Scrum Master a kierownik projektu: Jaka jest różnica?

Nie wiesz, czym różnią się Scrum Masterzy od kierowników projektów?

Nie martw się! Jest to przyczyną zamieszania dla wielu osób, biorąc pod uwagę podobieństwa między tymi dwiema rolami. Wiele osób często używa tych terminów zamiennie, choć jest to błędne.

Więc, czym dokładnie różnią się te role? Czy do zrobienia zwinnego projektu potrzebna jest tylko jedna z nich, czy obie?

Jeśli zrobisz porównanie Scrum Mastera i Project Managera, znajdziesz pewne zbieżności i wyraźne różnice. Dowiedz się więcej o mistrzach Scrum i kierownikach projektów oraz ich rolach i obowiązkach.

Obalanie mitów: Scrum Master vs. Project Manager

Jednym z największych mitów w zwinnym zarządzaniu projektami jest to, że Scrum Master jest tym samym, co kierownik projektu. Niektóre firmy nawet zmieniają nazwy swoich kierowników ds. zarządzania projektami na Scrum Masterów, gdy po raz pierwszy wypróbowują framework Scrum. Oczekują też, że Scrum Masterzy będą pełnić rolę kierowników projektów.

Po pierwsze, wyjaśnijmy to błędne przekonanie: Scrum master i kierownik projektu to zupełnie inne role i wymagają innych ustawień umiejętności.

Scrum master jest ekspertem w zakresie frameworka Scrum i pełni rolę doradczą dla zespołu projektowego. Z drugiej strony, kierownik projektu zarządza wszystkimi innymi aspektami projektu, od przydzielania zadań po zapewnienie dotrzymania terminów.

Łączenie tych dwóch ról może być katastrofalne w skutkach, ponieważ:

Dodanie dodatkowych obowiązków związanych z zarządzaniem projektami może przytłoczyć Scrum Mastera i może on zawieść pod każdym względem

Oczekiwanie, że kierownik projektu zostanie Scrum Masterem jest nierealistyczne i może on nie posiadać wymaganej wiedzy specjalistycznej

**Co to jest Scrum?

Scrum to framework do tworzenia oprogramowania, który wykorzystuje zwinną współpracę w zespole zasady. Dostarcza dobrze zdefiniowany zestaw reguł i zasad dla zespołów projektowych, aby lepiej współpracować i zarządzać swoją pracą.

Polega ona na podzieleniu projektu na sprinty - okres, w którym określona ilość pracy musi zostać zakończona. Celem jest podzielenie ogromnego projektu na mniejsze, osiągalne cele i wprowadzanie ciągłych ulepszeń, aby stać się bardziej wydajnym z każdym sprintem.

Teams Scrum są zachęcani do wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń i optymalizowania swojego podejścia tak często, jak to konieczne.

Choć framework ten jest używany głównie do tworzenia oprogramowania, jego zasady można zastosować do każdego projektu. Poznaj wszystkie ważne Terminy Agile Scrum przed użyciem frameworka Scrum.

**Co robi Scrum Master?

Scrum Master jest odpowiedzialny za powodzenie we wdrażaniu procesu Scrum w firmie. Szkoli on członków zespołu w zakresie metodologii zwinnej i frameworka Scrum. Jest to jedna z najważniejszych Role w Scrumie w każdym projekcie.

Organizują również sprinty Scrum i pomagają zwiększyć wydajność zespołu, dostarczając unikalnych informacji na temat zwinne zarządzanie projektami i usuwanie przeszkód. Upoważniają one Teams do zrobienia tego, czego się od nich wymaga.

Jest to specyficzna rola, która koncentruje się wyłącznie na wdrażaniu Scruma. Jako taki, Scrum Master nie jest odpowiedzialny za oddelegowane zadania i zarządzanie innymi aspektami projektu.

Oto kilka kluczowych obowiązków Scrum Mastera:

Planowanie i prowadzenie spotkań zespołu Scrum

Edukowanie członków zespołu w zakresie zasad i koncepcji Scrum

Dostarczanie szkoleń na temat frameworka Scrum i sposobów jego wdrażania

Planowanie sprintów Scrum i upewnianie się, że są one wykonywane prawidłowo

Dostarczanie spostrzeżeń w celu usunięcia potencjalnych przeszkód

Pomaganie członkom zespołu w przypadku napotkania wyzwań związanych z wdrożeniem Scrum

Jak widać, rola ta jest ograniczona do wdrożenia Scrum i nie jest zaangażowana w inne aspekty projektu.

**Co robi kierownik projektu?

Kierownik projektu prowadzi projekt od początku do końca. Jest odpowiedzialny za przydzielanie zadań, sprawdzanie postępów, zarządzanie budżetem i spotkanie terminów projektu.

