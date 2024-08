17 najlepszych integracji aplikacji Slack w 2024 roku (funkcje, ceny)

To niesamowite, jak słowo "slack" przeszło od synonimu niskiej wydajności do bycia nieodzowną częścią naszego dzisiejszego życia zawodowego.

Od czatów grupowych po DM (direct message), Slack jest skutecznym narzędziem komunikacji, podbijającym serca w niemal każdej firmie.

Jednak jego funkcja oparta na czacie nie wystarczy, aby poprowadzić zespół do powodzenia.

Na szczęście można użyć integracji Slack, aby połączyć się z zewnętrzną aplikacją do księgowości, zarządzania zadaniami, śledzenia czasu itp. Dzięki temu współpraca będzie znacznie płynniejsza, ponieważ nie będziesz musiał otwierać niezliczonych zakładek lub okien, aby zarządzać swoimi zadaniami.

W tym artykule omówimy, czym są integracje Slack i wyróżnimy 17 najlepszych z nich, w tym ich kluczowe funkcje i ceny.

Czym są integracje Slack?

Slack

integracje są narzędziami

które można włączyć do interfejsu Slack w celu rozszerzenia możliwości pracy zdalnej. Umożliwiają one dostęp do większej liczby funkcji z poziomu jednej platformy.

Pomyśl o tym jak o supermarkecie, w którym w jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne artykuły spożywcze, ulubione słodycze, środki czystości, produkty kosmetyczne itp.

Dzięki supermarketowi nie musisz pokonywać dodatkowych kilometrów (dosłownie!), aby uzyskać dostęp do konkretnych potrzeb (funkcji) w oddzielnych sklepach (aplikacjach).

Oto kilka korzyści płynących z korzystania z integracji Slack:

Scentralizowana platforma do zarządzania zadaniami, budżetowania, śledzenie problemów itp.

Poprawia zdalną komunikację w zespole, ponieważ informacje nie są rozproszone w kilku aplikacjach. To z kolei pomaga w budowaniu zespołu

Promocja łatwej użyteczności, ponieważ członkowie zespołu nie będą musieli przechodzić osobnego szkolenia w zakresie oprogramowania (zdecydowanie zmniejszając ich luz 😁)

Przyjrzyjmy się najlepszym integracjom ze Slackiem, które mogą poprawić wydajność Twojego zespołu i zapobiec jego "obijaniu się"!

17 najlepszych integracji aplikacji Slack w 2024 roku

1.

ClickUp

ClickUp to jedno z najwyżej ocenianych narzędzi do zarządzania wydajnością i projektami, używane przez produktywne Teams w małych i dużych firmach.

Integracja ClickUp ze Slackiem oferuje więcej niż zwykłe narzędzie do czatowania.

Możesz przekształcić swoją wiadomość Slack w

Zadania ClickUp

i wysyłaj powiadomienia o statusie pracy, nowych komentarzach, listach kontrolnych itp. na swoim kanale Slack.

Możesz nawet rozwinąć zadania ClickUp w Slack, przejrzeć odpowiednie szczegóły i od razu podjąć działania.

Funkcje integracji ClickUp + Slack

Oto krótkie spojrzenie na kilka przydatnych funkcji tej integracji ze Slackiem

Tworzenie nowych zadań ClickUp w dowolnym kanale Slack poprzez wpisanie /clickup new

Publikowanie zadań ClickUp w Slack wzbogaconych o szczegóły, kontekst i możliwość wykonywania akcji związanych z zadaniem

Przekształcanie wiadomości w zadania ClickUp

Zintegruj Slack z ClickUp

#

Cennik ClickUp

ClickUp posiada bogaty w funkcje Free Forever Plan, który zapewnia wsparcie dla nieograniczonej liczby członków i zadań. Płatne plany zaczynają się już od $5/miesiąc za użytkownika.

