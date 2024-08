25 najlepszych alternatyw i konkurentów Asana do zarządzania projektami w 2024 r

Jeśli przełączasz się między skrzynką odbiorczą, Asaną i kilkoma innymi aplikacjami do pracy - lub jeśli po prostu przydałaby Ci się wskazówka dotycząca oprogramowania do zarządzania projektami - napisaliśmy ten artykuł z myślą o Tobie!

Wyobraź sobie ten wymarzony scenariusz..

twoja lista do zrobienia jest długa jak na typowy czwartek, ale nie ma zamieszania co do priorytetów zadań. Podczas gdy jesteś w strefie zakończonego skupienia, lawina powiadomień przerywa ciszę, ale nie działa ci to na nerwy. Jesteś pewny procesu i systemów, które Twój zespół może śledzić i wdrażać. Dzięki temu możesz skalować i wywierać wpływ

A gdyby tak nie ograniczać się do naszych najśmielszych marzeń o wydajności? A gdybyśmy mogli utrzymać przepływ naszej kreatywności bez poświęcania czasu?

Asana jest jednym z najbardziej popularnych oprogramowanie do zarządzania projektami ale nie oznacza to, że powinno to być domyślne rozwiązanie. Popularność nie doprowadzi twojego biznesu do zrobienia niczego dobrego, jeśli na koniec kwartału zostaniesz z niedokończonymi projektami!

Dobra wiadomość? Z tej krótkiej listy najlepszych alternatyw dla Asany, pomożemy Ci uporać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wyboru oprogramowania do zarządzania projektami.

25 najlepszych alternatyw dla Asana w 2024 roku

1. ClickUp

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu ClickUp to darmowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które umożliwia każdemu zespołowi zarządzać projektami, współpracować w bardziej inteligentny sposób i zebrać całą swoją pracę w jednym narzędziu . Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z narzędziami do zarządzania projektami, czy jesteś już zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp dostosowuje się do każdej wielkości zespołu - zdalnego lub biurowego - zapewniając najlepszą wydajność w Twoim życiu.

Spośród setek potężnych funkcji, które ClickUp ma do zaoferowania, oto cztery, od których możesz zacząć, aby przezwyciężyć rozdźwięk między zadaniami, zespołem i technologią.

Kluczowa funkcja #1: ClickUp Docs

Wstaw widok tabeli do dokumentu ClickUp za pomocą polecenia /Polecenia /SlashTworzenie krótkich formularzy projektów do solidnych wiki zasobów z ClickUp Docs. Dokumenty są zintegrowane z Twoimi projektami i zadaniami, dzięki czemu wygodnie jest zarządzać wszystkim w jednym miejscu! Dodaj do tego zestaw niestandardowych dokumentów, a Docs może z łatwością zastąpić inne narzędzia do organizowania dowolnego rodzaju danych. Asana nie posiada natywnych dokumentów, co czyni ClickUp jedną z bardziej popularnych alternatyw Asany do współpracy.

Oto, co można zrobić w ClickUp Docs:

Importować zawartość z innych aplikacji do ClickUp Docs, aby korzystać z bogatego formatu i edycji opartej na współpracy

Korzystać z ClickUp AI do szybszego zrobienia pracy dzięki asystentowi AI do podsumowywania notatek, aktualizacji projektów i nie tylko.

Zadawaj pytania i odpowiadaj na nie, przekazuj informacje zwrotne i zatwierdzaj lub sugeruj zawartość z formatowaniem tekstu sformatowanego, osadzaniem i załącznikami

Ustawienie uprawnień do dokumentów i udostępnianie zawartości organizacji (lub całemu światu!)

Zastosuj etykiety, aby filtrować i jeszcze szybciej znajdować dokumenty, których szukasz,i więcej! tworzenie profesjonalnie wyglądające dokumenty w ClickUp już dziś! 🤩

Kluczowa funkcja #2: MultipleAssignees w ClickUp

Dodawanie lub usuwanie wielu osób przypisanych w zadaniu ClickUp Zadania w ClickUp mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju zadań, spotkań, przeglądów projektów, OKR -Wszystko, co pozwala Tobie i Twojemu zespołowi być na bieżąco z tym, co się dzieje. Czy Twoje projekty często wymagają dwóch lub więcej teamów funkcyjnych do zrobienia celu? Łączenie wysiłków indywidualnych i zespołowych w ramach jednego zadania poprawia efektywność i wydajność cyklu pracy!

