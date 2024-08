10 narzędzi do zarządzania projektami dla zespołów w 2024 roku

W jaki sposób twój zespół współpracuje obecnie nad zarządzanie projektami ? Jeśli nadal tkwisz w koszmarze śledzenia powtarzających się zadań, ścigania nieodebranych połączeń i siedzenia na niekończących się spotkaniach Zoom, nadszedł czas, aby ulepszyć swoje oprogramowanie do zarządzania projektami.

Członkowie teamów projektowych potrzebują więcej wydajnych i skutecznych sposobów komunikacji i współpracy. Kierownicy projektów muszą również usprawnić swoje cykle pracy, aby łatwiej radzić sobie z ogromnymi listami rzeczy do zrobienia i powodzenia w realizacji projektów. To właśnie tutaj nowoczesne narzędzia do współpracy w zarządzaniu projektami wejdź.

W tym przewodniku odkryjesz najlepsze narzędzia do współpracy online narzędzia do zarządzania projektami . Wszystko jest wyposażone w niezbędne funkcje zarządzania projektami, w tym współpracę w czasie rzeczywistym, możliwość śledzenia wielu projektów i integracje z innymi firmami w celu uzyskania wszystkiego, od komunikatorów internetowych po udostępnianie aktualizacji projektów.

Czego należy szukać w narzędziach do współpracy przy zarządzaniu projektami?

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem oprogramowanie do zarządzania projektami łatwo jest zostać przytłoczonym przez wszystkie opcje dla współpraca przy projekcie narzędzia. Istnieje wiele aplikacje zwiększające wydajność które obiecują pomóc w doładowaniu dnia, a nie wszystkie z nich przynoszą wyniki.

Kiedy zaczniesz szukać oprogramowania do zarządzania projektami i narzędzi do współpracy zespołowej, będziesz chciał szukać funkcji takich jak:

Zarządzanie zadaniami: Szukaj narzędzi do współpracy, które umożliwiają tworzenie, oddelegowanie, śledzenie i zarządzanie zadaniami w całym zespole

Szukaj narzędzi do współpracy, które umożliwiają tworzenie, oddelegowanie, śledzenie i zarządzanie zadaniami w całym zespole Komunikacja w czasie rzeczywistym: Przestań czekać na e-maile i oddzwanianie. Najlepsze narzędzia do współpracy online integrują funkcje komunikacyjne, takie jak wideokonferencje, czat grupowy i tablice dyskusyjne, aby posunąć rozmowę do przodu

Przestań czekać na e-maile i oddzwanianie. Najlepsze narzędzia do współpracy online integrują funkcje komunikacyjne, takie jak wideokonferencje, czat grupowy i tablice dyskusyjne, aby posunąć rozmowę do przodu Zarządzanie dokumentami: Udostępnianie plików to świetny sposób na zwiększenie współpracy w zespole, zwłaszcza jeśli można udostępniać pliki i jednocześnie pracować nad tym samym dokumentem na platformie

Udostępnianie plików to świetny sposób na zwiększenie współpracy w zespole, zwłaszcza jeśli można udostępniać pliki i jednocześnie pracować nad tym samym dokumentem na platformie Możliwości integracji: Twój zespółoprogramowanie do współpracy musi łączyć się ze wszystkimi ulubionymi aplikacjami i platformami, rozszerzając ich funkcje i czyniąc je bardziej integralną częścią Twojego dnia

Twój zespółoprogramowanie do współpracy musi łączyć się ze wszystkimi ulubionymi aplikacjami i platformami, rozszerzając ich funkcje i czyniąc je bardziej integralną częścią Twojego dnia **Oczywiście, każde wybrane oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być łatwe w użyciu i mieć intuicyjny interfejs. Im szybciej będziesz w stanie efektywnie z niego korzystać, tym większy będzie jego pozytywny wpływ na twoje życie zawodowe

10 najlepszych narzędzi do współpracy przy zarządzaniu projektami w 2024 roku

Gotowy, aby wybrać najlepsze narzędzie do współpracy nad projektami? Przyjrzeliśmy się niektórym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami na rynku i wyróżniliśmy dziewięć najlepszych rekomendacji dla wysoce wydajnych teamów do wykorzystania w 2024 roku.