Recenzje ClickUp

"Rozwiązywanie problemów z komunikacją, zarządzanie czasem, oddelegowanie i zrozumienie ról oraz tego, nad czym wszyscy pracują i co musi zostać zrobione. Oprogramowanie było świetne dla nas jako zespołu i jest o wiele mniej nieporozumień." - G2Crowd "Uwielbiam używać ClickUp do wszystkich moich potrzeb związanych z zarządzaniem pracą. Osobistych i zawodowych, a zwłaszcza z moim zespołem! Pulpity i szablony są wysoce konfigurowalne. Wtyczki (Google) są również świetne pod względem wydajności i wysiłków komunikacyjnych." - G2Crowd

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign jest

automatyzacja sprzedaży

Oprogramowanie CRM, które może pomóc zwiększyć wydajność zespołu sprzedaży.

Pomaga Teams z

e-mail marketing

automatyzacja marketingu i

Narzędzia CRM

w celu poprawy utrzymania i zadowolenia klientów.

Zobaczmy, jak ta integracja ze Slackiem może poszerzyć bazę aktywnych klientów.

Funkcje integracji ActiveCampaign + Slack

Tworzenie niestandardowych wzmianek w Slack dla członków zespołu w celu zarządzania zgłoszeniami klientów

Otrzymywanie powiadomień Slack dotyczących aktualizacji statusu potencjalnych klientów

Powiadamianie użytkownika Slack za każdym razem, gdy kontakt subskrybuje lub rezygnuje z subskrypcji

Cennik ActiveCampaign

ActiveCampaign oferuje płatne plany już od 15 USD/miesiąc.

Recenzje ActiveCampaign

"Podczas gdy AC wykonuje naprawdę dobrą robotę przy wdrażaniu, wciąż jest to trochę stroma krzywa uczenia się. Chciałbym więcej kontekstowych wskazówek, przepisów i / lub wewnętrznych zasobów, aby rozwinąć niektóre kluczowe funkcje" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Moje ogólne doświadczenie było bardzo dobre. Ma doskonałą obsługę klienta w przypadku niestandardowych problemów. W marketingu cyfrowym używamy go codziennie i konieczne jest, aby mieć łatwiejszy sposób do zrobienia raportów / analiz, a ActiveCampaign jest trudny do odczytania raportów, również na początku trudno jest korzystać z platformy w pierwszych tygodniach." - Zweryfikowana recenzja Capterra

3. Calendly

Calendly to narzędzie do planowania spotkań w dogodnym dla użytkownika czasie.

Dzięki temu nie musisz zmagać się z natłokiem e-maili, by zaplanować spotkanie. Chroni to również przed zrujnowaniem drzemki przez nagłe spotkanie, na które nie byłeś przygotowany!

Funkcje integracji Calendly + Slack

Dostęp i udostępnianie połączonych spotkań Calendly bezpośrednio z kanału Slack

Dodawanie spersonalizowanych wiadomości Slack do linków do spotkań

Wybierz typ i czas trwania spotkania (15-minutowe podsumowanie lub 30-minutowa sesja grillowa) z poziomu interfejsu Slack

Cennik Calendly

Calendly ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $10/użytkownika miesięcznie.

Recenzje Calendly

"Ciężko wskazać coś, co mógłbym poprawić. Używam Calendly od lat i nie zdawałem sobie sprawy, jak solidne były i stały się niektóre integracje, więc może jakaś dodatkowa edukacja na ten temat byłaby bardzo korzystna dla użytkowników takich jak ja, którzy nawet nie wiedzieli, o ile więcej tracą." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Chociaż uwielbiam Calendly, są pewne funkcje, które mi się nie podobają, cóż, każde oprogramowanie nie jest idealne i mamy różne opinie. Funkcja dostępności w kalendarzu jest dla mnie myląca, musisz najpierw zaznaczyć dzień, w którym chcesz być dostępny, aż do daty dostępności. Chciałbym, aby Calendly miało funkcję, w której można po prostu wprowadzić określoną datę do momentu dostępności, bardziej jak menu rozwijane. Ale to tylko ja, nadal uwielbiam łatwość korzystania z tego oprogramowania." - Zweryfikowana recenzja Capterra Sprawdź nasz przewodnik dla_ Więcej integracji Calendly_ !

4. Pączek

Donut to aplikacja Slack, która losowo łączy współpracowników w zabawny czat zespołowy. Można również utworzyć prostą ankietę i wysłać pytanie wielokrotnego wyboru z maksymalnie pięcioma możliwymi odpowiedziami.

