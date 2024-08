SharePoint, będący własnością Microsoftu, od dawna jest platformą dla firm, które chcą zwiększyć wydajność, współpracować i efektywnie zarządzać zawartością . Jednak popularny nie zawsze oznacza najlepszy.

Wraz z rozwojem lepszych technologii i potrzebą bardziej elastycznych i innowacyjnych narzędzi, firmy badają inne opcje, które bardziej odpowiadają ich wymaganiom.

Aby pomóc w określeniu idealnego dopasowania, zbadamy 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft SharePoint i podkreślimy ich kluczowe funkcje, zalety i wady, ceny i inne.

Czego należy szukać w alternatywach dla SharePoint?

Wybór najlepszej alternatywy dla SharePoint może być kłopotliwy, gdy nie znasz dokładnych funkcji zarządzania projektami, które należy wziąć pod uwagę. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na rozwiązanie zapewniające wydajność, które umożliwia łatwe udostępnianie, współpracę zespołową i integrację z już istniejącym stosem.

Inną kluczową funkcją, którą należy sprawdzić, jest elastyczność, szczególnie w przypadku firm o unikalnych cyklach pracy - platforma, która oferuje konfigurowalne szablony i automatyzacje, które można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb.

No i oczywiście ceny! Wybierz opcję, która jest przejrzysta pod względem cen - bez ukrytych dodatkowych kosztów za udostępnianie plików lub zarządzanie wiedzą i oprogramowanie do współpracy . Niektóre platformy oferują również wersje freemium, które można wypróbować przed przejściem na płatny plan.

10 najlepszych alternatyw i konkurentów SharePoint w 2024 roku

Zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych alternatyw dla SharePoint, aby wybrać rozwiązanie ze wszystkimi funkcjami niezbędnymi do efektywnej współpracy i zwiększenia wydajności w różnych obszarach międzyfunkcyjnych Teams .

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Jedną z najlepszych alternatyw dla SharePoint jest ClickUp ze względu na wysoce konfigurowalne funkcje współpracy, oprogramowanie do zarządzania wiedzą i możliwości udostępniania plików w celu zapewnienia wydajności zespołu. Nie wspominając nawet o znakomitych opiniach klientów!

ClickUp działa jako CRM , wizualne narzędzie Tablica lub platforma do zarządzania projektami do zarządzania zadaniami i obciążeniami pracą. Jego liczne funkcje pomagają Teams pozostać zorganizowanym, efektywnie współpracować i usprawnić cykl pracy, czyniąc go jednym z najlepszych narzędzi zwiększających wydajność .

Solidne połączenie niestandardowych funkcji aplikacji, dokumentacji, oprogramowania do współpracy i zarządzanie zadaniami funkcje sprawiają, że jest to świetna alternatywa dla SharePointa dla Teams wszystkich rozmiarów i branż.

ClickUp najlepsze funkcje

Dokumenty ClickUp : Uporządkuj wiedzę swojego zespołu w jednym miejscu i upewnij się, że każdy ma dostęp do zasobów, których potrzebuje do zrobienia swojej pracy efektywnie.

Niestandardowe widoki: Dostosuj obszary robocze do swoich potrzeb. Dzięki konfigurowalnym widokom zespoły mogą przełączać się między widokami, takimi jak widok listy, widok tablicy i widok kalendarza, wszystko w tym samym obszarze roboczym

Dostosuj obszary robocze do swoich potrzeb. Dzięki konfigurowalnym widokom zespoły mogą przełączać się między widokami, takimi jak widok listy, widok tablicy i widok kalendarza, wszystko w tym samym obszarze roboczym Agile zarządzanie projektami **Szablony do planowania sprintów, wykresy Burndown i niestandardowe cykle pracy ułatwiają zarządzanie projektami w metodologii Agile.

**Szablony do planowania sprintów, wykresy Burndown i niestandardowe cykle pracy ułatwiają zarządzanie projektami w metodologii Agile. Śledzenie czasu: Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach, szacowany czas i widok raportów czasowych.

Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach, szacowany czas i widok raportów czasowych. Narzędzia do współpracy: Komunikuj się ze swoim zespołem za pomocą różnych narzędzi do współpracy, takich jak czaty, wzmianki i zadania, ułatwiając komunikację i współpracę.

Komunikuj się ze swoim zespołem za pomocą różnych narzędzi do współpracy, takich jak czaty, wzmianki i zadania, ułatwiając komunikację i współpracę. Integracje: ClickUp integruje się z wieloma innymi rozwiązaniami, w tym Slack, Google Drive i Trello, umożliwiając płynną pracę na różnych platformach.

ClickUp integruje się z wieloma innymi rozwiązaniami, w tym Slack, Google Drive i Trello, umożliwiając płynną pracę na różnych platformach. Szablony: ClickUp oferuje szereg gotowych szablonów dla różnych przypadków użycia, takich jak premiery produktów, planowanie wydarzeń izarządzanie zawartością.

Limity ClickUp

ClickUp jest jedną z najbardziej funkcjonalnych aplikacji narzędzi do zarządzania projektami dostępne, ale oprogramowanie ma kilka limitów - od złożoności po nieco stromą krzywą uczenia się. Na szczęście jego wszechstronność i kilka przypadków użycia sprawiły, że najlepszym wyborem dla wielu użytkowników niezależnie od tego.

ClickUp ceny

ClickUp ma pięć poziomów cenowych, aby zaspokoić potrzeby każdego zespołu:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Dostępne niestandardowe ceny - jeśli potrzebujesz oprogramowania do obsługi swojej firmy, skontaktuj się z działem sprzedaży, aby pomóc w ustawieniu, kiedy będziesz gotowy.

ClickUp oceny klientów

G2: 4.7/5 (6,700+ recenzji)

4.7/5 (6,700+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 opinii)

2. SamePage

Przez SamePage SamePage to kolejny konkurent SharePoint. Jest to współpraca w ramach projektu narzędzie, które pomaga zarządzać, organizować i udostępniać pliki. Aplikacja umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, pomagając zespołowi osiągnąć szybsze wyniki. Paylocity przejęło Samepage w 2020 r. i przechodzi na budowę platformy zaangażowania pracowników i współpracy zespołowej - ostatecznie aktualizując niektóre kluczowe funkcje.

Najlepsze funkcje SamePage

Teams chat i wiadomości błyskawiczne

Wbudowane wideokonferencje

Zarządzanie zadaniami

Udostępnianie plików i współpraca

Limity SamePage

Obecnie nie przyjmuje nowych rejestracji

Dostępna tylko na pulpicie i w aplikacji mobilnej

Cennik SamePage

Wersja Free

Standardowy plan: $7.50/miesiąc na użytkownika

$7.50/miesiąc na użytkownika Plan Pro: $9/miesiąc na użytkownika

SamePage oceny klientów

G2: 4.5/5 (210+ opinii)

4.5/5 (210+ opinii) Capterra: 4.8/5 (810+ opinii)

3. Obszary robocze Google

Via Google Obszar roboczy Google, wcześniej znany jako G Suite, to oparty na chmurze zbiór narzędzi zwiększających wydajność dla pracy zespołowej i współpracy . Chociaż nie jest to bezpośredni konkurent SharePoint, kilka narzędzi obszaru roboczego Google może stanowić alternatywę dla SharePoint.

Platformy takie jak Gmail, Google Meet, Dysk Google, Kalendarz Google, Dokumenty Google i inne są dostępne w obszarze roboczym Google - umożliwiając płynną współpracę i zarządzanie zawartością przy użyciu niewielu lub żadnych narzędzi innych firm.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Przechowywanie w chmurze

Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym w Dokumentach Google

Konferencje wideo

Funkcja e-mail jest jedną z kluczowych funkcji Google Workspace

Bezpieczeństwo danych

Obszary robocze Google

Nieprzyjazny dla współpracy z innymi firmami

Limity przesyłania i przechowywania (sprawdź teAlternatywy dla obszaru roboczego Google!)

