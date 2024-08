15 porad dotyczących pracy w domu, które zwiększą produktywność pracy zdalnej (2024)

potrzebujesz wskazówek na temat ustawienia idealnego domowego biura?

Miliony ludzi zostały zmuszone do pracy zdalnej z powodu pandemii COVID-19.

nie oznacza to jednak, że wydajność musi spaść tak, jak światowe giełdy!

Możesz z łatwością kontynuować swoje życie zawodowe, przekształcając swój pokój w świetną przestrzeń biurową do pracy zdalnej.

Praca z domowego biura może być bardzo podobna do pracy ze zwykłego biura, ale z dużo większym komfortem!

W tym artykule przedstawimy kilka podstawowych wskazówek dotyczących domowego biura i udostępnimy kilka narzędzi, które mogą pomóc zwiększyć wydajność pracy zdalnej. A ponieważ praca w domu ma być przyjemna, do pomocy zaprosimy zespół The Beatles!

bo czy jest coś lepszego niż najsłynniejszy zespół na świecie, który śpiewa ci w tych trudnych czasach, prawda?

Dajmy czadu!

#

Krok 1: Tworzenie idealnego środowiska domowego biura

Nie ma nic łatwiejszego niż praca w zaciszu własnego łóżka.

wystarczy się obudzić, chwycić laptopa i ruszyć do pracy, prawda?

Dlatego też nie dziwi fakt, że badanie rynku ujawniło, że 80% młodych profesjonalistów z NYC regularnie pracowało z łóżka!

Ale to, że ludzie do zrobienia, nie oznacza, że jest to dobry pomysł

Twój mózg współpracownicy biuro jako przestrzeń do pracy, co automatycznie zwiększa wydajność. W ten sposób, gdy tylko wejdziesz do biura, twój mózg jest gotowy do pracy!

Więc kiedy zaczynasz pracować z łóżka, twój mózg traci to połączenie i wydajność, która się z tym wiąże.

na szczęście cała nadzieja nie jest stracona

Najlepszym sposobem na stworzenie profesjonalnej atmosfery w domu jest stworzenie wydajnego domowego biura!

Oto kilka wskazówek dotyczących projektowania domowego biura, które pomogą ci zacząć:

1. 'There's A Place': Wybierz odpowiednie pomieszczenie

Jeśli mieszkasz sam, możesz szybko ustawić swoje miejsce pracy w salonie i stworzyć małe domowe biuro, ponieważ nikt nie będzie ci przeszkadzał.

Ale dla tych, którzy mają współlokatorów lub rodzinę, wybór pokoju może stanowić wyzwanie.

Szukając wydajnej lokalizacji na domowe biuro, należy pamiętać o poniższych kwestiach:

Najlepiej, aby było to ciche pomieszczenie z drzwiami - aby nikt nie wchodził do środka, zakłócając cykl pracy (jeśli masz pokój gościnny lub wolną sypialnię, wszystko jest ustawione)

Musi mieć silne połączenie Wi-Fi

Wystarczająca przestrzeń na meble i sprzęt

Powinno mieć okno zapewniające wentylację i naturalne światło

Pamiętajmy, że Beatlesi tak bardzo kochali swoje studio nagraniowe, że nazwali po nim swój album.

Nigdy nie lekceważ znaczenia odpowiedniego pomieszczenia!

2. ' Got To Get You Into My Life': Zidentyfikuj czego potrzebujesz

Spędzisz co najmniej jedną trzecią swojego dnia pracując.

Powinieneś więc uczynić swoją przestrzeń biurową tak wygodną, jak to tylko możliwe

Nie mam na myśli, że powinieneś stworzyć fort z koców!

Zacznij od zakupu dobrego krzesła biurowego.

co to jest dobre krzesło biurowe?

Są to krzesła z wyprostowanym oparciem, które zapobiega garbieniu się. Dodatkowo, krzesło powinno mieć mechanizm regulacji wysokości, aby pomóc ci znaleźć ten najlepszy punkt!