Aplikacja zawiera nawet przypomnienia, które pomogą tobie i twojemu partnerowi w pracy wybrać odpowiedni czas na spotkanie.

funkcje #### Donut + Slack Integration

Oferuje skróty do rozpoczęcia lub dołączenia do kanału, aby pomóc ci szybko działać bez wychodzenia ze Slacka

Tworzenie kanałów Slack do parowania różnych członków zespołu

Wysyłanie niestandardowych wiadomości w celu powitania nowych zdalnych członków zespołu

Ceny Donut

Donut ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $59/miesiąc.

Recenzje pączków

"Widzieliśmy, jak ludzie się połączyli! W zdalnym środowisku jest to trudne, a to narzędzie pozwala im do zrobienia tego." - G2Crowd "Próba ustawienia loterii dla mojego CEO była trochę zagmatwana, ale kiedy zwróciłem się o pomoc, udało mi się uzyskać to, czego potrzebowałem." - G2Crowd Bonus: Slack vs. Google Chat Review_

5. Dropbox

Dropbox to inteligentne narzędzie do udostępniania plików i przechowywania dokumentów.

Dzięki temu Twoi koledzy z zespołu rzadziej przeoczą jakiekolwiek informacje lub "upuszczą" piłkę!

Obecnie w Slack dostępne są dwie wersje aplikacji Dropbox: Dropbox i Dropbox Paper.

Podczas gdy Dropbox umożliwia udostępnianie multimediów, plików i dokumentów, Dropbox Paper to miejsce pracy z dokumentami online, w którym można organizować i edytować wszystkie teksty, pomysły i pliki.

Funkcje integracji Dropbox + Slack

Bogaty podgląd plików Dropbox w kanale Slack

Uzyskiwanie informacji o pracy udostępnianej w konwersacji Slack z kanałów aktywności plików Dropbox

Integracja zMicrosoft Teams do edycji dokumentów w czasie rzeczywistym

Bonus:_ Microsoft Teams vs Slack_ 👏🏼

Cennik Dropbox

Dropbox ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od 11,99 USD miesięcznie.

Recenzja Dropbox

"Na razie nie ma nic, czego bym nie lubił w Dropbox Business. Chcę jednak wspomnieć o kilku punktach, w których programiści mogą wprowadzić pewne ulepszenia. Funkcja komentarzy i notatek powinna być bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika." - Zweryfikowana recenzja Capterra "W zależności od planu przestrzeń dyskowa może być nieco ograniczona, z kilkoma opcjami rozszerzenia, jeśli nie chcesz płacić dużo więcej. Otrzymałem jednak e-mail, że teraz można rozszerzyć przestrzeń dyskową łatwiej i po uczciwej cenie." - Zweryfikowana recenzja Capterra

6. Evergreen

Evergreen to aplikacja Slack promująca lepszą kulturę pracy zespołowej i tworzenie lepszego świata jutra.

Zachęca do wzajemnego uznawania, umożliwiając nagradzanie współpracowników nasionami drzew. Następnie, w imieniu swoich kolegów, Evergreen sadzi te drzewa. Innymi słowy, maksymalizuje wydajność zespołu, jednocześnie minimalizując jego ślad węglowy.

Zobaczmy, jak ta aplikacja Slack może pomóc w tworzeniu wiecznie trwałych powiązań biznesowych.

Funkcje integracji Evergreen + Slack

Zwiększ wydajność pracy, doceniając swoich współpracowników za ich wkład

Przesyłanie wyróżnień do kanałów Slack w całej firmie

Śledzeniezaangażowanie pracowników eksportując CSV z listą wyróżnień

Ceny Evergreen

Evergreen oferuje płatne plany już od 2,99 USD/użytkownika miesięcznie.

Recenzje Evergreen

"Podoba mi się, że jest to satysfakcjonujące na dwa sposoby. Otrzymuję uznanie za moją ciężką pracę i mogę sadzić drzewa." - G2Crowd "Wspaniale jest mieć wpływ na zmniejszenie naszego śladu węglowego jako firmy dzięki tak płynnej i przyjaznej usłudze jak Evergreen!" - G2Crowd

7. Favro

Favro jest współpracą oprogramowanie do planowania które pomaga planować pracę tak, jak chcesz.

