105 inspirujących cytatów o pracy zespołowej, które zmotywują Twój zespół

Zapytaj kogokolwiek, co kocha w swojej pracy, a prawdopodobnie odpowie, że ludzi.

Ludzie, którzy sprawiają, że późne noce i fale zmęczenia są mniej bolesne. Ludzie, którzy sprawiają, że od razu czują się lepiej po krótkiej rozmowie. Ludzi, którzy nie boją się zwrócić im uwagi, gdy wyczują, że coś jest nie tak.

Stworzyliśmy listę naszych ulubionych cytatów dotyczących pracy zespołowej i kilka porad dotyczących efektywnej pracy zespołowej.

Obok ulubionego porannego napoju, otrzymasz energię, której potrzebujesz, aby przewodzić i motywować swój Teams ! ☕️⚡️

Cytaty na temat pracy zespołowej

Dlaczego praca zespołowa jest ważna? Po pierwsze, współpraca w miejscu pracy wzrosła o co najmniej 50% w ciągu ostatnich 20 lat i jest to powszechne w dzisiejszym stanie świata.

Zgaduję, że powodzenie twojego zespołu nie zależało od kilku najlepszych osób, ale od każdego członka zespołu, który jest właścicielem części procesu i do zrobienia! Niezależnie od tego, czy dana osoba woli być za kulisami, czy podejmować decyzje, każdy ma unikalny zestaw umiejętności i doświadczeń, które przydadzą się w różnych sytuacjach.

Te motywacyjne cytaty podsumowują, co oznacza dla zespołu bezinteresowny wkład w realizację jednej wizji. 🧑‍💼✨

1. "Powiedzieć, że mój los nie jest związany z twoim losem, to jak powiedzieć: "Twój koniec łodzi tonie"

-Hugh Downs Amerykański nadawca radiowy i telewizyjny

2. "Indywidualne zaangażowanie w wysiłek grupowy - to właśnie sprawia, że praca zespołowa, firma działa, społeczeństwo działa, cywilizacja działa"

-Vince Lombardi trener futbolu amerykańskiego i dyrektor w National Football League (NFL)_

3. "Praca zespołowa to sekret, który sprawia, że zwykli ludzie osiągają niezwykłe wyniki"

-Ifeanyi Enoch Onuoha Nigeryjski autor i pedagog

4. "Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy"

-Ken Blanchard Amerykański autor, mówca i konsultant biznesowy

5. "Talent wygrywa mecze, ale praca zespołowa i inteligencja wygrywają mistrzostwa"

-Michael Jordan Amerykański prezes drużyny koszykarskiej Charlotte Hornets i były koszykarz

6. "Grupa staje się kolegami z drużyny, gdy każdy członek jest wystarczająco pewny siebie i swojego wkładu, by chwalić umiejętności pozostałych"

-Norman Shidle Amerykański autor

7. "W pracy zespołowej cisza nie jest złotem. Jest zabójcza."

-Mark Sanborn Amerykański autor, mówca i przedsiębiorca

8. "Podoba mi się wyzwanie, jakim jest skłonienie graczy do wzniesienia się na określony poziom, ale to najłatwiejsza część. Największym wyzwaniem jest przekonanie ich do zrobienia tego, co robimy. Muszą zrozumieć, że w porządku jest mieć dobre i złe dni"

**Dawn Staley Amerykański koszykarz, trener i złoty medalista olimpijski

"Za każdym razem, gdy wchodzimy w interakcję z inną osobą w pracy, mamy do zrobienia wybór: czy staramy się żądać jak największej wartości, czy też wnosimy wartość, nie martwiąc się o to, co otrzymamy w zamian?"

Adam Grant Psycholog organizacji i autor

Adam Grant Psycholog organizacji i autor

10. "Do rozpalenia ognia potrzeba dwóch krzemieni"

-Louisa May Alcott amerykańska powieściopisarka i poetka

11. "Siłą teamu jest każdy członek z osobna. Siłą każdego członka jest zespół."

-Phil Jackson Amerykański koszykarz, trener i dyrektor

12. "Indywidualnie jesteśmy jedną kroplą. Razem jesteśmy oceanem"

-Ryunosuke Satoro japoński pisarz

13. "Współzależni ludzie łączą własne wysiłki z wysiłkami innych, aby osiągnąć największe powodzenie"

-Stephen Covey Amerykański autor i pedagog

14. "Bez względu na to, jak błyskotliwy jest twój umysł lub strategia, jeśli grasz w pojedynkę, zawsze przegrasz z zespołem"

-Reid Hoffman Amerykański przedsiębiorca i autor

15. "Nigdy nie wątp, że mała grupa myślących, zaangażowanych obywateli może zmienić świat; w rzeczywistości jest to jedyna rzecz, która kiedykolwiek to zrobiła"

-Margaret Mead amerykańska antropolog kultury

16. "Praca zespołowa dzieli zadanie i mnoży powodzenie"

-Nieznany

17. "Pamiętaj, że praca zespołowa zaczyna się od budowania zaufania. A jedynym sposobem do zrobienia tego jest przezwyciężenie naszej potrzeby nietykalności."