Ponad 15 widoków ClickUp ułatwia przeglądanie statusu projektu w różnych współpracujących Teams

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami pojedynczo, czy też żonglujesz wieloma użytkownikami i licznymi zespołami planów projektów wszystko na raz. Super przyjazna dla użytkownika platforma pozwala zespołom projektowym i deweloperskim dzielić złożone projekty na małe zadania i przechowywać wszystkie informacje na jednej scentralizowanej platformie.

The możliwości współpracy zespołowej są również niezrównane, ponieważ każdy może uzyskać dostęp do danych w czasie rzeczywistym i pozostać na tej samej stronie, podczas gdy kierownicy projektów przeczesują listę do zrobienia.

Platforma do zarządzania projektami ma również doskonałe opcje niestandardowe i integracyjne. Oznacza to, że zespoły projektowe mogą połączyć ją ze swoim obecnym stosem technologicznym i usprawnić cykl pracy, eliminując powtarzające się zadania administratora, dzięki czemu członkowie zespołu mogą skupić swoją energię i wysiłek na swoich specjalistycznych umiejętnościach.

Teams, którzy chcą zacząć działać, pokochają platformę free szablony do zarządzania projektami , które tworzą nowe obszary robocze w kilka sekund.

Jest wiele rzeczy, które można pokochać w darmowym, łatwym w użyciu oprogramowaniu do wspólnego zarządzania projektami, zaprojektowanym, aby pomóc zespołom projektowym osiągać duże cele w krótszym czasie.

ClickUp najlepsze funkcje

Konfigurowalne obszary robocze są jedną z kluczowych funkcji ClickUp, umożliwiając członkom zespołu stworzenie platformy dostosowanej do potrzeb zespołu i sposobu, w jaki pracują

Szczegółowe narzędzia do raportowania pomagają kierownikom projektów zagłębić się w dane zespołu, śledzić postępy i uzyskiwać informacje zwrotne na temat takich rzeczy, jak czas wykonywania zadań i trendy wydajności w poprzednich projektach, dzięki czemu menedżerowie mogą podejmować lepsze decyzje oparte na danych dotyczące następnego projektu lub identyfikować blokady drogowe w bieżącym projekcie

Dzięki ponad 1000 opcjom integracji, członkowie zespołu mogą połączyć ClickUp z narzędziami do współpracy online, takimi jak Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office i nie tylko

Limity ClickUp

Niektóre widoki obszaru roboczego ClickUp nie są jeszcze dostępne na urządzeniach mobilnych, ale aktualizacje są w przygotowaniu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. AdaptiveWork

Via AdaptiveWork Jako platforma do zarządzania projektami, AdaptiveWork (dawniej Clarizen) może pomóc kierownikom projektów usprawnić ich procesy pracy, automatyzację zadań i zachęcać do lepszej komunikacji. Na przykład, oprogramowanie do współpracy umożliwia kierownikom projektów tworzenie szczegółowych wykresów Gantta i map drogowych projektów za pomocą kilku kliknięć, dzięki czemu tajemnicze kamienie milowe i mgliste osie czasu należą już do przeszłości.

AdaptiveWork zapewnia widoczność każdego zadania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Teams wiedzą o postępie wszystkiego, co dzieje się w ich projekcie. Pozwala to na promocję przejrzystości postępów, utrzymując interesariuszy projektu w pętli i pomaga budować odpowiedzialność i pracę zespołową.

Jest to również doskonała platforma oprogramowania do współpracy nad projektami dla zarządzania zespołem umożliwiając członkom Teams udostępnianie aktualizacji i szybkie dostosowywanie się do zmian.

