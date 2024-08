10 najlepszych narzędzi AI do obsługi klienta, które podniosą poziom wsparcia

Teams obsługi klienta stoją przed wieloma wyzwaniami, od przytłaczającej liczby zapytań po obsługę wymagających klientów i bycie na bieżąco z technologią, jednocześnie starając się utrzymać nienaganną jakość usług.

To właśnie tutaj narzędzia AI dla niestandardowa obsługa klienta wkraczają do akcji, by uratować sytuację. Są one wyposażone w zaawansowane funkcje, które pozwalają zwiększyć zadowolenie klientów i odciążyć pracowników.

W tym artykule omówimy główne funkcje 10 najlepszych narzędzi AI do obsługi klienta. Podkreślimy również ich kluczowe mocne strony i wskażemy kilka niedociągnięć, aby pomóc ci wybrać narzędzie, które jest zgodne z twoimi celami i linią pracy.

Czego należy szukać w narzędziach AI do obsługi klienta?

Co odróżnia najlepsze narzędzia AI do obsługi klienta od reszty? Sprawdźmy cechy, na które powinieneś zwrócić uwagę:

Opcje raportowania : Narzędzie powinno oferowaćpulpity aby analizować dane klientów i pomagać w uzyskaniu wglądu w średni czas reakcji, wydajność zespołu, interakcje z klientami i poziom zadowolenia z usługi

: Narzędzie powinno oferowaćpulpity aby analizować dane klientów i pomagać w uzyskaniu wglądu w średni czas reakcji, wydajność zespołu, interakcje z klientami i poziom zadowolenia z usługi Szablony : Powinien oferować gotowe szablony, które można dostosować do różnych interakcji i scenariuszy obsługi klienta

: Powinien oferować gotowe szablony, które można dostosować do różnych interakcji i scenariuszy obsługi klienta Funkcje automatyzacji : Odpowiednia platforma powinna oferować opcje niestandardowego dostosowywania reguł automatyzacji za pomocą wyzwalaczy i warunków, które są zgodne z twoimi celami

: Odpowiednia platforma powinna oferować opcje niestandardowego dostosowywania reguł automatyzacji za pomocą wyzwalaczy i warunków, które są zgodne z twoimi celami Integracje : Powinna być połączona z popularnymi platformami do współpracy, zarządzania projektami, CRM i wydajności, aby zapewnić maksymalną funkcję

: Powinna być połączona z popularnymi platformami do współpracy, zarządzania projektami, CRM i wydajności, aby zapewnić maksymalną funkcję Skalowalność : Powinien być w stanie sprostać rosnącym wymaganiom firmy i powiększającej się bazie klientów

: Powinien być w stanie sprostać rosnącym wymaganiom firmy i powiększającej się bazie klientów Bezpieczeństwo danych : Aplikacja powinna zapewniać bezpieczeństwo danych niestandardowych klientów i przestrzegać najsurowszych standardów, aby zapobiec naruszeniom

10 najlepszych narzędzi AI do obsługi klienta w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy dziesiątki Narzędzi AI do obsługi klienta i wybraliśmy 10, które oferują najwięcej funkcji dzięki uczeniu maszynowemu. Sprawdź nasz wybór i znajdź opcję, która spełnia wszystkie wymagania i pomoże Ci przenieść obsługę klienta na zupełnie nowy poziom. 🔝

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania zadaniami i platforma do zarządzania projektami dla Enterprise i małych Business, z setkami opcji do usprawnić procesy i wsparcie rozwoju firmy. Nadaje się do szerokiego zakresu działów, w tym obsługi klienta. Obsługa klienta ClickUp funkcje pomagają stać się powodzenie klienta mistrz - dziel projekty na zadania i podzadania, dodawaj wiele osób przypisanych do jednego wpisu i zostawiaj komentarze, aby omawiać bilety i problemy z zespołem. ClickUp AI to właśnie ta platforma znalazła się na naszej liście. Ten asystent pisania oparty na AI pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań i generowaniu notatek dla klientów, odpowiedzi e-mail i raportów o statusie, aby utrzymać pierwszorzędną jakość usług i zaangażowanie klientów.

