15 najlepszych narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą dla zespołu 2024

Stres jest głównym zabójcą wydajności . 💀

Kiedy zinternalizowana presja narasta poza naszą kontrolą, trudniej jest się skupić, osiągnąć nasze cele, a nawet ukończyć proste zadania. Zdarza się to najlepszym z nas! Nawet członkom Twojego zespołu.

W rzeczywistości zestresowani pracownicy wykazują 60% wyższą absencję i są znacznie mniej efektywni, gdy są w pracy.

Kiedy mamy zbyt wiele na głowie, czujemy się rozproszeni, nieprzygotowani i jakby nie było wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia do zrobienia. Zwiększa to margines na błędy, niedotrzymywanie terminów i tak, absencję - czyli unikanie trudnych obowiązków.

Jako kierownik projektu, trudno jest utrzymać granicę między przytłoczeniem zespołu pracą a przydzieleniem im zbyt małej liczby zadań, do tego stopnia, że projekt zwalnia lub niebezpiecznie się opóźnia.

Narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą są skutecznym rozwiązaniem dla kierowników projektów, którzy chcą zaradzić temu problemowi. Na szczęście, istnieje mnóstwo oprogramowania do wyboru, ale jest to inwestycja! Każde narzędzie ma specyficzne funkcje, aby wypełnić różne przypadki użycia, ale które z nich będzie najlepsze dla twojego zespołu?

W tym artykule zagłębimy się we wszystko, co musisz wiedzieć o skutecznym zarządzaniu obciążeniem pracą i podzielić się 15 najlepszymi narzędziami do zarządzania obciążeniem pracą, które pomogą Twojemu zespołowi zrobić wszystko bez łez.

Czym są narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą? Zarządzanie obciążeniem pracą to proces identyfikowania, monitorowania i zarządzania pracą, za którą ty i twój zespół jesteście odpowiedzialni. Jest to miejsce, w którym umiejętności kierownika projektu mogą naprawdę zabłysnąć - dzięki procesom dostosowanym do wielkości zespołu, branży, przypadku użycia i stylu projektu.

Nadrzędnym celem skutecznego zarządzania obciążeniem pracą jest to, aby każdy czuł się usatysfakcjonowany i odpowiedzialny za swoje listy zadań. Może to również pomóc członkom zespołu czuć się bardziej zaangażowanymi w swoją pracę, co prowadzi do wyższej jakości wyników projektu!

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą zostały zaprojektowane tak, aby pomóc w budowaniu, wprowadzaniu i utrzymywaniu tych procesów wraz z zespołem. Każde oprogramowanie ma swój własny, unikalny zestaw zalet, ale ogólnie rzecz biorąc, istnieje kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę, aby stworzyć funkcjonalne i zorganizowane systemy zarządzania obciążeniem pracą:

Śledzenie postępów

Ustalanie priorytetów zadań

Zarządzanie zadaniami

Raportowanie i wgląd w sytuację

Terminy i terminy płatności

Zależności między zadaniami

Czat w aplikacji

Wiele integracji

Istnieje również mnóstwo korzyści wynikających z korzystania z narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą, które wykraczają daleko poza standardową listę funkcji, w tym lepsza współpraca , zarządzanie czasem , bardziej przejrzysta organizacja projektów i wiele więcej!

15 najlepszych narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą

Najlepszym sposobem na wdrożenie wydajnego procesu zarządzania obciążeniem pracą w zespole jest skorzystanie z pomocy potężnego oprogramowania. Oto 15 najlepszych narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą do organizowania zadań, teamów i projektów:

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb ClickUp to najlepsza platforma wydajności dla zespołów z różnych branż, umożliwiająca zarządzanie projektami, centralizację pracy i usprawnienie codziennych procesów w obszarze roboczym z możliwością współpracy i dostosowywania. Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania obciążeniem pracą dla zespołów o dowolnej wielkości lub przypadku użycia ze względu na różnorodną listę zaawansowanych funkcji w tym cyfrowe tablice, dynamiczny redaktor dokumentów, ponad 15 unikalnych widoków ClickUp , czat w aplikacji i nie tylko.

