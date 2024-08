10 najlepszych filmów o kumplach i to, czego mogą nauczyć o pracy zespołowej

Znasz tę formułę. Dwoje ludzi z zupełnie różnych środowisk zostaje wrzuconych w swoje życie. Niechętnie, mało prawdopodobny duet nawiązuje więź podczas zabawnej wspólnej eskapady - zazwyczaj misji o wysokiej stawce i wielkich konsekwencjach.

Czy to z powodu porwania, rozwodu, a może nawet przypadkowego zabójstwa, nasi bohaterowie muszą wziąć na swoje barki coś, co wydaje się ciężarem całego świata.

Nieuchronnie pojawia się rozdźwięk.

Nowi przyjaciele stają się skłóceni. Jednak w wielkim stylu ich przyjaźń odżywa, a znaczenie ich misji zostaje potwierdzone. W jedenastej godzinie, z kartami ułożonymi przeciwko nim, naszym błędnym bohaterom udaje się przechytrzyć lub zmusić wroga i uratować dzień. ClickUp przeanalizował historię filmów kumpelskich i wyróżnił 10 z co najmniej 10 000 głosów na stronie IMDb i co najmniej 7,0 IMDb lub 70 Metascore . Są one wymienione w kolejności alfabetycznej. Filmy z tego gatunku odwołują się do naszej ludzkiej natury: Są zabawne, chwytają za serce, a najlepsze z nich wznoszą się na szczyt - często dzięki niesamowitej chemii między głównymi członkami obsady, demonstrując niewzruszoną siłę przyjaźni.

Kumpelski film jest podstawą w Hollywood od co najmniej 1930 roku. W latach 70. i 80. gatunek ten ewoluował, obejmując obsadzanie duetów dwurodzinnych. A w latach 90. na dużym ekranie pojawiło się więcej kobiecych filmów kumpelskich. Mimo to, mężczyźni historycznie zdominowali role w tym gatunku - i z tego powodu filmy z mężczyznami w rolach głównych są nadreprezentowane na tej liście. Uwaga: spoilery przed nami.

34 AKTYWNOŚCI INTEGRACYJNE DLA TWOJEGO ZESPOŁU W 2023 ROKU Bez względu na wielkość grupy lub poziom znajomości ze sobą, mamy idealne zajęcia z budowania zespołu aby pomóc w budowaniu więzi.

1. Butch Cassidy i Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Reżyser : George Roy Hill

: George Roy Hill Ocena użytkowników IMDb : 8.0

: 8.0 Metascore : 66

: 66 Czas rozgrywki: 110 minut

w filmie "Butch Cassidy i Sundance Kid" Paul Newman i Robert Redford wcielają się w legendarne role przywódców organizacji przestępczej nieustannie walczącej z władzami. Ostatecznie zainteresowanie miłosne i rosnąca obecność policji przekonują duet do oczyszczenia swoich czynów, a obaj rozchodzą się.

Ostatecznie ich nowy styl życia okazuje się nie mniej brutalny i obaj powracają do swojego wyjętego spod prawa trybu życia. Postacie Newmana i Redforda, luźno oparte na prawdziwej opowieści z pogranicza, umierają u swego boku w blasku chwały, wybierając śmierć i przyjaźń zamiast więzienia lub życia domowego.

2. Léon: The Professional (1994)

przez Gaumont

Reżyser : Luc Besson

: Luc Besson Ocena użytkowników IMDb : 8.5

: 8.5 Metascore : 64

: 64 Czas trwania: 110 minut

W filmie "Leon: Zawodowcu" młoda dziewczyna grana przez Natalie Portman nawiązuje nietypową relację z zabójcą. Rodzina dziewczyny, uwikłana w działalność przestępczą, zostaje zamordowana przez skorumpowanego agenta federalnego DEA (Gary Oldman).

Film z kategorią wiekową R emanuje przemocą i przedstawia niekonwencjonalną, platoniczną miłość między dziwacznym zabójcą a bezczelną młodą dziewczyną, która przekonała go, by pomógł jej dokonać zemsty na zabójcy rodziny.