Zamiast organizować procesy obsługi klienta od podstaw, skorzystaj z jednego z ponad 1000 szablonów ClickUp. Polecamy Szablon struktury podziału pracy obsługi klienta ClickUp -pomaga organizować i przypisywać zgłoszenia, ustawić terminy, analizować wskaźniki KPI i monitorować wydajność. ClickUp posiada również szablony zawierające podpowiedzi AI i te skupiające się na rozwój sprzedaży , CRM, powodzenie klienta, niestandardowa podróż klienta i nie tylko.

Wreszcie, najwyższej klasy ClickUp Opcje CRM umożliwiają tworzenie niestandardowe bazy danych klientów priorytetyzować, używać Formularze ClickUp do zbierania opinii klientów i centralizacji działań informacyjnych.

ClickUp najlepsze funkcje

Łatwe przydzielanie zadań i ustalanie priorytetów

Funkcje CRM dla SaaS i innych Business

ClickUp AI do tworzenia raportów o statusie, odpowiedzi dla klientów, notatek i agend spotkań

Ponad 15 widoków ClickUp do obserwowania problemów, informacji o klientach i postępów z różnych perspektyw

ponad 1 000 szablonów , w tym operacje obsługi klienta

ponad 1 000 integracji w celu usprawnienia danych niestandardowych klientów

Limity ClickUp

Liczba opcji może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Więcej warstw w hierarchii zadań byłoby miłym dodatkiem

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Opat

Via: Opat Czy zespół obsługi klienta pracuje w Slack ? Jeśli tak, Abbot może być superbohaterem sztucznej inteligencji, którego potrzebujesz, aby z łatwością obsługiwać klientów. Ten chatbot czuwa nad aktywnością w Slack, monitorując kanały klientów, wskazując żądania klientów i wyświetlając je na pulpicie.

Abbot umożliwia ustawienie przypomnień o konieczności udzielenia odpowiedzi klientom - powiadamia, jeśli zapytania klientów są nadal oczekujące, zapewniając, że żadne zgłoszenie nie zostanie przeoczone. Podsumowuje również rozmowy z klientami i sugeruje kolejne kroki, które należy podjąć zaoszczędzić czas i organizować cykle pracy.

Narzędzie może również przyczynić się do rozwiązywania zapytań klientów - wykorzystaj dokumentację do przeszkolenia go i pozwól mu udzielać dokładnych i precyzyjnych odpowiedzi na pytania.

Ponieważ chatbot doskonale integruje się ze Slackiem, można go używać do niestandardowych automatyzacji i wyzwalaczy różnych działań w zależności od konwersacji z klientami. Wykorzystaj gotowe automatyzacje Abbota lub stwórz własne za pomocą JavaScript, Python lub C#.

Dzięki funkcji Insights możesz śledzić wolumen konwersacji i zobaczyć zaległe zgłoszenia lub te, które zostały otwarte, utworzone i na które udzielono odpowiedzi.

Abbot najlepsze funkcje

Płynna integracja ze Slackiem

Ustawienie przypomnień, aby odpowiadać niestandardowym klientom

Możliwość przeszkolenia w zakresie rozwiązywania problemów w oparciu o dokumentację obsługi klienta

Potężne automatyzacje

Limity Abbot

Moja praca tylko w Slack

Tworzenie automatyzacji wymaga pewnych umiejętności programistycznych

Ceny Abbot

Teams : 49 USD/miesiąc za agenta

: 49 USD/miesiąc za agenta Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Abbot

Brak recenzji

3. BrightBot

Via: BrightBot Rozjaśnij swoją witrynę i powitaj odwiedzających dzięki BrightBot - przyjaznemu chatbotowi opartemu na AI. ☀️

Głównym celem BrightBota jest dostarczanie informacji i dokładnych odpowiedzi na pytania, które ludzie mogą mieć podczas odwiedzania Twojej witryny. Do zrobienia tego? Cóż, nie poprzez czytanie w myślach lub zgadywanie - szkolisz go poprzez "karmienie" go informacjami o Twojej firmie.

Po otwarciu BrightBot, w menu po lewej stronie ekranu znajduje się opcja Training Text. Wybierz ją i wstaw tekst, którego chatbot ma używać jako podstawy do dostarczania informacji niestandardowym klientom.

