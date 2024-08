10 najlepszych platform oprogramowania do content marketingu w 2024 roku

Rozpoczynając biznes, można odnieść wrażenie, że nieustannie ścigamy się, by przyciągnąć uwagę klientów. Podczas gdy wysokiej wydajności produkty i usługi dają przewagę, potrzebne są solidne strategie marketingowe, aby wyprzedzić konkurencję. 🏁

Klienci są bardziej skłonni poczuć połączenie z marką, jeśli znajdą jej zawartość, taką jak blogi, infografiki i posty w mediach społecznościowych angażujące i wartościowe.

Dla każdego biznesu kluczem do utrzymania zdrowej higieny zawartości jest oprogramowanie do marketingu treści. Dzięki odpowiedniemu produktowi możesz generować kuloodporne kampanie marketingowe, śledzić reakcje odbiorców, mierzyć ROI i konwertuj leady na niestandardowych klientów!

W tym przewodniku zebraliśmy listę 10 najlepszych programów do content marketingu. Zapoznaj się z ich funkcjami i cenami i znajdź najlepsze rozwiązanie dla siebie wzmocnić swoją markę widoczność!

Czego szukać w oprogramowaniu do content marketingu?

Aby platforma oprogramowania do content marketingu spełniała swoje zadanie, powinna oferować:

Skalowalność: Oprogramowanie powinno być w stanie wesprzeć skalowanie w górę, aby pomieścić bardziej złożone strategie marketingu zawartości Opcje tworzenia i współpracy: Nie wszystkie rozwiązania z zakresu content marketinguwspierają wydajność zawartości, ale najlepsze opcje platform do zrobienia tego. Funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, wątki komentarzy i tablice pozwalają Twojemu zespołowi naburzę mózgów i współpracę nad pomysłami razem Funkcje automatyzacji: Powinien umożliwiać automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak publikowanie postów w mediach społecznościowych, pozyskiwanie potencjalnych klientów z formularzy internetowych i wysyłanie e-maili w celu uzyskania konwersji Integracje: Najlepsze produkty dobrze integrują się zpopularny content marketing, analitykaizarządzanie relacjami z klientami (CRM) narzędzia Możliwość śledzenia: Narzędzie powinno umożliwiać bezproblemowe śledzenie kalendarzy zawartości, terminów publikacji i przepływów pracy związanych z zatwierdzaniem Wbudowane szablony: Powinno oferować pomocne szablony dla pozycji marki,wytyczne dotyczące markistrony docelowe i sprzedażowe orazplany komunikacji7. Narzędzia analityczne i SEO: Powinny one dawać wgląd w kondycję zawartości poprzez wskaźniki takie jak widoczność, współczynnik klikalności itp.

10 najlepszych narzędzi do content marketingu w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Chcesz wszystkiego w jednym do burzy mózgów, planu i realizacji wielokanałowych działań? kampanii marketingowych ? Nie szukaj dalej niż ClickUp! Platforma ma wbudowane narzędzia do content marketingu, ale możesz połączyć się ze swoimi ulubionymi aplikacjami marketingowymi i SEO dzięki łatwemu Integracje ClickUp !

Platforma oferuje niezrównane opcje współpracy dla marketerów zawartości:

Tablica ClickUp : Visualizeplany projektów i tworzyć zadania bezpośrednio z tablicy

Dokumenty ClickUp : Współpracuj nad wewnętrznymi dokumentami i publikuj materiały na różnych platformachstrumieni roboczych i scentralizuj swoje wysiłki marketingowe

Sprawdzanie wymiana zorganizowanych informacji zwrotnych poprzez komentarze korektorskie i przyspieszenie procesu zatwierdzania

Patrząc na wygenerować zautomatyzowaną zawartość dla e-maili, blogów i mediów społecznościowych? To naprawdę łatwa jazda z ClickUp AI , wysoce funkcjonalny asystent pisania. Używaj go do tworzenia odpowiedniej i wartościowej zawartości, takiej jak posty na blogu i oferty sprzedaży. Może również poprawić jakość istniejących tekstów marketingowych. 🤖

Zacznij korzystać z Szablon planu marketingu zawartości ClickUp , kompleksowe rozwiązanie do dostosowywania teamów, strategii i dostosowywania planu zawartości zgodnie ze wskaźnikami wydajności!

