10 najlepszych alternatyw i konkurentów Slack w 2024 roku

Solidna aplikacja do przesyłania wiadomości jest podstawą dobrze naoliwionego przepływu pracy, a Slack stał się jedną z najpopularniejszych opcji. Pomyśl o nim jak o wirtualnym biurze, do którego Twój zespół może wpaść na pogawędkę przy chłodnicy wody, ważne ogłoszenia lub życzyć sobie nawzajem wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 🎂

Oprócz umożliwienia komunikacja bez wysiłku , Slack może wspierać poczucie wspólnoty poprzez różne integracje i złagodzić niektóre z izolacji, które pochodzą z praca zdalna .

Mimo to, Slack jest daleki od ideału - nie jest na każdą kieszeń, a dodatkowe kilka śledzenie projektów i funkcje zarządzania nie zaszkodzą.

Aby pomóc ci znaleźć aplikację, która pozwoli ci zebrać zespół w jednym miejscu bez żonglowania dodatkowymi platformami lub rozbijania banku, pokażemy ci 10 najlepszych alternatyw dla Slacka, które warto sprawdzić.

Zrozumienie Slacka: Ograniczenia i przegląd

Zanim zagłębimy się w szczegółowy świat alternatyw Slack, ważne jest, aby zrozumieć Slack w tym jego mocne i słabe strony. Slack, jako narzędzie do współpracy, stał się popularny ze względu na swoją zdolność do usprawniania komunikacji w zespołach. Jego interfejs jest intuicyjny, dzięki czemu współpraca w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i archiwizacja wiadomości są proste. Jednakże, jak każda inna platforma, Slack ma swoje ograniczenia.

Ograniczenia Slack

Koszt : Jedną z największych bolączek Slacka jest jego struktura cenowa. Chociaż istnieje darmowa wersja, ma ona wiele ograniczeń, takich jak ograniczona historia wiadomości i ograniczona integracja. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności, zespoły muszą przejść na drogie plany premium.

: Jedną z największych bolączek Slacka jest jego struktura cenowa. Chociaż istnieje darmowa wersja, ma ona wiele ograniczeń, takich jak ograniczona historia wiadomości i ograniczona integracja. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności, zespoły muszą przejść na drogie plany premium. Problemy z interfejsem : ChociażInterfejs Slacka jest ogólnie przyjazny dla użytkownikamoże stać się zagracony i trudny w nawigacji z wieloma kanałami i konwersacjami. Nie ma sposobu na uporządkowanie kanałów w kategorie, co może prowadzić do zamieszania i przeoczenia wiadomości.

: ChociażInterfejs Slacka jest ogólnie przyjazny dla użytkownikamoże stać się zagracony i trudny w nawigacji z wieloma kanałami i konwersacjami. Nie ma sposobu na uporządkowanie kanałów w kategorie, co może prowadzić do zamieszania i przeoczenia wiadomości. Ograniczone wideokonferencje: Slack obsługuje połączenia wideo, ale jest nastawiony głównie na czat. Funkcja wideokonferencji nie posiada zaawansowanych funkcji, które można znaleźć na innych platformach do wideokonferencji, takich jak wydzielone pokoje lub zaawansowane sterowanie wyciszaniem.

Czego należy szukać w alternatywach dla Slacka?

Każdy aplikacja do komunikacji zespołowej posiada unikalne zalety, a funkcje, których powinieneś oczekiwać w dużej mierze zależą od Twojego przepływu pracy, ale jest kilka rzeczy, które każda platforma powinna sprawdzić:

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Wybierając aplikację do przesyłania wiadomości, nie oceniaj książki po okładce - dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika zapewnia nawigację i korzystanie z aplikacji niezależnie od umiejętności technicznych

: Wybierając aplikację do przesyłania wiadomości, nie oceniaj książki po okładce - dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika zapewnia nawigację i korzystanie z aplikacji niezależnie od umiejętności technicznych Obsługa wielu platform : Upewnij się, że wybrana aplikacja oferuje solidne wsparcie dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, aby Twój zespół mógł się z Tobą skontaktować niezależnie od tego, czy pracuje w biurze,domulub plaży 🏖️

