21 najlepszych integracji Calendly do poznania w 2024 roku

Calendly szybko stało się jednym z wiodących kalendarzy aplikacji do planowania i nie bez powodu. To oprogramowanie umożliwia szybkie utworzenie kalendarza online i umożliwienie klientom wybrania najlepszych dla nich przedziałów czasowych na spotkanie z Tobą.

Kolejną świetną rzeczą w tym narzędziu jest kilka dostępnych integracji Calendly. Jego API można łatwo zintegrować z ponad 30 najlepszymi aplikacjami internetowymi, w tym ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook i wieloma innymi.

Tak wiele, że postanowiliśmy stworzyć listę naszych 21 najlepszych integracji Calendly, które sprawią, że wygodnie będzie tworzyć nowe wydarzenia bezpośrednio w tych aplikacjach i automatycznie synchronizować je z kontem.

21 najlepszych integracji Calendly, których potrzebujesz już teraz

1. ClickUp

Dostęp do ClickUp na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym która pozwala każdemu zespołowi zarządzać projektami, współpracować w bardziej inteligentny sposób i zebrać całą swoją pracę w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp można dostosować do każdej wielkości zespołu - zdalnego lub biurowego - aby uzyskać najlepszą wydajność w swoim życiu.

Integracja Calendly z ClickUp jest pełna funkcji oszczędzających czas, dzięki czemu możesz śledzić spotkania wraz z zadaniami i projektami w jednym miejscu! Jeśli potrzebujesz jeszcze jednego powodu: informacje o wydarzeniach są automatycznie importowane do ClickUp za każdym razem, gdy ktoś zaplanuje czas w Calendly. 🤩 Połączenie Calendly z ClickUp

Mapy myśli ClickUp ClickUp Mind Maps to wszystko, czego potrzebujesz, aby budować i rozwijać swoje pomysły za jednym dotknięciem. Pozwala na:

Tworzenie i planowanie zadań i podzadań

Zapraszanie i udostępnianie projektu osobom spoza obszaru roboczego

Filtrowanie pustych branchów dla widoczności najważniejszych zadań

Planuj i organizuj projekty, pomysły lub istniejące zadania w ClickUp, aby uzyskać ostateczny wizualny zarys

Zachowaj swoje notatki i elementy akcji zorganizowane za pomocą list kontrolnych

Kiedy nie możesz znaleźć długopisu i papieru, aby zanotować swoje pomysły, ClickUp Notepad jest miejscem, do którego możesz się zwrócić:

Otworzyć notatki w trybie pełnoekranowym

Formatować za pomocą edycji tekstu sformatowanego

Robić notatki podczas przeglądania stron internetowych Pobierz rozszerzenie ClickUp do przeglądarki Chrome

Tablice ClickUp Tablica ClickUp uatrakcyjnia prezentację, umożliwiając:

Dołączanie kształtów, obrazów i łączników do projektu

Dostęp do przycisków edycji za pomocą skrótów klawiszowych

Ustawienie Tablicy do użytku osobistego

Burza mózgów, dodawanie notatek i łączenie najlepszych pomysłów na kreatywnym płótnie

✅ Profesjonaliści ClickUp

Organizowanie logistyki i niestandardowe plany działania w oparciu o każdy harmonogram

Dostępna na każdym urządzeniu - mobilnym, stacjonarnym, z asystentami głosowymi i nie tylko

Zobacz wszystkich swoich klientów i ich dostępność w kalendarzu w jednym miejscu

Uzyskaj pomoc odnajwyżej oceniane wsparcie klienta w branży

Połącz swoje konto ClickUp zponad 100 integracji ❌ ClickUp cons

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze! 🔮

Brak funkcji eksportu pulpitu

💸 Cennik ClickUp

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego) Tablice Kanban Nieograniczona liczba zadań i członków Dokumenty do współpracy wsparcie 24/7 i nie tylko

Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($5/członka miesięcznie) Wszystko w planie Free Forever Plan Zarządzanie zasobami Nieograniczone miejsce na dane, pulpity, pola niestandardowe Zwinne raportowanie i nie tylko

