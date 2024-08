Jak wywrzeć wrażenie na spotkaniu inaugurującym projekt?

Wyobraź sobie uczestnictwo w trzecim spotkanie z klientem tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że ich projekt wcale nie jest taki, jak myślałeś.

Czy szczęka ci opadła?

Czy krzyczysz wewnętrznie? 😱

Trudno się z tego otrząsnąć... zwłaszcza jeśli Twoja agencja znana jest z dbałości o szczegóły!

Możesz uniknąć tej żenującej (i potencjalnie zagrażającej karierze) sytuacji dzięki spotkaniu inauguracyjnemu projektu. To początkowe spotkanie jest okazją dla wszystkich zainteresowanych stron, aby uzyskać tę samą stronę na wczesnym etapie projektu.

Przygotuj swoje projekty klienckie na sukces, poznając podstawy spotkań inauguracyjnych w tym przewodniku. Przeprowadzimy Cię przez to, czym jest spotkanie inauguracyjne projektu, jak je przeprowadzić i kilka zasobów, których możesz użyć, aby rozpocząć.

gotowy? Rozpocznijmy ten przewodnik po spotkaniach (gra słów zamierzona)!

Czym jest spotkanie inaugurujące projekt?

Spotkanie rozpoczynające projekt to spotkanie z klientem przeprowadzane na początku każdego nowego projektu. W etap zarządzania projektem rozpoczęcie projektu ma miejsce po fazie planowania i sygnalizuje rozpoczęcie fazy realizacji.

Celem tego spotkania jest dostosowanie wszystkich członków zespołu agencji i klienta do kluczowych szczegółów projektu. Obejmują one głównie:

Plan projektu : Opis projektu, zawierający informacje o tym, co należy wykonać i w jaki sposób

Cel projektu : Co projekt osiągnie, co pomoże klientowi odnieść sukces

Dostawy : Element lub zbiór elementów, które agencja musi utworzyć i dostarczyć

: Element lub zbiór elementów, które agencja musi utworzyć i dostarczyć Oś czasu : Harmonogram projektu, podczas którego będziesz dostarczać rezultaty swojemu klientowi

Zasoby : Jak zamierzasz przydzielić członków zespołu projektowego i narzędzia do projektu?

Jeśli masz mały projekt, prawdopodobnie będziesz potrzebować tylko jednego spotkania inauguracyjnego. Jednak duży projekt z wieloma fazami zwykle ma spotkanie inauguracyjne na początku każdego etapu.

Długoterminowy, trwający projekt może również wymagać wielu spotkań inauguracyjnych, aby dostosować członków zespołu do wszelkich nowych kierunków dostarczonych przez klienta.

Kto uczestniczy w spotkaniu rozpoczynającym projekt?

Wszyscy zaangażowani w projekt - w tym członkowie zespołu i osoby kontaktowe w firmie klienta - muszą być obecni na spotkaniu inauguracyjnym. Zazwyczaj są to:

Kierownik projektu : Osoba, która koordynuje i zarządza projektem

Menedżerowie zespołów : Osoby, które będą kierować zespołami zaangażowanymi w projekt

: Osoby, które będą kierować zespołami zaangażowanymi w projekt Członkowie zespołu projektowego : Osoby w twojej agencji, które będą pracować nad produkcją i obsługą rezultatów

: Osoby w twojej agencji, które będą pracować nad produkcją i obsługą rezultatów Klient i sponsorzy projektu: Punkty kontaktowe reprezentujące firmę, którazleciła swój projekt na zewnątrz twojej agencji

Ponadto należy zaprosić wszelkie inne interesariuszy projektu , takich jak poszczególni wykonawcy i punkty kontaktowe w agencjach partnerskich.

Czy konieczne jest zorganizowanie spotkania inaugurującego projekt?

Jak najbardziej! Spotkanie inauguracyjne synchronizuje twoją agencję i klienta w każdym aspekcie projektu i przygotowuje cię na sukces projektu .

Możesz udostępnić wszystkie szczegóły projektu członkom zespołu projektowego i klientowi za pośrednictwem scentralizowanego dokumentu i nazwać to dniem. Ale to potencjalnie pozostawiłoby pewne szczegóły otwarte na interpretację i ważne pytania bez odpowiedzi.