Umożliwia również tworzenie pulpity menedżerskie które zawierają mapę drogową całego teamu. W ten sposób każdy ma jasność co do tego, za co jest odpowiedzialny, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie codziennych raportów, przygotowywanie prezentacji, czy organizowanie następnej imprezy z pizzą!

Funkcje integracji Favro + Slack

Umożliwia planowanie zadań i śledzenie czasu bezpośrednio z interfejsu Slack

Tworzenie kanałów Slack dedykowanych konkretnym projektom Favro

Konwersja wiadomości Slack na zadania Favro w ciągu kilku sekund

Cennik Favro

Favro oferuje płatne plany już od 12 USD/miesiąc (dwóch użytkowników).

Recenzje Favro:

"Dobre doświadczenie z Favro, ale moja praca wymaga dużej elastyczności z podzadaniami, czego brakuje Favro. Pozostałe aspekty organizacyjne działają dobrze." - Zweryfikowana recenzja Capterra "To narzędzie ułatwiło automatyzację procesów i zarządzanie projektami, co jest dokładnie tym, czego potrzebujemy w czasach, gdy ponad połowa biznesu pracuje z domu." - Zweryfikowana recenzja Capterra

8. Giphy

Giphy to magazyn animowanych GIF-ów, które ludzie wolą o wiele bardziej niż słowa.

Umożliwia generowanie niezliczonych GIF-ów dla dowolnej frazy, pomagając w prowadzeniu zabawnych rozmów z członkami zespołu. W końcu obraz (lub gif) jest wart tysiąca słów!

Funkcje integracji Giphy + Slack

Generowanie wybranych GIF-ów poprzez wpisanie /giphy komendy Slack

komendy Slack Wybór z kolekcji GIF-ów lub tasowanie w celu uzyskania nowego obrazu

Administratorzy mogą niestandardowo ustawić wyszukiwanie, aby upewnić się, że wszystkie GIF-y są przyjazne dla miejsca pracy

Ceny Giphy

Giphy jest Free dla wszystkich.

Recenzje Giphy

"Nie ma co do tego wątpliwości - ta aplikacja jest naprawdę przyjemna w użyciu i można na niej polegać, jeśli chodzi o dostarczanie prawie wszystkiego, czego potrzebujesz, bez względu na to, jak bardzo jesteś na uboczu!" - Recenzje Apple Store "Używam tej aplikacji od wielu lat. Nigdy mnie nie zawiodła." - Recenzje Apple Store

9. GitHub

GitHub to platforma programistyczna, która pozwala zespołowi programistycznemu z łatwością utrzymywać swoje projekty.

Ta integracja aplikacji może przyspieszyć pracę zespołu programistów, umożliwiając im dostęp do najlepszych zatwierdzonych przez społeczność projektów i repozytoriów kodu.

Zobaczmy, jak staje się ona najlepszym hubem dla społeczności programistów dzięki integracji ze Slackiem.

Funkcje integracji GitHub + Slack

Uzyskaj pełną widoczność projektów GitHub za pośrednictwem kanałów Slack

Otwieranie lub zamykanie problemów i pull requestów w repozytorium GitHub z poziomu Slack

Otrzymuj aktualizacje dotyczące nowych commitów, pull requestów, nowych problemów, przeglądów kodu itp. za pomocą /github subscribe[nazwa repozytorium] slash comment w Slack

Cennik GitHub

GitHub ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $4/użytkownika miesięcznie.

Recenzje GitHub

"Jeśli chodzi o funkcje związane z tworzeniem oprogramowania, GitHub jest prawie doskonały. Ale gdyby mogli dodać kilka dodatkowych funkcji, byłoby świetnie. Interfejs użytkownika GitHub można również ulepszyć, aby profesjonalni użytkownicy mogli go w pełni wykorzystać." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Początkowa krzywa uczenia się może być trudna dla nowych użytkowników. Onboarding wymaga nieco szczegółów i praktyki w odniesieniu do klonowania repozytoriów, tworzenia forków/gałęzi, wprowadzania zmian w kodzie i zgłaszania pull requestów na początku, ale gdy proces ten zostanie dobrze zrozumiany, produkt jest łatwy w użyciu." - Zweryfikowana recenzja Capterra

10. Karma

Karma to bot do Slacka, który może podnieść morale zespołu poprzez wyróżnianie najlepszych pracowników i świętowanie najważniejszych kamieni milowych.