Wśród wielu unikalnych sposobów wizualizacji listy zadań ClickUp znajduje się widok obciążenia pracą. Zaprojektowany, aby spełnić i przewyższyć wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem projektami, widok obciążenia pracą umożliwia kierownikom projektów ustawienie i śledzenie obciążenia pracą dla zespołu, aby szybko zobaczyć, kto jest przeciążony.

A jeśli jesteś nowy w zarządzaniu obciążeniem pracą lub ClickUp - nie ma problemu! Skorzystaj z jednego z gotowych i konfigurowalnych szablonów ClickUp, takich jak ten Szablon obciążenia pracą pracowników ClickUp . Zarządzanie obciążeniem pracą zespołu i oddelegowane zadania zadania dla nowych projektów z szacowanym czasem, punktami sprintu, polami niestandardowymi i nie tylko!

Łatwe zarządzanie tygodniowym obciążeniem członków zespołu dzięki szablonowi Employee Workload Template by ClickUp Pobierz ten szablon Ale ClickUp może zrobić o wiele więcej dla całego zespołu! Oto głębsza analiza funkcji, zalet, wad i cen, które ClickUp ma do zaoferowania. ⬇️

Kluczowe funkcje ClickUp

ElastycznyHierarchia do organizowania złożonych projektów aż do ostatniego podzadania

WspółpracaTablice ClickUp do rejestrowania pomysłów i natychmiastowego przekształcania ich w zadania

ClickUp Dokumenty do tworzenia wszystkiego, od prostych notatek po pięknie sformatowane wiki z edycją w czasie rzeczywistym i zagnieżdżonymi stronami

Wiele osób przypisanych i obserwujących w zadaniach dla pełnej przejrzystości statusów zadań i postępu

Wątki komentarzy z @wzmiankami do szybkiego przekształcania myśli welementy akcji które można oddelegować do zespołu

Priorytety zadań w celu ustawienia jasnej kolejności działań w codziennym obciążeniu pracą

Automatyzacja zadań w celu wyeliminowania pracochłonnej pracy związanej z powtarzalnymi zadaniami i utrzymania ciągłości procesów

Natychmiastowy wgląd i niestandardowe raportowanie dziękiPulpity nawigacyjne w ClickUp Zalety ClickUp

Mnóstwo funkcji i funkcjonalności w każdym planie cenowymFree Forever* Przyjazny dla użytkownika interfejs "przeciągnij i upuść

W pełni konfigurowalne funkcje i przejrzyste doświadczenie użytkownika

Setki darmowych i gotowych szablonów dla każdego przypadku użycia wBiblioteka szablonów ClickUp* Ponad 1000 integracji z innymi narzędziami do pracy, aby zarządzanie obciążeniem pracą było jeszcze łatwiejsze

Niestandardoweprywatność i uprawnienia opcje udostępniania swojej pracy w ClickUp za pomocą prostego linku

Wady ClickUp

Może być trochę krzywej uczenia się, dostosowując się do tak wielu funkcji - sprawdźCałodobowa obsługa klienta i dokumenty pomocy ClickUp* Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze!

Ceny ClickUp

Free Forever Plan : Nieograniczona liczba projektów i użytkowników, mnóstwo widoków dokumentów, Tablic, 100 MB przestrzeni dyskowej i wiele więcej

: Nieograniczona liczba projektów i użytkowników, mnóstwo widoków dokumentów, Tablic, 100 MB przestrzeni dyskowej i wiele więcej Unlimited Plan ($7 za użytkownika, miesięcznie) : Unlimited storage, integracje i Pulpity, bardziej zaawansowane widoki, Cele i więcej

: Unlimited storage, integracje i Pulpity, bardziej zaawansowane widoki, Cele i więcej Business Plan ($12 na użytkownika, na miesiąc) : Unlimited Teams, zaawansowane udostępnianie, zaawansowane funkcje zarządzania obciążeniem pracą i więcej

: Unlimited Teams, zaawansowane udostępnianie, zaawansowane funkcje zarządzania obciążeniem pracą i więcej Enterprise Plan ()kontakt w sprawie niestandardowych cen): Białe etykiety, Enterprise APE, MSA i HIPPA, SSO i więcej

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 recenzji)

2. Trello

Via TrelloTrello jest prostym i dobrze znanym oprogramowaniem do zarządzania projektami, umożliwiającym widok cyklu pracy, tworzenie zadań, zapisywanie notatek i nie tylko. Popularny ze względu na Podejście oparte na tablicy Kanban do zarządzania projektami, Trello posiada również wiele narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą, które umożliwiają współpracę w zespole i nadzorowanie postępów.

