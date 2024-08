Wykres Gantta a oś czasu: Czym są i jak z nich korzystać

chcesz poznać różnice między wykresem Gantta a osią czasu?

Jeśli jesteś kierownikiem projektu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znasz oba te narzędzia.

W końcu obydwa Wykres Gantta i oś czasu pomagają uzyskać szczegółowy przegląd projektu.

Jednak ponieważ są one dość podobne, są mylone ze sobą.

Podobnie jak ludzie mylą żółwie z żółwiami. Jeden żyje na lądzie, a drugi uwielbia wodę. Ale nie jesteśmy tutaj, by rozmawiać o gadach..

Jaka jest więc dokładnie różnica między wykresem Gantta a osią czasu?

Główna różnica między osią czasu a wykresem Gantta polega na tym, że oś czasu zawiera wydarzenia wizualizowane na jednej linii, podczas gdy wykres Gantta jest dwuwymiarowym wykresem sekwencji zadań i ich zależności.

Osie czasu dają interesariuszom ogólny przegląd początku, końca i ważnych kamieni milowych projektu.

Wykresy Gantta pozwalają kierownikom projektów kontrolować postępy w realizacji projektu oraz oddelegować odpowiedzialność poszczególnych zadań.

W tym artykule porównującym wykres Gantta i oś czasu omówimy, czym są wykres Gantta i oś czasu oraz dlaczego są one potrzebne. Wyjaśnimy również bardziej szczegółowo, czym różnią się one od siebie i czym różnią się od kalendarza projektu.

Na koniec pokażemy, jak oprogramowanie do zarządzania projektami może usprawnić procesy zarządzania projektami w Twojej firmie.

Zacznijmy od początku.

Co to jest wykres Gantta?

Wykres Gantta to graficzna reprezentacja postępu projektu w czasie.

Wykresy Gantta nie tylko pokazują postępy w projekcie, ale także zapewniają przejrzysty przegląd:

Cały harmonogram projektu

Szacowany czas

Przydzieleni członkowie zespołu projektowego

Priorytety zadań

Zależność zadań

Przypominają one również poziomy wykres słupkowy:

Przyjrzyjmy się teraz bliżej korzyściom płynącym z używania takiego wykresu:

Dlaczego wykres Gantta jest ważny?

Wykres Gantta to potężne narzędzie analityczne, które oferuje widok całego projektu z lotu ptaka.

Oto kilka powodów, dla których kierownicy projektów uwielbiają wykresy Gantta:

Daje jasny obraz postępów w projekcie

Pomaga zrozumieć harmonogram projektu

Wyczyszczonemapa każdej zależności zadania Przejdźmy teraz do szczegółów:

1. Wizualizuje postęp projektu

Pamiętasz moment, w którym Neo był w stanie "widzieć przez matrycę"?

Wykres Gantta daje ci taką moc dla twoich projektów.

Chociaż nie możesz unikać pocisków jak Neo, możesz uzyskać jasny obraz tego, co dzieje się w całym projekcie.

Wystarczy jeden rzut oka, aby zobaczyć postęp każdego zadania, stopień zakończenia projektu, harmonogram, procent postępu i wiele więcej.

2. Pomaga w zrozumieniu harmonogramu projektu

Wykres Gantta jest ulepszoną wersją wykresu Gantta oś czasu projektu i kalendarz projektu . Może zrobić wszystko, co mogą zrobić, plus o wiele więcej

Na przykład, dzięki osi czasu wykresu Gantta można łatwo znaleźć wolne miejsca w harmonogramie projektu na dodatkowe prace.

Wykresy Gantta są również dostawcą następujących funkcji szacowany czas dla wielu zadań.

Jest to krytyczne dla spotkania terminu realizacji projektu.

jak?

Załóżmy, że masz opóźnienia w harmonogramie projektu.

Aby dotrzymać terminów, musisz ręcznie szybko zmienić harmonogram zadań.

Nowoczesny wykres Gantta upraszcza to, automatycznie zmieniając harmonogram zadań po wprowadzeniu zmian w harmonogramie projektu. W ten sposób nigdy nie stracisz z oczu terminu realizacji projektu.

3. Wyczyszczone mapy zależności między zadaniami

Zależne zadania to elementy, które można zainicjować tylko po zakończeniu poprzedniego zadania.

Na przykład, edytowanie wpisu na blogu jest zadaniem zależnym od pisania. Nie można go edytować przed zakończeniem pisania. Podobnie, nie możesz założyć smokingu przed założeniem koszuli, prawda?

to znaczy, możesz, ale nie dostaniesz się na żadną listę "najlepiej ubranych"!