Chcemy, aby każda osoba korzystająca z ClickUp miała niestandardową moc w swoich rękach. Jeśli więc jesteś zwolennikiem zasady "jedno zadanie, jedna osoba przypisana", mamy dla Ciebie rozwiązanie! ClickApp dla wielu osób przypisanych może być włączyć lub wyłączyć dla każdej przestrzeni.

👉 Zyskaj spokój ducha, wiedząc, że Twój zespół ma udostępniane obowiązki i rzeczywiste obciążenie pracą dzięki funkcji wiele osób przypisanych funkcja! 👥

Kluczowa funkcja #3: E-mail w ClickUp

Komunikuj się wewnątrz zadania ClickUp i unikaj gubienia rzeczy w skrzynce odbiorczej

Nikt nie lubi przewijać i rozwijać kilometrowego łańcucha e-maili ze swojej skrzynki odbiorczej - to najszybszy sposób na opóźnienie projektów! The E-mail w ClickUp funkcja rozładowuje napięcie związane z błędną komunikacją, ponieważ wszystko, co musisz wiedzieć o zadaniu, znajduje się w jednym miejscu! Oto co możesz zrobić:

Łatwo przełączać się między wysyłaniem komentarza do wewnętrznych członków zespołu a wysyłaniem e-maila do kogokolwiek spoza ClickUp bezpośrednio z zadania

Porządkować konwersacje e-mail w ich własnych wątkach lub nowych komentarzach

Tworzenie jednego (lub wielu!) podpisów dla każdego członka ClickUp

Wysyłaj zapisane odpowiedzi z szablonu

obejrzyj nasze E-mail w samouczku ClickUp aby zobaczyć go w akcji! 🎥

Kluczowa funkcja #4: Automatyzacja ClickUp

Przeglądaj naszą bibliotekę automatyzacji lub utwórz niestandardową automatyzację Automatyzacja w ClickUp są niezbędnym elementem zwinnego zarządzania projektami! Proste, ale potężne rozwiązanie do zarządzania obciążeniem pracą dla dowolnego cyklu pracy, automatyzacja zmniejsza obciążenie powtarzającą się pracą ręczną: przypisywanie zadań na podstawie kryteriów, aktualizowanie statusów, wysyłanie e-maili do potencjalnych klientów i wiele więcej!

Jeśli jesteś zainteresowany, ClickUp University ma kurs na temat automatyzacji i innych funkcji oszczędzających czas! Do zobaczenia?

ClickUp Pros

Wybierz z100 natywnych integracjiwraz z tysiącami dostępnymi za pośrednictwem Zapier i Integromat

Planuj, zarządzaj i realizuj swoje dzienne, tygodniowe, kwartalne i roczne cele

IntegracjaAsana i ClickUp z Zapier

Wady ClickUp

Brak funkcji eksportu pulpitu

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze! 🔮

Cennik ClickUp *Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Proszę kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Oceny klientów ClickUp * G2: 4,7/5 (ponad 5 400 opinii)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 400 opinii)

Compare ClickUp vs Asana !

2. Trello

przez Trello Jeśli nie jest to twój pierwszy raz na polowaniu na oprogramowanie do zarządzania projektami, najprawdopodobniej natknąłeś się na Trello jako jedna z popularnych alternatyw dla Asany. Trello organizuje projekty w tablice inspirowane Kanbanem, systemem metody zarządzania cyklem pracy . Tablica jest wypełniona kartami zadań zawierającymi notatki, załączniki, obrazy, dokumenty i inne dane do współpracy z członkami zespołu.

dowiedz się dlaczego ClickUp jest lepszym rozwiązaniem niż Trello !

Zalety Trello

Tworzenie komend w celu automatyzacji niemal każdej czynności za pomocą Butlera Trello

Tablica, oś czasu, tabela,Udostępnianie kalendarzawidoki pulpitu i mapy

Wady Trello

Ograniczony plan Free, który pozwala tylko na 10 współpracowników na obszar roboczy

Ograniczona integracja z pocztą e-mail

Nie nadaje się do projektów na dużą skalę

Ceny Trello

Trello oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od $5/użytkownika miesięcznie.