Dowiedz się więcej najlepsze alternatywy dla Trello w naszym zakończonym przewodniku!

Kluczowe funkcje Trello

Automatyzacja cykli pracy za pomocą bota Trello

Tablice Kanban i listy kontrolne ułatwiające zarządzanie obciążeniem pracą

Oferuje szablony do zarządzania obciążeniem pracą,zarządzanie zespołemi ogólnej wydajności

Aplikacja mobilna dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS

Profesjonaliści Trello

Rozsądna cena w stosunku do dostarczanych funkcji

Intuicyjny interfejs do widoku projektów lub postępu zadań

Kilka integracji z aplikacjami innych firm w celu rozszerzenia jego funkcji

Wady Trello

Mniejsza elastyczność w przypadku większych Teams lub projektów

Ograniczona przestrzeń dyskowa i Free Plan

Ograniczone funkcje śledzenia czasu

Cennik Trello

Free

Standard: 5 USD na użytkownika, na miesiąc

Premium: 10 USD na użytkownika na miesiąc

Enterprise: Od 17,50 USD za użytkownika miesięcznie wzwyż. Skontaktuj się z Trello, aby uzyskać dodatkowe opcje cenowe

Oceny klientów Trello

G2: 4,4/5 (ponad 12 800 opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 21 600 opinii)

3. Monday.com

Via MondayMonday.com to kolejne narzędzie do zarządzania obciążeniem pracą z funkcjami, które pomagają mu podwoić się jako wygodne rozwiązanie do zarządzania obciążeniem pracą. Dzięki możliwości szybkiego tworzenia i przypisywania zadań, Monday jest popularną alternatywą dla działów HR, sprzedaży i marketingu oraz mediów, ale brakuje mu pewnej złożoności dla wieloetapowych procesów, skomplikowanych projektów i ustawienia celów.

Czytaj więcej o najlepsze alternatywy na Monday .

Kluczowe funkcje Monday

Narzędzie do śledzenia obciążenia pracą, aby zobaczyć bieżące zadania zespołu

Wbudowane śledzenie czasu pracy

Automatyzacja cykli pracy w celu ograniczenia powtarzających się zadań

Ponad 200 szablonów ułatwiających rozpoczęcie pracy

Monday pros

Promocja przejrzystości obciążenia pracą zespołu

Jest to skalowalna platforma, idealna dla rozwijających się teamów

Integruje się z ponad 40 innymi aplikacjami, takimi jak HubSpot, Spotify i Google Drive

Monday minusy

Trudne ustawienie zależności między zadaniami

Ograniczone funkcje raportowania

Monday pricing

Indywidualny : Free

: Free Podstawowy plan : 8 USD na użytkownika, na miesiąc

: 8 USD na użytkownika, na miesiąc Standard : 10 USD za użytkownika miesięcznie

: 10 USD za użytkownika miesięcznie Pro : $16 za użytkownika, za miesiąc

: $16 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny klientów Monday

G2: 4,7 (ponad 6 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 800 opinii)

4. Praca zespołowa

Via Praca zespołowa Teams to oprogramowanie do zarządzania projektami i obciążeniem pracą, które może również pomóc w zarządzaniu obciążeniem pracą zespołu poprzez dane powstania i alokacji zadań, projektów i zasobów.

