarzami redakcyjnymi, pomysłami na blogi, stronami docelowymi, skryptami wideo i nie tylko.

Odkrywanie i używanie naszego własnego narzędzia nie tylko daje nam pomysły na to, jak ulepszyć produkt, ale także daje mi pomysły na to, o czym pisać 🙂

W tym wpisie pokażę ci dokładnie, jak używamy ClickUp do zarządzania naszym harmonogramem publikacji i tworzenia stron docelowych z funkcjami, których nie znajdziesz nigdzie indziej.

Jeśli chcesz zoptymalizować swoje strategii marketingu zawartości z potężnym narzędziem do zarządzania projektami, czytaj dalej.

Krok 1: Zorganizuj swój kalendarz redakcyjny

Używane funkcje ClickUp: Zadania na Kalendarz projektu ,

Pola niestandardowe , Szablony zadańSzablony zadań są funkcją oszczędzającą czas, która ustawia nas na powodzenie przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy. (To również ratuje mnie przed możliwością zapomnienia o ważnych szczegółach!) Aby utworzyć zadanie, stosuję jeden z niestandardowych szablonów, które zbudowałem z mojego Obszaru roboczego.

Szablony zadań zawierają spójne informacje, takie jak:

Konwencja nazewnictwa : Każdy post identyfikuję jako "Blog Post", aby zachować spójną kolejność i jasność intencji w innych zadaniach i projektach. Zaczynam od "Blog Post", a następnie podaję temat postu, na przykład "Blog Post: Czynniki powodzenia projektu. " Temat postu jest jednocześnie nazwą zadania.

: Każdy post identyfikuję jako "Blog Post", aby zachować spójną kolejność i jasność intencji w innych zadaniach i projektach. Zaczynam od "Blog Post", a następnie podaję temat postu, na przykład "Blog Post: Czynniki powodzenia projektu. " Temat postu jest jednocześnie nazwą zadania. Draft link : Używamy Dokumentów Google i dołączamy link do szkicu, który jest dostępny dla całego naszego zespołu, ale pole dla szkicu jest zawarte w szablonie zadania

: Używamy Dokumentów Google i dołączamy link do szkicu, który jest dostępny dla całego naszego zespołu, ale pole dla szkicu jest zawarte w szablonie zadania Informacje o poście : Dołączamy również podpowiedzi dotyczące badania tematu, takie jak słowa kluczowe, na które chcemy celować, trudność słów kluczowych i inne.

: Dołączamy również podpowiedzi dotyczące badania tematu, takie jak słowa kluczowe, na które chcemy celować, trudność słów kluczowych i inne. Creative Brief/outline : Również w opisie zadania zasadniczo uwzględniębrief kreatywny tutaj również (choć nieczęsto go tworzę, jeśli sam piszę post!) Będzie on zawierał informacje na temat punktu widzenia tematu, wszelkie niezbędne wzmianki i potencjalnie zarys tego, jak powinien wyglądać post.

Oto jak wygląda zadanie na wpis na blogu:

Krok 2: Utwórz status dla każdej sceny produkcji

Funkcja ClickUp: Niestandardowe statusy Po ustaleniu zadania ustawię dla niego termin wykonania. Jest to czas, w którym mam nadzieję, że wstępny szkic zostanie zakończony. Zwykle staramy się publikować dwa posty tygodniowo, ale ponieważ jesteśmy

biblioteką, a nie publikacją nie przywiązuję szczególnej wagi do tego, kiedy post się ukaże.

Jeśli mam twardy termin do zrobienia postu, ustawię bardziej formalne podzadania, zamiast korzystać z naszej listy kontrolnej (więcej o nich za chwilę).

Dla każdej sceny procesu monitorujemy jej postęp poprzez ustawienie niestandardowych statusów.