Podobnie w zarządzaniu projektami, cały zespół musi mieć jasny widok na zależności między zadaniami w projekcie, aby zapobiec w̶ a̶r̶o̶b̶e̶ usterce projektu.

Nowoczesny wykres Gantta zawiera mapę każdego indywidualnego zadania i jego zależności, dzięki czemu zespół dokładnie wie, jak jego praca wpływa na innych członków zespołu.

Bonus:_ Learn about Pert Charts vs Gantt Charts lub zacznij od Szablony Gantt Chart Zapobiegnie to projektowemu faux pas Twojego zespołu w przyszłości!

Czym jest oś czasu zarządzania projektami?

Oś czasu to prosty wykres wizualny, który pozwala wyświetlać wydarzenia w projekcie w porządku chronologicznym. Przez korzystanie z osi czasu projektu można wizualizować swój projekt mapa drogowa szybciej niż można powiedzieć "postęp!

_Ale do zrobienia?

Przeanalizujmy oś czasu projektu i dowiedzmy się:

Jakie są elementy osi czasu?

Oś czasu projektu składa się z trzech elementów, które sprawiają, że projekt działa sprawnie. Wszystkie zadania są rozłożone w porządku chronologicznym, w oparciu o datę ich rozpoczęcia i termin realizacji.

Oto lista kluczowych elementów osi czasu:

Wszystkie zadania projektu

Data rozpoczęcia i data końcowa zadania

Czas trwania zadania

Bonus:_ Utwórz oś czasu w programie Microsoft Word !

Zobaczmy teraz dlaczego menedżerowie używają osi czasu projektu.

Dlaczego oś czasu projektu jest ważna?

Niektórzy ludzie boją się duchów, podczas gdy inni boją się wysokości, ale czego boją się kierownicy projektów?

(Odpowiedź nie brzmi: zombie, choć są na drugim miejscu)

Według ankiety, 46% liderów Teams obawia się, że dotrzymywanie terminów spotkań w projektach jest ich największym problemem.

Na szczęście oś czasu projektu jest ich rycerzem w lśniącej zbroi.

Oś czasu projektu jest nie tylko prosta i łatwa w użyciu; pomaga również kierownikom projektów z łatwością śledzić ważne nadchodzące daty i terminy.

Przyjrzyjmy się teraz zaletom osi czasu projektu:

1. Ujawnia, co będzie dalej

co ma wspólnego zarządzanie projektami z filmem sensacyjnym?

Wszyscy z niecierpliwością czekają, aby zobaczyć, co będzie dalej.

Oś czasu projektu zawiera listę wszystkich nadchodzących zadań i ważnych wydarzeń. W ten sposób zespół projektowy może przygotować się na to, co ma nadejść.

Na szczęście, w przeciwieństwie do filmów sensacyjnych, spoilery nie są źle widziane w zarządzaniu projektami. W rzeczywistości wiedza o tym, jak zakończy się projekt, jest wręcz niezbędna.

nie chciałbyś przecież, aby projekt ciągnął się w nieskończoność, prawda?

2. Mapa kamieni milowych projektu

Oś czasu projektu daje ci miejsce na mapę ważnych kamieni milowych projektu.

Jest to ważne, ponieważ kamienie milowe pomagają w:

Śledzeniu postępów w trakcie realizacji projektu

Utrzymaniu zaufania interesariuszy

Posiadanie jasnej mapy projekturezultatów projektu Śledź wszystkie ważne wydarzenia związane z projektem, aby ocenić swój postęp i dotrwać do mety.

3. Daje szybki przegląd projektu

kierowcy samochodów wyścigowych nie są jedynymi, którzy mają potrzebę prędkości; kierownicy projektów też ją mają!

Kierownicy projektów nie chcą spędzać godzin na przeglądaniu wykresów, aby uzyskać przegląd sytuacji w projekcie.

Czasami chcą tylko szybkiej aktualizacji lub powiadomienia.

Dzięki rzeczywistej osi czasu otrzymują widok całego projektu z lotu ptaka, bez zagłębiania się w szczegóły.

Wykres Gantta vs. Oś czasu vs. Kalendarz

Rozstrzygnijmy tę debatę raz na zawsze.

Jaka jest różnica między wykresem Gantta a osią czasu?

Wykres Gantta to dwuwymiarowy wykres sekwencji zadań i ich zależności, podczas gdy oś czasu jest prostszą wizualizacją wydarzeń na jednej linii.

