10 najlepszych alternatyw i konkurentów Adobe Workfront 2024

Podnieś rękę, jeśli padłeś ofiarą wersji próbnej Adobe. 🙋🏼‍♀️

Nie ma nic gorszego niż uczucie "ściskania twarzy", gdy zostajesz obciążony opłatą za subskrypcję w wysokości 600 USD, którą zapomniałeś anulować po edycji pliku PDF w locie.

Nie oznacza to jednak, że te produkty nie są niesamowite. Jest powód, dla którego każdy millenials miał obsesję na punkcie Photoshopa w gimnazjum - Adobe ma aplikację do wszystkiego, a te aplikacje są naprawdę dobre.

Adobe oferuje pięć różnych pakietów oprogramowania z ponad 50 aplikacjami. Na pierwszy rzut oka jest to imponujące.

Wśród tych aplikacji? Workfront.

Przejęty przez Adobe w 2020 roku i obecnie stanowiący część Experience Cloud, Workfront jest zarządzanie projektami dla przedsiębiorstw platforma do nadzorowania strategii, członków Teams, zasobów i cykli pracy. Oprogramowanie do zarządzania projektami na poziomie Enterprise jest krytyczną inwestycją i chociaż Workfront oferuje kilka funkcje pracy zespołowej dla skutecznego marketingu online i zarządzanie pracą nie jest jednak pozbawione wad i kompromisów.

Więc do zrobienia? Szukamy alternatyw!

Mamy 10 najlepszych alternatyw Adobe Workfront, w tym kluczowe funkcje, korzyści, ograniczenia, ceny i oceny klientów.

Przyjrzyjmy się im bliżej. 🍽

Czym jest Adobe Workfront?

Via Adobe Workfront Workfront jest oprogramowanie do zarządzania projektami w ramach Experience Cloud-AKA firmy Adobe, pakietu produktów skierowanych do marketerów internetowych, analityki internetowej, sprzedaży i zaangażowania klientów.

Wiele kluczowych funkcji Workfront koncentruje się na metrykach, spostrzeżeniach i monitorowaniu, aby zapewnić, że kreatywne kampanie i projekty, które dostarczasz, osiągają dobre wyniki. W klasycznym zarządzanie projektami formularz, Workfront oferuje narzędzia do tworzenia zadań, dodawania komentarzy, przypisywania elementów akcji i niestandardowych szablonów.

Podczas gdy niektóre narzędzia są zaprojektowane tak, aby lepiej służyć małym Teamsom lub pojedynczym osobom, Workfront jest rozwiązaniem przeznaczonym przede wszystkim dla Enterprise - lub tych, które obecnie rozwijają się do tej skali.

Z jednej strony ogranicza to pulę firm, które mogą korzystać z Workfront, a z drugiej podnosi stawkę dla aplikacji. Znaczenie: Wielu niestandardowych klientów, pracowników i przełożonych polega na tym oprogramowaniu, aby spełnić swoje obietnice i zapewnić płynne działanie procesów.

Więc jak dobrze Workfront naprawdę się trzyma?

Kluczowe funkcje Adobe Workfront

Automatyzacja pracy umożliwiająca synchronizację aktualizacji w różnych aplikacjach

Wyrównywanie celów w celu śledzenia celów i organizowania ich w pulpicie

Planowanie scenariuszy w celu proaktywnego porównywania możliwych wyników i podejmowania decyzji opartych na danych

Zarządzanie cyklem pracy i zwinne zarządzanie poprzez zadania, podzadania, szablony, integracje, zaległości i wgląd w czasie rzeczywistym

Sprawdzanie i zatwierdzanie do połączeniaplany projektów z interesariuszami, teamami kreatywnymi, kierownikami projektów i innymi działami

Raportowanie i pulpity nawigacyjne z wieloma widokami, filtrami i niestandardowym dostępem do najważniejszych informacji w dowolnym momencie

Bezpieczeństwo - prawdopodobnie najważniejszą funkcją dla każdego zespołu Enterprise jest możliwość zaufania platformie przechowującej i chroniącej dane

Wszystko to brzmi świetnie na papierze, ale wprowadzenie tych funkcji w życie może być zupełnie inną historią.