Rezultat? Błędna komunikacja i wewnętrzny chaos - ostatecznie prowadzące do niepowodzenia projektu!

Pulse w ClickUp pozwala zobaczyć cały zespół na pierwszy rzut oka, dzięki czemu możesz zobaczyć, kto jest online i nad czym pracuje

Spotkanie inauguracyjne minimalizuje nieporozumienia, umożliwiając wszystkim zainteresowanym stronom prowadzenie dyskusji na temat projektu w czasie rzeczywistym. Jest to szansa na ustalenie oczekiwań dotyczących projektu - co zostanie dostarczone, kiedy zostanie dostarczone i jak zostanie dostarczone.

Ta produktywna wymiana zdań pomaga wszystkim uczestnikom znaleźć się na tej samej stronie i zapobiec częstym nieporozumieniom wyzwaniom związanym z zarządzaniem projektami od późniejszego pojawienia się.

wszyscy wygrywają!

Jak sprawnie przeprowadzić spotkanie inaugurujące projekt

Wiele zależy od tego, jak skuteczne jest spotkanie inauguracyjne, więc należy je starannie zaplanować i solidnie przeprowadzić oprogramowanie do zarządzania spotkaniami .

Na szczęście dla Ciebie, opracowaliśmy listę kroków, które możesz podjąć, aby agenda spotkania inauguracyjnego projektu przebiegała gładko jak po maśle!

Krok 1: Przygotuj się przed spotkaniem z interesariuszami

Przygotowanie jest kluczem do udanego rozpoczęcia projektu.

Zanim wyślesz zaproszenie, przygotuj się do idealnego spotkania inauguracyjnego, wykonując następujące cztery kroki:

Stwórz listę zaproszonych: Określ osoby z agencji, klientów i innych kluczowych interesariuszy, którzy powinni wziąć udział w spotkaniu. Zdobądź ich adresy e-mail, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i upewnij się, że ludzie mają dostęp do niezbędnych dokumentów. Zbierz niezbędne informacje: Współpracuj z klientem i innymi zainteresowanymi stronami, aby zebrać wszystkie znane szczegóły projektu - cel, zakres projektu, oczekiwane rezultaty projektu i plan zarządzania - w pliku karta projektu . W ten sposób nie będziesz musiał przełączać kart podczas spotkania. Wybierz osobę sporządzającą notatki: Nie zapomnij przypisać komuś odpowiedzialności za nagrywanienotatki ze spotkania w zespole. UżywanieNotatnik w ClickUp pomaga im usunąćprotokół ze spotkania. Pozwala im nawet naprzekształcić swoje notatki w zadania! Twórz agenda spotkania inauguracyjnego: Sporządź listę wszystkich punktów/tematów do omówienia i przydziel wystarczająco dużo czasu na każdy z nich.

ClickUp Docs pozwala na bogate formatowanie i polecenia ukośnika aby pracować wydajniej

_Psst..._możesz łatwo tworzyć profesjonalne agendy spotkań z Dokumenty w ClickUp korzystając z tych funkcji:

Template: Oszczędzaj czas, korzystając z jednej z naszych profesjonalnych funkcjiszablonów rozpoczęcia projektu aby stworzyć agendę spotkania

Oszczędzaj czas, korzystając z jednej z naszych profesjonalnych funkcjiszablonów rozpoczęcia projektu aby stworzyć agendę spotkania Bogate opcje edycji tekstu : Zwiększ przejrzystość swojej agendy i zmniejsz liczbę nieporozumień, formatując swoje teksty. Dostosuj rozmiar czcionki (mała, normalna, duża), dodawaj nagłówki, używaj różnych kolorów czcionek, podkreślaj ważne szczegóły i nie tylko!

: Zwiększ przejrzystość swojej agendy i zmniejsz liczbę nieporozumień, formatując swoje teksty. Dostosuj rozmiar czcionki (mała, normalna, duża), dodawaj nagłówki, używaj różnych kolorów czcionek, podkreślaj ważne szczegóły i nie tylko! Zagnieżdżone strony : Zagnieżdżaj wiele stron (takich jak karta projektu) w dokumencie nadrzędnym, aby wszystko było w jednym miejscu

: Zagnieżdżaj wiele stron (takich jak karta projektu) w dokumencie nadrzędnym, aby wszystko było w jednym miejscu Widok osadzony: Osadzaj interaktywne linki, takie jak filmy z YouTube, Arkusze Google i inne z innych platform w swoich Dokumentach

Gdy będziesz gotowy, udostępnij agendę bezpośrednio lub załącz ją do wiadomości e-mail za pomocą funkcji Email ClickApp aby wysłać go do uczestników.