Ocena klientów Trello

G2: 4,5/5 (ponad 20 410 opinii)

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 390 opinii)

3. ProofHub

przez ProofHubProofHub to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" i jedna z wielu alternatyw dla Asany, która pozwala menedżerom planować, organizować i współpracować nad zadaniami z członkami zespołu w centralnej lokalizacji. Pomaga menedżerom zarządzać codziennymi zadaniami, śledzić czas pracy za pomocą kart czasu pracy, przygotowywać notatki i listy do zrobienia, planowanie projektów na wykresach Gantta , tworzyć kamienie milowe w kalendarzu i szybko komunikować się na czacie lub w dyskusji.

Zalety ProofHub

Zadania mogą być przypisane do wielu użytkowników

Wysoki poziom kontroli nad Teams i projektami

Wady ProofHub

Zarządzanie powiadomieniami może zostać ulepszone

Brak pojedynczego logowania z Google

Ceny ProofHub

ProofHub oferuje prosty stały plan cenowy zaczynający się od $$$a 45 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym (bez opłaty za użytkownika).

Ocena klientów ProofHub

G2: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

4. Ul

przez Ul Hive zapewnia zarządzanie projektami, szablony planowania projektów i śledzenie czasu, aby odzwierciedlić sposób, w jaki pracujesz na co dzień. Wybieraj spośród tysięcy integracji Hive, aby uzyskać potrzebne informacje z wielu źródeł w jednej scentralizowanej lokalizacji. Użytkownicy mogą również tworzyć spersonalizowane listy do zrobienia i automatyzować swój cykl pracy w celu zwiększenia wydajności.

porównaj Hive i ClickUp funkcje!

Zalety Hive

Automatyczne planowanie spotkań z karty zadań dla lepszej współpracy w zespole

Nieograniczona liczba projektów i zadań

Wady Hive

Brak funkcji niestandardowych statusów w celu wsparcia określonych procesów

Śledzenie czasu jest funkcją płatną

Ceny Hive

Hive oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 12 USD/użytkownika miesięcznie.

Ocena klientów Hive

G2: 4.5/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 140 opinii)

przez WrikeOprogramowanie do zarządzania projektami Wrike jest idealnym rozwiązaniem dla małych agencji, które potrzebują konfigurowalnego obszaru roboczego do organizowania udostępnianych kalendarzy, planowania projektów i łatwej współpracy. Co więcej, osoby zatwierdzające mogą przyspieszyć przekazywanie informacji zwrotnych za pomocą wizualnego narzędzia do oznaczania Wrike.

dowiedz się jak Elastyczna struktura ClickUp pozwala na zrobienie więcej niż Wrike !

Zalety Wrike

Tablica Kanban zapewnia widoczność wszystkich zadań

Funkcja śledzenia czasu pozwala porównać szacowany czas z czasem faktycznie spędzonym

Wady Wrike

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników (odkryjAlternatywy dla Wrike)

Wykresy Gantta nie są dostępne w wersji Free

Cennik Wrike

Wrike oferuje darmowe i płatne plany już od 9,80 USD/miesiąc za użytkownika.

Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 2 350 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1 700 opinii)

6. ActiveCollab

przez ActiveCollab Następny na liście jest ActiveCollab jedno z najpopularniejszych rozwiązań do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" dla mniejszych teamów do planowania i organizowania pracy. Platforma ta posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest prosty dla złożonych projektów. Aby rozpocząć, członkowie mogą korzystać z próbnych projektów w celu przetestowania opcji organizacji.

Zalety ActiveCollab

Możliwość importowania projektów z wybranych narzędzi do zarządzania projektami do ActiveCollab

Wsparcie dla dowolnego typu plików do przesłania w zadaniach i komentarzach

Wady ActiveCollab

Ograniczone możliwości integracji

Fakturowanie jest funkcją płatną

Cennik ActiveCollab

ActiveCollab oferuje darmową wersję dla trzech członków i płatne plany zaczynające się od $6,25/miesiąc na użytkownika.