Kluczowe funkcje Teamwork

Wykresy Gantta i tablice Kanban do widoku mojej pracy

Szybkie przydzielanie zadań do ustawienia zespołów i pod-zespołów

Obserwatorzy do nadzorowania postępu zadań

Automatyzacja usprawniająca procesy

Wbudowane śledzenie czasu pracy

Zalety pracy zespołowej

Liczne dodatki rozszerzające jej funkcje

Zarządzanie zasobami, aby być na bieżąco z codziennymi obciążeniami zespołu

Mnóstwo funkcji dla menadżerów, aby mieć wgląd w zadania swojego zespołu

Wady pracy zespołowej

Limit szablonów

Okres dostosowawczy dla nowych użytkowników uczących się tak wielu nowych funkcji

Ceny Teamwork

Free Forever : Do pięciu użytkowników na plan

: Do pięciu użytkowników na plan Deliver : 9,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 9,99 USD za użytkownika miesięcznie Grow : 17,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 17,99 USD za użytkownika miesięcznie Skala: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać więcej informacji o cenach

Teamwork niestandardowe oceny klientów

G2: 4.4 (1,010+ recenzji)

Capterra: 4.5 (730+ opinii)

Check out these **Alternatywy dla pracy zespołowej !

5. Wrike

Via Wrike Podobnie jak wiele narzędzi z tej listy, Wrike to oprogramowanie do zarządzania projektami które może pomóc małym i dużym teamom w planowaniu projektów, oddelegowywaniu zadań i zarządzaniu obciążeniami pracą. Wrike jest jednak skierowany przede wszystkim do użytkowników na poziomie Enterprise. Jeśli chodzi o zarządzanie obciążeniem pracą, analityka i intuicyjne wykresy Wrike są kluczowymi atutami!

Dowiedz się więcej najlepsze alternatywy dla Wrike w naszym szczegółowym przewodniku porównawczym.

Kluczowe funkcje Wrike

Tworzenie zadań z przesłanych formularzy i ankiet

Intuicyjne infografiki do śledzenia statystyk wydajności zespołu

Śledzenie czasu zadań i obciążenia członków pracą

Koordynowanie projektów za pomocą zorganizowanych folderów i etykiet

Dostęp do gotowych szablonów układów projektów

Profesjonaliści z Wrike

Zarządzanie obciążeniami pracą na poziomie Enterprise funkcje

Wiele widoków, w tym tablica Kanban i wykres Gantta

Zaawansowana integracja z aplikacjami takimi jak Google Drive i Dropbox

Wady Wrike

Nieintuicyjny interfejs użytkownika

Limitowany Free Plan i kosztowne płatne opcje dla zaawansowanych funkcji

Trudny proces wdrażania

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Cennik Wrike

Free

Professional Plan : 9,80 USD za użytkownika miesięcznie

: 9,80 USD za użytkownika miesięcznie Business Plan : 24,80 USD za użytkownika miesięcznie

: 24,80 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać wycenę

Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 200 recenzji)

Capterra: 4,3 (ponad 1 800 recenzji)

6. Asana

Via AsanaAsana jest jedną z najbardziej znanych narzędzi do zarządzania projektami ze względu na inteligentne i zautomatyzowane funkcje, które zapewniają mnóstwo korzyści w zakresie zarządzania obciążeniem pracą.

Check out more of the najlepsze alternatywy dla Asany !

Kluczowe funkcje Asany

Oddelegowane zadania oparte na rolach, umiejętnościach, obciążeniach pracą i nie tylko

Tworzenie powtarzających się projektów z konfigurowalnymi szablonami cyklu pracy

Integracja z ponad 100 innymi narzędziami, takimi jak Excel, Dropbox i Kalendarz Google

Tworzenie list do zrobienia w celu ustalenia priorytetów zadań w projekcie

Profesjonaliści Asana

Łatwa wizualizacja postępu projektu za pomocą Tablic Kanban, widoku Kalendarza i innych

Funkcje czatu i współpracy w czasie rzeczywistym dla każdego zadania

Szybki w obsłudze dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika

Wady Asany

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu

Brak możliwości przypisania wielu osób do tego samego zadania

Nie oferuje zaawansowanych opcji niestandardowych

Cennik Asana

Podstawowy : Free

: Free Premium : 10,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 10,99 USD za użytkownika miesięcznie Business : 24,99 USD za użytkownika, miesięcznie

: 24,99 USD za użytkownika, miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Asana w celu ustalenia ceny

Oceny klientów Asana

G2: 4,3/5 (ponad 8 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 400 opinii)

7. Jira

Via Jira Pierwotnie koncentrowała się na śledzeniu błędów, Jira jest obecnie masowym oprogramowaniem do zarządzania projektami służącym do planowania, śledzenia i zarządzania obciążeniami pracą. Narzędzie to jest przeznaczone przede wszystkim dla Zwinne tworzenie oprogramowania zespoły, ale jeśli żonglujesz wieloma dużymi projektami naraz, Jira ma obciążenie, aby obsłużyć wszystkie te dane!

