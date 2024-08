21 najlepszych programów do zarządzania projektami marketingowymi dla firm i agencji w 2024 roku

Czy starasz się trzymać jedno oko na kolejce zgłoszeń do kampanii, drugie na liście do zrobienia, a jeszcze jedno na liście do zrobienia? kwartalny podział celów ? Nie tylko brzmisz na wyjątkowo oszołomionego, ale także wydaje się, że poważnie potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami marketingowymi - i to szybko!

Współcześni menedżerowie ds. marketingu w startupach, agencjach i Enterprise regularnie prowadzą wielokanałowe projekty marketingowe kampanie marketingowe . Bez oprogramowania do zarządzania projektami ryzykowaliby zmarnowanie jednego dnia roboczego w tygodniu szukając informacji zagubionych w długich wątkach e-maili. Brzmi znajomo? 🙋 Zarządzanie projektami marketingowymi oprogramowanie jest narzędziem do organizowania, współpracy i realizacji projektów związanych z marketingiem. Ale najlepsze oprogramowanie dla marketerów obsługuje różne cykle pracy, zarządza przekazywaniem zadań między zespołami i łatwo integruje się z innymi aplikacjami, tworząc zakończony stos technologiczny.

Prawda jest taka, że ręczne operacje nie są w stanie poradzić sobie z falą wzrostu, dlatego ważne jest, aby zatrzymać się i rozważyć wprowadzenie silnika oprogramowania do zasilania zespołów, procesów marketingowych i współpracowników. 🔌

W tym przewodniku omówimy funkcje wykorzystywane przez wydajne zespoły wewnętrzne i zdalne do projektowania międzyfunkcyjnych cykli pracy oraz naszą rekomendowaną listę 21 najlepszych programów do zarządzania projektami marketingowymi.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami marketingowymi może być przytłaczający. Kiedy decydujesz, co jest odpowiednie dla twojego zespołu, pamiętaj o tych funkcjach:

Automatyzacja: Należy szukać oprogramowania, które umożliwia automatyzację zadań marketingowych takie jak ustawienie nowych projektów i przydzielanie zadań. Pomoże to szybko wdrożyć nowych członków zespołu i uniknąć żmudnej pracy ręcznej.

Współpraca w Teams: Posiadanie umiejętności odpowiednich narzędzi komunikacyjnych ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zarządzanie projektami marketingowymi. Wybierz system, który umożliwia teams łatwo współpracować, czatować i komentować na temat zadań.

Integracje: Poszukaj platformy, która łatwo integruje się z istniejącym oprogramowaniem, takim jak platformy e-mail marketingu i narzędzia analityczne. Pomoże to usprawnić cykl pracy i zapewni dostęp do potrzebnych danych w jednym miejscu.

Analityka i śledzenie: Upewnij się, że wybrany przez ciebie system zarządzania projektami oferuje funkcje analizy, śledzenia i raportowania w czasie rzeczywistym. Pomoże ci to być na bieżąco z wydajnością zespołu i zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia.

Bezpieczeństwo i prywatność: Bezpieczeństwo jest zawsze kluczową kwestią, jeśli chodzi o systemy zarządzania danymi online. Upewnij się, że wybrana platforma ma odpowiednie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

21 najlepszych programów do zarządzania projektami marketingowymi

Dostosuj swoje cele i współpracuj przy zadaniach i dokumentach, aby zrealizować najlepszą strategię w ClickUp

Wiemy, że Ty i Twój zespół jesteście przyzwyczajeni do łączenia procesów w poszczególnych projektach w celu realizacji zadań. Starsze wersje - i drogie - narzędzi, które odziedziczyłeś, są raczej punktem tarcia niż współpracownikiem cele marketingowe i operacje. ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, na której zespoły mogą wspólnie planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentami, czatem, celami, tablicami i nie tylko. Wystarczy kilka kliknięć, aby niestandardowo dostosować ją do potrzeb swojego zespołu i znacznie skrócić listę narzędzi (oraz wydatki na aplikacje innych firm!)