Ocena klientów ActiveCollab

G2: 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 370 opinii)

7. Monday.com

przez Monday.com Następna na liście alternatyw dla Asany jest Monday.com, intuicyjna platforma do zarządzania projektami, która umożliwia członkom zespołu współpracę, komunikację i zarządzanie projektami. Oferuje ona szereg zaawansowanych funkcji zarządzania projektami zaprojektowanych, aby pomóc zespołom pozostać zorganizowanym i na bieżąco, takich jak przyjazne dla użytkownika pulpity, które zapewniają widoczność postępów projektu w czasie rzeczywistym, funkcje automatyzacji zadań w celu usprawnienia procesów oraz otwarte API, które umożliwia integrację z innymi aplikacjami i usługami.

porównaj Monday.com i ClickUp funkcje!

Monday.com Plusy

Nielimitowane tablice i dokumenty w darmowym planie

Konfigurowalne cykle pracy ułatwiające śledzenie projektów

Wady Monday.com

Funkcje nie są dogłębne w porównaniu do innych alternatyw Asana na tej liście

Pulpity są płatną funkcją premium

Monday.com Cennik

Monday.com oferuje darmowe i płatne plany już od 8 USD miesięcznie.

Monday.com Ocena klientów

G2: 4,6/5 (ponad 3 290 opinii)

Capterra: 4.6/5 (2,540+ opinii)

8. NiftyPM

przez NiftyPMNiftyPM pozwala pracować nad projektami na dużą skalę z wieloma członkami zespołu. Podobnie jak większość alternatyw dla Asany, które wymieniliśmy, jest to obszar roboczy do współpracy, który pomaga Tobie i Twojemu zespołowi organizować zadania, śledzić czas i zarządzać dokumentami.

Zalety NiftyPM

Funkcja zarządzania portfolio umożliwiająca szybki widok członków i statusów

Oferuje różne role użytkowników i uprawnienia do kontrolowania poziomów dostępu

Wady NiftyPM

Free Plan jest ograniczony do dwóch aktywnych projektów

Drogie płatne plany korzystania z podstawowych funkcji

Cennik NiftyPM

NiftyPM oferuje darmowe i płatne plany już od 39 USD/miesiąc.

Ocena klientów NiftyPM

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (ponad 110 recenzji)

przez Bitrix24 Bitrix24 to oprogramowanie do zarządzania pracą i CRM, które pomaga zespołom zarządzać relacjami z klientami, planować projekty i współpracować z innymi. W darmowym planie Bitrix24 użytkownicy mogą ustawić role zadań, śledzić czas i pracować z zadaniami oraz dodawać komentarze za pomocą e-maila.

przeczytaj naszą pełną wersję recenzja Bitrix24 !

Zalety Bitrix24

Dodawanie i edytowanie zadań podczas połączenia wideo bez konieczności wstrzymywania

Wizualne funkcje zarządzania projektami obejmują wykresy Gantta i tablice Kanban

Wady Bitrix24

Szablony zadań i powtarzające się zadania nie są dostępne w planie Free

Zależności zadań są ograniczone do 5 w planie Free

Cennik Bitrix24

Bitrix24 oferuje darmowe i płatne plany już od 39 USD/miesiąc.

Ocena klientów Bitrix24

G2: 4.1/5 (420+ opinii)

Capterra: 4/5 (ponad 490 opinii)

przez Airtable Airtable to jedna z najpopularniejszych alternatyw dla Asany. Jest to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga Teamsom tworzyć szczegółowe bazy danych dla ich pracy. Użytkownicy mogą grupować i sortować dane w niestandardowych polach za pomocą widoków takich jak Grid, aby uwzględnić tylko istotne informacje o projekcie.

przeczytaj naszą pełną recenzję Recenzja Airtable !

Airtable Plusy

Narzędzia typu "przeciągnij i upuść" ułatwiające zarządzanie

Konfigurowalny system wierszy i kolumn do szybkiego wyświetlania informacji

Wady Airtable

Nie nadaje się do zwinnego zarządzania projektami

Brak funkcji mobilnych

Ceny Airtable

Airtable oferuje darmowe i płatne plany już od 10 USD miesięcznie.