-Patrick Lencioni Amerykański autor

18. "Bez względu na to, jak wysoką pozycję zajmujesz w organizacji, bez względu na to, jak dobrze jesteś postrzegany, Twoja praca nigdy nie jest zrobiona"

-Abigail Johnson Amerykańska przewodnicząca i dyrektor generalna Fidelity Investments

19. "Uczenie się bez możliwości udostępniania tego, czego się nauczyliśmy, jest trochę jak gotowanie dla siebie; robimy to, ale prawdopodobnie nie zrobimy tego tak dobrze"

-Mike Schmoker autor, pedagog i były trener futbolu amerykańskiego

Cytaty na temat przywództwa i pracy zespołowej

Jaki jest sekret powodzenia i rozwoju firmy? Silne przywództwo i wydajność pracowników.

Kiedy liderzy ucieleśniają kulturę i wartości firmy, pozytywnie wpływają na swoje Teams, co przekłada się na ich pracę i przynosi wyniki. CEO ClickUp Zeb Evans mówi: "Ostatecznym celem jest stworzenie kultury, w której pracownicy są zgodni co do misji firmy, a wydajność i współpraca zajmują centralne miejsce"

Oto cytaty dotyczące pracy zespołowej, które zainspirują Cię do otwarcia przed Twoimi zespołami większych możliwości rozwoju! ☀️🌱

20. "Jestem tak samo dumny z wielu rzeczy, których nie zrobiliśmy, jak z tych, które zrobiliśmy. Innowacja to mówienie "nie" tysiącom rzeczy"

-Steve Jobs amerykański współzałożyciel Apple Inc

21. "Najważniejsze słowa, które pomogły mi w życiu, kiedy wszystko poszło dobrze lub źle, to "zaakceptuj odpowiedzialność""

-Billie Jean King była amerykańska tenisistka nr 1 na świecie

22. "Kiedy masz licencję przy tej tabeli, zasłużyłeś na nią, ponieważ rozumiesz ludzkie zachowanie. Rozumiesz, czego potrzebują Twoi pracownicy, jakie są ich luki a ty je reprezentujesz. Ale nie dzieje się tak tylko dlatego, że tak mówisz"

-Celia Swanson Amerykanka, była EVP w Walmart Inc

23. "Nie rozumiem, dlaczego ludzie boją się nowych pomysłów. Ja boję się starych."

-John Cage Amerykański kompozytor i teoretyk muzyki

"Zazwyczaj w startupach istnieje pewna elastyczność w sposobie zrobienia czegoś. Ludzie biorą na siebie różne obowiązki; noszą różne kapelusze, co jest jednym z powodów, dla których startupy odnoszą sukces. Nie pozbawia się ich całej tej magii i nie wprowadza wszędzie rygoru, aby wszystko było wydajne."

Vrushali Patil Head of Platform at Front

Vrushali Patil Head of Platform at Front

25. "Zdałem sobie sprawę, że jeśli będę chciał zrobić krok do przodu i być w centrum uwagi, będę w stanie sprawić, że wszyscy wokół mnie również będą znacznie potężniejsi"

-Alaina Percival Amerykańska dyrektor generalna Women Who Code

26. "Cokolwiek myślisz, że chcesz zrobić i cokolwiek myślisz, że stoi między tobą a tym, przestań szukać wymówek. Możesz do zrobienia wszystkiego."

-Katia Beauchamp Amerykańska współzałożycielka i CEO Birchbox

27. "Dobrzy liderzy organizują i dostosowują ludzi do tego, co zespół musi zrobić. Wielcy liderzy motywują i inspirują ludzi do zrobienia tego. To jest cel. I to jest klucz do osiągnięcia czegoś naprawdę transformacyjnego"

-Marillyn Hewson Amerykański były przewodniczący, prezes i dyrektor generalny Lockheed Martin

28. "Ostatecznie wielkiego lidera poznaje się po tym, jaki wpływ wywiera na innych"

-Jim Stovall amerykański pisarz

29. "Zarządzasz rzeczami, prowadzisz ludzi"

-Grace Murray Hopper Amerykański informatyk i admirał Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych

30. "Walt Disney powiedział swojej załodze, aby 'najpierw zbudowali zamek' podczas budowy Disney World, wiedząc, że wizja będzie służyć jako motywacja przez cały czas trwania projektu. Często, gdy ludziom nie udaje się osiągnąć tego, czego chcą w życiu, dzieje się tak dlatego, że ich wizja nie jest wystarczająco silna"

-Gail Blanke Amerykański prezes i dyrektor generalny Lifedesigns

31. "Jedyną rzeczą gorszą od rozpoczęcia czegoś i porażki... jest nie rozpoczęcie czegoś"

-Seth Godin amerykański przedsiębiorca, autor i mówca

32. "Istnieją cztery składniki prawdziwego przywództwa: mózg, dusza, serce i dobre nerwy"

-Klaus Schwab niemiecki założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego

33. "Niezależnie od tego, czy pracujesz dla siebie, czy dla innych, będą chwile, w których poczujesz się nieszczęśliwy lub utkniesz. Nie możesz kontrolować wszystkiego wokół siebie, ale w takich chwilach przypomnij sobie, że jesteś potężny i że nawet małe, strategiczne ruchy mogą spowodować duże zmiany na lepsze."