Narzędzie to pozwala zespołom wszystkich typów i rozmiarów na bardziej efektywną realizację projektów marketingowych, zwiększając wydajność na nowy poziom! Skorzystaj z Free zarządzanie zadaniami Funkcje z ClickUp, za które Ty, Twoi współpracownicy i Twoi klienci podziękują Ci później:

15+ widoki projektów do śledzenia projektów i zarządzania zadaniami. Twórz prywatne lub publiczne widoki projektów do organizowania zadań osobistych i zespołowych, aby dopasować je do różnych stylów pracy. Zadania do rejestrowania spotkań i przydzielania pracy. Ustawienie powtarzających się zadań dlanotatki ze spotkań i na wynos, a następnie przypiszelementy działań poszczególnym osobom, aby utrzymać projekty w ruchu. Pulpity do pomiaru ROI i wydajności zespołu marketingowego. Bądź na bieżąco z marketingowe OKR , postępy w projektach, spostrzeżenia dotyczące kampanii i nie tylko - nie jest wymagana ręczna aktualizacja! Dokumenty i szablony list zadań do standaryzacji procesów uruchamiania. Użyj szablonu z kataloguCentrum szablonów ClickUp lub stworzonego przez Ciebie w celu standaryzacjimarketingowe cykle pracy dla przychodzących zgłoszeń, zadań kampanii i dokumentacji.

Profesjonaliści ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Prosimy skontaktuj się z działem sprzedaży kiedy będziesz gotowy.

Capterra: 4.7/5 (2,890+ opinii)

Jeśli szukasz lepszego sposobu_ zarządzać swoimi zasobami , potok sprzedaży, project scope , realizacja projektu oraz informacje zwrotne od klienta i procesy wdrażania, zaczynają się od **Szablon agencji kreatywnej_ClickUp !

przez Asana Asana to narzędzie do zarządzania zadaniami, które organizuje wszystkie zadania w jednej przestrzeni. Teams marketingowe widzą, co muszą zrobić, które zadania są priorytetem i kiedy praca jest do zrobienia. Fani widoków projektów opartych na wykresach będą cenić model danych Asany, aby pozostać w synchronizacji i dotrzymywać terminów.

Zalety Asany

Załączniki mogą być dodawane do każdego zadania i dostępne później w magazynie plików zespołu

Funkcje czatu i współpracy w czasie rzeczywistym dla każdego zadania

Szablony projektów przyspieszające procesy

Widok kalendarza zapewniający przejrzysty podgląd harmonogramów

Widok Kanban w Asanie jest podobny do Trello

Wady Asany

Niewiele osób przypisanych opcja

Nie jest idealna dla złożonych projektów z wieloma cyklami pracy (znajdź elastyczne rozwiązanie za pomocąAlternatywy dla Asany)

Nie można konwertować komentarzy na zadania

Brak funkcji umożliwiającej zespołom współpracę nad tym samym dokumentem

Konieczność przypisywania kopii zadania do wielu członków zespołu, co może zaśmiecać obszar roboczy tonami klonów

Ceny Asany

Asana oferuje bezpłatną wersję próbną, plan Free Plan i płatne plany zaczynające się od 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny klientów Asany

G2: 4,3/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

przez Projekty pracy zespołowej Praca zespołowa to projekt oprogramowanie do współpracy idealne dla agencji marketingowych i teamów, które chcą organizować zadania w celu łatwej nawigacji i zarządzanie klientami . Kluczowe funkcje Teamwork Projects obejmują planowanie zasobów, śledzenie czasu projektu i szablony list zadań.

Wybieraj spośród 25+_ szablony marketingowe ClickUp aby rozpocząć planowanie projektu już dziś!

projekty pracy zespołowej

Brak dodatkowych kosztów za posiadanie użytkowników będących klientami, idealne rozwiązanie dla agencji marketingowych

Funkcja notatnika do udostępniania zorganizowanych dokumentów

Widok Portfolios do łatwego przeglądania wszystkich produktów i usług

Raportowanie Burndown, raporty wykorzystania i fakturowanie

Wady projektów pracy zespołowej

Szablony projektów nie są dostępne w planie Free

Zintegrowany czat zespołowy jest funkcją płatną

Drogie płatne plany w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami marketingowymi na tej liście

Cennik projektów pracy zespołowej

Teamwork Projects oferuje Free Plan i płatne plany zaczynające się od $10/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Teamwork Projects

G2: 4.4/5 (ponad 990 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 700 opinii)

4. Plan Toggl

przez Toggl Plan Toggl to oprogramowanie do zarządzania projektami składające się z trzech rozwiązań: Toggl Track, Toggl Plan i Toggl Hire. Wizualne mapy drogowe Toggl Plan uzupełniają zarządzanie zmianą gdy zarządzanie wieloma projektami w arkuszach kalkulacyjnych wprowadza więcej pracy niż wsparcia.