_Nie mogę kupić krzesła biurowego z powodu wszystkich ograniczeń związanych z COVID-19?

Żaden problem!

Jeśli nie możesz kupić dobrego krzesła biurowego - po prostu użyj najlepszego krzesła w domu.

ale krzesła to nie wszystko, czego potrzebujesz

Jeśli jesteś nocnym markiem, musisz pomyśleć o lampie biurkowej!

Czytanie przy świetle lampki biurkowej może pomóc zmniejszyć zmęczenie oczu .

Jeśli twoja praca wymaga od ciebie zrobienia dużej ilości papierkowej roboty, twoje biurko z pewnością będzie przyciągać bałagan.

Rozważ zakup szafek na dokumenty, aby ułatwić sobie życie. A jeśli nie możesz kupić szafek na dokumenty, po prostu użyj starych półek komody jako tymczasowego rozwiązania!

Bonusowa wskazówka

Kiedy pracujesz w domu, będziesz głodny... często!

Zamiast robić wycieczki do kuchni, dlaczego nie trzymać w pobliżu stacji z przekąskami?

3. ' Here Comes The Sun': Wpuść trochę naturalnego światła

nie możemy tego wystarczająco podkreślić - wygrzewanie się na słońcu jest niezbędne dla zdrowia psychicznego i produktywności

Brak światła słonecznego może powodować SAD (Sezonowe zaburzenie afektywne).

(Jak odpowiednia jest ta nazwa!?)_

I tak jak jej nazwa, SAD może zmniejszać motywację, a nawet powodować depresję w zespołach pracujących zdalnie.

na szczęście wystarczy trochę słońca, aby się od tego uchronić

Nie tylko wystarczająca ilość słońca zwiększa poziom witaminy D (ważnej dla budowania odporności), ale naturalne światło może pomóc lepiej spać !

Wyśrodkuj ustawienia swojego domowego biura wokół okna, aby wpuścić trochę naturalnego światła.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej oświetlić swój pokój, rozważ umieszczenie lustra naprzeciwko okna, aby w pełni wykorzystać światło słoneczne.

co zrobić, jeśli przestrzeń do pracy ma limit światła słonecznego?

Na szczęście istnieją urządzenia do terapii światłem, takie jak HumanCharger! Stymulują one mózg białym światłem - podobnie jak robi to naturalne światło!

4. "I Saw Her Standing There": Zostań aktywny z stojącym biurkiem

beatlesi całkowicie zmienili muzykę, jaką znamy, prawda?

podobnie biurko stojące odmieni twoje życie!

Ikea ma mnóstwo niedrogich biurek stojących, które zmienią twoje życie.

Zaufaj nam.

Wpływ braku siedzenia przez cały dzień powali Cię na kolana!

Zmiana pozycji z siedzącej na stojącą urozmaica dzień pracy zdalnej, sprawiając, że mózg jest bardziej aktywny i wydajny. Jeśli nie możesz pracować przy biurku na stojąco, zadbaj przynajmniej o to, by wstawać i chodzić w miarę regularnie.

Nie ma znaczenia, czy jesteś nałogowym pracownikiem, danie swojemu umysłowi chwili relaksu i zapewnienie przepływowi krwi jest dobrą rzeczą. Zawsze możesz też zapobiec przemęczeniu oczu, robiąc sobie przerwę od wpatrywania się w ekran laptopa!

#

Krok 2: Ustawienie idealnego nastroju

najlepsza część posiadania domowego biura?

Możesz niestandardowo dostosować swoją przestrzeń do pracy, aby była dokładnie taka, jak lubisz!

I nikt nie może bałaganić i zakłócać twojego wydajnego ustawienia domowego biura.

Ale wystrój biura to nie wszystko.