Ocena klientów Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 1300 opinii)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 220 opinii)

Bonus:_ Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday.com

11. Praca zespołowa

przez Praca zespołowaTeamwork to oprogramowanie do współpracy nad projektami idealne dla małych Business, które chcą organizować zadania w celu łatwej nawigacji. Dzięki kalendarzom Teams, kamieniom milowym projektów i funkcjom aktualizacji statusu, użytkownicy mogą wygodnie wspierać zarówno wewnętrzne zespoły, jak i klientów.

porównaj Praca zespołowa na ClickUp !

Zalety pracy zespołowej

Brak dodatkowych kosztów za posiadanie użytkowników-klientów

Funkcja notatnika do zorganizowanego udostępniania dokumentów

Wady pracy zespołowej

Szablony projektów nie są dostępne w planie Free

Zintegrowany czat zespołowy jest funkcją płatną

Cennik Teamwork

Teamwork oferuje darmowe i płatne plany już od 10 USD/miesiąc.

Teamwork Ocena klientów

G2: 4.4/5 (940+ opinii)

Capterra: 4.5/5 (690+ opinii)

przez HubSpotHubSpot to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i zarządzania zadaniami dla firm, które muszą zarządzać swoim lejkiem i relacjami z potencjalnymi klientami. Platforma oferuje produkty z zakresu marketingu, sprzedaży, zarządzania zawartością, operacji i obsługi klienta. Użytkownicy mogą zarejestrować się, aby korzystać z funkcji Free lub uaktualnić do wersji premium tych produktów.

Zalety HubSpot

HubSpot CRM jest Free , w tym pulpit do raportowania, wgląd w firmę, śledzenie transakcji i zarządzanie pipeline

Oferuje Akademię HubSpot dla specjalistów ds. marketingu przychodzącego, sprzedaży i obsługi klienta

Wady HubSpot

Ograniczony zakres funkcji w zależności od planu

Brak szczegółowego raportowania

Cennik HubSpot

HubSpot oferuje darmowe i płatne plany już od 45 USD miesięcznie.

Ocena klientów HubSpot CMS

G2: 4,5/5 (ponad 1 190 opinii)

Capterra: 4,8/5 (ponad 50 opinii)

13. Projekt ProProfs

przez Projekt ProProfsProjekt Proprofs to platforma internetowa umożliwiająca Teams śledzenie postępów, współpracę z innymi, udostępnianie opinii na temat zadań i nie tylko. Ponadto, dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami, takim jak śledzenie czasu i fakturowanie, rozliczanie klientów jest nieskomplikowane!

ProProfs Project Pros

Komunikatory i możliwość udostępniania plików dla płynnej współpracy

Wykresy Gantta, tablice Kanban i widok kalendarza do planowania iwizualizacji projektów Wady projektów ProProfs

Nie jest dostępny plan Free

Role i uprawnienia to płatna funkcja premium

Cennik projektu ProProfs

Proprofs Project oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od $2/miesiąc za użytkownika.

Oceny klientów ProProfs Project

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

przez Smartsheet Smartsheet to narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia zarządzanie, śledzenie i planowanie wielu projektów. Kluczową funkcją Smartsheet jest Control Center - rozwiązanie do zarządzania portfolio i projektami. Menedżerowie projektów mogą zaoszczędzić czas na ręcznej pracy dzięki automatyzacji Control Center.

sprawdź nasze Przewodnik po zarządzaniu projektami w Smartsheet !

Profesjonaliści Smartsheet

Niestandardowy branding można zastosować do całego konta

Budżetowanie projektów, aby zobaczyć planowane i faktycznie spędzone godziny, aby utrzymać projekty w budżecie

Wady Smartsheet

Nie jest dostępny żaden Free Plan

Nie nadaje się dla małych agencji

Cennik Smartsheet

Smartsheet nie posiada planu Free. Płatne plany zaczynają się od 7 USD miesięcznie za użytkownika.

Ocena klientów Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 6 090 opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 220 opinii)

Compare Asana Vs Smartsheet !

15. Strefa pracy

przez Strefa pracy Workzone to oprogramowanie do zarządzania projektami z wydajną funkcją powiadomień e-mail, która przenosi użytkowników bezpośrednio do ważnego elementu zadania w Workzone. Idealny dla organizacji Enterprise, Teams może wyświetlić kompleksowy pulpit, aby zobaczyć projekty w różnych działach, klientów lub kampanii.

porównaj Workzone i ClickUp funkcje!