Wypróbuj te_ **Narzędzia zarządzania zmianą !

Zalety planu Toggl

Niestandardowa funkcja kodowania kolorami ułatwia identyfikację różnych scen projektu marketingowego

Zarządzanie alokacją zasobów za pomocą osi czasu zespołu

Niestandardowe statusy zadań, aby spełnić wszystkie potrzeby projektu pracy zespołowej

Automatyzacja powtarzających się zadań dzięki powtarzalnym zadaniom

Wady planu Toggl

Brak pulpitów do zarządzania projektami

Free Plan jest ograniczony do pięciu użytkowników

Oferuje tylko 10+integracji oprogramowania Cennik planu Toggl

Toggl Plan oferuje bezpłatną wersję próbną, plan Free i płatne plany zaczynające się od $8/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Toggl Plan

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

nie jesteś pewien co do planu Toggl? Sprawdź niektóre Alternatywy dla Toggl ._

przez Monday Kolejnym oprogramowaniem do zarządzania projektami marketingowymi na naszej liście jest Monday , a rozwiązanie do planowania projektów pomagając zespołom o różnych funkcjach dostosować się do ich najważniejszej pracy. Na przykład agencje marketingowe lub teams poszukujące raportowania w czasie rzeczywistym mogą z łatwością tworzyć pulpity projektów aby zwiększyć przepływ komunikacji.

Monday pros

Unlimited tablice i dokumenty w planie darmowym

Konfigurowalny widok projektu do łatwego śledzenia projektów marketingowych

Automatyczne śledzenie czasu pracy

Formularze przyjmowania projektów

Wady Monday

Funkcje nie są dogłębne w porównaniu do innych narzędzi z tej listy

Pulpity są płatną funkcją premium

Brak funkcjinatywnej funkcji notatnika* Brak powtarzających się lub prywatnych zadań

Ceny w poniedziałek

Monday oferuje plan Free i płatne plany zaczynające się od $8/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Monday

G2: 4,6/5 (ponad 3 290 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 540 opinii)

6. Wrike

przez Wrike Oprogramowanie do zarządzania projektami Wrike jest idealne dla małych firm agencji marketingowych potrzebujących konfigurowalnego obszaru roboczego do organizowania udostępnianych kalendarzy , planowania projektów i łatwej współpracy. Co więcej, osoby zatwierdzające mogą przyspieszyć przekazywanie opinii za pomocą wizualnego narzędzia do oznaczania Wrike.

Zalety Wrike

Tablica Kanban zapewnia widoczność wszystkich zadań

Funkcja śledzenia czasu umożliwiająca porównanie szacowanego i faktycznie spędzonego czasu

Niestandardowe statusy zadań do zarządzania kampaniami marketingowymi

Wrike minusy

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Brak warunkowej automatyzacji (niezbędna funkcja do zarządzania projektami marketingowymi!)

Wykresy Gantta nie są dostępne w wersji Free

Brak możliwości przypisywania zadań do grup użytkowników (Teams) lub wielu osób przypisanych

Ceny Wrike

Wrike oferuje darmowe i płatne plany już od 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 2 350 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1 700 recenzji)

Check out these Wrike Alternatives !

7.

Trello

przez Trello W ramach rodziny oprogramowania Atlassian, Trello to narzędzie Kanban składa się z czterech kluczowych elementów - tablicy Kanban, kart, list i menu tablicy. Teams mogą posuwać pracę do przodu za pomocą niestandardowych przycisków kart i tablic Trello.