Musisz ustawić idealną atmosferę, która wprowadzi cię w nastrój do pracy.

oto kilka pomysłów, które pomogą Ci stworzyć odpowiednią atmosferę w miejscu pracy

5. "Tu, tam i wszędzie": **Uporządkuj swoje biurko

spójrz na swoje biurko

Prawdopodobnie jest ono zawalone losowymi kartkami papieru, bibelotami lub starym kubkiem po kawie.

teraz spójrz na to biurko

Źródło: https://unsplash.com/photos/9q3I8XhesQI wygląda dziwnie satysfakcjonująco, prawda?

Kiedy porządkujemy nasze biurko, czujemy się spełnieni. A kiedy czujemy dumę, jesteśmy zmotywowani do realizacji naszych celów!

Uporządkowane biurko minimalizuje również czynniki rozpraszające, dzięki czemu umysł może skupić się na wykonywanym zadaniu, a nie gubić się w bałaganie.

od czego więc zacząć?

Nie chcesz, aby Twoje biurko było zbyt puste - zawsze trzymaj na nim stos materiałów biurowych.

Dobrym pomysłem jest również posortowanie ważnych dokumentów, takich jak rachunki za media i dokumenty biznesowe, i przechowywanie ich w kolorowych teczkach.

a jeśli dostajesz tyle poczty, co Beatlesi - zdecydowanie powinieneś stworzyć stację pocztową!

6. 'While My Guitar Gently Weeps': Wybierz odpowiedni podkład muzyczny

Zależnie od tego, kogo zapytasz, słuchanie muzyki podczas pracy może rozpraszać lub wprowadzać cię w hiper-skoncentrowany tryb zen!

Jeśli chodzi o wybór muzyki w tle, istnieje pięć typów ludzi:

Bez hałasu, dziękuję bardzo. Potrzebuję muzyki... Lofi hip hop radio binges on YouTube Otoczenie w tle (fale, woda) Tylko biały/brązowy szum

nie masz pewności, co lubisz?

Teraz jest najlepszy czas, aby odkryć siebie na nowo!

Jeśli tęsknisz za biurowymi pogawędkami podczas pracy zdalnej, polecamy Noisli.

Generuje on hałas w tle, taki jak w kawiarni lub krajobraz miasta, który może zagłuszyć rozpraszające dźwięki.

Jeśli szukasz czegoś zupełnie innego - sprawdź Brain.fm. Generuje on muzykę instrumentalną w określonych długościach fal, co zostało naukowo udowodnione, że zwiększa koncentrację .

7. 'Strawberry Fields Forever': Dodaj uspokajające zapachy do swojego miejsca pracy

Zapachy takie jak rozmaryn, lawenda i truskawki mogą sprawić, że poczujesz się dobrze - to naprawdę powszechne zapachy

ale teraz te wskazówki dotyczące domowego biura są również naukowo udowodnione!

Badania wykazały, że lawenda i rozmaryn może zwiększyć czujność.

I okazuje się, że "szczęście to nie ciepły pistolet"... ale to zapach truskawek!

Trzymaj dyfuzor olejków eterycznych w pobliżu biurka i pozwól stresowi rozpłynąć się podczas pracy! Jeśli nie masz pod ręką żadnych olejków, świece zapachowe lub świeże zioła również mogą do zrobienia.

#

Krok 3: Stwórz idealną rutynę

'Wake up',

'Kawa',

prysznic

dojazd do pracy

'Work'.

Brzmi znajomo?

Nasza codzienna rutyna utrzymywała nas przy zdrowych zmysłach w dni powszednie i w godzinach mojej pracy.

Jednak z powodu COVID-19 ta sama rutyna już nie działa.

potrzebujemy czegoś nowego

Na początku lat 60. The Beatles grali tradycyjną muzykę pop-rockową, ale wszystko się zmieniło, gdy wydali "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

Album brzmiał jak nic, co istniało wcześniej - i był hitem!

Oto jak możesz odmienić swoją rutynę i styl, tak jak Beatlesi:

8. 'Baby's In Black': Ubierz się

Wiele osób utożsamia "Pracę w domu" z "Pracą bez spodni!"