Sekcja Publish & Test pozwala eksperymentować z chatbotem i sprawdzić, czy odpowiada on na zapytania tak, jak zrobiłby to ludzki pracownik.

Każdy czat z klientem jest zapisywany w sekcji Chats - możesz zobaczyć wszystkie przeszłe i trwające rozmowy. Możesz także przejąć bieżącą dyskusję w dowolnym momencie lub pozostawić podpowiedź pozwalającą odwiedzającym wybrać, czy chcą rozmawiać z botem, czy z człowiekiem.

BrightBot najlepsze funkcje

Łatwość ustawienia

Pozwala przejąć niestandardowe czaty z klientami

Łatwe szkolenie dla agentów wsparcia i zespołów wsparcia

Obsługuje rutynowe zapytania, podczas gdy Ty skupiasz się na zadaniach o większej wartości

Limity BrightBot

Limit tekstów szkoleniowych i pytań

Brak zaawansowanych opcji niestandardowych

Ceny BrightBot

Start : Free

: Free Rozwój : 49 USD/miesiąc za użytkownika

: 49 USD/miesiąc za użytkownika Skalowanie: $99/miesiąc na użytkownika

BrightBot oceny i recenzje

Brak recenzji

4. Zigpoll

Via: Zigpoll Jeśli chcesz być profesjonalistą w obsłudze klienta, musisz słuchać swoich klientów, a Zigpoll może pomóc Ci usłyszeć ich głośno i wyraźnie. Ta platforma opinii klientów i ankiet umożliwia zbieranie informacji od obecnych i potencjalnych klientów i wykorzystywanie ich do rozwoju firmy.

Oferuje wiele formatów pytań, które można osadzić na swojej stronie internetowej, od skali ocen po rzeczywiste pytania z polami tekstowymi. Możesz również dotrzeć do swoich niestandardowych klientów poprzez e-mail lub SMS.

To, co wyróżnia Zigpoll na tle innych narzędzi do ankiet i opinii, to intuicyjne pulpity, które destylują dane z ankiet i pomagają uzyskać cenny wgląd w nastawienie klientów do firmy lub produktu.

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest personalny asystent AI, który analizuje dane odpowiedzi i dostarcza użytecznych informacji. Co więcej, możesz zadawać pytania na czacie AI Zigpoll, aby dowiedzieć się więcej o trendach w Twojej firmie i wykorzystać te informacje do planowanie strategiczne .

Najlepsze funkcje Zigpoll

Asystent do obsługi klienta oparty na AI

Chatbot AI, który odpowiada na podstawie zebranych danych biznesowych

Intuicyjne pulpity do organizowania zapytań klientów

Wiele formatów pytań

Limity Zigpoll

Znacząca różnica między planem Free i płatnym

Logo Zigpoll nie może być usunięte z ankiet

Cennik Zigpoll

Lite : Free

: Free Basic : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Standard : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Plus : $50/miesiąc na użytkownika

: $50/miesiąc na użytkownika Pro: $100/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zigpoll

G2 : 4.3/5 (20+ recenzji)

: 4.3/5 (20+ recenzji) Product Hunt: 5/5 (mniej niż pięć recenzji)

5. Tiledesk

Via: Tiledesk Czy jednoczesne obniżenie kosztów obsługi klienta i zwiększenie CSAT (customer satisfaction score) brzmi niemożliwie? To może stać się rzeczywistością, jeśli skorzystasz z Tiledesk. Ta platforma konwersacyjna o otwartym kodzie źródłowym oferuje 24/7 chatboty AI, które możesz osadzić na swojej stronie internetowej.

Zatrudniając chatbota Tiledesk, możesz zmniejszyć liczbę agentów obsługi klienta pracujących nad wsparciem czatu na żywo. Zamiast tego możesz przydzielić ich do zadań wymagających większej wiedzy i stworzyć dodatkową wartość dla swojego biznesu. Niektórzy klienci mogą nalegać na czat z ludzkim agentem i jest to całkowicie w porządku - Tiledesk pozwala wskoczyć do rozmowy w dowolnym momencie.

Aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, platforma oferuje szablony chatbotów. Znajdź je w sekcji Boty na pulpicie po zalogowaniu i wybierz ten, który odpowiada Twoim intencjom.

Nie chcesz korzystać z szablonu? Chatbot Design Studio Tiledesk pozwala budować własne chatboty z zerową znajomością kodowania - eksperymentuj i stwórz idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb. 🧪

Najlepsze funkcje Tiledesk

Łatwe do wdrożenia chatboty AI

Szablony chatbotów AI

Studio projektowania chatbotów bez użycia kodu

Agenci mogą przejmować rozmowy z klientami w dowolnym momencie

Limity Tiledesk

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Platforma mogłaby być szybsza

Ceny Tiledesk

Free Forever

Basic : €225/rok (cztery licencje i 800 rozmów w cenie)

: €225/rok (cztery licencje i 800 rozmów w cenie) Premium : €790/rok (15 licencji i 3000 rozmów w cenie)

: €790/rok (15 licencji i 3000 rozmów w cenie) Niestandardowe: Kontakt w sprawie wyceny

Tiledesk oceny i recenzje

Capterra : 4.5/5 (130+ recenzji)

: 4.5/5 (130+ recenzji) GetApp: 4.5/5 (140+ recenzji)

6. Yuma AI

Via: Yuma AI Jeśli jesteś sprzedawcą Shopify korzystającym z Gorgias lub Zendesk, Yuma AI może być idealnym dodatkiem do procesu obsługi klienta. Ta platforma oparta na AI pozwala na automatyzację odpowiedzi na zgłoszenia w celu zwiększenia satysfakcji klientów.

Yuma AI skanuje zapytania klientów i sugeruje projekt odpowiedzi. Jeśli nic się nie pojawia, oznacza to, że platforma nie "zna" odpowiedzi na zapytanie i pozwala ludzkiemu agentowi przejąć kontrolę. Usprawnia to cykl pracy i pomaga agentom rozdzielić pracę z Yuma AI, pozostawiając powtarzalne, rutynowe zgłoszenia do obsługi przez narzędzie.

Inną opcją, którą z pewnością docenisz, jest niestandardowy styl pisania - platforma odbiera Twój styl z poprzednich zgłoszeń i wykorzystuje je do "uczenia się", jak pisać zgodnie z głosem Twojej marki.

AI Yuma może podsumować rozmowy, aby dostarczyć wgląd i zaadresować zgłoszenia jednym kliknięciem. A co najlepsze, "mówi" w 15 językach, dzięki czemu można dotrzeć do niestandardowej puli klientów z całego świata. 🌍

Najlepsze funkcje Yuma AI

Cel: użytkownicy Shopify

Odbiera styl pisania, aby zapewnić spójność głosu marki

Podsumowuje wątki konwersacji

Mówi w 15 językach

Limity AI Yuma

Limit integracji

Przyzwyczajenie się do platformy może zająć trochę czasu

Ceny Yuma AI

Start+ : 99 USD/miesiąc (1-3 licencje)

: 99 USD/miesiąc (1-3 licencje) Pro : 195 USD/miesiąc (1-10 licencji)

: 195 USD/miesiąc (1-10 licencji) Evolve : $495/miesiąc (1-20 licencji)

: $495/miesiąc (1-20 licencji) Enterprise: Niestandardowy

AI Yuma oceny i recenzje

Product Hunt: 5/5 (mniej niż 10 głosów)

7. QuickReplai

Via: QuickReplai Przedstawiciele obsługi klienta często stają przed dwoma wyzwaniami - opóźnionym czasem odpowiedzi i przytłaczającą ilością zapytań. QuickReplai może złagodzić te problemy dzięki funkcjom AI, które sprawiają, że odpowiedzi klientów są szybsze i bezstresowe.

Aplikacja ta nie ma na celu zastąpienia przedstawicieli obsługi klienta. Zamiast tego pomaga im być bardziej wydajnymi, sugerując najlepsze odpowiedzi na przychodzące wiadomości.

QuickReplai wykorzystuje super potężne algorytmy AI do skanowania wiadomości lub zrzutów ekranu - nie tylko ich zawartości, ale także stylu i tonu. Aplikacja wykorzystuje tę wiedzę, aby oferować pomocne odpowiedzi, które można niestandardowo dostosowywać lub używać bez zmian.

