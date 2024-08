100 przykładów podstawowych wartości zespołu, które pomogą ci zbudować silną kulturę firmy

Co cenisz jako firma?

Jest to pytanie, z którym zmaga się wielu właścicieli firm. Stworzenie listy podstawowych wartości, które dokładnie reprezentują Twoją organizację, może być trudne, ale ważne jest, aby zrobić to dobrze.

Wartości korporacyjne są podstawą kultury miejsca pracy - pozwalają innym spojrzeć na to, kim jesteś jako firma i mogą mieć ogromny wpływ na rekrutację i zatrudnianie pracowników, zaangażowanie pracowników i ogólny sukces.

Tak więc, aby pomóc zainspirować Twoją firmę i zdefiniować kulturę pracy, oto 50 wspólnych przykładów podstawowych wartości dla Twojego zespołu i 50 przykładów podstawowych wartości od odnoszących sukcesy firm z różnych branż, aby zainspirować Cię jeszcze bardziej. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy prowadzisz działalność od lat, te 100 przykładów dostarczy Ci inspiracji do określenia, co jest ważne dla Ciebie i Twojego zespołu!

Jak podstawowe wartości firmy mogą pomóc Twojemu zespołowi

Mówiąc najprościej, podstawowe wartości to zbiorowe i fundamentalne przekonania organizacji, wizja, misja, etyka osobista i etyka pracy oraz podstawowe zasady.

To osobowość Twojej firmy, DNA Twojej organizacji, powód, dla którego Twoja firma istnieje i gwiazda północna, która nieustannie prowadzi Twoją firmę w kierunku Twojej misji i wizji. I aby rozwijać firmę we właściwym kierunku, zespoły z różnych działów będą musiały współpracować, wierzyć w te same wartości i konsekwentnie praktykować je w pracy.

Jeśli więc zadajesz sobie pytanie: "Dlaczego to wszystko ma znaczenie?" Oto kilka powodów:

Wydajność : Zespoły czują się upoważnione do osiągania najlepszych wyników, gdy podstawowe wartości są zgodne ze strategią i celami firmy.

: Zespoły czują się upoważnione do osiągania najlepszych wyników, gdy podstawowe wartości są zgodne ze strategią i celami firmy. Pozyskiwanie talentów : Twoja kultura organizacyjna może pomóc potencjalnym pracownikom zdecydować, czy twoja firma pasuje do ich osobistych podstawowych wartości, priorytetów i celów podczas poszukiwania nowego stanowiska.

: Twoja kultura organizacyjna może pomóc potencjalnym pracownikom zdecydować, czy twoja firma pasuje do ich osobistych podstawowych wartości, priorytetów i celów podczas poszukiwania nowego stanowiska. Konkurencyjność : Wiedza o tym, co reprezentuje firma, zwiększa konkurencyjność na rynku i jako pracodawca.

: Wiedza o tym, co reprezentuje firma, zwiększa konkurencyjność na rynku i jako pracodawca. Decyzje biznesowe: Znajomość kultury firmy może pomóc kadrze kierowniczej i kierownikom projektów podejmować świadome decyzje i mądrzej kalkulować ryzyko.

Zapoznaj się z poniższą listą wspólnych podstawowych wartości, które możesz wybrać, aby ukształtować swój zespół!

50 przykładów podstawowych wartości zespołu dla Twojej firmy

1. Szacunek i uczciwość 2. Jakość 3. Innowacyjność 4. Praca zespołowa 5. Odpowiedzialność 6. Przejrzystość 7. Współpraca 8. Ciągłe uczenie się 9. Pozytywność 10. Lojalność 11. Empatia 12. Inkluzywność 13. Kreatywność 14. Pasja 15. Uczciwość 16. Różnorodność 17. Zdolność adaptacji 18. Elastyczność 19. Otwartość umysłu 20. Komunikatywność 21. Szacunek dla indywidualności 22. Punktualność 23. Zabawa 24. Wdzięczność 25. Profesjonalizm

26. Proaktywność 27. Rozwiązywanie problemów 28. Samodoskonalenie 29. Zaangażowanie w doskonałość 30. Obiektywizm 31. Pozytywne nastawienie 32. Ambitność 33. Jakość usług 34. Doskonałość 35. Niezawodność 36. Dotrzymywanie zobowiązań 37. Nastawienie na rozwój 38. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym 39. Koncentracja na rozwiązaniach 40. Wykraczanie poza schematy 41. Poszanowanie prywatności 42. Słuchanie klientów 43. Wykorzystywanie możliwości rozwoju 44. Zaradność 45. Samoświadomość 46. Współpraca 47. Praca zespołowa 48. Chęć uczenia się 49. Rozwijanie sieci kontaktów zawodowych 50. Stawanie się ekspertem w swojej dziedzinie

Przykład deklaracji podstawowych wartości firmy

Deklaracja podstawowych wartości to deklaracja zasad, które kierują sposobem działania i zachowania firmy. Nasze podstawowe wartości to nie tylko słowa na papierze; kształtują one naszą kulturę i określają, kim jesteśmy jako zespół.

Oto przykład:

W naszej firmie zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych wartości:

Innowacyjność: Wierzymy w ciągłe przesuwanie granic i odkrywanie nowych pomysłów, aby zapewnić naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które przekraczają ich oczekiwania. Uczciwość: Cenimy uczciwość, przejrzystość i etyczne zachowanie we wszystkich aspektach naszej działalności, od interakcji z klientami po nasze wewnętrzne działaniaprocesy decyzyjne. Współpraca: Wierzymy, że praca zespołowa i współpraca są niezbędne do osiągnięcia naszych celówtworzenie pozytywnego środowiska pracy w którym każdy czuje się doceniany i wspierany. Ciągłe doskonalenie: Jesteśmy zobowiązani do ciągłego uczenia się i doskonalenia naszych umiejętności i procesów, aby zapewnić najlepsze możliwe rozwiązania i usługi dla naszych klientów. Zorientowanie na klienta: Priorytetowo traktujemy potrzeby i zadowolenie naszych klientów, starając się zapewnić im spersonalizowaną i wyjątkową obsługę, która przekracza ich oczekiwania.