Limity Adobe Workfront

Nauka złożonego oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak Workfront, jest procesem samym w sobie. Nawet po zapoznaniu się z aplikacją od podszewki, niektóre pytania mogą pozostać bez odpowiedzi, a niektóre funkcje mogą zostać pominięte.

Stroma krzywa uczenia się

Wyrównywanie celów, planowanie, zatwierdzanie i zarządzanie pracą to potężne pomysły, które można obiecać w każdym oprogramowaniu, ponieważ wymagają czasu i wysiłku ze strony użytkownika, aby się ich nauczyć.

Chociaż te pomysły są konkretnie wymienione jako niektóre z kluczowych funkcji Workfront, są to bardziej procesy biznesowe, które wymagają wielu funkcji działających w tandemie i dużo praktyki, aby w pełni zintegrować się z projektami.

Funkcje takie jak komentarze, przypisane zadania, podzadania, pulpity i widoki cyklu pracy należą do najpopularniejszych funkcji zarządzania pracą. Jednak ustalenie, jak korzystać z nich w najbardziej efektywny sposób, może wymagać wielu wersji próbnych, błędów i frustracji w przypadku skomplikowanego oprogramowania, takiego jak Workfront, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej z niego nie korzystałeś.

Dodatkowo, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Workfront jest przeznaczony dla firm typu Enterprise i weźmie pod uwagę samą liczbę użytkowników, z którymi masz do czynienia, stroma krzywa uczenia się może być kosztownym wyzwaniem dla Twojej firmy na więcej niż jeden sposób.

Niezgrabny interfejs

Chcesz, aby każdy członek zespołu otworzył oprogramowanie i dokładnie wiedział, gdzie musi się udać, aby uzyskać dostęp do swojej pracy. Jednak w przypadku rozległej platformy, takiej jak Workfront, nie zawsze tak jest.

Nieintuicyjny i skomplikowany interfejs może być decydującym elementem, jeśli chodzi o pracę:

Krzywej uczenia się

Ogólnej funkcji

To, czy twój zespół zaangażuje się w pracę z narzędziem

Interfejs Workfront jest stosunkowo przejrzysty, ale dla wielu użytkowników nie jest wystarczająco intuicyjny, by szybko i skutecznie się po nim poruszać. Co więcej, jest on również dość przestarzały.

Nikt nie lubi czuć się jak zrzęda, pytając menedżerów, gdzie znajdują się informacje na platformie lub tracąc kluczowe szczegóły, ponieważ nie mogli dowiedzieć się, jak ponownie uzyskać dostęp do określonego obszaru roboczego.

Limitowanie wykresów Gantta

Wykresy Gantta są krytyczną metodą dla zespołów Agile do nadzorowania projektów, śledzenia ich i dostarczania wysokiej jakości produktów. Zależy od nich bardzo wiele, ponieważ dostarczają szczegółów, takich jak zależności zadań, kamienie milowe, osie czasu, terminy i powiązania zadań.

Chociaż Workfront oferuje wykresy Gantta, ich funkcja nie dorównuje innym popularnym programom do zarządzania projektami.

Wykresy Gantta w Workfront są obrzydliwe, trudne w obsłudze i jeszcze trudniejsze do edycji.

Brak funkcji globalnego wyszukiwania

Oprogramowanie do zarządzania projektami ma pomagać w zwiększaniu wydajności na wszystkich frontach, co w dużej mierze wiąże się z oszczędnością cennego czasu. A jeśli nie możesz szybko znaleźć pracy, której szukasz w wybranym oprogramowaniu, cóż, nie wykorzystujesz swojego czasu z wydajnością.

Jednym z najlepszych sposobów na szybką lokalizację pracy jest funkcja wyszukiwania w aplikacji, której Workfront po prostu nie posiada.

Oznacza to, że jeśli szukasz konkretnego zadania, dokumentu, pomysłu, komentarza lub spostrzeżenia w Workfront, musisz ręcznie nawigować do niego za każdym razem. Jest to proces, który jest skomplikowany, gdy nie musi taki być!

Dlatego wiele osób szuka alternatyw w innym oprogramowaniu, które może przyspieszyć te połączenia dla użytkowników za każdym razem.

