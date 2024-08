7 sposobów na zwiększenie zaufania i usprawnienie komunikacji w zespołach wirtualnych

meri jest entuzjastką zawartości i oddaną booholiczką. Jej zamiłowanie do kolorowych wizualizacji i jasnych ilustracji napędza kreatywność w tworzeniu pouczających i angażujących artykułów. Gdy nie pracuje, można ją znaleźć w łóżku z książką

Do zrobienia?

Ciszę znudzenia podczas konferencji Zoom?

Dźwięk braku zaangażowania członków Twojego Teams?

...🦗🦗🦗..

Jeśli tak, to prawdopodobnie nadszedł czas, aby przejrzeć swój wirtualny Teams strategia komunikacji . 👀

Ponieważ praca zdalna staje się nowym normalnym zjawiskiem, liderzy zespołów muszą wymyślać kreatywne i innowacyjne metody tworzenia bardziej opartego na współpracy środowiska pracy.

Praca zdalna niesie ze sobą wyzwania zarówno dla pracowników, jak i menedżerów, w tym bariery komunikacyjne, zmęczenie pracą, trudności technologiczne i inne.

A Badania Harvard Business Review zostało przeprowadzone podczas pandemii COVID-19 w celu zrozumienia wyzwań związanych z zarządzaniem wirtualnymi zespołami. Wynika z niego, że większość zdalnych liderów zespołów ma trudności ze skuteczną komunikacją i budowaniem mostu zaufania ze swoimi wirtualnymi zespołami.

Czy nam się to podoba, czy nie, te dwa czynniki mają ogromny wpływ na wydajność, motywację i wyniki pracowników, a konsekwencje ich ignorowania wykraczają poza bycie nieproduktywnym i popełnianie błędów.

Co zatem jest potrzebne do zrobienia mostu zaufania i efektywnej współpracy w wirtualnych teamach i jaką rolę odgrywają one w wydajności pracowników?

Przekonajmy się.

gotowy do wyeliminowania świerszczy? 🧨 **Jak dobra komunikacja w wirtualnym teamie zwiększa wydajność?

Niektórzy z nas pracowali w negatywnym środowisku, w którym współpracownicy byli niewiarygodni, oderwani i nie reagowali.

W takich sytuacjach pracownicy mają tendencję do powstrzymywania swojej energii, umiejętności, pasji i motywacji, ponieważ czują brak zaufania, wsparcia i połączenia ze swoimi Teams.

Jak więc budowanie zaufania może przyjść na ratunek?

1. Więcej zaufania = Mniej konfliktów

Zaufanie to supermoc, która rozwiązuje problemy z komunikacją w wirtualnych teamach. 💪

Zaufanie interpersonalne między pracownikami i menedżerami pomaga ograniczać i rozwiązywać nieporozumienia w bardziej płynny sposób.

Udostępnianie ducha zaufania przyspiesza procesy negocjacyjne, a także buduje bliższe relacje osobiste w ramach wirtualnych teamów. Chociaż powinieneś utrzymywać je na profesjonalnym poziomie, pomyśl o budowaniu silnego gruntu zaufania z czasem, aby uniknąć przyszłych konfliktów w jak największym stopniu.

Do zrobienia? 🤔

**Kiedy ludzie mają wzajemne zaufanie do współpracowników i przełożonych, czują się bezpiecznie w swoim środowisku pracy

Dzięki temu są bardziej otwarci na negocjacje, dyskusje i zdrowy dialog z zespołem.

2. Zaufanie tworzy aurę "Masz we mnie przyjaciela!"

Jednym z podstawowych elementów doskonałej wydajności pracowników jest jeszcze lepsza współpraca w ramach Teams. Zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej, gdzie komunikacja twarzą w twarz jest na najniższym poziomie, zarządzanie współpracującym zespołem zdalnym stało się jeszcze większym wyzwaniem.

Szemrane powiązania w pracy prowadzą do słabej współpracy, podczas gdy oparte na zaufaniu więzi mogą z łatwością budować silniejsze partnerstwo między pracownikami i liderami. ✊

Toy Story/ GIPHY Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review pokazuje, że ludzie pracujący w środowiskach o wysokim poziomie zaufania zapewniają o 50% wyższą wydajność. Dowodzi to, że zaufanie jest składnikiem numer jeden w budowaniu silnych wirtualnych Teams. 🥗

Mówiąc najprościej, oparta na zaufaniu komunikacja w teamach motywuje członków do łączenia sił i wymyślania bardziej innowacyjnych pomysłów.