Workzone Plusy

Wydajne niestandardowe formularze zgłoszeń projektów

Funkcja listy do zrobienia, która automatycznie wysyła uporządkowaną listę zadań

Wady Workzone

Brak planu Free Plan

Niestandardowe opcje są płatnymi funkcjami premium

Cennik Workzone

Workzone nie posiada planu Free. Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie za użytkownika.

Ocena klientów Workzone

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 160 opinii)

przez Toggl Toggl to oprogramowanie do zarządzania projektami składające się z trzech rozwiązań: Toggl Track, Toggl Plan i Toggl Hire. Wizualne mapy drogowe Toggl Plan uzupełniają zarządzanie zmianami, gdy zarządzanie wieloma projektami w arkuszach kalkulacyjnych wprowadza więcej pracy niż wsparcia.

Toggl Pros

Usprawnienie komunikacji dzięki komentarzom i udostępnianiu oś czasu projektu

Automatyzacja powtarzających się zadań dzięki cyklicznym zadaniom

Wady Toggl

Gościnni użytkownicy obszaru roboczego (zewnętrzni interesariusze lub członkowie zespołu) są płatnymi funkcjami premium

Eksport danych projektu do innych narzędzi jest funkcją płatną premium

Cennik Toggl

Toggl oferuje darmowe i płatne plany już od 8 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów planu Toggl

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

przez Basecamp Basecamp to oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga zdalnym teamom organizować zadania, śledzić postępy w projektach i współpracować nad zadaniami. Narzędzie ma na celu połączenie zarządzania projektami i komunikacji zespołu projektowego pod jednym namiotem z funkcjami takimi jak listy rzeczy do zrobienia i tablice ogłoszeń.

Zalety Basecamp

Funkcja check-in do wysyłania powtarzających się pytań

Funkcja tablicy ogłoszeń do publikowania ogłoszeń, wysyłania aktualizacji postępów i nie tylko

Wady Basecamp

Nie nadaje się dla małych agencji z wieloma projektami realizowanymi jednocześnie

Ograniczony darmowy plan

Cennik Basecamp

Basecamp oferuje darmowy i płatny plan w cenie 99$/miesiąc.

Ocena klientów Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 4 940 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 13 350 opinii)

przez Jira Jira jest śledzenie błędów i oprogramowanie do projektów. W porównaniu do Asany, jest on skierowany do zwinnych teamów i zaawansowanych technicznie użytkowników. Dzięki zaawansowanym opcjom raportowania, w tym obciążeniu pracą użytkowników, średnim wieku problemu i ostatnio utworzonych problemach, kierownicy projektów mogą podejmować świadome decyzje, aby planować inteligentniejsze sprinty .

przeczytaj nasze Przewodnik po zarządzaniu projektami Jira !

Jira Pros

Możliwość dostosowaniatablice scrum do śledzenia postępów

Integracje z ponad 3000 aplikacji

Wady Jira

Skomplikowany interfejs użytkownika i migracja sprawiają, że zarządzanie zadaniami jest uciążliwe

Nieintuicyjne dlanowych użytkowników ustawienie wydajności produktów

Cennik Jira

Jira oferuje darmowe i płatne plany dla dziesięciu użytkowników w cenie od 7,50 USD/miesiąc.

Ocena klientów Jira

G2: 4,2/5 (ponad 4 440 opinii)

Capterra: 4,4/5 (ponad 11 180 opinii)

19. Podio

przez Podio Podio to narzędzie do zarządzania projektami zapewniające strukturę dla zespołów, aby łatwiej współpracować, szybciej znajdować informacje i wybierać między różnymi widokami pracy. Ponadto użytkownicy mogą tworzyć automatyzację zadań, aby utrzymać połączenie ludzi i projektów z cyklem pracy Podio.

Zalety Podio

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Dodatki Podio dostępne dla konkretnych przypadków użycia

Wady Podio

Ograniczony darmowy plan

Pulpity sprzedażowe są płatną funkcją premium

Ceny Podio

Podio oferuje darmowe i płatne plany już od 7,20 USD/miesiąc.