Od udostępniania mikro-opinii zwrotnych po ustawienie automatycznych nagród i ocenę indywidualnego wkładu, ta integracja Slack zapewnia, że karma nie pozostanie niezauważona! 😇

funkcje integracji #### Karma + Slack

Dzięki tej integracji można ustawić tygodniowy, miesięczny lub kwartalny system premiowy

Liderzy Teams mogą uzyskać dostęp do przydatnych informacji dotyczącychprzegląd wyników* Ustalanie miesięcznych celów, aby poprowadzić zespół do powodzenia

Ceny Karma

Karma ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $30/obszar roboczy miesięcznie.

Recenzje Karma

"Zwiększone szczęście, większe uznanie i dalsze osadzanie naszych podstawowych wartości" - G2Crowd "Dawanie i otrzymywanie karmy staje się coraz bardziej intuicyjne. Jest to elegancki sposób śledzenia i promocji pozytywnych nastrojów w naszej społeczności online." - G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp oferuje firmom platformę marketingową typu "wszystko w jednym", umożliwiającą dotarcie do odbiorców docelowych we właściwy sposób.

Ta integracja z aplikacją Slack pomaga z łatwością stać się specjalistą od marketingu, od prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych po tworzenie stron docelowych.

Funkcje integracji MailChimp + Slack

Otrzymuj powiadomienia ze Slacka za każdym razem, gdy ktoś subskrybuje lub wypisuje się z MailChimp

Otrzymuj aktualizacje statusu swoich kampanii e-mail w Slack

Informuj swój zespół o działaniach MailChimp za pośrednictwem kanałów Slack

Cennik MailChimp

MailChimp ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $9.99/miesiąc.

Recenzje MailChimp

"Nowi użytkownicy e-mail marketingu mogą być zaniepokojeni faktem, że wsparcie telefoniczne nie jest dostępne na wszystkich poziomach członkostwa w planie, ale ich wsparcie online jest naprawdę świetne." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Moje doświadczenie z MailChimp to oszczędność czasu i zdecydowanie widzę pozytywne wyniki, ich zespół obsługi klienta jest bardzo pomocny i miły." - Zweryfikowana recenzja Capterra

12. Nektar

Nectar to doskonałe narzędzie do uznawania i nagradzania wkładu pracowników.

Nagrody mogą mieć różny zakres, od niestandardowych pakietów prezentów za "dobrze zrobione zadanie" lub ekskluzywnych rabatów w wysokiej klasy restauracjach i Airbnb.

To jak Mikołaj dla dorosłych, spełniający ich życzenia. 😍

Funkcje integracji Nectar + Slack

Otrzymuj powiadomienia o uznaniu pracowników bezpośrednio z kanału Slack

Łatwe osadzanie Nectar w Slack w celu zwiększenia uczestnictwa

Zaplanuj automatyczne wiadomości o urodzinach i rocznicach pracy na Slack

Ceny Nectar

Nectar ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $2,75/użytkownika miesięcznie.

Recenzje Nectar:

"Rutynowo sprawdzam Nectar i zawsze cieszę się, gdy ktoś zostaje doceniony za swoją ciężką pracę i poświęcenie. Samo uznanie jest bardzo satysfakcjonujące. Myślę, że szczególnie w czasach zwiększonej pracy zdalnej, jest to świetne narzędzie, które można mieć pod ręką, gdy chce się podziękować innym za ich wysiłek." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Chociaż korzystam z niego dopiero od kilku miesięcy, nie znalazłem nic negatywnego w tym oprogramowaniu lub jego użytkowaniu. Jedną rzeczą, która nie podoba mi się w oprogramowaniu, jest limit punktów, które ja i moi współpracownicy możemy przyznać. Wiem, że zwiększenie liczby punktów przyznawanych pracownikom co miesiąc to prawdopodobnie tylko różnica w kosztach, ale moi współpracownicy zawsze mówią, że chcieliby mieć ich więcej lub że rozdali wszystkie swoje punkty przed końcem miesiąca" - Zweryfikowana recenzja Capterra

13. Salesforce

Salesforce to narzędzie CRM tworzące historie powodzenia zarówno dla małych Businessów, jak i dużych Enterprise'ów. Pomaga zwiększyć przychody ze sprzedaży, zwiększyć przepustowość marketingu i z powodzeniem świadczyć wszystkie usługi.