: Upewnij się, że wybrana aplikacja oferuje solidne wsparcie dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, aby Twój zespół mógł się z Tobą skontaktować niezależnie od tego, czy pracuje w biurze,domulub plaży 🏖️ Udostępnianie plików : Solidna platforma komunikacyjna wykracza poza zwykły tekst i może służyć jako dom dla briefów projektowych, zdjęcia z budowania zespołu oraz innych plików i typów multimediów, które chcesz udostępnić

: Solidna platforma komunikacyjna wykracza poza zwykły tekst i może służyć jako dom dla briefów projektowych, zdjęcia z budowania zespołu oraz innych plików i typów multimediów, które chcesz udostępnić Współpraca w czasie rzeczywistym : Odwspółdzielone kalendarze i baz danych do delegowania zadań i przeglądów, Twoja aplikacja powinna być wyposażona w szereg funkcji, które zapewnią, że Twój zespół pozostanie na tej samej stronie

Integracje : Aplikacja do obsługi wiadomości to tylko jeden z elementów układanki przepływu pracy. Upewnij się, że łączy się ona płynnie z innymi używanymi platformami, umożliwiając stworzenie spójnego ekosystemu

: Aplikacja do obsługi wiadomości to tylko jeden z elementów układanki przepływu pracy. Upewnij się, że łączy się ona płynnie z innymi używanymi platformami, umożliwiając stworzenie spójnego ekosystemu Udostępnianie ekranu: Aplikacja do przesyłania wiadomości z funkcją udostępniania plików, czatów grupowych oraz połączeń głosowych i wideo powinna mieć również możliwość udostępniania ekranu

10 najlepszych alternatyw i konkurentów Slack do wykorzystania w 2024 roku

Jeśli Slack nie spełnia twoich oczekiwań, nie martw się - istnieje wiele innych opcji do zbadania. Przyjrzyjmy się 10 najbardziej wydajnym z nich. 🏆

1. ClickUp - Najlepszy do współpracy w czasie rzeczywistym

Dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednym miejscu, unikając przeskakiwania między oprogramowaniem

ClickUp to szwajcarski scyzoryk do zarządzania projektami i współpracy, a komunikator internetowy jest jednym z jego najostrzejszych narzędzi. Z Widok czatu ClickUp można tworzyć kanały komunikacji dla określonych projektów lub wprowadzać zespoły wielofunkcyjne i współpracować w czasie rzeczywistym.

Dzięki możliwości udostępniania ekranu poprawić komunikację w zespole bezpośrednio na platformie, dzięki czemu łatwiej jest udostępniać nagrania ekranu - jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Slacka z jego zarządzanie zadaniami funkcje w zestawie.

Możesz zapraszać członków zespołu do określonych czatów i upewnić się, że cała komunikacja odbywa się na zasadzie niezbędnej wiedzy. Nie jesteś ograniczony do zwykłego tekstu, ponieważ możesz załączyć różne rodzaje treści, od stron internetowych i filmów po dokumenty i bazy danych arkuszy kalkulacyjnych . 📊

Gdy trzymasz się tekstu, możesz użyć różnych opcji formatowania, aby bez wysiłku dodać listy kontrolne, banery i inne elementy. Dzięki / Slash Commands możesz sformatować tekst jednym kliknięciem.

Widok czatu nie jest jedynym sposobem współpracy w ClickUp - możesz korzystać z dodatkowych funkcji, aby stworzyć usprawniony przepływ pracy, takich jak:

Przypisane komentarze do natychmiastowego zwracania czyjejś uwagi na elementy akcji

Zadania ClickUp do delegowania pracy i śledzenia postępów za pomocą kilku widoków

ClickUp Docs do tworzenia, udostępniania i współpracy nad solidnymi wiki i bazami wiedzy

Wątki komentarzy utrzymują konwersacje zorganizowane w ramach zadania, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przewijać każdego komentarza

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu skutecznej struktury komunikacji, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Skorzystaj z ClickUp Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ustawić cele komunikacyjne i opracować skomplikowaną strategię bez pracy fizycznej.