W zależności od charakteru marki firmy, możesz dodać naklejki i emotikony do swoich odpowiedzi, aby uzyskać bardziej osobiste podejście.

Ponieważ QuickReplai łączy w sobie prostotę z solidnymi opcjami komunikacji, jest równie odpowiedni dla osób prywatnych, małych firm i przedsiębiorstw. 💪

Najlepsze funkcje QuickReplai

Skraca czas odpowiedzi

Wyłapuje styl i ton pisania

Pozwala na niestandardowe odpowiedzi

Zwiększa wydajność zespołów wsparcia klienta

Limity QuickReplai

Brak integracji

Brak opinii użytkowników, ponieważ nie jest jeszcze dostępny (stan na październik 2024 r.)

Ceny QuickReplai

Kontakt w sprawie cen

QuickReplai oceny i recenzje

Brak recenzji

8. ZenCall

Via: App Store Pozwól swoim agentom odnaleźć spokój ducha dzięki ZenCall -narzędzie AI do zarządzania połączeniami telefonicznymi. 🧘

Ta poręczna aplikacja odbiera połączenia telefoniczne za Ciebie i obsługuje je w oparciu o dostarczone przez Ciebie instrukcje. Otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem aplikacji ZenCall, tekstu lub e-maila, gdy tylko agent AI odbierze połączenie. Aplikacja transkrybuje połączenia na tekst, dzięki czemu możesz je przeczytać w dogodnym dla siebie momencie. Oczywiście można również odsłuchiwać rozmowy.

Fantastyczną rzeczą na platformie są nieograniczone testy podpowiedzi. Możesz eksperymentować i upewnić się, że Twój agent telefoniczny AI zapewnia pożądane odpowiedzi.

ZenCall może nawet wysyłać niestandardowe linki do klientów za pośrednictwem tekstu, co pozwala usprawnić zamawianie, dokonywanie rezerwacji lub planowanie spotkań.

Aplikacji można używać do przekierowywania połączeń - agent AI będzie przekierowywał połączenia do konkretnej osoby lub działu, aby ułatwić procesy obsługi klienta.

ZenCall jest dostępny w ponad 50 językach, dzięki czemu dostawca może zapewnić wyjątkową obsługę klienta na różnych rynkach.

Najlepsze funkcje ZenCall

Przetwarzanie języka naturalnego

Przekierowanie połączeń

Nieograniczone testy podpowiedzi

Możliwość wysyłania połączonych tekstów, aplikacji lub e-maili

Limity ZenCall

Dostępne tylko jako aplikacja mobilna

Free Plan oferuje ograniczone funkcje

Cennik ZenCall

Starter : Free (30 połączeń miesięcznie)

: Free (30 połączeń miesięcznie) Zaawansowany : $49/miesiąc za użytkownika (200 połączeń miesięcznie)

: $49/miesiąc za użytkownika (200 połączeń miesięcznie) Enterprise: 99 USD/miesiąc na użytkownika (500 połączeń miesięcznie, następnie 0,19 USD za połączenie)

ZenCall oceny i recenzje

Brak recenzji

9. Brainfish

Via: Brainfish W morzu jest wiele ryb obsługujących klientów za pomocą AI, ale żadna nie jest taka jak Brainfish. 🐟

Ta platforma AI do obsługi klienta zasilana jest informacjami pochodzącymi od użytkownika baza wiedzy i korzysta z niej, aby pewnie odpowiadać na niestandardowe pytania klientów w ciągu kilku sekund. Korzystanie z aplikacji nie może być prostsze - przejdź do strony głównej, naciśnij Utwórz nowy artykuł, opublikuj go, a Brainfish natychmiast go zapamięta, bez konieczności szkolenia lub czekania.

Powtarzaj ten proces, aż załadujesz całą bazę wiedzy i przekształcisz Brainfish w potężne narzędzie do obsługi klienta i zarządzanie klientami rozwiązanie.

Co zrobić, jeśli niestandardowi klienci chcą porozmawiać z człowiekiem? Brainfish oferuje opcje dzwonienia, wysyłania e-maili lub czatowania z ludzkim agentem.

