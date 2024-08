10 darmowych szablonów i przykładów briefów kreatywnych

Bez względu na prowadzony biznes, kreatywnym projektom trudno jest zachować równowagę. Musisz upewnić się, że pozostają na właściwym torze, ale nie chcesz nadawać im takiej struktury, że stają się formułą. ⚖️

Z jednej strony, mniejsza struktura pozostawia więcej miejsca na kreatywność - czyli zabawę! Kładzenie nacisku na pomysły prowadzi do pięknych projektów, angażującej zawartości i przemyślanej współpracy. Z drugiej jednak strony, brak procesu, odpowiedzialności i wskazówek często prowadzi do niedotrzymywania terminów i braku spójności w całej pracy.

Dodatkowo, struktura stojąca za kreatywne projekty jest tym, co wspiera ich w powodzeniu! Bez solidnej i ustandaryzowanej procedury operacyjnej do l ay fundament, może być niejasne dla zespołu, co projekt faktycznie próbuje osiągnąć.

Właśnie dlatego brief kreatywny jest niezbędny dla każdego projektu kreatywnego, bez względu na jego złożoność i rozmiar! Skupiając się w równym stopniu na kreatywności i strukturze, brief kreatywny jest kompromisem między projektem a strukturą teamów marketingowych szukały!

Dokumenty te pomogą ci przemyśleć i ugruntować kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego twojego projektu. Pozwalają zespołowi osiągnąć wyznaczone cele i ustalić kolejne kroki! Ponadto, często przechodzą one przez proces zatwierdzania przez każdego kluczowego gracza, dzięki czemu wiesz, że gotowy produkt spełni (lub przekroczy) wszystkie oczekiwania.

Nie ma jednak potrzeby rozpoczynania od zera pracy nad briefem kreatywnym dla każdego nowego projektu. Zamiast tego zainwestuj swój czas w bardziej wydajny sposób - za pomocą szablonu briefu kreatywnego! Te zasoby są łatwe w użyciu, ułatwiają współpracę, a co najważniejsze, można je dostosować do własnych potrzeb!

Na szczęście zrobiliśmy już wszystko, co w naszej mocy, aby przedstawić 10 najlepszych szablonów briefów kreatywnych do każdego zastosowania! Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi briefów kreatywnych, kluczowymi funkcjami, podziałami szablonów i nie tylko. 🎨

Co to jest szablon briefu kreatywnego?

Szablon briefu kreatywnego to gotowy dokument definiujący kluczowe informacje, parametry i cele nadchodzącego projektu kreatywnego. Dokumenty te są zazwyczaj tworzone dla interesariuszy i członków projektu, aby zachować zgodność w zakresie celów projektu przez cały cykl jego życia i przechowywane przez kierowników projektów w celu łatwego odniesienia.

Briefy kreatywne są również, cóż, krótkie. Nie szukamy stron badań, szukamy wysokiego poziomu podsumowania tego, co zamierzasz dostarczyć. Jeśli potrzebne są dodatkowe zasoby dla kontekstu, hiperlink do nich. 🙂

Briefy kreatywne mają wiele formularzy, zwłaszcza w zależności od rodzaju i złożoności projektu, ale każdy brief konsekwentnie podąża za standardowym zestawem kategorii, aby upewnić się, że kaczki są w rzędzie przed spotkaniem inauguracyjnym. Pomyśl o briefie kreatywnym jak o kolorowance - ustawia on granice, w których zespół kreatywny może pracować najlepiej jak potrafi! Bonus: Przykłady briefów kreatywnych!

10 szablonów briefów kreatywnych

Brief kreatywny jest najbardziej przydatny, gdy płynnie integruje się z innymi narzędziami pracy. A ponieważ ClickUp jest jedynym oprogramowaniem do zarządzania projektami kreatywnymi wystarczająco elastyczne, aby połączyć całą pracę w różnych aplikacjach w jedną scentralizowaną platformę, od tego zaczynamy. ✅

Sprawdź 10 najlepszych szablonów briefów kreatywnych dla praktycznie każdego przypadku użycia w ClickUp! Dostęp do gotowych dokumentów do współpracy, Tablice , cykle pracy, listy i wiele więcej - a wszystko to za darmo!