Business Plan (najlepszy dla średnich zespołów (12 USD/członka miesięcznie)) Wszystko w planie Unlimited Plan Niestandardowe raportowanie Zaawansowana automatyzacja, śledzenie czasu i funkcje pulpitu nawigacyjnego Osie czasu, mapy myśli i nie tylko

Plan Business Plus (najlepszy dla wielu zespołów ($19/członka miesięcznie)) Wszystko w planie Business Plan Podzadania na wielu listach Niestandardowe uprawnienia Niestandardowe obciążenie pracą Spersonalizowane szkolenie administratorów i nie tylko



jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Proszę kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ opinii)

2. Typeform

przez Typeform Typeform to narzędzie, które stało się popularne do przeprowadzania ankiet online, quizów i rozmów. Za pomocą kilku kliknięć możesz dodać Calendly do swojego Typeform, aby umożliwić respondentom rezerwowanie spotkań z Tobą.

Integracja Calendly-Typeform zapewnia dostawcy większą łatwość, lepszą organizację i większą przejrzystość. Wszelkie zmiany wprowadzone po jednej stronie są również natychmiast odzwierciedlane po drugiej stronie.

✅ Zalety Typeform

Umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby formularzy i ankiet

Dobry zespół wsparcia klienta

Pięknie zaprojektowany interfejs

Łatwe tworzenie formularzy

Oferuje Free API

❌ Typeform cons * Niedostępne na urządzeniach z Androidem

Stosunkowo wysoka cena

💸 Ceny Typeform

Typeform ma darmowy plan do 100 odpowiedzi miesięcznie. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do płatnych planów zaczynających się od 29 USD/miesiąc

💬 Niestandardowe oceny Typeform

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

3. Slack

przez SlackSlack to wiodące narzędzie zwiększające wydajność pracy którego można używać do planowania spotkań lub wysyłania i odbierania wiadomości od klientów i współpracowników. Dobrze współpracuje z Calendly, dzięki czemu spotkania są bardziej dostępne dla klientów i zespołu. Jest to jedna z bardziej popularnych integracji Calendly, ponieważ umożliwia zapraszanie nowych użytkowników, dodawanie szczegółów spotkań i wysyłanie przypomnień do uczestników.

✅ Zalety Slack

Kanały prywatne, publiczne, udostępniane lub z wieloma obszarami roboczymi

Responsywność na pulpitach i urządzeniach mobilnych

Twórz kanały ze swoją firmą

Udostępnianie zadań bez wysiłku

❌ Wady Slack

Zbyt wiele powiadomień może rozpraszać uwagę

Limit miejsca na pliki zależny od planu

Automatyczne usuwanie rozmów po 2 tygodniach

💸 Cennik Slack

Slack oferuje darmowe i płatne plany już od 6,67 USD/miesiąc za użytkownika

💬 Oceny klientów Slack

G2: 4,5/5 (ponad 29 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 21 000 recenzji)

4. Webex

przez Webex To internetowe narzędzie do wideokonferencji integruje się z Calendly, umożliwiając umieszczenie szczegółów spotkania w kalendarzu. Utrzymuje również każdego uczestnika na właściwym torze, wysyłając mu przypomnienia o ważnym wydarzeniu.

Integracja Webex z Calendly może być idealnym rozwiązaniem dla osób, które są zawsze w ruchu i chcą mieć pewność, że nigdy nie przegapią ważnych spotkań lub terminów.

✅ Zalety Webex

Szybka zmiana prezenterów i możliwość szybkiego tworzenia tablic

Nagrywanie spotkań w trybie offline

Płynna obsługa spotkań online

Responsywność na wszystkich urządzeniach

Prosty interfejs użytkownika

❌ Wady Webex

Użytkownicy muszą pobrać wtyczkę przed użyciem

Internet Explorer jest domyślną przeglądarką

Niska jakość wersji internetowej

💸 Cennik Webex

Webex ma podstawowy darmowy plan, który pozwala na maksymalnie 100 uczestników. Plany Premium zaczynają się od 13,50 USD miesięcznie

💬 Oceny klientów Webex

G2: 4,2/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 6 000 recenzji)

5. HubSpot

przez HubSpot Integracja między HubSpot i Calendly umożliwia płynną synchronizację wydarzeń w celu utworzenia strumienia aktywności w HubSpot. Otwiera to nowe możliwości działań następczych.