Ceny Adobe Workfront

Adobe Workfront oferuje trzy różne plany cenowe i pakiety:

Pro : Dla poszczególnych działów z częściowym zarządzaniem pracą, zabezpieczeniami, przechowywaniem i funkcjami wsparcia

: Dla poszczególnych działów z częściowym zarządzaniem pracą, zabezpieczeniami, przechowywaniem i funkcjami wsparcia Business : Dla wielu działów z dodatkowymi funkcjami zarządzania pracą, przechowywania i planowania

: Dla wielu działów z dodatkowymi funkcjami zarządzania pracą, przechowywania i planowania Enterprise: Dla całej firmy z wszystkimi funkcjami (plus płatne dodatki)

Zastanawiasz się, ile będą kosztować te pakiety? Aby uzyskać informacje na temat poszczególnych planów, należy skontaktować się z Adobe.

10 najlepszych alternatyw dla Adobe Workfront w 2024 roku

Chociaż Adobe Workfront jest popularny wśród niektórych Business, jego limity nasuwają pytanie: _Po co nadal korzystać z Workfront?

Zanim zainwestujesz w jakiekolwiek oprogramowanie, ważne jest, abyś odrobił pracę domową, aby znaleźć narzędzie, które wydaje się być stworzone dla Ciebie. I zaufaj nam, ono tam jest! Istnieje wiele potężnych narzędzi do zarządzania projektami które zastąpią Workfront i po prostu ułatwią ci życie.

Na szczęście zrobiliśmy już badania, aby stworzyć starannie wyselekcjonowaną listę 10 najlepszych alternatyw Workfront z podziałem na kluczowe funkcje, zalety, wady, ceny i oceny klientów.

Wybieraj spośród ponad 15 konfigurowalnych widoków w ClickUp, aby wizualizować dowolne cykle pracy

ClickUp to wydajne oprogramowanie typu "wszystko w jednym" do zarządzania cyklami pracy, budowania wydajnych procesów i połączenia całej pracy między aplikacjami na jednej platformie. Teams dowolnej wielkości - nawet całe Business - polegają na ClickUp, aby zarządzać wszystkim, od codziennych operacji po złożone projekty, dzięki różnorodnemu zestawowi konfigurowalnych funkcji i możliwości współpracy.

Intuicyjny interfejs ClickUp i funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwiają zespołom poruszanie się po obszarze roboczym, ustawienie jasnych priorytetów, zarządzanie czasem i trzymanie się oś czasu. Dzięki ponad 15 widokom cyklu pracy, w tym widoku Listy, Gantta, Kalendarza i podobnego do Kanbana widoku Tablicy, ClickUp zapewnia wszechstronne doświadczenie w zarządzaniu pracą, aby zwiększyć wydajność w całej firmie.

Kluczowe funkcje ClickUp

Ponad15 elastycznych widoków aby zobaczyć swój cykl pracy, w tym lista, Gantt, kalendarz, tabela, unikalny widok Wszystko w ClickUp i wiele innych

WspółpracaDokumenty ClickUp z edycją w czasie rzeczywistym, aby pracować razem z zespołem i dokumentować wszystko, od SOP po pięknie sformatowane wiki

Tablica ClickUp aby zacząć działać w oparciu o swoje pomysły w momencie, gdy się pojawią

Automatyzacja zadań i szablonów w celu ustawienia spójnych procesów przy jednoczesnym wyeliminowaniu niepotrzebnej pracy

Czas rzeczywistyPulpity nawigacyjne dla natychmiastowego i konfigurowalnego przeglądu wysokiego poziomu statusów projektów i kluczowych wskaźników

Komentarze w wątkach, które można łatwo edytować i przypisywać innym, natychmiast przekształcając każdą myśl w element działania

Niestandardowe statusy zadań dla lepszej widoczności każdej fazy projektu lub zadania

Mierzalne cele z jasnymi ośmioma czasu i celami, aby wyrównać zespół

Zalety ClickUp

Ponad 1000 integracji z innymi narzędziami pracy w celu dalszego usprawnienia procesów

Dynamiczny, łatwy w użyciu interfejs użytkownika z trybem online i offline

Ogromnybiblioteka gotowych szablonów dla każdego przypadku użycia

Bogactwo funkcji w każdym planie, w tymPlan Free Forever firmy ClickUp z nieograniczoną liczbą zadań i członków

Nowe funkcje co tydzień (sprawdźMapa drogowa produktów ClickUp!)