-Trae Bodge Amerykański dziennikarz lifestylowy i komentator telewizyjny

34. "Zawsze powtarzam: 'Wykonuj każdą pracę, w której się znajdujesz, tak jakbyś miał ją wykonywać do końca życia, i pokaż, że jesteś jej właścicielem'"

-Mary Barra Amerykański dyrektor generalny General Motors

35. "Kiedy ludzie inwestują finansowo, chcą zwrotu. Kiedy ludzie są zaangażowani emocjonalnie, chcą wnieść swój wkład"

-Simon Sinek brytyjsko-amerykański autor i mówca inspiracyjny

36. "Ludzie byli moją dzienną pracą - Business był moją nocną pracą. Musimy być tym, kim jesteśmy. Musimy żyć zgodnie z naszymi wartościami. Nie obchodzi mnie, gdzie jesteśmy, w Dubaju, Tokio itp. - to nie robi żadnej różnicy"

-Howard Behar Amerykański były prezes Starbucks

"Nauczyłem się przekraczać granice, jeśli chodzi o zadawanie pytań lub składanie próśb. A jeśli usłyszysz: "To niemożliwe", zapytaj: "Co jest możliwe", zamiast po prostu podziękować i odejść. Ale także kreatywnego myślenia o rozwiązywaniu problemów"

Emily Weiss Założycielka Glossier

-Emily Weiss Założycielka Glossier

-Arianna Huffington grecko-amerykańska założycielka Huffington Post oraz założycielka i CEO Thrive Global_

39. "Inkluzywność nie oznacza, że 'po prostu wolno nam tam być', ale że jesteśmy wartościowi. Zawsze powtarzałam: inteligentne Teams dokonają niesamowitych rzeczy, ale prawdziwie zróżnicowane Teams dokonają rzeczy niemożliwych.

-Claudia Brind-Woody American IBM Executive

40. "Jeśli twoje działania tworzą starszą wersję, która inspiruje innych do marzeń, dowiedzenia się więcej, zrobienia więcej i stania się kimś więcej, to jesteś doskonałym liderem"

-Dolly Parton Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, aktorka, filantropka i bizneswoman

41. "Cokolwiek ktoś mówi lub do zrobienia, zakładaj pozytywne intencje. Zdziwisz się, jak bardzo zmieni się twoje podejście do danej osoby lub problemu."

-Indra Nooyi hindusko-amerykańska była dyrektor generalna PepsiCo_

42. "Business musi być angażujący, musi być zabawą i musi ćwiczyć twoje kreatywne instynkty"

-Richard Branson brytyjski założyciel Virgin Group

43. "Dlaczego jakiś produkt nie istnieje? Dlaczego jakieś zadanie nie jest zrobione bardziej efektywnie? Dlaczego robisz to, co robisz? Niezależnie od tego, czy dopiero wkraczasz na rynek pracy, czy rozpoczynasz nowy biznes, może to być przytłaczające - pełne nieefektywności i pełne ludzi o niezliczonych różnych opiniach (nigdy nie zabraknie ci rad), dlatego ważne jest, aby znaleźć swoją drogę od samego początku - swoją prawdziwą gwiazdę północną - i pozostać z nią w połączeniu, gdy ewoluujesz i nawigujesz swoją karierą "

-Sara Cullen Amerykańska CEO i założycielka Daily Gem

44. "Strategia nie jest sportem solowym, nawet jeśli jesteś CEO"

-Max McKeown angielski pisarz i konsultant

45. "Gdybyśmy próbowali wymyślić dobry pomysł, nie bylibyśmy w stanie go wymyślić. Trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie problemu we własnym życiu."

-Brian Chesky Amerykański współzałożyciel i dyrektor generalny Airbnb

46. "Określ, jakie zachowania i przekonania mają dla ciebie wartość jako firmy, i spraw, by wszyscy byli im wierni. Te zachowania i przekonania powinny być tak istotne dla twojego rdzenia, że nawet nie myślisz o nich jako o kulturze"

-Brittany Forsyth American VP of Human Relations w Shopify

47. Jeśli nie potrafisz opisać tego, co robisz, jako procesu, nie wiesz, co robisz."

-W. Edwards Deming Amerykański inżynier, statystyk i profesor

48. "Zdolność organizacji do uczenia się i szybkiego przekładania tej wiedzy na działania jest ostateczną przewagą konkurencyjną"

-Jack Welch Amerykański były dyrektor generalny General Electric

Cytaty o wytrwałości w pracy zespołowej

Wszyscy mamy takie dni, kiedy chcemy uciec na grecką wyspę i zaśpiewać hymn lata "Dancing Queen" z naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Ale jeśli nie jest to realistyczny plan ucieczki, co jeszcze możesz zrobić, aby pozostać zmotywowanym?

Odcięcie się od świata i bycie samemu może wydawać się oczywiste, ale to nie uciszy głosu krytyki w naszej głowie. Zamiast tego porozmawiaj z członkiem zespołu lub bądź w miejscu publicznym, aby poczuć przypływ szczęścia. Następnie, gdy będziesz zarządzać swoją energią i skupiać się na pozytywnych myślach, znajdziesz tę nieustępliwą chęć dążenia do swoich celów!

Oto, co niektórzy prawdziwie oddani zwycięzcy mają do powiedzenia na temat wytrwałości:

49. "Trening nie jest rzeczą do zrobienia, gdy już jesteś dobry. To rzecz, do zrobienia której stajesz się dobry."