Krok 2: Rozpoczęcie prezentacji

Wykonałeś wszystkie niezbędne przygotowania. Teraz trzeba ruszyć w drogę i rozpocząć spotkanie!

Rozpocznij wszystko od przedstawienia zespołu klientowi (i jego sponsorom, jeśli tacy są) - wraz z krótkim przeglądem tego, za co będą odpowiedzialni. Twój klient ma również okazję przedstawić się reszcie zespołu i wyjaśnić swój udział w projekcie.

Rozważ wprowadzenie pytania przełamującego lody, aby złagodzić niepokój związany ze spotkaniem i sprawić, że wszyscy uczestnicy poczują się komfortowo. To zabawne pytanie pomoże również zespołowi zbudować relacje z klientem.

Krok 3: Omów "dlaczego" projektu

Podróż bez wyraźnego celu jest receptą na katastrofę. Dlatego kolejnym krokiem jest uzyskanie jasności co do tego, dlaczego klient inwestuje czas i zasoby w ten projekt.

Poproś klienta, aby podzielił się swoimi głównymi celami projektu - podstawowym elementem zakres projektu . Powinni wyraźnie podzielić się tym, co osiągną i w jaki sposób pomoże im to poruszyć igłę.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd całej swojej pracy

Nalegaj, aby byli jak najbardziej konkretni, dzieląc się również biznesowymi wskaźnikami KPI lub punktami odniesienia, które pomogą zdefiniować, jak będzie wyglądał sukces. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje Twój zespół, są niejasne cele, które można interpretować na wiele sposobów.

Na przykład dobrze zdefiniowanym celem dla projektu e-mail marketingu może być zwiększenie konwersji o 5% przed końcem 1 kwartału.

Brzmi jak ambitny cel. Ale taki, który jest jasny (zwiększenie konwersji) i bardzo konkretny (o 5% przed Q2)!

Uwaga dodatkowa: Będziesz potrzebował skutecznego sposobu rejestrowania i śledzenia swoich celów później. Porzuć arkusze kalkulacyjne i po prostu wprowadź dane do ClickUp oprogramowanie do zarządzania projektami ułatwia śledzenie postępów i osiąganie celów po rozpoczęciu projektu.

Jak można to zrobić? Z Cele ClickUp !

Możesz tworzyć cele, które zawierają różne cele, np:

Liczby : wartości numeryczne, takie jak wzrost procentowy

: wartości numeryczne, takie jak wzrost procentowy Waluta : cele pieniężne, takie jak wzrost zysków

: cele pieniężne, takie jak wzrost zysków Prawda/Fałsz: zrobione lub nie zrobione, tak lub nie

Gdy zrealizujesz swoje cele, ClickUp automatycznie zaktualizuje procent postępu. W ten sposób zobaczysz, jak blisko jesteś osiągnięcia swojego celu.

Monitoruj swój procentowy udział w realizacji celów dzięki postępom w realizacji celów w ClickUp

Krok 4: Porozmawiaj o oczekiwanych rezultatach

Do tej pory wszyscy uczestnicy zrozumieli, na czym polega projekt i jakie cele pomoże osiągnąć. Następnym krokiem jest jasne określenie, co agencja stworzy i dostarczy klientowi, aby pomóc mu odnieść sukces.

Wszystkie rezultaty powinny być powiązane z celem projektu. Jeśli nie można tego powiązać, zadanie prawdopodobnie wykracza poza zakres projektu i nie powinno być brane pod uwagę.

Należy jasno opisać rezultaty i uzyskać wyraźną zgodę klienta na każde zadanie. Wracając do naszego przykładu e-mail marketingu z góry, niektóre potencjalne rezultaty mogą być następujące:

Kompletny podział kampanii z sekwencją i częstotliwością e-maili

Odsyłacztreść promocyjna które będą udostępniane w wiadomościach e-mail

Raporty dotyczące wydajności kampanii

Opisanie rezultatów pomoże agencji uniknąć nadmiernej obsługi klientów bez dodatkowego zysku. Zapewni to również Twojemu zespołowi jasność co do tego, co dokładnie musi zrobić, aby odnieść sukces.

pamiętaj: Lepiej jest ustalić oczekiwania teraz, niż zarządzać nimi później!