Najlepsze funkcje AdaptiveWork

Narzędzia do planowania obciążeń i zarządzanie zasobami mogą pomóc kierownikom projektów zobaczyć, kto jest dostępny, a kto jest przeciążony w każdym projekcie

Zarządzanie projektami pozwala kierownikowi projektu scentralizować pracę między zespołami, działami i platformami, dzięki czemu wszystko jest tam, gdzie jest potrzebne

Solidne zapotrzebowaniefunkcje zarządzania pozwalają kierownikom projektów śledzić, zarządzać i ustalać priorytety pracy, dzięki czemu nic nie ginie w chaosie

Limity AdaptiveWork

To darmowe narzędzie do współpracy przy zarządzaniu projektami jest pełne funkcji, a wszystkie te opcje mogą wymagać przyzwyczajenia

Ceny AdaptiveWork

Zadzwoń po wycenę

AdaptiveWork oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (530+ recenzji)

4.1/5 (530+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (170+ opinii)

3. Proofhub

przez Proofhub Proofhbub jest przyjaznym dla użytkownika narzędziem do zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy zespołowej zaprojektowane w celu usprawnienia komunikacji i zwiększenia wydajności. To narzędzie do współpracy przy projektach pozwala wszystko uporządkować, jednocześnie śledząc postępy w projekcie i informując członków zespołu na bieżąco. Teams mogą korzystać z oprogramowania do współpracy w celu tworzenia zadań, śledzenia postępów, ustawienia terminów i widoku osi czasu na tablicach Kanban.

Dostępne są nawet przydatne tablice dyskusyjne, na których członkowie Teams mogą przedstawiać swoje pomysły. Korzystanie z tych narzędzi do współpracy z możliwością korekty online umożliwia współpracę Teams w czasie rzeczywistym nad dokumentami, projektami i nie tylko. Członkowie Teams przyspieszają proces zatwierdzania i unikają blokad w historii rewizji, jednocześnie zapewniając, że pomysły wszystkich zostaną wysłuchane.

Najlepsze funkcje Proofhub

Bez wysiłkuzarządzanie zadaniami umożliwia kierownikom projektów przechwytywanie i oddelegowywanie zadań przy jednoczesnym niestandardowym dostosowywaniu widoków pracy do preferencji zespołu projektowego

Narzędzia do współpracy online pozwalają kierownikom projektów na rozpoczęcie szybkich rozmów i wysyłanie informacji zwrotnych bezpośrednio na platformie

Widok tablicy pomaga członkom zespołu wizualizować postępy w projekcie i wykrywać wszelkie przeszkody, które powstrzymują zespół

Limity Proofhub

Platforma oprogramowania do współpracy projektowej oferuje bardzo limitowane integracje, więc kierownicy projektów mogą być zmuszeni do rezygnacji ze swoich ulubionych narzędzi i platform do współpracy na rzecz znalezienia obejścia w Proofhub

Ceny mogą stanowić problem dla niektórych, ponieważ nie ma darmowego planu, aby wypróbować funkcje współpracy

Cennik Proofhub

Essential : 45 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 45 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Ultimate Control: 89 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Proofhub

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

4. Wysokość

przez Wysokość Narzędzia współpracy do zarządzania projektami Height kładą nacisk na prostotę. Zacznij od zarządzania zadaniami w arkuszach kalkulacyjnych, a następnie przekształć je jednym kliknięciem w tablicę Kanban, wykres Gantta lub kalendarz. Kierownicy projektów mogą scentralizować wszystkie informacje o projekcie w ramach platformy za pośrednictwem zadań, utrzymując wszystko w porządku i zachowując zakończoną historię postępów dla interesariuszy.

Oprogramowanie do współpracy przy projektach Height zapewnia również członkom zespołu koncentrację i wydajność dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym w miarę postępu projektu.