Obszar roboczy Google - ceny

Obszar roboczy Google oferuje zazwyczaj cztery plany cenowe:

Business Starter : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny klientów obszaru roboczego Google

G2 : 4.6/5 (40 400+ opinii)

: 4.6/5 (40 400+ opinii) Capterra: 4,7 (ponad 14 600 opinii)

4. Huddle

Via Ideagen Huddle to kolejna alternatywa dla SharePoint, która zapewnia wewnętrznym Teams, klientom i interesariuszom doświadczenie skoncentrowane na dokumentach. Oferuje unikalną i bezpieczną platformę, która pozwala użytkownikom przeprowadzać przeglądy pracy, bezpiecznie udostępniać wiedzę i efektywnie współpracować.

To narzędzie do współpracy pozwala również użytkownikom w branżach podlegających ścisłym regulacjom zachować pełną kontrolę nad dokumentami, umożliwiając im konsekwentną realizację celów projektu.

Najlepsze funkcje Huddle

Bezpieczeństwo na poziomie rządowym

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Umożliwia płynną kontrolę i dostęp do wersji dokumentów

Funkcje współpracy nad dokumentami zewnętrznymi, takie jak udostępnianie plików i żądanie plików

Automatyczne śledzenie aktywności

Wsparcie dla wielu różnych formatów plików

Portale klientów

Limity Huddle

Sporadyczne zawieszanie się dokumentów

Mylące ustawienia oprogramowania

Ograniczone możliwości raportowania

Ceny Huddle

Huddle oferuje cztery plany cenowe:

Essential: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Plus: $30/miesiąc na użytkownika

Teams Starter: $150/miesiąc

Premier: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Niestandardowe oceny klientów Huddle

G2 : 4.2/5 (100+ recenzji)

: 4.2/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (50+ recenzji)

5. Nuxeo

Via Nuxeo Nuxeo to system zarządzania zawartością o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia Teams i menedżerom przechowywanie i zarządzanie zasobami cyfrowymi. Ta alternatywa dla SharePoint pozwala użytkownikom tworzyć inteligentne aplikacje o niskiej zawartości kodu, które umożliwiają podejmowanie decyzji i poprawiają doświadczenia klientów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych platform zarządzania treścią o ograniczonej elastyczności i skalowalności, Nuxeo wykorzystuje moc AI, aby pomóc organizacjom zachować wydajność i uzyskać jak największą wartość z ich zawartości.

Najlepsze funkcje Nuxeo

Zarządzanie projektami AI

Zarządzanie zasobami cyfrowymi i współpraca nad dokumentami

Zarządzanie roszczeniami

Wyszukiwanie i analiza zawartości

Zarządzanie cyklami pracy i systemy automatyzacji

API REST dla złożonych interakcji z zawartością

Wsparcie integracji z innymi systemami

Limity Nuxeo

Złożone ustawienia backendu

Nieprzyjazny interfejs użytkownika

Słaba społeczność i fora

Ceny Nuxeo

Nuxeo oferuje 30-dniową wersję próbną, podczas gdy uzyskanie płatnej subskrypcji wymaga rezerwacji wersji demonstracyjnej.

Ocena klientów Nuxeo

G2 : 4/5 (70+ recenzji)

: 4/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (30+ recenzji)

6. Confluence

Via Atlassian Confluence jest przyjazny dla zdalnego zespołu obszar roboczy opracowany przez Atlassian. Daje firmom dostęp do scentralizowanej platformy, na której można tworzyć, udostępniać i organizować informacje.

Dzięki wielu konfigurowalnym i gotowym do użycia szablonom, Confluence jest idealny dla budowania bazy wiedzy lubwiki firmy . Z drugiej strony, ustawienie oprogramowania wymaga dużo nauki.

Compare SharePoint vs Confluence !

Najlepsze funkcje Confluence

Liczne szablony zespołów i projektów przyspieszające tworzenie dokumentacji

Doskonałe funkcje integracji

Wersjonowanie stron do śledzenia historii zmian w dokumentach

Funkcja uprawnień do kontroli dostępu

Przyjazny dla urządzeń mobilnych

Limity Confluence

Limit przestrzeni dyskowej

Nieintuicyjna funkcja wyszukiwania

Synchronizacja na wielu urządzeniach wymaga czasu

Trudności z eksportowaniem plików PDF

Stroma krzywa uczenia się (sprawdź teAlternatywy dla Confluence!)