ClickUp najlepsze cechy

Klipy ClickUp do komunikacji z członkami zespołu za pomocą nagrań ekranu

Solidne formatowanie tekstu i udostępnianie plików

Komunikacja w czasie rzeczywistym

Pogrupowane linki i załączniki dla przejrzystego przeglądu

Kompleksowe delegowanie zadań,wyznaczanie celówi monitorowanie postępów

Czaty obejmujące całą firmę i dotyczące konkretnych projektów

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bezpośrednio z platformy

Współpracujące dokumenty z linkami do udostępniania i kontrolą uprawnień

Szablony planów komunikacji do opracowywania skutecznych systemów

ponad 1000 integracji

Ograniczenia ClickUp

Brak spotkań audio lub wideo (choć można użyć ClickUp Clips do udostępniania nagrań ekranu w widoku czatu)

Znaczna krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Microsoft Teams - najlepsze dla użytkowników Microsoft

Via: Microsoft Teams Wielu gigantów technologicznych wydało aplikacje do współpracy, ale opcja Microsoftu wyróżnia się z kilku powodów. Teams to bogata w funkcje aplikacja koncentruje się na konferencjach, a nie na zwykłym przesyłaniu wiadomości, ponieważ umożliwia organizowanie dużych spotkań z udziałem do 300 uczestników. Sesje mogą trwać do 30 godzin, a użytkownik ma do dyspozycji wiele przydatnych funkcji, takich jak

Dostosowane tła

Tłumienie hałasu

Zaplanowane spotkania

Jeśli mimo wszystko wolisz, by to twoje palce zajmowały się komunikacją, a nie głos, możesz skorzystać z przejrzystego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu czatu. Niestety, nie możesz wykazać się kreatywnością w zakresie czcionek i stylów, ponieważ funkcje edycji tekstu są dość ograniczone - do wyboru są trzy rozmiary tekstu wraz z podstawowymi opcjami formatowania (pogrubienie, kursywa itp.).

Z drugiej strony, możesz udostępniać różne typy plików i współtworzyć dokumenty za pośrednictwem aplikacji Microsoft 365, która obejmuje Word, Excel i PowerPoint. 📄

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Do 300 uczestników czatu lub spotkania wideo

Współpraca w czasie rzeczywistym

Udział w spotkaniach bez konta

Napisy na żywo i adnotacje do spotkań

Ograniczenia Microsoft Teams

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami lub projektami

Ograniczone opcje formatowania tekstu

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/miesiąc za użytkownika

: 4 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/miesiąc na użytkownika

: 6 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (14 400+ recenzji)

: 4.3/5 (14 400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (9 300+ recenzji)

3. Discord - najlepszy do budowania społeczności

Via: Discord Jeśli szukasz prostej platformy czatu bez dzwonków i gwizdków, Discord może być zabawną i przydatną aplikacją (i nie, nie tylko dla graczy). 🕹

Sposób działania jest dość prosty - tworzysz serwer, który możesz podzielić na kanały tematyczne, pozostawiając główny czat grupowy na ogłoszenia dla całej firmy i / lub swobodne rozmowy.

Kanały są oparte na zaproszeniach, a ty możesz ustawić różne uprawnienia i użyć narzędzi moderacyjnych, aby zdecydować, kto może uczestniczyć w czacie i w jaki sposób. Możesz na przykład utworzyć kanał poświęcony aktualizacjom, na który tylko ty możesz wysyłać wiadomości, podczas gdy inni mogą je czytać i reagować na nie.

Discord oferuje również połączenia audio i wideo, choć nie jest tak wydajny jak dedykowane narzędzia konferencyjne - pozwala tylko na 25 użytkowników, co może być zbyt ograniczające dla dużych zespołów.