Wiemy, że to kuszące, aby po prostu wyczołgać się z łóżka i pracować w bieliźnie, ale..

Musisz zmusić się do wstania z łóżka i przygotowania się, tak jak do zwykłej pracy dzień.

Nie musisz jednak nosić wypchanej koszuli do zrobienia, jeśli nie chcesz - czarna koszulka wystarczy... ale nie zapomnij o spodniach!

Przygotowanie się do pracy sprawia, że czujesz się bardziej profesjonalny i wydajny.

Ponadto, nie będziesz zaskoczony, jeśli ktoś będzie chciał, abyś szybko nawiązał połączenie wideo!

9. "Nie przeszkadzaj mi": Przechowuj telefon w innym pokoju

Nasz świat stał się uzależniony od połączenia w sposób, którego żadne poprzednie pokolenie nie mogło sobie wyobrazić.

Choć może to być niezwykle przydatne, stworzyło również nieograniczone sposoby na zwlekanie.

Następnym razem praca z domu spróbuj tego:

Umieść swój telefon w innym pokoju i sprawdzaj go tylko w określonych odstępach czasu .

Jeśli twoja praca zdalna wymaga połączenia co kilka minut, pobierz oddzielny telefon do pracy .

Ten "palnik" powinien mieć tylko niezbędne rzeczy, których potrzebujesz - abyś nie był pochłonięty oglądaniem niekończącej się ilości wideo na kawie Dalgona!

Bonus:_ **Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po cyfrowym porządkowaniu po więcej wskazówek!

10. 'Eight Days A Week': Maintainer work life balance

wcześniej, po wyjściu za drzwi biura, można było zająć się swoim życiem

Ale teraz, bez biura, z którego można uciec, twoje życie zawodowe stało się twoim życiem osobistym

Możliwe, że pracujesz nad prezentacją PowerPoint o 4 nad ranem!

Albo..

**Nie trać kontroli nad swoim życiem!

Ustaw własne godziny pracy zdalnej, blokując około 6 godzin dziennie na pracę. Jeśli masz dzieci lub rodzinę w domu, powinieneś stworzyć podstawowe zasady.

W przeciwnym razie wydajność pracy może ucierpieć.

Oto kilka zasad, które można ustawić:

Zamykaj drzwi swojego domowego biura podczas pracy

Podziel zasady i obowiązki ze swoją drugą połówką

Unikaj wykonywania obowiązków w godzinach pracy

Zaplanuj czas na zabawę z dziećmi po godzinach pracy

11. "Getting Better Pozostań nawodniony i zdrowy

Mózg jest w zasadzie tylko lepką kulką wody.

Bez wody nie ma mózgu.

Jednak większość ludzi nie pije takiej ilości wody, jaka jest im potrzebna w ciągu dnia.

Odwodnienie może powodować ogromny zakres fizycznych i psychicznych konsekwencji jako bezpośredni (i całkowicie przewidywalny) wynik.

Miej wodę pod ręką i popijaj ją nieustannie. Oczywiście bez przesady!

Woda utrzymuje czujność i zdrowie - obie te rzeczy są dobre, jeśli chcesz być wydajny.

12. 'I'm So Tired'': Rób regularne przerwy

Gdyby twój mózg miał ulubione Hashtag na Instagramie

to #Wanderlust.

Nasz umysł wędruje średnio 15-20% czasu .

Jeśli więc próbujesz pracować przez dłuższy czas - powiedzmy 2 godziny bez przerwy, najprawdopodobniej stracisz swój tok myślenia w połowie.

_Więc do zrobienia czegoś, co pozwoli ci się skupić podczas pracy zdalnej?

Robiąc dużo przerw!

To właśnie tutaj Technika Pomodoro wchodzi w skład.

Polega ona na podzieleniu swoich zadań na 25-minutowe bloki, z 5-minutową przerwą pomiędzy dwoma blokami. Gdy ukończysz cztery takie bloki, zostaniesz nagrodzony 15-minutową przerwą!