Wierzymy, że konsekwentnie realizując te wartości w naszej pracy, możemy osiągnąć naszą misję stania się wiodącym dostawcą rozwiązań technologicznych, jednocześnie wywierając pozytywny wpływ na naszych klientów, pracowników i całe społeczeństwo.

Skorzystaj z tego szablonu deklaracji podstawowych wartości, aby stworzyć deklarację podstawowych wartości swojej firmy:

W [nazwa firmy] zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych wartości:

[Opis lub wyjaśnienie, w jaki sposób ta wartość jest ważna dla naszej firmy]

[Opis lub wyjaśnienie, w jaki sposób ta wartość jest ważna dla naszej firmy]

[Opis lub wyjaśnienie, w jaki sposób ta wartość jest ważna dla naszej firmy]

[Opis lub wyjaśnienie, w jaki sposób ta wartość jest ważna dla naszej firmy]

[Opis lub wyjaśnienie, w jaki sposób ta wartość jest ważna dla naszej firmy]

Wierzymy, że konsekwentnie realizując te wartości w naszej pracy, możemy osiągnąć naszą misję i zapewnić jak najlepsze doświadczenia naszym klientom, pracownikom i interesariuszom.

Pro Tip: Ułatw członkom zespołu znalezienie podstawowych wartości firmy za pomocą Szablon kultury firmy ClickUp !

Skorzystaj z szablonu wartości firmy ClickUp, aby zwizualizować i dostosować swój zespół do tego, co najważniejsze

50 najbardziej inspirujących przykładów podstawowych wartości firmy dla twojego zespołu

Nadszedł czas, aby poznać niektóre z najlepszych i najbardziej powszechnych podstawowych wartości, które ukształtowały niektóre z firm odnoszących dziś największe sukcesy. Oto 50 firm i ich najważniejsze wartości!

1. ClickUp #### Podstawowe wartości:

Dostarczanie najlepszego doświadczenia klienta

Mamy obsesję na punkcie klientów i tworzymy przestrzeń dla otwartej komunikacji i informacji zwrotnych, a także dajemy sobie prawo do rozwiązywania problemów i mówienia "tak", mając na uwadze zbiorowy interes klienta. Ta wartość ma również zastosowanie wewnętrzne, gdy pracy międzyfunkcyjnej z innymi zespołami!

Rośnij o 1% każdego dnia

Wspieramy rozwój zawodowy naszej załogi i wierzymy w postęp w kierunku doskonałości. Powstrzymujemy się, próbując osiągnąć doskonałość, gdy najszybszy wzrost jest stopniowy, i nie boimy się lekkiej porażki, o ile uczymy się i nie powtarzamy tych samych błędów.

Baw się, znajdź radość i bądź sobą

Podstawowe wartości osobiste i dobre samopoczucie są dla nas ważne, a z dużymi celami wiąże się ciężka praca, ale czas jest zbyt cenny, aby nie bawić się po drodze. Promujemy kulturę firmy opartą na zabawie poprzez budowanie zespołu zachęcamy naszą załogę do dążenia do wielkości, przejrzystości i szacunku oraz tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której można być wrażliwym, odważnym, śmiałym, zgadzać się, nie zgadzać, śmiać się, płakać, eksperymentować i bawić się.

przez ClickUp

Pracuj ciężko i bądź właścicielem

Cieszymy się pracą, myślimy w kreatywny sposób o rozwiązywaniu problemów, widzimy rosnące owoce naszej pracy i przyjmujemy współodpowiedzialność za decyzje, kwestie i wyniki.

**Normalna praca jest do dupy

Staramy się budować organizację, która zachęca do wolności i odpowiedzialności. I chociaż każdy ma cele do osiągnięcia, zachęcamy naszą załogę do kreatywnej swobody w osiąganiu tych celów w sposób, który ma dla nich sens.

Pay it forward z przypadkowymi aktami życzliwości

Tworzymy i podtrzymujemy bezpieczną i wspierającą kulturę oraz pomagamy, kiedy tylko możemy. Zachęcamy naszą załogę do sprawdzania swoich pracowników i trzymania ręki na pulsie tego, jak sobie radzą nie tylko zawodowo, ale także osobiście, co tworzy otwarte i szczere relacje między rówieśnikami.

2. Luz #### Podstawowe wartości:

Promowanie empatii

Zachęca liderów i przedstawicieli do empatii i uprzejmości wobec siebie nawzajem i swoich klientów

Przyspieszenie rzemiosła

Okazywanie uczciwości i branie odpowiedzialności za wszystkie działania

Wspieranie różnorodności w miejscu pracy

Promowanie harmonii, zapewnianie równych szans i praktykowanie integracji poprzez programy wewnętrzne

Sprawdź najlepsze_ **Integracje Slack !

3. Apple #### Podstawowe wartości:

Dostępność

Wierzymy w zapewnienie konsumentom, małym firmom i inne organizacje mają dostęp do sprzętu, oprogramowania, usług i technologii potrzebnych do osiągnięcia swoich celów

Wspieranie edukacji

Edukacja daje każdemu więcej sposobów na wykorzystanie swojego potencjału; dlatego jesteśmy zaangażowani w zapewnianie ludziom ze wszystkich środowisk możliwości uczenia się poprzez partnerstwa w ponad 100 krajach

Integracja, równość rasowa i sprawiedliwość

Jako globalny lider, Apple uznaje swoją odpowiedzialność za promowanie równości i walkę z niesprawiedliwością na całym świecie.

4. Adobe #### Podstawowe wartości:

Prawdziwość

Jesteśmy szczerzy, godni zaufania i niezawodni.

Innowacyjni

Jesteśmy bardzo kreatywni i zawsze staramy się łączyć nowe pomysły z rzeczywistością biznesową.

**Zaangażowani

Jesteśmy zaangażowani, otwarci i aktywnie współpracujemy z naszymi klientami, partnerami, pracownikami i społecznościami, którym służymy.

5. LinkedIn #### Podstawowe wartości:

Zaufanie i troska

Budowanie zaufania poprzez praktykowanie uczciwości, współczucia, szczerości i szacunku.

**Innowacyjność

Utrzymuj nastawienie na rozwój, aby tworzyć wielkie pomysły, jednocześnie zapewniając wartość i znajdując radość w codziennych interakcjach.

Docenianie pracowników

Priorytetowo traktuj sukces każdego pracownika, aby pomóc rozwijać liderów i produktywne zespoły.