Szukam powodu odejście od Jira **_? Mamy pięć!

Kluczowe funkcje Jira

Gotowe do użycia szablony projektów

Monitorowanie projektów dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym

Zwiększ przejrzystość dzięki szczegółowym cyklom pracy

Widok osi czasu może być używany do mapowania zależności zadań

Zalety Jira

Priorytetyzacja zaległości w celu zrobienia najważniejszych zadań w pierwszej kolejności

Synchronizacja pracy na różnych urządzeniach w celu zarządzania projektami w podróży

Ponad 3000 integracji, w tym Arkusze Google, Slack i Evernote

Wady Jira

Stroma krzywa uczenia się i wymaga pełnoetatowego administratora do ustawienia i utrzymania

Nie nadaje się dobrze dla zespołów nietechnicznych lub przypadków użycia

Trudny do niestandardowego dostosowania

Wolno się ładuje

Brak wbudowanych funkcji współpracy

Kosztowny dostęp do podstawowych funkcji zarządzania obciążeniem pracą

Cennik Jira

Free : Obejmuje trzech agentów

: Obejmuje trzech agentów Standard : Szacunkowo 21 USD na agenta miesięcznie

: Szacunkowo 21 USD na agenta miesięcznie Premium : Szacunkowo 47 USD na agenta miesięcznie

: Szacunkowo 47 USD na agenta miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Jira, aby uzyskać wycenę

Oceny klientów Jira

G2: 4,2/5 (ponad 4 800 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 300 opinii)

8. MS Project

Via MicrosoftProjekt Microsoft to produkt do planowania projektów firmy Microsoft 365 z narzędziami do zarządzania obciążeniem pracą dla Teams w celu planowania, harmonogramowania i podsumowywania zadań. Jeśli preferowany styl zarządzania projektami obejmuje Excel lub jeśli masz praktyczną wiedzę na temat produktów Microsoft w ogóle, MS Project może być dla Ciebie! Ale nie jest dla każdego.

Microsoft Project świetnie nadaje się do planowania i harmonogramowania projektów. Możesz tworzyć zadania zbiorcze i podzadania, przypisywać zasoby, równoważyć obciążenia pracą i korzystać z jego zarządzanie projektami Portfolios (Microsoft PPM), aby utrzymać wszystko na właściwym torze.

Kluczowe funkcje MS Project

Zakres gotowych szablonów

Widok osi czasu pomaga zobaczyć ogólny postęp prac

Monitorowanie ilości zakończonych prac poprzez raportowanie

Moja praca nad wieloma projektami jednocześnie dzięki Master Project Plan

Organizuj moją pracę za pomocą wizualnych pulpitów

Profesjonaliści MS Project

Przyjazny dla pracy zdalnej i offline

Bezproblemowa współpraca z innymi narzędziami Microsoft

Oferuje integracje do komunikacji zespołowej, takie jak Skype, Yammer i Outlook

Wady MS Project

Mało intuicyjny w obsłudze i przytłaczający dla początkujących

Funkcje współpracy zależą od integracji

Brak kompatybilności z wieloma komputerami PC

Mylące plany i struktury cenowe

Brak planów Free i drogie plany płatne

Cennik MS Project

Rozwiązania oparte na chmurze:

Project Plan 1 : 10 USD za użytkownika miesięcznie

: 10 USD za użytkownika miesięcznie Project Plan 3 : $30 za użytkownika miesięcznie

: $30 za użytkownika miesięcznie Project Plan 5: $55 za użytkownika miesięcznie

Rozwiązania lokalne:

Project Standard 2021 : Jednorazowa płatność w wysokości 679,99 USD

: Jednorazowa płatność w wysokości 679,99 USD Project Professional 2021 : Jednorazowa płatność w wysokości 1 129,99 USD

: Jednorazowa płatność w wysokości 1 129,99 USD Project Server: Szczegółowe informacje można uzyskać w firmie Microsoft

**Uwaga: Każda licencja obejmuje jeden komputer PC

Oceny klientów MS Project

G2: 4/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1400 recenzji)

9. Toggl

Śledzenie osi czasu w Toggl Toggl to narzędzie do zarządzania obciążeniem pracą z trzema oddzielnymi produktami do śledzenia czasu, planowania pracy i zatrudniania nowych członków. Jeśli chodzi o zarządzanie obciążeniem pracą, Toggl Plan jest najlepszym rozwiązaniem. Pozwala zrównoważyć obciążenie zespołu pracą, zapewniając widok z lotu ptaka na alokacji zasobów w czasie rzeczywistym.