1. Szablon briefu kreatywnego od ClickUp

Szablon briefu kreatywnego od ClickUp

Zaczniemy od tego, co może być najłatwiejszym do zmodyfikowania i najbardziej wszechstronnym szablonem briefu kreatywnego, jaki można znaleźć. Szablon Szablon briefu kreatywnego od ClickUp zapewnia, że Twój zespół kreatywny jest na tej samej stronie i pracuje nad tymi samymi celami od samego początku. Ten przyjazny dla początkujących Dokument ClickUp szablon jest wstępnie sformatowany w celu wsparcia tabel, multimediów i list kontrolnych. Dodatkowo, posiada wyszczególnione sekcje pozwalające na przejrzyste uporządkowanie i szybką lokalizację informacji o projekcie. Sekcje te obejmują:

Cele

Grupa docelowa

Wiadomości

Rezultaty

Budżet

Oś czasu i kamienie milowe

Kluczowi interesariusze i podpisy Dokumenty ClickUp jest idealny redaktor dokumentów dla szablonu briefu kreatywnego ze względu na wiele funkcji współpracy, takich jak edycja na żywo , przypisane komentarze i udostępnianie adresów URL. Intuicyjny format, stylizacja i edycja bogatego tekstu pomagają również tworzyć wysoce wizualne i angażujące briefy, które interesariusze mogą czytać bez konieczności przeprowadzania ich przez kierownika projektu!

A ponieważ ClickUp Docs znajduje się w obszarze roboczym, możesz konwertować tekst na zadania, które można wykorzystać w praktyce, dodawać etykiety do dokumentów w celu łatwego odwoływania się i automatycznego aktualizowania pracy bez konieczności naciskania przycisku "zapisz"

2. Szablon Creative Brief Tablica by ClickUp

Szablon kreatywnego briefu na tablicę od ClickUp

Szablony briefów kreatywnych są często gotowymi dokumentami - ale nie muszą nimi być! Kluczowa część tworzenia briefu kreatywnego rozpoczyna się w procesie burzy mózgów. A jaki jest lepszy sposób na wdrożenie najlepszych techniki ideacji niż na dynamicznym oprogramowanie do tablic cyfrowych ? 🤓

The Szablon Creative Brief Tablica by ClickUp przenosi typowy brief o krok dalej, stosując wstępnie zbudowany Lista kreatywnych zadań projektowych do obszaru roboczego i schematu burzy mózgów z wykorzystaniem jego współpracy Tablice funkcja.

Tablice są idealne do przechwytywania i realizowania pomysłów w momencie ich powstawania. Użyj tego diagramu jako ramy do zbadania celów swojego kreatywnego projektu, danych demograficznych odbiorców, plany badawcze i potencjalne cykle pracy. A kiedy będziesz gotowy, aby przejść do następnej fazy, po prostu przekonwertuj swój tekst, kształt lub notatkę bezpośrednio na zadanie ClickUp!

Podczas gdy poprzedni szablon był kompleksowy pod względem sekcji dokumentów i formatu, ten szablon Tablicy jest bogaty w funkcje i funkcje do wizualnego przekazywania tych samych informacji! W tym szablonie znajdziesz:

Siedemniestandardowe statusy zadań do nadzorowania wszystkich postępów

DziewięćPola niestandardowe aby wprowadzić więcej kontekstu do każdego widoku i zadania

Czterywidoki projektów w tym oś czasu, lista i widok dokumentu

Cykl pracyautomatyzacja aby projekt posuwał się naprzód (bez uciążliwej pracy pomiędzy zadaniami)

Na tym nie koniec. Szablon ten zapewnia, że zespół kreatywny, interesariusze i klienci zawsze mają dostęp do informacji, których potrzebują, gdy projekt nabiera kształtu.

3. Szablon Creative Brief Demand Planning by ClickUp

Szablon Creative Brief Demand Planning by ClickUp

Proces twórczy rozpoczyna się na długo przed tym, zanim brief nabierze kształtu. Musisz być w stanie ustalić jasne cele, które pozwolą wszystkim zrozumieć, w jakim kierunku powinien zmierzać projekt, a także mapę drogową, jak tam dotrzeć. Prawdopodobnie będziesz również żonglować wieloma pomysłami na projekty w tym samym czasie - jak zdecydować, które projekty zostaną opracowane w pierwszej kolejności?