Bębenek proszę...🥁 dla słodkiego tekstu Randy'ego Mana. 🎶

Bonus: Szablony planów komunikacji

3. Zmniejsza stres i izolację

W dzisiejszych czasach większość firm przeszła na hybrydowe środowisko pracy i całkowicie zdalną kulturę pracy - coś, na co nie wszyscy pracownicy i kierownictwo byli przygotowani.

Pojawiające się wyzwania i liczne bariery związane z pracą z domu mogą powodować wysoki poziom stresu i tendencję do izolacji lub pracy silosowej wśród pracowników.

Z drugiej strony... 😍

Otwarte, przejrzyste i godne zaufania relacje z wirtualnymi teamami pomagają pracownikom przezwyciężyć presję związaną z pracą, poczuć większą motywację do zaangażowania i zmniejszyć presję związaną z pracą zdalną

Bonus 👉_ Sprawdź tę listę inspirujących cytatów o pracy zespołowej !

7 Sprytnych Sposobów na Poprawę Komunikacji w Wirtualnym Teamie i Wzmocnienie Zaufania

Na szczęście istnieje kilka sposobów gwiezdni menedżerowie potrafią budować zaufanie i przejrzystą komunikację w wirtualnych Teams. 🥳

Zapoznaj się z tymi praktycznymi wskazówkami dotyczącymi budowania współpracujących, zgranych i wzmocnionych Teams.

1. Bądź elastyczny, jeśli chodzi o komunikację w wirtualnym Teams

W dzisiejszych czasach coraz więcej Business'ów przechodzi na otwarty sposób myślenia i bardziej elastyczną perspektywę, jeśli chodzi o pracę zespołową. Zwłaszcza w przypadku wirtualnych teamów, gdzie skuteczna komunikacja jest nieco skomplikowana, wdrożenie prostoty stało się niezbędne.

Liderzy zespołów wirtualnych muszą być przystępni i przyjaźni, aby pracownicy czuli się swobodnie zadając pytania, omawiając problemy i wyrażając swoje opinie. 🗣️

Zachowanie otwartego umysłu na zmiany pomoże liderom zachować elastyczność i sprawność w ciągłych zmianach. Co więcej, przejrzystość kultura firmy zapewnia bardziej efektywną komunikację między członkami.

2. Ustawienie wspólnych celów, które są precyzyjne

Metoda pracy z domu zdecydowanie zmieniła równowagę zarówno w naszym życiu osobistym, jak i zawodowym.

Co z kolei utrudnia ustalenie priorytetów.

Dlatego też szefowie wirtualnych teamów powinni jasno określić cele firmy dla każdego pracownika

Członkowie zespołu mogą czasami czuć się odłączeni po prostu w wyniku odległości geograficznej. Tak więc, niezależnie od tego, czy pracujesz w firmie SaaS, czy w piekarni, Twoim zadaniem jako kierownika jest ustawienie wspólnego celu z jasno określonymi celami.

Bruce Wszechmogący/ GIPHY Kiedy wszyscy znają swoje zadania na dany dzień/tydzień/miesiąc, terminy i inne wymagania, komunikacja staje się łatwiejsza

Dodatkowo, nakreśl wspólne cele, aby zbudować solidną podstawę wspólnych wartości firmy, do których każdy członek może się przyczynić. Osiągnij to w bardziej uproszczony sposób dzięki specjalnej aplikacji ClickUp zarządzanie zadaniami funkcja.

3. Powiedz "Dziękuję!" swojemu wirtualnemu teamowi

Po prostu to przyznajmy: Jako ludzie, wszyscy pragniemy czuć się zauważeni i docenieni. 😌

Jeśli chodzi o pracę z wirtualnymi teamami, ocena i uznanie często gubią się w ciągłym przepływie rozmów wideo, szybkich dyskusji i niekończących się projektów. Właśnie dlatego wykorzystanie mocy prawdziwego uznania i docenienia daje przewagę w poprawie komunikacji z zespołem wirtualnym.

Według Glassdoor 53% pracowników przyznaje, że zostałoby dłużej w swojej firmie, gdyby czuli się wystarczająco docenieni.