Najlepsze funkcje Discord

Połączenia audio i wideo o niskim opóźnieniu

Kanały publiczne i prywatne

Limit przesyłania plików do 500 MB

Niestandardowe emotikony i reakcje

Ograniczenia Discord

Nie nadaje się do kompleksowego zarządzania projektami

Pojawiły się skargi dotyczące jakości połączeń audio na urządzeniach mobilnych

Ceny Discord

Darmowa Wersja

Nitro Basic : 2,99 USD/miesiąc

: 2,99 USD/miesiąc Nitro : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc Server boost: $4.99/serwer miesięcznie

Oceny i recenzje Discord

Capterra : 4.7/5 (370 recenzji)

: 4.7/5 (370 recenzji) TrustRadius: 8.7/10 (160 recenzji)

4. Rocket.Chat - najlepszy do dostosowywania open-source

Via: Rocket.Chat Jeśli skupimy się tylko na współpracy zespołowej, Rocket.Chat może nie wydawać się oszałamiający na pierwszy rzut oka - otrzymujesz kilka standardowych funkcji widocznych na większości platform, takich jak:

Prywatne i publiczne kanały wraz z czatami jeden na jednego

Udostępnianie plików

Potwierdzenia przeczytania

Historia wyszukiwania

Pomimo pozornie podstawowych funkcji, ta aplikacja z pewnością zasługuje na miejsce na naszej liście z jednego powodu - funkcji czatu skierowanych do klientów. W szczególności oferuje omnichannel customer interactions, aby umożliwić czatowanie z konsumentami, bez względu na to, z jakiej platformy komunikacyjnej korzystają. Cała komunikacja jest kierowana do Rocket.Chat, co może usprawnić twoje działania obsługę klienta wysiłki.

Jeśli to nie jest wystarczająco imponujące, możesz również użyć Rocket.Chat API, aby wbudować silnik czatu w swoją stronę internetową lub aplikację mobilną! 📱

Podsumowując, platforma ta ma służyć jako ujednolicone rozwiązanie dla wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych potrzeb związanych z czatem. Jest również szyfrowana od końca do końca, co jest środkiem bezpieczeństwa, który docenią użytkownicy dbający o prywatność.

Najlepsze cechy Rocket.Chat

Pełna historia wiadomości

Szablony wiadomości

Automatyzacja przepływu pracy

Analityka w czasie rzeczywistym dla wielokanałowych czatów z klientami

Open-source i kompleksowe szyfrowanie

Ograniczenia Rocket.Chat

Może być zbyt skomplikowany dla przeciętnego użytkownika

Niektórzy użytkownicy zgłaszali znaczące błędy

Ceny Rocket.Chat

Społeczność : Darmowy

: Darmowy Enterprise (do komunikacji wewnętrznej): $7/miesiąc za użytkownika przy minimum 25 użytkownikach

(do komunikacji wewnętrznej): $7/miesiąc za użytkownika przy minimum 25 użytkownikach Enterprise (do komunikacji zewnętrznej): 35 USD/miesiąc za agenta przy minimalnej liczbie pięciu agentów

Oceny i recenzje Rocket.Chat

G2 : 4.2/5 (320+ recenzji)

: 4.2/5 (320+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (140+ recenzji)

5. Google Chat - najlepszy dla użytkowników Google Workspace

Via: Czat Google Jeśli korzystasz z innych aplikacji z pakietu Google Workspace (Gmail, Dokumenty Google ), Google Chat może mieć sens, ponieważ jest częścią tego samego ekosystemu. Jest to lekka aplikacja bez zbyt wielu zaawansowanych funkcji, która powinna być wystarczająco solidna dla przeciętnej aplikacji do czatu zespołowego.

Oprócz czatów jeden na jednego, możesz tworzyć przestrzenie grupowe, które mogą pomieścić do 50 000 uczestników! To zdecydowanie otwiera pewne możliwości dla komunikacji w dużych zespołach. Już samo to sprawia, że aplikacja jest warta rozważenia, jeśli chcesz zapewnić skalowalność z perspektywy wielkości zespołu. 📈

Inne godne uwagi funkcje Google Chat obejmują:

Smart Compose i autokorekta

Czaty głosowe i spotkania wideo

Integracja z innymi aplikacjami Google Workspace i platformami innych firm (Asana, Workday itp.)