Ceny Confluence

Confluence ma trzy plany cenowe i niestandardowe pakiety dla Teams z ponad 100 członkami:

Free: $0/miesiąc za użytkownika

$0/miesiąc za użytkownika Standardowy: 5,75 USD/miesiąc za użytkownika

5,75 USD/miesiąc za użytkownika Premium: $11/miesiąc za użytkownika

Confluence - niestandardowe oceny klientów

G2 : 4.1/5 (3500+ recenzji)

: 4.1/5 (3500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (2900+ opinii)

Compare Confluence vs Notion !

7. Jostle

Via Jostle Jostle to oprogramowanie do współpracy poprawiające komunikację, współpracę i zaangażowanie pracowników. Aplikacja umożliwia firmom publikowanie wiadomości firmowych, ogłaszanie krytycznych komunikatów i przeprowadzanie ankiet opinii pracowników w celu zwiększenia wydajności zespołu.

Dzięki Jostle możesz mieć pewność, że wszyscy w Twojej organizacji mają centralną platformę do wyszukiwania istotnych informacji, wyjaśniania problemów i udostępniania powodzeń - niezależnie od lokalizacji i strefy czasowej.

Najlepsze funkcje Jostle

Funkcja ankiety do zbierania opinii zespołu na temat krytycznych decyzji firmy

Kanał aktywności, aby informować pracowników na bieżąco

Forum dyskusyjne ułatwiające współpracę, zarządzanie projektami i przejrzystość

Biblioteka dokumentów do sortowania plików i łatwego wyszukiwania zawartości

Łatwa integracja zMicrosoft Office i Google Files

Limity Jostle'a

Nie jest dostępna wersja próbna Free

Brak wątków dyskusji, więc śledzenie rozmów i tematów może być trudne

Nie jest dostępna wersja freemium

Ograniczone funkcje niestandardowe

Ceny Jostle

Jostle ma cztery plany cenowe ale ceny są ustalane na podstawie wielkości firmy i jej potrzeb.

Brązowy

Srebro

Złoto

Platynowy

oceny niestandardowe #### Jostle

G2 : 4.5 (190+ recenzji)

: 4.5 (190+ recenzji) Capterra: 4.4 (70+ recenzji)

8. Box

Via Box Box to oparta na chmurze platforma do bezpiecznego przechowywania plików, zarządzania zawartością i współpracy zespołowej. Pomaga organizacjom scentralizować dokumentację całego zespołu i może być wdrażana w wielu przypadkach użycia - marketingu, sprzedaży, HR, finansach, inżynierii i innych.

Dzięki Box użytkownicy mogą udostępniać bezpieczne połączenia do plików, dodawać współpracowników do grup, zatwierdzać pliki i podpisywać ważne dokumenty.

Najlepsze funkcje aplikacji Box

Inteligentne wykrywanie zagrożeń i pełne zarządzanie informacjami

Funkcje zabezpieczeń oparte na klasyfikacji

Podpisy elektroniczne do płynnego podpisywania umów i porozumień

ponad 1500 integracji aplikacji

Migracja zawartości

Kontrola administratora zarządzania użytkownikami

Udostępnianie plików i przechowywanie w chmurze

Box limit

Brak natywnej funkcji synchronizacji

Ograniczone przesyłanie plików

Niezgodności oprogramowania

Nie nadaje się do masowego przesyłania zawartości

Ograniczona funkcja wyszukiwania

Brak planu Free

cennik #### Box

Box ma cztery plany cenowe:

Business : 15 USD/miesiąc za użytkownika

: 15 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Enterprise : $35/miesiąc za użytkownika

: $35/miesiąc za użytkownika Enterprise plus: Niestandardowy plan płatności

Box oceny klientów

G2 : 4.2 (4,800+ recenzji)

: 4.2 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.4 (5,200+ recenzji)

9. Alfresco

Via AlfrescoAlfresco to system zarządzania zawartością, który dostarcza rozwiązania organizacjom chcącym połączyć, chronić i zarządzać krytycznymi informacjami. Jego oprogramowanie open-source skutecznie przechowuje i organizuje informacje, zapobiegając marnowaniu czasu i zwiększając wydajność.