Zalety Trello

Funkcja automatyzacji bez użycia kodu, Butler, pomaga zespołomzaoszczędzić czas z zadaniami administracyjnymi

Zaawansowane listy kontrolne (funkcja płatna) do szczegółowego przydzielania zadań

Łatwe ustawienia i wdrażanie projektów

Etykiety, etykiety i kategorie do organizacji zadań

Niestandardowe Automatyzacja Trello reguły i zaplanowane komendy

Tablice Kanban usprawniające procesy związane z zadaniami

Wady Trello

Free Plan ograniczony do 10 MB na załącznik pliku

Brak schowka na widok bieżących zadań

Komentarze znajdują się z tyłu karty, co utrudnia współpracę

Konieczność dopłacenia za niektóre dodatki dla pełnej funkcji

Ceny Trello

Trello oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $5/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Trello

G2: 4,5/5 (ponad 20 410 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 390 opinii)

Check out these Trello Alternatives !

8. Hive

przez UlHive to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami marketingowymi które pozwala zespołowi zarządzać projektami w sposób, w jaki chcą. Posiada różne integracje i wiele widoków dla dodatkowej elastyczności.

Zalety Hive

Łatwe planowanie kampanii dzięki wykresom Gantta, tablicom Kanban, kalendarzom i tabelom

Zaprośklientów i wykonawców do współpracy z Tobą za pośrednictwem aplikacji

Sprawdzanie i zatwierdzanie w celu uproszczenia pętli informacji zwrotnych

ponad 1000 integracji zoprogramowaniem takim jak Jira, Salesforce, Zoom i Adobe Photoshop

Hive cons

Do pełnej funkcji wymagane jest kilka dodatków

Aplikacje mobilne nie są tak rozbudowane jak aplikacja komputerowa

Brak Free Planu

Ceny Hive

Hive oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $12/użytkownika miesięcznie

Oceny niestandardowe Hive

G2: 4,5/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

9. Projekt ProProfs

przez Projekt ProProfs ProProfs Project jest jedną z najlepszych opcji zarządzania projektami marketingowymi, ponieważ oferuje solidne funkcje pomagające zespołom marketingowym w zarządzaniu, śledzeniu i prowadzeniu powodzenia kampanii marketingowych.

Zalety ProProfs Project

Pomysł, plan i realizacja wielu projektów z poziomu jednego pulpitu

Komunikatory i możliwość udostępniania plików dla płynnej współpracy

Wykresy Gantta, tablice Kanban i widok Kalendarza do planowania i wizualizacji projektów

Niesamowite możliwości śledzenia czasu

ProProfs Project minusy

Brak planu Free Plan

Wersja próbna jest dostępna tylko przez 15 dni

Ustawienie ról i uprawnień jest dostępne tylko w planie premium

Cennik projektu ProProfs

ProProfs Project oferuje bezpłatną wersję próbną i płatne plany zaczynające się od $$$2/miesiąc za użytkownika

Oceny klientów ProProfs Project

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

10. Zoho Projects

przez Projekty ZohoZoho Projects jest jedną z najlepszych opcji zarządzania projektami marketingowymi ze względu na platformę opartą na chmurze, która pomaga Tobie i Twojemu zespołowi marketingowemu planować pracę, śledzić postępy projektu i współpracować z zespołem. Łatwy w użyciu interfejs ułatwia nowym użytkownikom korzystanie z oprogramowania.

Zoho pros

Widok osi czasu pozwala zobaczyć, co pracownicy robią w określonym okresie czasu

Korzystanie z kart czasu pracy pracowników do rejestrowania godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu

Tablice Kanban do wizualizacji cyklu pracy

Zoho cons

Free Plan umożliwia utworzenie tylko dwóch projektów i załączenie plików do 10 MB

Limit integracji z aplikacjami innymi niż Zoho jak Zoom * Wysoka krzywa uczenia się, szczególnie podczas początkowego procesu ustawień

Ceny Zoho

Zoho Projects oferuje plan Free i płatne plany zaczynające się od $5/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Zoho

G2: 4,3/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 250 recenzji)

Bonus:_ Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla komputerów Mac

przez Basecamp Basecamp to oprogramowanie do zarządzania projektami, które zapewnia zespołom funkcje przechowywania plików, zarządzania projektami i czatów grupowych. Narzędzie ma na celu połączenie zarządzania projektami i komunikacji w zespole projektowym pod jednym namiotem z funkcjami takimi jak listy rzeczy do zrobienia i tablice ogłoszeń.