Wykres Gantta oferuje mikroskopijny widok każdego szczegółu projektu, takiego jak bieżący postęp zadań, priorytety zadań , kamienie milowe, szacowany czas itp. Użyj go do szczegółowego zestawienia postępów w projekcie i ewentualnej konieczności zmiany harmonogramu.

Oś czasu daje szybki wizualny przegląd parametrów, takich jak nazwy zadań, osoby przypisane do zadań, czas trwania zadań i zależności między zadaniami. Ogólnie rzecz biorąc, oś czasu służy do wizualizacji mapa drogowa projektu , zakończone zadania i przyszłe wydarzenia.

Czym różnią się one od kalendarza?

Kalendarz oferuje minimalistyczny przegląd zadań projektu zaplanowanych w różnych terminach. Nie oferuje żadnych szczegółów dotyczących zależności między zadaniami, mapa drogowa produktu , priorytety zadań itp.

Jeśli chcesz tylko szybko sprawdzić ważne daty projektu, kalendarz jest najlepszą opcją.

Jaki jest najlepszy sposób na wykorzystanie ich wszystkich w projekcie?

Chociaż wykres Gantta może mieć wiele funkcji, nie można za jego pomocą całkowicie zarządzać projektami. Oś czasu i kalendarz projektu również wnoszą coś do tabeli.

Dlatego od czasu do czasu będziesz musiał używać każdego z nich.

czekaj, będziesz musiał używać wszystkich trzech?

To brzmi jak dużo pracy!

Nie, nie z ClickUp. ClickUp jest światowym najwyżej oceniane zarządzanie projektami oprogramowanie. Wystarczy jedno kliknięcie, aby szybko przełączać się między widokiem kalendarza, widokiem osi czasu lub widokiem Gantta.

super wygodne, prawda?

1. Kiedy i jak należy korzystać z osi czasu projektu?

Oś czasu projektu jest świetną opcją, gdy chcesz stworzyć szczegółową mapę drogową produktu dla swojego projektu projektów rozwoju oprogramowania .

Jak stworzyć oś czasu projektu?

Istnieje kilka sposobów na stworzenie osi czasu projektu - narysowanie jej na kartce papieru, zbudowanie od podstaw lub użycie Microsoft Excel lub szablon PowerPoint. Żadne z tych rozwiązań nie jest jednak efektywne czasowo.

Po co zadawać sobie tyle trudu i tracić czas na tworzenie i aktualizowanie osi czasu, skoro można to zrobić za pomocą szablonu PowerPoint narzędzie do zarządzania projektami może do zrobienia tego automatycznie!

Korzystanie z osi czasu w narzędziu do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, jest nie tylko bardzo wygodne, ale także posiada tak wiele możliwości:

Auć.

Oto jak łatwo zwizualizować mapę drogową projektu za pomocą ClickUp Widok osi czasu :

Wizualizacja liczby zadań (obciążenia pracą) każdego członka zespołu projektowego poprzez grupowanie poszczególnych zadań według osób przypisanych

Identyfikacja nakładających się zadań, które należy przesunąć, grupując nazwy zadań według ich priorytetów

Zoom do poszczególnych dni lub zoom do tygodni, a nawet miesięcy na osi czasu zarządzania projektami

To całkiem nowoczesny wykres osi czasu, prawda?

2. Kiedy i jak należy używać wykresu Gantta?

potrzebujesz zarządzać złożonym projektem? Wykresy Gantta zapewnią Ci ochronę

Oś czasu wykresu Gantta jest najlepszym narzędziem, gdy chcesz stworzyć plan projektu. Na tym lista jego zastosowań się nie kończy. Można go również używać do śledzenia postępów w realizacji projektu i zarządzania każdym jego elementem zależnością zadań. Jest to idealne rozwiązanie dla złożonych projektów budowlanych które wymagają zadań podzielonych na kilka etapów.

Sprawdź te_ terminy zarządzania projektami budowlanymi & szablony zarządzania budową !

Jak utworzyć wykres Gantta?

Chociaż możesz użyć szablonów wykresów Gantta, aby je utworzyć, są one całkowicie obrzydliwe.

Prawie każdy szablon wykresu Gantta w Excelu wygląda jak artefakt z obcego statku kosmicznego. Dodatkowo, są one równie trudne w użyciu.

Na szczęście interaktywne narzędzie ClickUp Widok wykresu Gantta wysadza w powietrze każdy szablon wykresu Gantta lub narzędzie do tworzenia wykresów Gantta.

Wykresy Gantta ClickUp są dynamiczne, przyjemne wizualnie i bardzo przyjemne w pracy.