3. Faceci w czerni (1997)

przez Columbia Pictures

Reżyser : Barry Sonnenfeld

: Barry Sonnenfeld Ocena użytkowników IMDb : 7.3

: 7.3 Metascore : 71

: 71 Czas rozgrywki: 98 minut

"Faceci w czerni" kontynuują zamiłowanie gatunku buddy movie do duetów walczących z przestępczością - ale z międzygalaktycznym akcentem. Tommy Lee Jones i Will Smith wcielają się w role odchodzącego weterana tajnej organizacji MiB i nadchodzącego żółtodzioba.

Zrzędliwy weteran pokazuje zarozumiałemu i naiwnemu nowicjuszowi, jak nadzorować świat kosmitów żyjących w przebraniu zwykłych ludzi.

Wiecznie skłócona ze sobą para podąża za znanymi kosmitami, sprzątając ich bałagan, po drodze wymazując ludzkie wspomnienia za pomocą neutralizatorów. Duet natrafia na nowego, podobnego do karalucha kosmitę, który grozi zniszczeniem wszechświata.

Zahartowani agenci dzielą czuły moment, gdy postać Smitha wymazuje pamięć Jonesa przed przejściem na emeryturę - w tym wszystkie wspomnienia o jego związku ze Smithem.

4. Midnight Run (1988)

przez Universal Pictures

Reżyser : Martin Brest

: Martin Brest Ocena użytkowników IMDb : 7.5

: 7.5 Metascore : 78

: 78 Czas rozgrywki: 126 minut

w filmie "Midnight Run" Robert DeNiro wciela się w rolę łowcy nagród, którego zadaniem jest wytropienie księgowego, który wyłudził pieniądze od pewnego przestępcy. Komedia kumpelska została napisana przez Martina Bresta, który wyreżyserował hit lat 80-tych "Gliniarz z Beverly Hills" "Midnight Run" oferuje podobny melanż akcji i napięcia.

Postać grana przez DeNiro, Jack, to siłacz, który trzyma swoje karty blisko piersi. W końcu ujawnia swoją burzliwą przeszłość swojemu zleceniodawcy, gdy obaj przemierzają kraj. Kiedy Jack dowiaduje się, że jego pracodawca go oszukał, jego nastawienie się zmienia. Relacja Jacka z księgowym (Charles Grodin) ostatecznie przeradza się w przyjaźń, pozostawiając widzowi przykład tego, jak dwie skłócone ze sobą osoby mogą zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi.

NAJLEPSZY PRZEWODNIK PO WSPÓŁPRACY DLA ZESPOŁÓW ZDALNYCH I NA MIEJSCU Współpraca jest spoiwem, które trzyma zespół razem. Niezależnie od tego, czy Twój zespół jest na miejscu, czy w pełni zdalny, ClickUp stworzył najlepszy przewodnik po współpracy przewodnik po współpracy zespołowej .

5. The Nice Guys (2016)

via Warner Bros.

Reżyser : Shane Black

: Shane Black Ocena użytkowników IMDb : 7.3

: 7.3 Metascore : 70

: 70 Czas rozgrywki: 116 minut

"The Nice Guys" to komedia osadzona w późnych latach 70-tych, która śledzi losy dwóch prywatnych detektywów (Russell Crowe i Ryan Gosling), którzy próbują rozwiązać sprawę porwanej młodej dziewczyny. Postać Crowe'a uosabia rolę twardego egzekutora, podczas gdy Gosling portretuje głupkowatego młodego rewolwerowca.

Nieudolny duet staje się sfrustrowany wzajemnymi różnicami w podejściu do pracy detektywistycznej, dopóki sprawa nie przerodzi się w znacznie większy spisek obejmujący przemysł motoryzacyjny. Ostatecznie detektywi wsadzają sprawcę za kratki, nabierając po drodze szacunku dla wzajemnych różnic i ostatecznie tworząc własną agencję detektywistyczną.