Ocena klientów Podio

G2: 4,1/5 (ponad 370 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 280 recenzji)

20. Freedcamp

przez Freedcamp Freedcamp to darmowe narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala organizować harmonogramy, zadania, wiki i wiele więcej, aby zakończyć projekt na czas i w ramach budżetu. Zakończone integracjami innych firm, użytkownicy otrzymają zakończony obraz priorytetów dnia i tego, na czym należy się skupić w następnej kolejności. Freedcamp jest jedną z najlepszych alternatyw Asany dla Teams z ograniczonym budżetem.

Zalety Freedcamp

Nielimitowane zadania, projekty i przestrzeń dyskowa we wszystkich planach

Funkcje CRM i fakturowania

Wady Freedcamp

Ograniczony darmowy plan

Wiki są płatną funkcją premium

Cennik Freedcamp

Freedcamp oferuje darmowe i płatne plany już od 1,49 USD/miesiąc za użytkownika.

Ocena klientów Freedcamp

G2: 4.5/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 450 opinii)

21. Scoro

przez Scoro Scoro to oprogramowanie do zarządzania pracą dla małych i średnich firm, które chcą zarządzać działaniami generującymi przychody w celu usprawnienia rozliczeń z klientami. Ta alternatywa dla Asany umożliwia Teams zmianę sposobu pracy z reaktywnego na proaktywny.

dowiedz się dlaczego ClickUp jest lepszym rozwiązaniem niż Scoro !

Zalety Scoro

Przeciągnij i upuść Planner i Tablica zadań Kanban

Wycena i śledzenie pipeline'u

Wady Scoro

Nie nadaje się dla zwinnych teamów

Niestandardowym funkcjom brakuje zaawansowanych możliwości

Ceny Scoro

Scoro oferuje 14-dniową wersję próbną i płatne plany zaczynające się od $26/miesiąc za użytkownika.

Ocena klientów Scoro

G2: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 170 opinii)

22. nTask

przez nTask nTask to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami, która pomaga zespołom zarządzać wszystkim, od planowania zasobów po rezultaty projektów. Podobnie jak inne alternatywy Asany na tej liście, nTask oferuje tablice Kanban do tworzenia plan projektu i wizualizować zadania. Użytkownicy mogą również tworzyć listy kontrolne z elementami do zrobienia, dzięki czemu nic nie umknie ich uwadze.

nTask Plusy

Teamsnarzędzia do zarządzania obciążeniem pracą do wyrównywania zdalnych teamów

Załącznik do pliku izarządzanie dokumentami nTask Cons

Nie nadaje się dla większych teamów (50 lub więcej osób)

Tablice Kanban są funkcją płatną

Cennik nTask

nTask oferuje darmowe i płatne plany już od 3 USD/miesiąc za użytkownika.

Ocena klientów nTask

G2: 4,4/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 3,9/5 (ponad 10 recenzji)

23. ONLYOFFICE

przez ONLYOFICE Kolejną alternatywą dla Asany jest ONLYOFFICE oNLYOFFICE to bogate w funkcje narzędzie projektowe zakończone współpracującymi redaktorami dokumentów online dla wszystkich typów teamów i branż. Ponadto hierarchia projektów ONLYOFFICE jest łatwa do niestandardowego dostosowania za pomocą kamieni milowych, zadań i podzadań w celu optymalnej organizacji.

Zalety ONLYOFFICE

Funkcja zarządzania prawami dostępu dla pełnej kontroli uprawnień

Indywidualne lub grupowe funkcje kalendarza do szybkiego planowania spotkań zespołu

ONLYOFFICE Wady

Wyszukiwanie pełnotekstowe zawartości poczty i dokumentów jest funkcją płatną

Użytkownicy niezaznajomieni z formatami MS Office mogą mieć trudności z przyjęciem

Ceny ONLYOFFICE

ONLYOFFICE oferuje darmowe i płatne plany już od 5 USD/miesiąc.

ONLYOFFICE Ocena klientów

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 opinii)

24. Kantata

przez Kantata Kantata (dawniej Mavenlink) to oprogramowanie do zarządzania projektami, które łączy zarządzanie zasobami, współpracę zespołową i analitykę biznesową. Pozwala to Teams zrozumieć, jak działają operacyjnie i podejmować mądrzejsze decyzje w celu osiągnięcia wyników.