Niestandardowe emotikony, wbudowane GIF-y i reakcje

Niewielką, ale znaczącą zaletą Google Chat jest in-line threading, który pozwala rozpocząć wątek związany z pojedynczą wiadomością bez opuszczania okna czatu. Wątek pojawi się obok głównego czatu, dzięki czemu możesz być na bieżąco z obydwoma.

Najlepsze funkcje Google Chat

Minimalistyczny interfejs

Dostęp gości do czatów

Automatyczne podsumowanie czatu

Różne natywne i zewnętrzne integracje

Darmowa wersja jest bardzo wszechstronna w porównaniu do innych alternatyw dla Slacka

Ograniczenia Google Chat

Przydatne funkcje są przechowywane za paywallem (Smart Compose, zapobieganie utracie danych itp.)

Wiadomości nie mogą być dłuższe niż 4096 znaków

Cennik Google Chat

Bezpłatna

Google Workspace Business Starter : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Google Workspace Business Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Google Workspace Business Plus : 18 USD/miesiąc na użytkownika

: 18 USD/miesiąc na użytkownika Google Workspace Business Enterprise: Niestandardowe

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Google Chat

Capterra : 4.5/5 (2,200+ recenzji)

: 4.5/5 (2,200+ recenzji) TrustRadius: 8.0/10 (140+ opinii)

6. Flock - najlepszy pod względem prostoty i łatwości użytkowania

Via: Stado Flock to prosta, dobrze zaprojektowana aplikacja, która sprawdza wszystkie podstawowe funkcje aplikacji do komunikacji zespołowej - czaty grupowe, rozmowy audio i wideokonferencje. Gdy zagłębisz się pod powierzchnię, odkryjesz również kilka cennych funkcji, które pomogą Ci zachować produktywność, takich jak:

Wbudowane ankiety , które przyspieszają podejmowanie decyzji

, które przyspieszają podejmowanie decyzji Zintegrowane wyszukiwanie , które pozwala znaleźć określone wiadomości, pliki, linki itp.

, które pozwala znaleźć określone wiadomości, pliki, linki itp. Notatki głosowe, gdy pisanie jest zbyt kłopotliwe

Platforma oferuje również bogatą bibliotekę aplikacji, która obejmuje integracje z Dokumentami Google, Dropbox, aplikacje mediów społecznościowych i innych popularnych platform. Znajdziesz tu również użyteczne narzędzia deweloperskie, które pozwalają robić wszystko, od dodawania fragmentów kodu po otrzymywanie powiadomień o awariach lub błędach. 👾

Jeśli nie znajdziesz tego, czego potrzebujesz w bibliotece aplikacji, możesz tworzyć własne aplikacje Flock, aby jeszcze bardziej rozszerzyć funkcjonalność platformy.

Najlepsze funkcje Flock

Różne sposoby komunikacji (tekst, notatki i rozmowy audio oraz wideokonferencje)

Dziesiątki integracji i aplikacji innych firm

Kompleksowe wyszukiwanie

Do zrobienia zterminy płatności i przypomnienia

Ograniczenia stada

Brak kanałów prywatnych w planie darmowym, w przeciwieństwie do innych alternatyw Slack

Ograniczona przestrzeń dyskowa (do 20 GB na członka, nawet w najwyższym poziomie)

Cennik Flock

Start : Darmowa (dla maksymalnie 20 użytkowników)

: Darmowa (dla maksymalnie 20 użytkowników) Pro : $4,5/miesiąc za użytkownika (z rocznym rozliczeniem)

: $4,5/miesiąc za użytkownika (z rocznym rozliczeniem) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Flock

G2 : 4.4/5 (240+ recenzji)

: 4.4/5 (240+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (320+ recenzji)