Zobaczmy, jak ta integracja ze Slackiem zmieni Twój team w siłę, z którą trzeba się liczyć! 💪

Funkcje integracji Salesforce + Slack

Otrzymuj odpowiednie alerty Salesforce na swoim kanale Slack

Przeglądaj elementy i informacje Salesforce w Slack, wpisując / salesforce

Wysyłanie i odbieranie wiadomości między Salesforce Chatter i kanałami Slack

Cennik Salesforce

Poproś Salesforce o niestandardową wycenę.

Recenzje Salesforce

"Wad, które znalazłem, jest niewiele. Gdybym miał wybrać jedną, byłby to kalendarz i jego funkcja. Chciałbym zobaczyć tam kilka poprawek, ale poza tym mam więcej plusów niż minusów." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Odniosłem ogromny sukces w generowaniu leadów i dokumentowaniu interakcji z nimi. Wady znacznie przewyższają zalety i odniosłem więcej powodzeń korzystając z chmury SalesForce niż jakiegokolwiek innego oprogramowania sprzedażowego/CRM." - Zweryfikowana recenzja Capterra

14. Teamline

Teamline to proste narzędzie do zarządzania projektami na Slacku. Daje ono zespołowi przegląd postępów w projekcie i usprawnia współpracę w zespole.

Czy kiedykolwiek zgubiłeś ważne szczegóły projektu w długim wątku dyskusji o dokumentach kryminalnych?

Cóż, koniec z tym.

Dzięki Teamline możesz natychmiast tworzyć zadania z wiadomości Slack.

Funkcje integracji Teamline + Slack

Zarządzanie zadaniami i przypisywanie terminów z poziomu interfejsu Slack

Organizowanie zadań i grupowanie ich w kanałach Slack

Ta integracja daje Twojemu zespołowi Slack kompletny widok przypisanych im zadań

Cennik Teamline

Teamline oferuje płatne plany już od 49 USD/miesiąc.

Recenzje Teamline

"Bardzo podobała mi się prostota uruchomienia produktu online. Ma również przyzwoitą krzywą uczenia się." - G2Crowd "Podoba mi się fakt, że można ustawić przypomnienia i zadania na bieżąco w konwersacjach Slack." - G2Crowd

15. Time Doctor

Time Doctor umożliwia śledzenie czasu pracy spędzonego nad każdym projektem i pomaga firmom rejestrować godziny podlegające rozliczeniu. Ta integracja ze Slackiem oferuje skuteczne internetowe rozwiązanie do śledzenia czasu bezpośrednio w kanałach Slack.

W ten sposób znasz godziny spędzone na każdym zadaniu lub projekcie (i być może ograniczysz czas spędzony na oglądaniu kocich kołowrotków)!

Funkcje integracji Time Doctor + Slack

Śledzenie czasu spędzonego przez zespół pracujący nad projektem i otrzymywanie raportów w kanałach Slack

Dodawanie lub usuwanie osób w Time Doctor, aby zdecydować, kto może zobaczyć powiadomienia Slack

Śledzenie dowolnej strony internetowej lub aplikacji otwartej przez członków zespołu podczas pracy

Ceny Time Doctor

Time Doctor oferuje płatne plany już od 7 USD/użytkownika miesięcznie.

Szukasz innych narzędzi do zarządzania czasem? Sprawdź nasze listę najlepszych narzędzi tutaj .

Recenzje Time Doctor

"Nie było nic, czego nie lubiłbym w tym oprogramowaniu. Chciałbym tylko, aby było bardziej przystępne cenowo dla małego zespołu." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Zaoszczędziłem mnóstwo czasu, używając Time Doctor do śledzenia, jak spędzam dzień i na jakich projektach. Nie muszę też niczego zapisywać, a potem martwić się, że to zgubię, zanim wyślę klientowi fakturę. To naprawdę pomogło mojej organizacji." - Zweryfikowana recenzja Capterra

16. Zapier

Zapier umożliwia połączenie różnych aplikacji, z których korzystasz na co dzień, a tym samym usprawnienie cyklu pracy w celu uzyskania lepszych wyników. Zintegruj Zapier ze Slackiem w celu automatyzacji powtarzalnych zadań.