-Malcolm Gladwell Kanadyjski dziennikarz, autor i mówca

50. "Nic nie jest niemożliwe, samo słowo mówi 'jestem możliwy'!"

-Audrey Hepburn brytyjska humanitarystka i aktorka

51. "Zawsze robiłam coś, na co nie byłam gotowa. Myślę, że w ten sposób się rozwijasz. Kiedy pojawia się moment "Wow, nie jestem do końca pewien, czy mogę to zrobić" i przechodzisz przez te chwile, to wtedy następuje przełom"

-Marissa Mayer Amerykanka, była dyrektor generalna Yahoo

52. "Możesz i powinieneś ustawić własne limity i jasno je wyartykułować. Wymaga to odwagi, ale jest też wyzwalające i wzmacniające, a często zyskujesz nowy szacunek"

-Rosalind Brewer Amerykański dyrektor generalny Walgreens Boots Alliance

"Szczęście oznacza, że nic nie zrobiłem. Szczęście oznacza, że coś zostało mi dane. Szczęście oznacza, że dostałem coś, na co nie zapracowałem, na co ciężko nie pracowałem. Drogi czytelniku, obyś nigdy nie miał szczęścia. Nie jestem szczęściarzem. Wiesz, kim jestem? Jestem inteligentny, utalentowany, korzystam z możliwości, które pojawiają się na mojej drodze i naprawdę ciężko pracuję. Nie nazywaj mnie szczęściarzem. Nazwij mnie twardzielem"

Shonda Rhimes Autorka książki Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person

-Andre Gide Francuski autor i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

-Andre Gide Francuski autor i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

55. "Trudne rzeczy pojawiają się na naszej drodze nie po to, by nas powstrzymać, ale by przywołać naszą odwagę i siłę"

-Nieznany

56. "Być może, jeśli odłożysz na bok swoje niedowierzanie, zakasasz rękawy, podejmiesz ryzyko i pójdziesz na całość, pewnego dnia obudzisz się i zdasz sobie sprawę, że żyjesz życiem, o które kiedyś byłeś zazdrosny."

-Jen Sincero Amerykański autor i trener powodzenia

57. "Ten, kto codziennie nie pokonuje strachu, nie poznał tajemnicy życia"

-Ralph Waldo Emerson amerykański filozof i poeta

58. "Jeśli to, co robisz, nie przybliża cię do zrobienia twoich osobistych celów, to znaczy, że oddala cię od twoich osobistych celów"

-Brian Tracy kanadyjski mówca motywacyjny

59. "Nie tańcz po obwodzie osoby, którą chcesz być. Zanurz się w nią głęboko i w pełni"

-Gabrielle Bernstein Amerykański autor i mówca motywacyjny

60. "Oceniaj swoje powodzenie na podstawie tego, z czego musiałeś zrezygnować, aby je osiągnąć"

-Dalai Lama najwyższy duchowy przywódca Tybetu

61. "Nie daj się zastraszyć temu, czego nie wiesz. To może być twoją największą siłą i zapewnić, że zrobisz coś inaczej niż wszyscy."

-Sara Blakely Amerykańska założycielka i CEO Spanx

"Rzadko zdarzają się okazje przedstawione w idealny sposób. W ładnym, małym Boxie z żółtą kokardką na górze. 'Masz, otwórz, to jest idealne. Spodoba ci się" Okazje - te dobre - są nieuporządkowane, zagmatwane i trudne do rozpoznania. Są ryzykowne. Stanowią wyzwanie."

Susan Wojcicki cEO Youtube_

Kredyt fotograficzny: Britannica 63. "Po prostu nie rezygnuj z prób do zrobienia tego, co naprawdę chcesz robić. Tam, gdzie jest miłość i inspiracja, nie sądzę, że można się pomylić"

-Ella Fitzgerald Amerykańska piosenkarka jazzowa

64. "Powodzenie często osiągają ci, którzy nie wiedzą, że porażka jest nieunikniona"

-Coco Chanel francuska projektantka mody i bizneswoman

65. "Jeśli naprawdę chcesz coś zrobić, znajdziesz sposób. Jeśli nie, znajdziesz wymówkę."

-Jim Rohn Amerykański przedsiębiorca i autor

66. "Prawdziwa zmiana, trwała zmiana, następuje krok po kroku"

-Ruth Bader Ginsburg Amerykanka, była sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

"Byłem absolutnie przerażony w każdej chwili mojego życia - i nigdy nie pozwoliłem, aby powstrzymało mnie to do zrobienia jednej rzeczy, którą chciałem zrobić"

Georgia O'Keeffe pionierka sztuki w amerykańskim ruchu modernizmu

-Mindy Kaling Amerykańska scenarzystka, producentka i autorka

-Mindy Kaling Amerykańska scenarzystka, producentka i autorka

69. "Ludzie pokonujący przeciwności losu to naprawdę ważna część ludzkości i nie sądzę, abyśmy mogli to świętować tak bardzo, jak powinniśmy"

-Taika Waititi nowozelandzki filmowiec i aktor

70. "Możesz napotkać wiele porażek, ale nie możesz dać się pokonać. W rzeczywistości może być konieczne napotkanie porażek, abyś mógł wiedzieć, kim jesteś, z czego możesz się podnieść, jak możesz z tego wyjść"

-Maya Angelou Amerykańska poetka, autorka wspomnień i działaczka na rzecz praw obywatelskich

71. "Powodzenie to suma małych wysiłków - powtarzanych dzień po dniu"

-Robert Collier Amerykański autor samopomocy

72. "Po prostu nigdy się nie poddawaj. Do zrobienia zadania najlepiej jak potrafisz i jeszcze lepiej."