Zalety Basecamp

Wykresy Hill, które dają ci przegląd tego, jak radzą sobie twoje projekty

Menu "Hej!" grupuje powiadomienia, takie jak nowe wiadomości, @wzmianki i zadania do wykonania

Portal dla klientów do widoku zadań i komunikacji

Zapisywanie nowych wiadomości lub dokumentów jako wersji roboczych przed ich opublikowaniem

Integruje się z ClickUp poprzez Zapier

Wady Basecamp

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak priorytety zadań i niestandardowe statusy

Brak etykiet lub etykiet dla lepszej organizacji zadań

Brak natywnych funkcji śledzenia czasu

Brak wersji Free

Nie nadaje się dostruktur organizacyjnych, takich jak agencje marketingowe z wieloma projektami marketingowymi realizowanymi jednocześnie

Ceny Basecamp

Basecamp oferuje bezpłatną wersję próbną i płatny plan w cenie 99 USD/miesiąc

Oceny klientów Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 4 940 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 13 350 opinii)

Check out these **Alternatywy Basecamp !

12. nTask

przez nTask nTask to kolejne z opartych na chmurze narzędzi do zarządzania projektami, które może pomóc tobie i twojemu zespołowi marketingowemu zarządzać wszystkim, od planu zasobów po rezultaty projektu. Podobnie jak inne oprogramowanie projektowe na tej liście, nTask oferuje tablice Kanban do tworzenia planu projektu i wizualizacji zadań.

zalety nTask

Teamsnarzędzia do zarządzania obciążeniem pracą do łączenia zdalnych teamów

Załączniki do plików i zarządzanie dokumentami

Niestandardowe role i uprawnienia

Kamienie milowe projektu do szybkiego śledzenia postępu projektu

nTask cons

Nie nadaje się dla większych teamów (50 lub więcej osób)

Tablice Kanban są funkcją płatną

Użytkownicy mają mniejszą kontrolę nad niestandardowym interfejsem

cennik nTask

nTask oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 3 USD/miesiąc za użytkownika

oceny niestandardowe nTask

G2: 4,4/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 3,9/5 (ponad 10 recenzji)

13. Workfront

przez Workfront Fani i zaawansowani użytkownicy Adobe z pewnością rozpoznają Workfront, narzędzie do zarządzania pracą zespołową, umożliwiające zespołom połączenie, współpracę i szybsze ukończenie pracy. Workfront łączy się płynnie z rozwiązaniami marketingowymi Adobe, tworząc system typu "wszystko w jednym".

Zawodowcy z Workfront

Wbudowana funkcja zatwierdzania umożliwiająca współpracę w zespole i przekazywanie informacji zwrotnych na temat projektów

Wizualne raportowanie i pulpity nawigacyjne

Skonsolidowana lista zadań, która wyświetla najbardziej krytyczne zadania i nadchodzące zadania

Integracja z Adobe, Slack, GSuite i Salesforce

Workfront minusy

Bardziej złożony niż inne oprogramowanie marketingowe

Nie nadaje się dla małych firm, ponieważ integracje zależą od planu cenowego

Wykres Gantta jest trudny w użyciu w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami z listy

Ceny Workfront

Zapytaj Workfront o cenę

Oceny klientów Workfront

G2: 4.1/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Check out these **Alternatywy_Workfront !

14. Ravetree

przez Ravetree Ravetree to rozwiązanie do zarządzania projektami, rozliczeniami, zasobami i klientami. Dzięki kluczowym funkcjom, takim jak portale klientów, szablony projektów i portfolio, zespoły marketingowe mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy dla każdej kategorii projektów.

Profesjonaliści Ravetree

Wsparcie dla plików PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX i PNG

Faktury za zarejestrowany czas i wydatki

Widok osi czasu dla łatwego zarządzania zasobami

Narzędzie do planowania sprintów

Ravetree cons

Brak natywnej integracji e-mail

Drogie płatne plany w porównaniu do innych wiodących narzędzi marketingowych na tej liście

Ceny Ravetree

Ravetree oferuje płatne plany już od 29 USD/miesiąc

Oceny klientów Ravetree

G2: 4.1/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

15. Kissflow

przez Kissflow Kolejnym najlepszym narzędziem do zarządzania projektami marketingowymi jest Kissflow, proces i automatyzacja cyklu pracy narzędzie dla całej organizacji umożliwiające niestandardowe dostosowanie dowolnego procesu. Dostarcza funkcje potrzebne Tobie i Twoim kierownikom projektów w intuicyjnym układzie, który nie wymaga specjalistycznego szkolenia!