6. Spotify #### Podstawowe wartości:

Innowacyjność

Jesteśmy oryginalni i kreatywni w naszym myśleniu. Dla nas innowacyjność jest domyślnym sposobem myślenia - wbudowanym pragnieniem ulepszania rzeczy.

**Szczerość

Najlepsze relacje opierają się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Chcemy być uczciwi i transparentni we wszystkim, co robimy. Nie zarządzamy w skali mikro; ufamy sobie nawzajem, że wykonamy świetną robotę.

Playful

Mówimy "tak" zabawie. Jesteśmy zabawną firmą i zabawną marką. Zawsze nią byliśmy. Nigdy nie traktujemy siebie zbyt poważnie.

7. Lyft #### Podstawowe wartości:

Zachwyć naszych klientów

Dokładamy wszelkich starań, aby służyć innym wysokiej jakości produktami i gościnnością, na której mogą polegać. Ciężko pracujemy, aby pozostawić naszych klientów z uśmiechem.

Wszystko na własność

Mamy charakter. Nie ma dla nas zbyt małych zadań ani zbyt dużych wyzwań. Jesteśmy zaangażowani. Myślimy długoterminowo i zawsze optymalizujemy Lyft jako całość. Nigdy nie mówimy "to nie moja praca"

Bądź dumny, bądź pokorny

Jesteśmy dumni z naszej pracy i cokolwiek robimy, robimy to dobrze. Krytycznie oceniamy własną pracę i jako pierwsi zwracamy uwagę na nasze niedociągnięcia, a także nieustannie zachęcamy siebie i innych do poprawy i stawiania sobie wyższej poprzeczki.

8. Airbnb #### Podstawowe wartości:

Wspieranie misji

Jesteśmy zjednoczeni z naszą społecznością, aby stworzyć świat, w którym każdy może należeć do dowolnego miejsca.

Przyjmij przygodę

Kierujemy się ciekawością, optymizmem i wiarą, że każdy może się rozwijać.

Bądź przedsiębiorcą zbożowym

Jesteśmy zdeterminowani i kreatywni w przekształcaniu naszych śmiałych ambicji w rzeczywistość.

9. Parki narodowe #### Podstawowe wartości:

Prawdomówność

Kiedy pracownicy są uczciwi, automatycznie odbija się to na naszej pracy.

Duch zespołu i ciągła nauka

Wierzymy w Kaizen, japońską koncepcję, w której każdy członek zespołu przyczynia się do ciągłego doskonalenia.

Pokora

Otwartość na opinie i okazywanie szacunku innym

Pracujemy, aby inspirować i rozwijać ochronę światowych zasobów naturalnych znajdujących się w parkach narodowych poprzez edukację, promocję i świadomość globalnej społeczności Aby to osiągnąć, kultura firmy odgrywa dużą rolę. Te wartości firmy pomagają nam stać się bardziej inkluzywnymi i przyczyniają się do rozwoju firmy

Phillip Imler, Parki Narodowe

10. Starbucks #### Podstawowe wartości:

Kultura ciepła

Wierzymy w tworzenie kultury ciepła i przynależności, w której każdy jest mile widziany

**Odpowiedzialność

We wszystkim, co robimy, dajemy z siebie wszystko i jesteśmy odpowiedzialni za wyniki.

Bądź obecny

Bycie obecnym, łączenie się z przejrzystością, godnością i szacunkiem.

11. Salesforce #### Podstawowe wartości:

Zaufanie

Działamy jako zaufani doradcy i zdobywamy zaufanie naszych klientów, pracowników i dalszej rodziny poprzez przejrzystość, bezpieczeństwo, zgodność, prywatność i wydajność

Sukces klienta

Wprowadzamy innowacje i rozszerzamy naszą ofertę biznesową, aby zapewnić wszystkim naszym interesariuszom nowe możliwości osiągania coraz większych sukcesów.

Jakość

Słuchanie różnych perspektyw napędza innowacje, pogłębia więzi między ludźmi i czyni nas lepszą firmą. **Integracja ClickUp z Salesforce !

12. Donorbox #### Podstawowe wartości:

Kreatywne przywództwo

Zachęcamy do rozwoju i innowacji poprzez badania i odważne działania

Pasja do postępu

Skupiamy się na doskonałości i efektach

**Odpowiedzialność

Zachowujemy się przyzwoicie, moralnie i rozważnie

Wierność naszym zasadom nadaje nam sens. Pomaga ludziom dokonywać trudnych wyborów z jasnością i przyciąga dużą grupę ludzi, którzy cenią uczciwość ponad nieuczciwość Te wartości kształtują kulturę w naszej firmie, ponieważ pozwalają wszystkim pracownikom na dążenie i pasję do odnoszenia sukcesów w każdym aspekcie i kreatywne prowadzenie, przy jednoczesnym skupieniu się na ciągłym działaniu i byciu łaskawym i rozważnym wobec innych

Maneesh Sharma, starszy specjalista SEO w Donorbox

13. Cel #### Podstawowe wartości:

Inkluzywność

Cenimy różnorodne głosy i podejścia. Działamy z autentycznością i szacunkiem. Tworzymy sprawiedliwe doświadczenia dla wszystkich.

Połączenie

Budujemy relacje oparte na zaufaniu. Współpracujemy między funkcjami biznesowymi. Rozpoznajemy i świętujemy postępy.

Drive

Robimy to, co jest właściwe dla Target, naszego zespołu i gości. Osiągamy wyniki, które mają znaczenie. Nieustannie się uczymy, przedkładając postęp nad doskonałość.

14. Netflix #### Podstawowe wartości:

Szczera i produktywna informacja zwrotna

Udzielanie i przyjmowanie wartościowych informacji zwrotnych może być trudne. Ale jak każdy nowy nawyk, staje się łatwiejszy wraz z praktyką. Dlatego pomagamy ludziom nauczyć się udzielać i przyjmować informacje zwrotne poprzez coaching i modelowanie zachowań, które chcemy widzieć w całej firmie.

**Wolność i odpowiedzialność

Naszym celem jest inspirowanie ludzi bardziej niż zarządzanie nimi. Chcemy, by nasze zespoły robiły to, co najlepsze dla Netflix. To z kolei rodzi poczucie odpowiedzialności, obowiązkowości i samodyscypliny, które napędzają nas do świetnej pracy.