ClickUp najlepsze funkcje

Wsparcie zarządzania kampaniami i wydajnością kreatywną

Tablice i dokumenty ClickUp do współpracy zespołowej

Intuicyjne pulpity dozarządzanie zasobami marketingowymi i śledzenie kalendarzy

ponad 1000 integracji zapewniających wydajność

Asystent pisania AI, który pomaga budować szczegółową strategię marketingu zawartości

ponad 100 automatyzacji do rutynowych zadań

Dostarczanie w dowolnej skali dzięki scentralizowanej bibliotece zawartości

1,000+szablony przyspieszające procesy marketingowe* Narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi w celu organizowania interaktywnej zawartości

Limity ClickUp

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla początkującego użytkownika

Sporadyczne opóźnienia

Ceny ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. ContentStudio

Via: ContentStudio ContentStudio to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi odpowiednia dla firm i agencji dowolnej wielkości. Oferuje szczegółowy kalendarz zawartości z wieloma widokami do wizualizacji i tworzenia map strategii.

Opcje autatyzacji tej platformy pozwalają na konsekwentne publikowanie na platformach mediów społecznościowych i utrzymanie tempa. Dzięki botowi AI ContentStudio możesz generować podpisy z odpowiednimi emotikonami i tworzyć zapierające dech w piersiach obrazy do swoich kampanii. Wypróbuj funkcję Workflow Approver, aby upewnić się, że tylko odpowiednia zawartość trafia do publikacji.

Ujednolicona społecznościowa skrzynka odbiorcza ContentStudio pozwala zająć się przychodzącymi wiadomościami i przypisać je do członków zespołu. W ten sposób, niestandardowe zapytania i wątpliwości klientów pozostają rozwiązane. 📞

Dzięki multikanałowej analityce i opcjom raportowania platformy można śledzenie wskaźników KPI aby udoskonalić swoją strategię marketingową.

ContentStudio najlepsze funkcje

Narzędzia do content marketingu, w tym m.inszczegółowy kalendarz zawartości* Ujednolicona społecznościowa skrzynka odbiorcza

Natywne narzędzia do raportowania

Opcje automatyzacji

Bot AI do selekcji zawartości

Limity ContentStudio

Nawigacja może być trudna dla użytkowników nieobeznanych z technologią

Obsługa klienta mogłaby być bardziej responsywna

Ceny ContentStudio

Start : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Pro : $40/miesiąc za dwóch użytkowników

: $40/miesiąc za dwóch użytkowników Agencja: $80/miesiąc za pięciu użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ContentStudio oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

: 4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (600+ recenzji)

3. CloudCampaign

Via: CloudCampaign CloudCampaign to biała etykieta zarządzanie mediami społecznościowymi platforma dobrze nadająca się jako narzędzie do content marketingu. Dla niewtajemniczonych, biała etykieta oznacza możliwość zmiany przeznaczenia masowo produkowanej zawartości i włączenia jej do własnej marki.

Tworzysz kampanie RSS? CloudCampaign umożliwia automatyczny import. Za pomocą kilku kliknięć możesz masowo importować zawartość z kanałów RSS i dodawać odpowiednie treści do swojej biblioteki.

Generowanie podpisów w mediach społecznościowych z wykorzystaniem AI dzięki captionAI. Za pomocą kilku kliknięć możesz niestandardowo dostosować ton i wybrać platformy, na których publikujesz. ⌨️

Jeśli chodzi o planowanie zawartości, CloudCampaign pozwala dostosować kampanie drip i ustawić domyślne godziny publikowania, aby usprawnić swoje wysiłki i zaoszczędzić czas. Dzięki planowaniu typu "przeciągnij i upuść" możesz upuścić zawartość w bibliotece klienta, a sztuczna inteligencja platformy określi optymalny czas na jej opublikowanie.

Jeśli zarządzasz wieloma klientami, z pewnością docenisz scentralizowaną skrzynkę odbiorczą w mediach społecznościowych i wyodrębnione biblioteki zawartości dla intuicyjnej nawigacji.

Najlepsze funkcje CloudCampaign

Freeoprogramowanie marketingowe z białą etykietą w niektórych planach

Automatyczny import zawartości

Scentralizowane zarządzanie klientami

Integracja z narzędziami takimi jak Google Analytics i Facebook Ads

Limity CloudCampaign

Platforma może czasami zawierać błędy

Potencjalne opóźnienia w dostępie do obsługi klienta

Cennik CloudCampaign

Freelancer : $41/miesiąc

: $41/miesiąc Studio : $191/miesiąc

: $191/miesiąc Agencja: $291/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

CloudCampaign oceny i recenzje

G2 : 4.9/5 (90+ recenzji)

: 4.9/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (100+ recenzji)

4. Bufor

Via: Bufor Chcesz zarządzać wieloma kanałami marketingowymi z jednego pulpitu? Wejdź na Buffer, platformę do content marketingu.