Najlepsze funkcje Height

Wiadomości błyskawiczne umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, z aktualizacjami statusu projektu i wbudowanymi mediami w celu dodania kontekstu

Intuicyjny interfejs ułatwia zespołom wdrożenie oprogramowania do współpracy i rozpoczęcie korzystania z niego już pierwszego dnia

Gośćwspółpraca umożliwia członkom Teams zapraszanie klientów, wykonawców i innych interesariuszy projektu do przekazywania opinii na temat zadań i zarządzania projektami przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pozostałych danych projektu

Limity wysokości

Jako jeden z nowszych programów do zarządzania projektami i narzędzi do współpracy zespołowej, Height oferuje mniej opcji integracji niż inne platformy

Ceny Height

**Free

Teams: $6.99 za członka miesięcznie

$6.99 za członka miesięcznie Enterprise: Zadzwoń po wycenę

Wysokość oceny i recenzje

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

5. Miro

Via MiroMiro zapewnia cyfrową współpracę na platformie wizualnej. Jako narzędzie wirtualnej tablicy, Miro pozwala Teams na burzę mózgów, planowanie i współpracę w czasie rzeczywistym. To sprawia, że to oprogramowanie do współpracy nad projektami jest szczególnie popularne wśród agencji kreatywnych. Posiada intuicyjny interfejs z doskonałym zakresem szablonów, aby rozpocząć proces burzy mózgów zespołu projektowego.

Miro może pomóc zespołowi projektowemu uwolnić kreatywność bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu. Dostępne są nawet wirtualne notatki samoprzylepne i zabawne interaktywne diagramy, które ułatwiają współpracę nad projektem online.

Najlepsze funkcje Miro

Narzędzia do współpracy online w czasie rzeczywistym oznaczają, że Teams mogą wymieniać się pomysłami, nawet w zdalnych zespołach

Biblioteka Miro jest pełna dziesiątek gotowych do użycia szablonów do współpracy zespołowej

Podstawowe opcje integracji umożliwiają połączenie z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira, Trello i Slack

Limity Miro

To świetne narzędzie do współpracy nad projektami, ale jego funkcje są dość ograniczone; aby w pełni wykorzystać jego możliwości, konieczne będzie połączenie tego oprogramowania do współpracy z innymi aplikacjami do zarządzania projektami

Ceny Miro

Free

Started: 8 USD za członka miesięcznie rozliczane rocznie

8 USD za członka miesięcznie rozliczane rocznie Business: 16 USD za członka miesięcznie rozliczane rocznie

16 USD za członka miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się w celu uzyskania wyceny

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (4,900+ recenzji)

4.8/5 (4,900+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 300 opinii)

6. Freedcamp

Via Freedcamp Oprogramowanie Freedcamp do współpracy przy projektach jest przeznaczone dla zespołów różnej wielkości, od małych Business do organizacje na poziomie Enterprise . Obejmuje wszystkie podstawy, takie jak umożliwienie członkom zespołu tworzenia zadań, ustawiania terminów i zarządzania projektami za pomocą dostosowywanych widoków.

W przeciwieństwie do niektórych opcji oprogramowania do współpracy przy projektach, które umieściliśmy na liście, platforma ta oferuje wbudowane Narzędzia CRM i funkcje fakturowania. To sprawia, że jest to jedno z najlepszych narzędzi do współpracy przy projektach dla tych, którzy potrzebują również pomocy w zarządzaniu projektami klientów.