Oto niestandardowe statusy, których używamy w ClickUp:

Otwarte: Używam tego dla pomysłów, które badamy. Jeśli znajdę jakieś świetne pomysły, wrzucę je do zadania z odpowiednimi słowami kluczowymi i skupię się na nich, nawet jeśli nie przydzielę ich od razu. Mogę również oznaczyć etykietą zadanie z odpowiednim obszarem zawartości. W trakcie realizacji: Aktywne posty na blogu, które są w trakcie pisania Recenzja: Czas, aby inni przyjrzeli się zawartości i upewnili się, że jest ona zgodna z celem Edycja: Inna niż recenzja! To jestszczegóły gramatyki i przenoszenie dowolnych akapitów Projekt: Ilustracje są tworzone i/lub post jest formatowany w WordPressie. Często dodaję kolejną osobę przypisaną lub usuwam osoby przypisane na podstawie statusu Gotowy: Wszystkie elementy są gotowe do publikacji. Zazwyczaj jest to wskazówka, że należy go dodać do harmonogramu. Outreach: Po opublikowaniu posta, przystępujemy do zrobienia zasięgu i promocji.

Bonus:_ Zarządzanie kampaniami marketingowymi

Krok 3: Miej spójne procesy

Funkcje ClickUp: Listy kontrolne Jak upewnić się, że nasza zawartość przechodzi przez ten sam proces za każdym razem? Nie wystarczy mieć statusy, jeśli nie wiesz, co zrobić na każdej scenie. Jako menedżer zawartości, ten etap przychodzi mi naturalnie, więc musiałem podjąć celowe kroki, aby udokumentować każdy krok i przekazać go innym osobom z naszego zespołu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Krytyczne myślenie o swoim procesie, a następnie udoskonalanie go w miarę upływu czasu jest ważne dla poprawy cyklu pracy marketingowej i może pomóc uzyskać 10x wyniki .

Zamiast próbować zapamiętać każdy krok w procesie za każdym razem, używamy list kontrolnych ClickUp, aby przypomnieć nam o każdym kroku. Listy kontrolne różnią się nieco od podzadań.

Każda osoba ma przypisany konkretny element, który ma zostać zrobiony. Na przykład, mamy listę kontrolną promocji, której używamy dla każdego postu.

Oto część listy kontrolnej:

Używamy również listy kontrolnej dla każdej części procesu przeglądu oraz innej jako przypomnienia, jak najlepiej sformatować post pod kątem SEO .

Krok 4: Monitoruj swój temat

Zapisane filtry Szał w marketingu treści polega na tworzeniu epickiej (zawsze epickiej!) zawartości na określone tematy, aby spróbować uzyskać wyższą pozycję w rankingu. Następnie celem jest zaokrąglenie jednego z tych ogromnych postów, które mają połączenie ze stronami wsparcia (zrobiliśmy jeden na temat wydajności).

Pracuję nad kilkoma dużymi klastrami tematycznymi dotyczącymi zarządzania projektami, a także kilkoma innymi tematami. Eksperymentowałem z kilkoma różnymi sposobami śledzenia tych tematów, od arkuszy kalkulacyjnych, przez tworzenie różnych list w ClickUp, po tworzenie jednego zadania z kilkoma podzadaniami śledzącymi różne posty na blogu.

Miałem z tym kilka problemów:

Planowanie wszystkich wpisów na blogu w jednym kalendarzu

Pamiętanie o aktualizowaniu zadania o nowe podzadania

Za mało szczegółów w arkuszu kalkulacyjnym

Bonus: Narzędzia do copywritingu **Co jest lepszym rozwiązaniem?

Po obejrzeniu, jak nasi klienci korzystają z ClickUp i przemyśleniu możliwości, znaleźliśmy jedno rozwiązanie, które będzie dla nas najlepsze: Etykiety.

Etykiety są bardzo dobrze znanym elementem wpisów na blogu, choć mogą nie być już często używane.

W ClickUp możesz dodawać etykiety do każdego zadania, a następnie łączyć je ze sobą w różnych tematach. Możesz więc oznaczyć klientów lub określoną publikację. W tym przypadku użyłem ich tak, jak w poście na blogu tradycyjny CMS , ale etykiety zadań z moimi potencjalnymi klastrami tematycznymi.