Krok 5: Przydziel role członkom zespołu

Wszyscy uczestnicy dobrze rozumieją projekt. Teraz nadszedł czas, aby omówić, kto co musi zrobić.

Innymi słowy, nadszedł czas, aby przypisać role i kluczowe obowiązki osobom w zespole projektowym.

Niektóre lub wszystkie osoby z agencji mogą już znać swoje obowiązki w tym momencie. Ale podkreślenie ich podczas spotkania rozpoczynającego projekt pomoże wszystkim - klientowi, jego sponsorom i zespołowi - zrozumieć, kto jest za co odpowiedzialny i skierować zapytania do osób wykwalifikowanych, aby na nie odpowiedzieć.

Krok 6: Określenie harmonogramu projektu i kamieni milowych

Omówiłeś już why (cel), what (rezultaty) i who (role) dla swojego projektu. Namaluj cały obraz, obejmując również kiedy - aka oś czasu projektu .

Podziel się tym, jak planujesz mapować rezultaty projektu na osi czasu z jasno określonymi terminami i uzyskać zgodę klienta.

Ta część jest szansą na odepchnięcie wszelkich nierealistycznych żądań klienta dotyczących terminów. Wyjaśnij swoje wewnętrzne procesy i oprzyj się na branżowych punktach odniesienia dotyczących czasu realizacji, aby ich edukować.

Przedstawienie przeglądu krytycznych kamienie milowe projektu również. W ten sposób wszyscy uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób będą oceniać postępy projektu na etapie realizacji.

Mówiąc o kamieniach milowych, można je ustawić i śledzić w aplikacji Wykres Gantta ClickUp . Jest to łatwy do odczytania wykres do robienia takich rzeczy:

Wyświetlanie relacji między zadaniami i kamieniami milowymi w widoku Gantta w ClickUp

Widok osi czasu to kolejna opcja wizualizacji osi czasu projektu. Potraktuj go jako Wykres Gantta tylko w formacie liniowym.

Możesz szybko budować i zmieniać układ osi czasu za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania. Przeczytaj nasze Wykres Gantta a oś czasu porównanie, aby zobaczyć, czym się różnią.

Przeciąganie i upuszczanie zadań do widoku kalendarza ClickUp

Dodatkowo, zawsze możesz ustawić terminy wykonania zadań, aby osoby przydzielone wiedziały, kiedy powinny zakończyć swoją pracę. Dla ważnych wydarzeń na osi czasu możesz utworzyć przypomnienia .

Możesz nawet delegować je innym, aby nie zapomnieli o istotnym elemencie działania.

Krok 7: Uzgodnij z klientem plan komunikacji i raportowania

Klient chce wiedzieć, w jaki sposób agencja będzie informować go na bieżąco o postępach i wynikach projektu. Bardzo ważne jest, aby ustalić to teraz lub w przyszłości proces wdrażania klienta . Wiąże się to z odpowiedzią na pytania takie jak:

Z jaką częstotliwością postępy będą przekazywane klientowi? Czy będzie się to odbywać co tydzień, dwa razy w miesiącu, czy raz na miesiąc?

Gdzie będzie odbywać się komunikacja? Czy klient jest skłonny dołączyć do platformy, z której korzysta agencja?

Kto będzie punktem kontaktowym reprezentującym agencję? Co z klientem?

Uzgodnij plan, który będzie najlepszy dla Twojego zespołu i klienta. Dzięki ClickUp możesz korzystać z Widok kalendarza aby zaplanować regularne spotkania. Zespoły zdalne mogą wykorzystać nasze Integracja z Zoom aby wygodnie dołączać do spotkań z poziomu zadania.

Sprawdź te_ **Narzędzia do wdrażania klientów !

Nie zawsze masz czas na spotkania synchroniczne? Nie ma problemu!

Udostępnij swoje brief projektowy publicznie lub prywatnie za pośrednictwem prostego linku w ClickUp Docs

Z Udostępnianie publiczne można udostępniać wszystkie widoki, w tym Kalendarz, Gantt i Lista jako tylko do odczytu z prostym linkiem lub osadzonym kodem. Zawsze możesz jednak zmienić poziomy dostępu, aby ludzie mogli je nawet edytować.