Dzięki mocnym funkcjom analitycznym platformy możesz zrozumieć zachowanie klientów i znaleźć sposoby na dostosowanie odpowiedzi do ich potrzeb.

Najlepsze funkcje Brainfish

Łatwe ustawienie

Solidne opcje analityczne

Możliwość przekierowania niestandardowych klientów do ludzkiego agenta w dowolnym momencie

Kilka opcji wsparcia (e-mail, czat, połączenie i bilet)

Limity Brainfish

Znaczące różnice między planem Basic i Growth

Więcej integracji byłoby plusem

Ceny Brainfish

Podstawowy : $59/miesiąc (400 użytkowników)

: $59/miesiąc (400 użytkowników) Growth : Zaczyna się od $64/miesiąc (dla 100 użytkowników)

: Zaczyna się od $64/miesiąc (dla 100 użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Brainfish oceny i recenzje

Product Hunt: 5/5 (mniej niż pięć recenzji)

10. MeyaGPT

Via: Meya MeyaGPT to zakończony pakiet obsługi klienta AI zasilany przez najnowszy gpt.-3.5-turbo Learn Language Model (LLM) firmy OpenAI. Oferuje możliwość dostosowania, elastyczność, integracje i funkcje, które pomagają poprawić szybkość i jakość odpowiedzi na zapytania.

Ustawienie MeyaGPT nie wymaga znajomości kodowania - użyj jednego ze źródeł danych obsługiwanych przez platformę, aby pomóc jej uzyskać informacje o Twojej firmie. Przeszukaj swoją witrynę, prześlij mapę witryny lub dodaj żądany tekst ręcznie. ✨

W przeciwieństwie do wielu innych chatbotów, MeyaGPT umożliwia wbudowanie interfejsu czatu w stronę internetową i aplikację mobilną, zapewniając niestandardowy dostęp z dowolnego urządzenia.

Potężne integracje z aplikacjami do przesyłania wiadomości, takimi jak Messenger i WhatsApp, oraz platformami CRM, takimi jak Salesforce i Zendesk, pozwalają rozszerzyć funkcje chatbota i stworzyć potęgę obsługi klienta.

Framework MeyaGPT można rozszerzyć za pomocą Pythona i BFML, dzięki czemu można niestandardowo dostosować chatbota do potrzeb firmy.

Najlepsze funkcje MeyaGPT

Chatbot na stronę internetową i aplikację mobilną

Brak konieczności kodowania ustawień

Integracja z popularnymi platformami komunikacyjnymi i CRM

Możliwość konfiguracji za pomocą BFML i Python

Limity MeyaGPT

Stosunkowo wysoka cena

Opanowanie wszystkich opcji może zająć trochę czasu

Ceny MeyaGPT

Dev : $99/miesiąc (bez planu rocznego, do 500 aktywnych użytkowników miesięcznie)

: $99/miesiąc (bez planu rocznego, do 500 aktywnych użytkowników miesięcznie) Pro : $799/miesiąc (do 5000 aktywnych użytkowników miesięcznie)

: $799/miesiąc (do 5000 aktywnych użytkowników miesięcznie) Partner: 2500 USD/miesiąc (do 15 000 aktywnych użytkowników miesięcznie)

*Podane na liście ceny planów Pro i Partner odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje MeyaGPT

Product Hunt: 5/5 (mniej niż pięć recenzji)

Oprogramowanie do obsługi klienta AI: Zapewnij najlepsze doświadczenia swoim klientom

Obsługa klienta to intensywne, nieprzewidywalne i dynamiczne pole - wymaga elastyczności i zdolności do reagowania na potrzeby i żądania klientów w locie.

Wymienione na liście narzędzia AI mogą pomóc w obsłudze wszelkiego rodzaju zapytań bez wysiłku. Pozwalają one zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność, a co najważniejsze, zwiększyć zadowolenie klientów.

Jeśli potrzebujesz narzędzia AI do obsługi klienta z potężnymi opcjami PM i CRM, aby usprawnić zarządzanie operacjami , zarejestruj się w ClickUp już dziś i zrewolucjonizuj swoją grę w obsługę klienta!