Wykorzystaj potężnego asystenta AI Buffera do modelowania odpowiedniej zawartości, tłumaczenia jej na wiele języków, eksperymentowania z podejściami i pisania odpowiedzi na komentarze klientów. Asystent pomaga również zachować spójność tonu i stylu z marką.

Buffer jest wyposażony w najlepsze opcje współpracy. Twórz wersje robocze i dopracowuj zawartość ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym. Dostosuj zatwierdzanie i kontrolę dostępu do mediów społecznościowych do swoich potrzeb.

Dzięki Buffer tworzenie harmonogramu publikacji i kalendarza zawartości jest bardzo proste. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji platformy narzędzia do raportowania do mierzenia powodzenia bieżących kampanii i podejmowania mądrych decyzji w przyszłości. 💡

Najlepsze funkcje Buffera

Kuracja zawartości oparta na AI

Kompleksowy pulpit nawigacyjny z wygodnymi elementami sterującymi

Zaawansowana analityka do pomiaru wydajności

Łatwy w użyciu kalendarz zawartości

Limity bufora

Wydajność platformy może spaść podczas przesyłania wielu zdjęć jednocześnie

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są zbyt wysokie

Ceny Buffer

Free : $0

: $0 Essentials : $5/miesiąc za jeden kanał

: $5/miesiąc za jeden kanał Teams : 10 USD/miesiąc za jeden kanał

: 10 USD/miesiąc za jeden kanał Agencja: 100 USD/miesiąc za 10 kanałów

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Buffer oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (950+ recenzji)

: 4.3/5 (950+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1400+ recenzji)

5. PathFactory

Via: PathFactory Wybierz właściwą drogę w kierunku spersonalizowanych strategii B2B content marketing z PathFactory's AI-powered content intelligence! 🦾

Prawdziwa siła PathFactory tkwi w unikalnych opcjach analizy zawartości - odejdź od codziennych wskaźników (takich jak widoki, otwarcia i kliknięcia) i skup się na konsumpcji zawartości. Platforma pozwala analizować zachowania kupujących poprzez Binge Rates i Asset Types.

Wskaźniki te pomagają dostosować hiper-spersonalizowane rekomendacje dla profili kupujących i upewnić się, że dla każdej grupy znajdzie się coś interesującego. Możesz także rozpoznać potencjalne martwe punkty marketingowe i dostarczać przyszłą zawartość z bardziej celowym podejściem.

PathFactory ułatwia określenie pozycji danej osoby na ścieżce niestandardowej mapie podróży klienta dzięki czemu czytelnicy nie mają problemów z dostępem do starannie wyselekcjonowanej zawartości.

Najlepsze funkcje PathFactory

Koncentracja na marketingu zawartości B2B

Narzędzia oparte na AI

Metryki konsumpcji zawartości

Hiper-spersonalizowane rekomendacje dla odbiorców

Limity PathFactory

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za nieco przestarzały

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do innych platform marketingu zawartości

Ceny PathFactory

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje PathFactory

G2 : 4.4/5 (150+ recenzji)

: 4.4/5 (150+ recenzji) TrustRadius: 8.5/10 (200+ recenzji)

6. Kapost

Via: Kapost Supercharge your proces rozwoju projektu i informuj swój zespół na bieżąco o aktualizacjach dzięki Upland's Kapost! 💪

Kapost to zawartość oprogramowanie operacyjne które pomaga selekcjonować elementy według takich cech, jak persona kupującego, scena zakupowa i linia produktów. Jedną z wyróżniających się funkcji jest kalendarz redakcyjny z wyjątkowymi opcjami filtrowania. Sortuj zawartość według lokalizacji, czasu, autora i kampanii, aby zidentyfikować obciążenia lub nakładania się zadań.

Kapost jest również wyposażony w analitykę wydajności, aby wesprzeć organizacje o ścisłych terminach dostarczania zawartości. Możesz koordynować harmonogramy Teams zgodnie z nakładem czasu na każde zadanie.