-Debbie Reynolds Amerykańska aktorka, piosenkarka i bizneswoman

73. "Wytrwałość to 19 porażek i 20 sukcesów"

Dame Julie Andrews DBE Angielska aktorka, piosenkarka i autorka

74. "Zdefiniuj powodzenie na własnych warunkach, osiągnij je według własnych zasad i zbuduj życie, z którego będziesz dumny"

-Anne Sweeney Amerykanka, była współprzewodnicząca Disney Media Networks

"Nie pozwól, by ktokolwiek pozbawił Cię wyobraźni, kreatywności czy ciekawości. To twoje miejsce na świecie; to twoje życie. Idź dalej i do zrobienia wszystkiego, co w twojej mocy, i spraw, by było to życie, które chcesz przeżyć"

**Mae Jemison Amerykańska inżynier, lekarz i była astronautka NASA

-Reba McEntire Amerykańska piosenkarka, aktorka i bizneswoman

77. "Możesz być jedyną osobą, która w ciebie wierzy, ale to wystarczy. Wystarczy jedna gwiazda, aby przebić wszechświat ciemności. Nigdy się nie poddawaj"

-Richelle E. Goodrich Amerykańska autorka

Cytaty o pracy zespołowej i zaczynaniu od nowa

Rozwój osobisty dotyczy nie tylko pojedynczych osób, ale także teamów!

W sytuacjach, które przynoszą rozczarowujące lub zawstydzające wyniki, musimy podjąć świadomy wysiłek, aby zmienić nastrój i dowiedzieć się, co dalej. I odwrotnie, gdy menedżerowie skupiają się na rozwiązaniach w pozytywnym tonie, zespół może zacząć wprowadzać zmiany w celu uzyskania lepszych wyników w przyszłości.

Co więc możemy powiedzieć, aby pomóc sobie nawzajem odbić się od porażki i zacząć od nowa?

78. "Lepiej ponieść porażkę w oryginalności niż odnieść sukces w imitacji"

-Herman Melville amerykański powieściopisarz

79. "Jeśli żyjesz przeszłością, to jest to depresja, a jeśli żyjesz przyszłością, to jest to niepokój. Więc nie masz innego wyboru, jak żyć teraźniejszością"

-Sarah Silverman Amerykańska komiczka, aktorka i pisarka

"Chcę być na arenie. Chcę być odważny w swoim życiu. A kiedy decydujemy się na wielką odwagę, zapisujemy się, by skopać sobie tyłki. Możemy wybrać odwagę lub komfort, ale nie możemy mieć obu. Nie w tym samym czasie"

Brené Brown Badaczka i autorka

Źródło zdjęcia: brenebrown.com 81. "Osoba, która nie radzi sobie z porażkami, nigdy nie poradzi sobie też ze zwycięstwami"

-Orrin Woodward Amerykański autor

82. "Każdy błąd uczy cię czegoś nowego o tobie samym. Nie ma porażki, pamiętaj, chyba że przestajesz próbować.

-Chris Bradford brytyjski autor i artysta sztuk walki

83. "Zawsze podchodziłem do rzeczy z głodem i wystarczającym strachem. Mnóstwo pewności siebie, ale wystarczająco dużo strachu, by ciężko pracować. Paraliżujący strach nic nie daje, ale rodzaj strachu, który denerwuje cię na tyle, że jesteś naprawdę świadomy i skupiony? Lubię ten rodzaj strachu"

-Queen Latifah Amerykańska raperka, aktorka i piosenkarka

"Co kochasz robić tak bardzo, że słowa porażka i powodzenie stają się nieistotne?"

Elizabeth Gilbert Autorka książki Big Magic: Kreatywne życie poza strachem

Źródło zdjęcia: Timothy Greenfield-Sanders via Cosmopolitan 85. "Nasze podobieństwa sprowadzają nas do wspólnej płaszczyzny; nasze różnice pozwalają nam fascynować się sobą nawzajem"

-Tom Robbins amerykański powieściopisarz

86. "W prawdziwym świecie najmądrzejsi ludzie to ci, którzy popełniają błędy i się uczą. W szkole najmądrzejsi ludzie nie popełniają błędów"

-Robert Kiyosaki Amerykański biznesmen i autor

87. "Porażka jest kluczową częścią powodzenia. Za każdym razem, gdy ponosisz porażkę i podnosisz się, ćwiczysz wytrwałość, która jest kluczem do życia. Siła tkwi w zdolności do regeneracji"

-Michelle Obama Amerykańska prawniczka, autorka i była Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych

88. "Nasze życie to historia, którą piszemy, reżyserujemy i w której odgrywamy główną rolę. Niektóre rozdziały są szczęśliwe, podczas gdy inne przynoszą lekcje do nauczenia się, ale zawsze mamy moc bycia bohaterami naszych własnych przygód"

-Joelle Speranza Amerykańska autorka

Praca zespołowa cytaty o pewności siebie

"Czy na pewno wiesz, o czym mówisz?" To krytyczny wewnętrzny głos w naszych głowach, który próbuje zachwiać naszą pewnością siebie w najbardziej niedogodnych momentach - przy ważnym projekcie rozmowa lub spotkanie jeden na jeden z naszym przełożonym. Jeśli pozwolimy naszemu krytycznemu wewnętrznemu głosowi powiedzieć nam, że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy lub zdolni, nie będziemy ufać naszemu osądowi i podejmować dobrych decyzji.