Ludzie ponad procesami

Nasze podejście oparte na ludziach pozwala nam budować zespół marzeń i być bardziej elastycznym, kreatywnym i skutecznym we wszystkim, co robimy.

15. Ling App #### Podstawowe wartości:

Data-driven

Nasze decyzje podejmujemy w oparciu o dane.

**Ciekawość z otwartym umysłem

Postrzegamy każdy dzień jako nową okazję do nauki i korzystamy z otwartych informacji zwrotnych, aby się doskonalić.

Przedsiębiorcze nastawienie

Próbujemy nowych rzeczy. Działamy szybko.

Stworzenie tych podstawowych wartości wzmocniło nie tylko naszą kulturę pracy, ale także nasze decyzje biznesowe i determinację w dążeniu do wspólnego celu Na naszych kwartalnych spotkaniach wykorzystujemy te wartości firmy jako wytyczne do budowania zespołu i prosimy nasz zespół o ocenę naszej firmy w skali od 1 do 10 w oparciu o te wartości i wyjaśnienie swoich odpowiedzi

Simon Bacher, współzałożyciel Ling App

16. Hubspot #### Podstawowe wartości:

Autonomia

W HubSpot zachęcamy do myślenia jak założyciel i przejmowania odpowiedzialności. Wierzymy, że niesamowitym ludziom należy powierzać niesamowitą pracę.

**Przejrzystość

W HubSpot nie ma wewnętrznego kręgu. Otwarcie i często dzielimy się informacjami, aby pracownicy mogli podejmować decyzje i wywierać wpływ na naszych klientów.

**Elastyczność

Zawsze wierzyliśmy, że wyniki mają większe znaczenie niż to, gdzie i kiedy są osiągane. Pracownicy HubSpotters mogą pracować zdalnie, brać nielimitowane urlopy i dopasować życie zawodowe do swoich celów osobistych i zawodowych.

17. Checkr #### Podstawowe wartości:

Pokora

Wszyscy pracujemy w tym samym zespole, dążąc do tego samego celu i wszyscy jesteśmy otwarci na uczenie się od siebie nawzajem. Tworzy to kulturę współczucia i empatii.

**Przejrzystość

Chcemy usłyszeć to, co dobre, złe i brzydkie, abyśmy mogli nadal doskonalić się jako zespół. Dzięki temu nasze miejsce pracy jest bezpieczne i pełne zaufania.

Dobroć

Jesteśmy pasjonatami naszej pracy i wytrwale dążymy do celu w trudnych czasach. Wykorzystujemy nasze porażki do nauki i rozwoju.

Nasze podstawowe wartości są tym, co trzyma nas na ziemi jako zespół Sprawdzamy nasze ego przy drzwiach, wierzymy w otwartą komunikację, głęboko troszczymy się o zespół i ludzi, którym służymy, praktykujemy odpowiedzialność i odporność i nigdy nie poddajemy się, gdy czasy stają się trudne

Linda Shaffer, Chief People and Operations Officer w Checkr, Inc.

18. IKEA #### Podstawowe wartości:

Dawaj i bierz odpowiedzialność

Wierzymy we wzmacnianie pozycji ludzi. Dawanie i branie odpowiedzialności to sposoby na rozwój indywidualny. Zaufanie do siebie nawzajem, pozytywne nastawienie i patrzenie w przyszłość inspiruje wszystkich do przyczyniania się do rozwoju.

Odnowa i doskonalenie

Nieustannie poszukujemy nowych i lepszych dróg rozwoju. Cokolwiek robimy dzisiaj, jutro możemy zrobić to lepiej. Znajdowanie rozwiązań dla prawie niemożliwych wyzwań jest częścią naszego sukcesu i źródłem inspiracji do podejmowania kolejnych wyzwań.

Przywództwo przez przykład

Postrzegamy przywództwo jako działanie, a nie stanowisko. Przedkładamy osobiste wartości nad kompetencje i doświadczenie. Ludzie, którzy "idą za słowem" i dają przykład. Chodzi o to, by być najlepszym sobą i wydobywać z siebie to, co najlepsze.

19. Wizve #### Podstawowe wartości:

Hustle

Członkowie naszego zespołu zawsze szukają nowych sposobów na poprawę i rozwój oraz nieustannie dążą do bycia najlepszymi.

Życzliwość

Członkowie naszego zespołu zawsze troszczą się o siebie nawzajem i szybko oferują pomoc w razie potrzeby.

**Doskonałość

Staramy się osiągać jak najlepsze wyniki i zawsze pracujemy nad poprawą naszej wydajności.

Nasze wartości kształtują naszą kulturę na wiele sposobów Po pierwsze, wierzymy, że pośpiech sprzyja duchowi determinacji i wytrwałości Po drugie, wierzymy, że życzliwość jest niezbędna w tworzeniu wspierającego i integracyjnego miejsca pracy Wreszcie, wierzymy, że doskonałość jest kamieniem węgielnym naszego sukcesu Te podstawowe wartości pomogły ukształtować naszą kulturę, która jest ambitna, współczująca i napędzana sukcesem

Jim Campbell, Wizve

20. Google #### Podstawowe wartości:

Skup się na użytkowniku, a wszystko inne podąży za nim

Od samego początku skupiamy się na zapewnieniu jak najlepszego doświadczenia użytkownika. Niezależnie od tego, czy projektujemy nową przeglądarkę internetową, czy nowy wygląd strony głównej, dokładamy wszelkich starań, aby ostatecznie służyły one użytkownikom, a nie naszym wewnętrznym celom lub wynikom finansowym.

Najlepiej robić jedną rzecz naprawdę, naprawdę dobrze

Mając jedną z największych na świecie grup badawczych skupionych wyłącznie na rozwiązywaniu problemów związanych z wyszukiwaniem, wiemy, co robimy dobrze i jak moglibyśmy robić to lepiej.

Możesz być poważny bez garnituru

Nasi założyciele zbudowali Google wokół idei, że praca powinna być wyzwaniem, a wyzwanie powinno być zabawą. Wierzymy, że wielkie, kreatywne rzeczy są bardziej prawdopodobne dzięki odpowiedniej kulturze firmy.