Oto kilka kreatywnych praktyk doceniania pracowników:

Wdrożenie programu doceniania pracowników . Możesz na przykład przyznawać punkty za zakończenie nawet najmniejszych zadań lub punktualność. Punkty te można później wymienić na dodatkowe korzyści, takie jak więcej czasu wolnego

. Możesz na przykład przyznawać punkty za zakończenie nawet najmniejszych zadań lub punktualność. Punkty te można później wymienić na dodatkowe korzyści, takie jak więcej czasu wolnego Doceniaj indywidualne osiągnięcia , aby wyróżnić wydajnych pracowników. Gdy menedżerowie podkreślają małe zwycięstwa członków i dziękują im za pośrednictwem osobistej rozmowy telefonicznej, ci ostatni poczują się wartościowi i bardziej zaangażowani

, aby wyróżnić wydajnych pracowników. Gdy menedżerowie podkreślają małe zwycięstwa członków i dziękują im za pośrednictwem osobistej rozmowy telefonicznej, ci ostatni poczują się wartościowi i bardziej zaangażowani Celebruj nawet porażki pracowników poprzez wsparcie podejmowania ryzyka i determinacji. Co więcej, wykorzystaj wszelkie niepowodzenia, aby zmotywować innych członków do próbowania nowych rzeczy

poprzez wsparcie podejmowania ryzyka i determinacji. Co więcej, wykorzystaj wszelkie niepowodzenia, aby zmotywować innych członków do próbowania nowych rzeczy Udostępnianie osiągnięć zespołu za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych platform. Użyj specjalnych hashtagów na Instagramie (np. #employeeofthemonth) i wyraź swoją wdzięczność w prostym poście na Facebooku, aby członkowie zespołu poczuli się wyjątkowo

Wirtualni członkowie Teams często czują się odłączeni od firmy, więc dostawca wyrazów uznania pomoże im lepiej się zaangażować i zmotywować.

4. Spotkania 1:1 kształtują świetną komunikację w wirtualnym teamie

Częścią powodzenia komunikacji jest indywidualne podejście do członków wirtualnego zespołu.

Organizowanie regularnych spotkań to jeden ze sposobów na śledzenie postępów pracy i ogólnej wydajności pracowników, a także na odprawę wirtualnych członków zespołu.

Jeśli jednak chcesz zbudować solidne podstawy zaufania i środowisko współpracy, wygospodaruj trochę czasu na spotkania jeden na jeden. 🤝

Kontakt osobisty podczas pracy w biurze jest dość łatwy. Proste "cześć" lub krótka pogawędka podczas parzenia kawy to pomocne sposoby na przełamanie lodów.

Nawet jeśli miałbyś nadrobić zaległości za pośrednictwem e-mail marketingu lub masowe wysyłanie tekstów ponad 100 pracowników biurowych, fizyczna obecność nadal się liczy.

Podczas gdy praca zdalna niesie ze sobą wyzwania związane z komunikacją interpersonalną, nadal istnieje szansa na nawiązanie znajomości w wirtualnym świecie. 🧑‍💻

Oto kilka szybkich wskazówek dotyczących powodzenia spotkań jeden na jeden z pracownikami zdalnymi:

Postępuj zgodnie z powtarzającym się harmonogramem

Pytaj o wyzwania stojące przed członkami zespołu

Rób notatki, aby śledzić postępy

Upewnij się, żezredukować hałas w tle i wyeliminować inne problemy techniczne

Przygotuj kilka swobodnych pytań

Bądź dobrym słuchaczem

Liderzy teamów, którzy organizują spotkania twarzą w twarz z każdym członkiem zespołu, mają większe szanse na zdobycie ich zaufania i poprawę przyjaznych relacji.

Szczera i prawdziwa empatia pokazuje, jak bardzo szanujesz i dbasz o swój wirtualny zespół. To z kolei poprawia połączenia od wewnątrz.

Co więcej, powinieneś stworzyć odpowiednie środowisko, w którym miło jest rozmawiać i wymieniać się widokami. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się używać oprogramowania do spotkań lub wybierz aplikacje mobilne, upewnij się, że wybrałeś najlepszy czas, wyeliminowałeś hałas w tle i ustawiłeś przyjazną atmosferę.

ClickUp z łatwością stanie się Twoim ulubionym narzędziem do poprawy wszelkiego rodzaju komunikacji w zespole. Zwłaszcza jeśli chodzi o wirtualne teamy, które pracują zdalnie, dostępne narzędzia i funkcje pomagają zorganizować wszystko, co dzieje się w firmie. Od wizualizowanych map projektów i monitorowania pracy w czasie rzeczywistym po wykresy sprintów i listy priorytetów - możesz tworzyć, zakończyć i zarządzać zadaniami z jednego miejsca!

5. Pozwól swojemu wirtualnemu zespołowi na udostępnianie i burzę mózgów

Wymiana informacji to święty Graal komunikacji.