Dzięki Zapier działanie w konkretnej aplikacji (wyzwalacz) może wpływać na inną aplikację. Jego interaktywna opcja udostępniania ekranu może być również wykorzystywana do grupowego rozwiązywania problemów.

Ale czy to wystarczy, aby pozbyć się wszystkich zmartwień związanych z pracą? Zobaczmy.

Funkcje integracji Zapier + Slack

Udostępnianie informacji z obszaru roboczego Slack do dowolnej innej aplikacji w ciągu kilku minut

Automatyzacja rutynowych cykli pracy w celu zaoszczędzenia czasu

Udostępnianie nadchodzących wydarzeń z Kalendarza Google na kanale Slack

Cennik Zapier

Zapier ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $29.99/miesiąc.

Recenzje Zapier

"Moje doświadczenie było ogólnie pozytywne. Natychmiast zapoznałem się z platformą i zawsze znajdowałem to, czego szukałem." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Nie ma zbyt wielu rzeczy, które nie podobałyby mi się w tym oprogramowaniu. Trzeba jednak uważać, aby platformy, które łączymy, były odpowiednio ustawione, w przeciwnym razie informacje nie będą dostarczane, ale wszystko to można przetestować przed uruchomieniem kampanii." - Zweryfikowana recenzja Capterra

17. ZipBooks

ZipBooks to narzędzie księgowe, które eliminuje ból do zrobienia nudnego, ponurego księgowość zadania. Pozwala na przykład tworzyć faktury, rozliczać wydatki i uzyskiwać przydatne informacje.

Zainstaluj tę integrację z katalogu aplikacji Slack, aby jeszcze bardziej uprościć zadania związane z księgowością.

Funkcje integracji ZipBooks + Slack

Rejestrowanie wydatków z obszaru roboczego Slack do ZipBooks

Generowanie faktur online bezpośrednio z konta Slack

Widok podstawowego rachunku zysków i strat, w tym przychodów, opłat i dochodu netto za pomocą polecenia / slash w Slack

Cennik ZipBooks

ZipBooks ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie.

Recenzje ZipBooks

"Wysoce funkcjonalna i łatwa w użyciu platforma do fakturowania i księgowości dla klientów." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ponieważ nie rozumiem księgowości, miałem pewne problemy z uzgodnieniem niektórych opłat / kredytów i nie mogłem "cofnąć" tego, co zrobiłem bardzo łatwo. Nie jest to najbardziej wyrozumiałe, jednak ich obsługa klienta była na najwyższym poziomie, pomagając mi rozwiązać problem bez dodatkowych opłat. Myślałem, że będę musiał zatrudnić kogoś do naprawy, a oni dali mi darmowe porady, które pomogły mi naprawić to samemu." - Zweryfikowana recenzja Capterra Compare Slack vs Asana_ !

Zbuduj swój obszar roboczy z najlepszymi aplikacjami i integracjami Slack

Integracje Slack mogą sprawić, że dzień pracy będzie łatwiejszy w zarządzaniu, dodając warstwy funkcji i usprawniając operacje na jednej platformie.

Wspomnieliśmy o niektórych z najlepszych integracji Slack, które mogą zwiększyć wydajność twojego zespołu.

Różne Teams mogą jednak czerpać korzyści z różnych integracji, w oparciu o funkcje narzędzia, które mogą najlepiej spełnić ich cele.

Dla przykładu, ClickUp to integracja z narzędziem do zarządzania projektami, która pozwala podzielić duże zadania na łatwiejsze w zarządzaniu podzadania, ustawić przypomnienia i przydzielić zadania, zarządzać cyklem pracy i obciążeniem itp. Do zrobienia tego wszystkiego pozostając aplikacją do współpracy i czatu.

Na co czekasz? Wypróbuj ClickUp już dziś, aby przenieść swoją grę w Slack na wyższy poziom.