Wady ClickUp

Może wymagać nieco nauki od początkujących użytkowników

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje cztery plany cenowe z dodatkową, niestandardową opcją dla użytkowników Enterprise:

Free Forever Plan : Nie wymaga karty kredytowej

: Nie wymaga karty kredytowej Unlimited Plan : 5 USD za członka miesięcznie

: 5 USD za członka miesięcznie Business Plan : 12 USD na członka miesięcznie

: 12 USD na członka miesięcznie Plan Business Plus : 19 USD za członka miesięcznie

: 19 USD za członka miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

ClickUp oceny klientów

G2: 4,7/5 (ponad 4 790 opinii)

4,7/5 (ponad 4 790 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 100 opinii)

2. Monday.com

Via MondayMonday należy do czołowych konkurentów Workfront, umożliwiając użytkownikom tworzenie zadań i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym. Oferuje uproszczony sposób nadzorowania projektów przez Teams oraz promocję bardziej przejrzystego i opartego na współpracy środowiska pracy.

Kiedy Teams przestają się cieniować w projektach, stają się zmotywowani, co ostatecznie zwiększa zaufanie pracowników i zaangażowanie. To właśnie sprawia, że Monday jest jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami na świecie.

Kluczowe funkcje Monday

Możliwości współpracy Teams dla złożonych projektów

Śledzenie czasu projektu

Pulpit nawigacyjny z cennymi informacjami

Przydzielanie zadań do pracy zespołowej

Zarządzanie zasobami, abyw pełni wykorzystać istniejące zasoby* Integracja zewnętrznych narzędzi w celu usprawnienia i udoskonalenia cyklu pracy

Poniedziałkowe zalety

Nielimitowane tablice i dokumenty w darmowym planie

Intuicyjne i łatwe w użyciu, zwłaszcza dla początkujących użytkowników

Teams dobrze komunikują się w tym narzędziu do zarządzania projektami

Wady Monday

Ceny mogą być niepotrzebnie mylące

Wiele osób uważa je za zbyt złożone i niestandardowe

Ceny na Monday

Indywidualne : Free

: Free Podstawowy : $8 za użytkownika miesięcznie

: $8 za użytkownika miesięcznie Standard : $10 za użytkownika miesięcznie

: $10 za użytkownika miesięcznie Pro: $16 za użytkownika miesięcznie

Niestandardowe oceny klientów

G2: 4,7/5 (ponad 6 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,700 recenzji)

3. Wrike

Via WrikeWrike to kolejna platforma do zarządzania projektami, ale jest ona często wykorzystywana przez firmy świadczące profesjonalne usługi. Podobnie jak Workfront, ma potężne funkcje na poziomie Enterprise, które pomagają w zarządzaniu zadaniami, współpracy nad projektami i zarządzaniu zasobami.

Jest to również jedna z najlepszych alternatyw dla Workfront ze względu na potężny wariant podstawowy. Niestety, mimo solidnego planu podstawowego, aplikacja jest trudna w nawigacji, szczególnie dla początkujących użytkowników.

Kluczowe funkcje Wrike

Interaktywne wykresy Gantta do płynnego śledzenia projektów i

Unikalny pulpit nawigacyjny z trójpanelowym widokiem dla widoczności w czasie rzeczywistym

Tworzenie formularzy z logiką warunkową i przypisywanie zadań

Łatwe udostępnianie zadań, raportów i plików

Funkcje zarządzania zasobami doprzydzielać zadania Zalety Wrike

Elastyczność pozwalająca na skalowanie wraz z zespołem

Wbudowana funkcja śledzenia czasu umożliwiająca porównanie szacowanego i faktycznie spędzonego czasu

Integracja aplikacji z ponad 400 różnymi aplikacjami SaaS dzięki dodatkowi Wrike Integrate

Wady Wrike

Nie gwarantuje najlepszego zwrotu z inwestycji

Trudno ustalić, które konto będzie najlepsze dla danej organizacji

Brak możliwości zarządzania dokumentami w porównaniu do innych na tej liście

Cennik Wrike

Free Plan

Professional Plan : 9,80 USD za użytkownika miesięcznie

: 9,80 USD za użytkownika miesięcznie Business Plan: $24.80 na użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 100 opinii)

4,2/5 (ponad 3 100 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 1 790 opinii)

4. Smartsheet

Via Smartsheet Podobnie jak Adobe Workfront, Smartsheet to narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, skupiające się na arkuszach kalkulacyjnych. Jego główną funkcją jest Control Center - rozwiązanie do zarządzania portfolio i projektami. Menedżerowie projektów mogą zaoszczędzić godziny ręcznej pracy dzięki możliwościom automatyzacji Control Center.