Priorytetyzacja projektów może zależeć od aktualnych zasobów, ilości wymaganej pracy i złożoności. Ostatecznie jednak wszystko sprowadza się do projektów, które najlepiej trafiają do klientów lub odbiorców. AKA, musi istnieć zapotrzebowanie na projekt, zanim będzie można uzasadnić podjęcie działań w jego sprawie. To właśnie tutaj Szablon Creative Brief Demand Planning by ClickUp wchodzi w grę.

Szablon Listy jest przeznaczony dla Teams zarządzających kilkoma kampaniami kreatywnymi jednocześnie. Z pięcioma niestandardowymi statusami ułożonymi na interaktywnej tablicy Kanban przy użyciu Widok Tablicy w ClickUp umożliwia wizualne zarządzanie każdym małym krokiem w trakcie realizacji wielu projektów przy użyciu aż 20 pól niestandardowych zawartych w tym szablonie.

4. Szablon streszczenia produktu od ClickUp

Szablon briefu produktowego od ClickUp

Aby proces rozwoju produktu przebiegał sprawnie, ważne jest, aby wszyscy byli na tej samej stronie. Szablon Szablon Product Brief by ClickUp zapewnia rozwiązanie tego wyzwania dzięki szczegółowemu dokumentowi, który wspiera współpracę międzyfunkcyjną, odnosi się do badań wysokiego szczebla i działa na rzecz powodzenia wprowadzenia produktu na rynek.

Dzięki temu szablonowi menedżerowie produktu mogą z łatwością współpracować z członkami, interesariuszami lub klientami w celu uporządkowania specyfikacji produktu, przeglądu informacji zwrotnych i podjęcia kolejnych kroków - a wszystko to z poziomu tego samego dokumentu.

U podstaw tego sformatowanego szablonu leży nadanie priorytetu kluczowym informacjom, których zespoły będą potrzebować, aby rozpocząć pracę. Obejmuje to prosty przegląd, specyfikacje funkcji, szczegółowy plan wydania, opis problemu do rozwiązania oraz listę kluczowych członków zespołu.

chcesz dowiedzieć się więcej o procesie tworzenia produktu? Zacznij od intuicyjnego szablonu zarządzania produktem aby pokierować swoim cyklem pracy!

5. Szablon briefu kampanii od ClickUp

Szablon briefu kampanii autorstwa ClickUp

Kreatywne briefy kampanii wymagają nieco więcej pracy niż przeciętny projekt. Podobnie jak briefy produktowe, wymagają one wkładu, działań i współpracy z innymi działami w celu powodzenia. Dzieje się tak dlatego, że kampanie zazwyczaj składają się z kilku mniejszych projektów, które mają na celu osiągnięcie większego wyniku. The Szablon Campaign Brief by ClickUp nakreśla te kluczowe parametry i ułatwia kierownikom projektów nadzorowanie wielu ruchomych części kampanii.

Ten pięciostronicowy dokument ClickUp rozkłada elementy kampanii z wysokiego poziomu, aby zapewnić zgodność przekazu i celów od góry do dołu. Zaczynając od ogólnego briefu kampanii, szablon ten określa cel, grupę docelową, budżet, rezultaty zasoby i nie tylko. W tych sekcjach zostaniesz podpowiedziany, aby zagłębić się w szczegóły, aby poprowadzić inne elementy kampanii.

Stamtąd wstępnie zbudowane podstrony pomogą ci stworzyć briefy dla mniejszych kreatywnych elementów kampanii i zasobów.

6. Szablon streszczenia wydarzenia od ClickUp

Szablon briefu na wydarzenie autorstwa ClickUp

Organizacja wydarzenia nie jest łatwym zadaniem! Ale Szablon briefu na wydarzenie od ClickUp to idealny zasób, aby upewnić się, że rozpoczynasz swój zarządzanie projektami wydarzeń proces w najlepszy możliwy sposób.

Ten dokument służy jako szczegółowa lista kontrolna, do której można się odwoływać na etapie planowania i realizacji, aby zarządzać logistyką wydarzenia, zasobami i ostatecznie jego powodzeniem.