Film otrzymał nominacje do kilku nagród, w tym dwóch Critics' Choice Awards. Jest to jeden z dokładnie pięciu filmów, w których Robert Downey Jr. pojawił się w 2010 roku, który nie był filmem Marvela. Rola, w której wciela się on w martwe ciało, nie jest akredytowana.

6. The Odd Couple (1968)

przez Paramount Pictures

Reżyser : Gene Saks

: Gene Saks Ocena użytkowników IMDb : 7.6

: 7.6 Metascore : 86

: 86 Czas rozgrywki: 105 minut

Wydana w 1968 roku komedia "The Odd Couple" opowiada o dwóch rozwiedzionych mężczyznach (Jack Lemmon i Walter Matthau), którzy próbują dotrzymać sobie towarzystwa jako współlokatorzy po rozstaniu z żonami.

Postacie Lemmona i Matthau nie mogłyby być do siebie bardziej niepodobne. Felix, grany przez Lemmona, jest uporządkowaną, obsesyjną osobowością; Oscar, grany przez Matthau, jest jego beztroskim i niedbałym odpowiednikiem. Obaj doprowadzają się nawzajem do krawędzi, a Felix ostatecznie wyprowadza się z domu, ale nie wcześniej niż widz zobaczy, że wynieśli cenne lekcje ze swojego podejścia do życia.

7. Rain Man (1988)

przez United Artists

Reżyser : Barry Levinson

: Barry Levinson Ocena użytkowników IMDb : 8.0

: 8.0 Metascore : 65

: 65 Czas trwania: 133 minuty

Na pierwszy rzut oka "Rain Man" to film drogi, który podąża za Raymondem (Dustin Hoffman), dorosłym mężczyzną ze spektrum autyzmu, i jego wyobcowanym biologicznym bratem Charliem (Tom Cruise). W miarę rozwoju filmu, to właśnie braterska miłość Cruise'a z postacią Hoffmana jest tym, co widz zapamiętuje.

Charlie jest dealerem samochodowym, który dowiaduje się, że jego ojciec zostawił swój majątek Raymondowi, którego Charlie nie pamięta. Podczas ich podróży przez kraj, frustracja Charliego z Raymondem ustępuje miejsca miłości, a obaj dzielą czułe chwile - w tym jedną, w której Cruise cierpliwie próbuje nauczyć postać Hoffmana, jak tańczyć z kobietą.

Film zdobył Oscara w 1988 roku, a później zebrał krytykę za niedoskonałe przedstawienie autyzmu przez Hoffmana i pochwały za podniesienie rangi doświadczeń osób żyjących na spektrum.

8. Godzina szczytu (1998)

przez New Line Cinema

Reżyser : Brett Ratner

: Brett Ratner Ocena użytkowników IMDb : 7.0

: 7.0 Metascore : 60

: 60 Czas trwania: 98 minut

W "Godzinach szczytu" najgorszy detektyw departamentu policji w Los Angeles (Chris Tucker) otrzymuje od FBI zadanie pilnowania zagranicznego detektywa (Jackie Chan), którego LAPD nie chce mieszać w głośną sprawę porwania.

Ostatecznie bohaterowie Tuckera i Chana przezwyciężają to, co ich dzieli - rasę, narodowość i temperament - aby dążyć do celu, jakim jest uratowanie młodej córki dyplomaty przed syndykatem przestępczym.

Film pozostał częścią kultury popularnej poprzez nostalgię za ekranową chemią duetu i debaty fanów na temat tego, czy rasistowskie żarty bohaterów były nieszkodliwymi żartami, czy po prostu rasistowskimi.

9. Thelma i Louise (1991)

przez Pathé Entertainment

Reżyser : Ridley Scott

: Ridley Scott Ocena użytkowników IMDb : 7.5

: 7.5 Metascore : 88

: 88 Czas trwania: 130 minut

Jednym z najwcześniejszych filmów reżysera Ridleya Scotta jest "Thelma i Louise", obsadzony gwiazdami, kobiecy film podróżniczy, który zrewolucjonizował gatunek komedii kumpelskich.

W filmie Thelma (Geena Davis) i Louise (Susan Sarandon) są przyjaciółkami w bardzo różnych okresach swojego życia, które uciekają przed władzami po zabiciu mężczyzny, który próbował zgwałcić jedną z nich.