Ta technika może pomóc ci zrobić wszystko szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i zapobiega utracie koncentracji!

#

Krok 4: Wybierz idealne narzędzia

Beatlesi byliby niczym bez swoich instrumentów.

Podobnie, potrzebujesz odpowiednich narzędzi, które pomogą Ci pracować zdalnie:

13. 'We Can Work It Out': Uprość swój cykl pracy dzięki ClickUp

co jest najbardziej irytujące w pracy zdalnej?

Ciągły zalew e-maili i tekstów od innych pracowników.

Zastanawianie się nad tym, co trzeba zrobić danego dnia jest zwykle chaotyczne.

A koordynowanie zadań jest jeszcze bardziej chaotyczne, gdy wszyscy pracują z domu!

Ale nie martw się.

Jeśli ty i twoi pracownicy chcecie bardziej efektywnego sposobu na pracę zdalną - po prostu skorzystajcie z ClickUp.

**Co to jest ClickUp?

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych narzędzi do zdalnego zarządzania projektami .

Posiada wszystkie funkcje potrzebne do uproszczenia zdalnego cyklu pracy i nie tylko!

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp, aby zarządzać zespołem zdalnym :

1. Przypisywanie zadań pracownikom zdalnym

ClickUp sprawia, że dystrybucja cyklu pracy w Twojej firmie jest niewiarygodnie łatwa wirtualnego zespołu :

Możesz:

Dodawać zadania i przypisywać je do poszczególnych członków teamu

Podzielić zadania na mniejsze podzadania

Ustalać priorytety zadań, które muszą zostać zakończone jak najszybciej

Nie martw się o brakujące zadania!

Członkowie Twojego zdalnego zespołu otrzymają natychmiastowe powiadomienia w momencie, gdy zostanie im przydzielona praca.

2. Łatwe sprawdzanie statusów projektów

Chcesz znać status projektu o każdej porze dnia - bez bombardowania zdalnego zespołu tekstami?

Wystarczy sprawdzić za pomocą ClickUp!

ClickUp posiada wiele widoków projektów, które pomogą Ci sprawdzić status zadań Twojego zdalnego zespołu.

Możesz wybrać:

Widok Tablicy : gdzie zadania projektu są wypisane jako karty na tablicy Kanban/ Scrum

Widok listy : gdzie zadania projektu są przedstawione w formie listy kontrolnej

Każdy z tych widoków sortuje zadania zgodnie z ich statusem, takim jak "Otwarte", "Praca w toku", "Zrobione" itp.

W ten sposób można błyskawicznie śledzić postępy w realizacji projektów podczas pracy zdalnej w domowym biurze.

Ta prosta funkcja pozwoli ci zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo! Więcej niż wystarczająco, by uporać się z brudnymi naczyniami!

3. Sprawdzaj, kto nad czym pracuje przez cały czas

nad czym pracuje dziś twój wirtualny zespół?

Wejdź na ClickUp Widok boxu .

Ten widok pokazuje, nad jakimi zadaniami członkowie zespołu pracują indywidualnie. Możesz także zobaczyć, kto jest przeciążony pracą, a kto może wykonać kilka dodatkowych zadań.

4. Komunikacja z zespołem w czasie rzeczywistym

Jak więc rozmawiać o zadaniach ze swoimi zdalnymi pracownikami bez rozmów twarzą w twarz?

Myślisz o zastąpieniu ich e-mailem?

Nie, to działa tylko w romcomach z lat 90! Albo jeśli jesteś nostalgiczny ORAZ zakochany.

I jest tylko tyle rozmów wideo, które można odbyć w ciągu dnia bez zobaczenia czegoś, czego nigdy nie można "odwidzieć"!

Na szczęście ClickUp oszczędzi ci tego bólu!

Porzuć skrzynkę odbiorczą e-mail i zamiast tego czatuj w ClickUp!