Kissflow pros

Formularze typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia aplikacji

Analityka w czasie rzeczywistym do automatyzacji procesów

Proces izarządzanie cyklem pracy bez kodu

Skalowalność umożliwiająca obsługę dużej ilości i złożoności danych

Kissflow cons

Przeciętny interfejs w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami marketingowymi na tej liście

Brak widoków wizualizacji projektów

Brak Free Planu

Ceny Kissflow

Kissflow oferuje płatne plany już od 10 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny niestandardowe Kissflow

G2: 4,3/5 (ponad 490 recenzji)

Capterra: 3.8/5 (ponad 10 recenzji)

Try these Alternatywy Kissflow !

16. FunctionFox

przez FunctionFox FunctionFox to karta czasu pracy i oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga kierownikom projektów utrzymać wszystko na dobrej drodze, na czas i w ramach budżetu. Narzędzie to ma na celu wsparcie zespołów marketingowych poprzez dostosowanie celów i zasobów do powodzenia kampanii.

Zalety FunctionFox

Przydzielanie zadań Teams pozwala zarządzać zasobami i obciążeniami pracą

Elastyczny projektaplikacje do planowania dla kampanii marketingowych

Formularze zapytań online z nielimitowanymi polami niestandardowymi

Komunikacja z członkami Teams za pomocą bloga projektu

Wady FunctionFox

Widoki projektów są ograniczone do harmonogramu i wykresów Gantta

Ograniczony darmowy plan

Brak konfigurowalnej hierarchii obszarów roboczych (nieodpowiednie dlaZwinnych teamów marketingowych)

Ceny FunctionFox

FunctionFox oferuje płatne plany zaczynające się od $5/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów FunctionFox

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 150 opinii)

17. iMeet Central

przez iMeet Central iMeet Central (dawniej Central Desktop) firmy PGi to oprogramowanie do zarządzania projektami z narzędziami do współpracy zespołowej, które pomaga marketerom, agencjom kreatywnym i firmom Enterprise zarządzać plikami, współpracować nad projektami i łączyć użytkowników. Teams mogą ustawić i niestandardowe prywatne społeczności online dla każdego działu, projektu, klienta lub potrzeby.

iMeet Central pros

Potężna funkcja indeksu do łatwego wyszukiwania plików

Integracja z rozwiązaniami PGi iMeet i GlobalMeet do spotkań online

Prywatne, internetowe moodboardy do kreatywnej burzy mózgów

Bazy danych online dlabriefy kreatywne i procesów

iMeet Central cons

Drogie płatne plany w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami na tej liście

Niezbyt przyjazne dla użytkowników z teamów marketingowych poszukujących intuicyjnego interfejsu

Ograniczone możliwości niestandardowe dla zaawansowanych funkcji

Cennik iMeet Central

iMeet Central oferuje płatne plany dla marketerów i agencji już od 45 USD/użytkownika miesięcznie

oceny niestandardowe iMeet Central

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (10 opinii)

18. LiquidPlanner

przez LiquidPlanner LiquidPlanner to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom w automatyzacji planowania zadań projektowych, śledzeniu zmian w projekcie i niestandardowych pulpitach danych projektu. Jedną z kluczowych funkcji LiquidPlanner, które agencje marketingowe uznają za pomocne w zarządzaniu zasobami, jest podejście do planowania projektów oparte na priorytetach.

Zalety LiquidPlanner

Funkcja inteligentnych pasków harmonogramu do rejestrowania zmian w czasie rzeczywistym

Wielu właścicieli zadania, co jest korzystne dla kierowników projektów

Łańcuchy zależności do wizualizacji kolejności faz

LiquidPlanner minusy

Nie nadaje się dla małych agencji z wieloma projektami realizowanymi jednocześnie (znajdź wAlternatywy dla LiquidPlanner)

Limitowany plan Free w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami marketingowymi na tej liście

Stroma krzywa uczenia się dla szkolenia i adopcji

Ceny LiquidPlanner

LiquidPlanner oferuje bezpłatną wersję próbną i płatne plany zaczynające się od $15/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 630 recenzji)

przez Podio Podio to narzędzie do zarządzania projektami zapewniające strukturę dla zespołów marketingowych w celu łatwiejszej współpracy, szybszego wyszukiwania informacji i wyboru między różnymi widokami pracy. Ponadto kierownik projektu może tworzyć automatyzację zadań, aby utrzymać połączenie między ludźmi i projektami za pomocą cyklu pracy Podio.