Zalety Kantata

Funkcje rozliczania projektów, w tym narzędzia finansowe i narzędzia do śledzenia

Skierowane do organizacji świadczących profesjonalne usługi

Wady Kantata

Stroma krzywa uczenia się

Ograniczone możliwości edycji zadań

Ceny Kantata

Poproś o niestandardową wycenę Kantata.

Ocena klientów Kantata

G2: 4/5 (660+ opinii)

Capterra: 4,2/5 (ponad 550 opinii)

25. Samepage

Via SamePage SamePage to narzędzie do współpracy z funkcjami takimi jak współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym, czat zespołowy, wideokonferencje i wiele innych. Aby pomóc użytkownikom w powodzeniu projektów, aplikacja umożliwia członkom tworzenie stron do planowania celów, procesów, harmonogramów i terminów.

Samepage Plusy

Ustawienie uprawnień do folderów w celu zarządzania prawami dostępu do poufnych informacji

Edycja dokumentów dostępna na urządzeniach z systemem iOS i Android

Wady Samepage

Brak funkcji wielu osób przypisanych

Ograniczony Free Plan w porównaniu do innych alternatyw Asana na tej liście

Cennik Samepage

Free Plan dla maksymalnie 100 udostępnianych stron

10 USD/miesiąc za 1 tys. udostępnianych stron

1000 USD/miesiąc za 1 mln udostępnianych stron

Samepage Ocena klientów

G2: 4.5/5 (210+ opinii)

Capterra: 4,8/5 (ponad 810 opinii)

Czy Twój Teams potrzebuje alternatywy dla Asany?

W zarządzaniu projektami bycie zawsze o krok do przodu jest wyczerpujące. Przewidujesz potrzeby swojego zespołu, jednocześnie utrzymując wszystkich (w tym siebie) w ruchu i zmotywowanych. Asana jest trudna, ponieważ nie można uzyskać skonsolidowanego widoku wszystkich projektów w kolejce. Jeśli więc niestandardowe zarządzanie pracą stało się trudne, nadszedł czas, aby poszukać lepszego narzędzia.

Oto pięć oznak, że powinieneś poszukać alternatywy dla Asany:

**1️⃣ Czujesz się przytomny podczas wdrażania nowego członka zespołu do narzędzia projektowego

Konsekwencje niewłaściwego szkolenia mają wpływ na cały zespół, więc jesteś zaangażowany, choć beznamiętny w stosunku do narzędzia.

**2️⃣ Każde zadanie jest priorytetem

Istnieje różnica między byciem w sezonie zajętości a zwykłym chaosem. Niestety, oprogramowanie lub proces zarządzania projektami nie działa, gdy zespół jest przytłoczony i wypalony.

**Twoi interesariusze i klienci są rozczarowani i zdezorientowani raportowaniem

Raporty raportowanie projektu miało zakończyć się w mniej niż pół godziny. Co więcej, statyczny arkusz kalkulacyjny Excel zainicjował więcej pytań niż odpowiedzi pomiędzy pobieraniem informacji od członków Teams i formatowaniem danych.

**4️⃣ Nikt nie wie, nad czym ktoś pracuje

Z powodu braku przejrzystości, członkowie Teams mogą przegapić krytyczne informacje lub terminy. Co więcej, projekty i nowe możliwości mogą zostać zakłócone ze względu na obecny stan obciążenia.

**Teams szuka innego oprogramowania, aby wypełnić luki

Istnieje firmowe narzędzie do zarządzania projektami... jest też narzędzie, które każdy ma na boku, ponieważ faktycznie pomaga im do zrobienia.

Dodatkowy znak: jesteś wielokrotnie proszony do zrobienia funkcji, do której oprogramowanie do zarządzania projektami nie zostało stworzone.

Rozpocznij pracę z ClickUp

Jeśli otrzymałeś zadanie znalezienia nowego oprogramowania do zarządzania projektami dla swojego zespołu, wiesz, że nie jest to takie proste, na jakie wygląda. Paraliż decyzyjny z pewnością się pojawi (jeśli jeszcze nie nastąpił), a czas jest najważniejszy.

Oto jedna rzecz: nie musisz do zrobienia tego sam. Chcemy pomóc ci odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. To pytanie brzmi... **Jak chcesz, aby wyglądało kilka następnych godzin, dni, miesięcy, a nawet lat?