Inne opcje, które z pewnością przypadną ci do gustu, to wspólna edycja, duplikowanie zawartości (dla łatwiejszego tłumaczenia na wiele języków) i przydzielanie zadań do produkcji, zatwierdzania i publikacji. Kapost integruje się z setkami aplikacji, takich jak Salesforce, HubSpot , Hootsuite i Google Analytics w celu usprawnienia cyklu pracy.

Kapost najlepsze funkcje

Kalendarz redakcyjny z zaawansowanym sortowaniem

Analiza wydajności

Wsparcie edycji w czasie rzeczywistym

Integracja z platformami CMS i CRM

Limity Kapost

Integracje z niektórymi uniwersalnymi narzędziami są niedostępne

Kanał aktywności może być zaśmiecony wieloma wiadomościami

Ceny Kapost

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Kapost

G2 : 4/5 (40+ recenzji)

: 4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

Dowiedz się więcej **Oprogramowanie do marketingu produktów !

7. Redaktor Hemingway

Via: Redaktor Hemingway Czego spodziewać się po platformie nazwanej na cześć mistrza słowa pisanego, Ernesta Hemingwaya? 🖊️

Dość przewidywalne - redaktor Hemingway ma na celu dopracowanie zawartości i uczynienie jej bardziej zrozumiałą!

Nie jest to zaawansowane narzędzie do sprawdzania gramatyki, ale skupia się bardziej na wykryciu błędów, które wpływają na czytelność i styl zawartości.

Korzystanie z Free jest niezwykle proste. Wystarczy wkleić tekst do edytora, a program podświetli fragmenty tekstu różnymi kolorami.

Każdy kolor oznacza konkretny problem - na przykład jasnoniebieski oznacza przysłówki, a zielony pasywy. Interfejs informuje, czy liczba przysłówków i bierników w tekście jest odpowiednia. Wskazuje również złożone słowa i trudne do odczytania zdania, które mogą pogorszyć czytelność zawartości dla odbiorców docelowych.

Platforma oferuje również różne opcje formatu tekstu i pozwala na niestandardowe nagłówki i osadzanie połączonych tekstów. Dzięki integracjom, takim jak WordPress i Medium, można publikować zawartość bezpośrednio z poziomu edytora.

Najlepsze funkcje edytora Hemingway

Prosty interfejs

Oferuje opcje formatu tekstu

Określa czytelność tekstu

Wykrywa trudne do odczytania zdania

Limity edytora Hemingway

Brak narzędzi marketingowych lub zarządzania projektami marketingowymi

Brak opcji korekty gramatycznej

Cennik edytora Hemingway

Redaktor online jest Free

Wersja na pulpit: 19,99 USD (płatność jednorazowa)

Hemingway Editor oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

8. BuzzSumo

Via: BuzzSumo Research to podstawowy krok w kierunku generowania odpowiedniej i angażującej zawartości. Dzięki BuzzSumo Twój zespół marketingowy może założyć czapkę detektywa i eksplorować rozległe głębiny Internetu w poszukiwaniu okazji do tworzenia zawartości! 🕵️

BuzzSumo koncentruje się na czterech obszarach:

Content Discovery Badanie zawartości Monitorowanie mediów Badania influencerów

Skorzystaj z platformy, aby mieć oko na swoich konkurentów, zobaczyć, gdzie i jak często Twoja marka jest wzmiankowana oraz sprawdzić najnowsze wiadomości branżowe. Dzięki BuzzSumo Alerts zostaniesz powiadomiony, gdy tylko konkretny wydawca, influencer lub dziennikarz coś opublikuje.

Platforma jest potężnym narzędziem do skanowania trendów. Możesz filtrować historie według wyników trendów, zidentyfikować kolejny wielki hit i wykorzystać go w swojej zawartości. BuzzSumo oferuje zaawansowane filtry geograficzne, dzięki czemu można dostosować zawartość do konkretnego obszaru.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Bogate opcje wyszukiwania zawartości

Konfigurowalne alerty, aby otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś opublikuje post

Śledzenie trendów dotyczących zawartości

Opcje filtrowania geograficznego

Limity BuzzSumo

Interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony

Ceny mogą być zbyt wysokie dla niektórych użytkowników

Ceny BuzzSumo

Podstawowy : $95/miesiąc za użytkownika

: $95/miesiąc za użytkownika Content Creation : $199/miesiąc dla pięciu użytkowników

: $199/miesiąc dla pięciu użytkowników PR & Comms : $199/miesiąc dla pięciu użytkowników

: $199/miesiąc dla pięciu użytkowników Suite : 399 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

: 399 USD/miesiąc dla 10 użytkowników Enterprise: $999/miesiąc dla 30 użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (130+ recenzji)

9. Uberflip

Via: Uberflip Uberflip to popularna platforma content experience (CEP), która pomaga tworzyć zawartość dostosowaną do podróży kupującego i szybciej przygotować go do sprzedaży.