Codzienny zastrzyk pewności siebie może pochodzić ze słuchania podcastu (jak np When it Clicked podcast ), biorąc udział w kilku szkoleniach lub rozmawiając z pozytywnie nastawionym członkiem zespołu. W międzyczasie, oto inspirujące cytaty na temat pewności siebie w zespole:

89. "Nie bój się, ale do zrobienia. Ważne jest działanie. Nie musisz czekać, aby być pewnym siebie. Po prostu do zrobienia, a w końcu pewność siebie przyjdzie"

-Carrie Fisher Amerykańska aktorka i pisarka

"Możliwość uczenia się od innych to przywilej, za który jestem naprawdę wdzięczna. Uwielbiam chłonąć wszystko, co mówią mi moi trenerzy/mentorzy. Jeśli mam dziś dla ciebie jedną radę, to bądź trenerem"

Bethany Hamilton profesjonalna surferka i autorka

Źródło zdjęcia: bethanyhamilton.com 91. "Serce ludzkiej doskonałości często zaczyna bić, gdy odkrywasz pogoń, która cię pochłania, wyzwala, rzuca ci wyzwanie lub daje ci poczucie sensu, radości lub pasji"

-Terry Orlick, Ph. D. Amerykański autor i mówca motywacyjny

92. "Nie czekaj, aż wszystko będzie w porządku. Nigdy nie będzie idealnie. Zawsze będą wyzwania, przeszkody i mniej niż idealne warunki. I co z tego? Zacznij już teraz. Z każdym krokiem będziesz stawał się coraz silniejszy, coraz bardziej wykwalifikowany, coraz bardziej pewny siebie i coraz bardziej powodzenia."

-Mark Victor Hansen Amerykański mówca motywacyjny, trener i autor

93. "To, co zrobisz, robi różnicę i musisz zdecydować, jaką różnicę chcesz zrobić"

-Dame Jane Goodall DBE Angielski prymatolog i antropolog

94. "Formalna edukacja sprawi, że będziesz żył; samokształcenie sprawi, że będziesz miał fortunę"

-Jim Rohn Amerykański przedsiębiorca, autor i mówca motywacyjny

"Wygrywanie jest świetne, oczywiście, ale jeśli naprawdę zamierzasz coś zrobić w życiu, sekretem jest nauczenie się, jak przegrywać. Nikt nie jest niepokonany przez cały czas. Jeśli potrafisz podnieść się po miażdżącej porażce i wygrać ponownie, pewnego dnia zostaniesz mistrzem"

**Wilma Rudolph Mistrzyni olimpijska w lekkoatletyce, rekordzistka świata

Kredyt fotograficzny: visitclarksvilletn.com 96. "Zbyt mało pewności siebie, a nie jesteś w stanie działać. Zbyt dużo pewności siebie i nie jesteś w stanie słuchać"

-John Maeda Amerykański dyrektor wykonawczy, projektant i technolog

Cytaty o pracy zespołowej w chwilach wartych świętowania

Znasz to uczucie triumfu po tym, jak twój team zakończył ostatnie zadanie w projekcie? Wszyscy zebrali się w sali spotkań, aby świętować, a ty z szeroko otwartymi oczami podziwiasz talent, humor i pracę zespołową, których wymagało przekroczenie linii mety? Myślisz sobie z dumą: "Znowu nam się udało" 🤩

Rzeczywistość dla większości Teams jest taka, że nie ma wystarczająco dużo czasu, aby się zatrzymać, spotkać i świętować jako grupa. zawsze jest kolejny projekt do rozpoczęcia. Ale jeśli nie poświęcimy czasu na docenienie wysiłków naszego zespołu i wyrwanie się z przyziemnej rutyny, tracimy okazję do podniesienia morale i umożliwienia zespołowi naładowania baterii. Oto więc motywacyjne cytaty od bardziej błyskotliwych myślicieli na temat chwil wartych świętowania:

97. "Odkryłem, że małe zwycięstwa, małe projekty, małe różnice często robią ogromną różnicę"

Rosabeth Moss Kanter, Ph.D. Profesor Business w Harvard Business School

98. "Świętuj swoje powodzenia. Znajdź trochę humoru w swoich porażkach"

-Sam Walton Amerykański założyciel Walmart i Sam's Club

99. "Nie próbuj przyspieszać postępu. Pamiętaj, że krok naprzód, nieważne jak mały, jest krokiem we właściwym kierunku. Nie przestawaj wierzyć"

-Kara Goucher Amerykańska biegaczka długodystansowa

100. "Wielkie zwycięstwo, które dziś wydaje się tak proste, było wynikiem serii małych zwycięstw, które pozostały niezauważone"