21. Figma #### Podstawowe wartości:

Kochaj swoje rzemiosło

Tworzymy dla konstruktorów i staramy się, aby skomplikowane rzeczy wydawały się proste. Pytamy dlaczego, dopóki nie dotrzemy do sedna i nieustannie skupiamy się na rozwiązywaniu właściwych problemów, a nie tylko na dostarczaniu pracy.

Rozwijaj się w miarę rozwoju

Każdy z nas jest w trakcie rozwoju i jesteśmy tu po to, by pomagać sobie nawzajem.

Run with it

Budowanie Figmy polega na podejmowaniu inicjatywy, byciu odważnym i wytyczaniu nowego kursu, a nie na prowadzeniu podręcznika. Figmates budują przyszłość projektowania, stawiając czoła wielkim, przerażającym i ekscytującym wyzwaniom, jakby od tego zależała przyszłość Figmy. Bo tak jest.

22. American Express #### Podstawowe wartości:

Szanujemy ludzi

Ufamy sobie i szanujemy się nawzajem za to, kim jesteśmy i co wnosimy. Jesteśmy odpowiedzialni przed sobą nawzajem i wzmacniamy każdy głos poprzez otwarty, odważny dialog, aby inni czuli się wysłuchani.

Wspieramy naszych klientów

Relacje są podstawą naszej działalności. Staramy się być niezbędni dla naszych klientów, dostarczając im wyjątkowe produkty, usługi i doświadczenia każdego dnia - i obiecujemy wspierać ich we wszystkim, co robimy.

Robimy to, co słuszne

Klienci wybierają nas, ponieważ ufają naszej marce i ludziom. Zdobywamy to zaufanie, zapewniając, że wszystko, co robimy, jest niezawodne, spójne i na najwyższym poziomie uczciwości.

23. Techtopia #### Podstawowe wartości:

Uczciwość

Jesteśmy zobowiązani do robienia tego, co słuszne i mówienia o tym zgodnie z prawdą, nawet jeśli nie jest to łatwe lub popularne. Ta wartość kieruje naszymi działaniami i decyzjami.

**Praca zespołowa

Kiedy pracujemy razem, tworzymy środowisko oparte na zaufaniu i szacunku, które pozwala nam stawiać sobie nawzajem wyzwania i zachęcać się do doskonalenia.

**Innowacyjność

Wierzymy, że aby pozostać istotnym i odnosić sukcesy, musimy ewoluować i stale znajdować nowe sposoby działania.

Uczciwość jest naszą podstawową zasadą i kamieniem węgielnym naszej działalności. Wierzymy, że bycie uczciwym wobec naszych klientów, dostawców i siebie nawzajem to jedyny sposób na prowadzenie działalności Nasz zespół jest pełen pasjonatów, którzy mają ten sam cel: być najlepszymi w tym, co robimy, być otwartymi na nowe pomysły, podejmować ryzyko i zawsze mieć nastawienie studenckie Dzięki temu zachowujemy świeżość, aktualność i wyprzedzamy trendy.

Shawn Ryan, Techtopia

24. Headspace #### Podstawowe wartości:

Bezinteresowna motywacja

Wzmacniamy się nawzajem i odpowiadamy przed sobą za realizację naszej wizji.

**Odważne serce

Odważnie podążamy w nowe miejsca, wiedząc, że mamy wsparcie naszego zespołu.

Ciekawy umysł

Uczymy się, że kiedy słuchamy innych, rozwijamy ciekawość i empatię, aby odblokować innowacje.

25. Amazon #### Podstawowe wartości:

Własność

Liderzy są właścicielami. Myślą długoterminowo i nie poświęcają długoterminowych wartości dla krótkoterminowych wyników. Działają w imieniu całej firmy, nie tylko własnego zespołu. Nigdy nie mówią "to nie moja praca"

Ucz się i bądź ciekawy

Liderzy nigdy się nie uczą i zawsze starają się doskonalić. Są ciekawi nowych możliwości i starają się je odkrywać

Wymyślaj i upraszczaj

Liderzy oczekują i wymagają innowacji i inwencji od swoich zespołów i zawsze znajdują sposoby na uproszczenie. Są zewnętrznie świadomi, szukają nowych pomysłów zewsząd i nie są ograniczeni przez "nie wymyślone tutaj" Robiąc nowe rzeczy, akceptujemy fakt, że przez długi czas możemy być niezrozumiani.

26. Bezpieczna ranga #### Podstawowe wartości:

uczciwość i przejrzystość

Zachowujemy przejrzystość w kontaktach zarówno z pracownikami, jak i klientami, co buduje zaufanie.

Budowanie trwałych relacji z klientami

Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie problemów i oferowanie rozwiązań w celu budowania relacji i lojalności.

Nasze wartości kładą nacisk na to, co dotyczy każdego z naszych pracowników i sposobu, w jaki postępują zarówno w biurze, jak i w kontaktach z klientami. W naszych relacjach z pracownikami i klientami zachowujemy przejrzystość, która buduje zaufanie. Ogólna kultura jest taka, że powinniśmy coś zmienić, dopóki tu jesteśmy, ponieważ w ogólnym rozrachunku życie jest dość krótkie.

Baruch Labunski, założyciel Rank Secure

27. Semrush #### Podstawowe wartości:

Zaufanie

To jest to, co masz tutaj domyślnie. Mów i bądź prawdziwym sobą

**Poczucie własności

Wszyscy dzielimy pragnienie, by wprawiać rzeczy w ruch. Kieruj projektami, w których odnajdujesz sens, ponieważ nie warto marnować na nie czasu

Ciągłe zmiany

Zawsze staramy się ulepszać rzeczy. Zmiany są ekscytujące, nie muszą być przerażające.

28. Aldi #### Podstawowe wartości:

Odpowiedzialność

Oznacza nasze zaangażowanie na rzecz pracowników, klientów, partnerów i środowiska

**Prostota

Tworzy wydajność, przejrzystość i jasny kierunek w naszej organizacji, a także dla naszych klientów.

**Spójność

Mówimy to, co mówimy. Jesteśmy konsekwentni w naszych kontaktach z ludźmi, produktami, cenami i wszystkimi innymi aspektami naszego codziennego życia zawodowego.