Przenieś personalizację zawartości na wyższy poziom dzięki Uberflip AI. Narzędzie to wykorzystuje dane o intencjach kupujących i uczenie maszynowe, aby wyświetlać rekomendacje zawartości dostosowane do obecnych potencjalnych klientów i niestandardowych klientów.

Uberflip umożliwia centralizację, etykietowanie, filtrowanie i organizowanie całej zawartości w jednym hubie. Opracowując strategię marketingową, wystarczy przejść do huba i obrócić istniejącą zawartość, aby utworzyć niestandardowe strumienie dla odbiorców.

Dzięki opcjom analitycznym Uberflip możesz odkrywać:

Które kanały marketingowe przynoszą największe niestandardowe zaangażowanie klientów Jakie rodzaje zawartości mają największy wpływ na cykl sprzedaży

Opierając się na zebranych danych, z pewnością siebie przebuduj przyszłe strategie dotyczące zawartości i zachwyć swoich odbiorców!

Najlepsze funkcje Uberflip

Scentralizowany hub zawartości do tworzenia strumieni treści

Wnikliwe opcje analityczne

Spersonalizowane rekomendacje zawartości dzięki AI Uberflip

Identyfikuje podróże kupujących

Limity Uberflip

Funkcja wyszukiwania mogłaby skorzystać na aktualizacji

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Uberflip

Kontakt w sprawie cen

Uberflip oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (200+ recenzji)

: 4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (150+ recenzji)

10. Semrush

Via: Semrush Semrush to crème de la crème oprogramowania do marketingu treści - oferuje wiele funkcji do badania, tworzenia i analizowania zawartości oraz dostarczania bogatych doświadczeń swoim odbiorcom.

Zacznijmy od Content Idea Generator platformy i odkryj popularne tematy na podstawie rankingu. Możesz także zbadać pomysły na zawartość dla konkretnej lokalizacji i zablokować tytuły o dużym potencjale zaangażowania.

Po zrobieniu researchu i wygenerowaniu zawartości, skorzystaj z SEO Content Checker, aby przeanalizować czytelność, wydźwięk i oryginalność tekstu. Sprawdź zawartość pod kątem problemów takich jak upychanie słów kluczowych i słabe połączony i porównaj ją z innymi stronami rankingowymi.

Semrush jest dostarczany z kompleksowym Kalendarz marketingowy do tworzenia map zawartości i identyfikowania wąskich gardeł. Ustawienie cele tygodniowe i terminy, twórz powtarzające się działania i nadzoruj wyniki kampanii 24/7! ⌚

Najlepsze funkcje Semrush

Generator pomysłów na zawartość do odkrywania odpowiednich tematów

Wielofunkcyjny kalendarz marketingowy

Sprawdza czytelność tekstu, wyniki SEO, ton i styl

Dostępna analiza konkurencji

Limity Semrush

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że algorytmy pomiaru ruchu powinny zostać zaktualizowane

Cena platformy może być wysoka dla mniejszych firm

Cennik Semrush

Pro : 108,33 USD/miesiąc (do pięciu projektów)

: 108,33 USD/miesiąc (do pięciu projektów) Guru : $208.33/miesiąc (do 15 projektów)

: $208.33/miesiąc (do 15 projektów) Business: $416.66/miesiąc (do 40 projektów)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Semrush

G2 : 4.5/5 (1,500+ recenzji)

: 4.5/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Oprogramowanie do content marketingu: Go From Bland to Brand With ClickUp

Content marketing to maraton, a nie sprint. Wymaga konsekwentnej pracy zespołowej, specjalistycznej wiedzy i zakulisowej pracy.

Wypróbuj ClickUp, aby wyeliminować niedociągnięcia w swojej obecnej strategii i poprowadzić niestandardowe działania klientów. To tylko kwestia czasu, zanim Twoi docelowi konsumenci się wciągną i zaczną wracać po więcej!