Oto kilka kluczowych obowiązków kierownika projektu:

Ustawienie celów dla projektu i określenie rezultatów projektu

Definiowanie zakresu projektu i ustawienie osi czasu

Tworzenie budżetu dla każdego projektu

Przypisywanie zadań i przydzielanie zasobów do różnych projektów

Przygotowanie harmonogramu dla różnych zadań i rezultatów

Koordynacja z członkami Teams i sprawdzanie postępu prac

Przewidywanie i łagodzenie potencjalnych zagrożeń

Optymalizacja procesów i poprawa wydajności zespołu

Kierownik projektu jest zaangażowany we wszystkie aspekty projektu, od pomysłu do wykonania i dostarczenia. Dlatego też musi on korzystać z dobrego narzędzia do zarządzania projektami jak ClickUp do zarządzania wszystkimi zadaniami.

uzyskaj szybki wgląd w swoje dokumenty, tablice i pulpity w ClickUp, aby zobaczyć całą swoją pracę według ostatnich wydarzeń, typu dokumentu, folderów lub list_

Czy Scrum Master jest również kierownikiem projektu?

W pewnym sensie tak. Mistrz Scrum wymaga specyficznego ustawienia umiejętności zarządzania projektami , a zakres ich roli jest bardziej limitowany niż kierownika projektu. Istnieją jednak pewne podobieństwa.

Oto kilka podobieństw między Scrum Masterem a kierownikiem projektu. Obaj muszą:

Szkolić zespół Scrum i pomagać członkom zespołu w osiąganiu większej wydajności i efektywności

Brać odpowiedzialność za powodzenie lub niepowodzenie projektu, choć metryki i kryteria pomiaru mogą się różnić

Angażować się w pomoc zespołowi Scrum w zarządzaniu ryzykiem i pokonywaniu potencjalnych wyzwań

Motywować członków zespołu do lepszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników

Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i przywódcze, aby być skutecznym w swojej roli

Na tym jednak podobieństwa się kończą. Zakres ról i dokładne zadania wykonywane przez kierownika projektu i Scrum Mastera znacznie się od siebie różnią. Rola kierownika projektu jest szersza niż Scrum Mastera.

Różnice między Scrum Masterami a kierownikami projektów

Choć istnieje wiele podobieństw i pokrywających się umiejętności, porównanie Scrum Mastera i Project Managera może przynieść znaczące różnice. Jako takie, obie role uzupełniają się i wspierają w zarządzaniu projektami Scrum.

Oto kilka cech wyróżniających Scrum Masterów, które odróżniają ich od kierowników projektów:

Są oni odpowiedzialni jedynie za zapewnienie powodzenia wdrożenia frameworka Scrum, a nie za inne aspekty projektu. Z drugiej strony, kierownicy projektów są odpowiedzialni za całość projektu

Posiadają wiedzę techniczną na temat metodologii zwinnej i frameworka Scrum, którą kierownik projektu może posiadać lub nie

Scrum Masterzy szkolą Teams w zakresie metodologii Scrum i pomagają im w skutecznym stosowaniu zasad. Kierownicy projektów nie są mentorami ani trenerami, a jedynie menedżerami zarządzającymi różnymi działaniami

Kierownicy projektów mogą prowadzić i zarządzać wszystkimi rodzajami projektów w każdej branży; kierownicy Scrum występują tylko w projektach scrumowych, a w szczególności w sektorze technologicznym

Menedżerowie Scrum są odpowiedzialni za niewielki cross-funkcjonalny zespół scrumowy (nigdy więcej niż 10 członków), podczas gdy zespół kierownika projektu może mieć wielkość od kilku do kilkudziesięciu osób, zależnie od wielkości i złożoności projektu

Przygotowaliśmy szybkie porównanie najważniejszych różnic między nimi, aby zakończyć dylemat Scrum Master vs. Project Manager.

Certyfikaty dla Scrum Masterów i kierowników projektów

W przeciwieństwie do kierowników projektów, Scrum Masterzy są uważani za bardziej wiarygodnych, jeśli posiadają odpowiednie certyfikaty. Ponieważ jest to wyspecjalizowana rola, certyfikaty są często koniecznością, a nie dodatkiem do dalszego rozwoju kariery.