Zalety Podio

Ustawienie niestandardowych uprawnień, aby kontrolować, kto ma dostęp do obszarów roboczych

Doskonałe możliwości udostępniania plików

Wbudowane funkcje czatu zespołowego i wideokonferencji

Potężne aplikacje mobilne, które pozwalają zarządzać dowolnym projektem marketingowym w podróży

Podio integruje się z ClickUp

Podio cons

Ograniczony darmowy plan, w którym brakuje automatyzacji cykli pracy, synchronizacji kontaktów i funkcji zarządzania użytkownikami

Brak możliwości przypisywania komentarzy jako zadań

Raportowanie wizualne jest dostępne tylko w wersjach premium

Cennik Podio

Podio oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 7,20 USD/miesiąc

Oceny klientów Podio

G2: 4,1/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

20. Workamajig

przez Workamajig Workamajig to narzędzie do zarządzania projektami marketingowymi służące do zarządzania projektami, budżetami, harmonogramami i kontami w jednym miejscu. Kluczowe funkcje dla wewnętrznych teamów marketingowych obejmują pulpity z możliwością podejmowania działań, codzienny kanał aktywności w czasie rzeczywistym i kreatywność szablony do zarządzania projektami .

Sprawdź ClickUp_ szablony kreatywne i projektowe do rozpoczęcia projektów marketingowych!

Workamajig pros

Wbudowanyzarządzanie klientami funkcje

Przekształcanie zgłoszeń klientów w aktywne projekty

Specjalne pulpity dla różnych ról

Zarządzanie wielomaprojektów i zadań w tym samym czasie

Workamajig cons

Drogie płatne plany w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami marketingowymi na tej liście

Brak Free Planu

Niezbyt przyjazny dla użytkownika interfejs

Ceny Workamajig

Workamajig oferuje płatne plany zaczynające się od 38 USD/użytkownika miesięcznie dla 10-19 użytkowników

Oceny niestandardowe Workamajig

G2: 3,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 3.7/5 (ponad 200 recenzji)

21. Projectsly

przez Projekty Projectsly to oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga uzyskać wszystkie informacje w jednym miejscu. Można tu dodawać zadania członkom zespołu i udostępniać pliki, a także tworzyć konfigurowalne cykle pracy w oparciu o priorytety, aby nie przegapić krytycznej pracy.

Zalety Projectsly

Oś czasu projektu upraszczająca zarządzanie projektami

Zarządzanie zadaniami poprzez przeciąganie i upuszczanie

Łatwe zarządzanie zadaniami i tworzenie harmonogramów

Współpraca między członkami Teams będzie łatwa

Projectsly cons

Brak dodatkowych funkcji, takich jak budżetowanie

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak natywne mapy myśli

Ceny Projectsly

Projectsly ma darmowy plan dla maksymalnie 10 użytkowników i płatne plany zaczynające się od $14.99/miesiąc

Oceny klientów Projectsly

G2: 4.5/5 (2 recenzje)

Capterra: 4,8/5 (5+ opinii)

Zespoły marketingowe potrzebują oprogramowania do zarządzania projektami

Oprogramowanie do zarządzania projektami stało się niezbędnym narzędziem operacyjnym dla zglobalizowanych teamów i wielofunkcyjnych projektów. Ale pomijając wszystkie operacje, pomaga ludziom osiągać najlepsze wyniki, ponieważ nie tracą czasu na szukanie informacji i zadań w zbyt wielu miejscach. 🔍

Z potężnymi funkcji bazy danych , wideo szkoleniowe online narzędzia do wizualizacji i wiele więcej, ClickUp spełnia wszystkie wymagania jako darmowe, najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi. Zarejestruj się już dziś i niestandardowo dostosuj ClickUp do potrzeb swoich, swojego zespołu i organizacji! ⚡️