Funkcje Smartsheet

Pulpity do zarządzania projektami umożliwiające śledzenie postępu prac

Załączniki do arkuszy kalkulacyjnych

Automatyzacja cyklu pracy dla powtarzających się procesów

Wiele widoków w zakresie odTablica Kanban do wykresu Gantta do siatki

Profesjonaliści Smartsheet

Dynamiczny, łatwy w użyciu interfejs

Przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna

Solidne funkcje współpracy zespołowej, w tym zarządzanie grupami, udostępnianie plików itp.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak 2FA i Google SSSO

Wady Smartsheet

Brak dostępnego planu Free Plan

Opcje zarządzania zadaniami nie są tak rozbudowane, jak w przypadku innych aplikacji z tej listy

Działa głównie jako rozwiązanie do zarządzania projektami w arkuszach kalkulacyjnych

Cennik Smartsheet

Pro: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business : 25 USD za użytkownika miesięcznie

: 25 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny klientów Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 8 400 opinii)

4,4/5 (ponad 8 400 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 400 opinii)

5. Citrix Podio

Via Podio W swej istocie, Podio jest niskokodowym narzędziem pomagającym firmom w niestandardowej pracy i komunikacji. Jak dokładnie Podio sprawdza się jako narzędzie do zarządzania projektami?

Cóż, ta alternatywa dla Workfront pozwala dostosować wszystkie dane projektu, cykle pracy i konwersacje w centralnym hubie do współpracy.

Kluczowe funkcje Podio

Umożliwia zarządzanie zadaniami poprzez komentarze

Centralny portal administratora ułatwiający ustawienie uprawnień dostępu i kontrolowanie ról

Osobiste pulpity do projektowania pracy na swój sposób

Narzędzia komunikacyjne ze wsparciem udostępniania plików

Połączenie z CRM dla większej intuicyjności w zarządzaniu projektami skierowanymi do klienta

Niestandardowe cykle pracy do zarządzania projektami zgodnie z potrzebami zespołu

Profesjonaliści Podio

Dodatki Podio są dostępne dla konkretnych przypadków użycia

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Nieograniczona współpraca umożliwiająca szybkie skalowanie w podróży

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak FreshBooks, Dropbox i Google Drive

Wady Podio

Funkcje raportowania są nieco podstawowe

Ustawienie i niestandardowe dostosowanie Podio do potrzeb organizacji może być żmudne

Ograniczone funkcje zaawansowane dla oprogramowania do zarządzania projektami Enterprise

Ceny Podio

Podio oferuje zarówno płatne, jak i darmowe plany. Free Plan oferuje jednak tylko niezbędne minimum do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

Free

Podstawowy : 7,20 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,20 USD za użytkownika miesięcznie Plus: $11,20 za użytkownika miesięcznie

$11,20 za użytkownika miesięcznie Premium: 19,20 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Podio

G2: 4.2/5 (420+ opinii)

4.2/5 (420+ opinii) Capterra: 4.3/5 (290+ opinii)

6. Celoxis

Via Celoxis Celoxis to oprogramowanie do zarządzania projektami, które reklamuje się jako idealne połączenie automatyzacji cyklu pracy i nowoczesne trendy Agile, a także klasyczne zarządzanie projektami. Jest to konkurent Adobe Workfront, który jest niezwykle zorientowany na szczegóły, zakończony potężnymi pulpitami i możliwościami raportowania, które pasują do każdego rodzaju zespołów.