Sekcja podsumowania zawiera nie tylko listę tytułów, dat i lokalizacji wydarzenia, ale także umożliwia połączenie szablonu projektu ClickUp i kanału wiadomości dla wydarzenia. Inne sekcje obejmują zarys celów i założeń, grupę docelową, zespół projektowy pracujący nad planowaniem i realizacją wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia.

Jest to świetny szablon, który można mieć pod ręką podczas prezentowania postępów interesariuszom i klientom, aby upewnić się, że większe potrzeby związane z wydarzeniem zostaną spełnione przed wysłaniem umów i ustaleniem dostawców.

7. Szablon SEO Content Brief by ClickUp

Szablon SEO Content Brief by ClickUp

Nie chodzi tylko o to, aby mieć stały przepływ blogów planowanych na swojej stronie kalendarz zawartości -chodzi o upewnienie się, że docierają one do właściwych odbiorców! Prawidłowe przeglądy i strategie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) są kluczem do osiągnięcia tego celu i powinny być krytyczną częścią Twojej strony cyklu pracy nad tworzeniem zawartości aby upewnić się, że Twoje teksty są dobrze pozycjonowane.

Chociaż istnieje wiele narzędzi, z których będziesz korzystać w trakcie Zarządzanie projektami SEO procesów, mając wiarygodny punkt wyjścia, jak np Szablon SEO Brief zawartości autorstwa ClickUp może zapewnić dostawcom wszystko, czego potrzebują do tworzenia zawartości, która jest zarówno angażująca, jak i zoptymalizowana pod kątem wyszukiwania.

Oprócz przeglądu projektu, ten szablon Doc zawiera tytuł SEO, meta opis i planowaną liczbę słów. An Sekcja OKR pozostawia przestrzeń na cele i kluczowe wyniki, docelowych odbiorców i informacje o słowach kluczowych, aby skupić się na zawartości, a zarys pozwala autorom rozpocząć strukturyzację treści.

Bonus:_ Outline generators !

8. Szablon Design Brief by ClickUp

Szablon briefu projektowego autorstwa ClickUp

Jeśli chcesz dodać zdjęcia do bloga lub stworzyć posty dla media społecznościowe prawdopodobnie będziesz musiał najpierw przesłać prośbę o projekt. Prośby te zbierają podstawowe informacje o obrazie lub grafice, której potrzebujesz, i ostatecznie pomogą ukształtować brief projektowy .

Ponieważ prośby te są często niewielką częścią większego projektu, Twój zespół projektowy będzie prawdopodobnie zarządzał wieloma briefami naraz - czasami kilkoma dziennie! To sprawia, że posiadanie zorganizowanej struktury, takiej jak Szablon briefu projektowego od ClickUp niezbędny do przechowywania wszystkich wniosków, postępów i opinii razem.

Użyj go, aby nakreślić cele, zakres i oś czasu swojego projektu z wieloma widokami, aby zarządzać pracą pod każdym kątem - nawet przydzielać obowiązki, oddelegować elementy działań i ustawić priorytety zadań z jednej listy.

Następnie można śledzić realizację projektu za pomocą niestandardowych statusów zadań i wstępnie zbudowanej tablicy Kanban, aby upewnić się, że oś czasu pozostaje na swoim miejscu, a każdy interesariusz jest na bieżąco z sytuacją w danym momencie.

9. Szablon Marketing Campaign Brief by ClickUp

Szablon briefu kampanii marketingowej od ClickUp

Szablon Szablon streszczenia kampanii marketingowej autorstwa ClickUp wyróżnia się nie tylko użytecznością, ale także sposobem prezentacji. Gotowa do prezentacji strona tytułowa ułatwia wizualne przedstawienie najważniejszych informacji, a sekcje dotyczące odbiorców docelowych, proponowanego budżetu i ważnych dat pomagają w planowaniu.

W miarę rozbudowywania briefu można również dodawać kontekst poprzez osadzanie dodatkowych materiałów marketingowych i referencji, po prostu jest to idealny przegląd dla każdego teamu pracującego nad planowaniem i realizacją kampanii marketingowej.