The Integracja z HubSpot pomaga również zapisywać informacje o nowych kontaktach, jednocześnie aktualizując istniejącą bazę danych o nowe działania. Dzięki tej funkcji będziesz miał czas, aby skoncentrować się na innych ważnych działaniach, takich jak rozwijanie relacji z klientami.

✅ Zalety HubSpot

Konsoliduje wszystkie pliki w jednym miejscu

Łatwa integracja z innymi narzędziami

Oferuje samouczek za pośrednictwem Akademii HubSpot

Platforma przyjazna dla użytkownika

❌ Wady HubSpot

Dość droga w porównaniu do innych narzędzi w swojej kategorii

Opłaty za wsparcie techniczne mogą być kosztowne

Wersja próbna Free ograniczona do siedmiu dni

Brak jednorazowego miesięcznego rozliczenia

💸 Cennik HubSpot

HubSpot ma darmowe i płatne plany zaczynające się od 50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

💬 Oceny klientów HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 7 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

6. LinkedIn

przez LinkedIn Korzystając z rozszerzenia Calendly do przeglądarki, można skorzystać z automatyzacji planowania podczas wysyłania wiadomości na LinkedIn. Ułatwia to udostępnianie połączonego linku do Calendly potencjalnym klientom i kandydatom bez opuszczania strony LinkedIn.

Możesz także ręcznie wybierać specjalne spotkania dla VIP-ów i kontaktów o dużej wartości. Podczas planowania spotkania grupowego integracja pomaga utworzyć ankietę dla zaproszonych osób, aby wybrać czas, który będzie odpowiedni dla wszystkich.

✅ Profesjonaliści LinkedIn

Opłacalność dla osób z ograniczonym budżetem

Ciągły strumień aktualizacji wiadomości

Ogromne możliwości nawiązywania kontaktów

Przyjazny dla wyszukiwarek

❌ Wady LinkedIn

Wymaga zbyt wielu danych osobowych do zakończenia ustawień profilu

Zbyt wiele wiadomości spamowych

Potrzeba czasu, aby zostać zauważonym

Kosztowne plany premium

💸 Cennik LinkedIn

LinkedIn ma plan Free i plany premium zaczynające się od $29.99 miesięcznie

💬 Niestandardowe oceny LinkedIn

G2: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 5 000 recenzji)

7. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign to platforma automatyzacji, która pomaga firmom nawiązywać niestandardowe połączenia z klientami. Personalizacja, scentralizowana komunikacja i segmentacja są skalowane we wszystkich kanałach i przez cały cykl życia klienta. Użytkownicy mogą jeszcze bardziej przyspieszyć proces sprzedaży, integrując ActiveCampaign z Calendly w celu automatyzacji planowania spotkań!

✅ Zalety ActiveCampaign

Automatyczne wypełnianie kalendarza spotkaniami i korzystanie z informacji zebranych z przepływu rezerwacji Calendly

Twórz lub aktualizuj transakcje w procesie sprzedaży, gdy kontakt zarezerwuje, zmieni lub anuluje spotkanie w Calendly

Dodawanie kontaktów do określonych list lub segmentów na podstawie dostarczonych przez nich informacji

Łatwe mapowanie niestandardowych pytań za pomocą pól niestandardowych w ActiveCampaign

❌ Wady ActiveCampaign

Niestandardowe funkcje są oferowane w płatnych planach premium

Brak możliwości niestandardowego projektowania formularzy i automatyzacji

💸 Cennik ActiveCampaign

Poproś o wycenę ActiveCampaign

💬 ActiveCampaign oceny klientów

G2: 4.6/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1600 opinii)

8. Workato

przez Workato Workato to platforma automatyzacji usprawniająca procesy dla pracowników i niestandardowych klientów poprzez zmniejszenie zasobów potrzebnych do zrobienia pracy. Użytkownicy mają możliwość ustawienia konkretnych wyzwalaczy i działań w celu uproszczenia złożonych cykli pracy.

✅ Zalety Workato