Zaletą jest to, że niektóre zadania związane z wpisami na blogu mogą pasować do wielu tematów lub tematów drugorzędnych.

Używanie etykiet do śledzenia tematów wpisów na blogu jest korzystne z następujących powodów:

Mogę użyć wielu etykiet dla zadań i wybrać więcej niż jeden temat

Łatwiej jest dodać etykietę niż przenosić zadania lub ponownie je otwierać

I najlepsze na koniec: zapisane filtry .

Zapisane filtry w ClickUp zdecydowanie zmieniają zasady gry. Oto jak one działają. Przeprowadzasz wyszukiwanie na liście, a następnie zapisujesz je jako filtr, którego możesz używać wielokrotnie.

Zapisane filtry pojawiają się na górze listy. Jedno kliknięcie i uzyskujesz automatyczny dostęp do wszystkich postów z daną etykietą.

Jest to świetne rozwiązanie do udostępniania, ponieważ zapisane filtry zawierają link.

Lub... możesz po prostu kliknąć etykietę i zobaczyć wszystkie posty oznaczone tym tagiem i ich scenę.

Znacznie łatwiej jest mi śledzić posty i tematy na blogu w ten sposób i z szybkim dostępem.

Korzystając z etykiet w ClickUp, mogę łatwo sprawdzić, ile zawartości mamy dla danego tematu.

Możesz również oznaczyć swoją zawartość według sceny procesu zakupowego, takiej jak świadomość, środkowy lejek i dolny lejek. Jeśli oznaczysz swoje etykiety jednym z tych tagów, będą one widoczne na każdej liście lub w każdym zadaniu, bez względu na to, czego dotyczą i jaki jest ich status w procesie publikacji.

Bonus:_ Jak zbudować bazę danych zawartości !

Krok 5: Daty kamieni milowych a daty publikacji

Funkcje ClickUp: Pola niestandardowe i

Podzadania Ustawienie kamień milowy projektu w porównaniu z ostateczną datą publikacji jest również wyzwaniem, szczególnie w przypadku korzystania z najbardziej narzędzi do zarządzania projektami marketingowymi . Najlepszym sposobem do zrobienia tego w ClickUp są pola niestandardowe.

Jak działają pola niestandardowe w ClickUp?

Pola niestandardowe umożliwiają tworzenie nowych pól dla takich rzeczy jak daty, statusy recenzji i daty publikacji.

Jedną z opcji pól niestandardowych jest indywidualne pole daty. Ustawiłem pole opublikowane, które pokazuje mi, kiedy post zostanie lub został opublikowany. Zespół ClickUp często pracuje kilka tygodni naprzód nad harmonogramem publikowania postów. Mogę napisać, edytować, przejrzeć i sformatować post i nie opublikować go na stronie przez kilka tygodni. Korzystanie z pól niestandardowych w połączeniu z funkcją planowania w WordPress pomaga mi planować kalendarz zawartości z tygodniowym wyprzedzeniem.

Mam również niestandardowe pole dla końcowego adresu URL.

Pomaga mi to utrzymać porządek w naszych wpisach na blogu bez konieczności ciągłego wracania do WordPressa.

Innym sposobem do zrobienia tego są podzadania. Możesz utworzyć zadanie posta na blogu, a następnie umieścić pod nim wszystkie podzadania do przejrzenia. Jest to bardzo legalny sposób do zrobienia w ClickUp i może sprawdzić się w Twoim zespole.

Sprawdź te_ szablony kalendarzy !

Wniosek: ClickUp zapewnia porządek w kalendarzu redakcyjnym

rok 2018 był wielkim rokiem dla zawartości w ClickUp.

Oprócz opublikowania prawie 100 postów w samym 2018 roku, zbudowaliśmy również kilka stron docelowych i stworzyliśmy wideo. Czujemy, że dopiero się rozkręcamy i zdecydowanie nie bylibyśmy tak wydajni bez ClickUp, który pomaga nam zarządzać własnymi projektami i pracą.

Content marketerzy: jak organizujecie swój harmonogram publikacji?