Obie mają bardzo różne pomysły na dalsze życie po tym incydencie i ostatecznie przemierzają kraj w przezabawnym szaleństwie zbrodni.

W filmie zobaczymy Brada Pitta w jednej z jego najwcześniejszych ról, a także Harveya Keitela. Sarandon i Davis były nominowane do Oscara 1991 w kategorii najlepsza aktorka.

**CZYM JEST WSPÓŁPRACA W CZASIE RZECZYWISTYM I DLACZEGO JEST WAŻNA?

W coraz bardziej zdalnym, globalnym i asynchronicznym świecie musi być miejsce na współpracę w czasie rzeczywistym. ClickUp przyjrzał się temu, co współpraca w czasie rzeczywistym czym jest, dlaczego jest ważna i jak ją wspierać w zespole.

10. Withnail and I (1987)

przez Cineplex Odeon Films

Reżyser : Bruce Robinson

: Bruce Robinson Ocena użytkowników IMDb : 7.6

: 7.6 Metascore : 84

: 84 Runtime: 107 minut

W "Withnail and I" kumple są parą bezrobotnych aktorów, którzy nałogowo nadużywają różnych substancji. Film podąża za nimi, gdy wyjeżdżają na wakacje, które wystawiają związek współlokatorów na próbę.

Bezimienny Paul McGann dowiaduje się, że zaproponowano mu rolę. Jednak jego sukces nie jest podzielany przez Withnaila, granego przez Richarda E. Granta, i obaj idą swoją drogą.

Mroczna komedia i kultowy klasyk, "Withnail i ja" pozostawia widza z obrazem dwóch pechowych mężczyzn, którzy ostatecznie dowiadują się, że mogli wziąć siebie nawzajem za pewnik. Materiałem źródłowym filmu jest jeszcze mroczniejsza, niepublikowana powieść, która kończy się samobójstwem, a którą reżyser, Robinson, zdecydował się zmienić na potrzeby ekranu.

Kumpluj się i osiągaj więcej razem

Praca zespołowa zawsze będzie istotnym elementem sukcesu, niezależnie od celu czy branży.

Piękno pracy zespołowej polega na tym, że zapewnia ona wiele perspektyw, które mogą ułatwić innowacje i pomóc w szybszym rozwiązywaniu złożonych problemów. Silna współpraca zespołowa zachęca również do otwartej komunikacji i sprzyja zaufaniu między członkami, co pomaga budować silne relacje w czasie.

Wykorzystując wzajemnie swoje mocne strony i łącząc zasoby w celu osiągnięcia wielkości, zespoły mogą wspólnie dokonywać niesamowitych wyczynów - wyczynów, które nigdy nie byłyby możliwe, gdyby każda osoba działała w pojedynkę!

Jeśli więc chcesz, aby twoja organizacja prosperowała teraz i w miarę rozwoju firmy, musisz wykorzystać moc pracy zespołowej. Jednym ze sposobów na przygotowanie wymarzonego zespołu na sukces jest skorzystanie z kompleksowego rozwiązania narzędzie do zarządzania projektami jest ona przeznaczona dla zespołów różnej wielkości z różnych branż i oferuje funkcje współpracy zespołowej, które usprawniają sesje burzy mózgów, zwiększają wydajność zespołu, wspierają pracę zdalną i hybrydową oraz pozwalają skupić się na celach.

Dzięki ClickUp Twój zespół będzie miał dostęp do setek funkcji, w tym wbudowanej funkcji przesyłania wiadomości o nazwie Widok czatu cyfrowy Tablice ClickUp i Dokumenty ClickUp z wykrywaniem współpracy, wielu przypisanych i wiele więcej. Skorzystaj z tych funkcji, aby zapewnić swojemu zespołowi zasoby i przewagę konkurencyjną, których potrzebują, aby wspólnie wygrywać i rozwijać się bez względu na to, kiedy i gdzie pracują. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś! Guest Writer:

Dom DiFurio