Nie musisz wierzyć nam na słowo; oto ClickUp Przykład wykresu Gantta :

Najlepsze jest to, że obaj są przystojni i potężni, tak jak Superman!

wygląda na to, że Lois Lane napisała część tego artykułu

Oto do zrobienia jest widok wykresu Gantta:

Automatycznie obliczać procent zakończonych projektów

Automatycznie dostosowywać poszczególne zadania po zmianie harmonogramu projektu

Obliczaćścieżka krytycznagdy trzeba dotrzymać napiętego terminu realizacji projektu

Ale czekaj, oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, nie jest tylko ograniczone do widoku wykresu Gantta.

co jeśli potrzebujesz nawet wskaźników postępu projektu?

ClickUp ma dla Ciebie rozwiązanie w postaci Zwinne pulpity nawigacyjne .

Pulpit nawigacyjny ClickUp zapewnia wysoki poziom przeglądów analitycznych całego projektu w jednej zgrabnej przestrzeni.

Korzystając z konfigurowalnego widżetów sprintu można dodać wiele wykresów na pulpicie, np:

Wykresy prędkości : ujawnia stopień zakończenia wielu zadań

Wykresy Burndown : prognoza ilości pracy pozostałej do wykonania w projekcie

Wykresy spalania : wyświetla ilość pracy już zakończonej w projekcie

Skumulowane wykresy przepływów : podkreśla postęp zadania w czasie

3. Kiedy i jak należy korzystać z kalendarza projektu?

Korzystaj z kalendarza projektu, gdy potrzebujesz bardzo prostego przeglądu zaplanowanych zadań i terminów (i niczego więcej).

Jak utworzyć kalendarz?

dobrze... ale jaki jest najlepszy sposób na **_używanie _kalendarza?

Papierowe kalendarze to dinozaury w 2023 roku; są prawie na wymarciu i zbierają kurz.

Teraz ich miejsce zajęły potężne aplikacje do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć przycisk Widok kalendarza , a wszystkie ważne daty i terminy zadań są automatycznie mapowane.

Dla lepszej funkcji, możesz dodatkowo dostosować ramy czasowe kalendarza w oparciu o swoje preferencje.

Oto dostępne opcje:

Dzień : wyświetla zaplanowane zadania na dowolny dzień

: wyświetla zaplanowane zadania na dowolny dzień 4-Days : wyświetla wszystkie indywidualne zadania w okresie czterech dni

: wyświetla wszystkie indywidualne zadania w okresie czterech dni Tydzień : wizualizacja całego tygodnia i łatwe przenoszenie określonych zadań z dnia na dzień w razie potrzeby

: wizualizacja całego tygodnia i łatwe przenoszenie określonych zadań z dnia na dzień w razie potrzeby Miesiąc: widok całego miesiąca

Czy wspomnieliśmy już, że możesz po prostu upuścić zadanie projektu na datę w widoku Kalendarza, aby je zaplanować?

tak. Właśnie to zrobiliśmy

Wciąż nie jesteśmy jeszcze do zrobienia.

Jak już wspomnieliśmy, ClickUp nie jest tylko osią czasu lub online Oprogramowanie do wykresów Gantta ; to zakończone narzędzie do zarządzania projektami.

Bonus:_ **Oprogramowanie Gantt Chart dla komputerów Mac Oto kilka narzędzi, które pomogą Ci zarządzać projektami jak profesjonalista:

przejdźmy do rzeczy:_

Jeśli chodzi o Gantt vs Oś czasu, co jest lepsze?

Cóż, obaj są zwycięzcami na swój własny sposób.

(I nie mamy tu na myśli tego, że "każdy jest zwycięzcą i zasługuje na medal uczestnictwa")

Należy ich używać w zależności od sytuacji i potrzeb projektu.

chcesz mieć super szybki przegląd swojego harmonogramu? Użyj Kalendarza.

Chcesz mieć widok tego, co ma nadejść? Użyj widoku osi czasu.

chcesz uzyskać kompleksowy wgląd w postęp projektu? Użyj wykresu Gantta.

Dzięki ClickUp wszystkie te narzędzia są w zasięgu ręki. ClickUp integruje się ze wszystkimi tymi narzędziami, aby zapewnić Ci elastyczność korzystania z każdego z nich, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Od business Plan do śledzenia wydajności zespołu, zarządzanie projektami z ClickUp jest dziecinnie proste.

A więc pobierz ClickUp już dziś za darmo i zacznij zarządzać swoimi projektami jak profesjonalista.