7. Troop Messenger - najlepszy dla zespołów dbających o bezpieczeństwo

Via: Troop Messenger Troop Messenger to zaawansowana aplikacja skupiająca się na współpracy i organizacji. Po utworzeniu kanału zobaczysz wiele przydatnych narzędzi oprócz wiadomości i udostępniania plików, w szczególności:

Filtry czatu , które pozwalają oddzielić obrazy, dokumenty i inne pliki od głównego czatu

, które pozwalają oddzielić obrazy, dokumenty i inne pliki od głównego czatu Edytor kodu , który pozwala wielu programistom pisać kod w tym samym czasie

, który pozwala wielu programistom pisać kod w tym samym czasie Edycja i przywoływanie wiadomości (która usuwa wiadomość zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy)

Szczególnie przydatną funkcją jest Forkout, który pozwala wysyłać wiadomości i pliki do wielu osób lub grup bez konieczności tworzenia nowego kanału. Może to być przydatne podczas wysyłania jednorazowych aktualizacji lub dokumentów, które nie są warte dedykowanego czatu.

Jeśli członek zespołu czuje się przygnębiony, możesz skorzystać z funkcji Burnout, która otwiera prywatne okno i pozwala rozmawiać z nim jeden na jeden. Wszystkie wiadomości znikają po upływie wcześniej zdefiniowanego czasu, więc wszystko, co zostało powiedziane, pozostaje poufne. 🔒

Najlepsze cechy komunikatora Troop Messenger

Wygodna organizacja poprzez wspólne i ulubione grupy

Udostępnianie plików i ekranu z podglądem załączników

Grupy Airtime do nadawania ogłoszeń

Tła czatów do personalizacji i opcje udostępniania ekranu

Dostępne czaty grupowe

Ograniczenia komunikatora Troop Messenger

Brak darmowego planu

Ograniczone udostępnianie multimediów (do 5 MB na zdjęcie i 20 MB na wideo), które wyróżnia się na tle innych alternatyw dla Slacka

Ceny Troop Messenger

Enterprise : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Superior : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Premium: $25/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Troop Messenger

G2 : 4.6/5 (70+ recenzji)

: 4.6/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (15+ recenzji)

8. Chanty - najlepsze dla małych zespołów

Via: Chanty Chanty to przejrzysta, intuicyjna aplikacja, która z łatwością organizuje przestrzeń roboczą. Po wejściu do aplikacji zobaczysz tak zwany Teambook - scentralizowane centrum, z którego możesz otwierać zadania zespołu, publiczne i prywatne kanały, udostępnione pliki i linki oraz wszystko inne, co oferuje aplikacja.

Podczas tworzenia kanału możesz zdecydować, kto może wysyłać wiadomości, a kto może je tylko czytać. Możesz także tworzyć zadania bezpośrednio z czatu, co sprawia, że delegowanie zadań jest dziecinnie proste. Zadania mogą być następnie wyświetlane na Tablica Kanban aby uzyskać kompleksowy przegląd.

Chanty integruje się z wieloma programami, w tym popularnymi rozwiązaniami chmurowymi i innymi aplikacjami do zarządzania projektami, takimi jak Asana i Trello. Zapier jest preinstalowany w aplikacji, umożliwiając połączenie jej z innymi platformami poza natywnymi integracjami. 🔗

Najlepsze cechy Chanty

Scentralizowany dostęp do czatów, zadań i innych funkcji

Połączenia głosowe i wideo

Delegowanie zadań i zarządzanie

Role i uprawnienia kanałów

Opcje czatu grupowego

Ograniczenia czatu

Niewiele natywnych integracji

Potencjalne problemy z powiadomieniami

Ceny Chanty

Darmowy

Biznes: 3 USD/miesiąc za użytkownika (z rozliczeniem rocznym)

Oceny i recenzje Chanty

G2 : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

9. Ryver - Najlepszy do komunikacji na forum

Via: Ryver Ryver jest mniej znaną, ale sprawną aplikacją, która pozwala na uporządkowanie rozmów. Istnieją trzy rodzaje czatów, które są podzielone w menu po lewej stronie:

Fora do otwartych dyskusji z całym zespołem Zespoły dla dedykowanych kanałów prywatnych People dla czatów jeden na jeden

Po utworzeniu kanału można dodatkowo podzielić go na tematy, umożliwiając zespołowi udział w odpowiednich z nich. Możesz także wyodrębnić wszystkie zadania w kanale, dzięki czemu nie będziesz musiał szukać ich w historii czatu. ✅

Aplikacja oferuje również połączenia audio i wideo, ale w chwili pisania tego tekstu są one nadal w fazie beta. Podczas gdy dostępne są przydatne funkcje, takie jak udostępnianie ekranu, rozmowy mogą mieć tylko do pięciu uczestników, co jest zbyt ograniczające dla dużych zespołów.

Najlepsze funkcje Ryver

Różne opcje organizacji czatów

Integracja z usługami w chmurze i Zapier

Zarządzanie zadaniami

Nieograniczone udostępnianie plików

Ograniczenia Ryver

Tylko pięciu uczestników na połączenie

Brak bezpłatnego planu

Ceny Ryver

Pakiet średni : $4/użytkownika

: $4/użytkownika Starter : $69/miesiąc (do 12 użytkowników)

: $69/miesiąc (do 12 użytkowników) Standard : $129/miesiąc (do 30 użytkowników)

: $129/miesiąc (do 30 użytkowników) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Ryver

G2 : 4.4/5 (150+ recenzji)

: 4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (40+ recenzji)

10. Twist - najlepszy dla zespołów asynchronicznych

Via: Twist Twist ma na celu stworzenie asynchroniczną komunikację zespołową bardziej wyluzowany. W przeciwieństwie do większości aplikacji, nie centralizuje czatów ani nie zapewnia wglądu w dostępność zespołu. Otrzymujesz interfejs podobny do forum, w którym kanały są podzielone na tematy, do których zespół może się przyczynić.

Może to być miecz obosieczny - z pewnością tworzy swobodne środowisko, ale może nie być idealne, gdy masz deadline lub musisz szybko się z kimś skontaktować. Nie ma współpracy w czasie rzeczywistym ani połączeń audio/wideo, więc jesteś ograniczony do podstawowych czatów asynchronicznych. 📨

Gdy wątki nie są już potrzebne, można oznaczyć je jako ukończone, aby nie zaśmiecały skrzynki odbiorczej . Możesz także zapisać określone wątki, aby mieć do nich łatwiejszy dostęp, co może się przydać, jeśli utworzysz ich wiele.

Najlepsze cechy Twist

Komunikacja asynchroniczna oparta na wątkach

Reakcje emoji, GIF-y i załączniki do plików

Zapisywanie i udostępnianie wątków

Dokładne wyszukiwanie

Ograniczenia Twist

Brak współpracy w czasie rzeczywistym

Brak statusu dostępności dla członków zespołu

Ceny Twist

Darmowy

Nieograniczony: 6 USD/miesiąc za użytkownika (z rozliczeniem rocznym)

Oceny i recenzje Twist

G2 : 3.9/5 (10+ recenzji)

: 3.9/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (30+ recenzji)

Rozpocznij współpracę z alternatywami Slack

Łatwo jest napotkać paraliż analityczny podczas przeglądania alternatyw dla Slacka, ponieważ istnieje tak wiele opcji do wyboru. Jeśli chcesz mieć najbardziej wszechstronną z nich, pozwól nam odłożyć skromność na bok i polecić ClickUp. 🥇

Nie tylko otrzymujesz wszystkie funkcje, których można oczekiwać od pełnoprawnej platformy do komunikacji zespołowej, ale możesz także zarządzać wszelkiego rodzaju projektami od początku do końca dzięki szeregowi dodatkowych funkcji.

Jeśli chcesz bezproblemowo usprawnić swój przepływ pracy, utwórz darmowe konto ClickUp .