Zmęczony przełączaniem się między zadaniami? Sprawdź te_ **Alternatywy dla Toggl !

Kluczowe funkcje Toggl

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

Tworzenie kolorowych wykresów Gantta

Funkcja przeciągnij i upuść do zmiany harmonogramu zadań i przydzielania zasobów

Zalety Toggl

Lepsze rozwiązanie dla mniejszych Teams

Automatyzacja powtarzających się elementów dzięki powtarzającym się zadaniom

Usprawnienie komunikacji dzięki komentarzom i udostępnianiuoś czasu projektu Toggl cons

Nie zapewnia płynnego działania aplikacji mobilnej

Ograniczone opcje niestandardowe

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania obciążeniem pracą

Nie nadaje się dla średnich i większych teamów

Podstawowy zestaw funkcji może być kosztowny

Cennik Toggl

Toggl ma oddzielne plany cenowe dla swoich trzech produktów. W przypadku planu Toggl istnieją dwa poziomy:

Team : $9 za użytkownika miesięcznie

: $9 za użytkownika miesięcznie Business: $15 za użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Toggl

G2: 4.6/5 (1,500+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 1,800 recenzji)

10. Zoho Projects

Via Projekty ZohoZoho Projects to oprogramowanie do zarządzania projektami z funkcjami obciążenia pracą do współpracy z zespołem, pracy z interesariuszami i śledzenia problemów związanych z projektem. Jest to również jedno z wiodących narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą ze względu na jego wykorzystanie zasobów wykresy i Wykresy Gantta do śledzenia kamieni milowych alokacja zasobów, ścieżka krytyczna obliczenia i nie tylko.

Funkcje Zoho Projects

Różne widoki zadań do planowania różnych projektów

Zależności między powiązanymi zadaniami

Pulpity projektów zapewniające wgląd w budżet, zadania, status zespołu i zaległe prace

Narzędzia do zarządzania zasobami w celu równomiernej dystrybucji pracy w zespole

Zalety Zoho Projects

Kilka narzędzi administracyjnych pomagających w zarządzaniu obciążeniem pracą

Wiele sposobów wizualizacji obciążenia pracą, w tym widoki i schematy blokowe

Kilka produktów Zoho płynnie rozszerza funkcje bez konieczności korzystania z integracji innych firm

Wady Zoho Projects

Będziesz musiał zainwestować w wiele aplikacji Zoho, aby uzyskać te same funkcje zarządzania obciążeniem pracą, które oferuje wiele innych narzędzi w jednym oprogramowaniu

Ograniczona integracja z narzędziami do pracy innymi niż Zoho

Brak funkcji zarządzania sprintami

Ograniczona wersja Free

Cennik Zoho Projects

Free

Premium : 5 USD za użytkownika miesięcznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: $10 za użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Zoho Projects

G2: 4.3/5 (ponad 290 opinii)

Capterra: 4,2/5 (ponad 260 opinii)

11. nTask

Via nTask Jako jedno z wiodących obecnie narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą, nTask jest idealny do współpracy, planu i zarządzania codziennymi zadaniami. Dzięki nTask możesz ustawić kamienie milowe zadania, śledzić postępy projektu w czasie rzeczywistym, i ustalać priorytety zadań do zrobienia rzeczy na czas.