Najlepsze funkcje Freedcamp

Time tracker daje wgląd w to, gdzie trafiają godziny pracy i za co należy wystawić klientowi rachunek

Narzędzie do śledzenia problemów pozwala kierownikom projektów identyfikować problemy i przypisywać je do najlepszych osób zajmujących się ich rozwiązywaniem

Funkcja Wiki z funkcją wyszukiwania usprawnia zarządzanie wiedzą i utrzymuje dokumentację organizacji w centralnej przestrzeni, dostępnej dla każdego członka zespołu

Kierownicy projektów mogą oznaczać niektóre zadania jako prywatne, dając członkom większą kontrolę nad tym, co inni mogą zobaczyć na ich liście do zrobienia

Limity Freedcamp

Wbudowany system CRM nie oferuje tylu funkcji, co dedykowana platforma CRM

Narzędzia do współpracy nad projektami nie pozwalają na przypisywanie zadań do wielu członków zespołu

Ceny Freedcamp

**Free

Pro: 1,49 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

1,49 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 7,49 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

7,49 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: 16,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Freedcamp oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

4.5/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 460 recenzji)

7. Stado

przez Stado Flock to platforma oprogramowania do komunikacji i współpracy nad projektami, skupiająca się na prostych, przyjaznych dla budżetu narzędziach do zarządzania projektami. Obiecuje zbudować ekosystem zespołu, który zapobiega rozpraszaniu uwagi i niepotrzebnemu przełączaniu kontekstu.

Korzystając z Flock, Teams mogą komunikować się w czasie rzeczywistym za pomocą kanałów i bezpośrednich wiadomości, wspierając współpracę i pracę zespołową. Udostępniana przez platformę lista do zrobienia pomaga zespołom efektywniej zarządzać zadaniami i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie.

Istnieją świetne opcje integracji, które pozwalają ograniczyć powtarzalne zadania i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje Flock

Udostępnianie plików zapewnia bezpieczeństwo i porządek informacji bez względu na to, kto ich potrzebuje

Udostępnianie list do zrobienia umożliwia zespołom wspólne tworzenie list zadań i zarządzanie nimi

Ta platforma oprogramowania do współpracy nad projektami integruje się z większością popularnych aplikacji i usług zwiększających wydajność, dzięki czemu członkowie zespołu mogą scentralizować dane z innych platform

Ograniczenia Flock

Choć Flock posiada rozbudowane funkcje komunikacyjne, niektórzy użytkownicy mogą uznać, że funkcje zarządzania projektami są nieco niewystarczające

Ceny Flock

**Free

Pro: $4.50 za użytkownika miesięcznie

$4.50 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Flock oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (235+ recenzji)

4.4/5 (235+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

8. Slack

Via Slack Slack to szeroko stosowane narzędzie do komunikacji i współpracy nad projektami, które łączy się z popularnymi platformami do zarządzania projektami, takimi jak Asana i Trello. Dzięki Slack, Teams mogą rozmawiać za pomocą dedykowanych kanałów projektu i bezpośrednich wiadomości, tworząc szybszą i bardziej efektywną komunikację.

Aby uzyskać jeszcze większą funkcjonalność, członkowie zespołu mogą zintegrować boty, aby dostarczać przypomnienia, pomagać w planowaniu lub informować członków zespołu, kiedy zostali oznaczeni.

Slack oferuje również doskonałe udostępnianie plików, dzięki czemu zespoły projektowe mogą uzyskać dostęp do niezbędnych dokumentów, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Najlepsze funkcje Slack

Rozbudowana funkcja wyszukiwania umożliwia członkom zespołu dostęp do wcześniejszych rozmów, dzięki czemu nic nie umknie ich uwadze

Tworzenie różnych kanałów dla Teams, działów i projektów, dzięki czemu każdy może uporządkować swoją komunikację

Integracja z aplikacją Slack z aplikacjami kalendarza, dzięki czemu można łatwo zobaczyć, gdzie są ludzie lub nad czym pracują bez opuszczania Slacka

Limity Slack

Chociaż Slack jest jednym z najlepszych narzędzi do współpracy online, gdy potrzebujesz szybkiej komunikacji w zespole, brakuje mu kluczowych funkcji zarządzania projektami, które zawierają inne narzędzia do współpracy nad projektami

Ceny Slack

**Free

Pro: $7.25/miesiąc

$7.25/miesiąc Business+: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 31 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 31 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji) porównanie Slack vs Asana !