29. Kizik #### Podstawowe wartości:

Inkluzywność

Mamy hybrydowy, elastyczny harmonogram, dzięki któremu każdy pracownik może stworzyć własną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Pokora

Docenianie tego, co każdy wnosi do swojej roli i firmy.

**Innowacyjność

Wspieranie uczenia się, aby umożliwić innowacje i dalszy rozwój całej organizacji.

Co miesiąc organizujemy "lunch i naukę", podczas którego wybieramy innego pracownika, który dzieli się swoją wiedzą z resztą firmy. Doceniamy to, co każdy wnosi do swojej roli, a firma przyjmuje pokorę i chęć ciągłego uczenia się i rozwoju Połączenie naszej elastyczności w utrzymywaniu motywacji członków zespołu z kulturą wspierającą uczenie się i rozwój oznacza, że nasza firma może nadal wprowadzać innowacje. Nie ma rozwoju bez wystarczającej pokory, aby najpierw chcieć się zmienić

Monte Deere, CEO w Kizik

Troska o społeczność

Dzięki naszemu wieloletniemu programowi Neighborhood Shares nasze sklepy przekazują produkty, które nie zostały sprzedane, ale nadal nadają się do spożycia, lokalnym organizacjom zajmującym się odzyskiwaniem żywności.

Zrównoważony rozwój

Bardziej niż kiedykolwiek, zrównoważony rozwój był głównym celem naszej pracy jako osiedlowego sklepu spożywczego.

**Integralność

Naszym celem jest zapewnienie środowiska, które jest bezpieczne, przyjazne, integracyjne i pełne szacunku dla wszystkich członków załogi i klientów.

Cenimy czas naszych klientów

Jesteśmy skuteczni i transparentni, co buduje prawdziwe, oparte na zaufaniu relacje z naszymi klientami.

Oferujemy prawdziwą pomoc

Zapewniamy ścieżki do stabilności finansowej dla wszystkich.

Dostarczamy wysokiej jakości usługi

Stoimy za naszym zobowiązaniem do oferowania klientom produktów finansowych w sposób odpowiedzialny społecznie.

Nasze podstawowe wartości kształtują naszą tożsamość jako organizacji. Naszym celem jest skupienie wszystkiego, co robimy, wokół naszych klientów, co pozwala nam budować kulturalny zespół oparty na prawdziwej pomocy Wreszcie, wyznajemy zasadę, że najpierw satysfakcja klienta, a dopiero potem zyski, co zmusza nas do dostarczania wysokiej jakości usług w każdym punkcie kontaktu z klientem

Jeffrey Zhou, założyciel i dyrektor generalny Fig Loans

32. Klinika Mayo #### Podstawowe wartości:

Integrity

Pierwsza wartość wskazuje na dążenie kliniki do przestrzegania wysokich standardów etyki, profesjonalizmu i osobistej odpowiedzialności, tak aby pacjenci ufali ośrodkowi opieki zdrowotnej.

Uzdrawianie

Inspirujemy nadzieję i dbamy o dobre samopoczucie ludzi, szanując ich potrzeby emocjonalne, fizyczne i duchowe.

**Szacunek

Wierzymy w "dawanie szacunku, aby otrzymać szacunek" Dlatego kultywujemy wartość traktowania wszystkich w zróżnicowanej społeczności z szacunkiem i godnością. Obejmuje to pacjentów, współpracowników i ich rodziny.

33. Okta #### Podstawowe wartości:

Nigdy nie przestawaj wprowadzać innowacji

We wszystkim, co robimy, reagujemy szybko i strategicznie i zawsze myślimy o przyszłości - jesteśmy zaangażowani w przesuwanie granic transformacji dzięki inteligentnym rozwiązaniom opartym na potrzebach klientów.

Działamy uczciwie

Uczciwość to uczciwość, przyzwoitość i szacunek, które okazujemy każdego dnia, pracując ze sobą nawzajem, z naszymi klientami, partnerami i szerszą społecznością.

**Wspieramy naszych pracowników

Chcemy, aby każdy pracownik wiedział, że Okta należy do niego i że ma udział w naszych wspólnych zwycięstwach.

34. Wiarygodny #### Podstawowe wartości:

Zaangażowanie na rzecz klientów

Oczekujemy, że nasz zespół będzie współpracował z klientami, aby znaleźć dla nich najlepsze rozwiązania.

Ciągłe uczenie się

Branża, w której pracujemy, nieustannie ewoluuje, a dla firmy kluczowe jest, aby zespół rozwijał się wraz z nią.

**Różnorodność

Wierzymy, że talent można znaleźć w ludziach każdego pokroju.

Aby mieć pewność, że oferujemy najlepsze usługi, każdy w firmie musi być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami. Jednocześnie pomaga to pracownikom rozwijać ich własne umiejętności Co więcej, bardzo rygorystycznie podchodzimy do tego, kogo przyjmujemy do naszej firmy, bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, wiek czy niepełnosprawność. Zostali zatrudnieni, ponieważ są wykwalifikowani w tym, co robią; jeśli ktoś nie może tego zaakceptować, nie jest mile widziany w naszej firmie"

Colin Palfrey, dyrektor ds. marketingu w Crediful

35. Soul Cycle #### Podstawowe wartości:

Jesteśmy społecznością

Jesteśmy pełnymi pasji uczestnikami i liderami w naszych społecznościach. Pracujemy razem, aby stworzyć sanktuarium, w którym wszyscy są świętowani.

Przyjmujemy zmiany

Dostosowujemy się, ulepszamy i ewoluujemy w miarę rozwoju, przyjmujemy opinie i podchodzimy do każdego wyzwania z otwartym umysłem i sercem.

Doładowujemy się

Dostosowujemy się, ulepszamy i ewoluujemy w miarę rozwoju. Chętnie przyjmujemy informacje zwrotne i podchodzimy do każdego wyzwania z otwartym umysłem i sercem.

36. Marriott #### Podstawowe wartości:

Postaw ludzi na pierwszym miejscu

Dbaj o pracowników, a oni zadbają o klientów.

Postępuj uczciwie

Przestrzegamy bezkompromisowych standardów etycznych i prawnych. Dotyczy to naszego codziennego postępowania biznesowego, polityki pracowniczej, polityki łańcucha dostaw, naszych programów i praktyk środowiskowych oraz naszego zaangażowania w prawa człowieka i odpowiedzialność społeczną.