Kluczowe funkcje nTask

Organizowanie projektów w zadania i oddzielne obszary robocze

Ustawienie podzadań i zależności między zadaniami

Śledzenie czasu dla wglądu w aktywność zespołu

Zalety nTask

Wiele widoków,w tym wykresy Gantta i tablice Kanban

Zbiorcze zaproszenia do zespołów oszczędzające czas

nTask cons

Brak zaawansowanych funkcji raportowania dla większego zespołu

Tablice Kanban są funkcją płatną

Może być trudny do skonfigurowania dla początkujących

Cennik nTask

Podstawowy : Free

: Free Premium : $3 za użytkownika miesięcznie

: $3 za użytkownika miesięcznie Business : $8 za użytkownika miesięcznie

: $8 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z nTask w sprawie cen

Niestandardowe oceny klientów nTask

G2: 4.4/5 (ponad 15 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 90 opinii)

12. Slack

przez SlackSlack to popularne narzędzie do zarządzania obciążeniem pracą, służące do komunikacji opartej na tekstach. Narzędzie do współpracy umożliwia łatwą komunikację z członkami zespołu, udostępnianie plików projektów oraz prowadzenie rozmów telefonicznych i wideo.

Ponadto, zakres emoji i reakcji w formie gifów na komentarze i wiadomości w Slack jest naprawdę niezrównany. Chociaż niekoniecznie jest to związane z zarządzaniem obciążeniem pracą, zdecydowanie sprawia, że praca jest przyjemniejsza na co dzień.

Kluczowe funkcje Slack

Potężne możliwości wyszukiwania

Tworzenie kanałów specyficznych dla projektów i zespołów w celu prowadzenia ukierunkowanych dyskusji

Współpraca nad zdjęciami, notatkami i plikami projektów

Łatwe, zautomatyzowane przypomnienia do śledzenia codziennego obciążenia pracą

Profesjonaliści Slack

Dane na platformie są zawsze chronione dzięki doskonałym zabezpieczeniom

Kanały mogą być publiczne, prywatne, udostępniane lub obejmować wiele obszarów roboczych - Ty wybierasz to, co najbardziej odpowiada Twojemu zespołowi

Łatwe udostępnianie i współpraca z każdym w czasie rzeczywistym

Mnóstwo integracji z usługą Slack

Slack cons

Limit miejsca na pliki

Może rozpraszać uwagę

Slack to świetne narzędzie do przesyłania wiadomości, ale brakuje mu wygodnych funkcji zarządzania obciążeniem pracą

Rozmowy są usuwane po 14 dniach

Cennik Slack

Free

Pro : 7,25 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,25 USD za użytkownika miesięcznie Business : 12,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 12,50 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Skontaktuj się z firmą Slack w sprawie cen

Oceny klientów Slack

G2: 4,5/5 (ponad 30 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 22 000 recenzji)

13. ProofHub

Via ProofHub ProofHub to kolejne narzędzie do zarządzania obciążeniem pracą, umożliwiające planowanie, współpracę i kończenie projektów na czas.

Kluczowe funkcje ProofHub

Wiele widoków projektów, w tym tablice Kanban, wykresy Gantta, tabele i widoki kalendarza

Niestandardowe pola dla zadań

Szablony ułatwiające planowanie i wdrażanie projektów

Codzienna agenda dla udostępnianego projektu zespołowego

Profesjonaliści ProofHub

Biała etykieta

Solidny administrator i kontrola uprawnień

Wiele funkcji do zarządzania obciążeniem pracą

Praca z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej ProHub

Połączenie z narzędziami takimi jak Google Drive, Outlook i Dropbox

Wady ProofHub

Stroma krzywa uczenia się

Brak możliwości automatyzacji powtarzających się zadań

Ceny ProofHub

ProofHub oferuje dwie opcje cenowe:

Essential : 45 USD miesięcznie

: 45 USD miesięcznie Ultimate Control: $89 miesięcznie

Oceny klientów ProofHub

G2: 4.2/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

14. Basecamp

Via BasecampBasecamp nie jest niczym nowym - w rzeczywistości istnieje od ponad 15 lat.

To oprogramowanie zawiera mnóstwo narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą, które pomagają organizować i dystrybuować projekty wśród członków zespołu bez przeciążania któregokolwiek z nich. Basecamp jest dobrze znany ze swojej zdolności do tworzenia zadań w ramach list do zrobienia, ale wciąż brakuje mu kilku głównych funkcji, które pozostawiają użytkowników do szukać alternatyw dla Basecampa .