W przeciwieństwie do innych alternatyw SharePoint, zespół Alfresco organizuje wirtualne wydarzenia i webinaria oraz zapewnia praktyczną obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Alfresco

Osiągnięcie zgodności z przepisami dzięki zarządzaniu dokumentami, ścieżkom audytu, zasadom przechowywania i kontroli dostępu w celu zapewnienia właściwej obsługi i przechowywania zawartości

Kompleksowy system zarządzania dokumentami umożliwia przechowywanie, organizowanie i kategoryzowanie dokumentów w centralnym repozytorium

Korzystaj z kontroli wersji, funkcji check-in/check-out, zarządzania metadanymi, wyszukiwania pełnotekstowego i narzędzi do współpracy w celu wydajnej obsługi dokumentów

Przechwytuj i analizuj dane związane z wykorzystaniem zawartości, zachowaniem użytkowników i wydajnością systemu

Projektowanie, modelowanie i automatyzacja procesów biznesowych i przepływów pracy dzięki modelowaniu procesów, przydzielaniu zadań, kierowaniu przepływów pracy i śledzeniu spraw

Limity Alfresco

Nieprzyjazny interfejs użytkownika

Brak funkcji "przeciągnij i upuść

Sporadyczne problemy z przesyłaniem dokumentów

Ograniczone możliwości wyszukiwania

Alfresco ceny

Alfresco oferuje niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb zespołu lub indywidualnych.

Oceny klientów Alfresco

G2 : 3.6 (40 opinii)

: 3.6 (40 opinii) Capterra: 4.1 (20+ recenzji)

10. Redbooth

Via Redbooth Dzięki intuicyjnemu rozwiązaniu do zarządzania zawartością i projektami, Redbooth pomaga organizacjom skutecznie planować zadania, organizować projekty i utrzymywać spójną komunikację w zespole.

Redbooth ma ograniczone możliwości raportowania, co utrudnia menedżerom generowanie szczegółowych raportów dotyczących wydajności projektów.

Najlepsze funkcje Redbooth

Gotowe szablony do zarządzania projektami

Tablice Kanban do łatwej wizualizacji cyklu pracy

Zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem AI

Przyjazny dla urządzeń mobilnych

Spotkania wideo w jakości HD

Szczegółowe raportowanie wydajności

Wizualne osie czasu projektów

Limity Redbooth

Złożone i niezgrabne oprogramowanie

Skomplikowane przechowywanie i organizacja plików

Niewystarczające wsparcie dla nowych użytkowników

Brak możliwości podzadań z datami

Ograniczone ustawienia powiadomień

Cennik Redbooth

Redbooth Pro : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Redbooth Business : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Redbooth Enterprise: Możliwość dostosowania do potrzeb zespołu.

Oceny klientów Redbooth

G2 : 4.4 (98 opinii)

: 4.4 (98 opinii) Capterra: 4.4 (89 recenzji)

ClickUp: Najlepsza alternatywa SharePointa dla Twojego Teamu

Jeśli czytasz to w poszukiwaniu alternatywy dla Microsoft SharePoint z funkcjami zarządzania zawartością i projektami, które spełniają wszystkie wymagania Twoje i Twojego zespołu, to masz szczęście!

Po co tracić czas na zmaganie się z kiepskim narzędziem, skoro można to łatwo naprawić? Przejmij kontrolę nad dokumentacja projektu komunikacja w zespole i zarządzanie zadaniami dzięki ClickUp - kompleksowemu rozwiązaniu dla wszystkich potrzeb związanych z wydajnością. Wypróbuj ClickUp już dziś i przekonaj się, dlaczego jest to najlepsza alternatywa dla Microsoft SharePoint na rynku.