Akceptacja zmian

Naszym celem jest ciągłe kwestionowanie status quo i przewidywanie zmieniających się potrzeb naszych klientów dzięki nowym markom, nowym globalnym lokalizacjom i nowym doświadczeniom gości.

Nadzieja

Wierzymy, że odnoszące sukcesy małe firmy i start-upy dają ludziom nadzieję. Są przykładem tego, co można osiągnąć dzięki skupieniu i determinacji.

**Wzmocnienie i społeczność

Nasz podcast oparty na misji umożliwia naszej społeczności przedsiębiorców rozwój poprzez przekształcanie siebie i swoich firm. Misja ta kształtuje kulturę małego zespołu stojącego za podcastem.

Posiadanie i prowadzenie firmy jest trudne. Wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie kluczowych kompetencji. Wymaga również kreatywności, aby codziennie znajdować rozwiązania nowych problemów Nasze podstawowe wartości, takie jak nadzieja, społeczność, upodmiotowienie i transformacja, sprawiają, że ten sukces jest znacznie bardziej prawdopodobny

Dennis Consorte, Snackable Solutions

38. Tinuiti #### Podstawowe wartości:

Don't just do it. Posiadaj to

Bierzemy odpowiedzialność za naszych kolegów z zespołu, naszych klientów i nasze własne szczęście. Dajemy naszym pracownikom możliwość bycia ekspertami. Jeśli możesz o tym marzyć i możesz to zrobić, będziemy współpracować z Tobą, aby to się stało.

Talent ponad geografią

Chociaż bardzo chcielibyśmy mieć Cię w jednym z naszych biur - i możesz zobaczyć je wszystkie poniżej - możesz dołączyć do nas w dowolny sposób. Talent i motywacja wykraczają poza granice stanu.

Wzmocnienie i edukacja

Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany uzyskaniem przewagi w Analytics, czy pracą nad swoim komunikacja z klientem umiejętności, chcemy pomóc Ci się ich nauczyć. To kolejny sposób, w jaki inwestujemy w naszych pracowników, a to zawsze się opłaca.

39. Front #### Podstawowe wartości:

Przejrzystość

Przejrzystość oznacza łatwy dostęp do istotnych informacji i kontekstu, dzięki czemu każdy może być bardziej wydajny i skuteczny.

Niskie ego

Ufamy sobie nawzajem, że podejmujemy właściwe decyzje i wspieramy się w dążeniu do naszych celów. Wiemy jednak, że nie jesteśmy idealni i nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Kiedy więc coś idzie nie tak, rozmawiamy o tym i uczymy się na błędach.

Włączenie

Uznajemy nasze różnice i przyjmujemy nowe perspektywy, które te różnice mogą zapewnić, a także rozumiemy, że każdy ma uprzedzenia. Zamiast je ignorować, staramy się dowiedzieć, dlaczego istnieją i jak możemy je przezwyciężyć.

Sprawdź najlepsze_ **Integracje frontowe !

40. GoodHire #### Podstawowe wartości:

Customer delight

Chcemy przekraczać oczekiwania na każdym kroku, z dbałością o szczegóły i naciskiem na jakość.

Zachowanie uczciwości

Oznacza to robienie rzeczy w sposób, który jest zawsze etycznie i moralnie poprawny.

W GoodHire kierujemy się podstawowymi wartościami, które kształtują fundamenty kultury naszej firmy Stwierdzamy, że każda z tych wartości służy nam jako główne zasady dostarczania wspaniałych doświadczeń i wspierania prawdziwie wspierającej kultury firmy W sumie są one odzwierciedleniem naszego dążenia do doskonałości i naszej misji wywierania pozytywnego wpływu na świat

Max Wesman, założyciel GoodHire

41. Life Time Fitness #### Podstawowe wartości:

Wspieranie kultury integracji

Tworzenie bezpiecznych i pełnych szacunku przestrzeni, aby zachęcać wszystkich do uczestnictwa.

Rozszerzanie społeczności

Buduj strategiczne relacje, które wywierają wpływ ponad barierami społecznymi i ekonomicznymi.

**Zmniejszanie różnic

Ocena i przegląd naszych praktyk rekrutacyjnych i castingowych.

Integrity

Postępujemy uczciwie we wszystkim, co robimy. Jesteśmy uczciwi, transparentni i etyczni w kontaktach z innymi.

**Innowacyjność

Nieustannie poszukujemy nowych i lepszych sposobów działania. Zachęcamy do kreatywności i nieszablonowego myślenia.

Wpływ

Staramy się wywierać pozytywny wpływ na wszystko, co robimy. Chcemy zmieniać świat na lepsze i zostawiać go lepszym, niż go zastaliśmy.

Wartości te kształtują naszą kulturę na wiele sposobów. Po pierwsze, kierują one naszym zachowaniem i podejmowaniem decyzji. Zawsze staramy się robić to, co właściwe i najlepsze, i zawsze szukamy sposobów na poprawę Po drugie, tworzą one pozytywne i oparte na współpracy środowisko. Pracujemy razem, aby rozwiązywać problemy i osiągać nasze cele Wreszcie, inspirują nas do wykonywania świetnej pracy. Nieustannie dążymy do wprowadzania zmian i wywierania pozytywnego wpływu na otaczający nas świat

Farhan Advani, BHPH

43. SocialBee #### Podstawowe wartości:

Własność

Zachowujemy się jak właściciele. Traktujemy firmy naszych klientów jak własne - z uwagą, troską i stawiając ich interesy na pierwszym miejscu.

#BeeBetter

Wybieramy ciągłe uczenie się, zawsze doskonalimy nasze umiejętności i rozwijamy się jako jednostki.

Innovvy

Tak, to wymyślone słowo. Kto powiedział, że nie możemy tego zrobić? Pokazuje, że jesteśmy innowacyjni, kreatywni, obeznani z technologiami cyfrowymi i chętni do podejmowania ryzyka.

44. Centrum życia wspieranego #### Podstawowe wartości:

Przejrzystość

Wierzymy w szczerość i uczciwość w kwestii opłat i procesów aplikacyjnych, aby nasi klienci nie czuli się zepchnięci na boczny tor

Dostępność

Oferując bezpłatne informacje na temat opieki, umożliwiamy seniorom dostęp do pomocy, której potrzebują.