Funkcje Basecamp

Listy do zrobienia z powiadomieniami, terminami i przypomnieniami o działaniach następczych

Platforma czatu w aplikacji do szybkiej komunikacji

Raportowanie i wgląd w listy zadań do zrobienia w trakcie realizacji

Wizualne wykresy Hill Charts do śledzenia postępu prac

Zalety aplikacji Basecamp

Lepiej nadaje się do mniejszych lub prostszych projektów

Łatwa organizacja i wyszukiwanie zadań na platformie

Integracje rozszerzające jego funkcje

Wady Basecampa

Ograniczone widoki projektów do zarządzania obciążeniami pracą

Brak priorytetów zadań w celu uporządkowania list zadań członków

Funkcje raportowania i śledzenia postępów są bardzo podstawowe

Trudność w nadzorowaniu większych projektów lub teamów

Basecamp ceny

Basecamp oferuje darmową roczną wersję próbną dla maksymalnie trzech użytkowników. Poza tym Basecamp kosztuje 11 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Basecamp

G2: 4.1/5 (5,080+ opinii)

Capterra: 4,3/5 (ponad 13 770 recenzji)

15. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 to oprogramowanie do obsługi biznesu z różnymi narzędziami do zarządzania obciążeniem pracą w celu współpracy nad projektami, automatyzacji procesów HR i nadzorowania CRM.

Funkcje Bitrix24

Automatyczne śledzenie czasu zadań

Obserwatorzy i wielu uczestników zadań

Oddelegowane zadania i funkcja planowania zadań

Zalety Bitrix24

Wiele sposobów widoku projektów i zależności zadań

Teams funkcji dla HR i kierowników działów do widoku postępów poszczególnych członków zespołu

Oddzielne czaty dla projektów

Wady Bitrix24

Przestarzały i nieintuicyjny interfejs użytkownika

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania obciążeniem pracą

Polegasz na wielu narzędziach w ekosystemie Bitrix24, więc trudno jest uzyskać dostęp do potrzebnych funkcji bez zwiększania planu cenowego

Cennik Bitrix24

Free

Podstawowy : $49 miesięcznie dla pięciu użytkowników

: $49 miesięcznie dla pięciu użytkowników Standard : 99 USD miesięcznie dla maksymalnie 50 użytkowników

: 99 USD miesięcznie dla maksymalnie 50 użytkowników Professional : $199 miesięcznie dla maksymalnie 100 użytkowników

: $199 miesięcznie dla maksymalnie 100 użytkowników Enterprise: 399 USD za użytkownika dla maksymalnie 250 użytkowników (cena wzrasta w zależności od liczby użytkowników)

Niestandardowe oceny klientów Bitrix24

G2: 4.1/5 (480+ opinii)

Capterra: 4.1/5 (540+ opinii)

Sprawdź te_ Bitrix24 Alternatives !

ClickUp: Najlepsze narzędzie do zarządzania obciążeniem pracą

Każde z tych narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą pozwoli Twojemu zespołowi pójść dalej bez niepotrzebnego stresu, nadgodzin i zrzędzenia.

Ale jeśli chcesz zainwestować w oprogramowanie zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności, zaangażowania zespołu, poprawy współpracy i konsolidacji całej pracy, w tabeli jest tylko jedna opcja - ClickUp!

Monitorowanie aktualizacji projektu , zarządzaj obciążeniami pracą i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp to idealne oprogramowanie do zarządzania obciążeniem pracą z ponad 15 sposobami organizacji projektów, automatyzacją cyklu pracy, wbudowanym edytorem dokumentów, cyfrowymi tablicami, konfigurowalnymi zadaniami i setkami innych funkcji, które wzniosą Twój system zarządzania obciążeniem pracą na nowy poziom.

Dodatkowo, unikalny widok obciążenia pracą w ClickUp został stworzony z myślą o dokładnie takim zastosowaniu! Niestandardowe obciążenie członków zespołu, zarządzanie czasem spędzonym na zadaniach, widok postępów i zbieranie spostrzeżeń bez mikrozarządzania lub konieczności wysyłania jednej wiadomości.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś, aby rozpocząć i usprawnić procesy zarządzania obciążeniem pracą! Wypróbuj ClickUp za Free