W ClickUp, każde zadanie ma dedykowaną skrzynkę mailową sekcję komentarzy dzięki czemu można prowadzić rozmowę w czasie rzeczywistym na temat zadania.

Twój zdalny zespół może nawet udostępniać pliki, połączone strony i inne ważne dane w komentarzach.

Ale czekaj, to nie wszystko!

Możesz nawet przypisać komentarze do swoich wirtualnym członkom zespołu

aby upewnić się, że podejmują działania do zrobienia!

Dodatkowa wskazówka: ClickUp integruje się ze Slackiem!

14. to nie potrwa długo:_ Użyj time trackera

Kiedy pracujemy w biurze, nasze oczy są stale zwrócone na zegar.

Niezależnie od tego, czy jest 5 minut do przerwy na lunch, czy 20 minut do zamknięcia, zawsze jesteśmy świadomi upływającego czasu.

Ale kiedy pracujesz w domu - czas traci wszelkie znaczenie.

Nie wiemy, która jest godzina, dzień czy tydzień!

A jeśli jesteś jednym z tych genialnych programistów, nawet to może ci się przydarzyć!

W wyniku tego możesz skończyć pracując 12-13 godzin dziennie, nawet tego nie zauważając!

Jest to problem, ponieważ regularna praca w nadgodzinach może złamać serce

dosłownie!

Śledzenie czasu nie tylko zapobiegnie wypaleniu zawodowemu, ale także pomoże ci utrzymać odpowiedni czas pracy.

jak to zrobić?

ClickUp's Rozszerzenie Chrome umożliwia śledzenie czasu spędzonego na wykonywaniu zadań.

Wystarczy utworzyć zadanie w ClickUp i rozpocząć śledzenie!

Możesz nawet ustawić szacowany czas dla zadania, aby nie spędzać nadmiernej ilości czasu w pracy.

używasz już time trackera?

ClickUp integruje się z mnóstwem narzędziami do śledzenia czasu , w tym - Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely i inne. W ten sposób możesz zawsze zarządzać czasem spędzonym na swoich projektach!

15. chcę Ci powiedzieć:_ Komunikuj się regularnie ze swoim zespołem

izolacja społeczna nie oznacza zaszycia się w swojej żółtej łodzi podwodnej!

Samotność w pracy może zaszkodzić wydajność, kreatywność i umiejętność podejmowania decyzji .

Teraz bardziej niż kiedykolwiek jest czas na utrzymywanie połączeń z innymi pracownikami zdalnymi.

Korzystaj z narzędzi takich jak Google Hangouts (teraz pod nazwą Google Meet) i Zoom ( integruje się z ClickUp ), aby organizować spotkania z zespołem.

Postaraj się codziennie nawiązywać połączenie wideo - nawet na 5 minut, aby sprawdzić postępy i samopoczucie zespołu.

Nie uwierzysz, jak wiele może to zmienić!

#

Wnioski

Bez względu na to, jak duży lub mały jest twój biznes - praca zdalna jest na kartach dla każdego.

A ponieważ nie możemy zmienić tej sytuacji, powinniśmy po prostu _pozwolić jej być

Jednak pozostawienie rzeczy w spokoju nie oznacza, że nie możemy być wydajni.

wyobraź sobie wszystkich ludzi

pracujących w spokoju w domu!"

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami i pomysłami, możesz być bardziej wydajny niż kiedykolwiek wcześniej.

Ale nie da się tego zrobić z samym domowym biurem... musisz współpracować z kilkoma darmowymi narzędzia do zwiększania wydajności clickUp. Ma wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania pracą zdalną, przechowywania pomysłów, prowadzenia biznesu i zarządzania zdalnymi pracownikami!

dlaczego więc nie pozwolić ClickUp być Paulem McCartneyem dla Twojego Johna Lennona i pozwolić swojej produktywności poszybować w górę? Zarejestruj się w ClickUp today for Free!