Oto dwa najpopularniejsze certyfikaty dla Scrum Masterów:

Certified Scrum Master (CSM) : Ten certyfikat Scrum Master jest przyznawany przez Scrum Alliance. Certyfikat ten jest niezbędny, aby zostać Scrum Masterem, ponieważ wiele firm wymaga go przy zatrudnianiu na tę pozycję. Można go uzyskać poprzez zakończenie kursu, a następnie zdanie egzaminu

: Ten certyfikat Scrum Master jest przyznawany przez Scrum Alliance. Certyfikat ten jest niezbędny, aby zostać Scrum Masterem, ponieważ wiele firm wymaga go przy zatrudnianiu na tę pozycję. Można go uzyskać poprzez zakończenie kursu, a następnie zdanie egzaminu Professional Scrum Master (PSM I): Jest to drugi najpopularniejszy certyfikat dla Scrum Masterów oferowany przez Scrum.org. W przeciwieństwie do CSM, nie trzeba ukończyć kursu, aby go uzyskać, ale trzeba zdać egzamin

Kierownicy projektów niekoniecznie muszą być certyfikowani, choć certyfikacja może przyspieszyć rozwój ich kariery. Dwa najbardziej popularne certyfikaty zarządzania projektami to:

Project Management Professional (PMP) : Oferowany przez Project Management Institute (PMI), jest to szanowany certyfikat dla kierowników projektów. Jest to jeden z certyfikatów zarządzania projektami, który wymaga zdania egzaminu. Aby się do niego zakwalifikować, należy jednak posiadać ponad 3 lata doświadczenia

: Oferowany przez Project Management Institute (PMI), jest to szanowany certyfikat dla kierowników projektów. Jest to jeden z certyfikatów zarządzania projektami, który wymaga zdania egzaminu. Aby się do niego zakwalifikować, należy jednak posiadać ponad 3 lata doświadczenia Associate in Project Management (CAPM) Certification: Ten certyfikat jest oferowany przez PMI dla pozycji entry-level. Aby się do niego zakwalifikować, należy posiadać wykształcenie średnie, np. dyplom ukończenia szkoły średniej, i być zakończonym ponad 23-godzinnym szkoleniem. Aby uzyskać ten certyfikat, należy również przystąpić do egzaminu

Wskazówki dla Scrum Masterów i kierowników projektów dotyczące efektywnej pracy

Scrum Masterzy i zwinni kierownicy projektów powinni współpracować, aby projekt zakończył się powodzeniem. Są to uzupełniające się role, które wymagają stałej komunikacji i wspólnego planowania.

Jak więc można zapewnić, że obie strony są na tej samej stronie i współpracują ze sobą w celu powodzenia projektu?

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami wskazówki dotyczące zwinnego zarządzania projektami aby uzyskać najlepsze wyniki z projektów Scrum.

1. Wspólna praca nad planowaniem projektów

Współpraca pomiędzy Scrum Masterami i kierownikami projektów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Podczas gdy obaj są zaangażowani w różne aspekty plan projektu ning, utrzymywanie drugiej strony w pętli może pomóc w uzyskaniu całościowego obrazu.

ClickUp's Agile Oprogramowanie do zarządzania projektami może pomóc zarówno Scrum Masterom, jak i kierownikom projektów w efektywnym planowaniu ich pracy. Jeśli jesteś kierownikiem projektu, to Szablon planu projektu ClickUp może ułatwić pracę. Poniższy obrazek przedstawia próbkę planu projektu, który można zmodyfikować w celu dostosowania do własnych wymagań.

Pobierz ten szablon

Chociaż jest to bardziej przydatne dla kierowników projektów, Scrum Masterzy mogą korzystać z szablonu Szablon Planowania Sprintu ClickUp Scrum aby utworzyć cykl pracy Scrum.

Szablon Cykl pracy Scrum będzie zawierał codzienne spotkanie Scrum, planowanie sprintu , harmonogram przeglądów oraz retrospektywa sprintu aby zoptymalizować strategię na następny sprint.

2. Regularna i skuteczna komunikacja

Współpraca pomiędzy Scrum Masterami i kierownikami projektów nie powinna ograniczać się jedynie do sceny planowania, ale powinna trwać przez cały czas trwania projektu.

Ponieważ istnieją współzależności w Zarządzanie projektami Scrum, ważne jest, aby mieć otwarty kanał komunikacji i informować się nawzajem o najnowszych wydarzeniach.

Na przykład, Scrum Masterzy powinni informować kierowników projektów w przypadku jakichkolwiek zmian w wymaganiach dotyczących zasobów. Podobnie, kierownicy projektów powinni informować Scrum Masterów o wszelkich opóźnieniach, które mogą mieć wpływ na sprinty.

Użycie Widok czatu w ClickUp dla skutecznej komunikacji. Dodawaj komentarze, udostępniaj połączone linki lub zasoby i oznaczaj etykietą osobę, dla której zostawiasz komentarz.

Zmieść całą komunikację w projekcie pod jednym dachem, korzystając z widoku czatu ClickUp, aby zostawiać komentarze dla różnych członków zespołu

3. Korzystaj z odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami

Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami może zaoszczędzić czas i wysiłek kierowników projektów i Scrum Masterów. Narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc w łatwym planowaniu, zarządzaniu i realizacji zwinnych projektów projekt deweloperski s.