-Paulo Coelho brazylijski tekściarz i powieściopisarz

101. "Muszę celebrować życie, ponieważ jestem w dobrym miejscu, ciężko pracuję i jestem zadowolony z tego, kim jestem i zadowolony z tego, co robię dla życia, a czasami po prostu skupiam się i przytłaczam tak bardzo walkami i stawaniem się lepszym, że po prostu muszę zwolnić i cieszyć się życiem i cieszyć się treningiem"

-Dustin Poirier Amerykański zawodowy artysta mieszanych sztuk walki i filantrop

"Drobne rzeczy, które wydają się nieistotne w działaniu, ale gdy są połączone w czasie, dają bardzo duże wyniki. Można je nazwać "małymi cnotami" lub "nawykami powodzenia" Ja nazywam je prostymi codziennymi dyscyplinami. Proste działania przynoszące wydajność, powtarzane konsekwentnie w czasie. To, w skrócie, jest ta niewielka przewaga"

Jeff Olson Autor książki The Slight Edge

Kredyt fotograficzny: Przedsiębiorca

Cytaty o wydajności pracy zespołowej

103. "W pojedynkę możemy zrobić tak niewiele; razem możemy zrobić tak wiele"

-Helen Keller autorka i aktywistka

104. "Praca zespołowa sprawia, że marzenie się spełnia"

-Bang Gae Muzyk

105. "Nigdy nie będziesz osobą, którą możesz być, jeśli presja, napięcie i dyscyplina zostaną usunięte z twojego życia"

-James G. Bilkey Autor

105. "Nigdy nie będziesz osobą, którą możesz być, jeśli presja, napięcie i dyscyplina zostaną usunięte z twojego życia"

-James G. Bilkey Autor

Zazwyczaj czuję się niezręcznie, gdy wchodzę do sal spotkań Zoom zbyt wcześnie. Do tego stopnia, że staram się wchodzić minutę przed zaplanowanym czasem spotkania. Ten poranek był inny, ponieważ miałem siedem tygodni do zrobienia kariery w ClickUp i nie chciałem, aby wszystkie oczy były zwrócone na mój mały plac wstydu. Cztery z ośmiu osób w mojej kohorcie onboardingowej czuły to samo, więc przed spotkaniem porozmawialiśmy o The Slight Edge. Najbardziej uderzyło mnie w tej rozmowie to, jak radośnie wszyscy mówili o Podstawowych wartościach, celach i ludziach ClickUp . Udostępnialiśmy, jak ważne jest podejmowanie małych, konsekwentnych kroków każdego dnia dla rozwoju naszego i ClickUp.

Nasze widoki na kulturę miejsca pracy nie odbiegają od tego, czego szukają inni poszukujący pracy i obecni pracownicy w organizacji. Jeśli szukasz wskazówek, które wykraczają poza cytaty motywacyjne do budowania zespołu, to jest to dla Ciebie! 🤝

Top 5 porad jak budować efektywną pracę zespołową

Zaoferuj system wzajemnego uznania

Wspólne rozwiązywanie problemów to nauka dla wszystkich zaangażowanych osób. Wzajemnie wykorzystujemy swoje mocne i słabe strony, aby pomóc sobie w szybszym rozwoju i nauce. Od pomocy w rozmowie sprzedażowej lub bycia partnerem w nowej inicjatywie, każda okoliczność, w której ktoś robi wszystko, co w jego mocy, jest przykładem pracy zespołowej i powinna zostać doceniona!

🌱 Jak zacząć?

Jeśli jesteś na rynku doskonałego systemu uznawania peer-to-peer, używamy oprogramowania o nazwie Karma która integruje się z naszymi kontami Slack. Kiedy członek Teams demonstruje jedną z naszych podstawowych wartości, wysyłamy mu punkty Karmy, które zamieniają się w nagrody w postaci swagów lub subskrypcji, aby pomóc w naszym miejscu pracy i osobistej wydajności!

Podoba mi się Karma, ponieważ nie ma 10-krokowego procesu oceny, aby szybko i znacząco pochwalić członka zespołu. Zamiast tego mogę wysłać punkty Karmy natychmiast po tym, jak ktoś pomógł mi w wykonaniu zadania lub nauczył mnie czegoś nowego, na przykład korzystania z pamięci podręcznej. (To tak, jakby przeglądarka internetowa przechowywała pobrane elementy na dysku twardym, spowalniając w ten sposób wrażenia podczas odwiedzania witryn i zwiększając ilość gorącej herbaty rumiankowej, której potrzebuję, aby zachować spokój)

Bonus - to także zastrzyk dobrych wibracji, gdy czytam o innych członkach załogi ClickUp nagrodzonych Karmą za ich ciężką pracę. ⭐️

Udostępnianie zbiorowej wiedzy

Czy wcześniej wahałeś się przed udostępnianiem swojej wiedzy członkom zespołu? Niechęć do dzielenia się faktami i opiniami, które zdobyłeś w trakcie swojej kariery, może sprawiać wrażenie, że ustawiasz się w sytuacji, w której zostaniesz oszukany lub zastąpiony. Ale czy wiesz, że zatajanie informacji z pracy w rzeczywistości szkodzi wydajności zespołu i kosztuje Business pieniądze ? Członkowie naszego zespołu musieliby przejść przez nas, aby skorzystać z naszej wiedzy, co jest nieefektywne i marnuje czas. Nie wspominając już o tym, że kiedy ktoś wyjeżdża na wakacje lub opuszcza firmę, ta wiedza idzie z nim. 📭

🌱 Jak zacząć?