10. Projekt marketingowy Brief by ClickUp

Marketing Project Brief by ClickUp

Wierz lub nie, ale nie każdy projekt marketingowy to kampania! W przypadku mniejszych projektów lub pojedynczych zapytań Szablon briefu projektu marketingowego ClickUp jest idealnym rozwiązaniem. To wstępnie skonstruowane zadanie zapewnia prostotę i strukturę, dzięki czemu możesz skupić się na dobrej części - byciu kreatywnym!

To zadanie i jego podzadania zapewniają dostarczenie wszystkich kluczowych informacji potrzebnych do rozpoczęcia projektu, w tym odbiorców, przeglądu, kolejnych kroków i kluczowych graczy.

Co składa się na dobry szablon briefu kreatywnego?

Potrzebujesz pomocy w wyborze szablonu briefu kreatywnego? Najlepsze szablony briefów kreatywnych muszą być na tyle standardowe, aby można je było szybko wypełnić za każdym razem, gdy pojawia się nowy projekt, a jednocześnie na tyle ogólne, aby pozostawić miejsce na unikalny rozwój.

To trudne zadanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiele rodzajów briefów kreatywnych, których możesz potrzebować. Ale jest to możliwe! Szukaj briefów, które zawierają następujące elementy:

Szybkie podsumowanie projektu . W ten sposób wszyscy zrozumieją istotę projektu - zwłaszcza interesariusze i pracownicywielofunkcyjny zespół członkowie

. W ten sposób wszyscy zrozumieją istotę projektu - zwłaszcza interesariusze i pracownicywielofunkcyjny zespół członkowie Sekcja dla odbiorców docelowych , z przestrzenią na wyjaśnienie niektórych niuansów dotyczących tych odbiorców i problemów, z jakimi się borykają

, z przestrzenią na wyjaśnienie niektórych niuansów dotyczących tych odbiorców i problemów, z jakimi się borykają Cele projektu . Zawsze pomaga, gdy projektant lub pisarz dokładnie wie dlaczego robi to, co robi

. Zawsze pomaga, gdy projektant lub pisarz dokładnie wie dlaczego robi to, co robi Miejsce na otwarte informacje . Twój brief nie będzie zawierał każdego szczegółu. W rzeczywistości niektóre elementy projektu mogą nadal podlegać dyskusji - twój brief ostatecznie pomoże tym elementom nabrać kształtu

. Twój brief nie będzie zawierał każdego szczegółu. W rzeczywistości niektóre elementy projektu mogą nadal podlegać dyskusji - twój brief ostatecznie pomoże tym elementom nabrać kształtu Oś czasu projektu. To ustawienie twardych i szybkich oczekiwań dotyczących tego, co zostanie wyprodukowane w ramach projektu i kiedy zostanie zakończone

Uzyskaj dostęp do Docs z dowolnego miejsca w obszarze roboczym ClickUp i dodawaj zagnieżdżone podstrony, tabele i style, aby stworzyć idealną strukturę

I oczywiście musi być łatwy do zakończenia. Im mniej czasu kierownik projektu musi poświęcić na wypełnianie go za każdym razem, tym więcej czasu ma na skupienie się na rezultatach projektu.

Usprawnij swoje projekty kreatywne dzięki szablonowi briefu kreatywnego

Tworzenie kreatywnych produktów, kampanii i rezultatów to ciężka praca. Po co więc czynić ją trudniejszą niż jest to konieczne? Kiedy korzystasz z odpowiedniego szablonu briefu kreatywnego, znaczna część organizacji jest już zrobiona za Ciebie.

Szeroki wybór ClickUp Biblioteka szablonów jest wypełniona tysiącami szablonów dla każdego przypadku użycia! Uzyskaj dostęp do dowolnego z 10 szablonów wymienionych na powyższej liście za darmo, aby błyskawicznie rozpocząć tworzenie idealnych briefów kreatywnych. A gdy będziesz gotowy do zrobienia swojego kreatywnego projektu, ClickUp ma idealny zestaw funkcji, które Ci w tym pomogą.

Znajdź setki funkcji zarządzania projektami , ponad 1000 integracji wbudowana funkcja Whiteboards, funkcja dokument współpracy redaktor, i więcej, gdy zarejestrujesz się w ClickUp już dziś .