**Poufność

Równie ważne jest, abyśmy szanowali ich prywatność w takich sytuacjach; każdy wnioskodawca ma historię, którą warto chronić.

Nasza misja opiera się na pomaganiu innym, ale przede wszystkim na dawaniu dobrego przykładu Jako firma zajmująca się marketingiem opieki zdrowotnej, jesteśmy dumni z przewodnich zasad przejrzystości, dostępności i poufności Wartości te są skierowane nie tylko do klientów; stanowią one część naszej kultury pracy.

Stephan Baldwin, założyciel Assisted Living Center

45. BetterUp #### Podstawowe wartości:

Rzemiosło

Odnajdywanie sensu w tym, co robimy, poprzez tworzenie doskonałości.

Żwawość

Wytrwałość jest napędzana determinacją i pasją.

Zest

To, co nas wyróżnia, czyni nas wyjątkowymi.

46. Clario #### Podstawowe wartości:

Prywatność i bezpieczeństwo online

Wierzymy w podstawowe prawo człowieka do zachowania prywatności i bezpieczeństwa w Internecie. Prawo naszych pracowników do prywatności w miejscu pracy jest również ważne, więc zapewnienie poszanowania granic między pracą a życiem prywatnym jest wynikiem naszych podstawowych wartości

Wsparcie klienta

Jesteśmy firmą stawiającą na ludzi i wiemy, jak ważne jest ludzkie wsparcie, zwłaszcza w branży technologicznej.

Dużo zainwestowaliśmy w nasz zespół obsługi klienta i zawsze patrzymy na bezpieczeństwo i aktualizacje aplikacji z perspektywy tego, czego chcą nasi klienci, a nie tylko tego, czego naszym zdaniem potrzebują Oznacza to również, że nasi pracownicy i kontrahenci znają swoją wartość jako ludzi

Volodymyr Shchegel, Clario Tech

47. Calendly #### Podstawowe wartości:

Znajdź sposób

Nigdy nie osiadamy na laurach, nigdy nie akceptujemy rozumowania typu "to działa wystarczająco dobrze" lub "zawsze tak to robiliśmy". Nasi ludzie podejmują działania, szybko się dostosowują i wytrwale stawiają czoła przeszkodom, aż osiągną znaczący postęp.

Mądre skupienie

Działamy jako szczupły i wydajny zespół, ale zdajemy sobie sprawę, że jakość i szybkość idą w parze jako przeciwwaga - żadna z nich nie jest wystarczająca sama.

Dążenie do doskonałości

Jesteśmy samodzielnymi pracownikami, którzy pragną wzmocnienia swojej pozycji, aktywnie poszukują możliwości wywierania wpływu i dążą do osiągania wyjątkowych wyników

Sprawdź najlepsze_ **Integracje z Calendly !

48. Jolly SEO #### Podstawowe wartości:

Zaangażowanie

Wykazywanie równego zaangażowania w zapewnianie niezmiennie wysokiej jakości pracy.

**Uczciwość

Polegamy na zespole, który dokładnie i uczciwie rejestruje swoją pracę.

Nasz zespół jest w pełni zdalny i aby to działało, polegamy na tym, że każdy członek zespołu bierze odpowiedzialność za własne zarządzanie czasem i ukończenie pracy na czas Akceptujemy również, że błędy mogą się zdarzyć i należy się tego spodziewać, ale pod warunkiem, że przyznają się do błędu, nie robimy z tego problemu Co najważniejsze, nalegamy, aby każdy członek zespołu był traktowany z szacunkiem w każdym aspekcie swojego życia. Dyskryminacja w jakiejkolwiek formie jest po prostu niedopuszczalna; żadnych wymówek

TR Dougherty, Kierownik operacyjny w Jolly SEO

49. AIG #### Podstawowe wartości:

Przyjmowanie odpowiedzialności

Stawiamy jasne oczekiwania, jesteśmy proaktywni i odpowiedzialni.

Wygrywamy razem

Jesteśmy zgrani, silniejsi i działamy jako jeden zespół.

Bądź sojusznikiem

Dążymy do integracji, słuchamy, uczymy się i przemawiamy naszymi działaniami.

50. Zach Grove #### Podstawowe wartości:

Integrity

Cenimy uczciwość i bierzemy odpowiedzialność za wszystkie nasze działania.

**Innowacyjność

wartość "Bring Innovation" zachęca członków zespołu do przedstawiania nowych pomysłów na rozwój.

Chill Work

Oznacza to, że nie podpisujemy się pod toksycznym "szlifowaniem" i "kulturą pośpiechu"

Zamiast tego jesteśmy celowo spokojni i wyluzowani.

Rozumiemy, że praca jest częścią życia, ale nie jego całością To nie podlega negocjacjom - to kształtuje naszą kulturę, w której członkowie zespołu wiedzą, że nigdy nie powinni czuć się winni za całkowite odłączenie się w weekendy

Zach Grove

Zdefiniuj i żyj zgodnie z deklaracją podstawowych wartości swojego zespołu

Jeśli chodzi o identyfikację podstawowych wartości, należy pamiętać o kilku rzeczach.

Przede wszystkim, co jest ważne dla Ciebie jako firmy? Za czym się opowiadasz? A co najważniejsze, jakie są osobiste podstawowe wartości twoich pracowników?

Ważne jest również, aby pamiętać, że nie wszystkie wartości są uniwersalne lub równe. Niektóre z nich mogą być nawet sprzeczne; będziesz musiał wybrać te, które są zgodne z Twoimi podstawowymi wartościami deklaracja wizji . Skorzystaj z tej listy podstawowych wartości, aby pomóc Ci stworzyć silne i autentyczne zasady przewodnie, które będą rezonować z Twoją firmą, pracownikami i klientami.

Po określeniu wartości swojej firmy, pamiętaj, aby regularnie dzielić się nimi ze swoim zespołem, aby utrzymać ich motywację i zgodne z Twoimi celami. Nadanie tonu kulturze firmy pomoże ci przyciągnąć i zatrzymać podobnie myślących ludzi, którzy podzielają twoje wartości i pragnienie sukcesu, co pomoże twojej firmie prosperować przez wiele lat.