W ten sposób, nawet jeśli nie możesz zorganizować spotkania, aktualizacje projektu są nadal widoczne dla wszystkich.

Krok 8: Niech zaczną się pytania i odpowiedzi

Pamiętaj, aby zostawić trochę miejsca na pytania.

Jest to szansa dla wszystkich uczestników na uzyskanie jasności co do wszystkiego, co zostało omówione podczas spotkań inauguracyjnych projektu. Zachęcaj wszystkich, a zwłaszcza klienta, aby się liczyli.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie, zapytaj, czy wszystko zostało wyjaśnione. Nie chcesz, aby ktokolwiek opuścił spotkanie z kolejnymi wątpliwościami!

Krok 9: Utwórz i przypisz elementy działań członkom zespołu

Zanim podziękujesz wszystkim za poświęcony czas i zakończysz spotkanie, przypomnij wszystkim o pierwszym zadaniu w fazie realizacji. Po zakończeniu spotkania, deleguj elementy działań członkom zespołu w oprogramowaniu do zarządzania projektami, aby zacząć działać.

ClickUp ułatwia przypisać dowolne zadanie pojedynczej osobie lub nawet wielu osobom. Masz zespół, który musi nad czymś popracować? Nie ma problemu. Wystarczy przypisać zadania do całego Zespół w ClickUp.

To powiedziawszy, śledzenie wszystkich elementów działań może być przytłaczające dla wszystkich zaangażowanych. Na szczęście, widoki w ClickUp naprawdę pomagają.

Pozwalają one wizualizować nie tylko aktywne zadania i projekty, ale także całe przepływy pracy.

Wybierz widok, który odpowiada Twoim potrzebom:

Widoki zadań podstawowych : Szybki przegląd zadań

: Szybki przegląd zadań Widoki zaawansowane : Głębszy, wysokopoziomowy widok kontekstowy z osiami czasu, postępem i nie tylko

: Głębszy, wysokopoziomowy widok kontekstowy z osiami czasu, postępem i nie tylko Widoki stron: Współpraca w czasie rzeczywistym w Docs, która pozwala przekształcić tekst w aktywne zadania

Teraz pozostaje tylko zabrać się do pracy i dostarczyć fantastyczny projekt.

Powodzenia!

5 szablonów spotkań inaugurujących projekt, które pomogą Ci zabezpieczyć swoje bazy

Planowanie i prowadzenie spotkania inauguracyjnego projektu brzmi wyczerpująco, ale nie musi takie być. Zrób to jak profesjonalista (ale przy połowie wysiłku) dzięki naszym darmowym szablonom spotkań inauguracyjnych!

1. Szablon spotkania inaugurującego projekt ClickUp

Skorzystaj z tej listy kontrolnej rozpoczęcia projektu, aby upewnić się, że wszystko zostało omówione

Stworzenie listy kontrolnej przed zewnętrznym lub wewnętrznym spotkaniem otwierającym projekt pozwala pozostać na dobrej drodze i pomaga omówić wszystkie istotne kwestie. Stworzenie takiej listy wymaga jednak czasu.

Na szczęście można skorzystać z Szablon spotkania rozpoczynającego projekt ClickUp aby od razu rozpocząć konfigurację.

Zawiera on wstępnie przygotowaną listę kontrolną obejmującą ważne punkty do omówienia, które są zwykle uwzględniane podczas rozpoczęcia, takie jak:

Delegowanie podstawowych zadań wszystkim członkom zespołu i klientom przed spotkaniem

Przedstawienie członków zespołu klientowi i vice versa

Przedstawienie przeglądu projektu

Podkreślenie kluczowych rezultatów

I jeszcze więcej!

Listę kontrolną można dostosować w zależności od tego, jak ma przebiegać spotkanie i jakie dodatkowe tematy należy poruszyć.

Pobierz ten szablon

2. Szablon protokołu spotkania ClickUp

Twórz szybkie, szczegółowe i wydajne protokoły ze spotkań za pomocą szablonu protokołu spotkania ClickUp

Spójrzmy prawdzie w oczy: tradycyjne aplikacje kalendarza są do niczego!