Niektóre specyficzne funkcje Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp są szczególnie pomocne. Omówmy niektóre z nich.

Widok Tablicy Agile dla Scrum Masterów

Jak wspomniano wcześniej, Scrum Masterzy muszą planować sprinty i organizować regularne spotkania Scrum, aby być na bieżąco. Proces Scrum może być żmudny, jeśli nie masz odpowiednich narzędzi.

ClickUp oferuje przydatne funkcje zarządzania projektami Scrum, które pomogą ci efektywniej planować sprinty.

Użyj narzędzia Szablon do zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp na przykład, aby uprościć planowanie sprintów i spotkań. Oferuje on wizualny widok tablicy, który pozwala zobaczyć wszystkie planowane działania i spotkania na jeden rzut oka.

Użyj widoku tablicy, aby uzyskać wizualny plan wszystkich spotkań Scrum zaplanowanych na sprint

Szablon Widok tablicy ClickUp nadaje się również do zarządzania sprintami i spotkaniami. Pozwala zobaczyć wszystkie zadania wraz z ich aktualnym statusem, takim jak do zrobienia i gotowe do sprintu.

przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku Tablicy Kanban _w ClickUp

Tablice Gantta dla kierowników projektów

ClickUp oferuje również liczne narzędzia dla osób zarządzających projektami do efektywnego planowania i realizacji projektów. Od ustawienia celów do planowania projektu, ClickUp pomaga we wszystkich aspektach zwinnego zarządzania projektami.

Instancja Widok wykresu Gantta ClickUp jest idealny do planowania całego harmonogramu projektu i jego różnych działań. Dostarcza przejrzystą wizualną oś czasu dla zakończenia różnych działań, dzięki czemu śledzenie zadań jest znacznie łatwiejsze.

Użyj tego wykresu

ClickUp oferuje różne możliwości Szablony projektów Gantt Chart dla różnych przypadków użycia i scenariuszy. Dostosuj je i wykorzystaj, aby przyspieszyć i ułatwić sobie proces.

Zarządzanie projektami dla Scrum Masterów i kierowników projektów

ClickUp oferuje różne przydatne funkcje dla Scrum Masterów i kierowników projektów i może pomóc w zarządzaniu różnymi aspektami projektu.

ClickUp umożliwia na przykład tworzenie szczegółowych zadań, śledzenie ich i przydzielanie ich wielu osobom przypisanym.

Łatwo oddelegowane zadania z ClickUp poprzez przypisanie zadań bezpośrednio do zespołu lub @wzmianka o nich w komentarzu, aby przekształcić swoje myśli w elementy akcji

Ponadto można wyświetlić wszystkie zadania związane z projektem w jednym pulpicie nawigacyjnym oraz sortować i filtrować je według właściciela zadania, statusu zakończenia itp.

Podsumowanie różnicy między Scrum Masterem a Project Managerem

Zarówno Scrum Masterzy, jak i Project Managerowie są ważni dla powodzenia zakończonego projektu Scrum. Podczas gdy pierwszy z nich pełni rolę techniczną i mentorską, drugi pełni rolę kierowniczą.

Niezależnie od różnic, obaj są odpowiedzialni za powodzenie projektu i wymagają najlepszych narzędzi i zasobów. Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, jest do tego idealne. Może ono pomóc we wszystkich aspektach planowania i realizacji projektów, od ustawienia celów po śledzenie statusu zakończenia różnych zadań. Zarejestruj się już dziś i poznaj wiele funkcji, które pomogą Ci we wszystkich potrzebach związanych ze zwinnym zarządzaniem projektami.

FAQs

**1. Co to jest zwinny kierownik projektu?

Zwinny kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za obsługę zwinnego projektu od początku do końca. Odpowiada on za planowanie i realizację projektu, w tym przydzielanie zadań, pilnowanie statusu ich zakończenia i dbanie o to, by terminy nie zostały przekroczone.

**2. Co to jest właściciel produktu?

Właściciel produktu to osoba kontaktowa po stronie klienta, która jest odpowiedzialna za zapewnienie, że zespół programistów stworzy produkt o maksymalnej wartości. Nadzoruje on zadania zespołu w projekcie rozwoju produktu i zapewnia, że pracują oni wydajnie i skutecznie, aby dostarczyć maksymalną wartość dla firmy.

3. Czy Scrum Master to dobra kariera?

Jak najbardziej! Jest to lukratywna kariera, na którą jest popyt i będzie w przyszłości. Ponieważ coraz więcej firm przyjmuje metodologię zwinną i framework Scrum, zapotrzebowanie na takie specjalistyczne role będzie tylko rosło.