Kluczowe funkcje Celoxis

Dynamiczne pulpity i raportowanie

Śledzenie projektów poprzezścieżka krytyczna analizę, EVA i wskaźniki kondycji RAG

Automatyczne planowanie projektów izależności między projektami deklaracje

Przegląd i zarządzanie Portfoliosem

Księgowość projektów z prognozą przychodów, śledzeniem zysków i marż oraz niestandardowymi finansowymi wskaźnikami KPI

Zalety Celoxis

Umożliwia "wyłączenie" funkcji, których nie potrzebujesz

Konfigurowalne widżety i układy

Ułatwia planowanie dostarczania raportów za pośrednictwem e-maili

Wiele udostępnianych pulpitów w celu usprawnienia zarządzania projektami

Szczegółowe narzędzia do śledzenia czasu

Wady Celoxis

Interfejs może stanowić wyzwanie dla początkujących użytkowników

Niezgrabne konfiguracje

Brak powiadomień push w aplikacji

Niestandardowa obsługa klienta i wsparcie

Ceny Celoxis

W Celoxis można wybrać pakiet lokalny lub roczny pakiet w chmurze

Chmura: 22,50 USD za użytkownika miesięcznie

22,50 USD za użytkownika miesięcznie On-Premise: 450 USD rozliczane jednorazowo z nieograniczoną liczbą użytkowników i rocznym wsparciem Free

Niestandardowe oceny klientów Celoxis

G2: 4.3/5 (ponad 60 opinii)

4.3/5 (ponad 60 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 240 opinii)

7. Microsoft Project

Via Projekt MicrosoftMicrosoft Project to potężne rozwiązanie do zarządzania projektami z mnóstwem funkcji, w tym śledzeniem czasu, zarządzaniem portfolio i zarządzaniem zasobami w celu zapewnienia widoczności statusów projektów w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje Microsoft Project

Dynamiczne planowanie pozwalające bez wysiłku śledzić postępy prac

Tworzenie interaktywnych pulpitów do widoku ogólnego statusu projektów

Automatyzacja cykli pracy ułatwiająca szybkie i pewne wprowadzanie innowacji

Wykresy Gantta do wizualizacji projektów w podróży

Udostępnianie bazy danych do przechowywania danych projektów

Zarządzanie popytem

Zarządzanie portfolio

Profesjonaliści Microsoft Project

Płynna integracja z usługą Microsoft Teams,SharePoint, i Skype

Niezawodna obsługa klienta i wsparcie

Możliwość dostosowania do różnych celów międzydziałowych

Microsoft Project cons

Problemy z kompatybilnością plików

Project Online ma pewne funkcje śledzenia czasu, ale nie są one solidne

Stroma krzywa uczenia się, co oznacza, że musisz spędzić dużo czasu w ich dokumentach pomocy

Brak możliwości przypisywania komentarzy

Ceny Microsoft Project

Chmura: 10 USD za użytkownika miesięcznie

10 USD za użytkownika miesięcznie On-Premise: 620 USD (płatność jednorazowa)

Oceny klientów Microsoft Project

G2: 4.0/5 (ponad 1 500 opinii)

4.0/5 (ponad 1 500 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 1 300 opinii)

8. Asana

Via AsanaAsana to kolejna popularna platforma do zarządzania projektami używana przez wielu kierowników projektów. Ma mnóstwo opcji integracji, które pomogą Ci efektywnie zarządzać pracą.

Porównując Workfront i Asanę, można zauważyć, że Asana oferuje więcej funkcji z tym samym usprawnionym interfejsem. Jedną z wad tej aplikacji do zarządzania projektami jest brak wbudowanego widoku mapy.

Kluczowe funkcje Asany

Prosty, przejrzysty system komentowania umożliwiający udostępnianie zespołowi szybkich aktualizacji

Wykres Gantta z osią czasu do widoku statusu projektu

Widok zadań na liście, Kanban lub widoku osi czasu

Integracja z wieloma innymi aplikacjami, takimi jak Gmail, Dropbox i Slack

ponad 50 szablonów projektów ułatwiających rozpoczęcie pracy

Zalety Asany

Wiele obszarów roboczych pozwala uporządkować każdy projekt pracy zespołowej

Czat i współpraca w czasie rzeczywistym funkcje dla każdego zadania

Załączniki można dodawać do każdego zadania i odwoływać się do nich później w magazynie plików zespołu

Kanał aktywności to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające przeglądanie wszystkich powiadomień

Przyjazne dla użytkownika narzędzie z funkcjami raportowania

Wady Asany

Brak niestandardowych statusów

To rozwiązanie do zarządzania nie może dodawać wielu osób przypisanych (jak inne na tej liście)

Ograniczone uprawnienia do udostępniania i prywatności

Asana pricing

Podstawowy : Free

: Free Premium : $10.99 za użytkownika miesięcznie

: $10.99 za użytkownika miesięcznie Business: $24.99 za użytkownika miesięcznie

$24.99 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowe ceny na życzenie z bezpłatną wersją demonstracyjną

Oceny klientów Asana

G2: 4,3/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,3/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 300 opinii)

9. Basecamp

Via BasecampBasecamp to kolejna alternatywa dla oprogramowania Workfront, która posiada pewne funkcje zarządzania projektami, które pomagają organizować i zarządzać zadaniami w wielu zespołach.