9. Podio

przez Podio Podio pobiera dane projektu i umieszcza je w jednej, pięknie zaprojektowanej platformie oprogramowania do zarządzania projektami. W ramach Podio można tworzyć obszary robocze i aplikacje dostosowane do potrzeb zespołu, tworząc niestandardową przestrzeń do zarządzania projektami i komunikacji zespołowej.

Podio integruje się z innymi platformami w celu automatyzacji cyklu pracy i eliminacji powtarzalnych, czasochłonnych zadań. Oznacza to więcej czasu na rzeczy, które uwielbiasz robić i mniej czasu marnowanego na administratora.

Najlepsze funkcje Podio

Niestandardowe widoki pozwalają zespołowi projektowemu otrzymywać aktualizacje postępów w sposób, który jest dla nich najlepszy, bez pomijania czegokolwiek

Narzędzia do współpracy online integrują się ze wszystkimi najważniejszymi narzędziami w stosie technologicznym, w tym Google Drive, Evernote, Zendesk i innymi

Oferuje śledzenie czasu i podstawowe funkcje CRM, dzięki czemu może stać się platformą typu "wszystko w jednym" dla organizacji

Limity Podio

Chociaż opcje dostosowywania są niesamowite, niektórzy użytkownicy mogą uznać poziom dostosowania za złożony i czasochłonny

Niektóre z najlepszych narzędzi do współpracy nie są dostępne w planie Free

Ceny Podio

**Free

Plus: $11.20/miesiąc

$11.20/miesiąc Premium: $19.20/miesiąc

Oceny i recenzje Podio

G2: 4,2/5 (ponad 460 recenzji)

4,2/5 (ponad 460 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

10. Bit.ai

przez Bit.ai Bit.ai to platforma do współpracy dla zespołów, która umożliwia zarządzanie dokumentami, projektami, zadaniami, kontaktami, notatkami i innymi elementami w jednym centralnym obszarze roboczym. Oparty na chmurze system umożliwia zespołom bezpieczne przechowywanie i udostępnianie dokumentów przy jednoczesnym zachowaniu organizacji, umożliwiając płynniejszą współpracę w rozproszonych zespołach.

Pomaga Teamsom stworzyć jedno źródło prawdy dla ich informacji o projektach, umożliwiając szybki dostęp do najbardziej aktualnych i istotnych danych w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje Bit.ai

Wiele obszarów roboczych dla różnych funkcji i zespołów

Inteligentne wyszukiwanie przy użyciu tytułów, słów kluczowych, opisów i źródeł

Integracja z SharePoint, OneDrive, Google Drive i Box

Limity Bit.ai

Funkcja Unlimited documents jest płatna

Cennik Bit.ai

**Free

Pro: $8/miesiąc na członka

$8/miesiąc na członka Business: $15/miesiąc na członka

Oceny i recenzje Bit.ai

G2: 4/5 (ponad 15 recenzji)

4/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 5/5 (5+ opinii)

Usprawnij współpracę dzięki narzędziom do zarządzania projektami ClickUp

Posiadanie odpowiedniego narzędzia do współpracy nad projektem ma znaczący wpływ na powodzenie Twojego zespołu. Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami może być katalizatorem lepszej pracy zespołowej i wydajności, gdy zawiera wszystkie kluczowe funkcje najlepszych narzędzi do współpracy online, ale jest zintegrowane bezpośrednio z istniejącą platformą do zarządzania projektami.

Już dziś możesz zacząć doświadczać sztuki zarządzania projektami opartej na współpracy dzięki ClickUp za darmo.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które płynnie integruje zarządzanie zadaniami, współpracę i komunikację w ramach jednej, łatwej w użyciu platformy. Dzięki rozbudowanym funkcjom możesz zaplanować swój kolejny projekt, jednocześnie dbając o to, by cały zespół był na bieżąco.

Wypróbuj ClickUp już dziś, zapisując się do Free Forever Plan!