Pracownicy nie są dostępni 24/7, ale dokumenty ClickUp już tak! Formalizując informacje w jednym miejscu, Twój zespół jest mniej narażony na utratę przydatnej wiedzy i doświadczenia.

Każda osoba na pozycji lidera powinna odgrywać swoją rolę w aktywnym udostępnianie wiedzy i zachęcać resztę organizacji do współtworzenia. Gdziekolwiek ktoś pracuje (w biurze lub zdalnie), potrzebuje dostępu do informacji bez ograniczeń związanych z lokalizacją lub uprawnieniami. Nie chcemy pytać Jamiego podczas zjeżdżania na tyrolce w Kostaryce ze wspaniałym instruktorem o to, gdzie znaleźć PDF z polityką firmy.

👉 Uzyskaj szybki dostęp do dokumentów dzięki Szablon podręcznika pracownika i stwórz własny!

Podnieś na duchu dzięki zwierzakom Zoom, playlistom z muzyką z lat 90. i dobrym wiadomościom

Często zdarza się, że czujemy się odłączeni od miejsca pracy, zwłaszcza członkowie zespołów zdalnych lub hybrydowych. Potrzebujemy wsparcia społecznego w postaci zwierzaków Zoom, polecanych utworów, aby nadać ton naszemu środowisku pracy i pozytywnych wiadomości, aby poprawić nasze zdrowie psychiczne. Efektywne teamy nie tylko współpracują ze sobą, ale także interesują się swoim życiem poza biurem. Zaufaj mi, zawsze chcemy podzielić się dramatem, który wydarzył się w parku dla psów.

🌱 Jak zacząć?

Otwórz linie przyjemnej komunikacji za pomocą narzędzia takiego jak Slack i stwórz kanały oparte na odsetkach, aby każdy mógł do nich swobodnie wpadać. Oto kilka pomysłów na dobry początek:

#whats-on-netflix

#furry-friends

#parents-lounge

#wfh-life

#comedy-club

przeczytaj ten przewodnik na najlepsze integracje Slack !

Zainwestuj w potężne oprogramowanie do zarządzania projektami i szkolenia

Niezależnie od lokalizacji, wielkości czy branży, wszystkie firmy realizują projekty. Nie do przecenienia jest fakt, że wydajne oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala zespołom bardziej skupić się na swoich zadaniach rezultatach a mniej na pracy administracyjnej. Efektywna praca zespołowa opiera się w dużej mierze na komunikacji i współpracy w odpowiednim czasie i miejscu.

🌱 Jak zacząć?

Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania projektami, jest szkolenie i włączenie nowego systemu. Jeśli chcesz powodzenia we wdrożeniu narzędzia do zarządzania projektami, oto czego będziesz potrzebować:

Stwórz listę kontrolną "Adopcja oprogramowania " ze szczerymi przemyśleniami i opiniami zespołu na temat tego, jakie główne punkty bólu powinno rozwiązać nowe oprogramowanie

ze szczerymi przemyśleniami i opiniami zespołu na temat tego, jakie główne punkty bólu powinno rozwiązać nowe oprogramowanie Znalezienie ambasadorów zespołu , którzy wejdą na pokład na wczesnym etapie pozyskiwania, aby testować, szkolić i motywować resztę zespołu po wdrożeniu oprogramowania

, którzy wejdą na pokład na wczesnym etapie pozyskiwania, aby testować, szkolić i motywować resztę zespołu po wdrożeniu oprogramowania Połączenie z dostawcą oprogramowania w celu omówienia wszelkich zasobów dotyczących przypadków użycia, które mogą pomóc w płynnym i prostym przejściu na nowe oprogramowanie

Do wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych koordynatorów ds. wdrażania i menedżerów, którzy wykraczają poza oczekiwania nowych pracowników zasługują na Oscara w kategorii "Najlepszy humor i wsparcie zatwierdzone przez dział HR" 🏆

Baw się, odnajduj radość, bądź sobą

"Baw się dobrze, znajdź radość, bądź sobą" to jedno z poniższych haseł Podstawowych wartości ClickUp które doskonale podsumowują fundament pracy zespołowej.

Kiedy nasze mózgi są przeciążone zadaniami i terminami, łatwo jest zapomnieć o zabawie w miejscu pracy. Jednak dobra zabawa i odnajdywanie radości w tym, co robimy i z kim pracujemy, ma ogromny wpływ na efektywną pracę zespołową! To świadomy wysiłek, aby zbudować kulturę zaufania i entuzjazmu. 🤗

Cóż, przyjacielu, to był zaszczyt podzielić się z Tobą najlepszymi cytatami i poradami dotyczącymi efektywnej pracy zespołowej! Aby uzyskać więcej wskazówek i trendów dotyczących pracy i życia prywatnego oraz zarządzania projektami, zapisz się na WriteClick newsletter ClickUp ! Za najlepszy sezon Twojego Teamu. 🥂