Jest szczególnie skuteczny w kierowaniu osobami o różnych rolach do wspólnego celu. Sprawdzi się to, jeśli twój zespół został wepchnięty do Workfront, nawet jeśli nie jesteś programistą lub nie zajmujesz się śledzeniem problemów lub śledzenie błędów .

Basecamp kluczowe funkcje

Tworzenie list do zrobienia z zadaniami i podzadaniami oraz przypisywanie ich do zespołu

Wbudowany system komentarzy ułatwiający komunikację z członkami teamu

Pojedynczy hub dla dokumentów i udostępniania plików

Uniwersalne wyszukiwanie

Automatyczne pytania kontrolne dla standupów

Raportowanie zadań

Zalety Basecamp

Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym

Dedykowane funkcje przeznaczone dla zespołów Agile, takie jak automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie backlogiem

Nadaje się do zarządzania wieloma projektami i dużymi zespołami

Posiada portal klienta dla zespołów zewnętrznych

Wady Basecamp

Brak priorytetów zadań

Brak niestandardowych statusów

Brak wsparcia dla śledzenia czasu

Trochę brakuje funkcji alokacji zasobów

Basecamp ceny

Personal Plan : Free

: Free Business Plan: 99 USD miesięcznie

Basecamp oceny klientów

G2: 4.1/5 (4,790+ opinii)

4.1/5 (4,790+ opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 13 100 opinii)

10. Clarity PPM

Via Jasność Clarity PPM to rozwiązanie do zarządzania projektami i portfolio, które pomaga zarządzać i strategizować projekty.

Poza tym ta alternatywa dla Workfront pomaga połączyć strategię z realizacją w całym portfolio inwestycji projektowych i zapewnia widoczność potrzebną do poprawy zwrotu z inwestycji w projekt.

kluczowe funkcje #### Clarity PPM

Zarządzanie planami i budżetami w siatce w stylu Excela

Szybki widok mapy drogowej projektu dzięki zwinnym wykresom Gantta

Planowanie zasobów

Zarządzanie finansami

Analiza kosztów i korzyści oraz raportowanie

Łatwe zarządzanie projektami na poziomie zadań

Zalety Clarity PPM

Intuicyjny interfejs zapewniający wszystkie niezbędne funkcje

Raportowanie w czasie rzeczywistym połączone z analityką biznesową

Możliwość tworzenia wyciągów, a następnie ich niestandardowego dostosowywania w zależności od potrzeb

Prognoza na wszystkich poziomach, od projektu przez zasoby po portfolio

Wady Clarity PPM

Brak gotowych szablonów

Komunikacja może wydawać się odizolowana

Brak rzeczywistych funkcji automatyzacji cyklu pracy

Wydaje się zbyt złożone, jeśli czasami prowadzisz proste projekty

Ceny Clarity PPM

Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach lub bezpłatną wersję demonstracyjną.

Oceny niestandardowe Clarity PPM

G2: 3,7/5 (ponad 80 opinii)

3,7/5 (ponad 80 opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 10 opinii)

Najlepsza alternatywa dla Workfront jest na wyciągnięcie ręki

Okej, 10 to wiele alternatywnych programów do przetestowania, więc jeśli masz zamiar gdzieś zacząć, zacznij od początku tej listy - od ClickUp . 💜

Niezależnie od branży, wielkości zespołu lub przypadku użycia, ClickUp jest odpowiedzią na każde pytanie dotyczące wydajności. Zaprojektowany, aby scentralizować całą pracę w najlepszym hubie do współpracy, ClickUp ma każde narzędzie, szablon i funkcję, których potrzebujesz, aby podnieść wydajność na nowy poziom.

Co więcej, wszystko to można zrobić za ułamek kosztów.

Uzyskaj dostęp do mnóstwa funkcji zarządzania projektami, Dokumentów, Tablic, konfigurowalnych szablonów i wielu innych funkcji za darmo, na zawsze