(Proszę o jakieś efekty dźwiękowe... 🙌)_

Moodman/ GIPHY Współpraca, taka jak burza mózgów, pomoże wirtualnemu teamowi otworzyć się na temat skrywanych pomysłów i sugestii, opinii na dany temat i rozwiązań istniejących problemów

Ponieważ praktyka wymiany pomysłów jest wysiłkiem opartym na współpracy, pomaga budować silniejsze Teams i wydajne więzi.

Szczególnie w przypadku liderów zespołów wirtualnych ważne jest organizowanie sesji burzy mózgów, podczas których uczestnicy czują się wysłuchani i docenieni nawet za swoje "złe" pomysły. 🧠

6. Istnieje życie poza pracą!

Omawianie tematów poza pracą jest najłatwiejszą opcją kształtowania opartych na zaufaniu relacji z wirtualnym zespołem.

Jest to również wyraz przejrzystości i otwartości firmy na pracowników zdalnych.

Badanie przeprowadzone przez Gallup pokazuje, że 50% pracowników odchodzi z pracy, ponieważ są niezadowoleni i odłączeni od swoich menedżerów.

Prawdziwym tego powodem jest to, że ludzie po prostu szukają _prawdziwej interakcji międzyludzkiej

A kiedy czasy stają się ciężkie, po prostu chcą uciec od wszystkich tych rzeczy wypalenia zawodowego , terminy projektów i niekończące się raportowanie.

Posiadanie lidera, z którym mogą dyskutować o projektach pracy w taki sam sposób, jak o swojej miłości do psów, jest czystym błogosławieństwem.

7. Nie zapomnij o zabawie

Wreszcie, co nie mniej ważne, wszyscy uwielbiają się bawić. 💃

Nawet w pracy. 🤫

Biorąc pod uwagę ilość stresu, przez który przechodzą pracownicy zdalni, menedżerowie muszą stworzyć trochę wolnego czasu dla wirtualnych Teams. Podczas gdy działania związane z budowaniem zespołu są często postrzegane jako praktyka oderwania się od pracy, pomagają one budować silniejsze więzi.

**Jakie są sposoby na dobrą zabawę na odległość?

Graj w wirtualne gry wideo i ciekawostki (na pewno masz jakieśgraczy wśród swoich członków)

Weź udział w wirtualnych quizach, takich jakWirtualne ciekawostki Happy Hour* Rozwiąż online escape room

Twórz i rozwiązuj wymagające scenariusze

Zagraj w dwie prawdy i kłamstwo: totalna klasyka

**I nie tylko!

Szczególnie w przypadku wirtualnych Teamsów, dostawca zabawy pomaga utrzymać ich połączenie i zaangażowanie. Co więcej, pomoże to zamkniętym członkom poczuć się bliżej i bardziej polegać na menedżerach.

Podsumowanie!

Poprawa zaufania i współpracy jako lider zespołu wirtualnego nie przychodzi łatwo, ale nasze proste i praktyczne wskazówki są tutaj, aby pomóc zacząć i przenieść powiązania w pracy na wyższy poziom. ️

Pamiętaj: Pod koniec dnia wszystko sprowadza się do uznania, szacunku i troski o wirtualne Teams.

Monsters Inc./ GIPHY Daj nam znać o swoich doświadczeniach związanych z pracą z lub w wirtualnym zespole.

Moja recenzja ClickUp

Zaczęliśmy korzystać z ClickUp, gdy praca zdalna stała się czymś normalnym. Przy tak wielu nowych narzędziach, z którymi trzeba sobie radzić (Zoom, TeamViewer itp.) ClickUp zapewnił kolejny poziom prostoty. Używaliśmy go głównie do zarządzania zadaniami. Mimo że nasz zespół był niewielki, wciąż potrzebowaliśmy czegoś, z czym łatwo było sobie poradzić. Dzięki ClickUp nie musieliśmy szukać zadania ani terminu jego wykonania. Mogliśmy również korzystać ze specjalnego systemu kodowania kolorami, który sprawiał, że wszystko było jeszcze mniej zagmatwane.

Osobiście bardzo podobały mi się pola zadań, w których można było przenosić wszystkie zadania do ich scen (W trakcie, Zrobione, TBD itp.) Pomogło mi to wizualnie zrozumieć, gdzie jestem w zarządzaniu zadaniami i gdzie jest mój zespół. Tak więc, jeśli było coś, w czym mogłem pomóc, mogłem to zobaczyć bezpośrednio z pulpitu.