Nie dostarczają one wystarczających informacji o nadchodzących spotkaniach na pierwszy rzut oka. Musisz albo kliknąć na kartę, albo skontaktować się z gospodarzem spotkania, aby uzyskać więcej informacji. Szablon protokołu spotkania ClickUp zapewnia widok z lotu ptaka na wszystkie nadchodzące spotkania z uczestnikami. Mogą oni zobaczyć wszystkie ważne szczegóły w wysoce zorganizowany sposób.

Ponadto szablon protokołu spotkania umożliwia przypisanie kluczowych elementów działań do członków zespołu wraz z terminami.

Pobierz ten szablon

3. Szablon protokołu spotkania dotyczącego zarządzania projektem ClickUp

Śledź notatki ze spotkań i używaj podzadań, aby podkreślić ważne wnioski

Notatki ze spotkania inauguracyjnego powinny dostarczać istotnych informacji w bardzo zwięzły i zorganizowany sposób. Jednak ich uporządkowanie podczas spotkania inauguracyjnego jest trudne, zwłaszcza jeśli osoba sporządzająca notatki musi nadążyć za szybkim prezenterem!

Użyj Szablon protokołu spotkania zarządzania projektem ClickUp aby sprostać temu wyzwaniu. Zawiera on gotowe tabele do notowania zadań, kwestii i innych ważnych informacji dotyczących punktów porządku obrad. Z łatwością dostosujesz je do swojego spotkania inauguracyjnego.

Co więcej, można przypisywać elementy działań bezpośrednio w notatkach, oznaczając odpowiednią osobę, zamiast tworzyć je od podstaw w innym widoku. Jeśli jesteś kierownikiem projektu, sądzimy, że pokochasz to rozwiązanie.

Sprawdź te_ **Narzędzia do protokołowania spotkań !

Pobierz ten szablon

4. Szablon usług profesjonalnych ClickUp

Pewnie współpracuj z klientami i dbaj o ich zadowolenie dzięki temu wyjątkowemu szablonowi dla zespołów świadczących profesjonalne usługi

Świetna robota po udanym rozpoczęciu projektu. Teraz nadszedł czas, aby doprowadzić go do końca, aby upewnić się, że klienci są nie tylko zadowoleni, ale także efektywnie współpracują z Tobą.

Łatwiej to jednak powiedzieć niż zrobić, gdy Twoja agencja ma mnóstwo trwających projektów, które wymagają Twojej uwagi. Wszystko to przełączanie kontekstu podczas przeskakiwania od jednego klienta do drugiego z pewnością zbiera swoje żniwo - dlatego potrzebujesz zorganizowanego widoku swoich projektów.

The Szablon usług profesjonalnych ClickUp ułatwia to jednym kliknięciem! Po prostu stwórz całą konfigurowalną listę i zorganizuj wszystkie elementy projektu swojego klienta, jednocześnie śledząc jego postępy w czasie rzeczywistym.

A co najlepsze? Łatwo jest ponownie wykorzystać format, który dostosowałeś dla innych klientów.

Pobierz ten szablon

5. Szablon dokumentu odkrycia agencji/klienta ClickUp

Śledź wszystko w tym szczegółowym szablonie ClickUp Docs, aby zaimponować klientom od pierwszej rozmowy

Pierwsza rozmowa z klientem jest niezbędna, zanim jeszcze zaczniesz omawiać wewnętrzne zasady komunikacji i współpracy. Dlatego ważne jest, aby rejestrować wszystko podczas pierwszej rozmowy, aby mieć z czym pracować - niezależnie od tego, czy chodzi o zaproponowanie umowy, czy też przedstawienie kolejnych kroków.

Korzystanie z Szablon dokumentu ClickUp discovery pomoże Ci rejestrować i śledzić wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć spotkanie z nowym lub potencjalnym klientem. Dostosuj ten dokument, aby zawierał najważniejsze procesy, pytania i kluczowe punkty sprzedaży Twojej agencji, aby nie zgubić się, gdy zadadzą pytanie o zwrot z inwestycji, koszty lub wskaźniki sukcesu.

Jest to świetny dokument na wewnętrzne spotkanie rozpoczynające projekt lub do wykorzystania przez dedykowanego kierownika projektu.

Pobierz ten szablon

